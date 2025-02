Les Jets retombent sur terre ++ Bussard vise une médaille

Fanny Smith retrouve la victoire deux ans après Fanny Smith, ici lors de l'étape de Veysonnaz le 1er février, a retrouvé la victoire en Géorgie. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fanny Smith a signé son premier succès depuis 2023 sur le front de la Coupe du monde vendredi. La Vaudoise s'est imposée à Gudauri devant l'Italienne Jole Galli et la Canadienne India Sherret. En Géorgie, la Vaudoise a terminé première en quart de finale, en demi-finale et en finale, au terme d'une belle bataille avec l'Italienne pour remporter sa 32e course de Coupe du monde. Elle ne s'était plus imposée à ce niveau depuis mars 2023 et une victoire à Craigleith, au Canada. Malade, la skieuse de 32 ans n'avait sans doute pas imaginé un tel scénario au début de la journée. "Je ne me sentais pas très bien aujourd'hui. Je ne réalise pas trop que j'ai gagné", a-t-elle déclaré au micro de la FIS après sa victoire, entre deux quintes de toux. "J'espère que je dormirai mieux ce soir, avant la course de demain", a ajouté Fanny Smith, qui pourrait décrocher un 80e podium samedi sur le même tracé géorgien. Autre Suissesse en lice, Talina Gantenbein n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. La Grisonne s'est finalement classée à la 8e place. Tobias Baur au pied du podium Chez les hommes, Tobias Baur n'est pas passé loin de monter pour la troisième fois de sa carrière sur la boîte. Le Grison de 27 ans a pris la 4e place d'une finale remportée par l'Italien Simone Deromedis. Eliminé en demi-finale, Ryan Regez a lui remporté la petite finale pour terminer au 5e rang.

Nashville met fin à la série de Winnipeg Filip Forsberg (à gauche) et Nashville ont fait tomber la meilleure équipe de la ligue. Image: KEYSTONE/AP/John Amis La série victorieuse des Jets s'arrête à 11 en NHL. L'équipe de Nino Niederreiter a été battue 2-1 jeudi à Nashville, qui évoluait sans Roman Josi, blessé. Le défenseur bernois des Predators, victime d'une lourde charge à la bande mardi lors d'une défaite 4-1 face à Florida, n'a donc pas participé à cette victoire qui s'est décidée en première période. Tommy Novak a inscrit le but décisif pour Nashville en supériorité numérique à la 16e minute. Un peu plus tôt, Neal Plonk avait répondu à l'ouverture du score des Predators signée Filip Forsberg. Malgré cette défaite, la formation d'El Nino, "muet" dans le Tennessee, reste largement en tête de la Division Centrale. La franchise du Manitoba a 11 points d'avance sur Dallas, avec deux matches de plus au compteur. La série de succès se poursuit en revanche pour Tampa Bay et Janis Moser. Le Lightning a signé une 7e victoire de rang en s'imposant 3-0 à domicile face à Calgary. La première étoile de ce match est logiquement revenue au portier russe de Tampa Andrei Vasilevskiy, qui a détourné les 27 tirs adressés par les joueurs des Flames. Kurashev et Suter marquent en vain Malgré un but de Philipp Kurashev - le 6e d'une saison compliquée -, Chicago s'est pour sa part incliné 7-5 à Las Vegas. A la 50e, l'attaquant zurichois a marqué le 6-5 pour des Blackhawks qui étaient menés 5-1 à l'issue du premier tiers-temps. Les Golden Knights ont toutefois résisté au retour des visiteurs grâce à un septième but signé Ivan Barbashev. Pius Suter a également trouvé le chemin des filets en vain. Battu 5-2 à Anaheim, son équipe de Vancouver a lâché prise alors que le tableau d'affichage indiquait 2-0 en leur faveur après 20 minutes. Le centre zurichois a inscrit ce 2-0, son 15e but de l'exercice, avant que les Ducks ne renversent complètement la tendance.

