Leclerc décroche la pole ++ Pogacar s'impose encore sur le Giro

Manchester United prive City du doublé La joie des joueurs de Manchester United, qui ont remporté la Coupe d'Angleterre Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Manchester City a conclu en beauté une saison pour le moins compliquée. Les Red Devils ont remporté la Coupe d'Angleterre en battant Manchester City 2-1 en finale samedi à Wembley. Désormais quadruple champion d'Angleterre en titre et favori de cette finale face à son rival mancunien, Manchester City a payé cher une première mi-temps ratée. Les Cityzens étaient ainsi menés 2-0 au moment de rejoindre les vestiaires dans une revanche de la finale 2023 qu'ils avaient remportée 2-1. Dépassé en première période, City a su réagir après la pause, alors que Pep Guardiola avait procédé à ses premiers changements en introduisant notamment Manuel Akanji en défense. Mais le mal était fait, et United a pu fêter son 13e sacre en Coupe d'Angleterre, le premier depuis 2016. Seulement huitième de Premier League et obligé de gagner la Coupe pour accrocher l'Europa League, Manchester United s'est imposé grâce à des buts d'Alejandro Garnacho (30e) et de Kobbie Mainoo (39e), lequel a été désigné homme du match. City a réduit la marque à la 87e sur une réussite de Jérémy Doku.

Leclerc décroche la pole à domicile Charles Leclerc partira en pole à domicile dimanche Image: KEYSTONE/AP/Claudia Greco Charles Leclerc (Ferrari) a décroché la pole position samedi chez lui à Monaco. Le Monégasque partira donc en tête du Grand Prix dimanche pour la huitième manche de la saison de Formule 1. Sur "son" Rocher, Charles Leclerc s'élancera devant l'Australien Oscar Piastri (McLaren). L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Britannique Lando Norris (McLaren) partiront en 2e ligne, alors que le leader du championnat du monde Max Verstappen (Red Bull) ne sera que 6e sur la grille. C'est la première fois cette saison - et la 24e fois de sa carrière dans l'élite - que Charles Leclerc, 26 ans, réalise le meilleur temps des qualifications. Jusqu'à présent cette année, seul Max Verstappen a pu partir en pole. Ces qualifications sont particulièrement importantes dans les rues étroites de la Principauté, où les dépassements sont généralement difficiles. Le pilote de la Scuderia partira donc avec un avantage, même s'il a toujours peiné à briller chez lui jusqu'à présent. Dans ses rues, il a systématiquement dû abandonner entre 2017 (quand il était encore en F2, l'antichambre de la F1) et 2021, après des problèmes techniques ou des accrochages. L'an dernier, il a terminé à une décevante 6e place tandis qu'en 2022, alors qu'il partait en pole, il a échoué au pied du podium.

Un sixième succès d'étape pour l'ogre Pogacar Tadej Pogacar a attaqué dans la dernière ascension du jour avant de filer vers une sixième victoire d'étape. Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Tadej Pogacar a signé samedi une sixième victoire sur le Tour d'Italie. Le Slovène est assuré, sauf accident, de remporter son premier Giro, à la veille de l'arrivée. Vainqueur en solitaire lors de la dernière étape de montagne entre Alpago et Bassano del Grappa, le Slovène a accentué encore son avance au classement général. Il compte désormais plus de neuf minutes d'avance sur son dauphin, le Colombien Daniel Martinez, avant la dernière étape aux allures de parade dimanche à Rome. Le maillot rose a attaqué dans la dernière ascension du jour, le Monte Grappa, avant de dépasser l'échappé italien Giulio Pellizzari. Seul au monde, Pogacar a conservé son avance dans la descente vers la ligne d'arrivée.

