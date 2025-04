Les Kings font le break ++ Houston égalise

Les Kings confirment, sans se faire peur Fiala (22) et les Kings mènent 2-0 face aux Oilers Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Sorti trois fois de suite par Edmonton au 1er tour des play-off de NHL, Los Angeles peut envisager une issue plus favorable en 2025. Les Kings de Kevin Fiala ont pris l'avantage 2-0 face aux Oilers. La franchise californienne, qui avait joué à se faire peur dans un acte I remporté 6-5, n'a cette fois-ci pas (trop) tremblé. Les Kings se sont imposés 6-2 mercredi à domicile grâce notamment aux 8 points cumulés par le duo Adrian Kempe (2 buts, 2 assists)/Anze Kopitar (1 but, 3 assists). Auteur de 2 points dans le match no 1 de cette série, Kevin Fiala est resté plus discret. L'attaquant saint-gallois a néanmoins été crédité d'un assist sur le 5-2 signé Kopitar à la 50e minute en supériorité numérique. Ce but a mis fin aux espoirs des Oilers, qui étaient revenus de 3-0 à 3-2. La soirée fut également belle pour le défenseur soleurois Lian Bichsel et les Stars, qui sont allés s'imposer 2-1 après prolongation sur la glace de Colorado pour prendre l'avantage 2-1 dans la série. Dallas a ainsi gâché le retour du capitaine de l'Avalanche Gabriel Landeskog, qui n'avait plus joué depuis juin 2022 en raison d'une blessure chronique au genou droit. 2-0 pour Washington Meilleur équipe de la saison régulière à l'Est, Washington mène par ailleurs 2-0 face aux Canadiens de Montréal. Les Capitals ont battu les Habs 3-1 mercredi grâce notamment aux 14 arrêts effectués durant le troisième tiers par leur portier Logan Thompson, qui a permis à son équipe de garder l'avantage 2-1 avant que Connor McMichael ne scelle le score dans une cage vide à 2'' de la fin.

Houston revient à 1-1 face aux Warriors Alperen Sengun (28) et les Rockets ont égalisé à 1-1 face aux Warriors Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Houston a égalisé à 1-1 dans le quart de finale de la Conférence Ouest de NBA qui l'oppose à Golden State. Les Rockets se sont imposés 109-94 mercredi au Texas. Vainqueur 95-85 du match no 1, Golden State a peut-être perdu plus qu'un match. Jimmy Butler, qui a changé le visage des Warriors depuis son arrivée en février, est en effet sorti sur blessure dès le premier quart-temps. L'ailier All-Star souffre d'une contusion pelvienne après être lourdement retombé sur le coccyx. Privés de leur deuxième meilleur joueur, les Warriors ont souffert sur le plan offensif, seul Stephen Curry (20 points) inscrivant plus de 12 points. L'homme du match fut l'arrière des Rockets Jalen Green (38 points), l'intérieur turc Alperen Sengun réussissant quant à lui 17 points, 16 rebonds et 7 passes décisives. A l'Est, les deux meilleures équipes de la saison régulière, Cleveland et Boston, mènent 2-0 dans leur série respective. Les Caveliers ont battu Miami 121-112 grâce notamment aux 30 points de Donovan Mitchell alors que les Celtics, portés par Jaylen Brown (36 points, 10 rebonds) ont dominé Orlando 109-100.

Arda Güler maintient le Real dans la course au titre Thibaut Courtois s'est montré décisif en fin de partie face à Getafe Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Sans Kylian Mbappé qui se remet de sa blessure à une cheville, le Real Madrid s'est imposé sans briller mercredi chez son voisin Getafe (1-0). Un but du jeune Turc Arda Güler lui permet de rester au contact du FC Barcelone, solide leader de la Liga. Mis sous pression après le succès du Barça (1er, 76 points) la veille face à Majorque (1-0), le géant espagnol (2e, 72 points) accuse toujours quatre longueurs de retard sur son grand rival, qu'il affrontera samedi en finale de la Coupe du Roi. Avec un onze largement remanié en vue de ce troisième Clasico de la saison, avant un quatrième le 11 mai prochain en championnat, le club madrilène a fait le travail, grâce à une frappe du droit d'Arda Güler (21e, 1-0), auteur seulement de son deuxième but de la saison, pour offrir un succès précieux aux Merengues. Le gardien belge Thibaut Courtois, à nouveau impérial sur sa ligne, a encore sauvé les siens avec deux parades décisives aux 91e et 96e minute. La soirée des hommes de Carlo Ancelotti a aussi été gâchée en fin de partie par la sortie sur blessure du milieu français Eduardo Camavinga, visiblement touché à l'adducteur droit.

