Les Devils s'imposent +++ Encore raté pour les Lakers

Si Siegenthaler est resté "muet" dans cette partie, ses compatriotes Nico Hischier et Timo Meier se sont illustrés. Le centre valaisan a ainsi ouvert la marque à la 17e, signant sa deuxième réussite dans ces play-off en profitant d'une passe décisive de l'Appenzellois. Les deux compères ont eu droit à plus de 30' de jeu.

New Jersey s'est en effet imposé 3-2 après prolongation face à Carolina pour n'être plus mené que 2-1 dans ce quart de finale de la Conférence Est de NHL.

A l'Est, Boston et Indiana ont tous deux connu leur première défaite dans ces play-off. Les Celtics ont été battus 95-93 à Orlando alors que les Pacers ont été dominés 117-101 à Milwaukee. Celtics et Pacers mènent encore 2-1 dans leur série respective.

Minnesota a notamment pu s'appuyer sur Anthony Edwards pour faire la différence vendredi. Le no 1 de la draft 2020, champion olympique l'été dernier avec les Etats-Unis, a sorti le grand jeu en cumulant 29 points, 8 rebonds et 8 passes décisives.

Et Mbappé, bien qu'auteur d'une première saison brillante au niveau statistique (meilleur buteur du club avec 33 réalisations), est devenu pour certains le visage d'une saison bien terne. Pourtant, les supporters madrilènes rêvaient à son arrivée d'une 16e C1 et d'un potentiel sextuplé.

Une treizième pourrait, selon plusieurs médias, précipiter le départ annoncé de l'entraîneur italien en fin de saison, malgré son souhait de rester jusqu'au terme de son contrat en 2026. En ce printemps quasi chaotique, avec une élimination sèche en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal (5-1 au total) et des victoires poussives en Liga pour rester dans la course au titre, Ancelotti cherche encore la bonne formule pour faire briller toutes ses stars en même temps.

Car un troisième revers de rang face au Barça, leader du championnat espagnol avec quatre points d'avance, et une nouvelle finale perdue, dirigerait le géant madrilène vers une saison sans trophée majeur. Le club a dû se contenter de la Supercoupe d'Europe et de la Coupe intercontinentale.

Deux fois corrigé (4-0, 5-2) par les Catalans lors des deux premiers duels de l'exercice (en Liga et en Supercoupe d'Espagne), le Real a une première occasion de sauver une saison assez terne et de se racheter auprès de ses socios. Sous pression, l'équipe de Carlo Ancelotti est en quête de revanche... et d'oxygène.

Jackson sera notamment opposée à Mujinga Kambundji, qui fait son entrée dans la saison estivale un mois après son deuxième sacre intercontinental indoor. La Bernoise voudra certainement faire mieux que les 23''39 réalisés il y a un an à Xiamen, où elle avait toutefois disputé sa première course de l'année après avoir renoncé à la saison en salle.

Ils ont encaissé un doublé de Morgan Sanson (34e, 46e) et un but de Youssouf Ndayishimiye (70e). Grâce à ce succès, Nice est provisoirement quatrième à un point de la deuxième place.

Mais entre ces deux buts de Tralmaks (10e) et Gavars (43e), les Helvètes avaient su redresser la situation durant la période intermédiaire. Souvent malmenés, et parfois proches d'encaisser un deuxième but, ils ont réagi grâce aux défenseurs Berni (32e) et Fora (33e), avant d'ajouter un troisième but par Rohrbach (38e).

En raison de circonstances aggravantes, le Tribunal du sport suisse a porté la suspension prévue pour la deuxième infraction de huit à dix ans. La nouvelle suspension prend effet le 28 avril 2025, après la première suspension, et s'applique à tous les sports et à toutes les fonctions sportives dans le monde.

Sur la base des informations obtenues dans le cadre de l'enquête, Swiss Sport Integrity a également pu révéler que l'athlète incriminé était en possession de substances interdites, dont des hormones de croissance, et a mis en évidence leur tentative d'utilisation ou leur consommation. D'autres investigations ont en outre révélé des manquements volontaires dans l'obligation d'informer sur ses lieux de séjour. Cela constitue "un trafic d'influence inadmissible et donc une autre infraction", explique Swiss Sport Integrity.

Michelle Gisin et Joana Hählen ne bénéficient en revanche plus du statut de membre de l'équipe nationale et sont désormais intégrées au cadre A. Au total, les différents cadres alpins de Swiss-Ski comptent 117 athlètes.

Du côté des femmes, Malorie Blanc fait désormais partie de l'échelon le plus élevé. La Valaisanne de 21 ans "débarque" directement depuis l'équipe B. Elle rejoint Jasmine Flury, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast et Corinne Suter au sein de l'équipe nationale.

Chez les hommes, Luca Aerni, Alexis Monney et Tanguy Nef sont promus du cadre A à l'équipe nationale. Pour Aerni (32 ans), il s'agit d'un retour: il avait profité pour la dernière fois de ce statut lors de l'hiver 2018/19. Monney, 25 ans, et Nef, de quatre ans son aîné, étaient quant à eux passés du cadre B au cadre A il y a un an.

