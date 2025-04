Les hommes de Fischer contre la France ++ Rodriguez blessé mais en demi-finales

Des défaites sans conséquence pour les Suisses 60 points cette saison pour Kevin Fiala. Image: KEYSTONE/AP/William Liang Derniers Suisses lors de la saison régulière de la NHL, Kevin Fiala et Janis Moser ont concédé des défaites sans conséquence. Le St-Gallois et le Seelandais verront les play-off qui débutent samedi. Kevin Fiala et Los Angeles se sont inclinés 5-1 sur leur glace devant Calgary. Crédité d’un bilan de -3, Kevin Fiala boucle cette saison régulière avec un total de 60 points (35 buts/25 assists). Derrière Nico Hischier (69 points), mais devant Timo Meier (53) dans le classement interne des compteurs suisses. Los Angeles retrouvera Edmonton en play-off pour la quatrième année consécutive. Quant au Tampa Bay de Janis Moser, il défiera le champion en titre Florida. Pour le défenseur, cette série contre les Panthers sera sa première expérience en play-off. Le Lightning a conclu sa saison régulière sur un revers 4-0 au Madison Square Garden face aux New York Rangers.

Après la Slovaquie, place à la France L'équipe de Suisse poursuit sa préparation en vue du championnat du monde, avec deux matches à Marseille vendredi et samedi. La sélection de Patrick Fischer se frotte à deux reprises à la France, face à qui la victoire est impérative. Il s'agit ainsi de confirmer les deux succès obtenus face à la Slovaquie à Herisau le week-end dernier au terme de la première semaine de préparation. Dario Rohrbach ou Fabian Ritzmann avaient notamment su s'illustrer. Certains joueurs jouent déjà leur place dans cette sélection, dont le visage pourrait changer la semaine prochaine avec l'arrivée notamment de ceux dont l'équipe a été battue en demi-finales des play-off (Gottéron et Davos). La Suisse livrera ses deux matches suivants à Riga, face à la Lettonie, le jeudi 24 et le vendredi 25.

Ricardo Rodriguez blessé mais en demi-finales Carlos Guiraoet le Betis ont su faire le nécessaire en Pologne Image: KEYSTONE/EPA/Artur Reszko Ricardo Rodriguez est en demi-finale de la Conference League avec le Betis. En quart de finale retour contre les Polonais de Jagiellonia Bialystok, les Andalous ont tenu le choc. Ils ont ainsi défendu sans problème leur avance de 2-0 acquise à domicile en se contentant d'un nul 1-1. L'attaquant congolais Cédric Bakambu a inscrit son septième but dans la compétition à la 78e pour le 1-0 espagnol. Rodriguez a lui dû quitter le terrain sur blessure à la 25e. En demi-finale, le Betis affrontera début mai la Fiorentina, qui s'est imposée face aux Slovènes de Celje. L'autre finaliste sera soit Chelsea, soit Djurgarden Stockholm.

Manchester United en demi-finales en battant des Lyonnais héroïques Denis Malgin (62) et les Zurich Lions restent sur 14 victoires de rang à domicile en play-off Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Manchester United s'est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League en renversant Lyon 5-4 au terme d'un match fou à Old Trafford. L'OL a même mené 4-2 en étant réduit à dix. Les Red Devils ont pris les devant grâce à Manuel Ugarte (10e) et Diogo Dalot (46e), mais Corentin Tolisso (71e) et Nicolas Tagliafico (78e) ont permis à Lyon de recoller. En infériorité numérique après l'exclusion de Tolisso (89e), les Lyonnais ont marqué grâce à Rayan Cherki (105e) et Alexandre Lacazette sur penalty (110e), mais un penalty de Bruno Fernandes (114e), puis des buts de Kobbie Mainoo (120e) et Harry Maguire (121e) ont offert la qualification aux Anglais qui rencontreront l'Athletic Bilbao en demies.

