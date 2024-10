Les clubs romands à la fête, sauf à Genève ++ Olympic peut être fier

Le coup de génie de Naomi Luyet La joie de Naomi Luyet après son but. Image: KEYSTONE/EPA Naomi Luyet a choisi le bon moment pour inscrire son premier but en sélection. La Valaisanne de 18 ans a donné la victoire 2-1 à la Suisse face à la France à Genève devant 10'800 spectateurs. A la 54e minute, la joueuse des Young Boys a armé une frappe enroulée du droit à l’orée de la surface. Elle n’a laissé aucune chance à la gardienne Constance Picaud pour offrir à la Suisse une victoire qui fera non seulement date, mais qui doit lui insuffler un tout nouvel élan avant "son" Euro de juillet prochain. Quatre jours après le 1-1 contre l’Australie, cette victoire démontre bien que la Suisse, sous la férule de Pia Sundhage, n’a plus rien à voir avec celle de 2023 qui était le plus souvent incapable de porter le danger dans les trente derniers mètres. Oui, cette équipe de Suisse a les moyens de tenir les premiers rôles à l’Euro. Une victoire espérée depuis 22 ans Cette première victoire contre la France depuis... vingt-deux ans s’est dessinée avec l’ouverture du score de Ramona Bachmann à la 25e minute. Celle qui honorait sa... 150e sélection a transformé imparablement un penalty dicté pour une main de Kelly Gago. Cette même Kelly Gago devait toutefois égaliser à la 34e sur une action qui a vu la défense suisse prise de vitesse sur son flanc droit. Heureusement, elle ne devait plus commettre de telles erreurs pour tenir le résultat en fin de match. On demandera aux Suissesses, à Naomi Luyer et à sa "jumelle" des Young Boys Iman Beney en particulier, d’évoluer dans le même registre le mois prochain. La Suisse recevra l’Allemagne le 29 novembre à Zurich avant de défier l’Angleterre quatre jours plus tard à Sheffield. Deux affiches de prestige pour une équipe qui n’a plus peur de rien.

Un derby vaudois à nouveau à sens unique Ce fut vraiment la fête pour le Lausanne-Sport à Yverdon. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les derbies vaudois tournent vraiment à la démonstration pour le Lausanne-Sport. Après le 3-1 du 22 septembre à la Tuilière, la formation de Ludovic Magnin s’est imposée 3-0 à Yverdon. Acquis en seconde période sur des réussites d’Antoine Bernède (51e), de Fousseni Diabaté (57e) et de Kaly Sène (66e), ce succès ne souffre vraiment aucune discussion. L’emprise des Lausannois fut totale sur cette rencontre pour signer une troisième victoire de rang, la première cette saison à l’extérieur. Avec une telle série, Ludovic Magnin et ses joueurs annoncent la couleur avant la venue du Servette FC dimanche. Ils auront à cœur d’effacer le douloureux souvenir de leur non-match à Genève le 28 septembre. Le corner-score – 1-19 – indique bien que ce derby fut à sens unique. Trois jours après son succès 3-2 à Lucerne, Yverdon a été très loin d’enchaîner. Les batteries à plat, Paul Bernardoni et ses coéquipiers n’ont fait que subir. Ils ont pourtant bénéficié d’une occasion en or d’ouvrir le score juste avant la pause avec la frappe de Dexter Lembikisa sur le poteau. Mais pas sûr que l’issue du match aurait été différente si le tir du Jamaïcain avait été cadré tant la différence entre les deux équipes fut abyssale.

