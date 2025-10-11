Le Portugal a galéré ++ Bienne bat Gottéron

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif La joie de Ruben Neves après son but Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Le Portugal s'est imposé difficilement 1-0 à domicile face à l'Eire dans le groupe F des qualifications de la Coupe du monde 2026. Ruben Neves a soulagé son équipe à la 91e.

Les Irlandais ont défendu avec acharnement, mais ont fini par craquer. Cristiano Ronaldo a été pour une fois le héros malheureux de son équipe. Le quadragénaire a touché le poteau en première mi-temps avant de voir son penalty être sauvé de la jambe par le gardien Kelleher à la 75e.

Ruben Neves, qui n'avait jamais marqué en sélection, a donc bien choisi son moment. Il a dédié son but au regretté Diogo Jota, dont il était très proche. L'attaquant de Liverpool a perdu la vie cet été dans un accident de la route.

Dans le groupe E, l'Espagne n'a pas connu de problème pour dominer la Géorgie 2-0 grâce à Pino (24e) et Oyarzabal (64e). Dans cette même poule, la Turquie a impressionné en allant l'emporter 6-1 en Bulgarie.

L'Italie a remporté trois points importants dans le groupe I. La Squadra azzurra a gagné 3-1 en Estonie avec des réussites de Kean (5e), Retegui (38e) et Esposito (74e).



Bienne gagne encore en battant Fribourg Le gardien biennois Harri Säteri a été excellent contre Fribourg Image: KEYSTONE/© Adrien Perritaz Sixième victoire en sept matches pour Bienne en National League. Les Seelandais ont disposé de Fribourg 2-1 tab et les voilà 8es au classement.

Grand ciel bleu du côté de Bienne qui n'arrête pas de gagner. Après avoir obtenu trois points de son passage à Lausanne, les hommes de Martin Filander en ont ajouté deux samedi soir. Dans une séance de tirs au but maîtrisée, les Biennois ont scoré grâce à Rajala et Andersson, pendant que Fribourg s'est cassé les dents sur Säteri. A noter que Berra a remplacé Galley après que celui-ci a encaissé les deux premiers buts.

Les Seelandais auraient pu remporter la totalité de l'enjeu en toute fin de match, mais le tir de Sylvegard a attrapé le poteau.

Déjà privés depuis un moment de leur centre numéro un Lucas Wallmark, les Dragons ont eux dû se passer en sus de leur fer de lance offensif Marcus Sörensen, annoncé malade. Dans ces conditions, les Fribourgeois ont dû redoubler de solidarité entre eux.

L'ouverture du score est tombée de manière un peu bizarre ou tout du moins dans une sorte de flou artistique. A la 33e, Jacob De la Rose a reçu un coup à mi-glace qui l'a laissé sur les genoux. Seulement les arbitres n'ont pas arrêté le jeu et dans la foulée c'est Toni Rajala qui a hérité du puck et qui a expédié son fameux missile à mi-hauteur pour battre Loïc Galley.

On a immédiatement pu lire colère et incompréhension sur les visages fribourgeois, à commencer par le capitaine Julien Sprunger et le coach Roger Rönnberg. Mais les Dragons ont su transformer cette frustration en motivation. Et à la 40e, c'est Michael Kapla qui a placé un tir des poignets en power-play pour tromper Säteri.

Fribourg fait un peu du surplace au classement en restant à la 4e place avec 24 points mais avec trois clubs à 23 derrière.

Victoire pour Ehlers Heinz Ehlers n'a pas manqué son premier match à la tête de Berne. Opposés à Zoug, les Ours se sont imposés 3-0 avec un blanchissage pour Sandro Zurkirchen et un triplé pour Benjamin Baumgartner.

Le leader Davos était mal parti à Kloten. Menés 2-0 après 21 minutes, les Grisons ont trouvé le moyen de revenir pour finalement l'emporter 3-2. Les joueurs de Josh Holden ont fait la différence entre la 53e et la 55e en inscrivant deux buts par Zadina et Nussbaumer pour faire passer le score de 2-1 à 2-3.

