Le PSG et Dortmund qualifiés ++ Union Neuchâtel crée la surprise

Lausanne doit minimiser les erreurs

Damien Riat estime que le coup est tout à fait jouable pour Lausanne en finale Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Deux petites erreurs et deux buts zurichois, le LHC a perdu un match qu'il a globalement dominé. Mais dans le camp vaudois, on sent que le coup est jouable.

C'est un peu le scénario de la demi-finale contre Gottéron qui se répète pour Lausanne. Meilleurs que Zurich dans le jeu et au niveau des occasions, les Lions de Malley ont pourtant quitté la glace battus 2-1. Parce que le "Z" a su profiter de la moindre occasion.

"On perd, mais on a joué un très bon match et on leur a donné peu, analyse Damien Riat, unique buteur du LHC. Seulement sur ce peu qu'on leur donne, ils arrivent à marquer deux goals. On est conscient que ce "peu" peut nous faire mal, mais en même temps on a vu qu'on a fait un bon match."

L'acte II agendé jeudi à Lausanne va logiquement être très important, comme face à Fribourg avec ce match qui se décide en 3e prolongation à la 107e. "Ce n'est que le début des séries, précise Riat. On va rentrer de la même manière devant notre public et on aura toutes nos chances si on minimise ces petites erreurs." Et le buteur genevois du LHC d'ajouter: "Après l'égalisation, la balance a changé de camp. Ce goal les a réveillés, mis en confiance et le momentum a changé."

Appelé à jouer davantage en l'absence de Christian Djoos, Igor Jelovac a profité de l'instant. "J'essaie de rester prêt, explique-t-il. On rêve tous de jouer une finale. Il faut contrôler les émotions. J'ai tenté de garder tout ça le plus simple possible. C'était assez facile au début, parce que tout le monde se regarde."

la recette pour l'emporter jeudi? "On a les capacités de jouer très physique, conclut Jelovac. Le ton a augmenté physiquement sur la fin. Jeudi, il faudra fermer le milieu de la glace et être très attentif."