Le Servette FC tenu en échec ++ Manchester City perd encore

Même si on n’est pas obligé de le croire, Steve Rouiller affirme qu’il "ne faut pas regarder le classement". "C’est tellement serré. Cela peut changer tous les week-ends", dit-il. Il admet toutefois que la prochaine échéance sera importante, le déplacement du 24 novembre à Bâle où il faudra effacer le terrible 6-0 à la Praille du premier match contre les Rhénans. "A nous de bien récupérer et de bien préparer ce match", souffle le Valaisan qui sait que le Servette FC se doit de frapper un grand coup au Parc St. Jacques pour s’avancer comme un véritable candidat au titre.

Avec ce point, le FC Zurich occupe seul la tête du classement avant le déplacement dimanche de Lugano à Berne. A Genève, le FCZ a confirmé que sa grande force était bien un potentiel sur le plan physique rarement atteint en Suisse. Il y a vraiment beaucoup de muscles et de centimètres dans la formation de Ricardo Moniz. Il lui reste à jouer un chouia de plus au football.

Appelé à nouveau en équipe de Suisse, Dereck Kutesa aurait pu être le grand homme du match, celui qui aurait donné la victoire et la première place provisoire au classement au Servette FC. Le no 17 a tout d’abord signé un raid de près de 80 m à la 1ère minute pour être à deux doigts d’inscrire le but de l’année. Il devait ensuite bénéficier de trois autres chances en or. Même si Yannick Brecher a sorti deux grands arrêts pour lui barrer la route, Dereck Kutesa n’a pas témoigné de toute l’efficience voulue dans le dernier geste.

Déjà sacrée à Auckland et à Pékin en 2024, Coco Gauff s'offre son huitième titre sur le circuit principal après être passée à deux points de la défaite samedi, le deuxième plus important après son triomphe en Grand Chelem à New York. Un beau point d'orgue à une saison dans laquelle elle n'a pas réalisé l'exploit majeur espéré.

La lauréate de l'US Open 2023 et finaliste de Roland-Garros 2022 a renversé une situation des plus compromises dans cette partiee. Elle s'est ainsi retrouvée menée 6-3 3-1, puis 5-3 dans la manche décisive. Mais Zheng Qinwen, qui a même servi pour le titre à 5-4 au troisième set, n'est pas parvenue à porter l'estocade.

Dominik Schmid (32e) et Bénie Traoré (45e+1), sur passe de Xherdan Shaqiri, ont donné deux longueurs d'avance aux visiteurs à la mi-temps. Leon Avdullahu (51e) et Kevin Carlos (60e), pour son retour au Stade municipal, ont corsé l'addition au retour des vestiaires. Mauro Rodrigues a sauvé l'honneur d'Yverdon en fin de match (89e).

Menés 1-0, les Monégasques ont renversé la vapeur dans le dernier quart d'heure grâce à un doublé d'Eliesse Ben Seghir et un but de Georges Ilenikhena, qui a remplacé Embolo à la pause.

Le champion d'Espagne en titre revient provisoirement à six points du leader, le FC Barcelone, qui se déplace dimanche soir chez la Real Sociedad. Le Real a toutefois perdu sur blessure les Brésiliens Rodrygo et Eder Militao, ainsi que l'Espagnol Lucas Vazquez, tous les trois touchés en première période.

L'équipe de Suisse n'avait plus battu la Suède depuis le 7 avril 2016 et un succès 5-3 en préparation au championnat du monde. Elle a signé une prestation convaincante samedi, après avoir subi la pression suédoise durant les dix premières minutes de jeu, se montrant particulièrement disciplinée.

Après son nul de la 12e journée, Lecce occupe la 18e place de la Serie A avec un point d'avance sur Monza (19e) et Venise (20e) qui affrontent respectivement Parme (16e) samedi et la Lazio Rome (5e) dimanche. Gotti (57 ans), qui avait pris les commandes de Lecce en mars dernier en remplacement de Roberto D'Aversa, est le deuxième entraîneur de Serie A remercié cette saison après Daniele De Rossi dont l'AS Rome s'est séparée après seulement quatre journées.