Les équipes nationales de ski alpin de Swiss-Ski s'agrandissent pour la saison prochaine. Pas moins de 14 hommes et sept femmes disposent désormais du statut de membre du cadre le plus élevé.

Actuellement engagée en Formule 1 et en IndyCar, McLaren avait annoncé début avril rejoindre à partir de la saison 2027 le Championnat du monde d'endurance auto (WEC), dont le point d'orgue est la course des 24 Heures du Mans.

L'élève lausannois doit s'inspirer du maître zurichois

John Fust est fier de ce que le LHC a accompli cette saison Image: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY

Battu une nouvelle fois par Zurich en finale en finale des play-off de National (4-1), Lausanne a terminé sa saison en vaincu jeudi soir à Malley. Mais le club a réussi un très bel exercice 2024/25.

Un réveil qui sonne inexorablement à 6h00 avec la chanson de Sonny & Cher "I Got You Babe". Bill Murray qui ouvre les yeux et se rend compte qu'il va revivre encore et toujours la même journée et le fameux "Jour de la marmotte" à Punxsutawney en Pennsylvanie. Le scénario du célèbre film "Un jour sans fin", c'est un peu le sentiment des supporters vaudois après ce revers en finale. Cette impression que le trophée se refusera toujours à eux.

Cette impression ne fait en tous les cas pas son chemin dans les bureaux de l'organisation. Le directeur sportif du LHC John Fust en est ainsi persuadé: Lausanne soulèvera un jour le trophée de champion de Suisse. "C'est dur pour tout le travail qu'on a fait, mais je sais que la fierté sera présente une fois que les émotions seront retombées, analyse le Canado-Suisse. Deux fois vice-champion, la première place en saison régulière, ça montre que l'équipe fait du bon travail. Il y a une culture qui a été créée et qui est réelle. Avec un peu de chance et beaucoup plus de travail, ce sera à nous de soulever la coupe."

Du sang neuf

Battu l'an dernier 4-3 en finale, le LHC avait effectué de nombreux changements et amené onze nouveaux joueurs pour donner une nouvelle dynamique à l'équipe, sans pour autant enlever ce qui a fait la force de cette formation. "C'est une équipe différente avec plusieurs nouveaux joueurs, mais le potentiel de l'équipe est toujours là, note John Fust. On est si proche, mais aussi si loin du titre. Ce sont les petits détails qui comptent, on le voit encore. Je suis fier que nous soyons arrivés jusqu'en finale avec deux victoires lors du septième match, en étant revenus de 1-3 contre Fribourg en demi-finale. Ca montre le caractère de notre équipe."

Le directeur sportif lausannois n'a pas souhaité se lancer dans une immense analyse à chaud, elle interviendra "dans les deux prochaines semaines". "On regardera ce qui a bien et moins bien fonctionné, poursuit-il, interrogé au centre de la glace après le match no 5. Le but, c'est de faire un pas en avant, comme on l'a fait par rapport à l'année passée."

Contraint de se passer de Raffl, Heldner, Fuchs, Pajuniemi, Holdener, Hügli, Hammerer, Kuokkanen et - dans une moindre mesure - Pilut, excellent la saison dernière, Lausanne a dû faire face à des vents contraires. Mais il s'en est sorti, notamment en engageant deux étrangers (Kahun et Perlini) à la mi-février. "Si l'on regarde notre liste de blessés, disons que ce n'est pas l'équipe qu'on avait assemblée en septembre qui était sur la glace pour cette finale, souligne John Fust. Il n'est pas question d'enlever quoi que ce soit à Zurich, mais on a vu une quatrième ligne improvisée (réd: Rüegsegger et les frères Bougro) et de nouveaux étrangers à cause des blessures. Pas question non plus de chercher des excuses, et on a tout donné une fois de plus."

S'inspirer de Zurich

Pour ne pas troubler l'effectif en place, le LHC n'a pas annoncé tous ses transferts pour la saison prochaine. On sait déjà qu'Iñaki Baragano arrive de Rapperswil dans son club formateur, que Yannick Zehnder quitte Zurich pour Lausanne et que Basile Sansonnens reviendra après son année au Canada. Au chapitre des départs, Andrea Glauser retourne à Fribourg, Lukas Frick a signé à Davos et Tim Bozon à Genève. Le gardien Connor Hughes devrait revenir au club après une année à Laval en AHL, et parmi les étrangers, Erik Brännström, Austin Czarnik (Berne) et Sami Niku (Kloten) sont annoncés par plusieurs médias.

"Le jour où toutes les planètes seront alignées, on fera de meilleurs résultats", conclut John Fust tout en rendant hommage au coaching staff. "En face, Zurich est une équipe complète sans faiblesses. Pour avoir une chance de gagner, il faut jouer des matches parfaits. Ce sont les petits jeux qui font la différence."

Poursuivre dans cette voie, continuer à progresser, apprendre de ces défaites en finale, voilà le chemin pour les Lausannois. Et qui sait, l'élève finira peut-être un jour par battre le maître. Ou si l'on se réfère au jour de la marmotte, finir par tout faire tout juste pour sortir de cette spirale "négative".