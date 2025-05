Les Knicks relancés ++ Edmonton s'impose

Karl-Anthony Towns relance les Knicks à Indianapolis Karl-Anthony Towns ( Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Karl-Anthony Towns, incandescent lors du 4e quart-temps, a relancé New York, vainqueur 106-100 à Indianapolis dimanche. Les Knicks ne sont plus menés que 2-1 en finale de la Conférence Est de la NBA.

Après deux désillusions à domicile, les Knicks ont fait goûter aux supporters des Pacers le goût amer d'une défaite après une improbable remontée. Alors supérieurs dans tous les compartiments du jeu, les Pacers ont compté 20 points d'avance lors du 2e quart-temps.

Le "come-back" a eu lieu dans le dernier quart-temps lorsque Karl-Anthony Towns, à grands coups de pattes, a réussi un show magnifique en marquant 20 de ses 24 points, et en captant 8 de ses 15 rebonds. Le massif intérieur dominicain âgé de 29 ans a tout réussi, des lay-ups, des tirs lointains et un dunk surpuissant en écrasant au passage Andrew Nembhard.

Un troisième miracle Alors que les deux équipes étaient à égalité 98 partout à 1'37 de la sirène, Jalen Brunson (23 points) a fait son retour sur le terrain pour finir le travail, avec un flotteur et en assurant sur la ligne des lancers francs, alors que Turner ratait un tir important pour Indiana. Les leaders des Pacers Tyrese Haliburton (20 points), et Pascal Siakam (17 points) ont été trop discrets lors du dernier quart-temps, perdu 36-20.

Les Knicks ont réussi un nouveau miracle, en remontant 20 points de retard pour la 3e fois lors de ces play-offs, après l'avoir fait à deux reprises contre Boston au tour précédent. Ils gardent ainsi leurs chances de rallier leur première finale NBA depuis 1999 avant une nouvelle rencontre à Indianapolis mardi.



Edmonton prend les commandes face à Dallas et Lian Bichsel Les Dallas Stars se sont inclinés à Edmonton malgré les efforts du Soleurois Lian Bichsel (à droite). Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Edmonton a remporté l'acte III de la finale de la Conférence Ouest de la NHL dimanche à domicile. Vainqueurs 6-1 de Dallas, les Oilers mènent désormais 2-1 dans la série.

La franchise canadienne a réussi à enchaîner après avoir remporté le deuxième match 3-0 au Texas vendredi. Elle se met ainsi en bonne position pour rallier la finale du championnat nord-américain pour la deuxième année consécutive.

Les Oilers ont construit leur succès grâce à deux doublés signés Connor McDavid et Zach Hyman. Evander Kane a lui réussi trois passes décisives et le portier Stuart Skinner a livré la marchandise en stoppant 33 des 34 tirs des Stars.

Le gardien d'Edmonton n'a cédé que sur un envoi de Lian Bichsel. Le défenseur soleurois de Dallas a longtemps cru avoir inscrit son premier but en play-off de NHL, mais la réussite a finalement été attribuée à Jason Robertson, auteur d'une légère déviation (2-1, 36e).

L'acte IV de ce remake de la finale de Conférence Ouest de 2024, remportée 4-2 par Edmonton, aura lieu mardi, toujours en Alberta.



Glauser: "Ca fait ch... pour Ambühl" Andres Ambühl tire sa révérence à 41 ans sur une défaite en finale du Mondial à Stockholm Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Les mines étaient logiquement défaites au terme de cette nouvelle finale mondiale perdue (1-0 après prolongation face aux Etats-Unis). Les joueurs étaient surtout tristes pour Andres Ambühl.

"Je n'ai même pas pensé à ça, j'ai immédiatement pensé à Büehli (réd: Ambühl). Ca fait vraiment ch... pour lui, parce qu'il voulait arrêter sur une dernière victoire." Ces mots du capitaine Andrea Glauser démontrent bien que ce groupe jouait pour les autres. Et le futur joueur de Fribourg aurait eu tous les droits d'être déçu, lui qui a perdu quatre finales en une année: deux en National League avec Lausanne et deux au Championnat du monde, à Prague et à Stockholm.

Le Singinois continue: "Quand on était dans le bus avec toute l'équipe pour arriver à la patinoire, j'avais un bon sentiment. On voulait chercher ce but, on avait un gardien incroyable avec Genoni, on avait le meilleur joueur de l'histoire suisse avec Ambühl...Et à la fin, c'est juste un tir."