Robin Bussard sprinte vers les Jeux olympiques Robin Bussard peut viser une médaille aux Mondiaux de Morgins dès dimanche. Cet hiver, le Fribourgeois a tout mis en place pour être de la partie lors des grands débuts de son sport aux JO de 2026. Dans la station valaisanne, le public sera sans doute au rendez-vous lors du relais mixte (lundi) et surtout du sprint (jeudi), les deux épreuves au programme des prochains JO sur le site de Bormio, au pied de la piste du Stelvio. Robin Bussard, qui a accueilli Keystone-ATS chez lui à Albeuve (FR), excelle dans ces deux disciplines et vit la saison la plus aboutie de sa jeune carrière en Coupe du monde. Priorité au sprint Son premier succès décroché l'hiver dernier en sprint à Villars-sur-Ollon, où il avait déjà brillé lors des Jeux olympiques de la jeunesse en 2020 avec son frère jumeau Thomas, lui a permis de passer un cap. Les deux frangins de 22 ans, comme nombre de skieurs du circuit, ont fait le choix de se concentrer sur les futures épreuves olympiques cette saison. "On a l'avantage d'être assez polyvalent. On aime autant faire des individuelles d'une heure et demie, que des verticales de 20 minutes et des sprints de 2-3 minutes. Mais avec les Jeux, on devait se spécialiser pour mettre toutes les chances de notre côté", explique Robin Bussard. Le travail initié depuis un an porte ses fruits. Cette saison, il est monté quatre fois sur le podium en Coupe du monde, avec deux 2e places en sprint et deux 3e places en relais mixte, en compagnie de la Neuchâteloise Mariane Fatton. "La constance est vraiment primordiale en vue des sélections pour les JO. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien et si j'arrive à faire de bons Mondiaux, ça sera encore mieux. Mais il faudra surtout être performant lors des courses de Coupe du monde qui suivront", prévient le Gruérien. Deux places très chères Le plateau restreint des épreuves olympiques - seuls 18 hommes et 18 femmes y participeront, dont deux Suisses et deux Suissesses - rend en effet la qualification très compliquée. "C'est presque plus dur de se qualifier pour les Jeux que d'y faire un top 5 par la suite", lâche Robin Bussard, qui mentionne la "grosse densité suisse" dans la discipline. "On fait partie des meilleures nations et on est peut-être six ou sept à prétendre à la qualification. La concurrence est donc vraiment rude", ajoute-t-il. Le champion d'Europe M23 du sprint est bien parti pour obtenir son billet, lui qui pointe au 3e rang du classement de la discipline cette saison derrière le Grison Arno Lietha - "un pur sprinteur" - et l'Espagnol Oriol Cardona Coll. Mais la décision ne sera prise qu'au dernier moment, en janvier 2026. L'essence du sport Le choix de n'inclure aux Jeux olympiques que le sprint et le relais mixte a passablement fait parler dans le milieu du ski-alpinisme, certains acteurs estimant que ces disciplines ne capturaient pas réellement l'essence de ce sport. C'est le cas du Fribourgeois Rémi Bonnet, double champion du monde de verticale (2021, 2023) et d'individuelle (2023). L'athlète de 29 ans a regretté dans plusieurs médias la direction prise par le ski-alpinisme, qui cherche à se rendre toujours plus télégénique. "Aujourd’hui, la relève n’est formée qu’au sprint et au relais. Ce n’est plus le sport que nous avons connu. Voir des jeunes passer leurs journées à perfectionner des manipulations en bord de piste plutôt que d’explorer de magnifiques itinéraires en montagne, c’est dommage", a notamment déclaré le Charmeysan dans une interview accordée à La Liberté début février. "J'en discutais avec lui récemment et il n'était pas aussi catégorique. Il comprend la situation de ceux qui mettent tout dans le sprint", rebondit Robin Bussard en parlant de celui qui les a inspirés, lui et son frère jumeau, à se lancer dans le sport de compétition. "Le bon équilibre" "Il est clair que ces disciplines olympiques prennent beaucoup d'ampleur sur le circuit et que les organisateurs délaissent un peu les individuelles. Il faut trouver le bon équilibre, car l'ADN de notre sport reste les courses dans la montagne, et pas le sprint", poursuit le jeune athlète. Le format condensé et la taille du circuit rendent naturellement le sprint plus intéressant à suivre pour les spectateurs sur place et les téléspectateurs. "C'est une discipline avec pas mal de +show+, un peu comme le skicross. C'est son attractivité qui en a fait le premier choix pour les Jeux olympiques", estime Robin Bussard, qui précise vouloir retourner aux autres épreuves une fois l'échéance passée. "J'ai aussi pour objectif de remporter un jour le classement général de la Coupe du monde. Et pour y parvenir, il faut être bon dans toutes les disciplines", affirme-t-il. L'ambitieux et polyvalent skieur aura l'occasion de montrer toute sa palette aux Mondiaux de Morgins, puisqu'il prendra aussi le départ de la course individuelle.