Casper Ruud retrouve sa couronne à Genève Casper Ruud a triomphé pour la 3e fois à Genève Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Casper Ruud a remporté samedi son troisième Geneva Open. Après s'être qualifié pour la finale en matinée, le Norvégien (ATP 7) a battu le Tchèque Tomas Machac (ATP 44) en deux sets 7-5 6-3. Vainqueur en 2021 et 2022 lors de ses deux premières participations, Casper Ruud avait été victime du Chilien Nicolas Jarry l'année dernière. Cette semaine, il a su gérer la météo capricieuse pour décrocher son 12e titre sur le circuit ATP. En finale, le double finaliste de Roland-Garros a d'abord laissé passer l'orage Machac, encore euphorique de sa victoire face à Novak Djokovic la veille. Le Tchèque de 23 ans a signé le premier break du match lors du troisième jeu avant de se retrouver en position pour le gain de la manche initiale. Le meilleur Ruud de la semaine Mais le natif de Beroun a flanché au moment de conclure, se faisant l'auteur d'une double faute sur la balle de set qu'il s'est procurée à 5-4. A l'expérience, Casper Ruud en a profité pour égaliser à 5-5 au terme d'un long échange dans la diagonale. Machac a même perdu le premier set en cédant une deuxième fois de suite sa mise en jeu. En confiance, Ruud a commencé à aligner les jeux, proposant son meilleur tennis de la semaine au public du court central des Eaux-Vives, qui a pu assister à certains des plus beaux points du tournoi. Il a ainsi rapidement fait le break dans la deuxième manche pour mener 3-0, et n'a pas tremblé pour s'offrir le trophée pour la troisième fois en quatre ans. Sponsor jusqu'en 2027 Un trophée qui sera attribué pendant encore plusieurs années, car le sponsor-titre du tournoi a prolongé son contrat jusqu'en 2027. La pérennité du Geneva Open, qui a un peu plus assis sa légitimité en attirant le no 1 mondial cette année, est donc assurée au moins pour les trois prochaines saisons.

La Tchéquie secoue la Suède et file en finale La joie des Tchèques, qui joueront la finale de leur championnat du monde Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek La Tchéquie est en finale de son Championnat du monde à Prague. Les joueurs de Radim Rulik ont secoué la Suède 7-3 samedi après-midi dans la première demi-finale. Ainsi donc Cervenka et ses coéquipiers ont fait chavirer le Tre Kronor dans un match riche en buts. Les Tchèques ont cimenté leur succès à la mi-match avec trois buts entre la 27e et la 30e pour faire passer le score de 2-2 à 5-2. Kase et Necas ont marqué deux buts en l'espace de 16 secondes, et l'ex-attaquant d'Ambri Dominik Kubalik a chassé le portier Gustavsson en inscrivant le 5-2. Tout avait pourtant mal commencé pour les Tchèques, avec un premier but suédois tombé dès le 4e minute. Mais les locaux ont su revenir à la 8e par Kubalik. L'autogoal de la 9e aurait pu les déstabiliser, mais l'égalisation (2-2) de Kampf est intervenue 89 secondes plus tard. Les Tchèques, qui ont validé leur victoire grâce à un doublé de Lukas Sedlak (46e et 54e) dans une ambiance de folie, joueront ainsi face à la Suisse ou au Canada leur première finale depuis 2010 et leur dernier titre mondial. Ils sont en quête de leur septième sacre depuis 1992 et la séparation avec la Slovaquie.

Aleix Espargaro gagne la course sprint à Montmelo Aleix Espargaro a remporté le sprint en Catalogne Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté la course sprint du Grand Prix de Catalogne, sixième manche de la saison de MotoGP. L'Espagnol a profité de la chute du double champion du monde italien Francesco Bagnaia dans le 12e et dernier tour. Parti en pole position, le Catalan, né à quelques kilomètres du circuit de Barcelona-Catalunya, a arraché la victoire sur ses terres après avoir pourtant manqué son départ. Il a finalement devancé ses deux compatriotes Marc Marquez et Pedro Acosta. Marquez a d'ailleurs réalisé une superbe remontée après s'être élancé en 14e position. Les pilotes espagnols ont même réalisé un quadruplé dans ce sprint. Le leader du championnat du monde Jorge Martin (Ducati-Pramac) n'a pas réalisé une grande course mais a limité la casse en terminant quatrième, devant les Italiens Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio. Trois pilotes qui étaient en tête de la course ont par ailleurs chuté tour à tour samedi après-midi: d'abord l'Espagnol Raul Fernandez, puis le Sud-Africain Brad Binder et enfin Bagnaia, lequel a laissé filer de précieux points dans la lutte pour le titre.

