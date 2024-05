Le SLO est relégué ++ City à une victoire du titre

Premier League: Manchester City à un succès du titre Erling Haaland: un doublé presque synonyme de titre Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Manchester City abordera l'ultime journée de Premier League dimanche en pole position. Son succès 2-0 à Londres contre Tottenham lui permet de compter deux points d'avance sur Arsenal. Dans une atmosphère étonnante - les fans de Tottenham n'ont que peu encouragé leur équipe, craignant que cela n'avantage leur ennemi juré Arsenal -, les Citizens, avec Manuel Akanji, ont semblé nerveux. Ils ont dû attendre la 51e pour ouvrir le score par Haaland, servi par de Bruyne. Les tenants du titre peuvent en outre remercier leur gardien remplaçant Ortega, entré pour Ederson blessé, et qui a sauvé en plusieurs circonstances, notamment quand Son est arrivé seul devant lui après un couac d'Akanji (86e). Sur penalty, Haaland a assuré la victoire (91e). Dimanche, un succès de Manchester City à domicile contre West Ham apportera un inédit quatrième titre de champion à Pep Guardiola et ses hommes. Arsenal, qui recevra Everton, n'a donc plus le contrôle de son destin. La défaite de Tottenham a par ailleurs fait les affaires d'Aston Villa, qui est désormais assuré de finir quatrième et de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Championnat du monde: le Canada se fait peur Les Canadiens ont failli payer cher un troisième tiers raté Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le Canada a remporté un troisième succès consécutif dans le groupe A du championnat du monde à Prague. Les joueurs à la feuille d'érable ont battu l'Autriche 7-6 ap. Les Canadiens - qui menaient 6-1 après deux tiers avant de se déconcentrer totalement - ont arraché la victoire par Tavares après 15 secondes de prolongation. Ils sont ainsi en tête du groupe à égalité avec la Suisse et avec un point de plus que la Finlande. Par ailleurs, la Norvège a signé son premier succès du tournoi en s'imposant 2-0 face au Danemark. Dans la poule B à Ostrava, la Lettonie a renforcé sa place du bon côté de la barre grâce à une victoire 2-0 contre le Kazahkstan. Pour sa part, la France a aussi gagné pour la première fois en battant la Pologne 4-2.

Super League: pas de miracle pour le Stade Lausanne-Ouchy Albian Ajeti a ouvert le score pour Bâle Image: KEYSTONE/GIUSE ESPOSITO Le Stade Lausanne-Ouchy retrouvera la Challenge League après un an dans l'élite. A deux journées de la fin, les Vaudois ne peuvent désormais plus échapper à la dernière place du Relegation Group. Pour entretenir un très mince espoir de s'en sortir, le SLO devait absolument s'imposer à Bâle, et espérer simultanément qu'Yverdon lui donne un coup de main en allant gagner à Zurich contre Grasshopper. Battu 2-0 au Parc St-Jacques sur des buts d'Ajeti à la 63e et de Dräger à la 96e, l'équipe de Ricardo Dionisio n'a pas été en mesure de remplir sa part de contrat. Le SLO n'a pas montré grand-chose sur le plan offensif, comme si, inconsciemment, les joueurs n'y croyaient déjà plus. Avec ces trois points, le FCB a lui mathématiquement assuré son maintien. La seconde condition n'a pas été remplie non plus. Au Letzigrund, GC l'a emporté 2-0 face à un Yverdon qui voyage décidément mal. Des réussites de Momoh (40e) et Ndenge (89e) ont permis aux Sauterelles de pouvoir encore nourrir l'espoir d'échapper à la 11e place synonyme de barrage. Les protégés de Marco Schällibaum ne sont plus qu'à quatre longueurs du Lausanne-Sport, qui serait bien inspiré de gagner jeudi à domicile contre Lucerne...

