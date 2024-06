Leandro Riedi y est preque ++ Phil Foden quitte l'équipe d'Angleterre

Euro 2024: la Géorgie se hisse en 8es de finale Mikautadze inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/EPA La Géorgie a réussi un incroyable et inattendu exploit en se qualifiant pour les 8es de finale de l'Euro 2024. Elle a obtenu son billet en battant le Portugal 2-0 à Gelsenkirchen dans le groupe Pour son premier Euro, la Géorgie a vraiment fait très fort. Avec un point après deux matches dans lesquels ils avaient fait très bonne figure, ils ont su gagner le match qu'il fallait pour se hisser de haute lutte parmi les quatre meilleurs troisièmes. A Gelsenkirchen, les hommes de Willy Sagnol ont ouvert le score dès la 2e sur un contre conclu par Kvaratskhelia. Mikautadze a doublé leur avantage sur penalty à la 57e. Entre ces deux réussites, les Portugais ont eu plusieurs occasions, mais ils n'ont pas su les saisir. Une fois encore, le gardien Mamardashvili a fait merveille, tout comme l'esprit de corps et la solidarité de l'ensemble du groupe géorgien. Assuré de la première place du groupe, Roberto Martinez avait logiquement remanié son onze de départ, avec huit changements, mais Ronaldo était toujours titulaire. Muet, CR7 a été remplacé à la 65e, visiblement frustré. La Turquie passe La Turquie a quant à elle pu aussi assurer son billet pour la phase à élimination directe, non sans trembler. A Hambourg, elle a battu la Tchéquie 2-1. Celle-ci a pourtant joué à dix depuis la 20e et l'expulsion de Barak pour deux avertissements. Le capitaine Calhanoglu a donné l'avantage à son équipe à la 51e d'une superbe frappe croisée. Mais les Tchèques - qui avaient besoin de gagner pour éviter l'élimination - sont revenus dans la partie en égalisant par Soucek (66e). La fin de la rencontre a été tendue, mais les Turcs ont tenu avant de l'emporter par Tosun à la 94e. Ils finissent ainsi au deuxième rang du groupe.

Groupe E: seule l'Ukraine reste à quai Pas de vainqueur dans le duel entre Zinchenko et Castagne Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Les quatre équipes du groupe E de l'Euro 2024 ont fini à égalité avec quatre points au terme de la troisième journée! Avec la moins bonne différence de buts, c'est l'Ukraine qui est éliminée. Comme la veille dans le groupe C, les deux dernières rencontres n'ont pas trouvé de vainqueur. La Belgique et l'Ukraine en sont restées à un triste 0-0 à Stuttgart, alors qu'il y a au moins eu des buts entre la Slovaquie et la Roumanie, qui ont fait 1-1 à Francfort. Entre Belges et Ukrainiens, les débats n'ont pas volé haut. Les occasions de vibrer ont été extrêmement rares. Les Diables rouges, convaincants lors de leur succès contre la Roumanie, n'ont pas confirmé. Lukaku éteint en pointe, De Bruyne en panne d'inspiration et Doku incapable de créer la différence, les atouts belges étaient aux abonnés absents. Seul Casteels, auteur de deux arrêts décisifs en fin de match, a été à la hauteur. Les Belges pour une revanche La Belgique termine donc deuxième. Elle retrouvera la France en huitième de finale et aura ainsi l'occasion de prendre sa revanche sur la demi-finale de la Coupe du monde 2018... C'est donc la Roumanie qui a hérité de la première place de ce groupe très serré, grâce surtout à sa victoire 3-0 contre l'Ukraine lors de son entrée en lice. Elle a cependant tremblé quand la Slovaquie a ouvert le score par Duda (26e). A ce moment, elle était même éliminée! Mais un penalty de Razvan Marin (37e) les a remis en tête. Les deux équipes ont eu quelques occasions de l'emporter, mais le score n'a plus bougé. Les Slovaques joueront les huitièmes de finale, étant assurés de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Leandro Riedi à une victoire d'une grande première Leandro Riedi est encore en course pour rejoindre le tableau principal de Wimbledon. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Leandro Riedi (ATP 138) a battu l'Américain Patrick Kypson (ATP 142) au 2e tour des qualifications de Wimbledon mercredi. Il n'est plus qu'à une victoire d'intégrer le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois. Le Zurichois de 22 ans s'est imposé en trois sets, 6-2 3-6 7-5. Riedi devra battre l'Australien Alex Bolt (ATP 234) au 3e tour s'il entend vivre sa grande première. Les deux joueurs ne se sont jamais affrontés jusqu'à présent. C'est par contre fini pour Alexander Ritschard (ATP 178), qui s'est incliné en trois sets face à Otto Virtanen (ATP 149). Le Finlandais s'est imposé 6-7 (1/7) 7-5 6-4 face au Zurichois âgé de 30 ans. Valentina Ryser (WTA 236) est aussi à un succès du tableau principal. La Bernoise de 23 ans dispute pour la première fois les qualifications d'un tournoi du Grand Chelem et elle a dominé l'Américaine Varvara Lepchenko 6-2 6-7 (4/7) 6-3. Sa prochaine adversaire sera Robin Montgomery (WTA 160), une autre Américaine. Pas de miracle, en revanche, pour Simona Waltert (WTA 227), qui a été éliminée au deuxième tour de ces qualifications. La Grisonne de 23 ans s'est inclinée en soirée devant l'Américaine Katie Volynets, 71e joueuse mondiale, sur le score de 6-3 6-2.

