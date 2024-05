Le Real champion ++ Le SLO a un pied et demi en Challenge League

Un 36e titre national pour le Real Madrid Brahim Diaz a inscrit le premier but du Real, qui s'est assuré samedi son 36e titre national Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real est assuré de décrocher son 36e titre de champion d'Espagne. Les Madrilènes se sont imposés 3-0 samedi face à Cadiz et profitent de la défaite 4-2 subie à Gérone par le FC Barcelone, qui accuse 14 longueurs de retard à quatre journées et recule même au 3e rang derrière Gérone (2e à 13 points). Les Merengue aborderont donc leur demi-finale retour de Ligue des champions forts d'un sacre en Liga obtenu à quatre journées de la fin d'une saison d'une impressionnante solidité. Quatre jours après avoir fait match nul à Munich face au Bayern (2-2), ils ont maîtrisé leur sujet face à une faible équipe de Cadiz. Avec un onze largement remanié à quatre jours d'une échéance capitale, le Real a fait sa part du travail grâce à un bijou en pleine lucarne de Brahim Diaz (51e, 1-0), passeur décisif pour l'inévitable Jude Bellingham (68e, 2-0) buteur quelques secondes après son entrée en jeu. Joselu a ajouté un troisième but à la 93e. Autre bonne nouvelle pour les Madrilènes, leur gardien belge Thibaut Courtois a fait son retour dans les buts après près de neuf mois d'absence et des opérations aux deux genoux. Il s'est donc fait l'auteur d'un blanchissage pour permettre à son équipe de succéder au Barça au palmarès du championnat d'Espagne.

Le SLO pratiquement condamné à la relégation Giotto Morandi (au premier plan) a inscrit un doublé face au SLO. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'avenir du Stade Lausanne-Ouchy en Super League s'assombrit un peu plus. Battus par Grasshopper au Letzigrund samedi (3-2), les Stadistes comptent désormais dix points de retard sur les Sauterelles. Le SLO a pourtant mené deux fois au score après des buts de Lucas Pos sur corner (21e) et d'Elies Mahmoud (62e). Mais les hommes de Marco Schällibaum, qui a fêté son premier succès depuis son arrivée sur le banc zurichois, ont égalisé à deux reprises, grâce à Asumah Abubakar (44e) et Giotto Morandi (68e, sur penalty). Après l'expulsion de Mahmoud pour un deuxième jaune (87e), le SLO a bu le calice jusqu'à la lie en encaissant un nouveau but de Morandi (90e). Cette défaite condamne pratiquement le promu lausannois à la relégation en Challenge League, alors qu'il ne reste que quatre matches à disputer.

Un K.O. d'entrée réussi par le Servette FC La joie de Douline, auteur du 2-0 pour le SFC Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Mission accomplie pour le Servette FC ! Six jours après la demi-finale de la Coupe de Suisse, les Grenat ont à nouveau battu le FC Winterthour. Ils se sont imposés 2-1 au Stade de Genève samedi en Super League. Si la décision était tombée bien tardivement dimanche dernier à la Schützenwiese avec le but de Timothé Cognat à la 88e minute, le Servette FC a, cette fois, réussi le K.O parfait d’entrée de jeu. Deux erreurs de Marvin Keller ont permis aux Grenat de mener 2-0 à la... 4e minute. Sur deux services de Bendeguz Bolla qui ont abusé le portier du FC Winterthour, Enzo Crivelli et David Douline ont marqué sans rencontrer la moindre opposition. Le but de Randy Schneider à la 86e ne devait pas en remettre en question l’issue de cette rencontre, même si les Servettiens ne sont pas passés très loin de la faute professionnelle en fin de match. Prêté par les Young Boys, Marvin Keller a traversé sans doute son match le plus difficile de l’année. Même si l’avenir lui semble promis, le portier de 21 ans semble encore un peu trop "tendre" pour assumer davantage de responsabilités que celles qui sont les siennes aujourd’hui à Winterthour. La manière avec laquelle il est passé à travers sur les deux buts servettiens interpelle. Huis-clos partiel Cette victoire a été acquise lors d’un huis clos partiel en raison de la fermeture de la Tribune Nord dictée après les incidents de dimanche à Winterthour. Suivie par 5874 spectateurs, cette rencontre s’est fort heureusement déroulée sans le moindre heurt, comme si l’imminence de la finale du 2 juin au Wankdorf prévenait désormais tout débordement. A la faveur de ce succès qui fut sans doute le plus aisé de sa saison marathon, le Servette FC a repris provisoirement la deuxième place avec un point d’avance sur le FC Lugano qui reçoit le FC St-Gall ce soir, et à cinq points des Young Boys qui joueront à Zurich dimanche. Si les Tessinois et les Bernois devaient trébucher, les Grenat reviendraient pleinement dans le jeu pour la course au titre.