A Zurich, Lausanne subit une deuxième défaite cruelle Fröden a donné la victoire à Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Lausanne a concédé une cruelle défaite jeudi lors de l'acte II de la finale des play-off de National League à Zurich. Les Vaudois se sont inclinés 3-2 ap et sont désormais menés 2-0 dans la série. Jesper Frödén a offert la victoire aux champions en titre après seulement 121 secondes de temps supplémentaire. Le tir sur réception de l'attaquant suédois du "Z", parfaitement servi par Derek Grant, a transpercé le portier du LHC Kevin Pasche. Deux jours après avoir été dominés dans leur patinoire, les Lausannois ne sont pourtant pas passés loin de mettre fin à la série d'invincibilité à domicile du "Z" en play-off, qui s'élève désormais à 15 victoires. L'écharpe à leurs couleurs portée par l'un des deux fils de Roger Federer, spectateurs de marque de ce deuxième acte, ne leur a pas porté chance. Bonne réaction Comme lors du premier match, Lausanne a concédé l'ouverture du score. A la 5e minute, Justin Sigrist a dérobé le puck à Tim Bozon, qui faisait son retour dans l'alignement du LHC, avant de trouver la faille entre les jambières de Kevin Pasche. Mais les Vaudois ont bien rebondi après ce mauvais but, profitant même de la suffisance des locaux pour prendre les devants. C'est d'abord Jason Fuchs qui a égalisé dans un angle très fermé après un bon travail de Brendan Perlini derrière la cage de Simon Hrubec (7e). Pris en défaut sur ce but, le portier tchèque du "Z" a été battu une deuxième fois sept minutes plus tard, au terme d'une bonne séquence lausannoise. Lukas Frick a hérité du puck à l'orée de l'enclave après un envoi contré de Damien Riat, et son tir n'a laissé aucune chance à Hrubec (14e). Andrighetto égalise Forts de leur avantage, les hommes de Geoff Ward ont surtout défendu dans le tiers médian. Ils auraient toutefois pu se mettre à l'abri en power-play si un tir lointain et dévié de Bozon ne s'était pas écrasé sur le poteau (29e). Zurich en a profité pour reprendre le jeu à son compte et à force de pousser, les champions d'Europe en titre ont fini par faire céder Kevin Pasche. L'inévitable Sven Andrighetto a repris un rebond accordé par le cerbère vaudois pour inscrire le 2-2 (39e). A nouveau tranchants et offensifs, les Vaudois auraient pu faire la différence en troisième période. Ils ont aussi bien tenu à 4 contre 5 avant de finalement craquer en prolongations. Mais le LHC a bel et bien montré qu'il avait les armes pour faire douter Zurich dans cette finale.

La Suisse sortie sans gloire Denisa Krizova et la Tchéquie ont ridiculisé les Suissesses en quarts de finale du Mondial Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Comme l'an dernier, la Suisse n'a pas passé le cap des quarts de finale au Championnat du monde féminin à Ceske Budejovice. Les joueuses de Colin Muller ont été battues 7-0 par la Tchéquie. Cela fait maintenant deux éditions que la Suisse termine son tournoi en quarts avec cinq défaites en autant de matches. Et si l'an dernier à Utica la Suisse avait tenu le choc contre la Finlande (3-1), elle n'a cette fois pas existé pour se prendre une correction par l'hôte du tournoi. Les Suissesses ont tenu dix minutes. Puis les Tchèques ont connu une deuxième moitié de tiers de rêve en inscrivant cinq buts. Les Tchèques ont marqué deux buts en 25 secondes à la 14e pour faire passer le score de 1-0 à 3-0. Cinq buteuses tchèques différentes ont allumé la lampe, preuve de l'homogénéité de l'adversaire des Helvètes. Prochain rendez-vous majeur pour les dames, les JO de Milan-Cortina en février prochain.