Euro 2024: "urgence familiale" pour Phil Foden Phil Foden: un retour en Angleterre pour une "urgence familiale" Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Phil Foden a quitté "provisoirement" la sélection anglaise à l'Euro. Le joueur de Manchester City a répondu à une "urgence familiale", a indiqué un porte-parole de la Fédération anglaise (FA). Foden (24 ans) a disputé les trois matches du premier tour comme titulaire avec les Three Lions. L'attaquant désigné joueur de l'année en Angleterre est attendu dans le onze de départ pour le huitième de finale prévu le 30 juin à Gelsenkirchen. "Phil Foden a quitté provisoirement le camp de base anglais et est retourné au Royaume-Uni pour une urgence familiale", a indiqué le porte-parole de la FA, sans donner davantage de précision. Durant le Mondial 2022, le défenseur Ben White et l'attaquant Raheem Sterling étaient également rentrés en Angleterre pour des raisons personnelles, sans revenir ensuite au Qatar. Concernant Foden, la FA n'a donné aucune indication sur une date possible de retour en Allemagne.

Nikola Portner acquitté Nikola Portner voit le bout du tunnel. Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Nikola Portner peut respirer. Le comité directeur de la Bundesliga de handball a acquitté le gardien de l'équipe de Suisse, soupçonné de dopage après un contrôle positif à la méthamphétamine. Le Bernois de 30 ans, qui a toujours clamé son innocence depuis le début de cette affaire en avril dernier, voit sa suspension provisoire être levée avec effet immédiat. Dans le communiqué officiel de la ligue, on peut notamment lire que la quantité de méthamphétamine détectée dans l'organisme du portier du SC Magdebourg était très faible. "Une prise active et un effet d'amélioration des performances peuvent être exclus. Il n'est pas possible de supposer une prise intentionnelle, ni une prise par négligence", est-il écrit. "Contamination involontaire" Ainsi, il est "de loin le plus probable" qu'il s'agisse d'une "contamination involontaire par une voie alternative présentée de manière concluante par l'athlète". Les échantillons de cheveux et d'urine fournis l'auraient également confirmé. "En outre, le parcours et les habitudes de vie présentés par le sportif et confirmés par de nombreuses personnes l'accompagnant rendent très improbable la consommation intentionnelle de produits dopants", poursuit le communiqué. "Dans ce contexte, le comité directeur de la Bundesliga estime qu'il est largement probable qu'il n'y ait ni intention ni faute de la part de l'athlète". La décision en faveur de Portner aurait été prise à l'unanimité. Le Bernois n'est toutefois pas encore totalement sorti d'affaire. L'Agence nationale d'antidopage allemande (NADA) a annoncé qu'elle allait examiner la décision et les motifs, et qu'elle pourrait décider de faire appel.

