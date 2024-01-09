beau temps14°
DE | FR
burger
Sport
Sport en direct

Le PSG réussit ses débuts +++ Milan continue sa route

epa12307352 Matias Ramos Goncalo (L) of PSG in action against Chidozie Awaziem (R) of FC Nantes during the French Ligue 1 soccer match between FC Nantes and Paris Saint Germain in Nantes, western Fran ...
Keystone
Sport en direct

Le PSG réussit ses débuts sans briller +++ Milan continue sa route

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.
09.01.2024, 14:2818.08.2025, 06:39
team watson / ats
Plus de «Sport»

Milan continue sa route en Coupe

Rafael Leao a inscrit le 1-0 pour Milan
Rafael Leao a inscrit le 1-0 pour MilanImage: KEYSTONE/AP/Spada

Ardon Jashari a réussi ses débuts en match officiel avec l'AC Milan. Les Lombards se sont imposés 2-0 à domicile contre Bari au premier tour de la Coupe d'Italie.
Le milieu de terrain de 23 ans est entré en jeu à la 65e alors que la cause était entendue face au club de Serie B. Zachary Athekame, deuxième nouvelle recrue helvétique de Milan cet été, est resté sur le banc pendant tout le match. Noah Okafor est lui entré en jeu à la 81e.
Michel Aebischer a dû trembler un peu plus lors de son premier match officiel avec Pise. Le club promu en Serie A ne s'est imposé face à Cesena, club de division inférieure, qu'aux tirs au but, après un match qui s'était terminé sur un score nul et vierge après 90 minutes. Aebischer, prêté un an par Bologne, a été remplacé en fin de match.

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Petite victoire du PSG pour lancer la saison de Ligue 1
Petite victoire du PSG pour lancer la saison de Ligue 1Image: KEYSTONE/EPA/Mohammed Badra

Le PSG n'a pas brillé au moment de se lancer dans la défense de son titre de champion. Mais il a réussi l'essentiel en ramenant un succès de Nantes (1-0), dimanche lors de la 1re journée de Ligue 1.
Quatre jours après avoir raflé la Supercoupe d'Europe, leur 5e trophée de l'année, les vainqueurs de la Ligue des Champions ont manqué d'inspiration pour bousculer les Canaris et n'ont dû leur salut qu'à un but chanceux inscrit en seconde période par Vitinha sur une frappe déviée de l'extérieur de la surface qui a pris à contre-pied Anthony Lopes (67e).
Malgré les imperfections constatées dans le jeu de son équipe, Luis Enrique se contentera volontiers de ce résultat, lui qui n'a récupéré ses troupes que le 6 août, trois semaines seulement après la fin d'un exercice certes historique pour le club de la capitale, mais interminable.
Luis Enrique avait ainsi décidé de laisser sur le banc au coup d'envoi une bonne partie de ses cadres (Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué). Mais les remplaçants appelés à assurer la relève n'ont pas vraiment été à la fête à la Beaujoire.

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Iga Swiatek en finale dans l&#039;Ohio
Iga Swiatek en finale dans l'OhioImage: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS

La Polonaise Iga Swiatek (WTA 3) s'est qualifiée pour la première fois pour la finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Ceci grâce à un succès 7-5 6-3 contre la Kazakhe Elena Rybakina dimanche.
Swiatek, titrée à Wimbledon en juillet, affrontera lundi en finale soit l'Italienne Jasmine Paolini (29 ans, 9e), soit la Russe Veronika Kudermetova (28 ans, 36e).
En cas de succès en finale, Swiatek, qui vise un 11e titre en tournoi WTA 1000, redeviendrait no 2 mondiale à la place de Coco Gauff mais derrière Aryna Sabalenka, sortie par Rybakina en quarts de finale dans l'Ohio.
Menée 5-3 dans la première manche, Swiatek a réussi à inverser la tendance en accélérant son jeu avant de maîtriser le second set, ne concédant au total qu'un seul break dans la rencontre (3 balles de break sauvées).