Dauphin du Rekordmeister, Rapperswil a enchaîné une septième victoire en huit matches. L'ancien entraîneur de Berne Johan Lundskog semble avoir trouvé les mots justes auprès de ses joueurs. Malgré le très bon début de saison du Suédois Malte Strömwall, tout le monde participer dans les rangs saint-gallois avec cette fois-ci des buts de Mauro Dufner et Valentin Hofer, qui ont inscrit leur premier but cette saison pour battre Langnau 4-1 dans l'Emmental.

Dans le dernier match de la soirée, Zurich a courbé l'échine à domicile face à Ambri (2-1). Les Léventins s'offrent un week-end à six points après leur succès de la veille contre Ajoie. Le duo Eric Landry-René Matte semble bien fonctionner.



Erling Haaland n'en finit pas de marquer Erling Haaland: des buts à la pelle Image: KEYSTONE/AP/Fredrik Varfjell Erling Haaland affole les compteurs: le Norvégien est devenu samedi, de très loin, le plus rapide à atteindre les 50 buts marqués sur la scène internationale.

L'attaquant a signé un triplé pour sa 46e sélection lors de la victoire face à Israël (5-0) en qualification pour la Coupe du monde. Haaland a réussi ses 49e, 50e et 51e buts avec la Norvège, pour qui il tourne à plus d'un but par match de moyenne, un rythme totalement inédit dans le football international, selon le statisticien Opta.

Le plus proche du Norvégien pour franchir ce palier a été l'Anglais Harry Kane, qui a toutefois dû attendre sa 71e sélection pour marquer son 50e but avec les Three Lions. Le Brésilien Neymar l'a fait à sa 74e apparition sous le maillot auriverde.

Haaland s'est montré deux fois plus rapide que le Français Kylian Mbappé, qui a marqué son 50e but lors de sa 90e sélection. Une statistique identique à celle du Polonais Robert Lewandowski. L'Argentin Lionel Messi (107e sélection) et le Portugais Cristiano Ronaldo (114e sélection) ont dû patienter encore plus longtemps.

Erling Haaland vit un début de saison fantastique: outre ses buts marqués avec la sélection norvégienne, en tête de son groupe de qualification au Mondial 2026, il compte déjà neuf buts avec Manchester City en sept journées de Premier League, et trois réalisations en deux journées de phase de ligue, en Ligue des champions.



WTA 1000 de Wuhan: Pegula et Gauff en finale Jessica Pegula a signé un beau succès Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong La finale du WTA 1000 de Wuhan sera 100% américaine. Elle opposera Jessica Pagula, qui a sorti la no 1 mondiale Aryna Sabalenka, à Coco Gauff.

Pegula (WTA 3) a signé une victoire épique contre Sabalenka, triple lauréate du tournoi en 2018, 2019 et 2024. La native de Buffalo s'est imposée au bout du suspense, 6-2 4-6 7-6 (7/2), et a décroché sa troisième victoire en onze duels contre la Bélarusse.

Grâce à ce succès, Pegula (31 ans) a rejoint en finale sa cadette Coco Gauff (21 ans), no 3 mondiale, qui avait écarté plus tôt dans la journée l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 8) 6-4 6-3.



Tour de Lombardie: et de cinq pour Pogacar Encore une démonstration de Tadej Pogacar Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi Tadej Pogacar a remporté le Tour de Lombardie pour la cinquième fois de suite. L'insatiable champion du monde slovène s'est imposé en solitaire avec 1'48 d'avance sur le Belge Remco Evenepoel.

Pogacar (27 ans) a attaqué à 36 km de l'arrivée dans le Passo di Ganda, dernière difficulté majeure de la course longue de 241 km. Il a lâché ce qu'il restait du peloton et rapidement rejoint et déposé l'Américain Quinn Simmons, seul rescapé de l'échappée du jour.