Fribourg-Gottéron, Lausanne et Ajoie à la fête Antti Suomela a inscrit le premier but du LHC contre Kloten. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Fribourg-Gottéron a mis fin à la belle série de six victoires dans les sept dernières journées de National League du HC Bienne. Dans le Seeland, les Dragons ont fêté un succès mérité (4-1). Après un premier tiers équilibré marqué par les réussites de Jere Sallinen (1-0 à la 4e) et de Julien Sprunger (1-1 à la 12e), les hommes de Patrick Emond ont ensuite progressivement tissé leur toile auteur de la cage d’Harri Säteri. A la 33e, Markus Sörensen a mis un terme à 14 power-play sans trouver l'ouverture pour Gottéron (2-1) puis Christoph Bertschy a inscrit son troisième but de la saison (36e). Benoît Jecker, à la 58e, a signé l'ultime réussite de la soirée, dans la cage vide. LHC: le troisième bhlanchissage de Pasche Une subtile déviation d’Antti Suomela sur un tir de Damien Riat (15e) a permis à Lausanne de se défaire de Kloten (3-0). Les Vaudois ont dégagé de la sérénité, 60 minutes durant, sans clairement dominé leurs adversaires. Ils ont dû attendre la 50e minute pour s'assurer des trois points (but de Théo Rochette). Lauri Pajuniemi a inscrit le 3-0 à la 55e. Titulaire dans la cage du LHC, Kevin Pasche a signé son troisième blanchissage de la saison. Genève-Servette n'y arrive pas Défait par les ZSC Lions (3-1), Genève-Servette a confirmé ses difficultés à briller aux Vernets. Pour leur quatrième match à domicile de l’exercice, les protégés de Jan Cadieux ont été battus pour la troisième fois. Sans Michael Spacek (surnuméraire) et avec Antti Raanta dans les buts, les Genevois ont retrouvé un peu d’efficacité en power-play, après quatre matches sans but en supériorité numérique. Le but de Sakari Manninen n’a toutefois pas pesé bien lourd au décompte final. Il s'agit de la quatrième défaite consécutive des Genevois. Ajoie: le duo Devos-Hazen décisif Ajoie demeure lanterne rouge du championnat. Les Jurassiens ont toutefois confirmé leur embellie. Quatre jours après leur succès à Lausanne, les hommes de Julien Vauclair ont remporté leur deuxième succès à domicile de la saison, contre Rapperswil (4-2). Philip-Michaël Devos a été l’un des hommes-clés du succès ajoulot en signant son deuxième doublé en National League, deux ans, neuf mois et neuf jours après le premier. Son compère Jonathan Hazen y est également allé de son doublé (33e et 52e), après que le HCA ait concédé deux buts en box-play. Dans les autres parties, Lugano l'emporté à Berne (3-1), Davos s'est défait de Langnau 3-0. Enfin, Zoug a fait la différence en prolongation à Ambri-Piotta (3-2).

Olympic aux portes de l'exploit devant Cholet Arnaud Cotture et Olympic ont offert une superbe réplique à Cholet. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg Olympic n’est pas passé loin de signer l’un de ses plus beaux exploits sur la scène européenne. Sur leur parquet, les Fribourgeois ont failli renverser l’actuel 2e du Championnat de France. Fribourg Olympic ne s’est, en effet, incliné que dans la prolongation face à Cholet. Battu 85-81 lors de la quatrième journée de la phase de poules de l’Europa Cup par le club qui a formé Antoine Rigaudeau et Rudy Gobert, Olympic garde toutefois la main. Le Champion de Suisse conserve toutes ses chances de prendre la deuxième place de ce groupe devant Anvers et Constanta pour se hisser en huitième de finale. Battu 90-75 le 8 octobre à Cholet, Fribourg Olympic a inscrit les neuf premiers points de la rencontre pour mener ensuite 22-12. Mais les Français signaient également un partiel de 9-0 pour revenir dans ce match. Cholet forçait finalement la décision grâce à un tir à 3 points de Nathan De Sousa pour mener 83-80 à 71’’ du buzzer. Avec ses 20 points, Chimezie Offurum aurait pu être le héros de la rencontre s’il avait entré son tir à 2’’ de la fin du temps réglementaire pour donner la victoire à Fribourg.

