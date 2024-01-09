Les blessures de Michelle Gisin sont plus graves que prévu

A Val d'Isère, le retour en grâce de Luca Aerni Luca Aerni a profité de l'euphorie suisse pour grimper sur le podium à Val d'Isère. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Fantastique 2e entre le vainqueur Loïc Meillard et Marco Odermatt, le Valaisan Luca Aerni a créé la surprise au géant de Val d'Isère. Il n'avait plus brillé de la sorte en Coupe du monde depuis 2017.

A 32 ans, le skieur des Barzettes n'a pas fini de surprendre son monde. Huit ans après s'être incliné face à l'octuple vainqueur du classement général Marcel Hirscher à Madonna de Campiglio, il a récidivé sur sa piste favorite en géant.

Très ému à l'issue de l'épreuve, le Valaisan "s'est rappelé toutes ces années où il s'est battu. Ce résultat d'aujourd'hui (réd: samedi) paye pour tout ça", a-t-il déclaré aux médias au terme des cérémonies protocolaires. "La faute commise en fin de parcours en première manche devait être là, j'imagine. J'ai alors vraiment pu attaquer lors de la 2e, et me libérer sur la fin du tracé".

"Il a quelque chose en plus" Déjà 4e lors du géant de Val d'Isère en 2024, Aerni n'a pas caché ses affinités avec cette piste: "Ce qui me plaît ici, c'est que c'est la piste qui engage". Un constat qu'a rejoint son entraîneur Matteo Joris: "Luca a fait deux manches de folies. J'ai toujours dit qu'il avait quelque chose en plus."

Aerni ne sort cependant pas de nulle part, mais revient de loin en individuel. Pour preuve, son titre olympique de 2018 à Pyeongchang acquis lors de l'épreuve par équipes, une médaille d'argent aux Mondiaux de Saalbach cette année, toujours par équipes, et surtout un titre mondial en combiné à St-Moritz en 2017.

Prêt pour le slalom de dimanche Désormais en confiance avec son matériel, il a su profiter de l'émulation collective en oeuvre au sein de cette équipe de Suisse masculine emmenée depuis cinq ans par Odermatt et Meillard. "Luca a parfois manqué de continuité, mais s'il parvient à rester +sur les étoiles+, il peut aller très vite", a conclu son coach.

Tout heureux de partager la meule de 40 kg de fromage savoyard promise aux trois premiers du géant, Luca Aerni n'abandonne pas le slalom pour autant. "Vous avez le droit de dire aujourd'hui que je suis géantiste, mais on regardera demain!" a-t-il lancé à la presse, goguenard, avant d'aller entamer sa préparation pour le slalom de dimanche sur la Face de Bellevarde.



Nadine Fähndrich troisième du sprint à Davos Nadine Fähndrich (no 5) a réussi une belle performance dans les Grisons. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a pris une belle troisième place lors du sprint de Davos samedi en Coupe du monde. La victoire est revenue à la Suédoise Jonna Sundling devant la Norvégienne Mathilde Myhrvold.

Longtemps quatrième en finale, la Lucernoise de 30 ans a couru intelligemment pour dépasser la Suédoise Maja Dahlqvist avant la dernière ligne droite. De quoi fêter un troisième podium à Davos, où elle s'était notamment imposée en 2022, le 17e de sa carrière en individuel.

La médaillée de bronze des derniers Mondiaux de Trondheim (toujours en sprint) a pourtant été repêchée au temps pour figurer parmi les six finalistes. Sa coéquipière Anja Weber s'est arrêtée en demi-finale, tandis qu'Alina Meier et Lea Fischer n'ont pas passé les quarts.

Riebli en demies Chez les hommes, sans Valerio Grond, malade, les espoirs helvétiques reposaient sur Janik Riebli. L'Obwaldien a atteint les demi-finales en tant que "lucky loser", mais il n'a pas réussi à se hisser en finale. La victoire est revenue au Français Lucas Chavanat.



Mo Salah: un assist pour une dernière ? Mo Salah: jouera-t-il encore à Anfield Road l'an prochain ? Image: KEYSTONE/AP/Jon Super En disgrâce ces dernières semaines, Mo Salah a retrouvé le terrain lors du succès 2-0 de Liverpool à Anfield Road face à Brighton. Mais l’homme du match fut Hugo Etike, auteur d’un doublé.

