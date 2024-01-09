Les relais suisses entrent en lice ++ YB menacé à Aarau

Mondiaux de Tokyo: les relais suisses entrent en lice Les relais suisses féminins entrent en lice samedi aux Championnats du monde de Tokyo. Les relayeuses du 4x100 m auront fort à faire en séries pour rallier la finale, comme celles du 4x400 m

Pour le 4x100 (13h45), les quatre heureuses élues se nomment Géraldine Frey, Céline Bürgi, Léonie Pointet et Salomé Kora. Ajla Del Ponte, handicapée par plusieurs blessures ces dernières saisons, ne sera que remplaçante.

Une qualification pour la finale de dimanche, en conclusion des Mondiaux japonais, constituerait une excellente performance. Pour les relayeuses du 4x400 (13h00), qui détiennent le moins bon chrono de la saison parmi les 16 nations engagées, on parlerait même d'exploit.



Coupe de Suisse: Young Boys menacé à Aarau Les 16es de finale de la Coupe de Suisse vont se jouer ce week-end. Samedi, l'affiche principale mettra aux prises Aarau et Young Boys (19h00) alors que Servette se rend à Yverdon (20h30).

Leader impérial en Challenge League avec sept succès en autant de matches, Aarau abordera la venue des Bernois au Brügglifeld avec le plein de confiance. Les joueurs de la capitale sont avertis, ils ne devront pas sous-estimer leurs adversaires.

Saint-Gall, en tête de la Super League, disputera un derby pas forcément aisé chez son voisin Wil (19h00). Autre derby, mais romand cette fois, à Yverdon qui accueillera Servette. Les Genevois ont enfin gagné leur premier match en championnat mercredi à Sion (2-0), et ils voudront confirmer dans le nord vaudois.

Les Sédunois tâcheront quant à eux de rebondir après cette défaite lors du derby du Rhône. Ils devront assurer sur le terrain du Prishtina Berne, pensionnaire de 1re ligue (19h00).



Brignone croit à son retour en compétition dès cet hiver Bless閑 en avril, Federica Brignone croit en son retour Image: KEYSTONE/EPA ANSA Federica Brignone, qui a survolé la Coupe du monde en 2024/25, croit pouvoir faire son retour en compétition dès cet hiver. C'est ce qu'elle a confié vendredi à 140 jours du coup d'envoi des JO 2026.

"Je retrouve une vie normale, je me sens de plus en plus comme une sportive de haut niveau", a expliqué Brignone dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la FIS. "Je suis encore en train de faire de la rééducation (réd: dans le centre médical de la Juventus), il y a encore du chemin à faire avant de reskier, mais chaque jour qui passe je m'en rapproche et je crois que c'est encore possible pour cet hiver", a-t-elle poursuivi.

"Je donne le meilleur de moi-même et travaille dur pour retrouver la compétition cet hiver, mais je pense que je saurais si c'est faisable seulement quand j'aurais rechaussé mes skis", a estimé la no 1 mondiale.

L'Italienne, qui a dominé l'hiver dernier en remportant le gros globe, dix victoires sur le circuit et un sacre mondial en géant, a toutefois déjà prévenu qu'elle ne sera pas "parfaite comme (elle l'était) les saisons précédentes": "Avec mon corps, ce n'est physiologiquement pas possible, cela va être un sacré défi", a-t-elle insisté.

Brignone, 35 ans, a été victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des Championnats d'Italie, sa dernière course de l'hiver.

Elle a subi une seconde opération fin juillet pour "accélérer" sa convalescence: "Cela a été le moment le plus dur des cinq derniers mois (...) Normalement début août, j'en ai fini avec la préparation physique, je suis prête à skier et là, j'étais encore en béquilles, c'était dur pour moi."

Brignone a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique. Les JO 2026 débutent le 6 février, avec la descente dames le 8 février à Cortina, le Super-G le 12 et le géant le 15.