Le grand dominateur du peloton a ainsi rejoint au palmarès le légendaire Italien Fausto Coppi. Celui-ci avait gagné la classique des feuilles mortes en 1946, 1947, 1948, 1949 et 1954. Pogacar est aussi devenu le premier coureur de l'histoire à remporter un Monument cinq fois de suite.



La surprise Vacherot bat Djokovic et se hisse en finale à Shanghai Jusqu'où ira Valentin Vacherot à Shanghai ? Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Le Monégasque Valentin Vacherot (ATP 204) s'est qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 de Shanghai. Il a terrassé un Novak Djokovic (ATP 5) diminué physiquement en deux sets, 6-3 6-4.

Premier joueur de la Principauté à battre un membre du top 10 et à disputer une finale sur le circuit ATP, Vacherot (26 ans) défiera dimanche pour le titre son cousin français Arthur Rinderknech (ATP 54) ou l'ex-no 1 mondial russe Daniil Medvedev (ATP 18).

Deux jours après s'être assuré d'intégrer pour la première fois le top 100 mondial en se qualifiant pour le dernier carré, Vacherot a gagné samedi sa place parmi les 60 meilleurs joueurs mondiaux grâce à sa victoire contre Djokovic.

Du jamais vu depuis 2003 Avant lui, jamais un joueur classé hors du top 200 n'avait disputé de finale en Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre du Grand Chelem.

Le joueur le moins bien classé à avoir atteint la finale d'un tournoi de cette catégorie (créée en 1990) était jusqu'alors le Roumain Andrei Pavel, 191e mondial lorsqu'il avait joué le titre à Paris en 2003.

Vacherot n'a encore jamais affronté Medvedev. Quant à Rinderknech, le seul duel entre les deux cousins remonte à juillet 2018, lors d'un tournoi ITF à Ajaccio où Vacherot avait perdu en deux sets.

"Nole" au bord de l'abandon Samedi en demi-finales, le Monégasque se mesurait également pour la première fois à Novak Djokovic sur le circuit principal. Dans la chaleur et l'humidité de Shanghai, le Serbe de 38 ans a semblé parfois au bord de l'abandon, finissant certains points à genoux ou prostré sur sa raquette.

A 4-3 dans le premier set, l'homme aux 24 titres en Grand Chelem a pris un temps mort médical pour se faire masser le haut de la jambe gauche, la fesse et le bas du dos. A son retour sur le court, Djokovic n'a plus inscrit le moindre jeu du premier set et a dû écarter deux balles de break dès le premier jeu du deuxième acte.

L'ex-no 1 mondial a fini par concéder son service à 4-4, dans un jeu terni par trois doubles fautes. Quelques instants plus tard, Vacherot a conclu la partie sur sa deuxième balle de match, non sans avoir contenu un ultime sursaut d'orgueil de Djokovic en sauvant une balle de débreak.



Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie Zachary Athekame (à droite), ici avec l'AC Milan contre le Napoli de Kevin De Bruyne, pourrait faire ses débuts en équipe de Suisse lundi. Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Murat Yakin fait appel à un renfort au lendemain de la victoire de la Suisse en Suède (2-0). Le Genevois Zachary Athekame va rejoindre le groupe helvétique en Slovénie samedi, a annoncé l'ASF.

Le latéral droit de l'AC Milan (20 ans) a joué vendredi soir avec l'équipe de Suisse M21 contre l'Islande à Lucerne (0-0). Il n'avait jusqu'à présent jamais été sélectionné avec les A.

Aucun forfait n'a été annoncé pour justifier cet appel. Mais le défenseur vaudois Isaac Schmidt n'a pas été aperçu vendredi lors de l'échauffement précédant le match contre la Suède.



Un troisième titre en quatre ans pour A'ja Wilson et les Aces A'ja Wilson (22) et les Aces ont cueilli leur 3e titre en quatre ans en WNBA Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Les Aces de Las Vegas ont décroché leur troisième titre en quatre ans en WNBA.