Le Français a ouvert le score à la 1ère minute après une erreur de relance adverse avant de signer le 2-0 à l’heure de jeu sur un corner botté par Mo Salah. Sur le banc au coup d’envoi, l’Egyptien avait remplacé Joe Gomez blessé à la 26e.

Cette rencontre contre Brighton fut peut-être la dernière disputée par Mo Salah sous les couleurs de Liverpool. L’Egyptien s’apprête, en effet, de rejoindre sa sélection pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations. Et il n’est pas impossible qu’un transfert en Arabie saoudite se finalise durant le tournoi pour l'ancien joueur du FC Bâle.



Michelle Gisin aussi touchée aux ligaments du genou gauche Michelle Gisin a dû être héliportée après sa chute. Image: KEYSTONE/EPA Outre ses blessures aux cervicales et au poignet, Michelle Gisin souffre également d'une sérieuse blessure au genou gauche, a annoncé Swiss-Ski. L'Obwaldienne a lourdement chuté jeudi à St-Moritz.

"Les examens médicaux ont révélé une déchirure du ligament croisé antérieur et du ligament interne du genou gauche", écrit la Fédération suisse. Opérée en urgence des cervicales et du poignet le jour de sa chute, la skieuse de 32 ans devra subir une nouvelle intervention une fois qu'elle se sera quelque peu rétablie.

Swiss-Ski a également précisé que Michelle Gisin resterait encore quelques jours à l'hôpital. "Le processus de guérison se déroule de manière satisfaisante, elle se déplace déjà activement avec des béquilles", peut-on lire dans le communiqué de la Fédération.



Triplé suisse au géant de Val d'Isère: Meillard, Aerni et Odermatt Ca rigole à Val d'Isère pour les géantistes suisses Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Incroyable triplé suisse lors du géant de Val d'Isère! Loïc Meillard a signé sa 8e victoire en Coupe du monde en s'imposant devant Luca Aerni et Marco Odermatt.

Une démonstration de force, en équipe. Alors que l'on attendait Marco Odermatt pour signer un 50e succès en Coupe du monde et un cinquième consécutif sur cette Face de Bellevarde qu'il apprécie tant, c'est Loïc Meillard qui a surgi.

Cinquième au terme du tracé matinal, le Valaisan d'origine neuchâteloise était à la recherche d'une vraie belle performance. Il l'a réalisé dans les Alpes en étant celui des favoris qui a le mieux su gérer une deuxième manche disputée dans l'ombre pour les meilleurs.

Le skieur d'Hérémence a su faire le moins d'erreurs et devancer au final de 0''18 un incroyable Luca Aerni. Le Valaisan est décidément sur sa piste de géant préférée en Haute-Tarentaise. Quatrième l'an dernier, le skieur des Barzettes avait réussi une bonne première manche avec une grosse faute. Il a été plus propre en seconde.

Aerni a bien failli réussir un incroyable coup. Il obtient son deuxième podium en Coupe du monde, huit ans après le premier, une deuxième place dans le slalom de Madonna.

Marco Odermatt se console avec une troisième place à 0''33, parce qu'il reprend seul le dossard rouge de leader du géant. En tête après la première manche, l'Autrichien Stefan Brennsteiner se classe finalement 5e.

Alors que le ski helvétique féminin en vitesse doit faire face à plusieurs blessées, le ski masculin se porte très bien. Il faut remonter au...15 mars pour trouver trace du dernier triplé helvétique. En géant à Hafjell, Meillard avait battu Odermatt et Tumler.

Septième après la première manche, Thomas Tumler a lui rétrogradé au classement. Très (trop) agressif, le Grison n'a pas calculé et mal lui en a pris finalement. Il échoue à la 22e place. Les autres Suisses en lice ont tous échoué au-delà de la 30e place à l'issue du parcours matinal.



Descente de St-Moritz: Aicher bat Vonn, les Suissesses loin Emma Aicher a remporté la deuxième descente de St-Moritz Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Emma Aicher a été la plus forte lors de la 2e descente de St-Moritz samedi. L'Allemande de 22 ans a devancé les reines que sont Lindsey Vonn et Sofia Goggia.

