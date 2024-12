Les New-York Red Bulls en finale ++ Atlanta enchaîne

Shiffrin renonce au slalom de Killington Mikaela Shiffrin a renoncé au slalom de Killington Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Mikaela Shiffrin ne disputera pas le slalom de Killington dimanche. La star américaine a lourdement chuté samedi en géant dans la station du Vermont, où elle espérait bien cueillir son 100e succès en Coupe du monde. Grande favorite du slalom, Mikaela Shiffrin a annoncé son forfait sur X (ex-Twitter), tout en rassurant sur son état après sa chute lors de la seconde manche du géant. "Je souhaite bonne chance à mes coéquipières demain ! Je les encouragerai depuis le bord de la piste", a écrit Shiffrin samedi. Dans la vidéo jointe à ce message, l'Américaine de 29 ans a indiqué qu'il n'y avait "pas vraiment de raison de s'inquiéter" de son état, tout en précisant qu'elle avait "une bonne écorchure et que quelque chose (l')a poignardée", à priori sans gravité, au niveau de la hanche gauche. Une rare chute Dernière skieuse à s'élancer en seconde manche après avoir dominé la première, Mikaela Shiffrin possédait encore 17 centièmes de seconde d'avance sur la future gagnante Hector après le deuxième secteur de la piste. L'Américaine a ensuite commis une première erreur sur un virage à droite avant que la pente ne devienne plus raide. Quatre portes plus tard, sur un nouveau "pied gauche", une seconde faute l'a entraînée à terre, la tête en avant, avant de la faire percuter deux portes puis de la projeter dans les filets de sécurité. Après être restée à terre plusieurs secondes, "Mikaela a descendu la piste dans une barquette", a indiqué la fédération américaine. Les chutes de Mikaela Shiffrin - laquelle a demandé ses temps intermédiaires après sa chute - sont très rares: elle n'a abandonné que 21 fois en 274 départs de Coupe du monde depuis ses débuts en 2011. Elle avait en revanche sombré lors des Jeux olympiques de Pékin en 2022, avec trois chutes et aucune médaille.

Les New York Red Bulls en finale de la MLS Les New York Red Bulls joueront la finale de la MLS Image: KEYSTONE/AP/Kevin Kolczynski Les New York Red Bulls se sont qualifiés pour la finale du championnat nord-américain (MLS) grâce à un succès 1-0 face à Orlando samedi en Floride. New York aura ainsi une chance de remporter son premier trophée le 7 décembre, face au Los Angeles Galaxy ou aux Seattle Sounders du gardien suisse Stefan Frei. Un but de la tête de l'international colombien Andrés Reyes (47e) a donné la victoire aux Red Bulls, équipe-surprise de ces play-off après n'avoir pris que la 7e place de la Conférence Est en saison régulière. La franchise new-yorkaise a notamment éliminé le champion en titre Columbus au premier tour.

Un 3e succès d'affilée pour Atlanta Clint Capela (15) et les Hawks en sont à trois victoires d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Matt Kelley Atlanta a enchaîné un troisième succès consécutif en NBA, après les deux fêtés coup sur coup face à la meilleure équipe de la Ligue Cleveland. Les Hawks sont allés s'imposer 107-104 à Charlotte. Clint Capela n'a pas apporté grand-chose sur le plan offensif samedi, se contentant de 4 points à 2/6 au tir. Mais l'intérieur genevois a parfaitement tenu son rôle sous les panneaux face aux Hornets en captant 14 rebonds - dont 4 en phase offensive - et en contrant 2 tirs adverses. Cette victoire, leur 10e en 21 parties livrées cette saison, permet aux Hawks de conforter leur 7e place dans la Conférence Est. Les Washington Wizards de Kyshawn George pointent quant à eux au dernier rang de cette Conférence après avoir subi samedi leur 14e défaite d'affilée. Washington s'est incliné 124-114 à Milwaukee, qui a pu compter sur un grand Giannis Antetokounmpo (42 points, 12 rebonds, 11 assists). Les Wizards ont craqué dans le "money time", encaissant un 10-0 fatal après être revenus à 2 points (105-103) à 4'57 du "buzzer". George est resté discret samedi (4 points, 2 rebonds, 2 assists).