A'ja Wilson et ses coéquipières ont "balayé" le Mercury de Phoenix 4-0 dans la première finale de l'histoire disputée au meilleur des sept matches, s'imposant 97-86 à Phoenix vendredi lors de l'acte IV.

Superstar des Aces et quadruple MVP de la ligue, A'ja Wilson (29 ans) a une nouvelle fois montré la voie à suivre. La championne olympique de Paris 2024 a compilé 31 points, 9 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres vendredi. Elle a logiquement été désignée MVP de cette finale qu'elle a conclue avec des moyennes de 28,5 points et 11,8 rebonds.

Les Aces avaient remporté deux titres consécutifs en 2022 et 2023 après avoir terminé la saison régulière avec le meilleur bilan de la ligue. Ce ne fut pas aussi évident cette saison: elles affichaient ainsi un bilan mitigé de 14 victoires pour 14 défaites le 2 août après avoir été écrasées de 53 points (!) face à Minnesota. Mais elles ont conclu la saison régulière en fanfare, remportant leurs 16 derniers matches pour aborder les play-off en pleine confiance.



Une victoire et une 2e place pour commencer pour Ponti No Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a bien négocié ses premières courses de la saison à Carmel.

Le Tessinois a cueilli la victoire sur 100 m papillon vendredi lors de la 1re journée de la première des trois étapes de la Coupe du monde en petit bassin, se classant 2e du 100 m 4 nages.

Le triple champion du monde 2024 en petit bain (50 et 100 pap', 100 m 4 nages) a survolé les débats en finale du 100 m papillon. Il s'est imposé en 48''53, à 0''82 de sa meilleure marque mondiale, avec près d'une demi-seconde d'avance sur son dauphin Ilya Kharun (49''02). Il s'agit du 11e meilleur temps de l'histoire.

Noè Ponti n'est pas parvenu à doubler la mise quelques minutes plus tard en finale du 100 m 4 nages. "Seulement" 5e après 75 mètres, il s'est arraché sur la dernière longueur de bassin pour terminer 2e en 51''13, à 0''80 de son record de Suisse. La victoire est revenue à Shaine Casas (50''86).

Double médaillé d'argent des Mondiaux 2025 en grand bassin (sur 50 et 100 m papillon), Noè Ponti doit encore disputer trois épreuves à Carmel en Indiana. Il sera en lice sur 200 m papillon et 200 m 4 nages samedi, et est également inscrit pour le 50 m papillon dimanche.



Mbappé forfait pour Islande-France Kylian Mbappé est forfait pour Islande-France Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Kylian Mbappé est forfait pour le déplacement en Islande, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi l'encadrement de l'équipe de France.

Le capitaine des Bleus s'est à nouveau blessé à la cheville droite contre l'Azerbaïdjan en qualification pour la Coupe du monde.

Déjà touché à la cheville droite avec le Real Madrid, Mbappé a reçu deux coups lors de la victoire contre l'Azerbaïdjan (3-0), où il a ouvert le score et été remplacé avant la fin de la rencontre. Son forfait s'ajoute à la longue liste des attaquants absents du rassemblement d'octobre, qu'ont manqué Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram et Bradley Barcola.

Kylian Mbappé "ne sera pas en mesure de pouvoir jouer lundi face à l'Islande", est-il écrit dans le communiqué de la Fédération française de football (FFF). Il "a été remis à la disposition de son club", le Real Madrid, "et ne sera pas remplacé", a précisé la Fédération. La superstar des Bleus avait été ménagée pendant la semaine à l'entraînement.



Tadej Pogacar pour égaler Fausto Coppi en Lombardie Sacré lors des derniers championnats du monde et d'Europe, Tadej Pogacar sera à nouveau l'homme à battre samedi sur le Tour de Lombardie.

Le Slovène vise un historique cinquième succès consécutif dans le cinquième et dernier Monument de la saison cycliste.

