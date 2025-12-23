Le Sénégal victorieux ++ La Nati a une nouvelle adjointe

CAN 2025: belle entrée en matière du Sénégal Un doublé pour Nicolas Jackson Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le Sénégal a bien négocié son entrée dans la CAN 2025. A Tanger (groupe D), les Lions de la Teranga ont battu le Botswana 3-0. Les Sénégalais ont dominé et auraient pu gagner plus nettement encore.

Après avoir galvaudé plusieurs occasions, c'est Nicolas Jackson qui a trouvé la faille à la 40e. L'attaquant prêté par Chelsea au Bayern Munich s'est aussi fait l'auteur du 2-0 peu avant l'heure de jeu (59e). Ndiaye a scellé le score final (90e). Dans ce même groupe, la RD Congo s'est imposée 1-0 face au Bénin.



Equipe nationale féminine: Julia Simic désignée coach adjointe Julia Simic (à gauche) est la nouvelle adjointe du sélectionneur de l'équipe de Suisse dames Rafel Navarro. (Archives) Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'ex-internationale allemande Julia Simic a été désignée entraineuse adjointe de l'équipe de Suisse dames, a annoncée mardi l'ASF. Elle travaillera de concert avec le sélectionneur Rafel Navarro.

Simic a joué de nombreuses années en Bundesliga, notamment au Bayern Munich, avant de terminer sa carrière à l'AC Milan. Elle était jusqu'à présent l'entraineuse des M20 à l'Eintracht Francfort.

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse Rafel Navarro s'est réjoui de cette arrivée: "Julia dispose d'une grande expérience internationale et d'une compréhension contemporaine du jeu. Elle sera un atout précieux pour notre équipe, tant sur le plan sportif qu'humain, et nous nous réjouissons de franchir les prochaines étapes avec elle", a-t-il déclaré dans le communiqué de l'Association suisse de football.



NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière Le Zurichois PIus Suter (au centre) n'a pas pu célébrer de victoire pour son 400e match de saison régulière de NHL. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Pius Suter est sorti perdant de son 400e match de saison régulière de NHL. Le Zurichois s'est incliné avec les St. Louis Blues chez le Tampa Bay Lightning du Bernois Janis Moser 4-1.

Les Blues sont la 4e équipe de Suter en NHL, après les Chicago Blackhawks, les Vancouver Canucks et les Detroit Red Wings. À ces 400 matches de saison régulière s'ajoutent treize rencontres de play-off disputées durant l'exercice 2023/24 avec les Canucks.

Dans la nuit de lundi à mardi, l'ancien attaquant des ZSC Lions a tiré deux fois, mais n'a plus marqué depuis neuf matches. De son côté, le défenseur Moser a quitté la glace avec un bilan de plus 2.

Nouvelle défaite pour Fiala et les Kings Les Los Angeles Kings de Kevin Fiala se sont inclinés 3-1 contre les Columbus Blue Jackets dans un duel entre deux équipes en crise. Pour les Kings, il s'agit de la cinquième défaite en six matches, tandis que les Blue Jackets n'ont gagné que deux de leurs neuf derniers matches.



SL: Henchoz veut allier "constance" et "fraîcheur" avec le LS Le LS peut être satisfait de sa première moitié de saison, lui qui s'est assuré un printemps européen. Son directeur sportif Stéphane Henchoz dresse le bilan avant la trêve.

À peine sorti du terrain dimanche, le Fribourgeois évacue d'entrée tout commentaire sur la défaite du jour. En revanche, il aligne les explications sur la performance d'ensemble de l'équipe après 33 matches.

Car au-delà de l'échec contre Lucerne, l'absence de certains cadres offensifs permet en partie d'expliquer qu'un but seulement ait été marqué par le LS lors des cinq dernières rencontres. Mais pas seulement: "Les milieux Beloko, Al Saad, Soppy, Lekwaeiry et l'attaquant Diakité sont indisponibles", rappelle Henchoz.

"Mais il y a eu beaucoup de mauvaises décisions qui ont coûté cher. On a manqué un petit peu de fraîcheur physique et mentale", admet celui qui a joué plus de 200 matches sous le maillot de Liverpool.

La C4 n'était "pas planifiée" Actuel 9e de Super League après 18 matches, Lausanne a soufflé le chaud et le froid, alternant des périodes fastes et les moments creux. Le début de saison avait été compliqué, avec notamment le départ des cadres Alvyn Sanches à YB et de Noé Dussène vers le championnat belge.

