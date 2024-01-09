Le stade de la finale de l'Euro 2028 est connu ++ Gottéron croque Ajoie

Euro 2028: la finale à Wembley, le match d'ouverture à Cardiff Le stade de Wembley accueillera les demi-finales et la finale de l'Euro 2028 (archives). Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein La finale de l'Euro 2028 organisée en Grande-Bretagne et en Irlande aura lieu au stade de Wembley à Londres le 9 juillet 2028, a annoncé mercredi l'UEFA. La compétition commencera à Cardiff le 9 juin.

Au total, 51 rencontres sont prévues pour ce tournoi qui rassemblera 24 équipes réparties en six groupes, comme c'est le cas depuis l'édition 2016 en France. Les deux premiers de chacune des six poules accéderont aux huitièmes de finale en compagnie des quatre meilleurs troisièmes.

Neuf stades dans huit villes (Cardiff, Dublin, Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham et Londres) accueilleront les matches de l'Euro 2028.

"Huit des neuf stades hôtes, à l'exception de Wembley, accueilleront un match des huitièmes de finale, les quatre quarts de finale étant répartis entre les hôtes: Cardiff, Dublin, Glasgow et Wembley. Afin de garantir l'équité sportive et l'égalité de traitement, les vainqueurs des huitièmes de finale joueront leur quart de finale dans un lieu différent", a précisé l'UEFA.

La dernière semaine se déroulera entièrement à Wembley, à Londres, avec les deux demi-finales le mardi 4 juillet et le mercredi 5 juillet, et la finale le dimanche 9 juillet.



National League: Fribourg ne fait qu'une bouchée d'Ajoie Jacob De la Rose a marqué un doublé mercredi face à Ajoie. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le retour de la National League après la pause internationale n'a pas inversé les tendances. A Fribourg, Gottéron a dominé Ajoie 5-1.

Pas question pour les Dragons de ne pas engranger trois points en ce mercredi soir. Et si par moments, surtout au cours du premier tiers, Fribourg a semblé faire preuve d'une certaine paresse, les quarante dernières minutes ont été plus sérieuses.

La première alerte est venue à la 8e de la canne de Hazen. Le Québécois a eu une autre chance à la 18e, là aussi en tête à tête avec Berra. Entre ces deux occasions, Gottéron a frappé deux fois. A la 11e, De la Rose s'est offert un solo pour ensuite ajuster Conz. Ses quelques jours passés avec la Suède lui ont fait du bien. Et à la 14e, alors qu'Ajoie était en supériorité numérique, c'est Sandro Schmid qui s'est amusé avec la défense pour inscrire le 2-0.

Retour perdant de Mottet De retour après deux mois d'absence, Andrea Glauser a manqué le 3-0 quelques instants plus tard. Et presque naturellement, Ajoie a réduit l'écart à la 16e sur une réussite de... Killian Mottet, l'ancien pensionnaire de Saint-Léonard prêté par Fribourg à Ajoie.

Roger Rönnberg pensait pouvoir enfin compter sur un effectif au complet, il a tout de même dû composer sans Attilio Biasca, revenu malade de son séjour avec l'équipe de Suisse. Mais cette soustraction n'a pas eu d'effet sur la marche en avant fribourgeoise, surtout lors d'un tiers médian où la différence de niveau s'est fait sentir. La pression des Dragons a eu raison de la résistance jurassienne et en moins de deux minutes, le score est passé de 2-1 à 4-1 grâce à des buts de Streule et Walser.

A la 46e, en power-play, De la Rose a inscrit un doublé à la suite d'une belle inspiration de Sörensen. Grâce à ce succès, Fribourg remonte à la 4e place avec 38 points.

Lugano trébuche à Langnau La pause n'a pas fait le bonheur de Lugano. A Langnau, la formation la plus "hot" avant le break a subi une défaite inattendue à Langnau 3-0. Mais Tomas Mitell avait dû composer sans Calvin Thürkauf, blessé, et Linus Omark, rentré en Suède. Pas évident quand les deux tiers de la ligne de parade manquent à l'appel. Les Emmentalois ont eux pu compter sur le retour de Flavio Schmutz, auteur d'un but et d'un assist.



Qualifs Euro féminin: la Suisse commence par une défaite François Gomez et ses joueuses rentrent d'Angleterre avec une défaite (archives). Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse féminine a mal commencé les qualifications pour l'Eurobasket 2027. Les Suissesses se sont inclinées 85-64 face à la Grande-Bretagne, mercredi à Manchester.