Wayne Rooney nommé entraîneur de Plymouth (D2) Wayne Rooney va entraîner Plymouth, en D2 anglaise Image: KEYSTONE/AP/PATRICK SEMANSKY Wayne Rooney a été nommé entraîneur de Plymouth, a annoncé samedi le club de Championship (2e division anglaise). L'ex-attaquant anglais va connaître à 38 ans sa quatrième expérience d'entraîneur après de courts passages peu convaincants à Derby County (Championship), D.C United (MLS) et Birmingham City (Championship). "Accepter d'endosser ce rôle à Plymouth Argyle me semble être la prochaine étape parfaite dans ma carrière", a déclaré Rooney, cité dans un communiqué du club. "C'est l'occasion de participer à un projet passionnant. J'ai hâte de contribuer à la construction d'une équipe de joueurs qui pratiquent un football séduisant." Légende des Red Devils (559 matches, 253 buts) et de l'équipe d'Angleterre (120 sélections, 53 buts), Rooney avais mis fin à sa carrière de joueur fin 2020. Il avait été démis de ses fonctions à Birmingham en janvier après deux victoires seulement en 15 matches, et rejoint un club de Plymouth qui a échappé de peu à la relégation en terminant 21e (sur 24) de Championship.

"De grandes chances que ce soit mon dernier" Roland, dit Nadal Nadal a confirmé qu'il devrait s'agir de son dernier Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Rafael Nadal a reconnu samedi, à la veille du début de l'édition 2024, qu'il y avait "de grandes chances" que ce soit son dernier Roland-Garros. Il a néanmoins laissé la porte entrouverte. "Je ne dirais pas que je suis certain à 100% que ce soit mon dernier" Roland-Garros, a ainsi nuancé l'Espagnol de bientôt 38 ans, qui s'est battu durant des mois contre les pépins physiques pour pouvoir revenir Porte d'Auteuil où il a triomphé 14 fois. Quoi qu'il décide en fin d'année concernant la poursuite ou non de sa carrière, Rafael Nadal aura l'occasion de foulée encore une fois la terre battue parisienne. Roland-Garros sera en effet le théâtre des tournois de tennis des Jeux olympiques de Paris cet été.

Wawrinka-Murray en "night session" dimanche Wawrinka et Murray en découdront en "night session" dimanche à Paris Image: KEYSTONE/AP/DAVID VINCENT Le 1er tour entre Stan Wawrinka et Andy Murray aura les honneurs de la "night session" dimanche à Roland-Garros. Le Vaudois et l'Ecossais en découdront dès 20h15 sur le Court Philippe-Chatrier. Wawrinka et Murray ont déjà été opposés à 22 reprises, avec 13 succès à la clé pour le Britannique. Mais le vainqueur de l'édition 2015 a les faveurs de la cote sur terre battue: il a remporté cinq de leurs six affrontements sur cette surface. Deuxième représentante de Swiss Tennis engagée en simple dans ces Internationaux de France, Viktorija Golubic sera également en lice dimanche. La Zurichoise défiera la lauréate de l'édition 2021 Barbora Krejcikova en quatrième rotation sur le Court Suzanne-Lenglen, sans doute pas avant 18h.

Ruud rejoint Machac en finale à Genève Casper Ruud affrontera Tomas Machac en finale à Genève dès 15h Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Casper Ruud (ATP 7) a rejoint Tomas Machac (ATP 44) en finale du Geneva Open. Le Norvégien s'est imposé 1-6 6-1 7-6 (7/4) en 1h50' face à l'Italien Flavio Cobolli (ATP 56) dans la deuxième demi-finale, disputée sous un soleil retrouvé. Double lauréat du tournoi (2021, 2022), Casper Ruud est revenu de loin avant de se hisser une troisième fois en finale sur la terre battue genevoise. Mené 0-3 et 1-4 dans la troisième manche, il a dû effacer une balle de match à 4-5 30/40 sur son engagement. Il a ensuite nettement dominé le jeu décisif pour gagner le droit d'affronter le tombeur de Novak Djokovic en finale. Cette deuxième demi-finale n'avait pas pu se dérouler vendredi en raison des conditions météorologiques, un orage ayant éclaté au-dessus du Parc des Eaux-Vives alors que les deux hommes s'échauffaient. Casper Ruud, qui mène 1-0 dans son face-à-face avec Tomas Machac, a moins de trois heures devant lui pour récupérer avant une finale programmée dès 15h.