Fiala réussit 1 but et 1 assist face aux Senators Kevin Fiala (de dos) est félicité par un coéquipier après avoir marqué le 2-2 face aux Senators Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Kevin Fiala s'est montré décisif samedi en NHL. L'attaquant saint-gallois a réussi un but et un assist dans un match gagné 5-2 par les Kings face à Ottawa à Los Angeles. Menés 2-1 après 26'11, les Kings ont égalisé à 2-2 seulement 75 secondes plus tard grâce au 9e but inscrit cette saison par Kevin Fiala. Auteur de la passe décisive sur le 4-2 marqué par Adrian Kempe à la 57e en supériorité numérique, le vice-champion du monde 2024 a été désigné première étoile de cette rencontre. Cette victoire est la troisième fêtée consécutivement par la franchise de Los Angeles, qui n'avait jusqu'ici jamais gagné plus de deux matches d'affilée cette saison. Deuxièmes de la Pacific Division avec 31 points, ils n'accusent que 5 longueurs de retard sur les co-leaders de la Conférence Ouest Winnipeg et Minnesota. 10 secondes fatales aux Devils Une équipe de Minnesota qui a elle aussi cueilli son troisième succès de rang samedi, aux dépens de Nashville (3-2 après prolongation). Auteur d'un doublé la veille dans un match perdu face à Tampa Bay, le défenseur bernois Roman Josi s'est donc à nouveau illustré en vain. Le capitaine de Nashville a réussi 2 assists face au Wild. Nico Hischier (1 but) et Timo Meier (2 assists) n'ont quant à eux pas pu mener les Devils à la victoire face à Washington, qui a pour sa part décroché son quatrième succès d'affilée (6-5). Mené 4-2 après avoir encaissé trois buts consécutifs en infériorité numérique, New Jersey a recollé à 4-4 à la 45e avant de craquer en encaissant deux buts en 10 secondes à six minutes de la fin.

Les Grenat dos au mur Avec deux points seulement cueillis lors de ses quatre derniers matches, le Servette FC est le dos au mur. Il se doit de réagir ce dimanche lors de la venue au Stade de Genève du FC Lugano ! La formation de Thomas Häberli ne doit pas laisser filer les Tessinois. S’ils s’inclinent face à une équipe remarquable jeudi soir face à la Gantoise, les Grenat accuseront 6 points de retard sur la tête du classement. Autant dire qu’ils devront abandonner un petit moment leur rêve de titre. Crucifié par Xherdan Shaqiri dimanche dernier à Bâle, le Servette FC devra se méfier particulièrement de Renato Steffen. Auteur d’un doublé lors du succès 4-1 contre le FC Zurich, l’Argovien n’a jamais été aussi fort depuis que Murat Yakin ne le retient plus en sélection... A 14.30, le FC Sion affrontera pour sa part le FC Winterthour à la Schützenwiese. Huit jours après une performance en demi-teinte à Lausanne dans un derby perdu 1-0, les Sédunois n’ont également pas le choix : ils doivent vaincre pour rester dans la course à la sixième place. Le dernier match de cette 16e journée opposera les Young Boys à St. Gall au Wankdorf. Humiliés par l’Atalanta en Ligue des Champions, les Bernois auront beaucoup à se faire pardonner.

Botafogo sacré pour la première fois en battant l'Atlético Mineiro Botafogo célèbre sa victoire en Copa Libertadores Image: KEYSTONE/AP/Ignacio Amiconi Botafogo a remporté samedi au stade Monumental de Buenos Aires sa première Copa Libertadores. Ceci en battant l'Atlético Mineiro 3-1 après avoir passé pratiquement tout le match à 10. Dans cette finale 100% brésilienne, le club de Rio, qui appartient à John Textor également propriétaire de l'Olympique Lyonnais, s'est imposé grâce à des buts de ses internationaux brésiliens Luiz Henrique (35e) et Alex Telles (44e s.p.), malgré le carton rouge reçu par Gregore dès la première minute de jeu. Le Chilien Eduardo Vargas a réduit le score pour l'Atlético juste après la pause (47e), mais Junior Santos a mis fin au suspense dans le temps additionnel (97e).