Tour de France 2025: avec le Ventoux et la Loze Christian Prud'homme: le Tour de France 2025 s'annonce prometteur Image: KEYSTONE/DPA/GREGOR FISCHER La 112e édition du Tour de France se déroulera entièrement sur le territoire français pour la première fois en cinq ans. Le parcours 2025 aura en vedette le Mont Ventoux et le col de la Loze. Un départ le 5 juillet de Lille, deux contre-la-montre dont un en côte, sept arrivées au sommet et une conclusion sur les Champs Elysées après, peut-être une dernière étape rallongée dans Paris: voilà les principaux traits d'un tracé qui renoue avec une certaine tradition après trois départs consécutifs à l'étranger. "Il n'y a pas un millimètre en dehors des frontières. Certains vont dire: 100% français ? Tu m'étonnes, ça devrait être tout le temps comme ça. Le père Prudhomme, c'est l'Européen, il veut tout le temps partir de l'étranger. Mais je revendique ces départs de l'étranger qui permettent de faire rayonner le Tour et la France", souligne le directeur du Tour, Christian Prudhomme. Retour à Paris On savait déjà que le Tour allait s'élancer de Lille et qu'il allait finir sur les Champs-Elysées, de retour au programme après une "escapade magnifique" (dixit Prudhomme) à Nice en 2024, Jeux olympiques obligent. Il se pourrait que la dernière étape s'inspire justement de la formidable course en ligne des JO cet été dans les rues de Paris pour connaître un itinéraire nouveau, en plus des traditionnels tours des Champs-Elysées, avec peut-être une incursion sur la butte Montmartre. Les discussions entre les organisateurs du Tour, la mairie de Paris et la préfecture de police sont cependant ardues et l'optimisme n'est pas forcément de mise. Pour le reste, la géographie de la France impose au Tour un parcours qui semble se découper en deux parties: plat pour commencer, montagneux pour finir. Mais c'est "un faux-semblant", assure Prudhomme. "Des patates partout" "La première étape semble promise aux sprinters qui auront l'occasion pour la première fois en cinq ans de prendre le maillot jaune. Mais après on a mis des patates partout. Thierry (Gouvenou, le traceur du Tour) n'a pas laissé une côte de côté entre Lille et la Bretagne." "La deuxième étape se termine à Boulogne-sur-Mer avec trois côtes dans les dix derniers kilomètres. Le quatrième jour, tu as quatre côtes dans les trente derniers kilomètres. Ensuite, sur l'étape de Vire, on a 3500 mètres de dénivelé", détaille le directeur du Tour. Un contre-la-montre très plat sur 33 km à Caen servira de premier juge de paix. Deux jours plus tard, l'arrivée à Mûr-de-Bretagne sera un autre temps fort, avant que le Tour ne plonge vers le Puy-de-Dôme et les Pyrénées. Menu copieux dans les Pyrénées Celles-ci s'annoncent difficiles avec une arrivée au sommet à Hautacam, la veille d'un chrono en côte de 11 km entre Loudenvielle et l'altiport de Peyragudes. Le lendemain, les choses se corsent encore avec une première arrivée à Superbagnères depuis 1989, précédée des ascensions du Tourmalet, de l'Aspin et de Peyresourde pour un enchaînement royal qui fera nécessairement le tri. Le Tour va ensuite se diriger vers les Alpes, en retournant d'abord au Mont Ventoux, un de ses grands mythes. Ce sera la première arrivée au sommet du géant de Provence depuis 2013 puisque l'étape de 2016 avait été amputée à cause du vent. Arrivée au col de la Loze L'étape-reine est programmée pour le jeudi 24 juillet avec les ascensions du col du Glandon, de la Madeleine et l'arrivée au sommet du redoutable col de la Loze, nouveau classique pour un dénivelé gargantuesque de 5500 mètres. Une nouvelle odyssée attend les coureurs le lendemain entre Albertville et La Plagne où le vainqueur de l'édition 2025 devrait être connu puisque la journée de samedi vers Pontarlier, promise aux baroudeurs, ne devrait pas venir bouleverser le classement général. "Les étapes de montagne sont vraiment très, très difficiles et ça va compenser quelque part les jours de plaine. Mais il ne faudra pas avoir de jour sans dans la plaine parce que ça pourrait se payer cash", résume Thierry Gouvenou.