François Moubandje met fin à sa carrière Francois Moubandje met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'ancien international suisse François Moubandje tire sa révérence, à l'âge de 34 ans. Le défenseur genevois a annoncé sa décision sur les médias sociaux. "J'ai douté, j'ai gagné et j'ai perdu, mais je n'ai jamais cessé de me battre pour le maillot et pour l'honneur", écrit François Moubandje, qui était sans club depuis l'été dernier. Passé par Meyrin et Servette, le latéral a rejoint en 2013 Toulouse, où il a connu jusqu'en 2019 sa période la plus faste, avant de tenter sa chance en Croatie et en Turquie. Il était revenu en Suisse en 2022, passant deux saisons au FC Sion. Moubandje a disputé 21 matches avec l'équipe de Suisse. Il faisait partie de la sélection pour l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018, mais n'a pas été aligné durant ces deux tournois majeurs.

Lesia Tsurenko dit attaquer la WTA en justice Lesia Tsurenko annonce avoir attaqué la WTA en justice Image: KEYSTONE/AP Lesia Tsurenko a annoncé avoir attaqué en justice la WTA. L'Ukrainienne estime que l'instance dirigeante du tennis féminin, et en particulier son patron à l'époque, ne l'avait pas assez soutenue face à ses difficultés psychologiques en 2023. "Même dans mes pires cauchemars je n'aurais pu imaginer que le circuit professionnel, où je me considérais chez moi, pouvait devenir un endroit terrifiant et étranger dont le directeur général a consciemment commis un acte d'abus psychologique contre moi, qui a provoqué une crise de panique et une incapacité à faire mon boulot", écrit la joueuse dans un message posté mercredi soir sur les réseaux sociaux, sans nommer ce responsable. Lesia Tsurenko fait référence à son forfait le 13 mars 2023 à Indian Wells avant un match contre la Bélarusse Aryna Sabalenka, plus d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine. A l'époque, elle avait raconté: "Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec le directeur général de la WTA Steve Simon et j'ai été absolument choquée par ce que j'ai entendu. Il m'a dit que lui-même était contre la guerre, mais que si des joueurs russes ou bélarusses la soutenaient, c'était leur propre opinion, et que l'opinion des autres ne devrait pas me déranger". "Dire la vérité" En août 2024, Steve Simon a été remplacé à la tête de la WTA par une femme, Portia Archer. Contactée, l'instance mondiale n'a pas immédiatement commenté les nouvelles déclarations de Tsurenko. Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, aucun joueur russe ou bélarusse ne l'a officiellement soutenue, certains la dénonçant au contraire. Les joueuses ukrainiennes refusent, depuis, de serrer la main de leurs adversaires de nationalités russe ou bélarusse. Mercredi, Lesia Tsurenko est revenue sur le sujet, estimant qu'il était "temps de dire la vérité" et annonçant avoir saisi la justice "en fin d'année dernière". Pressions "Douleur, peur, crises de panique, humiliation, informations cachées, pression sur mon équipe pour que je me taise... et ce n'est même pas la liste exhaustive de ce que j'ai enduré", développe la joueuse. "La WTA a refusé de protéger une femme, une joueuse, un être humain. A la place, elle a choisi de protéger une personne dépositaire du pouvoir", accuse-t-elle. "Tout ce qu'il me reste pour me défendre, pour faire valoir mes droits, ma dignité, et pour empêcher de tels actes de violence dans le sport est de me tourner vers les tribunaux", écrit-elle sans préciser quelle cour elle avait saisie, ni sous quels motifs, ni les réparations concrètes qu'elle en attendait.