La sélection de François Gomez, qui a participé à la phase finale de l'Eurobasket cette année en Grèce (élimination en phase de groupes), avait pourtant idéalement entamé ce premier match du premier tour qualificatif. Elle menait 22-12 à l'issue du premier quart, mais s'est ensuite effondrée face à des Britanniques plus adroites (51% de réussite au tir, contre 41% pour la Suisse).

Cette défaite face à l'adversaire le plus relevé de leur groupe ne constitue pas une surprise. Mais les Suissesses devront quand même réagir dès samedi à Fribourg face à la Norvège, qui a de son côté perdu en Autriche (63-48).



Europa Cup: Young Boys a un pied en quart de finale Les joueuses d'YB brillent sur la scène européenne (archives). Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Young Boys a fait un grand pas vers les quarts de finale de l'Europa Cup. Les Bernoises se sont imposées 3-0 sur le terrain du Sparta Prague mercredi, en match aller des 8es de finale.

La Bosniaque Maja Jelcic, l'Espagnole Maria Jimenez et l'Appenzelloise Géraldine Ess ont marqué les trois buts d'YB en deuxième période. Les championnes de Suisse en titre sont bien placées pour rejoindre le tour suivant de cette toute nouvelle compétition, la deuxième plus prestigieuse d'Europe derrière la Ligue des champions.

Young Boys, qui a signé au passage une septième victoire consécutive, aura l'occasion de valider son billet pour les quarts de finale mercredi 19 novembre prochain à Berne.



Masters ATP: Auger-Aliassime débloque son compteur F閘ix Auger-Aliassime est toujours en vie de ce Masters ATP. Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Félix Auger-Aliassime (ATP 8) a cueilli le succès de l'espoir mercredi au Masters ATP de Turin. Il a vaincu l'Américain Ben Shelton (ATP 5) 4-6 7-6 (9/7) 7-5.

Logiquement battu en deux manches par Jannik Sinner (ATP 2) lundi, le Canadien a relancé ses actions en s'imposant pour la deuxième fois en deux duels face à Ben Shelton. Le finaliste du récent Masters 1000 de Paris a su renverser la table après un premier set compliqué.

Félix Auger-Aliassime est même revenu de loin mercredi: on ne donnait pas cher de sa peau lorsqu'il a dû faire face à une balle de break à 6-4 4-3. Mais le Québécois a mieux négocié le tie-break, avant de faire la course en tête dans la manche décisive. Il a conclu son "come-back" sur le service de Shelton, après deux balles de match manquées.

"FAA" affrontera Alexander Zverev (ATP 3) vendredi lors de la dernière journée du Round Robin. Cette partie constituerait un véritable quart de finale si l'Allemand venait à s'incliner face à Jannik Sinner mercredi soir.



JO 2028: le 100 m féminin aura lieu dès le premier jour Des nouveautés seront au programmes des JO de Los Angeles. Image: KEYSTONE/AP/David Goldman Les JO de Los Angeles offriront des finales féminines dès le premier jour de compétition, ont annoncé mercredi les organisateurs. Notamment celle du 100 m de l'athlétisme.

Les JO 2028, qui seront les plus importants dans l'histoire avec 51 sports et 11'200 athlètes, débuteront avec la cérémonie d'ouverture le 14 juillet et se termineront le 30 juillet avec la cérémonie de clôture. Pour cette édition, les sports d'équipes seront également plus féminins avec, pour la première fois dans l'histoire, au moins autant de femmes que d'hommes.

La première journée sera d'ailleurs consacrée aux femmes, avec le plus grand nombre de finales féminines en un jour: il débutera par le triathlon et culminera avec le 100 m, disputé des séries jusqu'à la finale en une journée.

Janet Evans, le cheffe de la commission des athlètes de LA28 a assuré que les sportives avaient répondu positivement à ce programme resserré. "Quand nous l'avons présenté aux athlètes, il y a eu de l'enthousiasme. Elles ont dit +prévenez-nous assez tôt et on va s'entraîner de manière à faire trois courses en un jour+", a-t-elle expliqué.

La natation en 2e semaine Autre innovation, l'avant-dernière journée le 29 juillet sera un "Super Samedi" avec 26 finales dans 23 sports d'équipes et individuels, dont le marathon, le basket-ball, le football, le cyclisme sur piste, le golf, la natation et le tennis de table.