Masters 1000 de Paris: Jannik Sinner malade et forfait Jannik Sinner ne pourra pas disputer le Masters 1000 de Paris Image: KEYSTONE/EPA/STR L'Italien Jannik Sinner (ATP 1) a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris qui a débuté lundi. Il a pris la décision en raison d'un "virus intestinal", ont annoncé mardi les organisateurs. Sinner est assuré depuis mi-octobre de finir l'année sur le trône du tennis mondial pour la première fois de sa carrière, à 23 ans. Il est remplacé dans le tableau par le Français Arthur Cazaux, repêché des qualifications. Cazaux affrontera pour son entrée en lice au 2e tour son compatriote Corentin Moutet ou l'Américain Ben Shelton, récent finaliste des Swiss Indoors à Bâle. Saison étincelante L'objectif majeur de la fin de saison de Sinner, le Masters à Turin, est programmé du 10 au 17 novembre. Il est ensuite attendu en phase finale de la Coupe Davis la semaine suivante, à Malaga (Espagne), compétition par équipes dont l'Italie est tenante du titre. Sinner a signé une saison 2024 étincelante, avec ses deux premiers titres du Grand Chelem, à l'Open d'Australie et à l'US Open. Au total, il a remporté sept tournois depuis le début de la saison, dont trois Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai). Il est néanmoins en parallèle sous la menace d'une suspension dans une affaire de dopage révélée à la fin de l'été, après un appel de l'Agence mondiale antidopage (AMA)

Vinicius Junior 2e du Ballon d'or: les Brésiliens en colère Vinicius Junior: les Brésiliens indignés qu'il n'ait pas reçu le Ballon d'or Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Ballon d'or remporté lundi à Paris par l'Espagnol Rodri (Manchester City) a suscité une vague d'indignation au Brésil. Le pays attendait avec impatience le sacre de Vinicius Junior. L'attaquant brésilien n'a pas assisté au gala, boycotté par son club du Real Madrid. Il était largement pressenti pour remporter la prestigieuse récompense individuelle après sa saison exceptionnelle avec le Real, où il a notamment remporté la Ligue des champions et la Liga. Dans le pays du "futebol", aucun Brésilien n'est monté sur la plus haute marche du podium depuis que Kaka a remporté le célèbre trophée, il y a 17 ans, en 2007. Neymar, le plus proche, a échoué à deux reprises (2015 et 2017) à la troisième marche. "J'ai attendu toute l'année que Vini Jr soit récompensé à juste titre comme le meilleur joueur actuel, et maintenant ils viennent me dire que le Ballon d'or n'est pas pour lui ?", s'est indignée l'attaquante brésilienne Marta dans une vidéo sur son compte Instagram. "C'est quoi ce Ballon d'or ? C'est quoi ce Ballon d'or ? Non, ce n'est pas ça", s'est agacée celle que l'on surnomme la "Reine du football", quintuple lauréate du titre de Joueuse de l'année de la FIFA. Sur les réseaux sociaux au Brésil, les mots "Vini" et "Racisme" étaient mentionnés par de nombreux commentateurs comme une prétendue raison de ne pas récompenser l'ailier noir de la Canarinha, qui a fait de la lutte contre la discrimination raciale l'un de ses combats.