Coéquipier de Glauser à Lausanne, Damien Riat a lui aussi un peu assez de ces deuxièmes places: "Je dois avouer que je commence à avoir de la peine à voir cette couleur (réd: l'argent). Mais si c'est ça qui fait que l'on grandit et qu'il faut passer par là pour décrocher l'or, eh ben c'est comme ça et c'est la vie qui le veut."

Mieux que les penalties Très professionnel, le numéro 9 a passé plus de deux semaines de rêve avec ses coéquipiers. "On fait un superbe tournoi, estime l'ailier du LHC. Encore ce soir, il manque peu. A 3 contre 3, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. La formule n'est pas idéale, mais je préfère ça aux penalties, parce qu'au moins on joue. Au final, il nous a manqué ce petit goal qu'ils ont su mettre sur un contre."

Mis sous pression par les Américains durant les deux derniers tiers, les Suisses ont su faire le dos rond en donnant très peu à leur adversaire. "C'est vrai qu'ils ont été bons dans leur zone, analyse Riat. Mais malgré la possession, je pense qu'on les a bien tenus sur les extérieurs et qu'ils n'ont pas eu trop de tirs dans notre zone."

Lui aussi présent à Prague l'an dernier, Christoph Bertschy a naturellement fait part de sa déception, mais il a tenu à mettre en avant ce qui s'est passé avant le match: "On est au même endroit que l'année passée, on ne peut pas être plus proche que ça du titre. Je n'ai jamais douté. Et franchement, d'être dans des moments pareils avant le match, c'est ce qui donne encore plus envie d'aller chercher ce titre!"

Interrogé sur le format plutôt spécial d'une prolongation de vingt minutes à 3 contre 3 à la mort subite, Patrick Fischer n'a même pas souhaité se complaindre devant les micros. "C'est égal...", a-t-il répondu à la question de la différence de l'épilogue d'un tournoi à 5 contre 5 ou à 3 contre 3.



Championnat du monde: issue cruelle pour les Suisses Leonardo Genoni a dû s'incliner une seule fois Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Nouveau crève-coeur pour la Suisse en finale du Championnat du monde dimanche à Stockholm. La sélection de Patrick Fischer s'est inclinée 1-0 après prolongation sur un but de Tage Thompson.

Quatrième finale et quatrième défaite pour l'équipe de Suisse. Décidément, ce titre mondial se refuse à elle depuis 2013 et la première finale dans cette même arène. Et comme lors des deux derniers épisodes, il n'a pas manqué grand-chose à Fiala et consorts. Ceci étant, on ne peut pas dire que le gardien américain ait dû sortir des arrêts miraculeux au cours des 42 dernières minutes.

Au terme de trois tiers sans but et à 5 contre 5, il a fallu passer à une cruelle prolongation à 3 contre 3 et c'est finalement Tage Thompson qui a inscrit l'unique but de la partie à la 63e, privant Leonardo Genoni d'un 13e blanchissage record et de la médaille d'or.

Une patinoire en faveur des Suisses Dans une patinoire presque entièrement dévolue à la cause helvétique avec des huées à l'égard des Américains de la part des supporters neutres, cette finale fut la première des quatre à se dérouler dans une ambiance pouvant porter les joueurs de Patrick Fischer.

Les Suisses sont entrés dans cette finale avec la même concentration que lors de leurs précédentes victoires. Mais l'intensité physique mise par les Américains fut un sacré contraste par rapport aux deux dernières rencontres à élimination directe. On a ainsi vu le coéquipier de Roman Josi à Nashville, Brady Skjei, distribuer une solide mise en échec sur Niederreiter dans un arrondi derrière la cage américaine.

Mais ce sont les Suisses qui ont globalement été plus dangereux lors du tiers initial avec Sven Andrighetto qui a testé les réflexes de Jeremy Swayman à la 7e. Leonardo Genoni a eu lui un peu de travail lorsque les Etats-Unis ont bénéficié d'une supériorité numérique en fin de période.

Magnifique Genoni Tout aurait pu tourner vinaigre à la 26e lorsque le Team USA a pu compter sur un penalty à la suite d'une faute de Michael Fora. Seulement face à Conor Garland, c'est Leonardo Genoni qui s'est une fois encore montré impérial.