Massagno s'offre un sursis face à Fribourg Isaiah Williams et Massagno n'ont pas dit leur dernier mot face à Olympic Image: KEYSTONE/TI-PRESS Massagno peut toujours espérer décrocher ce printemps son premier titre de champion de Suisse. Dos au mur, les Tessinois ont battu Olympic 93-80 samedi pour n'être plus menés que 2-1 en finale des play-off de SBL. Le retour de Marko Mladjan (20 points, 8 rebonds), suspendu pour les deux premiers matches, aura forcément fait le plus grand bien à Massagno. Transparent et "muet" lors de l'acte II mardi à Fribourg, Son frère aîné Dusan Mladjan s'est lui aussi rappelé au bon souvenir de son ancien club avec un 4/6 derrière l'arc. Les deux frères ont cumulé 36 points samedi dans une salle de Nosedo pleine à craquer en raison surtout de la présence plus massive que prévu des supporters d'Olympic. Mais c'est un panier primé d'Isaiah Williams (15 points, 6 rebonds et 5 assists samedi) qui a permis à Massagno de s'assurer la victoire. Williams a armé ce tir à 3 points crucial à 1'20'' de la fin du match, permettant à son équipe de reprendre sept longueurs d'avance (85-78). Quelques secondes plus tôt, c'est Keith Clanton qui s'était montré décisif en captant un rebond défensif, après que Thomas Dunans n'avait rentré qu'un seul de ses deux lancers-francs. Olympic dominé sous les panneaux C'est d'ailleurs sans doute sous les panneaux que Massagno a fait la différence samedi. Les Tessinois ont capté 43 rebonds dont 20 en phase offensive, contre seulement 30 au total pour Olympic. Ils ont d'ailleurs marqué 21 points sur leurs deuxièmes opportunités, Fribourg seulement 9. En quête d'un sixième titre national d'affilée, Olympic était pourtant revenu de loin dans cet acte III. Les Fribourgeois ont accusé jusqu'à 18 longueurs de retard juste avant la mi-temps, avant de revenir peu à peu. Ils ont même repris les commandes pour la première fois depuis le premier quart à 7'35 de la fin (67-68). Mais les joueurs de Thibaut Petit n'ont pas pu décrocher cette victoire synonyme de sixième sacre consécutif. Ils menaient encore 71-70 à 7' du "buzzer", mais ont alors encaissé en deux minutes de jeu un partiel de 6-0 dont ils ne se sont finalement pas remis. Un match 4 sera donc nécessaire, mardi au Tessin.