Les Dodgers à une victoire du sacre Walker Buehler: un lanceur à son affaire. Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Los Angeles n’est plus qu’à une victoire du sacre ! Les Dodgers mènent désormais 3-0 face aux Yankees après leur succès 4-2 à New York dans l’Acte III des World Series. Cinq innings sans concéder le moindre point pour le lanceur Walter Buehler et un home-run pour 2 points de Freddie Freeman ont donné la victoire à la franchise de L.A. Les Dodgers ont pu compter sur le concours de leur star Shohei Ohtani qui a tenu sa place malgré une épaule gauche en souffrance. Une seule équipe, Boston en 2004 face aux... Yankees, est parvenue à remporter une série après avoir été menée 3-0. Les Yankees tenteront d’entamer cette folle remontada dès ce mardi soir lors de l’Acte IV qui se jouera également dans le Bronx.

Un succès sans histoire pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic en huitième de finale du WTA de Jiujiang. Image: KEYSTONE/EPA/WU HAO Viktorija Golubic (WTA 168) s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise a battu 7-5 6-2 la qualifiée chinoise Xiaodi You (WTA 306). Menée 3-0, Viktorija Golubic a su réagir très vite pour cueillir un troisième succès en trois rencontres face à You. En huitième de finale, elle sera opposée à Jessica Bouzas Maneiro (WTA 56). Il s’agira de son premier duel contre l’Espagnole de 22 ans.

Le premier derby pour Kyshawn George Kyshawn George (2e depuis la gauche) et les Wizards ont su défendre à la perfection face à Trae Young (11) pour une première victoire cette saison. Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Kyshawn George a enlevé le premier derby suisse de la saison. Les Wizards et le Valaisan se sont imposés 121-119 en Géorgie face à l’Atlanta de Clint Capela. Acquise notamment grâce aux 25 points et 11 assists de Kyle Kuzma, cette victoire permet à Washington de débloquer son compteur après deux défaites initiales. Sorti du banc, Kyshawn Georges a bénéficié d’un temps de jeu de 22’ pour réussir enfin son premier tir primé de la saison. Il a inscrit 3 points pour un différentiel de -6. Les statistiques de Clint Capela sont plus fournies avec ses 16 points, ses 4 rebonds et son différentiel de +6. Le Genevois a toutefois souffert du manque de réussite de son leader Trae Young, crédité d’un 2 sur 15 au tir et qui a, surtout, raté le tir de la victoire au buzzer. Les Hawks, battus pour la deuxième fois en quatre rencontres, auront l’occasion de prendre leur revanche dès mercredi. Les deux équipes s’affronteront à nouveau, mais cette fois à Washington.

Une première défaite pour Winnipeg et Nino Niederreiter Nino Niederreiter (au premier plan) a concédé sa première défaite de la saison. Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Winnipeg ne gagnera pas un neuvième match de suite pour avoir une chance d’écrire l’histoire. Invaincus depuis le début de saison, les Jets se sont inclinés 6-4 à domicile devant Toronto. Nino Niederreiter et ses coéquipiers n’égaleront pas le record de dix victoires lors des dix premiers matches établis par Toronto en 2003 et par Buffalo en 2016. La faute en grande partie à l’ex-pigiste de Berne John Tavares qui a signé un triplé. Mené 4-0, Winnipeg est revenu à 5-4 avant que Tavares n’assure le succès des Maple Leafs dans la cage vide. Après avoir inscrit 4 buts et délivré 2 assists lors des quatre derniers matches, Nino Niederreiter est resté cette fois "muet". Le Grison a accusé un bilan de -1 pour un temp de jeu de 15’07’’. Moser bat Josi La soirée de Roman Josi fut également éprouvante. Le Bernois et Nashville se sont inclinés 3-2 en prolongation à Tampa Bay. Si Janis Moser a été crédité d’un bilan de +1 dans les rangs d’un Lightning qui a cueilli un sixième succès en neuf rencontres, le capitaine des Predators, sorti de ce match avec un -2 qui fait tache, a été crucifié avec ses partenaires par la réussite de Nick Paul après 3’22’’ de jeu dans la prolongation. Suter et Kurashev buteurs Pius Suter et Philipp Kurashev ont, pour leur part, inscrit leur deuxième but de l’exercice. Pius Suter a signé le 3-3 lors de la défaite 4-3 de Vancouver à domicile face à Carolina. En revanche, la victoire fut bien au rendez-vous pour Chicago et Philipp Kurashev. A Denver où les Blackhawks ont battu 5-2 l’Avalanche, le Bernois a eu le bonheur d’ouvrir le score à la 9e sur une séquence à 5 contre 4.