Et le dernier rempart helvétique fut héroïque à plusieurs reprises durant ce tiers médian largement dominé par les joueurs de Ryan Warsofsky. Les Américains ont su garder le puck sans commettre d'erreurs. Les hommes de Patrick Fischer ont souvent semblé patiner derrière le puck sans avoir le moindre rebond favorable.

Sentiment identique au cours du troisième tiers où les Suisses ont joué au roseau qui ne plie pas, notamment sur un power-play américain à la 54e après une canne haute de Janis Moser. Mais tout cela n'a finalement pas eu d'incidences. Non, tout s'est joué sur une période supplémentaire avec seulement trois joueurs de chaque côté, comme lors du quart de finale perdu en 2019 contre le Canada à Kosice. Plus que cruel.



Un hommage vibrant à Rafael Nadal Le Big Four réuni sur le Central de Roland-Garros. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena De l'ocre, partout, du court Philippe-Chartrier jusqu'aux vêtements des spectateurs: Roland-Garros a rendu un hommage vibrant à Rafael Nadal, victorieux à... quatorze reprises du tournoi.

Vers 18h00, le nom de "Rafa" bruissait dans tout le Central, impatient de célébrer le "plus grand joueur de l'histoire de Roland-Garros", selon le speaker, sur la terre battue où tout a commencé pour lui.

"Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est gratifiant de se sentir aimé, apprécié, à l'endroit qui compte le plus pour soi", a lancé, en français, le maître des lieux, sous les yeux des deux tenants du titre à Paris, Carlos Alcaraz et Iga Swiatek.

Pour l'occasion, des t-shirts "Merci Rafa" couleurs blancs et ocre ont été distribués aux spectateurs.

Nadal n'a pu contenir quelques larmes quand les petites mains du tournoi - responsables de l'entretien des courts, des accréditations ou chauffeur attitré - sont descendues sur le court.

En fin de cérémonie, les organisateurs ont révélé que l'empreinte de la chaussure droite de "Rafa" resterait gravée "pour l'éternité" sur le Central, juste à côté du filet.

Quelques instants plus tôt, ses trois "copains" Roger Federer, Andy Murray et Novak Djokovic avaient troqué le polo pour un costume, histoire de rendre hommage à leur ex-rival et réunir à eux quatre l'espace d'un instant sur le Central 69 titres du Grand Chelem.

"Vous m'avez vraiment fait vivre des moments difficiles sur le court, j'ai beaucoup apprécié d'avoir à me pousser à la limite tous les jours pour être compétitif par rapport à vous. Ça signifie énormément que vous soyez tous là", a remercié humblement Nadal.



Manchester City, Newcastle et Chelsea en Ligue des Champions Fabian Schär jouera pour la deuxième fois la Ligue des Champions avec Newcastle. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manuel Akanji et Fabian Schär disputeront la prochaine Ligue des Champions : tel est le verdict rendu par l’ultime journée de la Premier League.

Si le Manchester City de Manuel Akanji n’a pas tremblé à Londres où il s’est imposé 2-0 devant Fulham pour assurer sa place parmi les cinq premiers du classement, le Newcastle de Fabian Schär a bien failli passer à la trappe. Contre toute attente, les Magpies se sont inclinés 1-0 sur leur pelouse face à Everton. Mais la défaite 2-0 d’Aston Villa face à Manchester United leur a permis de monter tout de même dans le bon wagon.

A Old Trafford, Aston Villa a été réduit à dix juste avant la mi-temps en raison de l’expulsion de son gardien Emiliano Martinez pour une faute de dernier recours. Les Mancuniens ont su exploiter pleinement cette supériorité numérique pour forcer la décision grâce une réussite d’Amad Diallo et un penalty de Christian Eriksen.

Enfin Chelsea, à trois jours de sa finale de la Conference League contre le Betis Séville, s’est également qualifié pour la Ligue des Champions. Les Londoniens ont gagné 1-0 à Nottingham sur un but de Levi Colwill.



Giro: la 15e étape pour Verona, Del Toro reste en rose Isaac Del Toro reste en rose avant la derni鑽e semaine du Giro Image: KEYSTONE/EPA/ANSA / LUCA ZENNARO L'Espagnol Carlos Verona a remporté en solitaire la 15e étape du Tour d'Italie à Asiago. Primoz Roglic, l'un des favoris au départ du Giro, a perdu pied.