Malgré cela, les victoires successives face à Skopje, Astana puis Beskitas ont offert au club sa première participation à une Coupe d'Europe en 15 ans. "Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait planifié", révèle Henchoz. "On espérait naturellement aller loin. La victoire face à Besiktas a ouvert le champ des possibles."

"Il nous manque quatre points" Ce succès a poussé le Lausanne-Sport vers une succession de semaines anglaises. "C'est un apprentissage, les joueurs ne sont pas habitués à enchaîner autant de matches", avance Henchoz.

"Globalement, on a eu des performances de très bon niveau en Super League. Mais on peut regretter des nuls à domicile, comme face à Sion et Lugano, ou cette défaite à 11 contre 10 à St-Gall", lâche le Fribourgeois. "Mais soyons clairs, il ne nous manque pas dix points, plutôt quatre. Il nous faut un peu plus de constance sur l'ensemble pour prétendre à mieux". Les victoires contre les grosses écuries que sont YB, Bâle et Thoune montre que "l'équipe est capable de performer".

Garder ses cadres, la priorité du mercato Dans un championnat serré où seuls neuf points séparent le 10e Servette et le 5e YB, la deuxième partie de la saison va être décisive. Pour le directeur sportif du LS, les Vaudois ont désormais des certitudes sur lesquelles il faut capitaliser.

"Actuellement, on a des joueurs qui viennent du banc, capables de performer et qui ont suffisamment d'expérience. Pour moi, ça veut dire que l'équipe a assez de substance pour continuer ainsi. En janvier, la priorité sera de garder nos meilleurs joueurs", assume-t-il, tout en se déclarant satisfait du travail de l'entraîneur Peter Zeidler.

Plus de constance, l'objectif numéro un Eliminés de Coupe de Suisse mais toujours en lice en Conférence League et pour un top 6 en championnat, les Lausannois ont encore tout en main pour réaliser une saison pleine. À condition de retrouver de la constance offensive, tant sur le plan individuel que collectif.

"Au niveau de l'équipe, on a eu moins d'occasions nettes récemment. Les performances individuelles ont été globalement moins bonnes vers la fin, comme Diakité", estime Henchoz. Le groupe a désormais huit jours pour digérer cette première partie de saison, avant de reprendre le chemin de l'entraînement en vue de la reprise de Super League face à Servette le 14 janvier.



Une femme à la tête de basketteurs masculins Dermatologue à Vevey, mais également l'une des premières femmes à présider un club masculin de basket, Mouna Skaria ne ménage pas ses efforts pour professionnaliser les Pully Lausanne Foxes.

A leur tête depuis 4 mois, elle plaide pour des infrastructures adaptées à l’élite du basket vaudois. Rien ne prédestinait cette dermato-chirurgienne d’origine libanaise à s'impliquer dans le basket. Ce sont ses fils, passionnés par Michael Jordan, qui la plongent en 2016 dans l’univers des Pully Lausanne Foxes.

Eux lâcheront les paniers, mais elle, au contraire, s'investira toujours davantage jusqu’à être élue présidente en septembre dernier. Une nomination encore rare dans un milieu largement masculin. Le club, engagé en Swiss Basket League, se félicite d’ailleurs de ce "jalon majeur dans la reconnaissance du leadership féminin", l’un des objectifs affichés par la Confédération en matière de sport.

Des buvettes à la présidence Dans le "temple lausannois du basket" à la Vallée de la Jeunesse, Mouna Skaria commence modestement: elle gère les buvettes, se démène pour trouver des frigos, organise un baskethon, remplace les maillots jugés "trop moches". Parallèlement, le club fusionne avec celui de Pully, géant des années 80-90, pour devenir les Pully Lausanne Foxes.

En 2020, alors que la structure frôle la faillite, elle rejoint le comité. S’ouvrent alors "trois ans de calvaire. Je n'étais pas prise très au sérieux dans ce milieu masculin", confie-t-elle. Sa détermination et son engagement portent cependant leurs fruits. Le club se stabilise.

La quinquagénaire - elle est âgée de 54 ans - met en place une billetterie en ligne, construit une équipe marketing et communication, développe les produits dérivés. En deux ans, les Foxes passent de LNB à la SBL, disputent à deux reprises les play-off et décrochent une troisième place en 2024, malgré l’un des plus petits budgets du championnat. L'équipe pointe actuellement au quatrième rang.