Les Suissesses en lice en descente à Kvitfjell L'équipe de Suisse féminine de vitesse reprend du service dès vendredi à Kvitfjell. Deux descentes et un super-G sont organisés ce week-end dans la station norvégienne. Avant les hommes, qui y feront étape dans une semaine, Kvitfjell accueille les meilleures descendeuses du monde avec en tête l'Américaine Breezy Johnson. La championne du monde de Saalbach de la discipline reine fera partie des favorites après avoir enlevé le deuxième entraînement jeudi. Respectivement cinquième et sixième de cet entraînement, Corinne Suter et Lara Gut-Behrami se sont montrées plutôt rapides. Suffisamment pour apporter une première victoire à la Suisse cette saison en descente chez les femmes? Leader du classement de la discipline et du général, Federica Brignone sera évidemment à surveiller. L'Italienne a brillé à domicile le week-end dernier en remportant les deux géants de Sestrières.

National League: succès in extremis pour Genève-Servette Granlund fête son but victorieux Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette a signé un cinquième succès consécutif en battant Lugano 3-2 au bout du suspense en National League. Cela permet aux joueurs des Vernets d'espèrer encore jouer les play-in. Quelques heures après avoir annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière au terme de la présente saison, le capitaine grenat Jaquemet a montré l'exemple en ouvrant le score à la 14e pour son deuxième but de l'exercice. La partie s'est emballée dans l'ultime période. Les visiteurs ont égalisé par Guerra (55e) et pris l'avantage grâce à Carr (58e), alors que Honka avait quitté sa cage. Les Genevois ont à leur tour tout tenté et Hartikainen a signé le 2-2 à six contre cinq à 1'12 de la sirène. A 17 secondes de la fin Lugano, pour qui seule la victoire comptait, a encore sorti son portier, mais cela n'a pas fonctionné, Granlund marquant dans le but vide à 17 secondes de la fin! Ce revers rocambolesque condamne les bianconeri à la 13e place finale, et donc au play-out contre Ajoie, qui a perdu 5-4 à domicile contre Rapperswil (12e/70 points) pour qui Moy a marqué trois fois. Genève-Servette compte 71 points et occupe le 11e rang. Bienne est 10e avec aussi 71 unités après sa victoire 4-3 tab contre les Langnau Tigers, qui totalisent eux 72 points et sont 9es. Ambri-Piotta (8e/73 pts) a battu Berne 4-1 et est assuré de participer aux play-in. Il y aura du suspense sur les patinoires lors de la dernière journée de la qualification samedi...

Coupe de Suisse: les Young Boys dans le dernier carré Athekame jubile après son but Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Young Boys sont le dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. Au Letzigrund, les Bernois se sont imposés 3-2 contre le FC Zurich, qui a mené deux fois au score en vain. Très combatifs, les Zurichois ont marqué par Zuber (31e) et Gomez (52e). Mais les visiteurs ont répliqué grâce à Ugrinic (45e), Athekame (59e) et Colley (72e). La tâche du FCZ a été rendue compliquée par l'expulsion extrêmement sévère de Conceicao à la 35e. Malgré cette infériorité numérique de longue durée, Zurich a posé quelques problèmes aux champions de Suisse en titre. Ceux-ci ont finalement réussi à se sortir du piège, après avoir manqué plusieurs grosses occasions et en ayant aussi laissé apparaître une fragilité défensive certaine. Le gardien von Ballmoos, titularisé à la place de Keller, a ainsi encaissé le premier but entre ses jambes et dans un angle très fermé. Au chapitre des satisfactions côté bernois, Monteiro s'est fait l'auteur de la passe décisive sur les deux premiers buts. Athekame a pour sa part marqué pour la première fois avec YB depuis son arrivée au club.