Zurich à un succès du titre, le LHC dos au mur Lausanne doit absolument gagner l'acte V de la finale des play-off de National League jeudi à Malley. Battus une deuxième fois à Zurich mardi (3-1), les Lions vaudois n'ont plus le droit à l'erreur. Les joueurs de Geoff Ward vont devoir se baser sur ce qu'ils ont montré lors du dernier match disputé à domicile. Grâce à un triplé de Théo Rochette, ils avaient décroché leur premier succès de la série lors de l'acte III (4-2). Pour espérer faire tomber une deuxième fois les Zurichois, le LHC devra surtout gommer des imprécisions qui lui ont coûté certains buts lors des matches disputés à l'extérieur. Marquer le premier but sera aussi vital, étant donné que le vainqueur des quatre premiers duels a toujours été celui qui a ouvert le score. Lausanne doit aussi espérer que la blessure de son arrière américain Gavin Bayreuther n'est pas trop sérieuse. Le défenseur a reçu un puck en plein visage en fin de match mardi à Zurich. Peu après la rencontre, Geoff Ward a assuré qu'il ne s'agissait que d'une égratignure.

Le Milan en finale Le doublé pour Luka Jovic pour envoyer le Milan en finale de la Coupe d'Italie. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno A la peine en championnat, le Milan AC peut encore viser un deuxième trophée après la Super Coupe. Il a éliminé l’Inter en demi-finale de la Coupe d’Italie. Après le 1-1 du match aller, les Rossoneri se sont imposés 3-0 au retour grâce à un doublé du Serbe Luka Jovic et une réussite du Néerlandais Tijjani Reijnders. Sans Yann Sommer laissé au repos, l’Inter n’a jamais donné le sentiment de pouvoir remporter cette demi-finale. Son rêve de triplé - Ligue des Champions, Serie A et Coupe d'Italie - s'est envolé. Le 14 mai à Rome, le Milan devrait selon toute vraisemblance affronter Bologna en finale. La formation de Dan Ndoye, de Remo Freuler et de Michel Aebischer reçoit Empoli ce jeudi dans une rencontre qui s’apparente à une formalité après leur victoire 3-0 à l’aller.

Rebeka Masarova rejoint Belinda Bencic Rebeka Masarova: une victoire qui lui assure un gain de 20 places dans le prochain classement. Image: KEYSTONE/EPA EFE/JULIAN PEREZ Rebeka Masarova (WTA 153) sera, comme Belinda Bencic, au rendez-vous du 2e tour du WTA 1000 de Madrid. Issue des qualifications, la Bâloise a battu Ajla Tomljanovic (WTA 79). Elle s’est imposée 6-3 1-6 7-5 devant l’Australienne. Elle a su réagir immédiatement après la perte de son engagement lors du premier jeu du troisième set. Après être passée à deux points de la victoire à 5-4 15-30, elle a su conclure sur sa première balle de match deux jeux plus tard. Son parcours à Madrid lui assure déjà un gain de 20 places dans le prochain classement WTA. Mais rien ne dit qu'elle va s'arrêter là. Vendredi, Rebeka Masarova sera opposée à Yulia Puntintseva (WTA 24). Elle ne partira pas battue devant la Kazakhe dans la mesure où elle l’avait dominée lors de leur seule confrontation à ce jour, l’an dernier lors des qualifications du WTA 500 d’Abu Dhabi.

Une deuxième Flèche Wallonne pour Tadej Pogacar Tadej Pogacar irrésistible dans le mur de Huy. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Tadej Pogacar a retrouvé le chemin de la victoire. Après ses deuxièmes places à Paris – Roubaix et à l’Amstel Gold Race, le Slovène a enlevé la Flèche Wallonne. Il a porté son attaque à 500 m de la ligne dans le mur de Huy. Le no 1 mondial a bénéficié du concours de son coéquipier Jan Christen. L’Argovien de 20 ans a durci la course dans le final pour préparer le terrain à son leader. A moins d’une semaine du Tour de Romandie, Jan Christen a démontré lors de cette Flèche Wallonne l’excellence de sa forme. Déjà victorieux sur les pentes terribles du Mur de Huy, Tadej Pogacar et son équipe n’ont laissé aucune chance à Remco Evenepoel. Le double Champion olympique a lâché prise dès les premiers coups de pédale de Pogacar. Victime d’une chute à 40 km de l’arrivée, le vainqueur de l’Amstel Gold Race Mattias Skjelmose a été, pour sa part, contraint à l’abandon. Le Français Kevin Vauquelin a pris la deuxième place devant le Britannique Tom Pidcock.