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Yverdon et Servette se retrouvent en 16es de finale de la Coupe de Suisse
Yverdon et Servette se retrouvent en 16es de finale de la Coupe de SuisseImage: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a réservé un bel adversaire pour Yverdon. Fraîchement relégués en Challenge League, les Vaudois recevront Servette (19-21 septembre).
Les Genevois ne seront pas les seuls à affronter un club de la division d'en-dessous. Il y a en effet cinq autres duels entre équipes de Challenge et de Super League. Etoile Carouge aura l'insigne honneur de recevoir Bâle, alors que le Stade Nyonnais accueillera lui Zurich à Colovray. YB ira lui à Aarau, GC se rendra au Tessin pour défier Bellinzone, tandis que St-Gall aura un derby contre Wil.
Sion et Lausanne ont eu un peu plus de chance au tirage. Les Valaisans se déplaceront à Berne pour affronter le FC Prishtina, pensionnaire de 1re ligue. Le LS prendra la direction du canton de Bâle pour y rencontrer le FC Concordia, lui aussi habitué des pelouses de 1re ligue.
A noter encore le déplacement de Xamax à Unterstrass en 2e ligue et le derby vaudois entre Echallens et le SLO.

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Lilian Njoh et Servette n&#039;ont pas connu de difficulté pour se défaire de Dardania Lausanne.
Lilian Njoh et Servette n'ont pas connu de difficulté pour se défaire de Dardania Lausanne.Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Servette et le Lausanne-Sport n'ont pas failli lors du 1er tour de la Coupe de Suisse dimanche. Les Grenat ont dominé Dardania Lausanne (2e ligue int.) 5-0 et le LS s'est imposé 2-1 à Vevey (PL).
A Chavannes-près-Renens, Servette a dû attendre la 35e minute pour faire la différence. Micha Stevanovic a ouvert le score de la tête avant qu'Ablie Jallow ne mette les Genevois à l'abri à la 44e. Florian Ayé (47e), Dylan Bronn (74e) et Alonzo Vincent (87e) ont salé l'addition en deuxième période pour offrir à Jocelyn Gourvennec un premier succès à la tête du SFC.
Lausanne a eu plus de peine à se défaire de Vevey-Sports, qui milite en Promotion League. Après avoir été sauvée par un poteau, la formation de Peter Zeidler a marqué deux jolis buts signés Gaoussou Diakité (36e) et Muhannad Al Saad (45e). Un but veveysan en fin de match (Kali/87e) a toutefois donné quelques sueurs froides aux Lausannois, qui ont dû faire le dos rond pour composter leur billet pour les 16es de finale.
YB s'en sort aussi Le FC Courtételle, qui évolue en première ligue, a aussi pu croire à l'exploit face à Young Boys. Les Jurassiens ont tenu leurs adversaires de Super League en échec jusqu'à la 79e avant que les Bernois ne passent l'épaule en fin de match (4-1).

Ndoye ne manque pas sa première

Dan Ndoye n&#039;a pas manqué ses débuts en Angleterre
Dan Ndoye n'a pas manqué ses débuts en AngleterreImage: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Dan Ndoye n'a pas manqué ses débuts en Premier League. L'attaquant vaudois a marqué un but pour Nottingham Forest lors de la victoire 3-1 sur Brentford.
Celui qui a quitté Bologne cet été a inscrit le deuxième but de son équipe à la 42e. L'ancien junior du LS a repris de la tête une passe précise de Morgan Gibbs-White. Il a été aligné durant 79 minutes
Les deux autres buts de Nottingham ont également été marqués avant la pause par l'attaquant néo-zélandais Chris Wood.

Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse

Renato Steffen (au centre) et Lugano se sont pris les pieds dans le tapis à Cham.
Renato Steffen (au centre) et Lugano se sont pris les pieds dans le tapis à Cham.Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Le FC Lugano n'est toujours pas guéri de ses maux. Les Tessinois ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe de Suisse dimanche face au SC Cham, pensionnaire de Promotion League (3-2).
La victoire face au FC Bâle dimanche dernier en Super League (3-1) n'a pas suffi à remettre les Bianconeri sur le droit chemin. Les hommes de Mattia Corci-Torti, vainqueurs du trophée en 2022 et finalistes en 2023 et 2024, sont retombés dans leurs travers en terre zougoise.
Lugano croyait sans doute avoir fait le plus dur lorsque Anto Grgic a égalisé à 2-2 sur penalty au début du temps additionnel, alors que Cham menait 2-1 depuis la 50e. Mais un troisième but signé Joël Ris à la 93e a permis aux Zougois de créer l'exploit.