Basel passe en 8es par la petite porte à Carouge Le gardien b稷ois Mirko Salvi intraitable Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le FC Bâle s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse. Le tenant du titre a rencontré d'énormes difficultés face à Etoile Carouge et n'a réussi à s'imposer qu'aux tirs au but (3-2).

Bâle n'est pas franchement fan du terrain synthétique de la Fontenette. L'an dernier déjà, le FCB avait frôlé l'élimination. Les fans genevois y ont cru avec l'ouverture du score de Luc Essiena Avang cinq minutes avant la pause. Et encore plus après le penalty raté de Shaqiri à l'heure de jeu.

Mais à la 93e, le jeune Suédois Jeremy Agbonifo a sauvé Bâle. Puis en prolongation, à dix après l'expulsion d'Essiena Avang, Carouge a encaissé le 2-1 à la 97e. Mais les Genevois ont lutté et à la 118e Ousseynou Sène a égalisé d'une superbe volée désespérée. Et aux tirs au but, le gardien Salvi a repoussé trois tirs carougeois.



Très solide, Lausanne écarte Rapperswil Lausanne a fait passer une assez mauvaise soirée à Ivars Punnenovs Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Lausanne n'a pas tremblé à Rapperswil en cette soirée de National League vendredi. Les Vaudois l'ont emporté 4-0.

Après le 11-0 infligé à Genève, tout le monde se demandait comment Lausanne allait se présenter à Rapperswil. Dans une patinoire qui lui a peu réussi ces dernières années, après une explosion pareille mardi soir et face à une équipe qui a bien commencé sa saison, Lausanne ne partait pas en sifflotant.

Mais les Vaudois ont su entrer dans la partie de la bonne façon. Ils ont été les premiers à se mettre en évidence, comme pour minimiser l'éventuelle poussée en début de rencontre des Lakers. Ces derniers se sont montrés plus entreprenants en fin de période, sans conséquence pour Kevin Pasche.

Les Lions ont été nettement plus mordants au deuxième tiers grâce notamment à leur jeu de puissance. A la 22e, Brännström a démontré toute son intelligence en offrant le puck à Caggiula pour le 1-0. A la 24e, c'est Rochette qui a inscrit son 5e but de la saison sur une passe de l'inévitable Czarnik.

Les deux derniers buts, au cours du troisième tiers, sont venus de la canne de Benjamin Bougro, centre de la 4e ligne. L'ancien junior du club en est à quatre buts cette saison. Kevin Pasche a signé un nouveau blanchissage après celui d'Ambri. Le LHC a aligné trois matches sans encaisser de but.

Ajoie encore battu Dans un remake du play-out, Lugano a à nouveau pris le meilleur sur Ajoie (2-0). Malgré le retour de Jonathan Hazen, les Jurassiens n'ont pas trouvé le fond du filet. Du côté tessinois, il a fallu attendre la mi-match pour ouvrir le score. C'est le buteur patenté Luca Fazzini qui a trompé Ciaccio. Ce même Fazzini a doublé la mise à la 46e pour éteindre les maigres espoirs du HCA. Les Ajoulots ont eu une belle opportunité en fin de tiers médian, mais l'envoi de Wick a terminé sur le poteau.

De manière assez étonnante, il y a eu quatre victoires à l'extérieur. Outre le LHC, Zurich, Zoug et Davos se sont imposés hors de leurs terres. Logique si l'on se fie au début de saison de ces formations.

Emmenés par un Denis Malgin des grands soirs (2 buts/2 assists), mais privés de Sven Andrighetto, les Lions zurichois sont allés battre Ambri 5-2 en Léventine. En déplacement dans la banlieue zurichoise, Zoug a ramené trois points de Kloten (5-2). La triplette Wingerli-Tatar-Kubalik a été déterminante puisque les trois attaquants ont marqué les trois premiers buts.

