Les Mavs en demi-finale ++ Suter envoie les Canucks en demi-finale

Les Mavs en demi-finale de Conférence Doncic ( Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS Les Mavericks défieront Oklahoma City, tête de série no 1 à l'Ouest, en demi-finale de Conférence. Dallas a sorti les Los Angeles Clippers en six matches au 1er tour des play-off. Les Mavs se sont imposés 114-101 vendredi sur leur parquet grâce notamment aux 30 points de Kyrie Irving, qui a terminé cet acte VI avec un différentiel de +22. Luka Doncic ne fut pas en reste: la star slovène a réussi 28 points, malgré un piètre 1/10 à 3 points, ajoutant 13 passes décisives et 7 rebonds. Dallas a forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 35-20, alors que le score était de 52-52 à la mi-temps. Les Mavericks ont entamé cette période en signant un partiel de 11-2, avant de porter leur avance à 20 points au début du quatrième quarter. Les Clippers n'ont alors plus eu leur mot à dire. Un septième match sera en revanche nécessaire pour départager Orlando et Cleveland au 1er tour à l'Est. Le Magic a dominé Cleveland 103-96 vendredi dans le sixième match d'une série dont le vainqueur défiera Boston, meilleure équipe de la saison régulière, en demi-finale de Conférence.

Suter envoie les Canucks en demi-finale de Conférence Suter (24) est félicité par ses équipiers après avoir inscrit l'unique but du match 6 face à Nashville Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Pius Suter a enfilé son costume de su(t)er-héros vendredi à Nashville. Le centre zurichois a signé le but de la qualification pour les Canucks, tombeurs en six matches des Predators de Roman Josi au 1er tour des play-off de NHL. Suter, qui avait déjà marqué lors de l'acte I de la série, a inscrit l'unique but de cette partie à 1'39'' de la fin du temps réglementaire. Parfaitement placé dans le slot, il a profité d'une superbe passe effectuée de dos et du revers par Brock Boeser. L'autre grand homme du match fut le gardien letton de Vancouver Arturs Silovs, auteur de 28 arrêts. Roman Josi fut l'auteur de 4 des 28 tirs cadrés par Nashville, qui n'est pas parvenu à profiter d'un 6 contre 4 obtenu à 34'' de la sirène finale à la suite d'une pénalité infligée à Elias Lindholm. Les malheurs de Josi, candidat au titre de meilleur défenseur de l'année, pourraient donc faire le bonheur du coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer à six jours du début du Mondial. Pour Pius Suter (5 tirs vendredi), les play-off de NHL vont se poursuivre avec une demi-finale de Conférence face aux Edmonton Oilers.

Verstappen partira en tête de la course sprint Verstappen partira en tête du sprint à Miami Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Max Verstappen (Red Bull) a parfaitement entamé son week-end floridien. Le Néerlandais partira samedi en pole position de la course sprint du GP de Miami de Formule 1. Le triple champion du monde en titre, leader au championnat 2024, a réussi le meilleur temps des qualifications vendredi autour du Hard Rock Stadium à Miami Gardens. Il s'élancera devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) pour le sprint dont le départ sera donné samedi à 18h00 heure suisse. L'Australien Daniel Ricciardo (Racing Bulls) a créé la surprise en prenant la quatrième place, devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et son compatriote Oscar Piastri (McLaren). Les Mercedes ont déçu puisque les Britanniques George Russell et Lewis Hamilton s'élanceront seulement des 11e et 12e rangs. Le Grand Prix de Miami est la deuxième des six manches de l'année à proposer un format sprint, qui modifie le déroulement du week-end. Ainsi, les pilotes n'effectuent qu'une seule séance d'essais libres le vendredi avant les qualifications pour la course sprint.

