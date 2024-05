Les Oilers battent Vancouver ++ Ruud a franchi un palier

Edmonton défiera donc Dallas dès jeudi soir en finale de la Conférence Ouest, alors que les New York Rangers et Florida se frotteront en finale à l'Est à partir de mercredi. Pour Vancouver, privé de son meilleur buteur Brock Boeser (blessé) pour cet acte VII, le rêve de devenir la première franchise canadienne à gagner la Coupe Stanley depuis 1993 s'est en revanche envolé.

Les Canucks ont su réagir dans le troisième tiers, même s'ils n'ont au final réussi que 17 tirs cadrés (dont 1 pour Suter). Des buts de Conor Garland et de Filip Hronek leur ont même permis de revenir à une longueur à plus de 4' de la fin. Mais les Oilers ont su resserrer leur défense dans les derniers instants.

Cet avantage numérique s'est terminé après 14'' de jeu dans la deuxième période. Et 62'' plus tard, les Oilers ont enfin pu concrétiser leur domination grâce à une réussite du défenseur Cody Ceci. Zach Hyman a signé son 11e but dans ces play-off à la 26e, Ryan Nugent-Hopkins marquant le 3-0 à la 36e en "power play".

Mais l'adversité n'a peut-être jamais été aussi forte au Parc des Eaux-Vives. Sur son chemin vers un troisième titre en quatre ans, il pourrait faire face au "terrien" argentin Sebastian Baez et au fougueux américain Ben Shelton, demi-finaliste du dernier US Open. Avant une éventuelle affiche digne d'une finale de Grand Chelem qui ne déplairait ni aux organisateurs ni aux spectateurs, samedi contre Novak Djokovic.

Mais le double vainqueur du tournoi genevois ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Maintenant que je suis dans cette position, cela me donne envie de pousser davantage, de jouer des grands matches, de faire de bons résultats dans les plus grands tournois. Quand on jette un oeil à ce qu'ont accompli Novak, Rafa (Nadal) et Roger (Federer), on prend conscience de tout ce qu'il est possible de gagner dans ce sport. Ce sont des objectifs que je pourchasse et pour lesquels je m'entraîne chaque jour."

S'il n'a pas le style flamboyant d'Alcaraz ni la puissance brute de Sinner, Ruud n'en demeure pas moins l'un des joueurs les plus solides du circuit, surtout sur terre battue. Seul "Nole" a fait mieux que ses trois finales atteintes lors des huit derniers tournois du Grand Chelem. Il convient aussi de rappeler qu'une victoire à New York en 2022, où il n'avait pas réussi à contenir la furia d'Alcaraz, aurait fait de lui le numéro 1 mondial.

Avec les pépins physiques de Jannick Sinner et Carlos Alcaraz, la méforme de Djokovic, Casper Ruud peut légitimement nourrir de grandes ambitions à Roland-Garros, après avoir buté sur la dernière marche lors des deux précédentes éditions. "Ce sera un tournoi ouvert, il y a cinq ou six joueurs pouvant prétendre au titre selon moi", présage le Norvégien.

Cette victoire, sa première face au Serbe et face à un numéro 1 mondial, a sans doute permis au natif d'Oslo de passer un cap. "Je pense que j'évolue à un meilleur niveau qu'il y a un an. Mais je sais que mon année sera évaluée sur mes performances en Grand Chelem. Cela ne s'est pas très bien passé à l'Open d'Australie (défaite au 3e tour contre Cameron Norrie), donc j'espère que ce sera une autre histoire à Paris", lâche-t-il.

Après dix premiers titres obtenus dans des tournois estampillés ATP 250, dont deux à Gstaad et deux à Genève, Ruud a remporté en Catalogne le tournoi le plus prestigieux de sa carrière (un ATP 500). Et ce avec la manière, en dominant Stefanos Tsitsipas, une semaine après avoir cédé contre le Grec en finale sur le Rocher monégasque, où il s'était aussi offert le scalp de Novak Djokovic.

Malgré une déconvenue lors de son premier match au Masters 1000 de Rome, Casper Ruud est l'un des hommes en forme de ce début de saison. "J'aurais aimé faire mieux à Madrid (réd: élimination en 8e de finale) et à Rome, mais j'ai connu de très belles semaines auparavant, à Barcelone et à Monte-Carlo", éclaire le no 7 mondial, présent en conférence de presse à Genève lundi. "D'ailleurs, je n'ai jamais gagné autant de matches à ce stade de la saison (réd: 31) depuis mes débuts sur le circuit."

Il faudrait pour cela que les Autrichiens (7 pts actuellement) prennent le meilleur sur les Britanniques en soixante minutes et que les Suisses en fassent de même avec les Finlandais (10 pts) en soirée. A ce moment-là, Finlnadais et Autrichiens se retrouveraient à égalité de points et c'est la confrontation directe qui qualifierait les hommes de Roger Bader.