Pas de vainqueur dans le derby zurichois Grasshopper et Zurich se sont séparés sur un match nul malgré l'expulsion d'Emmanuel (no 21, FCZ) peu avant la mi-temps. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le derby zurichois a accouché d'un match nul sans grand relief samedi en Super League (1-1). Grasshopper n'est pas parvenu à prendre le dessus sur le FCZ qui a évolué à 10 pendant plus d'une mi-temps. La fin de la première période a en effet ressemblé à un grand chamboule-tout. L'attaquant de Zurich Umeh Emmanuel a écopé de deux cartons jaunes en l'espace de sept minutes et a été prié de rejoindre les vestiaires peu après l'égalisation des Sauterelles signée Tsiy Ndenge (41e). Le Germano-Camerounais, parfaitement servi par Lee Young-jun, a choisi à bon escient le tir en force pour tromper Yanick Brecher. De quoi effacer l'ouverture du score ultrarapide du FCZ, intervenue après seulement 36 secondes de jeu (Mounir Chouiar). Malgré de nombreux corners, GC n'a pas réussi à décrocher une victoire qui lui aurait permis d'abandonner au moins provisoirement la place de lanterne rouge. De son côté, Zurich a raté l'occasion de revenir à hauteur du leader Bâle, accroché plus tôt dans la journée par Lausanne (1-1).

Fribourg se relance, Genève bat un Ajoie valeureux Belle soirée pour Fribourg à Lugano Image: KEYSTONE/Alessandro Crinari Fribourg a signé une nouvelle victoire en National League. A Lugano, les Dragons l'ont emporté 5-3, tandis que Genève a battu Ajoie 4-3 ap. A-t-on trouvé la bonne formule à Fribourg? Il est sans doute encore trop tôt pour le dire, mais les Dragons ont réussi un week-end parfait. Après avoir disposé de Zoug 4-1 à domicile vendredi, les joueurs de Pat Emond ont profité de la faiblesse actuelle de Lugano pour engranger de la confiance et un succès mérité. Et le tout sans Marcus Sörensen, toujours sur le flanc après sa blessure survenue mercredi contre Genève. De là à dire que Gottéron est plus dangereux sans son super Suédois, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Mais il n'en demeure pas moins que Fribourg semble avoir davantage de consistance et probablement de chance que lors du début de saison. La triplette composée de Berstchy, Vey et Schmid fonctionne bien. A confirmer toutefois sur la longueur. Quant à Lugano, jusqu'à quand Vicky Mantegazza va-t-elle accepter le spectacle proposé et donc conservé sa confiance envers l'entraîneur Luca Gianinazzi? Il y a eu une réaction dans le troisième tiers, mais c'est bien insuffisant lorsque l'on observe le contingent des Bianconeri. Genève a eu chaud On savait les Genevois pas forcément tout frais compte tenu d'un calendrier assez démentiel pour eux. Reste que comme contre Ambri lundi dernier, les joueurs de Jan Cadieux ont fait preuve de caractère pour se sortir d'une situation mal emmanchée. Car les Aigles étaient menés 3-1 à la 42e après un but de Sopa. Mais en 13 secondes à la 51e, Berni et Jooris ont permis aux Grenat de revenir à hauteur. Le défenseur zurichois connaît une période faste avec trois buts sur ses trois derniers matches. Mais la victoire s'est décidée en prolongation et c'est Markus Granlund qui a pu ajouter le point supplémentaire après un joli travail de Richard. Zadina se joue de Bienne Muets contre Berne, presque muets contre Davos. Du côté de Bienne, on est adepte d'une certaine constance. Et ce n'est pas le but tardif de Fabio Hofer qui fera changer ce constat. Hormis le succès contre Lausanne, les Seelandais affichent un bilan de six défaites en sept matches. Pas très réjouissant. Les Biennois sont chanceux de se maintenir à la 7e place, mais Fribourg et Genève se rapprochent. A noter dans les rangs grisons le triplé de Zadina. Dans le dernier match de la soirée, Kloten a ajouté trois points à son compteur en dominant Langnau 3-2.