"Le cyclisme m'a tellement apporté et j'adore le sport. J'ai toujours voulu y laisser ma marque et aujourd'hui je suis prêt à voir ce que me réserve le prochain chapitre (de ma vie)", a ajouté le coureur de l'île de Man.

Contrairement au Meyrinois, Kyshawn George ne figurait pas dans le cinq de départ de son équipe vendredi. Mais le "rookie" valaisan fut le joueur le plus utilisé par son coach avec 34 minutes passées sur le parquet des Grizzlies. Il a d'ailleurs terminé meilleur marqueur des Wizards, comme face aux Warriors quatre jours plus tôt.

Le Genevois et les Hawks ont été battus d'un point à Detroit (122-121), alors que le Valaisan et les Wizards se sont inclinés plus lourdement à Memphis (128-124).

Fribourg à la recherche de ses matches référence

Actuellement 11e de National League avec 22 points en 19 parties, Fribourg n'est pas là où il aimerait être. Après 4 jours de vacances, les Dragons ont repris le chemin de la glace, avec le sourire.

Une première session d'entraînement de 30 minutes, puis une autre de 40. A Fribourg, on profite de la pause internationale pour ne pas perdre de l'influx. Normal, après un début de saison en deçà des attentes.

"Je pense que cette pause a fait du bien, raconte l'entraîneur Pat Emond. On a enchaîné 25 matches en huit semaines: 19 matches de championnat et 6 matches de Champions League, ça fait beaucoup. Emotionnellement, on a eu des hauts et des bas et je pense que ça fait du bien d'avoir eu une coupure."

Pour son dernier match avant la pause, Fribourg est allé récolter un point à Zurich, solide leader. Mais dans une situation comme celle que vit Gottéron actuellement, ce point sonne presque comme une défaite. "On a montré de bonnes performances dans les derniers matches, malgré des résultats pas toujours à la hauteur de nos ambitions, appuie le coach québécois. Mais la qualité de notre jeu était là. On doit bâtir sur ce match contre Zurich."

Savoir enchaîner

Cette saison, Fribourg peine à enchaîner. Une bonne performance un mardi peut être annulée par un match raté le vendredi. C'est comme si les Fribourgeois n'arrivaient pas à s'appuyer sur un match référence. "Je pense qu'il faut plus qu'un match référence, note Patrick Emond. C'est ça notre difficulté cette année. On a eu de bonnes performances parfois mal payées, mais on n'arrive pas à aligner un certain nombre de victoires qui nous permettraient de dire qu'on s'en est sorti. On joue beaucoup mieux ces temps, mais on a besoin de points. Heureusement, les gars sont très solidaires. Ils travaillent fort et tout le monde veut s'en sortir."

Lundi, Fribourg s'envole pour la Suède, car les Dragons affrontent les Växjö Lakers mardi en Champions League. Une manière de se sortir du quotidien de la National League. "Les matches de CHL pendant la saison nous ont fait du bien, analyse-t-il. Cela amène un peu d'air frais. Les gars aiment ça, ça crée une bonne ambiance. Surtout qu'on y va en charter. L'organisation nous permet de faire ce voyage-là dans des bonnes conditions."

La volonté d'un nouvel élan

Fidèle soldat de Patrick Fischer en équipe de Suisse, Christoph Bertschy n'a pas eu l'honneur d'être sélectionné cette fois-ci, mais le Fribourgeois sait que ce n'est que partie remise. "On en a parlé avec Fischer et on s'est dit que comme il y avait la Champions League et la Spengler à la fin de l'année, ce serait peut-être plus simple de me sélectionner pour les matches à Fribourg en décembre", explique-t-il.

Et le numéro 28 de Gottéron a particulièrement apprécié ces quelques jours de pause: "Cela a fait un bien fou, tant sur le plan physique que mental. Cela libère la tête et permet de revenir avec un nouvel élan. Là on va partir en Suède et on va pouvoir apprendre à se connaître d'une autre manière."

Si la Coupe d'Europe offre la chance de s'évader un peu de la morosité actuelle en championnat, la National League n'est jamais très loin. Après son retour de la Suède, la troupe de Pat Emond reçoit Berne pour un derby des Zähringen importantissime, avant de filer à Davos et de recevoir Växjö. Non vraiment, s'il faut respirer, c'est bien maintenant.