Verstappen remporte la course sprint à Miami Verstappen a survolé les débats dans le sprint à Miami Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Max Verstappen (Red Bull) enchaîne. Le leader du championnat du monde de Formule 1 a remporté samedi la course sprint du GP de Miami, sixième manche de la saison, sur l'Autodrome de Miami Gardens. Le triple champion du monde en titre a devancé de 3''371 son dauphin, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), au terme des 19 tours de cette épreuve. Son coéquipier chez Red Bull, le Mexicain Sergio Perez, a terminé 3e à 5''095. Deuxième au classement des pilotes, il accuse 27 points de retard sur le Néerlandais. Verstappen, qui reste sur un week-end parfait à Shanghaï (victoires en sprint et dans le GP, pole position pour la course principale), poursuit donc sa domination. Comme en Chine, il n'a pas été inquiété lors de la course sprint. Il n'était pourtant pas totalement satisfait du comportement de la RB20, se plaignant à un moment donné d'un manque d'appui sur l'essieu arrière. Les pilotes de l'équipe Sauber n'ont par ailleurs eu aucune chance dans la lutte pour les points au championnat du monde, qui sont attribués aux huit premiers en sprint. Les 17e et 19e places sur la grille de départ de Zhou Guanyu (11e au final) et de Valtteri Bottas (14e) constituaient, comme prévu, un handicap trop important.

Breel Embolo marque pour son retour en tant que titulaire Breel Embolo a marqué son premier but depuis plus d'un an (photo d'archives). Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE Breel Embolo a fêté de belle manière sa première titularisation depuis son retour de blessure. Le Suisse a marqué son premier but de la saison lors de la victoire de Monaco face à Clermont (4-1). Alors que Monaco venait de perdre son avantage acquis par Takumi Minamino, Embolo a signé le 2-1 à la 37e minute de jeu. Il a transformé une passe courte mais létale de Wissam Ben Yedder pour inscrire du pied droit son premier but depuis le 23 février 2023 et un seizième de finale d'Europa League contre le Bayer Leverkusen. Ben Yedder a ensuite scellé la victoire des Monégasques, qui évoluaient sans Denis Zakaria, blessé, en marquant un doublé. Ce succès conforte la deuxième place de l'ASM, qui devrait retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. 66 minutes de jeu Après un retour progressif en tant que remplaçant lors des trois derniers matches, Embolo a cette fois passé 66 minutes sur la pelouse avant de laisser sa place à Folarin Balogun. De bon augure pour la Nati, à six semaines du début de l'Euro.

Narváez remporte la première étape, Pogacar déjà placé Jhonatan Narváez a levé les bras au terme de la première étape du Giro à Turin. Image: KEYSTONE/AP L'Equatorien Jhonatan Narváez a remporté la première étape du Tour d'Italie, samedi à Turin. Il a réglé au sprint ses deux compagnons d'échappée, dont le Slovène Tadej Pogacar. Narváez (Ineos), déjà vainqueur d'une étape sur le Giro en 2020, s'est imposé au terme des 140 km devant l'Allemand Maximilian Schachmann, et Pogacar, 3e, pour enfiler le maillot rose de leader. Les trois hommes s'étaient échappés dans la dernière difficulté de la journée, à trois kilomètres de l'arrivée. Pogacar, grand favori de l'épreuve dont l'arrivée sera jugée le 26 mai à Rome à l'issue de la 21e et dernière étape, participe pour la première fois au Giro. Il vise le doublé Tour d'Italie/Tour de France, exploit qui n'a plus été réalisé la même année depuis 1998 et l'Italien Marco Pantani.

Christian Constantin saisit le TAS pour rejouer la demie Christian Constantin va saisir le TAS pour faire rejouer la demi-finale de Coupe Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Christian Constantin ne désarme jamais ! Le président du FC Sion va engager un combat juridique auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour demander de rejouer la demi-finale de la Coupe de Suisse contre le FC Lugano, écrit le Blick. Battu 2-0 par les Tessinois, le FC Sion a déjà vu sa requête refusée par l’Association Suisse de Football (ASF). Sûr de son bon droit, il estime que cette demi-finale n’aurait jamais dû se dérouler sans l’assistance de la VAR. Le courroux présidentiel s’explique en grande partie par le penalty accordé par l’arbitre qui a permis au FC Lugano d’inscrire le 2-0 peu après la pause.