Remo Freuler: "l'Italie ne meurt jamais" Remo Freuler vivra samedi "l'un des trois plus grands matches" de sa carrière avec l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe "L’Italie ne meurt jamais!" Sept saisons et demie dans le Calcio vous forgent la conviction que l’Italie demeure la favorite du 8e de finale: tel est le message délivré par Remo Freuler à J-3 du choc. "On a bien vu le match contre la Croatie. Les Italiens ont été menés au score, mais ils n’ont rien lâché. Ils ne lâchent jamais d’ailleurs, explique le demi de Bologne. L’égalisation au bout du temps additionnel va leur faire le plus grand bien. Au final, ils terminent à la deuxième place d’un groupe très fort. Ils sont les favoris de ces huitièmes de finale. Et pour être honnête, cela me va bien." "Toute la différence" A 32 ans, Remo Freuler livrera samedi à Berlin pour sa 71e sélection "l’un des trois plus grands matches" de sa carrière internationale. "Ce match ne sera pas un match comme les autres. L’Italie est dans mon cœur, sourit-il. Mais dans un huitième de finale, il n’y a pas de place pour de l’amour." Le Zurichois veut impérativement cette victoire qui dira si l’équipe de Suisse aura réussi cet Euro. "Pour l’instant, nous avons fait ce qu’il fallait faire. Plutôt bien, juge-t-il. Mais cela ne compte pas. Ce match contre l’Italie fera toute la différence." Remo Freuler et ses coéquipiers ont bénéficié d’une semaine pleine pour préparer ce huitième de finale. Le souvenir des trois matches livrés en 2021 face à la Squadra Azzurra est encore bien présent dans la mémoire des joueurs. "Nous avons perdu 3-0 le premier en phase de poules de l’Euro. Une défaite sans appel, se souvient Remo Freuler. Heureusement, nous avons su réagir avec deux nuls lors des deux autres rencontres qui nous ont permis d’aller au Qatar. Contrairement aux Italiens..." "Plus de 10'000 fans pour nous pousser" Un souvenir, bien plus mortifiant celui-ci, revient à l’évocation d’un huitième de finale: le 6-1 essuyé devant le Portugal lors de la Coupe du monde 2022. "Le contexte est complètement différent, avance toutefois Remo Freuler. Nous aurons cette fois plus de 10'000 fans derrière nous pour nous pousser. Ils ont été merveilleux lors des trois premiers matches du tournoi. A nous de les rendre heureux le plus longtemps possible pour les payer en retour. Je peux leur faire une promesse: l’équipe qui sera alignée samedi n’aura rien à voir avec celle contre le Portugal. Et nous n’allons pas jouer comme l’Ecosse face à l’Allemagne avec une tactique ultra défensive. Nous jouerons notre football pour faire mal aux Italiens." L’une des grandes "nouveautés" de l’équipe de Suisse par rapport à la Coupe du monde 2022 réside dans l’éclosion de Dan Ndoye. Le joueur coéquipier de Freurer chez les Rossoblu s’avance bien comme le facteur X de la sélection. "Je ne le connaissais pas vraiment lorsque nous nous sommes retrouvés l’été dernier à Bologne, avoue Remo Freuler. Avec Dan, j’ai découvert un joueur très fort dans le un-contre-un, un joueur capable aussi de bien garder le ballon. Son but contre l’Allemagne lui a fait le plus grand bien. Il l’a libéré d’un poids. Il n’a que 23 ans. Il est vraiment promis à une grande carrière." Remo Freuler ne serait pas contre qu’elle prenne une autre dimension dès ce samedi.