Imbattable, Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Autriche

Marc Marquez poursuit sa domination en MotoGP (archives).
Marc Marquez poursuit sa domination en MotoGP (archives).Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Imbattable, le leader du championnat du monde de MotoGP a enlevé son sixième Grand Prix d'affilée.
Le sextuple champion du monde de la catégorie a devancé son jeune compatriote Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), deuxième et qui décroche son meilleur classement en MotoGP pour sa première saison dans l'élite. Parti en pole position, Marco Bezzecchi (Aprilia) a finalement terminé troisième après avoir passé plus de la moitié de la course en tête avec Marquez dans sa roue.
L'autre Ducati officielle, celle du double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia, a terminé à une lointaine 8e place après avoir longtemps été troisième. Victime d'une chute, le champion en titre Jorge Martin a quant à lui abandonné. L'Espagnol a été conduit au centre médical du circuit par précaution.
Au championnat des pilotes, Marc Marquez compte désormais une avance de 142 points sur son dauphin et cadet Alex, 10e du GP avec sa Ducati-Gresini. L'écart monte à 197 points avec Francesco Bagnaia, troisième.
Dettwiler toujours sans point En Moto3, Noah Dettwiler est toujours à la recherche de son premier point cette saison. Le pilote bâlois de 20 ans n'a pas pu faire mieux qu'une 23e place dimanche lors de la victoire de l'Espagnol Angel Piqueras, deuxième au classement du championnat du monde.

Elise Chabbey remporte le classement général

Elise Chabbey a remporté le Tour de Romandie féminin!
Elise Chabbey a remporté le Tour de Romandie féminin!Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Magnifique Elise Chabbey! La Genevoise a remporté la 4e édition du Tour de Romandie féminin dimanche à Aigle en terminant à la 3e place de la dernière étape, gagnée par la Hongroise Blanka Vas.
Victorieuse de la 2e étape samedi à La Tzoumaz, Elise Chabbey comptait 8 secondes de retard sur la maillot jaune slovène Urska Zigart au départ de cette 3e et dernière étape disputée autour d'Aigle. Un débours qu'elle a su compenser grâce à une fin de course parfaite.
Alors que le peloton venait de rattraper les dernières échappées à 13 km de l'arrivée, la coureuse de 32 ans a placé une attaque dans la montée d'Antagnes, dernière difficulté du jour. Accompagnée par l'Espagnole Paula Blasi, elle a creusé l'écart dans la descente tandis que Zigart a perdu du temps avec une sortie de route qui lui a sans doute coûté la victoire finale.
L'étape est revenue à Blanka Vas, qui a rejoint Blasi et Chabbey dans la dernière ligne droite, mais c'est bien la Suissesse qui termine en tête du classement général avec 7 secondes d'avance sur Zigart et 10 sur la Néerlandaise Yara Kastelijn. La Genevoise remporte ainsi une course à étapes pour la première fois de sa carrière.

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Carlos Alcaraz retrouvera Jannik Sinner en finale à Cincinnati
Carlos Alcaraz retrouvera Jannik Sinner en finale à CincinnatiImage: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS

Carlos Alcaraz retrouvera mondial Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Cincinnati lundi. L'Espagnol a dominé l'Allemand Alexander Zverev, visiblement diminué, 6-4 6-3 samedi en demi-finale.
Dans un match décousu, d'abord interrompu 13 minutes pour prêter assistance à un spectateur, Carlos Alcaraz a réussi à surmonter quelques difficultés au service, à sauver trois balles de break d'affilée au quatrième jeu de la première manche, avant de prendre la main.
A 6-4 1-2, Alexander Zverev est sorti plusieurs minutes du court avec un médecin, avant de réapparaître mais de jouer visiblement diminué. "Ca ne fait jamais plaisir de gagner contre quelqu'un qui n'est pas à 100%. On avait bien commencé à jouer du bon tennis puis d'un coup il ne s'est pas senti bien", a commenté Alcaraz.
L'Espagnol, qui vise un sixième titre cette année, va donc retrouver Jannik Sinner, qu'il a battu huit fois en 13 rencontres, dont une déjà légendaire en finale à Roland-Garros au printemps. Mais il reste sur un échec au stade ultime à Wimbledon, où il était pourtant double tenant du titre.
"J'ai hâte d'affronter Jannik. Je pense que les gens aiment regarder nos matches, on pratique du beau tennis, au sommet, je suis prêt pour ce challenge", a ajouté Carlitos, interrogé sur le court à l'issue de cette rencontre qui lui a permis de se hisser pour la 29e fois en finale (21 titres).
Jannik Sinner s'attaque quant à lui à sa 28e finale sur le circuit ATP (20 titres pour l'instant). Il espère soulever son premier trophée en Masters 1000 de la saison, durant laquelle il aura connu les succès en Majeur mais aussi une suspension de trois mois pour dopage entre février et mai.

Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Stan Wawrinka s&#039;est incliné en demi-finales à Cancun
Stan Wawrinka s'est incliné en demi-finales à CancunImage: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Stan Wawrinka (ATP 152) a été stoppé en demi-finales du Challenger ATP de Cancun. Le Vaudois de 40 ans s'est incliné 6-3 6-3 devant l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 135) samedi.
Impressionnant jusque-là sur les courts en dur mexicains avec trois succès obtenus en deux sets, Stan Wawrinka a été largement dominé par Thiago Agustin Tirante pour sa troisième demi-finale de l'année sur le front des Challengers. L'ex-no 3 mondial a signé un seul break, alors qu'il était mené 6-3 5-1.
Le triple vainqueur de Grand Chelem a quant à lui perdu quatre fois son service dans cette partie, qui a duré 82 minutes. Il a résisté jusqu'à 3-3 dans le premier set, avant de perdre huit des neuf jeux suivants pour se retrouver dos au mur. Il a sauvé une première balle de match à 5-2, avant de céder sur la troisième à la relance.

Jannik Sinner met fin au joli parcours de Térence Atmane

Jannik Sinner a remporté un 26e match de rang sur dur.
Jannik Sinner a remporté un 26e match de rang sur dur.Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS

Le parcours de Térence Atmane, sensation du Masters 1000 de Cincinnati, a pris fin samedi. Le Français a été stoppé en demi-finale par le no 1 mondial Jannik Sinner 7-6 (7/4) 6-2.
Atmane (23 ans), qui a tenu le choc dans le premier set face au tenant du titre, va tout de même bondir au prochain classement mondial, de la 136e à la 70e place au moins.
Sinner, victorieux de ses 26 derniers matches sur dur, disputera lui la finale du tournoi lundi soit face à son grand rival espagnol Carlos Alcaraz, soit face à l'Allemand Alexander Zverev, avant de se tourner vers l'US Open (24 août - 7 septembre).

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Luis Diaz (à gauche), arrivée en provenance de Liverpool durant l&#039;intersaison, a inscrit le 2-0 pour le Bayern.
Luis Diaz (à gauche), arrivée en provenance de Liverpool durant l'intersaison, a inscrit le 2-0 pour le Bayern.Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI

Le Bayern Munich a remporté samedi soir la Supercoupe Franz-Beckenbauer sur la pelouse de Stuttgart (2-1). Harry Kane et la recrue estivale Luis Diaz ont marqué les deux buts bavarois.
Les Munichois remportent pour la 11e fois de leur histoire le match entre le champion en titre et le vainqueur de la Coupe, et qui lance traditionnellement la saison suivante en Allemagne, portant pour la première fois le nom de la légende du football allemand, décédé en janvier 2024 à 78 ans.
La réduction du score tardive du VfB Stuttgart, qui évoluait avec le Lucernois Luca Jaquez en défense centrale, n'a pas perturbé les hommes de Vincent Kompany. Ces derniers entameront la défense de leur titre en Bundesliga vendredi prochain contre le RB Leipzig.

Aucun suspense dans le remake de la finale

Les Bâlois n&#039;ont pas traîné pour écarter le FC Bienne.
Les Bâlois n'ont pas traîné pour écarter le FC Bienne.Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le remake de la dernière finale de la Coupe de Suisse lors du premier tour de l'édition 2025/26 n'a pas laissé place au suspense. Le FC Bâle a facilement battu Bienne au Parc Saint-Jacques (6-1).
Les Seelandais, dont le parcours héroïque la saison passée s'était achevé par une défaite 4-1 contre ce même FC Bâle, se sont compliqués la tâche après une minute de jeu en concédant un but gag. Le portier biennois Benjamin Roth a renvoyé un tir bâlois dans la tête de son défenseur Thoma Monney, qui n'a pas pu empêcher l'autogoal.
Pensionnaire de Promotion League, Bienne a ensuite pris l'eau en concédant trois autres buts avant la mi-temps. Moritz Borschinski (24e), Philip Otele (28e), Xherdan Shaqiri (41e) ont rapidement plié l'affaire pour les Rotblau.
Marin Soticek, d'une frappe à l'entrée de la surface (54e) a marqué le cinquième avant que Borschinski n'y aille de son doublé (64e). Uros Vasic a tout de même sauvé l'honneur biennois à la 74e.