Les juges de ligne conservés pour l'édition 2025 Roland-Garros conserve ses juges de ligne en 2025 Image: KEYSTONE/AP/Laurent Rebours Roland-Garros conservera ses juges de ligne pour l'édition 2025 (25 mai-9 juin). Le Grand Chelem parisien est le dernier Majeur à ne pas avoir recours à l'arbitrage électronique en direct. "La volonté fédérale est de conserver les arbitres le temps que l'on pourra", a déclaré le président de la fédération française (FFT), Gilles Moretton, jeudi lors de la conférence de presse de présentation du tournoi. "On est le pays qui fournit les meilleurs arbitres sur le circuit sur l'ensemble des tournois dans le monde. On est une référence et on souhaite les garder", a-t-il affirmé. Roland-Garros est le dernier tournoi du Grand Chelem à y avoir recours, l'Open d'Australie et l'US Open ayant adopté l'arbitrage électronique depuis 2021 alors que Wimbledon le fera à partir de cette année. Les juges de ligne ont par ailleurs disparu de l'ensemble du circuit principal masculin depuis le 1er janvier, sur décision de l'ATP. "Ce sont les joueurs qui décident. Si demain, les joueurs à l'unanimité viennent nous dire +on ne joue pas s'il n'y a pas la machine+", les organisateurs du tournoi pourraient l'adopter, a convenu M. Moretton, soulignant que "ce n'est pas le cas actuellement sur terre battue". Par ailleurs, les organisateurs ont confirmé l'hommage qui sera rendu à Rafael Nadal, 14 fois vainqueur du tournoi et retraité depuis novembre, ainsi qu'à Richard Gasquet, qui a annoncé raccrocher ses raquettes après son dernier match à la Porte d'Auteuil. Une demi-finale en "night session" Côté programmation, les organisateurs ont choisi de retarder la seconde demi-finale hommes, qui ne se tiendra pas avant 19h contre 17h30 l'an passé, après la polémique des loges vides l'an passé. "L'enjeu, vous l'imaginez bien, c'est le remplissage des tribunes basses, notamment. L'année passée, on n'était pas au rendez-vous, on n'était pas au niveau", a reconnu Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi. Une fan zone de 5000 personnes, ouverte gratuitement du 5 au 9 juin place de la Concorde, fait également son apparition, avec l'objectif que les vainqueurs viennent y présenter leurs trophées. Enfin, dans un contexte de fronde des joueurs qui réclament aux organisateurs des tournois du Grand Chelem une meilleure répartition des revenus, la dotation a été revue à la hausse pour atteindre 56,52 millions d'euros (+5,21% par rapport à 2024).

Virgil van Dijk prolonge de deux saisons avec Liverpool Virgil van Dijk a prolongé de 2 ans avec les Reds Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Le capitaine et défenseur central Virgil van Dijk a prolongé son engagement avec Liverpool pour deux saisons, a annoncé l'actuel leader du championnat d'Angleterre. Le précédent contrat de l'international néerlandais âgé de 33 ans, devenu un pilier des Reds depuis son arrivée en janvier 2018, arrivait à son terme en juin. La prolongation de van Dijk intervient six jours après celle de Mohamed Salah. L'attaquant égyptien était dans la même situation contractuelle.

"Cela m'est égal" de partir du Real Madrid, explique Ancelotti Carlo Ancelotti est résigné quant à son avenir à la tête du Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/VICTOR LERENA Carlo Ancelotti s'est dit résigné à l'idée que le Real Madrid envisage de le remplacer en tant qu'entraîneur après l'élimination des tenants du titre en quarts de finale de la Ligue des champions. L'Italien n'a pas su éviter une défaite 2-1 à domicile face à Arsenal, qui se qualifie sur le score total de 5-1. Le Real Madrid a subi sa 12e défaite de la saison, alors qu'il n'en avait concédé que deux sur l'ensemble de la campagne précédente. "Il est possible que le club décide de changer (d'entraîneur), que ce soit cette année ou la suivante, lorsque mon contrat expirera, il n'y a pas de problème", a déclaré à la presse Ancelotti, en poste depuis 2021, après un premier passage entre 2013 et 2015. A sept journées du terme de la Liga, le club madrilène pointe à quatre points de son grand rival du FC Barcelone. Rumeurs "Le jour où je partirai d'ici, je ne pourrai que remercier le club. Cela pourrait être demain, dans 10 jours, dans un mois ou dans un an, mais tout ce que je peux faire, c'est remercier le club, que mon contrat se termine ou non, cela m'est égal", a souligné le technicien de 65 ans, qui a notamment remporté deux championnats d'Espagne et trois Ligues des champions avec la "Maison Blanche". Des rumeurs récurrentes ces derniers mois ont fait état en cas de départ précoce d'Ancelotti d'un intérêt des dirigeants du Real pour l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, qui a joué pour les Merengue, et pour l'ancien manager de Liverpool, l'Allemand Jürgen Klopp. "Cela n'a pas suffi" Ancelotti, dont le nom a souvent été cité pour reprendre la sélection brésilienne, a lui rappelé que son équipe était toujours en lice pour la Liga, la Coupe du Roi puis la Coupe du monde des clubs cet été. "L'équipe a tout donné en termes d'attitude, mais nous n'avons pas pu le faire", a-t-il déploré mercredi. "Pour être honnête, Arsenal a très bien défendu, nous avons eu du mal à trouver des espaces, en termes d'intensité nous avons été meilleurs mais cela n'a pas suffi", a-t-il ajouté.

