Les Hawks battus ++ Le Canada a pris sa revanche

Le Meyrinois est resté discret, réussissant 3 points (à 1/6 au tir et 1/2 sur la ligne des lancers-francs) et 4 rebonds pour un différentiel de -7. Le pivot titulaire des Hawks Onyeka Okongwu a quant à lui cumulé 11 points et 7 rebonds, alors que le meilleur marqueur d'Atlanta fut une nouvelle fois Trae Young (38 points).

Le Canada prend ainsi d'ores et déjà un léger ascendant psychologique sur les Etats-Unis dans l'optique du tournoi olympique de 2026 à Milan, où les joueurs de NHL feront leur retour. Les joueurs à la feuille d'érable ont gagné les quatre derniers tournois internationaux dans lesquels les "NHLers" étaient présents (JO 2010, JO 2014, Coupe du monde 2016 et Tournoi des 4 Nations 2025).

Les courses de Coupe d'Europe disputées sur cette même piste les 10 et 12 février ont en effet vu les Suisses de l'antichambre du Cirque blanc briller de mille feux. Le Bernois Livio Hiltbrand et le Valaisan Christophe Torrent ont notamment remporté les deux descentes. Et derrière Hiltbrand ont suivi cinq (!) skieurs helvétiques, dont le Vaudois Gaël Zulauf et le Bernois Marco Kohler.

Ces quatre mousquetaires, auxquels peuvent se greffer Stefan Rogentin, deux fois sur le podium en super-G cette saison et meilleur temps du premier entraînement de la descente jeudi, et le champion du monde de slalom Loïc Meillard, qui ne devrait participer qu'au super-G dimanche, ne sont même pas les seuls atouts de Swiss-Ski.

Le prodige bernois vise de son côté un premier succès dans la discipline reine en Coupe du monde après sa médaille d'or mondiale décrochée à Saalbach. Ce serait presque réparer une anomalie pour celui qui ne vit pourtant que sa deuxième saison au plus haut niveau. Alexis Monney et Justin Murisier, qui ont débloqué leur compteur cet hiver, seront aussi à suivre sur la piste Nationale au tracé inédit. Le départ de la descente sera d'ailleurs donné pour la première fois depuis les Mondiaux de 1987 au sommet de Bella Lui.

Sur les douze courses de vitesse disputées depuis le début de l'hiver, en comptant celles des championnats du monde, les Suisses n'ont été battus que trois fois. Seuls l'Italien Mattia Casse (super-G de Val Gardena), le Norvégien Fredrik Moller (super-G de Bormio) et le Canadien James Crawford (descente de Kitzbühel) sont pour l'instant parvenus à briser l'hégémonie de Marco Odermatt et compagnie.

Meilleure Suissesse cet hiver en géant, Lara Gut-Behrami jouera vendredi et samedi les arbitres dans le duel prévu entre la championne du monde Federico Brignone et la leader du classement de la spécialité Alice Robinson. La Tessinoise a manqué son affaire dans les épreuves individuelles des Mondiaux, se contentant d'une 5e place en géant. Elle a à coeur de se racheter.

Quant à la jeune garde helvétique, elle sera notamment représentée par Alayah Pilgrim et Sydney Schertenleib qui, à 18 ans, a marqué dimanche son premier but avec le FC Barcelone. La Valaisanne d'YB Naomi Luyet ne sera en revanche pas présente.

Islande, Norvège et France: le groupe auquel appartient la Suisse - désormais en Ligue A de la Ligue des nations - ressemble fortement à celui qui attend les Helvètes lors de l'Euro à domicile. L'Islande et la Norvège, en l'occurrence, croiseront également le fer avec la Nati lors du tournoi continental en Suisse, au mois de juillet.

Jeudi, les Suisses n'ont jamais été menacés par leurs adversaires, qui ont été très décevants. Ils n'ont mené que brièvement en tout début de rencontre (3-0), avant de voir les Helvètes prendre inexorablement le large, sans qu'ils ne puissent se révolter. Les meilleurs éléments dans le rang des vainqueurs ont été Boris Mbala, auteur de 19 points, Selim Fofana (17) et Dylan Ducommun (16). Côté irlandais, seul Neal Quinn et ses 18 points ont tenu la comparaison.

Loïc Meillard au départ avec les "mêmes ambitions"

Les médailles de Saalbach n'ont pas changé Loïc Meillard Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Loïc Meillard, le grand monsieur des Mondiaux de Saalbach, est de retour en Valais pour le super-G de Crans-Montana. Ses deux médailles d'or mondiales n'ont pas altéré sa motivation, ni ses ambitions.

"Il n'y a aucun avant ni après. Je continue à m'entraîner comme je l'ai fait ces dernières années, et je continuerai à aller au départ avec les mêmes ambitions et les mêmes objectifs", a déclaré le skieur d'Hérémence, interrogé par les médias jeudi en amont des courses de Coupe du monde prévues ce week-end sur le Haut-Plateau.

L'athlète le plus médaillé des Mondiaux autrichiens (or en slalom et en combiné par équipes, bronze en géant), n'a pas eu droit à beaucoup de repos entre son sacre en slalom dimanche et le premier entraînement de descente jeudi sur la piste Nationale de Crans-Montana, qui accueille les skieurs du Cirque blanc pour la première fois depuis 2012. "Mais on ne va pas se plaindre de courir à quarante minutes de chez soi, sous le soleil valaisan", a toutefois lâché le Neuchâtelois d'origine, dont émane une confiance et une sérénité encore renforcées par les exploits réalisés à Saalbach.

Profiter des opportunités

Loïc Meillard ne s'alignera qu'en super-G ce week-end, une discipline dans laquelle il n'a pas connu beaucoup de succès récemment après deux podiums la saison dernière. Son meilleur résultat cette saison? Une 16e place à Kitzbühel. Le skieur de 28 ans se sent malgré tout "de plus en plus à l'aise" en super-G. "Je vais tâcher de continuer dans cette direction", a-t-il ajouté.

Mais sa présence à Crans-Montana - qui n'a d'ailleurs jamais été remise en question, même si la est vitesse est toujours moins prioritaire à ses yeux que les épreuves techniques - est surtout l'occasion de se familiariser avec la Nationale, théâtre des courses masculines aux Mondiaux de 2027.

"C'est encore loin, mais on n'aura pas trente-six mille opportunités de skier sur cette piste d'ici-là, donc je profite de chacune d'entre elles", a expliqué Loïc Meillard, dont les coéquipiers spécialistes de vitesse ont presque tout raflé cette saison.

"C'est exceptionnel d'arriver avec une forme pareille ici en Suisse", s'est-il réjoui. Mais sur cette "nouvelle piste", moins rapide que les indomptables classiques du calendrier, aucune certitude: "On ne sait pas encore qui s'y sentira le plus à l'aise, donc tout peut arriver".