Molteni ne jouera plus en équipe de Suisse Westher Molteni ne défendra plus les couleurs de la Suisse en 3x3 Image: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY Westher Molteni met fin à sa carrière internationale en 3x3, a-t-il annoncé mardi soir sur son compte Facebook. Le Tessinois, pionnier de la discipline en Suisse, ne fait pas partie du quatuor retenu par Swiss Basketball pour le Tournoi de Qualification Olympique qui débute jeudi à Debrecen. "Qu'aurais-je pu faire de plus? RIEN", écrit Westher Molteni dans une lettre ouverte publiée sur sa page Facebook. Le Tessinois de 37 ans se dit notamment déçu de ne pas connaître les raisons de sa non-sélection pour ce TQO, qui représente la dernière opportunité pour la Suisse de décrocher un ticket pour les Jeux de Paris. "Quand je pense aux sacrifices que j'ai faits pour atteindre cet objectif de portée nationale, avoir refusé des contrats en basket à cinq car la saison de 3x3 dure dix mois, ne voir mes enfants que cinq jours durant l'été parce que nous devions rapporter des points à la Suisse pour pouvoir participer à un TQO, créer et promouvoir des tournois en Suisse et à l'étranger, ce n'est pas juste d'avoir été traité de la sorte", écrit-il. Westher Molteni ne blâme ni les joueurs, ni le personnel de la Fédération. Il critique "le mécanisme mis en place dans notre pays, qui permet aux joueurs de décider si et quand ils veulent se sacrifier pour un but commun (...) et si et quand ils veulent s'entraîner dans l'optique des Jeux olympiques", souligne-t-il, regrettant que le mérite n'ait pas suffisamment d'importance dans le processus de sélection. Cette décision est définitive, souligne le Tessinois. Il ne changera pas d'avis, même si la Suisse devait obtenir dimanche prochain le droit de participer au tournoi olympique de 3x3. Mais "je crois sincèrement que la Suisse a une vraie opportunité d'obtenir l'un des trois derniers tickets pour les Jeux, et j'ai bon espoir qu'elle y parvienne", écrit-il encore.

Giro: Valentin Paret-Peintre remporte la 10e étape Un nouveau maillot rose pour Pogacar Image: KEYSTONE/AP Le Français Valentin Paret-Peintre a remporté la 10e étape du Tour d'Italie en s'imposant en solitaire au sommet du Bocca della Selva. Le Slovène Tadej Pogacar a conservé le maillot rose. Valentin Paret-Peintre a devancé de 0'30 son compatriote Romain Bardet et de 1'00 le Slovène Jan Tratnik, qui avait abordé l'ultime ascension seul en tête mais qui a été repris à 2 km de la ligne d'arrivée. Tous trois faisaient partie de l'échappée du jour, partie avec la bénédiction des leaders. C'est la première victoire professionnelle du jeune grimpeur de Décathlon-AG2R La Mondiale, âgé de 23 ans. La France avait déjà fêté un succès lors de cette édition avec Benjamin Thomas (5e étape). Mercredi, la 11e étape se courra sur 207 km entre Foiano di Val Fortore et Francavilla al Mare. Les sprinters devraient pouvoir s'y exprimer.

Patrick Rahmen sera l'entraîneur des Young Boys Patrick Rahmen va quitter Winterthour pour YB Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Young Boys ont engagé Patrick Rahmen (55 ans) comme nouvel entraîneur dès la saison prochaine. L'actuel entraîneur de Winterthour a signé un contrat jusqu'à fin juin 2026. Ancien joueur du club bernois - trois buts en 1991/92 -, Rahmen a convaincu les dirigeants de YB de lui faire confiance. L'excellent travail qu'il a effectué cette saison à la tête de Winterthour a parlé pour lui. "Il a su vraiment nous convaincre lors des discussions. Sa vision du football correspond à celle que nous voulons voir YB jouer. Nous voulons être dominants et agressifs. Nous souhaitons aussi développer de jeunes talents et leur offrir un tremplin pour ensuite rejoindre un grand championnat", a expliqué le directeur sportif Steve von Bergen sur le site du club bernois. Pour sa part, Rahmen voit en YB "une grosse opportunité d'effectuer un nouveau pas dans sa carrière." Le Bâlois n'a pas oublié de remercier le FC Winterthour, avec qui il va tout tenter pour obtenir une place en Conference League la saison prochaine. Sa succession à la Schützenwiese est déjà réglée. Son assistant Ognjen Zaric (35 ans) prendra le relais sur le banc du club zurichois.