Les quatre dernières éditions du Tour de Lombardie, qui se dispute cette année sur 238 km et avec plus de 4500 mètres de dénivelé entre Côme et Bergame, ont toutes été la proie du surdoué Tadej Pogacar. L'an dernier, son dauphin belge Remco Evenepoel avait franchi la ligne d'arrivée avec plus de trois minutes de retard...

Seul l'Italien Fausto Coppi avait jusque-là remporté quatre victoires d'affilée en Lombardie, de 1946 à 1949, et le "campionissimo", décédé à l'âge de 40 ans, avait triomphé une cinquième fois à domicile en 1954. Il semble inévitable que Tadej Pogacar égale ce record dès samedi.

Le Slovène de 27 ans a écrasé la concurrence tant lors de la course en ligne des Mondiaux au Rwanda que dans celle des championnats d'Europe en France. Personne n'a pu résister à ses attaques placées à 100 km de l'arrivée, même pas Evenepoel, le champion du monde et d'Europe du contre-la-montre, qui a terminé deux fois deuxième.

Pogacar a également triomphé mardi dernier, alors qu'il participait à l'épreuve préparatoire des Trois Vallées Varésines. Le quadruple vainqueur du Tour de France a lancé l'attaque décisive pour sa 19e victoire de la saison relativement tard, alors qu'il restait 22 kilomètres à parcourir.

En grande forme Tadej Pogacar ne s'est pas seulement distingué au début de l'automne ou cet été, avec sa quatrième victoire finale sur la Grande Boucle, mais déjà au printemps. Il a gagné le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, et s'est également classé sur le podium des deux autres Monuments. Lors des triomphes de Mathieu van der Poel, il a terminé 3e à Milan-Sanremo et 2e à Paris-Roubaix.

Neuf monuments ont ainsi déjà été remportés par le "Cannibale du XXIe siècle" - en référence au légendaire belge Eddy Merckx, le grand dominateur du cyclisme des années 1970. Tout est en place pour la passe de 10 samedi: "La forme est bonne, les jambes sont bonnes et l'équipe est forte", déclare-t-il dans un communiqué de son équipe UAE.

Deux Suisses au départ Avec Marc Hirschi et Roland Thalmann, deux Suisses seront également au départ à Côme. Les deux hommes évoluent au sein de l'équipe suisse Tudor, dont le leader sera Julian Alaphilippe. Le Français, vainqueur en septembre du GP de Montréal, est monté sur la troisième marche du podium lors de Trois Vallées Varésines.

Le dernier Suisse à avoir remporté le Tour de Lombardie est Oliver Zaugg, qui avait créé la sensation en 2011. Dans les années précédant le changement de millénaire, Oscar Camenzind (1998), le Vaudois Pascal Richard (1993) et Tony Rominger (1989 et 1992) s'étaient également imposés.



Granit Xhaka: «la Suisse n'est plus celle qu'elle était avant» Granit Xhaka a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score sur penalty vendredi en Suède. Image: KEYSTONE/EPA/ANTHONY ANEX Buteur sur penalty, Granit Xhaka a montré la voie à ses coéqupiers vendredi en Suède (2-0). Le capitaine et recordman de sélections l'affirme: l'équipe de Suisse a changé de statut ces derniers temps.

"La Suisse n'est plus celle qu'elle était avant", a lancé le Bâlois, on ne peut plus fier du succès de son équipe, lors de son passage en zone mixte. "Personne ne s'attendait à une telle entame, mais on a mérité de gagner ces trois matches" de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Certes, la Suisse a bénéficié d'un peu de chance sur les deux grosses - et seules - occasions suédoises en première mi-temps (26e Isak, 43e Bergvall), mais comme l'a rappelé Xhaka, les Scandinaves aussi ont eu chaud en début de match. "Si Breel (Embolo) avait marqué sur le premier corner (réd: sa tête touche le poteau), le match aurait peut-être pris une autre tournure", a-t-il dit.