Arsenal marque cinq buts en une mi-temps Martin Odegaard a marqué le 3-0 sur penalty contre West Ham. Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Arsenal a signé une victoire importante sur la pelouse de West Ham (5-2) pour revenir à six points du leader Liverpool, avant le choc de dimanche entre les Reds et Manchester City. Les Gunners ont marqué leurs cinq buts en première mi-temps. Gabriel, Trossard, Odegaard (penalty), Havertz et Saka (penalty) ont été les buteurs d'Arsenal lors de ce derby londonien. Les Hammers ont répliqué par deux fois entre le 4-0 et le 5-0 mais n'ont pas réussi à inverser la tendance au retour des vestiaires. Triplé sur penalty Justin Kluivert, fils de l'ancien footballeur néerlandais Patrick Kluivert, est lui entré dans l'histoire de la Premier League en devenant le premier joueur à inscrire un triplé... sur penalty. Le milieu de terrain de Bournemouth a mené les Cherries vers la victoire à Wolverhampton (4-2).

Match nul dans le "Klassiker" Gregor Kobel a longtemps tenu sa cage inviolée mais a dû s'incliner à la 85e face à Jamal Musiala. Image: KEYSTONE/EPA Le Borussia Dortmund et le Bayern Munich se sont quittés sur un match nul samedi lors du "Klassiker" (1-1). Les Bavarois sont toujours invaincus en tête du championnat d'Allemagne. Sur sa pelouse, Dortmund a toutefois réussi l'exploit de faire trembler les filets des Bavarois, qui restaient sur cinq succès consécutifs sans encaisser le moindre but en Bundesliga. Jamie Bynoe-Gittens est venu mettre fin à cette invincibilité en première période (27e), quelques minutes avant que l'attaquant star du Bayern Harry Kane ne doive laisser sa place, touché à la cuisse droite. Le Bayern a malgré tout obtenu le point du nul en fin de match grâce à Jamal Musiala (85e). Les hommes de Vincent Kompany conservent sept points d'avance sur l'Eintracht Francfort, qui joue dimanche à Heidenheim et sur le Bayer Leverkusen - Granit Xhaka et ses coéquipiers ont signé un précieux succès sur la pelouse de l'Union Berlin samedi (2-1). Dortmund est cinquième, à dix points du Bayern.

La pole pour Max Verstappen au Qatar Max Verstappen partira en pole au Qatar Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri Max Verstappen (Red Bull) s'élancera en pole position du Grand Prix du Qatar dimanche. Le désormais quadruple champion du monde de Formule 1 a soufflé la première place des qualifications à George Russell dans les derniers instants. Le Néerlandais, sacré après sa 5e place à Las Vegas, a brûlé la politesse au Britannique pour 55 millièmes de seconde. Il s'est ainsi parfaitement ressaisi après un sprint dans lequel il n'avait apporté qu'un point à Red Bull (8e). Son écurie accuse désormais 67 points de retard sur McLaren au classement des constructeurs. Les monoplaces de McLaren se partageront la deuxième ligne sur la grille. Lando Norris (3e des qualifications), qui avait laissé la victoire à Oscar Piastri (4e des qualifs) dans la course sprint, a devancé de 0''057 son coéquipier. Côté Sauber-Ferrari, Zhou Guanyu (12e) a manqué pour moins d'un dixième de seconde une place en Q3.