Tour d'Italie: Tadej Pogacar en grandissime favori Le Tour d'Italie débute aujourd'hui avec une 1re étape accidentée entre Venaria Reale et Turin. Elle est susceptible de convenir à Tadej Pogacar, qui fait figure de grandissime favori de ce 107e Giro. Pogacar s'attaque à l'immense défi de gagner la même année le Giro et le Tour de France. Personne depuis Marco Pantani en 1998 n'a réalisé ce tour de force qui consiste à enchaîner deux odyssées de trois semaines pour 42 étapes et 6892 kilomètres au total. Dans un passé plus lointain, Fausto Coppi, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain ont réussi le doublé à deux reprises. Doser ses efforts "Le doublé Giro-Tour est très difficile à réaliser. Il faut savoir doser ses efforts", prévient Indurain. Et cela n'est pas exactement le point fort de Pogacar qui veut gagner toutes les courses auxquelles il prend part. "Il faut être parfait pendant 21 jours, 20 ne suffit pas. Une mauvaise journée peut tout changer", insiste l'Italien Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour en 2014 et du Giro en 2013 et 2016, qui souligne aussi les conditions météo souvent difficiles sur le Giro. Concurrence modeste Mais les anciens s'accordent aussi à dire que si un coureur peut réussir le doublé, c'est bien Pogacar, le coureur le plus complet du monde. Le Slovène arrive avec une préparation millimétrée et respire la santé avec sept victoires en seulement dix jours de course en 2024. Il a notamment réussi trois démonstrations aux Strade Bianche, au Tour de Catalogne et à Liège - Bastogne - Liège. Au Tour d'Italie, moins montagneux que d'habitude (7000 m de dénivelé en moins qu'en 2023), Pogacar possède une marge importante sur une concurrence plus modeste. En vérité, on ne voit pas qui pourrait l'inquiéter. Ben O'Connor, Geraint Thomas, deuxième l'an dernier, Cian Uijtdebroeks et Romain Bardet comptent parmi les principaux outsiders, mais ils évoluent un cran en-dessous.

Super League: Servette vise le haut, dernière chance pour le SLO Les douze équipes de Super League ont été réparties en deux groupes de six. En haut, Servette va lutter pour une place en Ligue des champions, tandis qu'en bas, le SLO semble destiné à la relégation. Ce sprint final de cinq matches paraît trop court pour que les Grenat puissent rattraper Young Boys, qui compte huit points d'avance en tête du classement. En revanche, la lutte fera rage avec Lugano pour la deuxième place, synonyme de tour préliminaire de la Ligue des champions. Samedi (18h), les hommes de René Weiler retrouvent Winterthour au Stade de Genève, une semaine après avoir battu les Zurichois en demi-finale de la Coupe de Suisse. Ce sera le début d'un duel à distance avec Lugano, qui accueille Saint-Gall en soirée (20h30), avec à l'horizon la finale de la Coupe le 2 juin. De son côté, le SLO joue déjà le match de la dernière chance face à Grasshopper, avant-dernier avec sept points d'avance. Tout autre résultat qu'une victoire samedi au Letzigrund (18h) condamnerait pratiquement les Stadistes à la relégation.

Un pas de plus pour le FC Sion Dejan Sorgic: un doubl Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion n’est plus qu’à deux victoires de la promotion directe en Super League. Six jours après son élimination mortifiante en Coupe de Suisse, le FC Sion a su rebondir avec panache. A Tourbillon devant 5080 spectateurs, les Valaisans se sont imposés 4-0 devant Wil. Face à des Saint-Gallois venus avec comme unique objectif défendre le 0-0 le plus longtemps possible, ils ont eu le bon goût de frapper d’entrée. Dejan Sorgic ouvrait le score à la 7e sur un service de Cristian Souza avant de doubler la mise à la 34e avec une talonnade magnifique à la réception, cette fois, d'un centre de Numa Lavanchy. Reto Ziegler, sur penalty, et Souza devaient également marquer avant la pause. A la faveur de cette 20e victoire en championnat, le FC Sion possède toujours ses 3 points d’avance et une meilleure différence de buts sur Thoune. Les Bernois ont gagné 5-1 à Baden après avoir pourtant concédé l’ouverture du score. Le FC Sion devra enchaîner deux déplacements à Aarau et à Bellinzone avant de conclure sa saison avec la venue de Schaffhouse.

