Le parcours du Tour 2026 dévoilé ++ Zurich vire son coach

Bickel 16e, Melnikova titrée au concours général Lena Bickel a terminé 16e du concours général des Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Seule Suissesse en lice en finale, Lena Bickel a pris la 16e place du concours général des Mondiaux de Jakarta jeudi. Le titre est revenu à la Russe Angelina Melnikova.

Lena Bickel, qui s'était classée 15e des qualifications, a donc confirmé en finale. Elle a même fait mieux au niveau comptable, récoltant 51,064 points jeudi contre 50,899 lors des qualifications. La Tessinoise de 20 ans a obtenu sa meilleure note aux barres asymétriques (13,466 points).

Angelina Melnikova, sous drapeau neutre, a été sacrée championne du monde du concours général pour la deuxième fois après 2001. La gymnaste de 24 ans a été autorisée en mars dernier à concourir sous bannière neutre, mais sa neutralité a été récemment contestée par l'Ukraine qui la soupçonne de proximité avec le pouvoir russe.

Avec 55,066 points, Melnikova a devancé l'Américaine Leanne Wong (54,966 points) et la Chinoise Zhang Qingying (54,633 points).



Un 10e Masters 1000 créé "dès 2028" en Arabie saoudite Un 10e Masters 1000 verra le jour en 2028, en Arabie saoudite Image: KEYSTONE/EPA Un dixième Masters 1000 verra le jour "dès 2028" en Arabie saoudite. L'ATP et Surj Sports Investment, société chargée des investissements sportifs du fonds public saoudien (PIF), l'ont annoncé jeudi.

Disputé sur dur, le tournoi sera programmé "en début de saison", dans une ville qui reste à définir, et durera "une semaine", a précisé le président de l'ATP Andrea Gaudenzi lors d'un point presse à Paris.

Créée en 1990, la catégorie Masters 1000 regroupe les neuf - et bientôt dix - tournois les plus importants du circuit ATP après les quatre épreuves du Grand Chelem.



Ruth Chepngetich suspendue trois ans pour dopage Ruth Chepngetich a été suspendue trois ans pour dopage Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Ruth Chepngetich a été suspendue trois ans pour dopage, a indiqué l'Unité d'intégrité de l'athlétisme jeudi.

La Kényane, sanctionnée à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique interdit, avait pulvérisé en octobre 2024 le record du monde du marathon (2h09'56).

"L'AIU a suspendu Ruth Chepngetich pour trois ans à partir du 19 avril 2025 pour la présence et l'utilisation d'une substance interdite", a écrit l'AIU, qui avait suspendu provisoirement la Kényane en juillet. Ses résultats sont annulés à partir du 14 mars 2025.



L'entraîneur de Portland Chauncy Billups sous les verrous Chauncey Billups a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des trafics illégaux Image: KEYSTONE/AP/Jenny Kane L'entraîneur de la franchise NBA de Portland Chauncey Billups a été arrêté jeudi, selon les médias américains. Il est mis en cause dans une enquête du FBI sur des paris sportifs illégaux.

Un joueur du Miami Heat, Terry Rozier, a également été arrêté dans une autre affaire liée, annoncent les chaînes ABC et CBS. Une conférence de presse du FBI est prévue à 16h heure suisse.



Tour de France 2026: le parcours dévoilé Le parcours de la prochaine Grande Boucle a été dévoilé jeudi à Paris. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Huit étapes de montagne, deux arrivées à l'Alpe d'Huez, de nouveaux cols, 27e départ de l'étranger et le retour de la butte Montmartre: voici 5 choses à savoir sur le parcours du Tour de France 2026.

Le 27e départ de l'étranger Le lancement de Barcelone marque le 27e départ du Tour de France depuis l'étranger et le troisième depuis l'Espagne après Saint-Sébastien en 1992 et Bilbao en 2023. Ces lancements internationaux sont devenus la norme ces dernières années (Copenhague 2022, Bilbao 2023, Florence 2024) et se poursuivront puisqu'on sait déjà que l'édition 2027 partira d'Edimbourg, alors que Luxembourg et Prague sont candidats pour 2028.