Un beau défi attend Jil Teichmann au Mexique Jil Teichmann: un coup peut-être à jouer au Mexique. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Jil Teichmann (WTA 153) retrouvera-t-elle la flamme sous le soleil du Mexique ? La gauchère a cueilli un premier succès dans le WTA 250 de Mérida, la capitale du Yucatan. Elle s’est imposée 6-1 6-4 devant la qualifiée russe Anastasia Tikhonova (WTA 183) pour remporter seulement son deuxième match dans un tournoi WTA cette année après une victoire cet été à Palerme. Elle a ravi à six reprises le service de son adversaire pour ne pas rencontrer vraiment d’inquiétudes dans ce premier tour. Sa tâche en huitième de finale sera bien plus ardue. Elle affrontera, en effet, Ajla Tomljanovic (WTA 85). L’Australienne vient d’enlever le tournoi WTA 125 de Hong Kong. Elle n’avait laissé aucune chance à Jil Teichmann dans leur seul duel à ce jour, un premier tour à Wimbledon en 2022. Ajla Tomljanovic avait gagné 6-2 6-3.

Yverdon pour une revanche La 12e journée de la Super League s’ouvrira ce mardi avec un derby vaudois qui promet entre deux équipes en forme. Yverdon vient de cueillir 10 points sur 12, Lausanne 7 sur 9. Devant son public, Yverdon brûle de revanche après s’être incliné 3-1 à la Tuilière lors du premier derby de la saison. La formation d’Alessandro Mangiarratti avait été dépassée par des Lausannois qui avaient marqué d’entrée par leur meilleur homme, Alvyn Sanchez. Buteur également lors des trois matches qui ont suivi, à Lucerne (2-2), contre le FC Winterthour (2-0) et les Grasshoppers (3-0), l’international M21 rêve bien sûr de poursuivre sur cette vertueuse lancée. Non seulement ce mardi contre Yverdon mais aussi dimanche lors de la venue du... Servette FC.

La Suisse pour un exploit La route n’arrête pas de s’élever pour la Suisse. Quatre jours après avoir partagé l’enjeu avec l’Australie à Zurich (1-1), les Suissesses défient la France ce mardi à Genève. Face à l’Australie, la Suisse a vraiment convaincu. Elle a livré une performance très aboutie dans un nouveau système qui propose désormais une défense à trois. Le retour au jeu de la capitaine Lia Wälti a fait énormément de bien. La joueuse d’Arsenal a remis sur les bons rails une équipe qui n’avait pas vraiment convaincu lors de ses dernières sorties contre la Turquie, l’Azerbaïdjan et la Hongrie. A Genève, la Bernoise et ses coéquipières se mesurent à la nation qui figure à la dixième place du classement FIFA. Après l’incroyable élimination face au Brésil lors de "son" tournoi olympique, la France est en quête de rachat. Avec un nouveau sélectionneur en la personne de Laurent Bonadei, elle entend enfin répondre aux attentes toujours aussi élevées qu’elle peut susciter. Même si l’objectif immédiat est l’Euro en Suisse en juillet prochain, les Tricolores n’entendent vraiment pas se prendre les pieds dans le tapis à Genève. La France reste sur deux succès face à la Suisse, acquis en l’espace de trois jours en février 2021 à Metz sur un score identique de 2-0. A Pia Sundhage à ses joueuses de signer un exploit pour marquer les esprits à huit mois de l’Euro. Elles espèrent aussi que le public sera au rendez-vous pour une telle affiche.