Une finale Auger-Aliassime - Rublev Jiri Lehecka à terre. Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Le jeu de massacre se poursuit au Masters 1000 de Madrid ! Après les forfaits de Jannik Sinner et et la blessure de Daniil Medvdev, Jiri Lehecka (no 30) a, à son tour, jeté l’éponge. Le Tchèque a été contraint à l’abandon en demi-finale face à Félix Auger-Aliassime (ATP 35) à 3-3 au premier set. Touché apparemment à une hanche, Jiri Lehecka n’a pas insisté très longtemps avant de renoncer. Le "bourreau" de Rafael Nadal n’a pas pu cacher ses larmes à sa sortie du court. Double vainqueur des Swiss Indoors, Félix Auger-Aliassime disputera dimanche sa première finale dans un Masters 1000. Il sera opposé à Andrey Rublev (no 7) qui n’a laissé aucune chance à Taylor Fritz (no 12). Malgré un break concédé d’entrée, le Russe s’est imposé 6-4 6-3. Celle du simple dames opposera samedi la no 1 mondiale Iga Swiatek à sa dauphine Aryna Sabalenka.

Une grande première pour le judo suisse au Tadjikistan Une grande victoire pour Fabiene Kocher. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Moment historique pour le judo suisse au Grand Chelem de Douchanbé au Tadjikistan : Fabienne Kocher a battu Binta Ndiaye dans une finale 100 % helvétique chez les 52 kg. Fabienne Kocher offre ainsi à la Suisse une première victoire dans un tournoi Grand Chelem. La Zurichoise de 30 ans a fait parler son expérience face à la teenager vaudoise pour une victoire qui va compter dans la course à la qualification pour les Jeux de Paris. Après ce rendez-vous de Douchanbé, Binta Ndiaye possède toutefois toujours l’avantage sur sa rivale. Tout se jouera lors des deux dernières échéances avant Paris : le tournoi Grand Chelem d’Astana au Kazakhstan et les Championnats du monde d’Abou Dhabi.

26 sélectionnés autorisés Ne pas voir le nom de Vincent Sierro dans la liste des 26 sélectionnés pour l'Euro 2024 serait bien surprenant. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'UEFA a autorisé les 24 équipes qualifiées pour l'Euro 2024 à élaborer des listes comptant entre 23 et 26 joueurs. Murat Yakin a dû accueillir cette nouvelle avec une certaine satisfaction. Tous les joueurs pourront être inscrits sur la feuille de match, contrairement à l'Euro 2021, première compétition internationale avec des listes élargies en raison de la pandémie de Covid-19, durant lequel trois des 26 joueurs appelés devaient rester en tribunes. Cette décision arrêtée par le Comité exécutif suit la recommandation de la commission des compétitions de l'UEFA. Devant les incertitudes liées aux présences en Allemagne de Denis Zakaria et de Fabian Schär, Murat Yakin bénéficiera d’une plus grande marge de manœuvre avec une liste à 26. Il pourra être tenté de jouer la montre avec le Genevois et le Saint-Gallois avec l’assurance d’être en mesure de tripler leur poste. Avec une liste de 26, Becir Omeragic et Vincent Sierro, qui avaient été appelés pour la première fois par Murat Yakin lors du rassemblement de mars, se rapprochent de l’Allemagne. Le Genevois et le Valaisan seront très certainement les grands gagnants de ce choix de l’UEFA.

Phil Foden élu joueur de l'année Phil Foden est l'un des hommes forts de Manchester City cette saison. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung L'attaquant de Manchester City, Phil Foden, a été désigné joueur de l'année en Angleterre après un vote de l'association des journalistes sportifs anglais. Il succède à son coéquipier Erling Haaland. L'Anglais de 23 ans a recueilli 42% des suffrages du vote organisé par la Football Writers' Association. Il devance Declan Rice, milieu d'Arsenal, et Rodri qui joue avec lui à Manchester City. Martin Odegaard, Ollie Watkins et Cole Palmer arrivent derrière. L'attaquant des Citizens a pris la lumière cette saison lorsque Kevin De Bruyne, le maître à jouer de City, était bloqué à l'infirmerie. Il réalise son meilleur exercice d'un point de vue statistique, autant en Premier League (16 buts et 7 passes décisives) qu'en Ligue des champions (5 buts et 3 assists). Chez les femmes, le titre de "Footballer of the Year" a été décerné à l'attaquante Khadija Shaw. La Jamaïcaine de 27 ans, qui évolue aussi à Manchester City, est de loin la meilleure buteuse de la saison en cours avec 21 réalisations.