Lindsey Vonn n'est pas passée loin d'un 84e succès en Coupe du monde, un jour après sa 83e victoire. Lorsque l'Américaine de 41 ans a coupé la ligne, elle a eu le bonheur de voir du vert puisqu'elle passait alors devant Sofia Goggia pour cinq centièmes.

La joie de la Speed Queen fut pourtant de courte durée. Pas le temps de s'asseoir sur le "hot seat", la faute à Emma Aicher arrivée comme une fusée pour lui chiper la tête pour 0''24. La polyvalente, 5e la veille, a probablement forgé son succès dans les secteurs 3 et 4. Elle a notamment su garder assez de vitesse sur la fin, là où Vonn avait éteint la concurrence vendredi.

Aicher fête sa 3e victoire en Coupe du monde, la deuxième en descente après Kvitfjell en mars. La jeune de 22 ans a donc damé le pion aux anciennes que sont Vonn, 41 ans, et Goggia, 33 ans.

Sans surprise, c'est à nouveau la soupe à la grimace dans le camp helvétique. La meilleure Suissesse se nomme cette fois Jasmine Flury, 11e provisoire à 1''13.

Malorie Blanc a commis une erreur sur le bas, ce qui l'a fait reculer au 19e rang. Priska Ming-Nufer (21e), Delia Durrer (23e), Janine Schmitt (27e) et Jasmina Suter (30e) n'ont jamais trouvé le bon rythme.



Val d'Isère: Trois Suisses dans le top 7, Brennsteiner en tête Le Nidwaldien Marco Odermatt a terminé 4e de la première manche du géant de Val d'Isère. Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Les Suisses Marco Odermatt (4e), Loïc Meillard (5e) et Thomas Tumler (7e) ont terminé dans le top 7 de la première manche du géant de Val d'Isère. L'Autrichien Stefan Brennsteiner a dominé les débats.

Parti avec le dossard 3, Odermatt a eu de la peine à se mettre dans le rythme. Malgré une 2e partie de course concluante, le skieur d'Hergiswil a été trop imprécis sur le haut du parcours pour espérer mieux, concédant 0''46 au leader Brennsteiner.

Le Nidwaldien n'a désormais plus droit à l'erreur en 2e manche (13h00) sur la Face de Bellevarde s'il entend rejoindre Alberto Tomba et ses 50 succès. L'homme aux 28 victoires en géant est condamné à réaliser une performance inédite cette saison, à savoir gagner sans déjà mener au terme de la 1re manche, comme cela avait été le cas lors de ses succès à Sölden et Beaver Creek.

L'Autrichien Stefan Brennsteiner, qui comme Odermatt comptait 200 points en géant cette saison avant cette course, a réalisé une manche pleine pour obtenir le meilleur chrono en 1'01''15, devant les deux Norvégiens Henrik Kristoffersen (à 0''28) et Timon Haugan (à 0''33).

Juste derrière Odermatt, le 2e meilleur suisse Loïc Meillard s'est classé à une bonne 5e place provisoire (à 0''57), son meilleur résultat en 1re manche dans la discipline cette saison. Son compatriote Thomas Tumler a également conservé ses chances de podium, lui qui a obtenu un 7e rang provisoire (à 0''77).

Dernier Suisse à s'élancer dans les trente premiers, Luca Aerni a obtenu le 13e rang, à 1''36 du meilleur temps.



George, 15 points et une nouvelle défaite Kyshawn George tentant de contrer Donovan Mitchell Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Défaits 130-126 par les Cleveland Cavaliers, Kyshawn George et les Wizards ont subi leur 20e défaite en 23 matches. Le Chablaisien a quand même inscrit 15 points.

C'est une routine pour Washington. Vingtième revers d'une saison qui vient à peine de dépasser son quart et qui semble longue comme un jour sans pain. Dans cette grisaille, Kyshawn George continue de faire bonne impression.

Le Valaisan a instauré une autre "routine", celle de marquer 15 points. Pour la troisième fois d'affilée, il a affiché le même total. 50% d'efficacité au shoot, trois paniers primés rentrés, George s'affirme comme un excellent joueur des deux côtés du terrain.



Sion reçoit GC, choc au sommet à Thoune Un seul club romand jouera samedi lors de la 17e journée de Super League. Sion, 5e du classement avec 24 points, reçoit GC à 18h.