WTA 1000 à Madrid: Belinda Bencic passe le 1er tour sans trembler Une victoire sans histoire pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 42) a franchi aisément le 1er tour du tournoi WTA 1000 de Madrid. La Saint-Galloise a battu la Turque Zeynep Sonmez (WTA 77) en deux sets, 6-0 6-2. La pause que Bencic s'est octroyée - elle a renoncé à la Billie Jean King Cup - semble lui avoir permis de recharger ses batteries après un début d'année chargé. Elle a ainsi bouclé le set initial en 26 minutes seulement dans la capitale espagnole, alors que le match s'est terminé après une heure de jeu. Au 2e tour, la Suissesse sera aux prises avec la Danoise Clara Tauson (WTA 23). Celle-ci a remporté en trois sets le seul duel précédent avec Bencic en 2022 à Doha.

TdR 2025: Evenepoel face à deux anciens vainqueurs Le directeur du Tour de Romandie, Richard Chassot, s'attend à une belle course Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Annoncé favori du Tour de Romandie (29 avril - 4 mai), Remco Evenepoel n'aura pas la partie facile. Le Belge fera notamment face à deux anciens vainqueurs de la boucle romande. Le double champion olympique de Paris 2024, qui a repris la compétition la semaine dernière et a immédiatement démontré être en forme (1er de la Flèche brabançonne, 3e de l'Amstel Gold Race), aura face à lui le vainqueur sortant, l'Espagnol Carlos Rodriguez, ainsi que le lauréat de l'édition 2022, le Russe Aleksandr Vlasov. Un autre ancien vainqueur (2021), le Britannique Geraint Thomas, figure pour sa part sur la liste des remplaçants. Il pourrait donc potentiellement aussi prendre le départ, ont indiqué les organisateurs dans leur communiqué. Plusieurs coureurs français s'aligneront aussi avec l'ambition de jouer la vie dure aux favoris. On peut ainsi citer Lenny Martinez, David Gaudu ou encore Aurélien Paret-Peintre. Le Portugais Joao Almeida aura sans doute également son mot à dire. Jan Christen espère briller Côté suisse, les têtes d'affiche seront les rouleurs Stefan Küng (malgré un nez fracturé lors de sa chute sur Paris - Roubaix) et Stefan Bissegger. Tous deux sont attendus surtout sur le prologue et le chrono final. Mais pour le classement général, les espoirs reposent principalement sur le jeune Argovien Jan Christen (20 ans), qui s'est illustré en début de saison sur le Tour d'Algarve en gagnant une étape et portant le maillot jaune. Il a ensuite été victime d'une fracture de la clavicule en chutant le 2 mars lors de la Faun Ardèche Classic. Décision à Thyon 2000? Le Tour de Romandie 2025 proposera un total de 683 km et plus de 13'000 m de dénivellation. La victoire finale devrait se décider lors de la 4e étape entre Sion et Thyon 2000 le samedi 3 mai, ou lors du contre-la-montre final le lendemain à Genève. L'épreuve débutera mardi 29 avril par un prologue à Saint-Imier. La 1re étape reliera Münchenstein à Fribourg et sera l'occasion d'honorer le centenaire de la naissance de l'artiste fribourgeois Jean Tinguely. Deux étapes en boucles suivront, la première autour de la Grande Béroche (NE), l'autre autour de Cossonay (VD).