Liste d'attente Toujours tirée à quatre épingles et féminine jusqu'au bout des ongles, sportive dans l’âme mais non basketteuse, Mouna Skaria consacre aujourd’hui plus de la moitié de son temps au club. Elle s'y prête entièrement bénévolement et avec l'endurance d'une marathonienne.

Aujourd’hui, les Foxes comptent 400 joueurs, 20 entraîneurs et 20 équipes de jeunes, faisant du club l’un des plus importants du canton et le seul labellisé "formateur". Pourtant, une centaine d’enfants restent sur liste d’attente, faute de salles adéquates.

Course d'obstacles Les objectifs de la présidente sont clairs: décrocher un titre national et développer le mouvement jeunesse. Ce sport est d'ailleurs accessible toute l’année, ce qui constitue "un vrai atout, notamment pour les familles et les jeunes". Et la demande augmente: "L’an dernier, elle a bondi de 30% dans les clubs de basket en Suisse. Mais les installations ne suivent pas. La ville de Lausanne est aux abonnés absents", déplore-t-elle.

L’équipe de SBL joue ainsi dans une salle omnisports "obsolète et non adaptée": gradins à installer à chaque match, matériel de sponsors à monter, interdiction de mettre au sol des autocollants de sponsoring, joueurs devant traverser les gradins pour rejoindre les vestiaires", énumère-t-elle. Sans compter la concurrence d’autres activités scolaires et sportives pour obtenir des créneaux horaires.

Le budget du club, lui, ne représente qu’un quart de celui de ses concurrents fribourgeois ou genevois, la situation ne lui permettant pas d’augmenter ses moyens.

Une pionnière L’entraîneur Randoald Dessarzin, coach historique de Boncourt et Lugano, salue l’engagement et la ténacité de Mouna Skaria, qu’il décrit comme "la meilleure dirigeante qu’il ait jamais connue". "Je vois l’adversité dans laquelle elle évolue. C’est une pionnière", affirme-t-il, rappelant que Nicoletta Mettel, première femme présidente d’un club de LNA au Tessin dans les années 2000, n’avait laissé qu’un souvenir amer.

Selon lui, l’obstacle principal reste, encore et toujours, l’absence d’une salle dédiée: "C'est un mauvais calcul. Quand les enfants font du sport, leurs parents savent où ils sont", glisse-t-il.

A bout de bras L'ancien municipal lausannois des sports Oscar Tosato qui suit le club depuis longtemps partage ce constat. "Se battre pour avoir une salle, c’est noble comme idéal", dit-il de la présidente du club, tout en soulignant la concurrence intense des autres sports à Lausanne: handball, waterpolo, courses...Sans oublier le football et le hockey qui concentrent millions et projecteurs.

Malgré les embûches, Mouna Skaria continue de porter le club à bout de bras. Charismatique, investie, toujours en quête de nouveaux talents - y compris outre-Atlantique - elle multiplie les démarches pour faire grandir les Foxes. Son moteur: le dévouement au club, à ses jeunes et à un sport qui, dans l’ombre du hockey et du football, ne demande qu’à s'épanouir.



L'attaquant star de Liverpool Isak opéré à une cheville L'attaquant de Liverpool Alexander Isak a été opéré de la cheville, et sera absent pour une durée indéterminée. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'attaquant Alexander Isak a été opéré de la cheville, a annoncé lundi soir son club Liverpool. La durée de son absence n'a pas été communiquée.

Selon les Reds, Isak, 26 ans, souffrait d'une "blessure à la cheville comprenant une fracture du péroné". L'avant-centre "va poursuivre sa convalescence... aucun calendrier de reprise n'a encore été mis en place", a ajouté Liverpool.

Transféré de Newcastle l'été dernier contre une indemnité record de 145 millions d'euros, Alexander Isak s'est blessé au moment d'ouvrir le score sur la pelouse de Tottenham, lors de la 17e journée, sur un tacle du défenseur des Spurs Micky van der Ven. Liverpool s'est finalement imposé 2-1.

"Pas bon signe" Après le match, l'entraîneur des Reds, Arne Slot, n'avait pas caché son inquiétude. "Si un joueur n'essaie même pas de revenir (sur le terrain, NDLR), ce n'est généralement pas bon signe", avait-il déclaré. Isak a connu un début de saison compliqué sous le maillot de Liverpool. En 16 matches toutes compétitions confondues, il n'a marqué que trois buts.