Les hommes de Didier Tholot sont invaincus depuis quatre matches. Après trois nuls consécutifs, les Sédunois ont dominé YB 2-0 le week-end dernier. Les Sauterelles ne font pas franchement peur du haut de leur 11e place avec 14 points.

Les Zurichois couchent sur deux revers 1-0 et ont passablement de peine à marquer puisqu'avec leurs 19 buts, ils possèdent la pire attaque de Super League.

Samedi sera le théâtre du choc entre l'étonnant leader Thoune et son dauphin St-Gall. Après deux revers, les Bernois ont étalé Lucerne 4-1. Les Brodeurs n'ont eux réussi qu'un point lors des deux dernières parties. Si Thoune venait à l'emporter, les Bernois repousseraient les Saint-Gallois à neuf points.

Le derby zurichois entre le FCZ et Winterthour est assez inégal sur le papier avec un FCZ qui reste sur dix points sur ses quatre derniers matches et Winterthour solide lanterne rouge avec ses 9 points.



Odermatt pour une place dans le top 50 Vainqueur à Beaver Creek, Marco Odermatt a lavé l'affront de sa sortie de piste à Copper Mountain. Et à Val d'Isère samedi lors du géant, il part favori pour une 50e victoire.

Quadruple tenant du titre sur la Face de Bellevarde, le leader de la Coupe du monde peut en outre égaler Alberto Tomba samedi en cas de victoire. Il n'y aurait alors plus que trois hommes devant lui: Hermann Maier (54), Marcel Hirscher (67) et Ingemar Stenmark (86). Un 29e succès dans la discipline lui permettrait de se rapprocher d'Hirscher et ses 31 victoires. Stenmark en est lui à 46.

Habituellement injouable sur cette pente, "Super Marco" avait dû s'employer l'année passée pour conserver 0''08 d'avance sur Patrick Feurstein. Et on l'a vu à Beaver Creek, le Nidwaldien peut parfois avoir un peu moins de marge sur ses adversaires selon la tenue de la piste.

Luca Aerni se rappellera que c'est là qu'il avait obtenu son meilleur résultat dans la discipline l'an dernier en finissant 4e à seulement 0''23 d'Odermatt au prix d'une fantastique remontée en deuxième manche où il avait relégué le patron du ski mondial à plus de trois secondes.



Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash Scott Brash vainqueur de la finale du top 10 pour une poignée de centièmes. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD La finale du Top 10, l’une des deux épreuves phares du CHI de Genève est revenue à Scott Brash. L’Ecossais avait déjà enlevé cette finale en 2014.

Montant Hello Chadora Lady, il a devancé de 0’’16 l’Américain Kent Farrington. Les deux premiers ont été les seuls à réussir le sans-faute sur les deux parcours. L’Allemand Richard Vogel a pris la troisième place. Quant à Steve Guerdat, il s’est classé au huitième rang.

Triple vainqueur de l’épreuve (2010, 2018 et 2023), Steve Guerdat n’a pas tenu la distance. Montant Venard de Cerisy, le Jurassien a réussi un sans-faute lors de la première manche. Seulement, il devait faire tomber deux barres sur son second parcours pour voir son rêve de s’imposer une quatrième fois s’envoler.

"Il me manque encore quelque chose", avouait-il quelques instants après son concours. Opéré à deux reprises cette année au dos, il est bien conscient que sa condition ne lui permet pas encore d’évoluer dans le registre qui lui a permis de signer de si nombreux exploits. Il espère toutefois tirer son épingle du jeu lors du Grand Prix de dimanche au même titre que Martin Fuchs, qui n'a pas pu se qualifier pour la finale du top 10 qu'il avait remportée l'an dernier.



Fanny Smith 3e, victoire de Näslund à Val Thorens Fanny Smith 3e à Val Thorens Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Fanny Smith a décroché la 3e place de la 2e épreuve de Coupe du monde à Val Thorens. Nouvelle victoire de la Suédoise Sandra Näslund.