Carlos Alcaraz déclare forfait pour le Masters 1000 de Rome Carlos Alcaraz ne s'alignera pas sur la terre battue romaine. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le numéro 3 mondial Carlos Alcaraz ne jouera pas le Masters 1000 de Rome. A trois semaines de Roland-Garros, son avant-bras droit est à nouveau douloureux. "J'ai ressenti de la douleur, une gêne au bras après avoir joué à Madrid", a écrit l'Espagnol sur ses réseaux sociaux, deux jours après sa défaite contre Andrey Rublev en quart de finale. "J'ai passé des examens et j'ai un oedème musculaire au pronateur rond (réd: un muscle de l'avant-bras), conséquence de ma récente blessure. J'ai besoin de repos pour récupérer et pouvoir jouer sans aucune douleur", a-t-il ajouté.

Geoff Ward prolonge son contrat au LHC Geoff Ward sera à la bande du LHC lors des deux prochaines saisons. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le Lausanne HC a annoncé la prolongation de contrat de son entraîneur Geoff Ward ainsi que de ses assistants. Le coach canadien dirigera l'équipe vaudoise jusqu'au terme de la saison 2025-2026. Trois jours après sa défaite en finale des play-off de National League au septième match, le LHC a affirmé sa confiance envers Ward à l'occasion d'une conférence de presse de fin de saison. Arrivé en novembre 2022, le Canadien a prolongé son entente d'un an, puisqu'il était déjà sous contrat pour le prochain exercice. Geoff Ward pourra également compter sur ses assistants Peter Andersson, Balazs Bartalis et Cristobal Huet. Les trois hommes feront encore partie du staff pour les deux prochaines saisons.

Sion débouté, Servette amendé La demi-finale Sion-Lugano ne sera pas rejouée. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La demande du FC Sion de rejouer la demi-finale de la Coupe de Suisse contre Lugano a été rejetée par l'ASF. Pour sa part, le Servette FC a écopé de 40'000 francs d'amende. Le FC Sion, battu 2-0 par Lugano, avait demandé à rejouer la rencontre en raison de l'absence de la VAR lors de cette demi-finale. Un penalty accordé aux Tessinois en deuxième mi-temps avait suscité de nombreux débats. Mais l'ASF a estimé dans son communiqué que l'utilisation de l'arbitrage vidéo n'était pas prévue dans le règlement de la Coupe et qu'il ne s'agissait pas d'une inégalité de traitement Par ailleurs, le directeur sportif du club sédunois, Barthélémy Constantin, a écopé d'une suspension de quatre matches ainsi que d'une amende 400 francs pour des insultes proférées contre l'arbitre à l'issue de cette demi-finale. L'ASF a aussi précisé que les déclarations de Christian Constantin après la rencontre faisaient l'objet d'une autre procédure encore en cours. Lourde amende pour Servette Vainqueur de l'autre demi-finale à Winterthour (1-0), le Servette FC a lui été puni d'une amende de 40'000 francs en raison des agissements de certains supporters ayant notamment jeté des engins pyrotechniques. Cette sanction est accompagnée d'une fermeture de secteur avec sursis pour un futur match de Coupe à domicile, a fait savoir l'ASF. Pour sa part, Winterthour a écopé d'une amende de 5000 francs.

Blessé, Fabian Schär voit sa fin de saison compromise Fabian Schär sera-t-il rétabli à temps pour disputer l'Euro avec l'équipe de Suisse? (Photo d'archives) Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Après Denis Zakaria, c'est au tour de Fabian Schär de donner des sueurs froides à Murat Yakin. Le défenseur suisse de Newcastle est lui aussi blessé aux ischio-jambiers et incertain pour l'Euro. C'est son entraîneur en club Eddie Howe, qui a annoncé la nouvelle vendredi. "Fabian ne sera pas disponible samedi pour le match contre Burnley et je doute qu'on le revoie d'ici la fin de la saison", a déclaré le coach des Magpies en conférence de presse. A six semaines du début de l'Euro, c'est une autre mauvaise nouvelle pour le sélectionneur de la Nati Murat Yakin. Avec Newcastle, le défenseur saint-gallois a en effet réalisé l'une des meilleures saisons de sa carrière, disputant 45 matches et marquant 5 buts.