Pas de relais pour Mujinga Kambundji aux Européens Mujinga Kambundji ne disputera pas le relais aux Européens de Rome Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI L'été athlétique s'annonce chargé, avec les Européens de Rome (7-12 juin) puis les JO de Paris (26 juillet-11 août). Mujinga Kambundji a d'ores et déjà décidé de ne pas s'aligner en relais à Rome. "Je ferai soit 100 et 200 m à Rome, soit le 100 ou le 200 m. La décision sera prise au feeling. Mais disputer une troisième discipline à Rome serait très compliqué à gérer dans l'optique des Jeux", a confirmé Mujinga Kambundji mardi à Berne à l'occasion du Media Day de Swiss Athletics. La fasciite plantaire qui avait perturbé sa saison estivale 2023 ne semble plus qu'un lointain souvenir. Mais, avec deux compétitions majeures aussi proches l'une de l'autre, pas question de prendre le moindre risque dans la première, les Championnats d'Europe. Où elle aura un titre à défendre sur 200 m. "Peu importe qui s'est imposé lors des éditions précédentes. Ce serait la première fois que je participerais à une course en étant la tenante du titre. J'espère pouvoir courir sur 100 et sur 200 m à Rome. Mais on verra bien comment se passent les semaines à venir", a souligné Mujinga Kambundji. "La saison est très spéciale. Les Européens sont importants pour moi, c'est aussi pour cela que j'ai renoncé à la saison en salle. C'est difficile de disputer trois grands championnats durant la même année, et je ne voulais pas mettre ma saison estivale en péril dès l'hiver", a encore expliqué la Bernoise. Technique pas encore tout à fait au point Mujinga Kambundji a entamé sa saison en plein air bien plus tôt que d'habitude, le 20 avril. "Je suis contente que ça ait enfin commencé, c'est plus simple quand ça devient concret", a-t-elle lâché. "Je sens que certaines choses ne sont pas tout à fait au point techniquement", a-t-elle souligné. "J'ai notamment besoin de temps pour mieux gérer ma vitesse. A Langenthal et à Bâle, j'ai par exemple connu des difficultés dans ma phase d'accélération sur 100 m", a poursuivi Mujinga Kambundji, qui sait que sa forme va s'améliorer à mesure que les compétitions vont s'enchaîner. La prochaine est prévue dimanche à Marrakech.

Télévisions: cinq ans plus avec blue Sport et la SSR Blue Sport diffusera toujours tous les matches de Super League et de Challenge League. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Blue Sport et la SSR demeurent pour les cinq prochaines années les détenteurs des droits de la Swiss Football League (SFL). Le contrat a été reconduit jusqu’au 30 juin 2030. Comme ces dernières saisons, toutes les rencontres de Super League et de Challenge League seront retransmises par blue Sport. Une rencontre de Super League lors de chaque journée sera diffusée en libre accès sur les chaînes de la SSR (RTS, RSI, SRF et RTR). « Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec des partenaires confirmés », se félicite le CEO de la SFL Claudius Schäfer. Aucun chiffre sur les montants engagés pour la finalisation de ce nouveau contrat de cinq ans ne sera divulgué indique la SFL.

Dominic Lobalu peut courir sous les couleurs suisses Dominic Lobalu à Rome avec l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Dominic Lobalu disputera le mois prochain les Championnats d'Europe de Rome sous les couleurs de la Suisse. Le réfugié du Sud-Soudan a reçu le feu vert de World Athletics. Agé de 25 ans, Dominic Lobalu a réussi les minimas pour Rome sur 1500 m, 5000 m, 10'000 et le semi-marathon. Il aura donc l’embarras du choix pour ces Championnats d’Europe de Rome. Selon le président de Swiss Athletics Christoph Seiler, sa présence dans l’équipe de Suisse olympique cet été à Paris ne fait plus beaucoup de doutes. Swiss Athletics n’a pas ménagé ses efforts pour accélérer l’incorporation de Demonic Lobalu qui aurait dû, selon le règlement, patienter jusqu’au 6 avril 2026 pour porter les couleurs de la Suisse. Orphelin à 9 ans, Dominic Lobalu a fui au Kenya avant de rejoindre la Suisse en 2019 avec l’"Athlete Refugee Team". Membre du LC Brühl St. Gall, il s’est révélé au plus haut niveau le 30 juin 2022 avec sa victoire dans le 3000 m du meeting Diamond League de Stockholm.