La natation, qui commence traditionnellement la première semaine, a été déplacée en deuxième semaine, au stade SoFi à Inglewood (Californie), alors que les épreuves d'athlétisme se disputeront tout au long des Jeux avec le marathon hommes le 30 juillet.

"En déplaçant (la natation) en deuxième semaine, il y aura 38'000 personnes en tribunes, a expliqué Janet Evans. "C'est super d'avoir 38'000 personnes qui regardent mon sport favori", a ajouté l'ancienne nageuse, quadruple médaillée d'or olympique entre 1988 et 1992.

Les nageurs auront également plus de chances de participer à la cérémonie d'ouverture, sans avoir à disputer les séries le lendemain. Le dernier champion olympique sera ainsi sacré en natation juste avant la cérémonie de clôture.

Des prix égaux Il y aura aussi des sessions nocturnes pour échapper à la chaleur californienne, notamment l'équitation à Santa Anita.

Environ 14 millions de billets seront en vente l'an prochain, ont ajouté les organisateurs sans préciser la date d'ouverture de la billetterie ou le prix des sésames. La procédure de réservation débutera, elle, en janvier.

Mais, a assuré la cheffe des sports de LA28, Shana Ferguson, il n'y aura pas de tarification "dynamique", avec des billets plus chers pour les sports les plus populaires.



Luis Rubiales crie au complot de "l'extrême gauche" Luis Rubiales crie au complot de l'extr麥e gauche Image: KEYSTONE/AP POOL EFE/CHEMA MOYA L'ex-président de la Fédération espagnole Luis Rubiales, condamné pour agression sexuelle pour un baiser imposé à la joueuse Jenni Hermoso, a de nouveau minimisé les faits dans un entretien télévisé.

Rubiales estime avoir été victime d'un complot "de l'extrême gauche".

Condamné en première instance puis en appel à une amende de 10'800 euros pour avoir embrassé de force la joueuse après la finale du Mondial féminin à Sydney le 20 août 2023, Rubiales a de nouveau martelé jeudi soir sur le plateau de l'émission El Chiringuito que ce baiser était "consenti". Ce qu'avait démenti Jenni Hermoso, suivie en cela par la justice espagnole.

"Comme président, j'aurais dû me comporter plus froidement, de manière plus institutionnelle. Mais non, je ne demande pas pardon à Jenni Hermoso, parce que je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser et elle m'a dit +d'accord+", a répété l'ex-homme fort du football espagnol, qui a écrit un livre pour dénoncer l'"assassinat public" dont il aurait été victime.

"Quand il y a un jugement, nous avons tous l'obligation de le respecter, mais l'Etat de droit nous permet de le contester si nous ne sommes pas d'accord et pensons effectivement que ce n'est pas une agression sexuelle", a poursuivi Rubiales, dont l'avocate avait affirmé à l'AFP qu'elle allait se pourvoir en cassation.

"Ecran de fumée" Interrogé sur le propos de son livre, intitulé "Tuer Rubiales", l'ancien dirigeant de la RFEF a assuré, sans preuve, qu'il avait été victime d'un "mouvement soudain de l'extrême gauche" ayant créé une "réalité parallèle" pour s'emparer de cette affaire, dénonçant un "écran de fumée" supposément créé pour protéger le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez.

Depuis une réforme du Code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tous les types de violence sexuelle.

Luis Rubiales est par ailleurs poursuivi dans une autre affaire, de corruption cette fois-ci, autour du contrat de délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite. L'enquête porte sur une série de contrats irréguliers conclus par la Fédération espagnole (RFEF) pendant son mandat de président, entre 2018 et 2023.



A 13 ans, la sensation Yu Zidi bat un record d'Asie A 13 ans, Zidi Yu a battu le record d'Asie 閘ite du 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Prodige de la natation âgée de 13 ans, la Chinoise Yu Zidi a de nouveau frappé les esprits mardi. Elle a battu le record d'Asie du 200 m 4 nages lors d'une compétition nationale.

Yu Zidi a réalisé un temps de 2'07''41 lors des Jeux nationaux de Chine, un événement multisports organisé tous les quatre ans, dont l'édition 2025 se tient à Shenzhen. Le précédent record d'Asie (2'07''57) avait été établi par sa compatriote Ye Shiwen durant les JO de Londres en 2012... quelques mois avant la naissance de Yu Zidi.

Sa performance est la neuvième meilleure de tous les temps. Elle fait aussi d'elle la deuxième nageuse la plus rapide de l'année au niveau mondial, derrière la Canadienne et détentrice du record du monde Summer McIntosh.