Davos continue son sans-faute. Une sixième victoire en six matches pour les Grisons qui ont cette fois disposé de Langnau 4-3 dans l'Emmental. Et avec quatre réussites de joueurs suisses!



Inépuisable, Paolini qualifie l'Italie pour une 3e finale de rang L'Italie en finale Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong L'Italie s'est qualifiée vendredi pour sa 3e finale consécutive en BJK Cup. Elle a été sauvée de justesse par sa no 1 Jasmine Paolini (WTA 8), qui a gagné en simple et en double contre l'Ukraine.

A 6-3 4-2 pour Elina Svitolina (13e) dans le deuxième simple, la situation semblait désespérée pour la sélection transalpine, menée 1-0 après la nette victoire de Marta Kostyuk (26e) contre Elisabetta Cocciaretto (91e) plus tôt dans la journée (6-2 6-3).

Mais Paolini s'est rebellée in extremis sur le court en dur de Shenzhen, où se déroule pour la première fois la phase finale de la principale compétition féminine par équipes du tennis mondial.

La droitière toscane de 29 ans a réussi à débreaker pour recoller à 4-4 et n'a plus laissé le moindre jeu à Svitolina dans la deuxième manche.

Le début du troisième set a été très serré: Paolini a écarté pas moins de cinq balles de break dans le deuxième jeu, long de 16'42, pour conserver son service (1-1).

Malgré un ultime baroud d'honneur de Svitolina, qui a remonté un break de retard pour recoller à 4-4, la no 1 italienne a aussitôt rebreaké sur un jeu blanc avant de conclure la partie sur son service (6-4), au bout de près de deux heures et demie de combat.

Paolini et sa compatriote Errani, cinquièmes mondiales en double, ont ensuite fait respecter la logique du classement pour vaincre Lyudmyla Kichenok et Marta Kostyuk 6-2 6-3 et priver ainsi leurs adversaires d'une première finale en BJK Cup.

L'Italie affrontera en finale les Etats-Unis (18 titres en BJK Cup) ou la Grande-Bretagne, battues quatre fois en finale du temps où la compétition s'appelait encore Fed Cup et se disputait selon un format différent.

Américaines et Britanniques s'affrontent samedi à partir de 11h dans la seconde demi-finale.



Ronja Blöchlinger sur le podium en short-track Ronja Blöchlinger 3e aux Grisons Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Ronja Blöchlinger, 3e en short track, a réussi ses débuts à Lenzerheide. La jeune femme de 24 ans est montée pour la deuxième fois de sa carrière sur le podium.

Nicole Koller a pris la 4e place, tandis que la championne du monde Alessandra Keller a complété le bon résultat de l'équipe de Suisse en terminant 6e.

Les Suissesses n'ont toutefois pas pu se mêler à la lutte pour la victoire. Jenny Rissveds et Evie Richards étaient tout simplement trop fortes. La Suédoise Rissveds, qui s'est imposée pour la quatrième fois dans les Grisons, a distancé la Britannique dans l'avant-dernier des neuf tours et s'est imposée avec deux secondes d'avance.

Suisses largués Les Suisses ont eux largement manqué le podium. Seul Luca Schätti a réussi à se hisser dans le top 10, en terminant 9e. Pour sa dernière course de short-track, Nino Schurter n'est pas allé jusqu'au bout de ses limites et a profité d'une véritable course d'adieux, terminant à la 38e place. Dimanche, il disputera la dernière course de sa formidable carrière en cross-country. Filippo Colombo n'a pas pu prendre le départ après une grave chute à l'entraînement.

Les Français ont célébré une double victoire. Victor Koretzky s'est imposé devant le champion du monde M23 Adrien Boichis.



Stan Wawrinka qualifié pour les demi-finales Stan Wawrinka en demi-finale à St-Tropez Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 137) poursuit sa route au Challenger de Saint-Tropez. Le Vaudois de 40 ans a battu l'Espagnol Martin Landaluce (ATP 139) vendredi en quarts de finale, en deux sets (6-4 6-1).