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Lamine Yamal a fait très mal à Majorque samedi lors de la 1ère journée de Liga.
Lamine Yamal a fait très mal à Majorque samedi lors de la 1ère journée de Liga.Image: KEYSTONE/EPA/MIQUEL A. BORRAS

A 11 contre 9 dès la 39e minute de jeu, le FC Barcelone a parfaitement lancé sa saison sur la pelouse de Majorque. Les champions d'Espagne en titre se sont imposé 3-0 samedi en Liga.
Ultra-dominateurs, les Catalans ont ouvert le score dès la 7e minute grâce au Brésilien Raphinha, trouvé au second poteau par le prodige barcelonais Lamine Yamal (7e, 1-0) avant que l'attaquant espagnol Ferran Torres ne double la mise (24e, 2-0) sur une action polémique, où un joueur majorquin était au sol.
Yamal, intenable sur son aile droite, a creusé l'écart en toute fin de match en rentrant sur son pied gauche (90e+4, 3-0), permettant aux champions en titre de s'emparer provisoirement de la première place à la différence de buts.
Deux rouges en six minutes La rencontre a été marquée par des décisions arbitrales contestées, dont deux cartons rouges en six minutes pour deux joueurs locaux, le milieu espagnol Manu Morlanes (33e), contraint de faire faute pour stopper Yamal qui filait au but, et le buteur kosovar Vedat Muriqi (39e), pour un pied haut au niveau de la tempe du nouveau gardien blaugrana Joan Garcia.
L'ancien Rennais Raphinha, premier buteur du match, aurait lui aussi pu être exclu pour un tacle par derrière qui ne lui a valu qu'un jaune (45e+7).

Plus d'articles sur le sport

Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
La Suisse veut défendre son titre mondial dans un sport improbable
de simon wespi
Il n'aurait jamais dû célébrer trop vite...
de Yoann Graber
Une «Nati» des mers: la voile suisse lance son projet le plus audacieux
de Yoann Graber
Le ski suisse s'arme contre les prédateurs sexuels
de Emil Rohrbach
«Un monstre»: Jean-Pierre Nsame s'est transformé
de Julien Caloz
«Un rêve»: ce Romand a écrit au petit garçon qu'il était
de Julien Caloz
Novak Djokovic est la cible de violentes attaques en Serbie
de Simon Häring
Le foot suisse va vivre une grande première
de Yoann Graber
Il n'est pas si simple de passer du rugby au foot US: la preuve
de Julien Caloz
Humeur
Cette scène prouve toute la complexité mentale du tennis
de Yoann Graber
Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie
de Adrian Bürgler
«Je me suis épuisée»: la star de la voile imite Lara Gut-Behrami
de Julien Caloz
Le maillot de Young Boys devient la risée du web
de Yoann Graber
Cette footballeuse filme une «vidéo de la honte» sur le terrain
de Yoann Graber
Thèmes
Alisha Lehmann est une super footballeuse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Comme nous voulons continuer à modérer personnellement les débats de commentaires, nous sommes obligés de fermer la fonction de commentaire 72 heures après la publication d’un article. Merci de votre compréhension!
2
Les plus lus
1
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google
2
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
3
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
Le prochain adversaire du LS en Europe a des fans barjos: la preuve
Lausanne a éliminé Astana au 3e tour des qualifs de la Conference League. Place désormais au Besiktas Istanbul et ses bouillants supporters, qui ont encore récemment prouvé leur ardeur.
Les fans turcs de football sont réputés pour leur ferveur. L'ambiance bouillante de leurs stades – surtout ceux de Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas, les trois grands clubs d'Istanbul – attire d'ailleurs de nombreux touristes étrangers, avides de sensations fortes.
L’article