Fribourg domine Lausanne, mais rien n'est joué Jakob Lilja a inscrit un but très important Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Fribourg a toujours son destin en mains à l'issue de l'avant-dernière journée de National League. Vainqueurs du LHC 2-0, les Dragons, 6es, comptent toujours un point d'avance sur Kloten. Fribourg a toujours son destin en mains à l'issue de l'avant-dernière journée de National League. Vainqueurs de Lausanne 2-0, les Dragons comptent toujours un point d'avance sur Kloten pour la lutte en vue de la 6e place. La mission des Fribourgeois était simple, il fallait gagner pour garder Kloten à bonne distance. Et lors des dix premières minutes, les Fribourgeois n'ont jamais réussi à entrer dans la zone de défense lausannoise avec la maîtrise du puck. Oksanen a d'ailleurs manqué une cage vide à la 10e. Heureusement pour les hommes de Lars Leuenberger, les Vaudois n'ont pas pu tenir ce rythme durant l'entier de la période. Gottéron a donc refait surface et commencé à se montrer dangereux devant Kevin Pasche, en profitant notamment de quelques approximations des Lions. Et à la 24e, c'est Jakob Lilja qui a ouvert le score dans une défense vaudoise assez poreuse en la circonstance. Satisfaits de ce but, les Dragons ont ensuite su défendre cet avantage malgré plusieurs occasions lausannoises. Reto Berra a joué les imperméables en se faisant grand lorsque la situation le réclamait. Tout s'est décanté entre la 51e et la 52e. Jason Fuchs a d'abord raté une montagne et un 1-1 qui aurait mis Fribourg sous pression, puis en power-play, c'est Christoph Bertschy qui a validé la victoire des siens. Samedi à domicile, les joueurs de Lars Leuenberger disputeront une partie décisive face à Ambri et Chris DiDomenico, ancien de la maison Gottéron. Et les Léventins ne débarqueront pas en victimes expiatoires. Kloten vend chèrement sa peau Fribourg ne peut pas encore exulter puisque Kloten a réussi l'exploit de dominer Zoug 3-2. Dans la banlieue zurichoise, les Aviateurs ont longtemps patiné après le score, puisque Zoug menait 2-0 à la 30e grâce à Hofmann et Leuenberger. Seulement les Zurichois n'ont pas abdiqué et ils ont égalisé à la 47e via Harrison Luc Schreiber. Mais le plus incroyable, c'est qu'ils ont réussi à l'emporter à 22 secondes de la fin du troisième tiers alors qu'ils étaient en...infériorité numérique. Ce succès obtenu par les poils permet à Kloten d'y croire encore avant un derby électrique face à Zurich samedi soir.

Les jeunes Suissesses signent le doublé en descente Stefanie Grob, ici lors du géant de Coupe du monde à Sestrières, a été une nouvelle fois sacrée championne du monde junior. Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Les championnats du monde juniors de Tarvisio, en Italie, ont parfaitement commencé pour la Suisse. Stefanie Grob et Jasmin Mathis ont pris les deux premières places de la descente jeudi. En raison du mauvais état des pistes, les médailles ont été attribuées au terme de deux manches sur un tracé raccourci, ce qui n'a pas perturbé Stefanie Grob. L'Appenzelloise de 21 ans a été sacrée dans la discipline reine, comme elle l'avait été deux ans plus tôt à St. Anton. La Nidwaldienne Jasmin Mathis, 21 ans également, s'est classée deuxième à un minuscule centième de sa coéquipière, pour remporter sa première médaille dans des Mondiaux juniors. Le podium a été complété par la Française Garance Meyer. Chez les garçons aussi un Suisse est monté sur le podium. Deuxième à seulement 0''02 du vainqueur allemand Felix Rösle, le Schwytzois Philipp Kälin (20 ans) a décroché la médaille d'argent.

Fond: Nadine Fähndrich en bronze sur le sprint La Lucernoise Nadine Fähndrich (à droite) a décroché une belle médaille de bronze à Trondheim. Image: KEYSTONE/EPA/Lisa Aserud Nadine Fähndrich a remporté sa deuxième médaille mondiale jeudi à Trondheim. La Lucernoise a pris la 3e place du sprint libre derrière la Suédoise Jonna Sundling et la Norvégienne Kristine Skistad. Troisième de sa demi-finale, la Suissesse a parfaitement négocié une finale partie à cent à l'heure. Elle s'est directement accrochée aux deux favorites pour créer un écart conséquent avec ses poursuivantes. Très solide sur une neige particulièrement molle qu'elle disait apprécier, la fondeuse de 29 ans n'a fini qu'à 0''71 de la médaille d'argent. Nadine Fähndrich décroche ainsi sa première breloque en individuelle, quatre ans après une médaille d'argent en sprint par équipes à Oberstdorf. Cette saison, elle a démontré qu'elle faisait partie des meilleures sprinteuses du circuit en montant quatre fois sur le podium et en s'imposant notamment à Val di Fiemme sur le Tour de Ski. Grond et Riebli se ratent Les fondeurs helvétiques n'ont quant à eux pas été à pareille fête. Janik Riebli, qui a chuté avant la dernière ligne droite, et Noe Naeff ont été éliminés dès les quarts de finale. Valerio Grond visait lui une qualification pour la finale, mais il lui a manqué quelques centimètres pour y parvenir. Le Tchèque Michel Novak lui a chipé le dernier billet en demi-finale à la photo-finish. Sans surprise, le titre masculin est revenu à Johannes Klaebo. A domicile, le Norvégien a remporté une quatrième médaille d'or consécutive dans la discipline en s'imposant devant l'Italien Federico Pellegrino et le Finlandais Lauri Vuorinen.