Géant de Killington: Rast 3e, Hector gagne, Shiffrin chute Camille Rast a signé son deuxième podium en une semaine Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Camille Rast enchaîne. Une semaine après sa 3e place lors du slalom de Gurgl, la Valaisanne a pris la 3e place du géant de Coupe du monde de Killington remporté par Sara Hector. Fou ce que la confiance peut faire dans la vie d'une athlète. Une semaine après avoir décroché le premier podium de sa carrière lors du slalom de Gurgl (3e), la Valaisanne a enchaîné un deuxième podium en signant le meilleur résultat de sa carrière en géant. Le géant, la discipline qui avait révélé la skieuse de Vétroz en 2017 à Plan de Corones avec une 9e place. Quatrième de la première manche, Camille Rast n'a été devancée que par Sara Hector et Zrinka Ljutic. La Suédoise, championne olympique à Pékin, a remporté son 6e géant de Coupe du monde en carrière. La Scandinave a également profité de la chute de Mikaela Shiffrin, en tête à mi-parcours, et qui a manqué sa 100e victoire en chutant de manière assez violente sur son deuxième passage. Pour sa première course de la saison, Lara Gut-Behrami a livré une performance en deçà de ses standards. Neuvième au sortir du tracé matinal, la Tessinoise n'a pas trouvé le bon rythme en deuxième manche. Elle a même commis une erreur sur le premier plat, ce qui lui a fait perdre passablement de temps. Elle échoue finalement au 13e rang à 2''84. Juste devant "LGB", on retrouve Wendy Holdener. La Schwytzoise n'avait plus été aussi bien classée en géant depuis la course d'Are en mars 2023 (12e également). Les deux dernières Suissesses qualifiées pour la deuxième manche ont déçu. Surtout Michelle Gisin qui n'a jamais donné l'impression d'aller vite, mais plutôt le sentiment d'une athlète pas franchement en confiance dans la discipline. L'Obwaldienne a fini au 25e rang. Simone Wild s'en est à peine mieux sorti avec sa 22e place à 4''09.

Lausanne ramène un bon point de Bâle Teddy Okou (à gauche) a offert le point du nul à Lausanne contre le FC Bâle. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Lausanne a confirmé sa bonne forme du moment en obtenant le point du match nul (1-1) samedi sur la pelouse de Bâle, leader de Super League. Yverdon a été battu à domicile par Lucerne (1-0). Ce résultat apparaît comme mérité pour les hommes de Ludovic Magnin, qui se sont rapidement montrés dangereux au Parc Saint-Jacques. Les Rhénans, qui restaient sur trois victoires de rang en championnat, ont tout de même été les premiers à faire trembler les filets par l'intermédiaire de Marin Soticek, d'une frappe déviée à la 14e minute. Le but égalisateur est venu du pied de Teddy Okou, déjà auteur du 1-0 décisif samedi dernier contre Sion. L'ailier franco-ivoirien du LS a repris victorieusement une passe de Kaly Sène à la 55e. Les Lausannois auraient même pu revenir de Bâle avec les trois points si la réussite d'Alvyn Sanches n'avait pas été entachée d'une position de hors-jeu (78e). Yverdon inquiète L'autre club vaudois de Super League ne surfe en revanche pas sur la même vague. Yverdon a concédé une quatrième défaite en cinq matches, la faute à un penalty transformé par Donat Rrudhani (55e), qui a offert les trois points à Lucerne au Stade municipal. Les Nord-Vaudois, dont la dernière victoire remonte au 26 octobre (3-2 face à ce même Lucerne) comptent désormais huit unités de retard sur la sixième place, toujours occupée par Lausanne. Les joueurs de Suisse centrale signent eux une bonne opération et sont provisoirement troisièmes, à trois longueurs de Bâle.

La Suisse 7e et 12e lors des relais Sebastian Stalder (au centre) a pris la 7e place du relais simple mixte disputé avec Amy Baserga. Image: KEYSTONE/AP/Minna Raitavuo Pas de podium pour la Suisse lors des relais mixtes de biathlon samedi à Kontiolahti, en Finlande. Le relais simple (à deux) a terminé 7e, tandis que le quatuor helvétique a pris la 12e place. Le duo Amy Baserga et Sebastian Stalder a fini à 59'' des Suédois, vainqueurs devant la France et l'Allemagne de la première course de l'hiver. Les deux Zurichois ont perdu du temps en raison de neuf recharges au total au stand de tir. Lors du relais mixte (à quatre), la cheffe de file de l'équipe de Suisse Lena Häcki-Gross a déçu, devant réaliser deux tours de pénalité à cause de plusieurs tirs manqués en position debout. Le quatuor qu'elle composait avec Elisa Gasparin, Jérémy Finello et Niklas Hartweg n'a terminé qu'au 12e rang, à plus de cinq minutes de la Norvège. Les Français et les Suédois ont complété le podium.