Les Rangers s'en sortent en prolongation dans l'acte II La joie des Rangers après le but décisif de Goodrow Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Les Rangers ont égalisé à 1-1 face aux Panthers en finale de la Conférence Est de NHL. Mais la franchise new-yorkaise n'a forcé la décision qu'en prolongation vendredi dans l'acte II de la série. C'est une réussite de Barclay Goodrow après 14'01'' en "overtime" qui a permis aux Rangers de remporter un match déjà capital pour eux. L'attaquant canadien a trompé le portier de Florida Sergei Bobrovsky d'un somptueux tir du poignet sur le 30e tir cadré par son équipe, le 5e dans la prolongation. La première étoile de cette rencontre est forcément revenue à Goodrow. Le portier des Rangers Igor Shesterkin (26 arrêts) a quant à lui été désigné deuxième étoile. Le Russe n'a cédé que sur une réussite de Carter Verhaeghe à la 19e minute en supériorité numérique. New York avait ouvert la marque après 4'12'' par l'intermédiaire de Vincent Trockeck. Les deux prochains matches de la série sont programmés en Floride. Les Panthers visent une deuxième finale de Coupe Stanley consécutive, après avoir subi la loi des Vegas Golden Knights l'an dernier. Les Rangers n'ont quant à eux plus atteint le stade ultime depuis 2014, lorsqu'ils avaient subi la loi des Los Angeles Kings en cinq matches également.

Doncic crucifie Minnesota, Dallas mène 2-0 Luka Doncic a signé le panier de la gagne à 3''1 du buzzer vendredi Image: KEYSTONE/AP/Bruce Kluckhohn Un panier à 3 points de Luka Doncic à 3''1 du buzzer a permis à Dallas de s'imposer 109-108 à Minneapolis vendredi. Les Mavericks mènent ainsi 2-0 en finale de la Conférence Ouest de NBA. Menés de 18 points (55-37) lors du deuxième quart-temps et encore de 16 longueurs (68-52) au troisième quart, les Mavericks ont pu revenir à deux points avant même la fin de la troisième période. Ils ont également réussi à combler un retard de 5 points dans les 90 dernières secondes de jeu, concluant la partie sur un 6-0. Kyrie Irving (20 points, dont 13 dans le quatrième quart-temps) et Luka Doncic (32 points) ont marqué les deux derniers paniers de cette partie derrière l'arc pour permettre aux Mavs de s'imposer une deuxième fois sur le parquet de Minnesota et mettre les Wolves sous pression avant de disputer deux matches au Texas. Doncic a brillé de mille feux vendredi, ajoutant 13 passes décisives et 10 rebonds pour signer son cinquième triple double depuis le début de ces séries finales, le huitième au total en 42 matches de play-off. Du côté des Wolves, le meilleur marqueur fut Naz Reid, auteur de 23 points (avec un 7/9 à 3 points) en sortant du banc. Anthony Edwards en a quant à lui marqué 21, à 5/17 au tir.