Huit étapes de montagne Sur les 21 étapes du Tour de France 2026, il y aura 8 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude, à Gavarnie-Gèdre, au Plateau de Solaison, à Orcières-Merlette et deux fois à l'Alpe d'Huez lors des 19e et 20e étapes. Il y aura aussi 7 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, 1 contre-la-montre par équipes le premier jour à Barcelone et 1 contre-la-montre individuel.

Les cinq massifs et des nouveaux cols Cette 113e édition visitera les cinq massifs de l'Hexagone, dans l'ordre les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, le Jura et les Alpes. Plusieurs ascensions seront sur la carte du Tour de France pour la première fois dont la montée de Gavarnie-Gèdre (6e étape), les cols du Page et du Haag (14e étape), le Plateau de Solaison (15e étape) et le col de Sarenne (20e étape). Trois monstres sacrés du Tour seront au programme avec le Tourmalet, l'Alpe d'Huez et le Galibier qui sera, du haut de ses 2642 m, le toit de l'édition 2026. Le dénivelé positif total sera de 54'450 m.

Un seul chrono individuel Contrairement aux deux dernières éditions, il n'y aura qu'un seul contre-la-montre individuel, plutôt court (26 km), entre les villes thermales d'Evian-les-Bains et de Thonon-les-Bains. Mais il y aura aussi un contre-la-montre par équipes de 19 km le premier jour à Barcelone. Cela fera sept ans depuis Bruxelles en 2019 que cet exercice collectif n'aura pas été proposé par le Tour de France et c'est même la première fois qu'il lancera une édition depuis 55 ans. Il sera disputé selon la nouvelle formule, inaugurée en 2023 sur Paris-Nice, où les temps seront pris individuellement pour chaque coureur.

Le retour de la butte Montmartre De retour en France lors de la troisième étape, le Tour visitera ensuite 7 régions et 29 départements. Dix sites ou villes-étapes feront leur apparition, dont la station des Angles, Gavarnie-Gèdre, le Plateau de Solaison et Thoiry d'où partira la dernière étape en direction des Champs-Elysées. Après la première réussie de 2025, la butte Montmartre sera de nouveau au menu, avec la triple ascension de la rue Lepic. Mais le tracé a été légèrement modifié et le sommet se situera désormais à 15 km de l'arrivée, au lieu de 6 cette année, ce qui favorisera un retour des sprinteurs dans le final.



SL: Mitchell van der Gaag n'est plus l'entraîneur du FC Zurich Le technicien néerlandais Mitchell van der Gaag n'est plus l'entraîneur du FCZ. (Archives) Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le FC Zurich a licencié jeudi son entraîneur en chef Mitchell van der Gaag car le club "stagne", selon les termes du communiqué du club. L'entraîneur-assistant Dennis Hediger prend l'intérim.

Le président du FC Zurich Ancillo Canepa s'est montré insatisfait des performances du technicien néerlandais de 53 ans, arrivé au terme du dernier championnat. Van der Gaag n'aura dirigé la première équipe qu'à onze reprises, pour cinq victoires.

Le club zurichois est pour l'heure 8e du classement de Super League avec 13 points, à égalité avec Lugano et Lucerne. Les Zurichois ont concédé la défaite lors de leurs deux dernières rencontres, d'abord face à son rival Grasshoper puis face à Lugano.

Le FCZ est également hors du jeu en Coupe de Suisse. Il avait été éliminé en 16es de finale par le Stade nyonnais aux tirs au but fin septembre.



Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques L'Italienne Marta Bassino risque de ne pas être au départ des compétitions lors des prochains Jeux olympiques. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti L'Italienne Marta Bassino manquera selon toute vraisemblance les Jeux olympiques dans son pays. La fédération italienne a indiqué que la spécialiste du géant sera absente jusqu'à six mois.

Bassino s'est blessée mercredi lors d'un entraînement dans le Tyrol du Sud et a été opérée le soir même à Milan. L'opération s'est déroulée avec succès et la sportive commencera bientôt sa rééducation, selon le communiqué de la fédération italienne.

Cependant, Bassino ne pourra pas retourner sur la neige avant "quatre à six mois". Une participation aux Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo en février semble donc exclue pour la double championne du monde et vainqueure du globe du géant en 2021.

Pour l'équipe de ski italienne, il s'agit d'un nouveau revers après la grave blessure de la gagnante du classement général de la Coupe du monde Federica Brignone, qui travaille à un retour à temps en vue des Jeux d'hiver.



NBA: Niederhäuser marque ses premiers points pour les Clippers Yanic Konan Niederhauser a marqué ses premiers points en NBA avec les Clippers. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Yanic Konan Niederhäuser a inscrit quatre points et capté un rebond pour sa première apparition en NBA. Il n'a cependant rien pu faire pour éviter la défaite aux Los Angeles Clippers 129-108.

Les débuts de Yanic Konan Niederhäuser, quatrième Suisse en NBA, n'ont pas été couronnés de succès. Le Fribourgeois de 22 ans s'est incliné 129-108 avec les Clippers sur le parquet d'Utah Jazz. Les visiteurs ont raté leurs débuts, et accusaient déjà un retard de 24 points après le premier quart-temps. Niederhäuser a marqué quatre points et pris un rebond lors de ses quatre minutes de temps de jeu.

George s'incline, Wembanyama impressionne Les Washington Wizards, emmenés par le Valaisan Kyshawn George, se sont inclinés 133-120 face aux Milwaukee Bucks. Mené de 15 points après 12 minutes, le premier quart-temps leur a également été fatal. Pour les débuts de sa 2e saison en NBA, George a été le meilleur marqueur de son équipe avec 21 points et 9 rebonds en 32 minutes. Il n'a toutefois rien pu faire contre Giannis Antetokounmpo, la superstar grecque qui a mené son équipe à la victoire avec un double double (37 points, 14 passes).

Victor Wembanyama évolue dans d'autres sphères. Le jeune prodige français a offert une démonstration de son talent lors de la victoire des San Antonio Spurs sur le terrain des Dallas Mavericks (125-92), avec 40 points et 15 rebonds. Ces chiffres sont d'autant plus impressionnants qu'il ne s'agit que de sa première apparition en match officiel après huit mois de pause suite à une blessure.



NHL: Les Devils poursuivent leur série face à Minnesota Jonas Siegenthaler (à gauche) a délivré son premier assist de la saison pour les New Jersey Devils. Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Le début de saison rêvé des New Jersey Devils se poursuit. La franchise du trio suisse Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler gagne pour la sixième fois consécutive en NHL.

La victoire 4-1 contre le Wild du Minnesota est une nouvelle preuve que les Devils sont bien entrés dans la nouvelle phase après leur défaite initiale contre les Carolina Hurricanes. Il s'agit de la plus longue série victorieuse de New Jersey depuis leurs 13 succès d'affilée au début de la saison 2022/23.

Timo Meier a délivré sa quatrième passe décisive de l'exercice 2025/26 sur le 3-0 d'Arseni Grizjuk en début de troisième période durant un powerplay. Jonas Siegenthaler a lui aussi effectué son premier assist du championnat pour les Devils sur le quatrième but. Le Zurichois a servi Jesper Bratt, qui a marqué le but final d'un tir dans le but vide. Le capitaine valaisan des Devils Nico Hischier n'a lui pas marqué de points, son total de la saison se monte pour l'heure à deux buts et quatre assists.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les San Jose Sharks, qui n'ont toujours pas gagné, se rendront à Newark avec le Suisse Philipp Kurashev.