Finale des play-off: Lausanne doit gagner trois matches de suite Plus de droit à l'erreur pour le LHC Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Mené 3-1 en finale des play-off de National League, Lausanne n'a plus le choix. Il doit s'imposer en sept matches pour espérer décrocher un premier titre de champion de Suisse. La défaite concédée lors de l'acte IV mardi à Zurich (3-1) place les Lions vaudois au pied du mur. Mais ces derniers ont déjà prouvé être capables de retourner des séries mal embarquées pour finalement remporter la mise au match numéro 7. N'ont-ils pas, l'an dernier, été menés 3-2 par Davos en quart de finale avant d'enchaîner deux succès consécutifs? N'ont-ils pas, il y a de cela quelques jours, renversé un Fribourg-Gottéron qui pensait avoir fait le plus dur lorsqu'il menait 3-1 en demi-finale? D'ailleurs, le LHC version Geoff Ward semble abonné aux séries à rallonges. Une seule ne s'est pas décidée au septième match depuis l'arrivée de l'entraîneur canadien à la bande, la demi-finale de 2024 contre Fribourg (4-1). "Peut-être qu’on n’est tout simplement pas capables de conclure plus tôt", avait déclaré l'Ontarien en préambule de cette finale, sur un ton mêlant autodérision et réalisme. Meilleur dos au mur S'il veut prendre sa revanche sur Zurich, le LHC va donc devoir rééditer l'exploit signé face aux Dragons. L'avantage de la glace acquis grâce au premier rang de la saison régulière a encore son importance. Lausanne doit gagner trois matches, mais seulement un à l'extérieur. Et sa victoire lors de l'acte III (4-2) a prouvé qu'il pouvait à nouveau briller devant son public. Les performances lausannoises lors de l'acte VII contre Langnau en quart de finale et lors des deux derniers duels face à Gottéron ont également indiqué que le LHC savait se transcender lorsqu'il se trouvait au pied du mur. "Les joueurs ont plutôt bien géré l'adversité au fil du temps. Le plus important est d'accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons et de prendre les choses au jour le jour. Pour nous ce match est terminé, et nous attendons le prochain avec impatience", a appuyé Geoff Ward mardi, à l'issue du quatrième acte. Damien Riat semble lui aussi convaincu qu'un renversement de situation est tout à fait possible. "Il y a du caractère dans cette équipe et nous l'avons déjà montré plusieurs fois. Nous ne sommes vraiment pas abattus, mais pleinement concentrés sur le cinquième match", a assuré le numéro 9. Retour aux fondamentaux Le LHC pouvait tout de même légitimement se montrer frustré après cette défaite. Pour la troisième fois de la série, il a adressé davantage de tirs au but que les Zurichois (35 à 18). "Nous pouvons les déranger. Il nous a manqué un peu de trafic devant le but de (Simon) Hrubec, qui a vu trop souvent le départ de nos tirs", a souligné Aurélien Marti. Le défenseur a également regretté les erreurs individuelles qui ont une nouvelle fois plombé les espoirs vaudois. "Nous voulons parfois forcer des jolis jeux qui ne fonctionnent pas tout le temps. En début de match, il faut peut-être jouer plus simplement, sortir de notre zone défensive plus proprement", a-t-il estimé. Les Lausannois doivent toutefois se dire qu'il y a de la place pour faire vaciller des Lions zurichois qui n'ont de loin pas semblé tout-puissant mardi. "Une chose est sûre, nous n'allons rien lâcher. Nous allons jouer ce match 5 jeudi le couteau entre les dents et donner notre maximum", a promis Damien Riat. Trois finales à gagner au sein même d'une finale, sans filet ni droit à l'erreur. Tel est l'ultime défi de la saison du LHC.

Un nouveau récital de Luka Doncic Luka Doncic dans ses oeuvres. Image: KEYSTONE/AP/Eric Thayer Luka Doncic et les Lakers ont su rebondir ! Largement dominés dimanche par Minnesota dans une rencontre perdue 117-95, ils tiennent leur revanche. Sur son parquet, la franchise de L.A. s’est imposée 94-85 devant les Timberwolves dans l’Acte II. Les Lakers ont réussi le K.O. d’entrée de jeu pour conclure le premier quarter sur le score sans appel de 34-15. Avec 31 points, 12 rebonds et 9 assists, Luka Doncic a délivré un récital qui permet aux Lakers de reprendre pied dans cette série. LeBron James a, pour sa part, inscrit 21 points. Le vétéran a livré comme ses coéquipiers une performance défensive de premier choix. A eux de la rééditer vendredi à Minneaoplis.

New Jersey mené 2-0 Encore une défaite pour Jacob Markstrom et New Jersey à Raleigh. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Cela se complique pour New Jersey ! Battus 3-1 à Raleigh par Carolina, les Devils sont désormais menés 2-0 dans leur quart de finale de Conference. Ils ont déjà épuisé tous leurs droits à l’erreur. Quarante-huit heures après un Acte I perdu 4-1 et qui fut presque à sens unique, le capitaine Nico Hischier et ses coéquipiers ont eu le bonheur d’ouvrir le score à la 4e par le Suédois Jesper Bratt. Mais les Hurricanes ont renversé la table en l’espace de moins de 3 minutes dans le deuxième tiers par Shayne Gostisbehere (23e) et Jordan Martinok (26e) avant de sceller le score dans la cage vide par Seth Jarvis. Les Devils peuvent, contrairement à dimanche, nourrir une montagne de regrets. Ils ont, en effet, concédé le 2-1 sur un puck perdu par Nico Hischier alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique. Ce but a constitué le grand tournant de la rencontre. Crédités tous deux d’un bilan de -2, Nico Hischier et Timo Meier sont désormais au pied du mur. Le Valaisan et l’Appenzellois doivent élever le curseur vendredi lors de l’Acte III à Newark qui sera déjà le match de la dernière chance. Janis Moser perd aussi Janis Moser a également connu une soirée difficile. Le Seelandais et Tampa Bay se sont inclinés 6-2 sur leur glace devant Florida lors de l'Acte I de ce derby. Pour son premier après avoir soigné pendant plus de deux mois une blessure en bas du court, Matthew Tkachuk a mené le Champion en titre vers la victoire avec deux buts inscrits en power play et un assist. Aligné durant 13'41'', Janis Moser a rendu un bilan neutre.