"Les deux équipes ont eu un peu de chance en première mi-temps. Mais après la pause, on était clairement supérieurs", a repris le patron du milieu de terrain helvétique, (presque) toujours juste dans ses choix de passe vendredi à Solna, dans la banlieue de Stockholm. "On a mieux contrôlé le jeu et joué beaucoup plus simplement. C'est aussi ce qui nous a permis de marquer le 2-0."

Premier penalty depuis 2016 A la 65e, c'est lui qui a débloqué la situation en transformant un penalty obtenu par l'entrant Djibril Sow. Cela faisait presque dix ans que le Bâlois n'avait plus tiré un penalty en équipe de Suisse. Et comme il l'a expliqué, ce n'était pas forcément prévu: "Il y a eu un accord avec Breel. Au début, il voulait tirer, puis on a décidé que je devais m'en charger".

Une bonne décision, puisque Xhaka n'a pas tremblé pour inscrire son 15e but en sélection et mettre la Suisse sur la voie royale d'une qualification pour le prochain Mondial nord-américain. "On sait ce dont on a besoin. On doit s'imposer en Slovénie et le Kosovo ne doit pas gagner ici (réd: en Suède)", a-t-il déclaré.

Mais les joueurs de Murat Yakin devront avant tout se concentrer sur eux-mêmes lundi à Ljubljana. "Si on joue comme aujourd'hui, je suis convaincu qu'on obtiendra quelque chose en Slovénie. La pression n'est pas de notre côté, elle est du côté de la Slovénie. On va maintenant se reposer, bien manger, bien dormir, et livrer une nouvelle grosse performance lundi", a promis Xhaka.



La Suisse s'impose en Suède et garde un bilan parfait Granit Xhaka (au centre) a ouvert le score sur penalty. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Toujours parfaite ! L'équipe de Suisse a signé une troisième victoire consécutive dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026. Elle s'est imposée 2-0 vendredi à Solna contre la Suède.

La troupe de Murat Yakin a poursuivi sur sa lancée du mois de septembre et ses deux succès contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) à Bâle. Dans la banlieue de Stockholm, elle a dominé presque sans trembler la Suède, son adversaire annoncé dans ce groupe B, grâce à un penalty transformé par Granit Xhaka (65e) et un but tardif du Genevois Johan Manzambi (94e).

La Suisse aurait toutefois dû ouvrir le score plus tôt, sans doute dès le premier quart d'heure, car elle a affiché le même état d'esprit conquérant qui lui avait permis d'empocher six points il y a un mois. Après huit minutes, elle s'était déjà procuré cinq corners et Breel Embolo avait touché le poteau sur l'un d'entre eux (4e). L'attaquant bâlois est encore passé proche du 1-0 - et d'un sixième but consécutif avec la Suisse - quelques minutes plus tard, à la réception d'un bon centre de l'inusable Ricardo Rodriguez (13e).

Isak manque le coche Les hommes de Murat Yakin, qui avait fait le choix d'aligner le même onze pour la troisième fois de suite, ont largement contrôlé la première mi-temps, mais ils se sont tout de même fait deux grosses frayeurs. La première lorsqu'Alexander Isak a touché le poteau au terme du premier mouvement offensif suédois. La deuxième quand ce même Isak, par excès d'altruisme - ou manque de confiance ? -, a préféré servir Lucas Bergvall après une intervention manquée de Manuel Akanji à mi-terrain. Face au but quasi-vide, Bergvall s'est pris les pieds dans le ballon (43e), au grand soulagement des 1800 supporters suisses ayant fait le déplacement en Scandinavie.

Au retour des vestiaires, la Suisse a retrouvé de bonnes intentions et Dan Ndoye, après un bel enchaînement, a testé les réflexes du nouveau portier no 1 des Vikings, Viktor Johansson (52e). Ce dernier a encore dû s'employer six minutes plus tard pour détourner une tête trop cadrée de Ruben Vargas (58e).