Bencic jouera les quarts de finale à Tokyo Belinda Bencic jouera les quarts de finale à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 13) jouera les quarts de finale du WTA 500 de Tokyo. Exemptée de 1er tour, la St-Galloise a battu Varvara Gracheva (WTA 82) en 8e de finale jeudi pour son entrée en lice.

Double médaillée olympique (or en simple, argent en double au côté de Viktorija Golubic) en 2021 dans la mégapole japonaise, Belinda Bencic s'est imposée 6-4 6-3 en 1h25' devant la Française d'origine russe. Elle affrontera Karolina Muchova (WTA 21) vendredi pour une place dans le dernier carré.

Tout ne fut pas parfait pour Belinda Bencic. La demi-finaliste du dernier Wimbledon a concédé trois fois son service, se retrouvant même menée 4-2 dans la première manche après avoir lâché quatre jeux de suite. Mais elle a empoché les quatre derniers jeux de ce set, comme d'ailleurs dans la deuxième manche.

Belinda Bencic affiche un bilan de 2-2 face à Karolina Muchova, ex-no 8 mondial qui avait atteint la finale à Roland-Garros en 2023. Mais elle reste sur deux défaites face à la Tchèque, la dernière subie cet été à Montréal.



Une "STANding ovation" attendue pour Wawrinka à Bâle C'est "pour vivre de telles émotions" qu'il poursuit sa carrière, à 40 ans passés. Stan Wawrinka devrait recevoir une nouvelle "STANding ovation" jeudi à l'occasion de son 8e de finale à Bâle.

L'ex-no 3 mondial disputera face au Norvégien Casper Ruud (ATP 11) son... 70e match dans le cadre d'un tournoi ATP organisé en Suisse, les Swiss Indoors 2025 constituant son 36e tournoi joué à la maison. Son bilan est positif (37 succès pour 32 défaites), mais rien n'a jamais été simple pour lui devant ses fans.

"J'ai toujours eu cette envie de bien faire devant le public suisse. Parfois il me pousse à me sublimer, parfois je veux trop en faire", a expliqué mardi le Vaudois, qui a joué avec le public rhénan pendant de longues minutes à l'issue de son 1er tour gagné en deux sets - dont un premier particulièrement convaincant - face à Miomir Kecmanovic (ATP 52).

Par tous les états d'âme En Coupe Davis comme sur le circuit ATP, Stan Wawrinka est passé par tous les états d'âme sur sol helvétique. Battu pas moins de 17 fois dès son entrée en lice - dont 9 à Bâle ! -, il y a aussi conquis deux de ses 16 trophées, en 2016 puis en 2017 sur la terre battue de Genève, où il a d'ailleurs glané son dernier titre en date.

Pourtant, c'est à Gstaad que Stan Wawrinka avait atteint la première de ses 31 finales ATP, il y a 20 ans, avec à la clé une défaite face au champion de Roland-Garros 2004 Gaston Gaudio. Mais il a dû attendre sa 24e tentative dans un tournoi suisse pour être enfin prophète en son pays, en 2016 au Parc des Eaux-Vives.

A Bâle, où l'on vénérait tant le maître des lieux Roger Federer (10 titres à la Halle St-Jacques, dont le 103e et dernier), Stan Wawrinka est forcément resté plus longtemps encore dans l'ombre de l'homme aux 20 titres majeurs. Mais son visage s'illuminait dimanche dernier à l'heure d'évoquer l'édition 2022 et l'accueil incroyable que les fans lui avaient réservé.

"Le soutien des fans cette année-là, c'est le meilleur souvenir que j'ai ici", n'a-t-il pas hésité à souligner. Alors qu'il a atteint à deux reprises le dernier carré du seul ATP 500 disputé en Suisse: en 2006, où une défaite face au Chilien Fernando Gonzalez l'avait privé d'une finale face à Roger Federer, et en 2011, lorsqu'il avait été stoppé par... le Bâlois.