Ruben Vargas et Leonidas Stergiou buteurs Leonidas Stergiou (à gauche) et Stuttgart ont dominé le Bayern Munich de Serge Gnabry. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Ruben Vargas a inscrit son quatrième but de la saison lors de la large défaite d'Augsbourg contre le Borussia Dortmund de Gregor Kobel (5-1). Vainqueur du Bayern Munich avec Stuttgart (3-1), Leonidas Stergiou a lui inscrit son premier but en Bundesliga. Vargas a trouvé la faille après un corner mal repoussé par la défense de Dortmund, alors que le score était déjà de 3-0 en faveur des demi-finalistes de la Ligue des champions. Servi par Arne Maier, il a trompé son coéquipier de la Nati Gregor Kobel d'un tir à bout portant. Kevin Mbabu a disputé l'intégralité de ce match dans les rangs d'Augsbourg. Titularisé pour la quatrième fois de suite après de nombreuses apparitions en cours de jeu cette saison, Leonidas Stergiou a pour sa part connu le succès face au Bayern Munich (3-1). Bien servi dans la surface bavaroise après un bel appel, le défenseur prêté par Saint-Gall a ouvert le score à la 29e minute d'un petit lob sur Manuel Neuer. Avec ce succès, Stuttgart revient à deux points de la deuxième place occupée par le Bayern, à deux journées de la fin du championnat.

Böbner/Vergé-Dépré en quarts après avoir sauvé six balles de match Zoé Vergé-Dépré (à droite) et Esmée Böbner ont marqué des précieux points en vue de la qualification pour les Jeux olympiques de Paris (photo d'archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont atteint in extremis les quarts de finale du tournoi Elite16 de Brasilia. La paire helvétique a sauvé six balles de match dans le deuxième set. Les deux Suissesses ont marqué de nouveaux précieux points dans la course à l'une des places convoitées pour les Jeux olympiques de Paris. Seul duo helvétique à avoir atteint le tour à élimination directe dans la capitale brésilienne, elles ont remporté leur huitième de finale qui les opposait aux Canadiennes Humana-Paredes/Wilkerson. Après avoir perdu le premier set, la Lucernoise de 24 ans et la Bernoise de 26 ans ont été menées 17-20 dans la deuxième manche et ont sauvé six balles de match. Les Suissesses ont ensuite gagné le set décisif 15-10. Trois semaines après avoir remporté pour la première fois un tournoi de deuxième catégorie au Mexique, Böbner/Vergé-Dépré font désormais sensation au plus haut niveau. En quart de finale, elles affronteront les Brésiliennes Agatha/Rebecca.

Arsenal maintient la pression sur City Arsenal a dominé Bournemouth 3-0 Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Le leader Arsenal, en course pour un premier titre depuis 2004, a dominé Bournemouth 3-0 samedi à Londres. Les Gunners repoussent provisoirement à quatre points leur actuel dauphin Manchester City, lequel a disputé deux matches en moins. Un pénalty de Bukayo Saka (45e), un but de Leandro Trossard (70e) et un dernier de Declan Rice (97e) ont permis aux "Gunners" d'empocher une quatorzième victoire en seize matches de championnat disputés sur l'année 2024 (contre une défaite et un nul). Avant ses deux derniers matches de la saison, Arsenal compte 83 points, quatre de plus que Manchester City. Le triple tenant du titre reçoit Wolverhampton en fin d'après-midi (18h30) et ira à Tottenham le 14 mai pour un match en retard.

Sinner forfait pour le Masters 1000 de Rome Sinner ne jouera pas à Rome Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Les forfaits pour le Masters 1000 de Rome s'accumulent. L'Italien Jannik Sinner a annoncé samedi sur son compte X (ex-Twitter) qu'il renonçait au tournoi prévu du 6 au 19 mai au Foro Italico. "Ce n'est pas facile d'écrire ce message, mais après avoir parlé de nouveau avec les médecins et spécialistes de mes problèmes à la hanche, je dois annoncer que je ne pourrai malheureusement pas jouer à Rome", a expliqué le vainqueur de l'Open d'Australie 2024. No 2 mondial, Jannik Sinner (22 ans) souffre d'une blessure à une hanche qui l'a contraint à se retirer du tournoi de Madrid avant son quart de finale. Il ne prend aucun risque à seize jours du début de Roland-Garros.