Karen Khachanov jouera le Geneva Open Vice-champion olympique à Tokyo en 2021, Karen Khachanov (ATP 27) participera pour la première fois au Geneva Open. Le Russe rejoint ainsi Taylor Fritz (ATP 4), le tenant du titre Casper Ruud (ATP 10) et Grigor Dimitrov (ATP 17) dans la liste des engagés. Victorieux du Masters 1000 de Paris-Bercy en 2018, Karen Khachanov a joué par ailleurs deux demi-finales en Grand Chelem, à New York en 2022 et à Melbourne en 2023. Agé de 28 ans, il fut no 8 mondial en juillet 2019. Karen Khachanov revient à Genève près de 12 ans après sa participation au Challenger indoor qui était organisé à la Queue d’Arve. Alors classé 511e mondial, il s’était incliné en quart de finale contre Jan-Lennard Struff. La semaine prochaine, l’ATP communiquera l’entry list officielle pour cette dixième édition du Geneva Open. Les organisateurs bénéficieront par ailleurs de trois wild cards pour étoffer encore le tableau.

Neymar sort à nouveau sur blessure Neymar s'est à nouveau blessé à une cuisse mercredi Image: KEYSTONE/EPA EFE Neymar s'est à nouveau blessé à la cuisse gauche. La star de Santos a quitté le terrain en larmes mercredi lors d'un match de la quatrième journée du championnat du Brésil contre l'Atlético Mineiro. Pour sa première titularisation avec Santos en championnat cette année, Neymar n'a passé que 34 minutes sur le terrain avant de devoir sortir en raison d'une blessure. Les caméras de télévision ont filmé les rictus de souffrance du joueur après l'ouverture du score de Santos à la 24e minute. L'international brésilien de 33 ans a reçu des soins et a d'abord été autorisé à rester sur le terrain, mais il a été ensuite remplacé dix minutes plus tard. En larmes, il a été bruyamment applaudi par ses fans lorsqu'il a quitté ses coéquipiers. Le match de mercredi, remporté 2-0 par Santos, était la première titularisation de Neymar dans le Brasileirao. Il avait fait sa première apparition de la saison dimanche dernier en jouant toute la deuxième mi-temps au Maracana contre Fluminense, lors d'une défaite 1-0, avec une prestation individuelle très discrète. No 100 Neymar a déjà été touché à la cuisse gauche le 2 mars dernier lors du quart de finale du championnat de l'Etat de Sao Paulo contre Bragantino. En raison de cette blessure, il a manqué les demi-finales et a été retiré du groupe de la Seleçao pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026. L'ancien joueur du FC Barcelone, du PSG et d'Al-Hilal portait contre l'Atlético Mineiro un maillot floqué du numéro 100 pour commémorer son 100e match disputé à domicile à Vila Belmiro avec Santos, son club formateur.