Le doublé pour City ou l'Europe pour United Les rivaux de Manchester exportent leur derby à Londres, samedi pour une finale de Coupe d'Angleterre aux enjeux opposés. Manuel Akanji et les Cityzens veulent sublimer leur saison avec un doublé. Le bleu ciel de City et le rouge de United vont colorer les 90'000 sièges de Wembley, temple du football anglais recouvert d'un parfum sulfureux comme à chaque fois que les voisins ennemis croisent le fer. Preuve des tensions possibles, chaque camp est prié d'emprunter des autoroutes différentes pour rallier Londres avant un coup d'envoi donné plus tôt qu'habituellement sur les conseils de la police. L'affiche est la même que celle de l'an dernier. Manchester City l'avait emporté 2-1 et sera de nouveau le grand favori. L'équipe de Pep Guardiola vient de remporter le championnat pour la quatrième fois consécutive, une série inédite au royaume du football, et peut ajouter samedi une nouvelle page glorieuse à son épais livre d'or. Jamais en effet une équipe n'a réussi le doublé Premier League/Coupe d'Angleterre deux années de suite. Ten Hag sous pression Au pays du Brexit, l'Europe est le dernier espoir auquel s'accroche Manchester United au bout d'une saison irrégulière, décevante et parfois chaotique. Battre l'armée de Phil Foden, Kevin De Bruyne et Erling Haaland pour la première fois de la saison, après des défaites 3-0 et 3-1 en championnat, permettrait d'accéder directement à la phase de groupes de l'Europa League. En cas d'échec, en revanche, la finale de la "Cup" pourrait être le dernier match d'Erik ten Hag. "Je n'ai rien à dire", a rigolé jeudi l'entraîneur, interrogé en conférence de presse sur cette possibilité. "Je me concentre sur le travail que j'ai à faire, c'est-à-dire gagner le match de samedi, et ensuite nous sommes dans le projet. Continuer à avancer dans le projet". L'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam sait pourtant que l'heure du bilan viendra ensuite, et qu'il n'est pas forcément à son avantage. "Bien sûr, après chaque saison, on fait le point et on voit où on en est dans le projet et ce qu'il faut changer", a-t-il concédé. Le nouvel actionnaire minoritaire Ineos, dirigé par Jim Ratcliffe, devra déterminer si le déclin de l'équipe au maillot rouge tient dans la gestion du Néerlandais, ou s'il reste l'homme de la situation. Factuellement, Manchester United a échoué à la 8e place en championnat, son pire classement de l'ère Premier League (lancée en 1992), avec quatorze défaites et une différence de buts négative.

Leverkusen face au "plus grand outsider de l'histoire" Après sa douloureuse défaite en finale de l'Europa League, le Bayer Leverkusen veut retrouver le sourire. La finale de la Coupe contre Kaiserslautern, club de deuxième division a lieu samedi. La répartition des rôles au stade olympique de Berlin est plus claire que jamais. Friedhelm Funkel, l'entraîneur de Kaiserslautern, a déclaré dans le journal "Sport Bild" que son équipe était "le plus grand outsider d'une finale dans l'histoire de la Coupe". Le septuagénaire n'est intervenu qu'en février comme "pompier" auprès du FCK, menacé de relégation, qu'il a réussi à maintenir dans l'antichambre de l'élite allemande. Sur le plan sportif, Kaiserslautern évolue donc aux antipodes de Leverkusen, champion invaincu de Bundesliga. "La saison presque parfaite" Le "Werkself" se rend toutefois dans la capitale allemande quelques jours après une cuisante défaite 3-0 concédée à Dublin contre l'Atalanta Bergame. La première après 51 matches d'invincibilité. Granit Xhaka attend donc une réaction de son équipe. "C'est le moment de voir quel joueur a du caractère et peut se relever rapidement", a expliqué le capitaine de l'équipe de Suisse. "Si ce n'est pas le triplé, ce sera le doublé. Nous avons encore la chance de faire la saison presque parfaite." Xabi Alonso et ses hommes feront face à un spécialiste de la Coupe en la personne de Funkel. Le technicien de Kaiserslautern s'est déjà retrouvé à quatre reprises à ce stade de la compétition, comme entraîneur et joueur, et à chaque fois en tant qu'outsider. "Sur un seul match, tu as toujours une chance", a-t-il déclaré avec optimisme. Il tentera de rééditer l'exploit de 1985, lorsqu'il a battu le Bayern Munich alors qu'il évoluait sous les couleurs d'Uerdingen pour décrocher sa seule Coupe d'Allemagne. D'énormes foules de supporters sont attendues à Berlin pour cette finale. Jusqu'à 50'000 supporters devraient faire le déplacement depuis Kaiserslautern, et 30'000 depuis Leverkusen.