L'ex-numéro 3 mondial n'a eu besoin que de 67 minutes pour se défaire de son adversaire. Au cours du set initial, il a attendu le dixième jeu pour breaker à 5-4 et faire sien le set sur sa deuxième balle de break.

La deuxième manche fut nettement moins compliqué puisque le Vaudois a rapidement mené 5-0 après avoir ravi à deux reprises le service de son adversaire. Il a finalement conclu sur sa deuxième balle de match.

En demi-finale, Wawrinka affrontera le Français Dan Added (ATP 272). Les deux hommes viennent de s'affronter à Rennes en huitièmes de finale. Le triple vainqueur en Grand Chelem s'était imposé 6-3 6-4 en Bretagne.



Un quatrième titre mondial pour Noah Lyles sur 200 m Noah Lyles (au centre) reste le patron du demi-tour de piste. Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Noah Lyles a décroché un 4e titre mondial de rang sur 200 m. L'Américain s'est imposé en 19''52 devant son compatriote Kenny Bednarek (19''58) et le Jamaïcain Bryan Levell (19''64), vendredi à Tokyo.

Le showman floridien a remporté une finale de haut niveau. Les trois médaillés et le Botswanais Letsile Tebogo sont sortis du virage au coude-à-coude, mais Lyles a fait parler sa puissance dans la dernière ligne droite alors que Tebogo, champion olympique l'été dernier à Paris, a échoué à un centième du podium.

L'athlète de 28 ans, médaillé de bronze dimanche sur le 100 m, a bien montré qu'il restait le patron sur le demi-tour de piste, six ans après son premier titre à Doha. Il n'a toutefois pas réussi à se rapprocher du record du monde d'Usain Bolt (19''19), l'un de ses grands objectifs, échouant à 21 centièmes de son record personnel datant des Mondiaux d'Eugene en 2022 (19''31).

C'est en revanche la douche froide pour Tebogo, qui visait un doublé 100/200 m à Tokyo. Le Botswanais avait déjà été disqualifié pour faux départ lors de la finale de la ligne droite.



Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies Femke Bol a pu lever les bras sur le 400 m haies. Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA La Néerlandaise Femke Bol a conservé son titre mondial au 400 m haies en s'imposant en 51''54 vendredi à Tokyo. Un temps disqualifié, l'Américain Rai Benjamin a finalement obtenu l'or chez les hommes.

Vainqueure devant l'Américaine Jasmine Jones (52''08) et la Slovaque Emma Zapletalova (53''00), Bol décroche son deuxième titre mondial sur le "4H" et sa deuxième médaille pendant ces Mondiaux après l'argent sur 4 x 400 m mixte. Elle a pleinement profité de l'absence de la détentrice du record du monde de la discipline, Sydney McLaughlin-Levrone, qui a remporté jeudi soir l'or sur 400 m.

Avec son habituelle impression de facilité, la grande Néerlandaise (180 cm) de 25 ans a pris les devants dans le dernier virage et terminé de creuser l'écart dans la dernière ligne droite, malgré une bonne fin de course de Jones.

Benjamin finalement titré L'Américain Rai Benjamin, un temps disqualifié, a finalement été titré champion du monde du 400 m haies à Tokyo après appel, a annoncé vendredi soir la fédération internationale.

Les arbitres reprochaient à Rai Benjamin d'avoir enfreint le règlement en "renversant une haie impactant ainsi un autre athlète", la dernière avant de franchir la ligne d'arrivée en tête.

Les premiers résultats sont finalement maintenus après appel: Rai Benjamin est bien champion du monde après avoir coupé la ligne en 46''52, devant le Brésilien Alison Dos Santos (46''84) et le Qatari Abderrahman Samba (47''06).

Le champion du monde en titre norvégien Kartsen Warholm, recordman du monde de la discipline, a terminé 5e (47''58).



Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro en finale du 800 m Audrey Werro (au premier plan, à droite) a bien négocié sa demi-finale à Tokyo. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Audrey Werro pourra bien viser une médaille en finale du 800 m des Mondiaux de Tokyo dimanche (12h35). La Fribourgeoise a obtenu son billet en se classant 2e de sa demi-finale vendredi, en 1'56''99.

L'athlète de 21 ans a bien négocié cette course et elle n'a pas dû trop forcer son talent pour se qualifier pour la finale. En tête dans la dernière ligne droite, elle a été dépassée par la Kényane Lilian Odira (1'56''85), qui a produit un gros effort dans le final.

Détentrice du record de Suisse du 800 m, Werro devra sortir le grand jeu pour décrocher une médaille mondiale dimanche. Mais la Fribourgeoise a prouvé ces dernières semaines qu'elle faisait partie des meilleures sur le double tour de piste. Son record de Suisse, qu'elle a amélioré le 28 août à Zurich lors du Weltklasse (1'55''91), constitue la 3e meilleure performance de la saison.

Seule la Britannique Keely Hodgkinson, qui a remporté sa demi-finale en 1'57''53, a couru plus vite que Werro cette année - à deux reprises, en 1'54''74 à Silesia et en 1'55''69 à Athletissima. La Suissesse devra aussi se méfier de la Britannique Georgia Hunter Belle et des soeurs kényanes Mary et Sarah Moraa.

5000 m: pas de finale pour Lobalu Dominic Lobalu ne disputera en revanche pas la finale du 5000 m. Le Saint-Gallois d'adoption n'a pris que la 11e place de sa série vendredi, en 13'19''57.

Il a manqué près de cinq secondes au champion d'Europe du 10'000 m pour figurer dans le top 8 qualificatif pour la finale. L'athlète de 27 ans, blessé à une cuisse au mois d'août, a accusé trop de retard à l'entraînement pour espérer briller au Japon. Il ne s'était classé que 14e sur le 10'000 m.



Fred Kerley rejoint les Enhanced Games, où le dopage sera autorisé Fred Kerley avait été suspendu en août pour avoir manqué "à ses obligations de localisation" antidopage (archives). Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Le sprinteur américain Fred Kerley, double médaillé olympique sur 100 m, rejoint les Enhanced Games, ont annoncé les organisateurs mercredi. Le dopage y sera autorisé et encadré.

Les Enhanced Games, dont la première édition doit se dérouler en mai 2026 à Las Vegas, autoriseront les "substances qui améliorent la performance" avec un protocole qu'ils annoncent "sûr, légal, et guidé par la science".

"Le record du monde (réd: du 100 m, 9''58 par Usain Bolt) a toujours été l'objectif ultime de ma carrière. Cela me donne l'opportunité de consacrer toute mon énergie à repousser mes limites pour devenir l'humain le plus rapide de l'histoire", a dit Kerley, en argent sur 100 m aux JO de Tokyo en 2021 puis en bronze à Paris l'été dernier, cité dans un communiqué.

Un million de dollars à la clé Un bonus d'un million de dollars est promis à l'athlète qui irait plus vite que l'actuel record du monde du 100 m. L'évènement, d'abord annoncé du 23 au 25 mai 2026, puis du 21 au 24 mai, doit proposer des compétitions de natation (50 et 100 m nage libre, 50 et 100 m papillon), d'athlétisme (100 m, 100 et 110 m haies) et d'haltérophilie au Resorts World à Las Vegas.

Kerley est le premier spécialiste de la piste à rejoindre l'organisation, après les nageurs James Magnussen, Ben Proud ou encore Kristian Gkolomeev, qui aurait déjà nagé plus vite que le record du monde du 50 m nage libre d'après les Enhanced Games.