Yu Zidi a amélioré de près de deux secondes son meilleur temps personnel, établi en juillet à Singapour lors des Mondiaux. Elle y avait fait sensation en devenant la plus jeune nageuse de l'histoire à obtenir une médaille durant des championnats du monde. La jeune athlète avait décroché le bronze avec le relais 4x200 m libre.

L'adolescente s'était également classée quatrième dans trois épreuves individuelles: 400 m 4 nages, 200 m papillon et 200 m 4 nages.

"S'entraîner dur" En constante progression, elle pourrait devenir l'une des stars de son sport. Celle qui jongle entre ses entraînements et sa scolarité avait commencé la natation à six ans, un peu par hasard, pour échapper à la chaleur estivale.

Révélée l'an dernier, elle est déjà comparée à Ye Shiwen, qui à 16 ans était devenue la plus jeune nageuse chinoise à remporter une médaille olympique avec ses deux titres en individuel à Londres 2012."Je suis très contente, super excitée. Je ne m'attendais pas à obtenir un résultat aussi bon", a confié Yu Zidi à la télévision publique chinoise CCTV après sa victoire.

Sa performance a suscité un grand engouement en Chine. Mercredi après-midi, le hashtag lié à sa victoire et à son nouveau record d'Asie avait été vu 11 millions de fois sur la plateforme Weibo. Interrogée par CCTV sur sa façon de gérer sa notoriété, Yu Zidi a simplement déclaré "faire de son mieux" et "s'entraîner dur".



Un deuxième match face au Pays de Galles La Suisse de Rafael Navarro affrontera le Pays de Galles début décembre à Jerez Image: KEYSTONE/AP/Anthont Anex Le programme automnal de l'équipe de Suisse dames est connu. Les Suissesses affronteront le Pays de Galles le 2 décembre à Jerez, où elles se seront mesurées à la Belgique le 28 novembre.

La sélection du nouveau coach Rafael Navarro entamera son camp d'entraînement en Espagne le 24 novembre.

L'équipe de Suisse dames garde d'excellents souvenirs de son dernier affrontement face au Pays de Galles. En octobre 2022 au Letzigrund de Zurich, les Suissesses avaient décroché leur ticket pour le Mondial 2023 en battant les Galloises en barrage grâce à un but de dernière minute de Fabienne Humm.

Ces deux matches amicaux face à la Belgique et au Pays de Galles auront une importance toute particulière. Ils permettront à Rafael Navarro d'en savoir plus sur ses joueuses et d'imposer rapidement sa patte, alors que les éliminatoires de la Coupe du monde 2027 démarreront en mars prochain déjà.



Nouveau format pour le All-Star Game Adam Silver et la NBA modifient le format du All-Star Game Image: KEYSTONE/FR171660 AP Le 75e All-Star Game, qui se tiendra en février prochain, adoptera un nouveau format de tournoi à trois équipes.

Deux formations composées de joueurs américains et une équipe mondiale regroupant des talents internationaux se mesureront, a annoncé mardi la NBA.

Le tournoi, composé de quatre matches de 12 minutes, sera organisé le 15 février à l'Intuit Dome, antre des Los Angeles Clippers, qui a ouvert ses portes l'année dernière à Inglewood en Californie.

Deux équipes s'affronteront lors du premier match, la troisième équipe rencontrant ensuite le vainqueur du match d'ouverture, puis le perdant du match d'ouverture. La finale opposera les deux meilleures équipes en fonction de leurs résultats ou de leur différence de points, en cas d'égalité.

Pour ce All-Star Game 2026, la NBA maintiendra une sélection d'au moins 24 joueurs - douze par conférence -, mais le choix des participants ne tiendra plus compte de leur poste. Tous les joueurs seront désormais choisis uniquement sur leur mérite, chaque équipe comptant au moins huit représentants.

Silver pourrait trancher Cinq joueurs seront désignés comme "titulaires" et sélectionnés parmi les Conférences Est et Ouest. Les fans auront 50% des voix, les joueurs 25% et un panel de journalistes les 25% restants. Sept joueurs par Conférence seront retenus comme "remplaçants" et sélectionnés par les entraîneurs.

Le processus d'affectation des joueurs américains à l'une ou l'autre équipe sera déterminé à une date ultérieure, a précisé la ligue.

Si le processus de vote ne permet pas de sélectionner 16 joueurs américains et huit joueurs internationaux, le commissaire de la NBA, Adam Silver, choisira des joueurs supplémentaires pour rejoindre l'un ou l'autre groupe afin d'atteindre ce minimum.