Pour évoluer à la pointe de son attaque, le technicien néerlandais ne peut plus compter que sur le Français Hugo Ekitike et sur l'Italien Federico Chiesa, peu utilisé à ce poste cette saison. Après un début de saison très difficile, Liverpool (29 pts) est invaincu depuis cinq matches. Le champion d'Angleterre en titre pointe à la cinquième place, à égalité avec Chelsea.



Naples remporte la Supercoupe d'Italie David Neres (à gauche) a signé un doublé face à Bologne pour offrir sa 3e Supercoupe d'Italie à Naples, lors de la finale disputée à Ryad en Arabie saoudite. Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER Naples a remporté la Supercoupe d'Italie pour la troisième fois après 1990 et 2014. Le champion de Serie A s'est imposé 2-0 contre le vainqueur de la Coupe Bologne en finale à Ryad en Arabie saoudite.

David Neres a été décisif côté napolitain: le Brésilien a ouvert le score pour les Italiens du sud en fin de la première mi-temps et a doublé la mise à l'heure de jeu.

Bologne, qui avait battu l'Inter Milan aux tirs au but en demi-finale, a dû se passer, entre autres, de l'international suisse Remo Freuler, qui se remet encore de sa fracture de la clavicule, pour sa première finale de Supercoupe.



NL: Fin de série pour Lausanne, Ajoie s'incline lourdement La joie de Ramon Untersander après avoir offert la victoire à Berne en prolongation lundi à Lausanne. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne s'est incliné 3-2 en prolongation face à Berne, qui a mis fin à une série de sept victoires du LHC lundi en National League. Malgré l'ouverture du score, Ajoie a été défait 6-1 à Lugano.

Dans un match longtemps indécis, il a fallu attendre la dernière minute de la deuxième période pour voir les Vaudois ouvrir la marque grâce à un puck dévié par Erik Brännström. Mais les Ours ont répliqué à deux reprises dans le dernier tiers, par Ramon Untersander à la 42e puis Mats Alge à la 48e. Drake Caggiula a ramené les siens à 2 partout 8 minutes du terme, mais Untersander a frappé une deuxième fois en prolongation pour ramener à Berne une troisième victoire en cinq rencontres.

Face à l'équipe de la capitale qui pointe désormais à la 11e place du classement, il s'agit de la première défaite cette saison pour les Lions en trois confrontations. Les Lausannois (65 points) restent ainsi à la troisième place derrière Fribourg-Gottéron (67), mais avec un match de moins que les Dragons.

Ajoie s'incline lourdement à Lugano Dans l'autre rencontre de National League de la soirée, Ajoie n'a pas pu éviter une 5e défaite d'affilée 6-1 à Lugano. Malgré l'ouverture du score par Julius Nättinen à la 9e, les Jurassiens n'ont pas su contenir les assauts des Tessinois, notamment lors d'un deuxième tiers catastrophique, où les Ajoulots ont encaissé quatre buts.



Serie A: Milan - Côme n'aura pas lieu en Australie Stade habituel de l'AC Milan, San Siro sera le théâtre en février les JO 2026, y rendant impossible la tenue du match entre les Milanais et Côme. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Le match de championnat italien entre le Milan AC et Côme n'aura pas lieu à Perth, en Australie, comme prévu. C'est ce qu'ont décidé lundi d'un commun accord la Serie A et les autorités australiennes.

Les parties impliquées ont expliqué que cette annulation est due à des contraintes financières liées aux conditions imposées par la fédération asiatique de football. Le match de la 24e journée du championnat aura donc lieu le 8 février pendant les Jeux olympiques sur sol italien.

"Nous regrettons l'échec de ce projet et sommes fermement convaincus qu'il s'agit d'une occasion manquée pour la promotion internationale du football italien", a commenté Ezio Simonelli, le président de la Serie A. L'idée a suscité des critiques parmi les supporters. En octobre, le projet de la Ligue espagnole de faire jouer le match de championnat entre le FC Barcelone et Villarreal à Miami avait déjà été rejeté.



Coupe de l'America: des nouveautés annoncées Alinghi va continuer en Coupe de l'America Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT Le Team Alinghi participera finalement aux qualifications de la prochaine Coupe de l'America. Celles-ci, sous le nom de Coupe Louis Vuitton, se dérouleront l'an prochain au large de Naples.

Après des mois de discussions en coulisses, cinq équipes ayant participé à la dernière Coupe de l'America ont annoncé la création d'une alliance inédite et surtout l'organisation de la compétition tous les deux ans seulement, une petite révolution. Depuis sa première édition en 1851, la course à l'aiguière d'argent s'est toujours déroulée à un rythme erratique, au bon vouloir du tenant du titre qui, une fois le trophée en main, décide du calendrier et des règles de l'édition suivante.