Le Mexicain Isaac del Toro, insolent de facilité pour répondre aux nombreuses attaques d'Egan Bernal et Richard Carapaz, a conservé le maillot rose de leader à l'issue de cette étape de montagne animée qui a tourné au calvaire pour Roglic.

Le Slovène, dans un très mauvais jour, a été distancé dans la montée pourtant roulante de Dori par tous les autres favoris dont les équipes se sont ensuite alliées pour rouler et creuser l'écart sur le leader de Red Bull Bora. Sur la ligne, le Slovène a perdu plus d'une minute sur les autres favoris avant la journée de repos lundi qui sera suivie d'une troisième semaine très montagneuse.



GP de Monaco: Lando Norris vainqueur devant Charles Leclerc Belle victoire pour Lando Norris Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté le Grand Prix de Monaco. Le pilote anglais a précédé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l'Australien Oscar Piastri (McLaren-Mercedes).

Norris a conquis la sixième victoire de sa carrière en formule 1, et la deuxième de la saison après l'Australie. Il avait fait le plus dur samedi en décrochant la pole position et n'a commis aucune erreur en course, prenant la tête au départ.

Au championnat du monde, l'écart s'est resserré entre les deux coéquipiers de chez McLaren. Piastri reste leader avec 161 points, mais Norris n'est plus qu'à trois unités de l'Australien.

L'obligation de faire deux arrêts durant le Grand Prix n'a pas bouleversé la hiérarchie dessinée après les qualifications. Mais cela a un peu pimenté l'épreuve, par le biais de stratégies différentes.

Max Verstappen (Red Bull-Honda) a terminé au pied du podium devant Lewis Hamilton (Ferrari) et le rookie français Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda), très convaincant pour sa première en Principauté. Les Sauber-Ferrari ne sont pas parvenues à entrer dans les points. Le Brésilien Gabriel Bortoleto (14e) et l'Allemand Nico Hülkenberg (16e) sont restés loin du compte.



Jil Teichmann défiera la no 1 mondiale Jil Teichmann: un sacré défi mercredi à Roland-Garros. Image: KEYSTONE/EPA PAP/PIOTR POLAK Carton plein pour les Suissesses dimanche à Roland-Garros ! Comme Viktorija Golubic, Jil Teichmann (WTA 97) a parfaitement négocié son premier tour.

La gauchère s’est imposée 6-4 6-4 devant la qualifiée italienne Lucrezia Stefanini (WTA 193). Elle a cueilli son premier succès à Paris trois ans après son accession en huitième de finale pour le meilleur résultat de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Face à une adversaire au bagage trop limité, Jil Teichmann a su très vite prendre l’ascendant pour vaincre en toute logique.

Mercredi, la tâche de Jil Teichmann sera bien plus ardue. Elle défiera, en effet, la no 1 mondiale Aryna Sabalenka. L’objectif est tracé : offrir une bien meilleure réplique qu'à Doha en 2022 pour leur seule confrontation disputée à ce jour perdue 6-2 6-1.



MotoGP: Marco Bezzecchi renoue avec la victoire Un succès inattendu pour Marco Bezzecchi Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a causé une certaine surprise à Silverstone. Il a remporté le GP de Grande-Bretagne MotoGP, retrouvant la victoire après 609 jours d'attente.

Bezzecchi n'avait plus gagné depuis le GP d'Indonésie 2023, quand il pilotait pour Ducati. L'Italien a fêté son quatrième succès en catégorie reine. Il a devancé de 4''088 le Français Johann Zarco (Honda LCR) et de 5''929 l'Espagnol Marc Marquez (Ducati), qui a renforcé sa place en tête du championnat. L'octuple champion du monde possède 195 points, soit 23 de plus que son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), cinquième à Silverstone.

La palme de la malchance revient à Fabio Quartararo (Yamaha). Parti en pole position, le Français semblait destiné à signer son premier succès depuis le 19 juin 2022 en Allemagne puisqu'il menait avec cinq secondes d'avance au 12e des 19 tours quand son moteur l'a lâché.



Viktorija Golubic a su attendre son heure Une victoire indiscutable pour Viktorija Golubic. Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Viktorija Golubic (WTA 78) n’a pas laissé passer sa chance. La Zurichoise s’est qualifiée pour 2e tour de Roland-Garros à la faveur de son succès face à une Petra Kvitova (WTA 607) en souffrance.