Yann Sommer au pied du mur Face à l'Italie, Yann Sommer devra retrouver son état de grâce de la victoire historique contre la France en 2021. Image: KEYSTONE/EPA On marche sur des œufs! Laisser entendre que Yann Sommer n’est peut-être pas le meilleur gardien de la Nati est blasphématoire comme si on a pu penser que Wawrinka était plus fort que Federer... Coupable dimanche à Francfort contre l’Allemagne sur un but qui a été annulé par la VAR, Yann Sommer ne dégage pas une impression formidable depuis le début de cet Euro. A-t-il vraiment été irréprochable sur la réduction du score contre la Hongrie lors du premier match? Directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami ne voit pas pourquoi le doute pourrait s’immiscer. "Yann est à la hauteur de l’événement, affirme-t-il. Il n’y a pas de débat. Si vous regardez bien le but annulé des Allemands, vous verrez combien le rebond sur le tir a pu être traître." Des performances trop "neutres" Pierluigi Tami est parfaitement dans son rôle, celui de l’ange protecteur du gardien qui restera dans la mémoire collective comme celui qui a détourné le penalty de Kylian Mbappé lors de la séance de tirs au but du huitième de finale contre la France en 2021 et celui qui a réussi 19 clean-sheets cette saison en Serie A avec l’Inter Milan. Il n’empêche que cette question qui semble si incongrue ne peut pas être balayée d’un revers de main. Sous le maillot de l’équipe de Suisse, Yann Sommer n’a plus vraiment été convaincant depuis plusieurs mois. La Coupe du monde au Qatar en 2022 ne lui a, ainsi, pas laissé un souvenir impérissable. Touché à la cheville à la mi-octobre, il avait dû livrer une véritable course contre le temps pour la disputer. Excellent contre le Brésil malgré la défaite 1-0, il devait tomber malade et laisser sa place à Gregor Kobel pour le match contre la Serbie avant de la reprendre pour le funeste huitième de finale contre le Portugal où sa responsabilité semble engagée sur l’ouverture du score de Gonçalo Ramos. En 2023, il n’a pu endiguer l’appauvrissement du jeu de l’équipe de Suisse avec des performances bien trop "neutres", pour rester politiquement correct, lors du 2-2 contre la Roumanie le 19 juin à Lucerne et celui contre le Kosovo le 9 septembre à Pristina. Et dans le même temps, Gregor Kobel, finaliste de la Ligue des Champions cette saison avec Dortmund, piaffe d’impatience sur le banc des remplaçants avec la crainte que son heure ne sonne jamais. Le match des gardiens Yann Sommer mesure sans doute mieux que personne le poids du rendez-vous de samedi à Berlin. Ce huitième de finale Suisse - Italie sera aussi le match des gardiens. Face à Gianluigi Donnarumma, étincelant depuis le début du tournoi, Yann Sommer sait ce qu’il doit faire. Retrouver l’état de grâce qu’il avait traversé ce fameux 28 juin 2021 à Bucarest contre la France pour signifier que le champion d’Italie qu’il est n’a rien à envier au meilleur gardien italien. Sans un grand Yann Sommer, la Suisse ne gagnera pas ce huitième de finale. A Berlin, le natif de Morges est au pied du mur. Il n’a pas le droit décevoir. Pas maintenant. Pas après tout ce qu’il a fait.

Lettonie: Porzingis opéré et forfait pour le TQO Pas de TQO - ni de Jeux olympiques - pour Kristaps Porzingis Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Coup dur pour la Lettonie, qui tentera de décrocher son ticket pour les JO de Paris lors d'un Tournoi de Qualification Olympique. Sa star Kristaps Porzingis a déclaré forfait pour ce TQO, organisé chez elle à Riga (2-7 juillet), et ne pourrait donc pas non plus disputer les Jeux. Le pivot, récemment sacré champion de NBA avec les Boston Celtics, a choisi de se faire opérer d'une jambe, a annoncé mardi la franchise de la NBA. Il a été victime d'une blessure "rare" lors du match 2 de la finale des play-off: il souffre d'une "déchirure du rétinaculum médial provoquant une dislocation du tendon tibial postérieur de la jambe gauche", précise le communiqué des Celtics. "La blessure ne permet pas de jouer régulièrement au niveau requis pour la compétition olympique. Une intervention chirurgicale sera pratiquée dans les prochains jours", poursuit le communiqué.