Stump s'impose pour la 3e fois en Grand Chelem Stump (en blanc, ici lors des Mondiaux 2023) a cueilli un succès de prestige samedi au Tadjikistan Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Les judokas suisses sont décidément à l'aise à Douchanbé. Après la victoire de Fabienne Kocher vendredi à l'issue d'une historique finale 100% helvétique face à Binta Ndiaye (52 kg), c'est Nils Stump qui a triomphé samedi au Tadjikistan. Champion du monde en titre, Nils Stump s'est imposé avec brio dans la catégorie des moins de 73 kg de ce tournoi estampillé Grand Chelem. Le Zurichois de 27 ans a remporté ses cinq combats, dominant le Tadjik Behruzi Khojazoda par deux waza ari en finale. Ce succès le replace parmi les favoris pour l'or olympique. Pour Nils Stump, qui avait été opéré l'automne dernier à la suite d'une blessure complexe à l'épaule gauche, il s'agit du troisième succès au niveau du Grand Chelem après Abou Dhabi fin 2022 et Tel Aviv début 2023. Chez les hommes, il est jusqu'à présent le seul vainqueur suisse dans cette catégorie.

La Suisse battue 3-1 par la Finlande à Brno L'équipe de Patrick Fischer a subi la loi de la Finlande samedi Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse s'est inclinée 3-1 devant la Finlande samedi à Brno. Elle se mesurera à la Tchéquie dimanche pour son dernier match de préparation au championnat du monde. Battue mais convaincante jeudi soir à Kloten face à la Suède, la Suisse n'a pas laissé la même bonne impression d'ensemble samedi en début d'après-midi. Elle n'a pas pu éviter la défaite, sa 11e en 11 matches disputés cette saison dans le cadre de l'Euro Hockey Tour face à la Suède, à la Finlande et à la Tchéquie. Le coach Patrick Fischer avait procédé samedi à une large revue d'effectif alors qu'il devra annoncer son cadre mondial après ces Czech Hockey Games. Les "NHLers" Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Philipp Kurashev ont ainsi tous été laissés au repos, tout comme Gaëtan Haas et Calvin Thürkauf. Une première pour Schmid Akira Schmid, qui a conclu sa saison nord-américaine en AHL, a en revanche eu droit à sa première titularisation sous le maillot de l'équipe de Suisse. Le Bernois a rendu une copie intéressante en effectuant 26 parades, même s'il a manqué de réactivité sur le 3-0 inscrit à la 49e par Julius Mattila sur un tir pourtant raté. La Suisse a une nouvelle fois payé cher son manque d'efficacité offensive, symbolisé par un 0/2 en supériorité numérique dans la première période. Elle n'a sauvé l'honneur qu'à la 51e, deux minutes après avoir concédé le 3-0, Tanner Richard trouvant la faille sur une action de rupture en solitaire. Puistola décisif Dominée au premier tiers, la Finlande a forcé la décision dans la deuxième période en marquant deux fois en moins de neuf minutes. Patrik Puistola a signé un doublé, prenant de vitesse la défense helvétique sur le 1-0 (25e) avant de profiter d'une passe parfaite de Puustinen sur une reprise directe à 5 contre 4 (34e). Sauvé deux fois par ses montants au premier tiers, le portier finlandais Emil Larmi (35 arrêts) n'est pas parvenu à s'offrir un blanchissage. Le gardien des Växjö Lakers a néanmoins signé une parade décisive et spectaculaire à la 55e, alors que le score était de 3-1, sur un tir de Tobias Geisser qui avait le but ouvert.