Rebeka Masarova dans le tableau principal Rebeka Masarova dans le tableau principal à Madrid Image: KEYSTONE/EPA EFE/JULIAN PEREZ Rebeka Masarova (WTA 153) s'est qualifiée pour le tableau principal du tournoi de Madrid. La Bâloise de 26 ans a dominé la jeune Tchèque Sara Bejlek (WTA 146) 6-2 5-7 6-2. Après avoir manqué d'un rien la qualification à Stuttgart, Masarova n'a cette fois pas laissé passer sa chance. Menée 2-1 dans le troisième set, elle a su se ressaisir pour empocher les cinq jeux suivants et conclure sur sa troisième balle de match sur le service de son adversaire. Elle sera opposée au premier tour à l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 79), au bénéfice d'une wild card. Quant à Belinda Bencic (WTA 42), elle en découdra avec la Turque Zeynep Sonmez (WTA 77). Les deux Suissesses n'ont jamais affronté ces adversaires.

Encore battu à Zurich, Lausanne est dos au mur Le 3-0 zurichois signé Zehnder Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Lausanne n'a plus le droit à l'erreur. Battus une nouvelle fois à Zurich mardi (3-1), les Lions vaudois sont désormais menés 3-1 en finale des play-off de National League. La défaite concédée à Malley lors de l'acte I pourrait bien coûter cher au LHC. Car il ne parvient toujours pas à trouver la solution pour gagner un match de play-off à Zurich, où le "Z" a signé une 16e victoire consécutive dans le cadre des séries éliminatoires. S'ils entendent s'imposer à l'extérieur dans cette finale, les Lausannois doivent en premier lieu cesser d'offrir des buts aux champions en titre en début de match. Cette fois, c'est Lukas Frick qui a tenté une relance bien hasardeuse dans l'axe à la 5e minute, au terme d'une entame canon des locaux. Il n'a trouvé que la canne de Vinzenz Rohrer, qui n'a eu qu'à transmettre le puck à Willy Riedi, seul à côté du poteau de Kevin Pasche. Hrubec dégoûte Perlini Contrairement à l'acte II, Lausanne n'est pas parvenu à effacer rapidement cette bévue, et ce malgré une certaine domination. Le deuxième trio offensif du LHC, Rochette-Kahun-Perlini, s'est procuré les meilleures occasions d'égaliser. Mais le Canadien a buté par deux fois sur un Simon Hrubec en pleine possession de ses moyens (8e, 19e). Les Vaudois ont payé cash ce manque d'efficacité, concédant le 2-0 peu après la première pause. Nicolas Baechler a pénétré trop facilement dans le slot avant de glisser le puck entre les jambes de Pasche (23e). La réaction lausannoise - un tir sur le poteau d'Andrea Glauser (24e) - n'a duré que quelques secondes, avant que le "Z" ne reprenne le contrôle du match. Le box-play cède Et alors qu'il s'était montré particulièrement solide en infériorité numérique lors des deux derniers matches (16 minutes d'imperméabilité à 4 contre 5), le LHC a concédé un but malheureux dès sa première pénalité. Un lancer de Rudolfs Balcers a été doublement dévié, par la canne de Yannick Zehner puis la hanche de David Sklenicka, avant de terminer au fond des filets de Pasche (37e). A 3-0, la tâche est devenue bien compliquée pour les joueurs de Geoff Ward, qui ont quand même repris espoir à la 56e grâce à un but de Gavin Bayreuther, à 6 contre 5. Le défenseur américain a toutefois dû quitter la glace deux minutes plus tard, le nez ensanglanté par un puck reçu en plein visage, et les Zurichois ont conservé leur avantage. Désormais dos au mur, le LHC devra remporter ses trois derniers matches de la saison pour espérer décrocher un premier titre de champion de Suisse. L'opération survie commence jeudi à Lausanne.