Opéré du dos, Steve Guerdat ne disputera pas la finale Steve Guerdat, ici sur Dynamix à Göteborg, s'était qualifié in extremis pour la finale de la Coupe du monde. Image: KEYSTONE/EPA La finale de la Coupe du monde à Bâle (du 2 au 6 avril) se déroulera sans Steve Guerdat. Le médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Paris a été opéré d'une hernie discale. Le Jurassien a annoncé la nouvelle mercredi dans un communiqué publié sur Instagram. "Ce mardi, c'est du dos que j'ai dû me faire opérer d'urgence pour une hernie", a écrit le cavalier de 42 ans. Malgré ces problèmes de santé et les douleurs - il avait déjà été opéré du ménisque avant Noël -, Steve Guerdat avait réussi à se qualifier à la dernière minute pour la finale de la Coupe du monde lors de l'épreuve de Göteborg le week-end dernier. Mais il est désormais "impensable" de le voir sauter à Bâle début avril. "Je vais avoir besoin de temps pour me remettre sur pied et surtout pour pouvoir à nouveau monter à cheval", a expliqué Steve Guerdat. "La douleur et la peur des derniers jours m’ont aussi fait réaliser que malgré toute la passion que j’ai pour mon sport, ça ne servait à rien si la santé n’est pas au rendez-vous", a-t-il ajouté. Pour les organisateurs à Bâle, l'absence du Jurassien est un coup dur. Le Jurassien est le recordman du nombre de victoires en finale de la Coupe du monde, avec trois succès (2015, 2016 et 2019).

Atlanta et Washington rechutent Clint Capela (à droite) et Atlanta ont été dominés par le Miami Heat. Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart Washington et Atlanta ont tous deux perdu mercredi en NBA. L'équipe de Kyshawn George a été battue par Portland (129-121) et la formation de Clint Capela a subi la loi de Miami (131-109). Après avoir décroché leur 10e victoire de la saison lundi face à Brooklyn, les Wizards ont donc rechuté sur leur parquet. Ils sont tombés sur un Shaedon Sharpe intenable. Le Canadien, no 7 de la draft en 2022, a inscrit 36 points pour les Trail Blazers. Les joueurs de la capitale se sont tout de même longtemps accrochés, n'étant menés que d'un point à la mi-tems (55-54). Ils ont malgré tout cédé lors des deux derniers quarts. Kyshawn George a marqué 7 points et capté 5 rebonds. Il a aussi concédé 4 pertes de balle et a terminé la partie avec un bilan de -13. Clint Capela, qui a joué un peu plus de 16 minutes en Floride, a inscrit 8 points et saisi 3 rebonds lors de la défaite des Hawks face au Heat. Finaliste il y a deux ans, Miami n'a pas laissé place au doute grâce à son meilleur collectif, emmené par Tyler Herro (24 points) et Bam Adebayo (20). Les Hawks n'ont eux pas été aidés par la maladresse de leur meneur Trae Young, qui n'a rentré qu'une seule de ses six tentatives à trois points. La franchise basée en Géorgie, 9e de la Conférence Est, reste en course pour disputer le play-in.