La 140e de Xhaka Incapable de trouver la faille dans le jeu, la Suisse a donc eu besoin d'un coup de pied arrêté pour faire la différence. Le roublard Djibril Sow, entré en jeu cinq minutes plus tôt a été déséquilibré par le piston suédois Alexander Bernhardsson. Et en bon capitaine, Granit Xhaka a pris ses responsabilités pour transformer l'offrande, le soir de sa 140e sélection.

Les Helvètes ont tranquillement assuré leur succès lors d'une fin de match qui a vu le défenseur Luca Jaquet faire ses débuts sous le maillot rouge à croix blanche. Le Genevois Johan Manzambi, très remuant dès son entrée en jeu (84e), a tué tout suspense dans le temps additionnel en marquant son deuxième but avec la Suisse.

Avec neuf points en trois matches, et cinq longueurs d'avance sur le Kosovo - qui a fait match nul 0-0 contre la Slovénie - Granit Xhaka et ses coéquipiers confortent leur première place. Ils pourraient même valider leur billet pour la prochaine Coupe du monde lundi en cas de victoire à Ljubljana, et si les Kosovars ne s'imposent pas en Suède. Une qualification qui, au regard de la maîtrise affichée par cette équipe de Suisse depuis le mois de juin, sonne déjà comme une évidence.



National League: Genève-Servette se reprend, le LHC et Ajoie battus Kovar marque le seul but de Zoug contre Genève-Servette Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Genève- Servette a mis fin à sa mauvaise passe en gagnant 4-1 à Zoug vendredi. En revanche, les séries négatives en National League se sont poursuivies pour Lausanne et Ajoie.

Lausanne a payé face à Bienne le bien pâle visage montré en début de rencontre. Les Vaudois se sont retrouvés menés 3-0 avant la mi-match. Sallinen a ouvert le score d’un tir du poignet précis en supériorité numérique (6e). Les Biennois ont ensuite doublé le score grâce à Andersson, laissé seul devant Pasche (13e). Haas a encore donné trois longueurs d’avance aux siens, marquant son premier but de la saison (27e).

Rochette a sonné la révolte en power-play (31e), avant que Brännström ne ramène Lausanne à une longueur (33e). Le défenseur suédois s’est ensuite offert un doublé pour égaliser à sept secondes de la fin du deuxième tiers (3-3). Sylvegard a fini par offrir la victoire aux siens à la 45e. La fin de match a été marquée par un but du patin refusé à Ken Jäger à une minute du terme.

Électrochoc gagnant pour Genève Pour son premier match depuis le limogeage de Yorick Treille et avec Ville Peltonen à la bande, Genève a dominé Zoug en Suisse centrale. Le GSHC a montré un tout autre visage par rapport à ses deux derniers matches.

Si les deux équipes ont trouvé les montants lors du premier tiers – Jooris a touché la latte, Hofmann le poteau – il a fallu attendre la 28e pour que Pouliot ne débloque la situation avec un but du patin. Les Aigles ont doublé la mise grâce à un tir puissant de Saarijärvi en situation spéciale (35e), avant que Granlund ne réalise un festival pour le 0-3 (41e).

Jan Kovar a ramené Zoug à deux longueurs à dix minutes de la fin (1-3). Les Genevois ont souffert quelques minutes avant de se mettre définitivement à l’abri grâce à Bozon (55e).

Ajoie concède une septième défaite de suite Pour Ajoie, le déplacement à Ambri, en pleine crise, était l’occasion de mettre un terme à sa série de six revers consécutifs. Le retour au jeu de Jerry Turkulainen n’a toutefois pas souri aux Jurassiens, qui se sont inclinés 3-2.

Robin a mis les siens devant (11e), avant que Zwerger ne lui réponde avec un doublé (19e, 23e) et que Bürgler ne fasse le break (39e). Kilian Mottet a réduit le score (53e), sans conséquence pour les Léventins.

Pour sa part, Rapperswil ne connait toujours pas de relâchement! Les Saint-Gallois ont battu Zurich (3-2) et sont deuxièmes. À domicile, Lugano s’est incliné face à Langnau (2-5).