Les Mavericks ont viré leur manager général Nico Harrison n'est plus le manager général des Mavericks Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez "Coupable" d'avoir cédé Luka Doncic aux Lakers, Nico Harrison n'est pas le manager général des Dallas Mavericks. La franchise texane de NBA l'a licencié mardi.

La décision a été prise après une réunion entre Nico Harrison et le patron de l'équipe Patrick Dumont, selon ESPN. "La décision reflète notre engagement continu à construire une organisation de haut niveau, qui soit à la hauteur des attentes de nos joueurs, de nos partenaires et surtout de nos fans", a déclaré Dumont dans un communiqué.

Nico Harrison est sous le feu des critiques des fans des Mavericks depuis qu'il a échangé Luka Doncic aux Lakers de Los Angeles le 2 février, quelques mois après que l'arrière All Star slovène avait mené la franchise à une participation aux finales de la NBA. Cette colère ne s'est depuis jamais dissipée.

Patrick Dumont avait donné son accord après que Nico Harrison l'avait convaincu que la signature d'une prolongation de contrat "supermax" pour Doncic serait un mauvais investissement en raison des problèmes de condition physique persistants de la superstar alors blessée. Dumont a depuis admis en privé qu'il avait des remords à ce sujet.

Destins croisés Principale monnaie d'échange dans cette transaction, Anthony Davis n'a disputé que 14 matches avec les Mavs depuis son arrivée à Dallas en raison de différentes blessures. Autre star de l'équipe, Kyrie Irving a subi une déchirure du ligament croisé antérieur d'un genou au début du mois de mars, et est toujours sur la touche.

L'arrivée du prometteur Cooper Flagg, no 1 de la dernière draft, n'a pas permis d'inverser la tendance. Les Mavericks affichent un bilan de trois victoires pour huit défaites depuis le début de la saison. Les Lakers de Luka Doncic, bien que privés de LeBron James jusqu'à maintenant, en sont à huit succès pour trois défaites...



Un 8e but pour Kevin Fiala Kevin Fiala a inscrit son 8e but de la saison mardi à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Kevin Fiala tient la forme en ce début de saison de NHL.

Deux jours après être devenu le deuxième Suisse après Roman Josi à atteindre la barre des 500 points en saison régulière, l'attaquant des Kings a inscrit mardi son 8e but dans cet exercice 2025/26.

Le St-Gallois a marqué le 3-1 de Los Angeles, qui est allé s'imposer 5-1 sur la glace des Canadiens de Montréal. Il a repris à bout portant un puck qui trainait dans le slot pour signer son 13e point de la saison. Menés 1-0 après le premier tiers, les Kings ont inversé la tendance en marquant trois fois entre la 22e et la 26e.

Nino Niederreiter a également trouvé le chemin des filets mardi, après cinq matches de disette. L'attaquant grison a inscrit le "game winning goal" pour les Jets de Winnipeg, qui ont mis fin à une série de trois défaites en s'imposant 5-3 à Vancouver. Il a marqué le 3-2 (35e) en redirigeant un tir d'Adam Lowry.

El Nino a également signé la passe décisive sur le 5-3, marqué par Alex Iafallo dans une cage vide à 48 secondes de la fin du match. Il en est désormais à 11 points dans ce championnat 2025/26, et à 491 au total en 985 matches de saison régulière.

Un troisième Suisse s'est illustré sur le plan comptable mardi. Pius Suter a été crédité d'un assist sur le premier but de St. Louis, qui a mené 3-0 dès la 28e minute face à Calgary avant de l'emporter sur le score de 3-2. Le centre zurichois a atteint la barre des 10 points cette saison.



Johan Manzambi, de joker à titulaire? Indispensable en club, Johan Manzambi est encore un remplaçant avec la Suisse. Il pourrait toutefois profiter des nombreuses absences au milieu pour débuter samedi contre la Suède, chez lui, à Genève.

L'impressionnant vivier helvétique dans l'entrejeu avait confiné Johan Manzambi à un rôle d'ailier qui n'est pas vraiment le sien en club. Cela ne l'avait pas empêché de faire étalage de son talent dès ses premiers pas sous le maillot suisse, lors de la tournée américaine de juin. Et de confirmer les promesses de l'été à chacune de ses entrées lors des quatre premiers matches de qualification pour la Coupe du monde 2026.