Si les Canadiens battent les Tchèques, alors les Helvètes pourraient être deuxièmes et donc affronter le 3e de l'autre groupe jeudi à Ostrava. Et s'ils battent les Finlandais, ils pourraient peut-être permettre à l'Autriche d'atteindre pour la première fois les quarts de finale, elle qui a battu la Finlande 3-2 à la dernière seconde du temps réglementaire et à la surprise générale.

Déjà qualifiée pour les quarts, la Suisse n'a plus son destin entre ses mains. Actuellement troisième de son groupe, elle peut rester à cette place en cas de victoire sur la Finlande et si la Tchéquie bat le Canada mardi à 16h20.

Romain Loeffel, enfin le bonheur d'une année paire?

Par Jean-Frédéric Debétaz, Prague

Quatrième meilleur pointeur de l'équipe de Suisse au Championnat du monde à Prague, Romain Loeffel contribue au bon fonctionnement de la sélection. Et le Neuchâtelois espère bien franchir les quarts.

On ne va pas dire que Romain Loeffel est le chat noir de l'équipe de Suisse. Mais de manière assez étonnante, le défenseur du CP Berne n'avait disputé jusqu'ici que les Mondiaux lors des années impaires. Il était là en 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023. En 2018 et 2022, il avait eu la chance de participer aux JO.

Cette fois-ci, en 2024, le Neuchâtelois de 33 ans aimerait bien aller plus loin que les quarts de finale, un terminus qu'il a vécu lors de ses cinq épopées mondiales avec la Suisse et en 2022 à Pékin. "Il faut vivre avec le passé, note le droitier, auteur de deux buts dans la compétition. C'est vrai que c'est toujours frustrant de ne pas passer ces quarts. Il faut cependant savoir que l'on occupe actuellement le septième rang mondial et qu'il y a donc six nations devant nous. Je ne sais pas depuis combien d'années, mais la Suisse n'a passé le cap des quarts de finale que trois fois."

Chacun a son rôle

Romain Loeffel a raison. La Suisse a passé trois fois le cap des quarts de finale depuis 1992 et le Championnat du monde à Prague. Il y a bien sûr eu les médailles d'argent en 2013 et 2018, mais aussi un quart de finale remporté contre l'Allemagne en 1992. Les Helvètes avaient ensuite perdu en demi-finale contre la Suède et lors du match pour le bronze face à ce qui s'appelait encore la Tchécoslovaquie. A noter que la Suisse avait également disputé les demi-finales en 1998 lors du Mondial en Suisse, mais la formule était différente puisqu'il n'y avait pas de quarts de finale.

Sur le plan personnel, ce Championnat du monde se déroule bien pour Loeffel qui compte 5 points (2 buts) en six parties. Cela fait de lui le quatrième pointeur de la sélection derrière le trio magique Roman Josi, Nico Hischier et Kevin Fiala. "J'essaie d'amener le meilleur de moi-même à chaque match, explique-t-il. C'est évident que si j'arrive à aider l'équipe à marquer des buts, c'est l'une de mes forces."

Placé avec Jonas Siegenthaler en début de compétition, le Neuchâtelois fait désormais la paire avec le Zurichois Christian Marti. Une rocade avec Dean Kukan qui ne l'empêche pas de jouer sur la deuxième unité de jeu de puissance. "J'aime jouer des rôles importants dans l'équipe, avoue-t-il. Après, je pense que chaque joueur est important. Il faut être solide à égalité numérique, il faut être bon en power-play et en box-play. Les gardiens jouent vraiment bien. Chaque personne à son rôle, le connaît et doit le jouer à la perfection si on veut aller le plus loin possible."

Jamais d'arrogance

A aucun moment dans ce tournoi, les joueurs ont semblé sombrer dans une certaine arrogance. Lors de chaque interview, c'est à chaque fois l'humilité qui prédomine. Mais les joueurs sont aussi conscients de leurs forces. "Entre les deux derniers Mondiaux et ce que l'on a montré jusqu'ici, on prouve que l'on peut faire partie des meilleures nations, appuie-t-il. On a envie de rêver haut, mais avant il faut réussir une bonne phase de poules. Plus haut tu peux être classé, mieux c'est."

Devoir passer par la case Ostrava en quart de finale ne gêne pas plus que cela l'ancien arrière de Lugano, Genève et Fribourg. On se souvient qu'en 2018, la Suisse avait dû quitter son nid de Copenhague pour se rendre à Herning lors du quart de finale. Cela ne l'avait pas empêché de battre la Finlande. "On est un groupe soudé, conclut le Neuchâtelois. On l'a bien montré sur la glace. Après, les gens ne le voient pas, mais c'est aussi comme ça en dehors. C'est aussi ça qui fait notre force, on est tous fier de jouer pour la Suisse. Tous ces joueurs de NHL qui viennent après leur longue saison, cela démontre qu'ils ont envie de faire partie de ce groupe."