Transcendé par le public en 2022, Stan Wawrinka avait sorti Casper Ruud, alors no 3 mondial, pour lancer parfaitement sa semaine. Il avait battu deux jours plus tard Brandon Nakashima (44e à ce moment-là), avant d'échouer en quart le lendemain face à Roberto Bautista Agut (ATP 22 cette semaine-là). Lui-même pointait au 194e rang, sept mois après son retour à la compétition après ses douze mois de pause forcée due à sa double opération à un pied.

"Pas tous les jours comme cela" Depuis, les occasions de faire vibrer le public suisse sont devenues rares. La "faute" bien sûr à son absence lors des quatre derniers Geneva Open, mais aussi, surtout, aux années qui passent et à la difficulté croissante de maintenir l'intensité nécessaire au plus haut niveau. "Je suis à ma place au 150e rang mondial, le classement ne ment pas", a-t-il d'ailleurs concédé mardi soir en zone mixte.

Même si "je l'ai souvent dit, le niveau est compact entre le 50e et le 150e mondial. On le voit chaque semaine, des surprises sont possibles", comme le Monégasque Valentin Vacherot l'a prouvé en gagnant le récent Masters 1000 de Shanghai en tant que no 204 de la hiérarchie. Et comme lui-même l'a montré mardi en maîtrisant son sujet face au 52e mondial.

"Je suis convaincu que je reste capable de battre des joueurs du top 50. Et je suis heureux d'avoir pu le faire à nouveau ici", a-t-il lâché mardi soir. "J'étais en jambes, j'ai très bien joué, j'ai pu le mettre sous pression en servant bien. Mais ça ne se passe pas tous les jours comme cela", a-t-il tempéré, après avoir cueilli son troisième succès de l'année sur l'ATP Tour.

"A 40 ans, le plus dur c'est la récupération", avait-il aussi rappelé dimanche déjà. "Je me réjouis de pouvoir récupérer mercredi", a-t-il encore souligné mardi, conscient qu'il aura besoin de toute son énergie - ainsi que de celle que lui transmettra à coup sûr le public - pour créer un nouvel exploit et s'offrir un premier quart de finale sur l'ATP Tour en 2025.



Conference League: Lausanne veut enchaîner à Malte Le Lausanne-Sport dispute jeudi à Malte son deuxième match de Conference League. Les Vaudois affrontent les Hamrun Spartans (21h00) avec l'ambition de confirmer leur bon départ européen.

Le LS a en effet réussi son entrée en lice dans la phase de ligue en s'imposant 3-0 face aux Islandais du Breidablik Kopavogur. Le trio offensif Lekoueiry - Bair - Diakité avait fait parler la poudre pour plier la partie en à peine une demi-heure de jeu à la Tuilière.

A Malte, Lausanne doit assumer un statut de favori face à un club qui a perdu son premier match en Pologne, face au Jagiellonia Bialystok (1-0). Triple champion en titre de la petite île méditerranéenne, Hamrun a obtenu son billet pour la Conference League en barrages, après avoir disputé deux tours qualificatifs de Ligue des champions et un d'Europa League.

A l'échelon supérieur, en Europa League, Bâle et Young Boys visent également un deuxième succès après leurs victoires respectives contre Stuttgart (2-0) et le FCSB (2-0) lors de la précédente journée. Les Bâlois se rendent à Lyon, tandis que les Bernois accueillent les Bulgares du Ludogorets Razgrad.



Swiss Indoors: Wawrinka - Ruud en 8e de finale Stan Wawrinka (ATP 158) défiera la tête de série no 4 Casper Ruud (ATP 11) jeudi dès 18h en 8e de finale des Swiss Indoors. Le Vaudois garde d'excellents souvenirs de leur seul précédent duel.