"Prêt" à être titulaire Les absences combinées de Denis Zakaria (adducteurs) et Ardon Jashari (péroné), auxquelles se sont récemment ajoutées celles de Remo Freuler (clavicule) et Vincent Sierro (mollet), pourraient toutefois donner envie au sélectionneur Murat Yakin de faire débuter Johan Manzambi au poste qu'il occupe en Bundesliga, celui de milieu défensif.

Le principal intéressé, qui a répondu aux questions des journalistes mardi à Lausanne, se dit "prêt" à endosser un statut de titulaire. "Mais les choix de l'entraîneur ont été bons dernièrement, a-t-il insisté. Je suis encore le jeune de l'équipe de Suisse. Alors s'il me voit comme un joker, je serai un joker."

C'est pourtant Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales, qui a suggéré lundi devant la presse que le Genevois de 20 ans était une option crédible pour remplacer Remo Freuler au côté de Granit Xhaka. Les autres candidats se nomment Djibril Sow, Michel Aebischer et Simon Sohm.

Inamovible à Fribourg Au pied de la Forêt-Noire, où il évolue depuis ses 17 ans et son départ du Servette FC, Johan Manzambi est déjà indispensable à son entraîneur Julian Schuster. Le technicien allemand était d'ailleurs bien embêté lorsque son protégé a dû purger deux matches de suspension en septembre pour un carton rouge. Les deux seuls matches qu'il a manqués depuis le 4 avril, date de son premier but en Bundesliga, et première étape de sa fulgurante ascension.

Sur les pelouses allemandes, Manzambi brille comme milieu de terrain "box-to-box", capable de faire remonter le ballon de son propre camp jusqu'à la surface adverse. Mais il est aussi capable d'évoluer comme no 10 ou sur l'aile, où ses qualités de dribbleur et son sens de but semblent particulièrement plaire à Murat Yakin.

Cette polyvalence a toujours été l'une de ses forces. "J'ai joué à tous les postes quand j'étais jeune", raconte le Genevois, qui a même chauffé les gants de gardien durant sa formation. Mais sa technique balle au pied l'a vite replacé au milieu du pré. "Je n'ai pas vraiment de préférence. Franchement, tant que je joue, je suis content", assure-t-il, sourire sincère.

Une première à Genève C'est aussi pour son humeur toujours positive et sa maîtrise de l'allemand que Johan Manzambi est désormais l'un des premiers noms que le sélectionneur couche sur ses listes. Il est déjà possible d'affirmer que si la Suisse venait à se qualifier pour la Coupe du monde, seule une blessure l'empêcherait d'être de la partie en Amérique du Nord, l'un "des grands objectifs" de sa carrière.

Avant de songer à retourner aux Etats-Unis, là où son histoire avec la sélection a débuté, Johan Manzambi s'apprête à fouler pour la première fois un stade qu'il connaît bien, mais dans lequel il n'a encore jamais joué. A Genève, devant le public romand, il aura l'occasion de fêter une qualification qui tend les bras à la Suisse. Que ce soit comme titulaire ou comme joker.



Alcaraz renverse Fritz et cueille un 2e succès à Turin Carlos Alcaraz a renversé Taylor Fritz pour cueillir son 2e succès dans le Masters 2025 Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Carlos Alcaraz a fait un premier pas vers les demi-finales du Masters ATP à Turin. Le no 1 mondial a battu Taylor Fritz mardi dans le duel des vainqueurs de la 1re journée du groupe Jimmy Connors.

L'Espagnol s'est imposé 6-7 (2/7) 7-5 6-3 en 2h48' devant l'Américain, qui a raté le coche dans la deuxième manche. Taylor Fritz n'a pas su saisir sa chance alors qu'il a dominé les débats pendant plus d'un set et demi, notamment sur la première des deux balles de break dont il a bénéficié à 2-2 dans ce deuxième set.

Carlos Alcaraz s'est accroché, et a su attendre son heure. Celle-ci est venue dans le douzième jeu de la deuxième manche: Taylor Fritz a alors livré un mauvais jeu de service pour laisser son adversaire revenir à hauteur. Le scenario s'est répété au troisième set, Fritz craquant sur son engagement dès le sixième jeu.

Carlos Alcaraz sera assuré dès mardi soir de disputer les demi-finales si Alex De Minaur bat Lorenzo Musetti dans le deuxième simple de cette journée. Il ne lui manque par ailleurs plus qu'une victoire - soit dans son troisième match de poule, soit en demi-finale - pour terminer l'année à la 1re place mondiale.