Winnipeg signe un 11e succès consécutif Tout réussit aux Jets de Nino Niederreiter (ä droite) en ce moment. Image: KEYSTONE/AP/Adrian Wyld Les Jets de Nino Niederreiter sont inarrêtables en ce moment en NHL. L'équipe basée à Winnipeg a signé un 11e succès de rang mercredi en s'imposant 4-1 à Ottawa. Ce succès, qui leur permet d'améliorer encore la plus longue série de victoires de l'histoire de la franchise, n'a pas mis longtemps à dessiner. Les Jets menaient 2-0 après 9 minutes de jeu grâce à des buts de Cole Perfetti et Mason Appleton, puis 3-0 à la mi-match après une réussite de Kyle Connor, auteur de son 31e but en saison régulière. Mark Scheiffele, dans la cage vide, a assuré le succès de Winnipeg alors que les Senators avaient réduit la marque en fin de deuxième tiers-temps. Aligné durant 13'55, Nino Niederreiter a terminé la rencontre avec un bilan de +1. Les Devils battus Les Devils ont de leur côté pris l'eau à Denver, face à l'Avalanche du Colorado (5-1). La franchise la plus suisse de NHL n'a rien pu faire face à la verve de Nathan MacKinnon, auteur de deux buts en power-play et d'un assist. Ni Nico Hischier, ni Timo Meier n'ont réussi à noircir la feuille des compteurs. Le seul but de la formation du New Jersey est venu de la canne de Jack Hughes (2-1, 29e). Enfin, le "derby" opposant Pius Suter et Kevin Fiala est revenu au premier nommé. Les Canucks de Vancouver se sont imposés 3-2 ap face aux Kings de Los Angeles. Les Californiens ont eu le mérite de revenir à 2-2 en troisième période mais Conor Garland a offert la victoire aux joueurs de Colombie-Britannique lors de la prolongation.

Coupe de Suisse: dernier quart de finale ce soir Le dernier quart de finale de la Coupe de Suisse de football aura lieu ce soir dès 20h30 au Letzigrund. Le FC Zurich y accueillera les Young Boys. Ce duel est le seul entre deux clubs de l'élite à ce stade de la compétition. Il met aux prises deux des formations les plus titrées en Coupe. Le FCZ a remporté le trophée 10 fois en 11 finales, alors que YB l'a gagné à 8 reprises en 20 finales. Le dernier succès du FC Zurich remonte à 2018. A l'époque, le club des bords de la Limmat avait battu YB 2-1 en finale. Pour leur part, les Bernois ont levé la Coupe pour la dernière fois en 2020 après un succès 2-1 contre Bâle. En Super League, les deux clubs épousent des trajectoires inverses. Après avoir longtemps figuré parmi les derniers, les Young Boys sont remontés au 6e rang provisoire avec 37 points. Le FCZ, qui a fait la course dans le peloton de tête en première partie de saison, a glissé au 8e rang avec 36 points. Leurs deux affrontements cette saison en championnat se sont soldés par des nuls. Il y a eu 2-2 le 4 août à Berne et 0-0 le 2 novembre à Zurich.

Bienne s'offre Lugano et file en demi-finale Bienne jubile après avoir éliminé Lugano en quarts de finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Incroyable FC Bienne. Le club bernois de Promotion League est en demi-finales de la Coupe de Suisse après avoir battu Lugano 2-0 à la Tissot Arena. La belle histoire de cette Coupe de Suisse 24/25 continue. A domicile, Bienne est parvenu à s'offrir Lugano, 2e de Super League, pour rejoindre Lausanne et Bâle dans le dernier carré. Et c'est un véritable exploit réalisé par les Seelandais puisque cela faisait depuis 1999 et le Red Star Zurich, qu'on attendait de revoir un club amateur à ce stade de la compétition. Pas forcément très dangereux, Lugano a adopté une position assez attentiste en tentant de faire tourner le ballon. L'entraîneur Mattia Croci-Torti avait laissé plusieurs titulaires au repos et seul un joueur était présent lors du dernier match contre YB. Bienne ne s'est pas démonté et a même réussi à ouvrir le score à la 69e grâce à Dzonlagic, bien servi par Beyer. L'attaquant était à la limite du hors-jeu, mais il n'y a pas eu de VAR pour valider ou invalider ce but. La fin de match fut terriblement tendue avec des Tessinois bien décidés à égaliser. Mais le gardien Radtke a effectué un magnifique arrêt sur Koutsias dans les arrêts de jeu, puis c'est le poteau qui est venu au secours du portier biennois. Dans l'enchaînement, Renato Steffen a pris un rouge pour une faute de dernier recours et c'est finalement Sartoretti qui a pu sceller le score dans le but vide après que le gardien Osigwe a décidé d'aider ses coéquipiers en attaque.