Mais dans la continuité d'annonces récentes visant à moderniser l'image de la course - équipage mixte, plafonnement des budgets à 75 millions d'euros par campagne - le "Defender" Team New Zealand a détaillé lundi de nouveaux engagements. Pour une meilleure visibilité, l'épreuve reine devient officiellement biannuelle à partir de l'édition 2027, qui aura lieu à Naples.

"Entité unifiée" Par ailleurs, changement majeur dans l'histoire de cette compétition âgée de 174 ans, l'organisation des prochaines éditions n'est plus seulement à la charge du "Defender". Elle sera confiée à une "entité unifiée", alliance inédite entre équipes fondatrices qui auront toutes voix au chapitre pour participer à la "croissance" et à la "stabilité à long terme" de la compétition.

"Cette alliance veillera à ce que la Coupe de l'America reste le terrain de jeu ultime pour les meilleurs marins du monde et les prouesses technologiques", s'est réjoui Ben Ainslie, directeur d'Athena Racing, premier défi lancé aux Kiwis en vue de 2027.

À ce stade, cinq écuries font partie du partenariat: Team New Zealand (NZL), Athena Racing (GBR), Luna Rossa (ITA), Team Alinghi (SUI) et K-Challenge (FRA). Elles collaboreront toutes au sein d'une structure de gouvernance indépendante.



Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième La satisfaction de Loïc Meillard après son podium Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Loïc Meillard a pris la troisième place du slalom Coupe du monde d'Alta Badia. Le Suisse n'a été devancé que par le Norvégien Atle Lie McGrath et le Français Clément Noël.

Déjà troisième après le parcours initial, Meillard a montré une belle constance pour maintenir son rang en finale. Il lui a manqué 0''39 par rapport au vainqueur, qui l'a emporté avec 0''30 sur Noël, qui avait réalisé le meilleur temps de la 1re manche.

Trois autres Helvètes ont inscrit des points dans la station italienne. Tanguy Nef a pris une belle septième place, alors que Daniel Yule (26e) et Matthias Iten (27e) ont aussi terminé dans le top 30.



Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans Dominic Zwerger va changer d'équipe la saison prochaine Image: KEYSTONE/Andrea Branca L'attaquant international autrichien Dominic Zwerger (29 ans) quittera Ambri-Piotta au terme de la saison. Il a signé un contrat de quatre ans avec le HC Bienne, a indiqué le club seelandais.

Zwerger évoluait en Léventine depuis la saison 2017/18. Cette saison, il a inscrit 12 buts et donné 8 assists en 33 matches de National League.



Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard troisième après la 1re manche Une bonne première manche pour Loïc Meillard Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Loïc Meillard figure sur le podium provisoire après la 1re manche du slalom Coupe du monde d'Alta Badia. Le champion du monde en titre a signé le troisième temps, à 0''26 du Français Clément Noël.

Le Valaisan d'origine neuchâteloise, qui s'élançait avec le dossard no 1, a livré une manche très solide, signant notamment le meilleur chrono dans le secteur 3. Il peut envisager la 2e manche, au programme dès 13h30, avec confiance.

Noël s'est montré le plus rapide lundi matin. Il a devancé de 0''09 le Norvégien Atle Lie McGrath. Derrière Meillard, le deuxième meilleur Suisse a été le Genevois Tanguy Nef (10e), qui a concédé 0''89. Le Valaisan Daniel Yule a lui fini à 1''74 et sa place en finale n'est pas encore assurée.

Marc Rochat, Ramon Zenhäusern et Luca Aerni peuvent pour leur part déjà ranger leurs skis. Avec un retard respectif de 2''11, 2''48 et 2''69, le Vaudois, le géant valaisan et le Fribourgeois n'ont pas passé le cut du top 30.



NBA: Capela et George du côté des perdants Deux petits points pour Capela dimanche soir Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Les deux Suisses engagés en NBA ont quitté le parquet après une défaite dimanche. Clint Capela (2 points) et les Houston Rockets se sont inclinés 125-124 à Sacramento face aux Kings.

Pour sa part, Kyshawn George a marqué 14 points avec les Washington Wizards. Mais cela n'a pas suffi, la franchise de la capitale perdant 124-113 chez elle contre les San Antonio Spurs.