Elle s’est imposée 4-6 6-0 6-4 devant la Tchèque, double gagnante de Wimbledon mais qui traverse un retour aux affaires bien laborieux après découvert les joies de la maternité. Après un premier set très convenable, elle a baissé pavillon devant une Viktorija Golubic qui a eu le mérite d’attendre son heure.

La Zurichoise a raflé la mise grâce à un break au dernier jeu. La maîtrise qu’elle a témoigné tout au long du troisième set sur son service souligne pourquoi cette victoire n’est pas le fruit du hasard. Elle espère afficher la même rigueur mercredi face à la gagnante de la rencontre entre la qualifiée serbe Nina Stojanovic (WTA 167) et la tête de série no 16 Amanda Anisimova.



Trois ans de contrat pour Xabi Alonso Xabi Alonso: un immense d馭i au Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA Le Real Madrid a officialisé dimanche la nomination de Xabi Alonso comme entraîneur. L'ancien mentor du Bayer Leverkusen remplace dès le 1er juin Carlo Ancelotti appelé à diriger le Brésil.

"Xabi Alonso sera l'entraîneur du Real Madrid pour les trois prochaines saisons, du 1er juin 2025 au 30 juin 2028", écrit le Real Madrid dans un communiqué.

A 43 ans, l'ex-milieu de terrain et stratège de Liverpool (2004-2009), du Real (2009-2014) et du Bayern Munich (2014-2017), champion du monde (2010) et double champion d'Europe (2008, 2012) avec la sélection espagnole, revient à Madrid, où il avait fait ses gammes comme entraîner chez les jeunes quelques mois seulement après la fin de sa carrière, en 2018.

Tout dans le parcours du natif de Tolosa, près de Saint-Sébastien, indiquait qu'il deviendrait un jour un grand entraîneur, après avoir brillé sur les terrains comme chef d'orchestre aux ballons millimétrés sous les ordres de José Mourinho, Pep Guardiola et... Carlo Ancelotti.



Une dernière chance pour Alisha Lehmann Alisha Lehmann de retour en équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après Lara Marti, Alena Bienzt doit à son tour déclarer forfait pour les deux prochaines rencontres de la Suisse en Ligue des Nations. Elle souffre d'une blessure. Alisha Lehmann la remplace.

L'attaquante de la Juventus retrouve ainsi la sélection après avoir été écartée lors des deux premiers rassemblements de l'année. A elle désormais de convaincre Piu Sundhage du bien-fondé de la sélectionner pour l'Euro. Elle n'était plus vraiment dans les petits papiers de la Suédoise depuis une première mi-temps bien laborieuse contre l'Allemagne le 30 novembre dernier au Letzigrund.

Alisha Lehmann et ses coéquipières seront réunies à partir de lundi à Saillon. La Suisse affrontera la France le 30 mai à Nancy et la Norvège le 3 juin à Sion.



Le Servette FC et René Weiler se séparent René Weiler: un départ abrupt du Servette FC. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le parcours de René Weiler à la tête de la direction sportive du Servette FC n’aura duré qu’une saison. Le club genevois a officialisé dimanche matin le départ du Zurichois.

"Cette décision fait suite à des évolutions structurelles au sein de l’organisation du club, ayant entraîné des divergences de vision", écrit le club. Ancien joueur du Servette FC, René Weiler était revenu à Genève à l’été 2023 pour succéder à Alain Geiger sur le banc de touche. Après avoir mené le Servette FC en huitième de finale de la Conference League et à la victoire en Coupe de Suisse, le Zurichois a choisi d’abandonner son poste d’entraîneur pour embrasser le rôle de directeur sportif.

Malgré la deuxième place au classement derrière le FC Bâle, le bilan de René Weiler est mitigé. Le Zurichois n’est pas parvenu à convaincre ses dirigeants de lui donner les moyens de réussir un mercato hivernal qui aurait pu offrir à René Häberli, l’entraîneur qu’il a nommé en juin dernier, de meilleures armes dans la lutte pour le titre contre le FC Bâle. Il n’a pas su, par ailleurs, convaincre Dereck Kutesa de prolonger son contrat au Servette FC pour qu’il ne parte pas sans indemnités de transfert à l’AEK Athènes.

Agé de 51 ans, René Weiler pourrait quitter les bureaux et revenir sur les terrains pour renouer avec une carrière d’entraîneur dont la plus belle réussite fut la conquête du Championnat de Belgique avec Anderlecht en 2017.