L'Argentine file en quarts en battant le Chili Lautaro Martinez a marqué le but de la victoire à la 88e Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson L'Argentine, tenante du titre, a validé son billet pour les quarts de finale de la Copa America mardi soir. Les champions du monde 2022 ont battu le Chili 1-0 lors de la 2e journée de la phase de groupes, à East Rutherford. A quelques encablures de New York, dans un MetLife Stadium (82'000 places) plein à craquer et sous le bruit assourdissant des supporteurs argentins, l'Albiceleste a longtemps attendu pour concrétiser sa domination constante. Le but libérateur est arrivé à la 88e, sur un corner de Lionel Messi repoussé dans la surface et repris de volée par Lautaro Martinez, entré en jeu un peu plus tôt. Au lendemain de ses 37 ans, fêtés par des milliers de supporters à Times Square, Messi a fait chavirer le stade avec une frappe lointaine qui a touché le poteau (36e) ainsi que plusieurs dribbles et passes inspirées en première mi-temps. Au retour des vestiaires, les joueurs de Lionel Scaloni sont repartis à l'assaut. Mais c'est simplement sur leur 21e tir du match - et leur 11e corner - que les Argentins ont trouvé la faille, En face, le Chili s'est créé sa première véritable occasion à la 72e minute, se contentant de 3 tirs au final... Le Canada bien placé Avec six points, l'Argentine est assurée de disputer les quarts de finale avant la 3e journée, où elle affrontera le Pérou. Contraints au nul (0-0) par le Pérou en ouverture, les Chiliens n'ont qu'un point. Les vainqueurs des éditions 2015 et 2016 devront impérativement battre le Canada, 2e avec trois points après son succès face au Pérou (1-0) mardi, pour espérer se qualifier.

La phase de groupes se conclut Le tour préliminaire de l'Euro 2024 se conclut mercredi avec les derniers matches des groupes E et F. Dans le groupe E de la Belgique, les quatre équipes peuvent encore prétendre à la première place. Avec une victoire chacun, la Roumanie, la Slovaquie, l'Ukraine et la Belgique sont à égalité, même si les Diables Rouges et les Roumains ont un petit avantage avec leur différence de but positive (+1). Face à la Slovaquie (18h à Francfort), ces derniers tenteront d'effacer leur défaite concédée samedi contre Kevin De Bruyne et Cie (0-2). Les Belges se sont en effet relancés après une entrée en lice ratée face aux Slovaques (0-1). Leur duel à Stuttgart (18h) avec une sélection ukrainienne, qui a elle aussi, même si moins brillamment, effacé sa défaite initiale en battant la Slovaquie vendredi (2-1), promet des étincelles. Turquie, Tchéquie ou Géorgie? Dans le groupe F, le Portugal de Roberto Martinez est déjà assuré de la première place et jouera son huitième de finale lundi 1er juillet à Francfort, contre un troisième de groupe. Le sélectionneur espagnol de la Seleçao devrait donc largement faire tourner son effectif face à la Géorgie à Gelsenkirchen (21h). Les joueurs de l'entraîneur français Willy Sagnol pourraient en profiter, eux qui n'ont récolté qu'un point en deux matches. Il leur faudrait toutefois réussir un exploit pour rallier la phase à élimination directe dès leur première participation à un Euro. A Hambourg (21h), la Turquie (3 points) n'aura de son côté besoin que d'un match nul face à la Tchéquie (1 point) pour se qualifier. Les Turcs devront toutefois serrer les rangs pour éviter de prendre l'eau comme ce fut le cas samedi contre le Portugal (0-3).