Pas forcément au top physiquement, la Vaudoise s'est bien battue. En quarts et en demi-finales, elle a effectué des remontées pour aller chercher sa qualification. En finale, la skieuse de Villars a tapé le haut d'un roller et elle a dû s'employer pour monter sur la boîte. Devant, Sandra Näslund n'a connu aucun problème pour signer sa 41e victoire en Coupe du monde, un jour après son 40e triomphe. Entre les deux grandes dames du ski-cross, on retrouve la Française Marielle Berger Sabbatel.

Jolie 5e place pour Saksja Lack. La Zurichoise avait mal négocié le négatif en demi-finales, mais elle s'est bien reprise lors de la petite finale grâce aussi à une excellente glisse.

Déception chez les messieurs avec seulement deux hommes en quarts de finale: Alex Fiva et Thomas Baur. Mais les deux athlètes ont terminé 3e de leur série et leur route s'est arrêtée là. Romain Détraz n'a pas pris le départ, alors que Jonas Lenherr, Gil Martin, et Ryan Regez ont été éliminés en huitièmes de finale. Victoire pour le Canadien Kevin Drury devant Simone Deromedis et Tristan Takats.



Exceptionnelle Lindsey Vonn, les Suissesses larguées à St-Moritz Lindsey Vonn beaucoup trop forte à 41 ans Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Lindsey Vonn a décroché avec la manière le 83e succès de sa carrière en Coupe du monde. A 41 ans, l'Américaine a écrasé de sa classe la première descente de St-Moritz.

41 ans, une retraite de cinq ans et demi, un nouveau genou et près d'une seconde d'avance sur la surprise autrichienne Magdalena Egger. Lindsey Vonn a réalisé une performance exceptionnelle sur la Corviglia. La meilleure descendeuse de l'histoire, qui ne pense qu'aux JO de Milan-Cortina en février, a remporté dans les Grisons sa sixième course, la deuxième en descente après son succès en...2012! Le dernier succès en Coupe du monde remontait au mois de mars 2018 et les finales d'Are.

La Speed Queen a éteint la concurrence, à savoir les Autrichiennes Egger et Mirjam Puchner, pourtant magnifique glisseuse. Après un départ moyen, Vonn a laissé parler son sens des courbes. Elle a mis un monde entre elle et ses adversaires sur les trois derniers secteurs, comme à la belle époque. Elle a également été flashée avec les meilleures vitesses.

Dans le camp helvétique et en l'absence de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin, toutes blessées, c'est un peu la consternation. La meilleure Helvète se nomme Malorie Blanc, 13e provisoire à 1''96.

Jasmina Suter est 16e, Janine Schmitt 20e, Jasmine Flury 23e, Delia Durrer 29e et Priska Ming-Nufer 30e à 3''12.



Des assists et de larges victoires pour Josi et Moser Janis Moser, de dos, a réussi deux assists avec le Lighzning contre les Devils Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Nashville et Tampa Bay ont remporté deux belles victoires en NHL. Roman Josi et Janis Moser y ont chacun contribué avec deux passes décisives.

Les Nashville Predators ont célébré leur plus grande victoire de la saison en dominant 7-2 St. Louis Blues, confirmant ainsi la tendance à la hausse de ces dernières semaines. Steven Stamkos s'est illustré par un quadruplé, son deuxième en carrière, avec par deux fois des assists de Roman Josi. Du côté des Blues, Pius Suter s'est fait remarquer par une pénalité qui a entraîné le septième but encaissé au cours du troisième tiers.

Les Predators, qui ont remporté six de leurs huit derniers matches, pourraient décrocher dimanche face à l'Avalanche leur troisième victoire consécutive pour la première fois cette saison.

Janis Moser a fêté un succès 8-4 avec le Lightning contre les New Jersey Devils. Le match s'est décidé dans le tiers initial, que les Floridiens ont enlevé 4-1. Le défenseur suisse a inscrit ses huitième et neuvième points de la saison. Du côté des Devils, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont quitté la glace avec un bilan de -2, tandis que Timo Meier était absent pour raisons personnelles.

A signaler encore la victoire d'Akira Schmid lors de la victoire de Vegas 3-2 ap face aux Philadelphia Flyers. Le Bernois a repoussé 17 des 19 tirs contre sa cage. Nino Niederreiter, défait 6-3 avec les Jets face aux Bruins, et Philipp Kurashev, victorieux 3-2 ap avec les Sharks devant les Maple Leafs, sont restés muets.