Mbappé sacré une cinquième fois lors des Trophées UNFP Kylian Mbappé a été sacré pour la 5e fois meilleur joueur de Ligue 1 Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Kylian Mbappé a été sacré meilleur joueur de Ligue 1 lundi lors des Trophées UNFP à Paris, pour la cinquième fois consécutive, avant son départ du PSG. La mainmise du club parisien sur ces récompenses de fin de saison n'a été contrariée que par le Brestois Eric Roy, désigné meilleur entraîneur. Mbappé, qui a joué dimanche son dernier match au Parc des Princes avec le maillot parisien, améliore un record qu'il détenait déjà: jamais un joueur n'a été plus couronné que lui par ce prix décerné par le syndicat des joueurs (UNFP) depuis 1994 et dont les lauréats sont élus par leurs pairs. Malgré une saison en demi-teinte pour un joueur de sa stature, surtout depuis le mois de février et l'annonce de son départ du club qui a fuité dans la presse, Mbappé surclasse les autres nommés, son coéquipier Ousmane Dembélé et le Brestois Pierre Lees-Melou, véritable métronome de l'équipe surprise de la saison, notamment. Outre le nouveau trophée de Mbappé, le club parisien, sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire, a trusté la quasi-totalité des récompenses décernées par l'UNFP. Warren Zaïre-Emery, dans une catégorie très ouverte, a été désigné meilleur espoir de la saison. L'Italien Gianluigi Donnarumma a, lui, été élu meilleur gardien de but. Roy préféré à Luis Enrique Le PSG place également sept joueurs parmi les onze de l'équipe-type de la saison. Seul le titre de meilleur entraîneur a échappé au club de la capitale, le Brestois Éric Roy ayant été préféré à Luis Enrique. Mais la récompense de Roy n'est pas usurpée: arrivé au chevet de Brest en janvier 2023, il a réussi à sauver le club breton de la relégation la saison dernière, avant de le propulser, pour la première fois de son histoire, en Coupe d'Europe, au minimum en Europa League, peut-être même en Ligue des champions.

Tyson pourrait disputer un deuxième combat Mike Tyson n'exclut pas de livrer un autre combat après celui face au YouTuber Jake Paul Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Légende des rings, Mike Tyson a évoqué lundi la possibilité de participer à un autre combat après son match contre le YouTubeur et boxeur Jake Paul. Il balaye l'inquiétude quant à son âge. "On dirait que ça va être sympa", a déclaré "Iron Mike" lors d'une conférence de presse organisé au célère Apollo Theater de New York. "Peut-être qu'on le refera." Agé de 57 ans, Mike Tyson n'a plus combattu chez les professionnels depuis près de 19 ans et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride. "Je n'ai plus les tripes pour continuer", avait déclaré, à l'époque, l'Américain. "Je ne combattrai vraisemblablement plus." Selon plusieurs médias, l'ancien champion du monde des lourds devrait recevoir plusieurs millions de dollars pour sa participation au combat qui aura lieu le 20 juillet à Arlington au Texas. Le meeting, dans ce stade de 80'000 places, sera retransmis en direct sur Netflix et accessible à tous les abonnés, soit 270 millions de foyers, une première pour le service de streaming. Préoccupation De nombreux observateurs, notamment l'ancien champion du monde américain Deontay Wilder, ont fait part de leur préoccupation de voir un quasi-sexagénaire (il aura 58 ans au moment du match) aligné dans un combat professionnel, disant redouter une blessure grave. "Les gens qui disent ça (qu'il est trop vieux) aimeraient juste être à ma place", a rétorqué le natif de Brooklyn, qui a posté sur les réseaux sociaux des vidéos de ses entraînements. Le combat contre Jake Paul, âgé de 27 ans, se déroulera en huit reprises de deux minutes chacune. "Je me sens super bien, mais mon corps, c'est de la merde, pour l'instant", a lancé Mike Tyson, le sourire aux lèvres.