Euro 2024: l'Angleterre finit en tête du groupe C, mais déçoit Harry Kane: comme ses coéquipiers, le capitaine anglais a déçu Image: KEYSTONE/AP/Andreea Alexandru La conclusion du groupe C de l'Euro 2024 ne restera pas dans les annales. Deux matches (Angleterre - Slovénie, Danemark - Serbie), deux nuls 0-0! Pour le spectacle, il faudra vraiment repasser... Ces résultats permettent à l'Angleterre de terminer en tête de son groupe, et ainsi d'éviter d'affronter l'Allemagne en huitième de finale. Mais avec deux buts marqués en trois rencontres soldées par un succès et deux nuls, les Three Lions ont été très loin d'impressionner et de faire figure de candidats légitimes au titre. Car comme depuis le début du tournoi, l'Angleterre a terriblement déçu à Cologne face aux Slovènes. En panne d'énergie, d'intensité et d'inspiration, les stars que sont les Bellingham, Foden ou encore Kane n'ont jamais justifié leur réputation flatteuse. La sélection d'un Gareth Southgate de plus en plus critiqué a évolué à des années-lumière de son meilleur niveau. Comme quoi l'addition de talents individuels ne fait pas forcément une équipe de pointe... A Munich aussi, le Danemark et la Serbie n'ont pas réussi à faire trembler les filets. Les Serbes, longtemps attentistes, ont pressé en fin de match, mais en vain. Ils quittent ainsi la compétition. Derrière l'Angleterre, le Danemark et la Slovénie sont aussi qualifiés, avec trois points acquis après trois nuls. Les deux pays sont à égalité parfaite et c'est leur place en qualification qui les départage. Les Danois finissent ainsi au deuxième rang du groupe et les Slovènes au troisième.

Ryser et Waltert passent, Naef et Teichmann sorties Simona Waltert a franchi le cap du premier tour des qualifications à Wimbledon. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le premier tour des qualifications du tournoi de Wimbledon a réduit de moitié le nombre de Suissesses en lice, mardi. Seules Valentina Ryser et Simona Waltert a passé l'écueil. Il reste encore deux joueuses helvétiques en course dans les qualifications pour accéder au tableau principal de la levée du Grand Chelem londonien, qui démarre lundi. Grâce à leurs succès respectifs, Valentina Ryser et Simona Waltert ont mérité de disputer le deuxième tour, mercredi. La Bernoise (WTA 236) s'est imposée face à l'Argentine Martina Capurro Taborda (WTA 161) en deux sets, 6-2 7-6 (7-4). La Grisonne (WTA 227) a pour sa part éliminé l'Américaine Clervie Ngounoue (WTA 384) en trois manches, 2-6 6-4 7-5. Céline Naef (WTA 173) et Jil Teichmann (WTA 197) ont en revanche été battues. La Schwytzoise a plié devant l'Ukrainienne Katarina Zavatska (WTA 200), 6-2 6-4, alors que la Biennoise a également plié devant une Ukrainienne, Daria Snigur (WTA 131), 7-5 6-0. Mercredi, Ryser affrontera l'Américaine Varvara Lepchenko (WTA 206), alors que Waltert sera opposée à une autre Américaine, Katie Volynets (WTA 71).

Euro 2024: l'Autriche jubile Sabitzer donne la victoire aux Autrichiens Image: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Le verdict est tombé dans le groupe D de l'Euro 2024 au terme d'une dernière journée à suspense: l'Autriche a causé la sensation en finissant en tête après son succès 3-2 face aux Pays-Bas. Avec six points, la sélection dirigée par Ralf Rangnick devance d'une unité la France, incapable de battre la Pologne (1-1) et les Pays-Bas, qui restent à quatre points. L'incertitude a été totale lors de cette troisième journée, les trois pays occupant successivement la première place au gré de l'évolution des scores. A Berlin, l'Autriche a livré un grand match pour prendre la mesure de Néerlandais une fois encore décevants. Elle a mené à trois reprises après un autogoal de Malen (6e) et des réussites de Schmid (59e) et Sabitzer (80e). Les Oranje, dépassés en première mi-temps, ont un peu réagi ensuite et égalisé deux fois, d'abord par Gakpo (47e) puis par Depay (75e). Mais ils ne sont pas parvenus à revenir après le but de Sabitzer. Français en panne d'efficacité A Dortmund, les Français, avec Mbappé masqué et titulaire et Griezmann sur le banc, ont peiné face à des Polonais qui ne jouaient pourtant que pour l'honneur. Le gardien Skorupski a retardé l'échéance en première période, mais il a été impuissant à la 56e sur un penalty transformé par Mbappé. Coupables de ne pas avoir su se mettre à l'abri, les Bleus ont été punis quand Lewandowski a égalisé, lui aussi sur penalty (79e). La France n'a marqué que deux buts en trois rencontres: un autogoal et un penalty! Bien trop peu pour une sélection qui dispose pourtant d'une kyrielle d'attaquants de renom.