L'ex-no 3 mondial avait dominé le Norvégien 6-4 6-4, à Bâle déjà, il y a trois ans au 1er tour, profitant alors pleinement de l'avantage du public. Il devra peut-être encore plus s'appuyer sur le soutien de ses supporters jeudi soir à la Halle St-Jacques.

Stan Wawrinka abordera ce 8e de finale avec l'étiquette d'outsider, celle qui lui convient désormais le mieux. Il vise son premier quart de finale de l'année sur l'ATP Tour, et aussi sa première victoire de la saison face à l'un des 20 meilleurs joueurs du monde.

Son dernier succès obtenu aux dépens d'un top 20 remonte à octobre 2024, à Stockholm, dans des conditions de jeu similaires à celles de la Halle St-Jacques (dur plutôt rapide, en salle). Il avait battu le Russe Andrey Rublev, alors 7e mondial, pour se hisser dans le dernier carré.

Pour avoir sa chance face à Casper Ruud, le Vaudois de 40 ans devra servir aussi bien que mardi (12 aces, 1 seule double faute) afin de pouvoir mettre le Norvégien sous pression. "Mais ça ne se passe pas tous les jours comme cela", a-t-il rappelé après sa victoire face à Miomir Kecmanovic mardi soir.



Ligue des champions: le Real Madrid bat la Juventus 1-0 Bellingham vient de marquer Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Le Real Madrid et le Bayern Munich ont fêté un troisième succès consécutif dans la phase de ligue de Ligue des champions. Dans le choc de la soirée, les Espagnols ont battu la Juventus 1-0.

Une réussite de Bellingham, prompt à reprendre un tir de Vinicius renvoyé par le poteau, a mis le Real sur les rails de la victoire (57e). Les Italiens ont eu quelques situations pour égaliser, mais ils n'ont pas concrétisé. Ce revers peut être considéré comme inquiétant pour la Juve, qui ne compte que 2 points. Il devient urgent de commencer à gagner.

Le Bayern Munich a fêté un nouveau net succès. Les Bavarois ont battu le Club Bruges 4-0. Auteur du 2-0 à la 14e, Harry Kane a déjà inscrit son 20e but de la saison, et ce en 11 matches seulement. L'attaquant anglais affiche vraiment des statistiques impressionnantes.

Liverpool sort de sa spirale négative Après quatre revers consécutifs toutes compétitions confondues, Liverpool a retrouvé les joies de la victoire en l'emportant 5-1 à Francfort. Rapidement menés par l'Eintracht, les Reds ont réagi avant le repos par Ekitike (35e), puis grâce à des têtes sur corner de van Dijk (39e) et Konaté (44e). Aurèle Amenda a perdu le duel décisif sur le but du capitaine néerlandais de Liverpool. Gakpo (66e) et Szoboszlai ont (70e) ont salé l'addition.

Chelsea a pour sa part dominé Ajax Amsterdam 5-1 à Londres. Les Néerlandais restent scotchés à 0 point. Trois penalties ont été sifflés et transformés dans ce match, deux pour les Anglais et l'autre pour les visiteurs, qui ont été réduits à dix dès la 15e.

Pas de succès pour les clubs de Ligue 1 Monaco, avec le gardien suisse Philipp Köhn mais sans Denis Zakaria blessé, a fait 0-0 à domicile face à Tottenham. Le club de la Principauté ne compte que 2 points et va devoir cravacher.

Marseille, avec Ulisses Garcia dès la 67e, s'est incliné 2-1 à Lisbonne face au Sporting. Paixao a pourtant marqué dès la 14e, mais l'OM a joué à dix dès la 45e et l'expulsion d'Emerson, sanctionné d'un deuxième avertissement pour simulation. Catamo a égalisé pour les Portugais (69e) avant le but de la victoire d'Alisson Santos (86e) sur un tir dévié par Pavard.