Colorado perd son meilleur buteur, suspendu six mois Nichushkin a été suspendu 6 mois par la NHL Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes L'Avalanche a perdu plus qu'un match lundi. Meilleur buteur de Colorado, Valeri Nichushkin (29 ans) a été suspendu pour au moins six mois par la NHL et l'association des joueurs (NHLPA). L'attaquant russe a été suspendu une heure avant le début d'une rencontre perdue 5-1 à domicile contre Dallas, qui mène 3-1 dans la série. Il se retrouve pour la troisième fois en 13 mois dans le programme de soutien créé pour les joueurs ayant besoin d'aide, programme offrant des thérapies et garantissant la confidentialité. Nichushkin, qui avait pourtant participé à l'entraînement matinal de son équipe lundi, a marqué neuf fois dans ces play-offs. Il était ainsi, à égalité avec Zach Hyman (Edmonton), le meilleur buteur de ces séries finales. Joueur à problèmes Mais ses problèmes personnels s'accumulent. En avril 2023, en pleine série de play-off face au Kraken, il avait ainsi déjà été suspendu pour un incident lié à l'alcool et à une femme ivre dans sa chambre d'hôtel avant un match à Seattle. Et cette saison, Nichushkin a de nouveau été puni durant deux mois, de janvier à mars, intégrant le "Player Assistance Program" pour, espérait-il alors, "maîtriser les problèmes une fois pour toutes".

Oklahoma City égalise à 2-2 face à Dallas Shai Gilgeous-Alexander (à droite) a brillé lundi face à Dallas Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Oklahoma City a repris l'avantage du parquet dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NBA qui l'oppose à Dallas. Le Thunder a égalisé à 2-2 dans la série en s'imposant 100-96 lundi au Texas. Shai Gilgeous-Alexander a encore une fois sorti le grand jeu. L'arrière canadien a réussi 34 points, 8 rebonds, 5 assists, 2 interceptions et 2 contres lundi face aux Mavericks, qui comptaient 14 points d'avance (57-43) après 2' de jeu dans le troisième quart-temps mais ont ensuite péché sur le plan offensif. Luka Doncic n'a ainsi marqué que 18 points, à 6/20 au tir. Certes auteur d'un triple double avec ses 12 rebonds et 10 assists, l'arrière slovène de Dallas a manqué le coche sur la ligne des lancers-francs à 10''0 de la fin, ne réussissant qu'une seule de ses deux tentatives alors qu'il pouvait ramener son équipe à 96-96. A l'Est, Boston a creusé l'écart (3-1) face à Cleveland en allant s'imposer une deuxième fois d'affilée sur le parquet des Cavaliers (109-102). La tâche des Cavs s'annonce bien compliquée face à la meilleure équipe de la saison régulière. D'autant plus qu'ils ont dû composer lundi sans leur meilleur marqueur Donovan Mitchell (29,6 points par match dans ces play-off), blessé à un mollet.

Les Hurricanes reviennent à 2-3 face aux Rangers La joie des Hurricanes, qui ont gagné un 2e match de suite face aux Rangers Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Carolina a effacé une deuxième balle de match face aux Rangers en demi-finale de la Conférence Est de NHL. Les Hurricanes sont allés s'imposer 4-1 lundi à New York pour revenir à 2-3 dans la série. Invaincus jusque-là au Madison Square Garden depuis le début de play-off, les Rangers pensaient peut-être tenir leur os lorsque Jacob Trouba a ouvert la marque à la 27e minute en infériorité numérique. Mais ils n'ont pas tenu le choc au troisième tiers et devront retourner à Raleigh pour un acte VI. Les Hurricanes ont renversé la vapeur en marquant trois fois en l'espace de 6'23'' dans l'ultime période, Jordan Martinook inscrivant le 3-1 dès la 50e. Ils peuvent donc toujours espérer devenir la cinquième équipe de l'histoire à remporter une série après s'être retrouvés menés 0-3. A l'Ouest, Dallas n'est plus qu'à un succès d'une place en finale de Conférence. Les Stars ont remporté un troisième match consécutif face à l'Avalanche lundi dans le Colorado (5-1), grâce notamment aux 3 points de Wyatt Johnston (2 buts, 1 assists). Ils mènent 3-1 et auront l'occasion de conclure la série mercredi au Texas.