Le projet, lancé par l'entrepreneur australien Aron D'Souza en 2023, suscite la controverse dans les milieux sportifs et scientifiques. L'Agence mondiale antidopage (AMA) a jugé le projet "dangereux et irresponsable".

Après sa suspension Kerley, absent des Mondiaux qui se déroulent cette semaine à Tokyo, rejoint la compétition pro-dopage un mois après avoir été suspendu provisoirement pour manquements à ses obligations de localisation antidopage.

"Nous sommes en plein dans les Championnats (du monde). Je n'ai rien à dire de plus. Nous verrons cela lorsque ce sera fini", a simplement réagi le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe, interrogé par quelques journalistes jeudi à Tokyo.

En février 2024, Coe avait vertement critiqué l'annonce de ces "Enhanced Games", estimant qu'il s'agissait de "conneries" et assurant que les athlètes "assez stupides" pour y prendre part seraient "bannis".



NHL: Josi "à 100 %" lors de la reprise de l'entraînement Roman Josi est de retour à l'entraînement. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Roman Josi a repris l'entraînement avec les Nashville Predators. Le défenseur bernois n'avait pas pu terminer la dernière saison en raison d'un trouble du système nerveux.

"Maintenant, je me sens à nouveau en pleine forme, à 100 %", a assuré Josi jeudi en marge du camp d'entraînement des Preds. L'arrière âgé de 35 ans disputera sa 15e saison de NHL à partir du 10 octobre.



Ligue des champions: bon départ de Manchester City et Barcelone Erling Haaland a marqué son 50e but en 49 matches de Ligue des champions. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City et Barcelone ont bien commencé la Ligue des champions jeudi. A domicile, les Cityzens ont battu un Naples rapidement réduit à 10 (2-0), et le Barça s'est imposé 2-1 à Newcastle.

L'expulsion à la 19e minute du capitaine du Napoli Giovanni Di Lorenzo pour une faute de dernier recours sur Erling Haaland a transformé une affiche alléchante en un cavalier seul. La sortie prématurée de Kevin De Bruyne pour un défenseur (26e), le soir de son retour à Manchester, a clairement indiqué qu'Antonio Conte voulait jouer le 0-0.

Les Italiens y sont parvenus un certain temps, mais Vanja Milikovic-Savic a fini par céder après plusieurs exploits. A la 56e, Haaland a profité d'un délicieux ballon de Phil Foden pour lober le portier serbe du Napoli. L'attaquant norvégien a inscrit son 50e but en Ligue des champions, en seulement 49 matches.

Les Skyblues, vainqueurs de la compétition en 2023, ont assuré leur succès neuf minutes plus tard sur un exploit individuel du Belge Jérémy Doku (65e). Naples, champion d'Italie en titre, n'avait vraiment pas les ressources pour faire mieux avec un homme en moins.

Barcelone remercie Rashford Privé de Lamine Yamal, blessé, le Barça peut remercier son attaquant Marcus Rashford, qui a réussi un doublé plein de classe à l'occasion de son retour en Angleterre. L'ancien joueur de Manchester United a terrassé à lui seul le Newcastle de Fabian Schär.

Il a d'abord transformé de la tête un bon centre du défenseur français Jules Koundé (58e), avant d'envoyer une puissante frappe depuis l'extérieur de la surface dans la lucarne du gardien catalan Joan Garcia (65e). Les Magpies ont réagi trop tardivement, marquant le 2-1 à la 90e par Anthony Gordon.

Francfort et le Sporting faciles Avec Aurèle Amenda, entré en jeu à la 79e, l'Eintracht Francfort a pour sa part dominé Galatasaray. Les Allemands ont parfaitement réagi à l'ouverture du score turque pour finalement s'imposer 5-1 devant leur public.

Le Sporting s'est lui aussi facilement débarrassé de son adversaire lors de cette première journée de la phase de ligue. Contrairement à son rival Benfica, battu par les Azerbaïdjanais de Qarabag (3-2), le club portugais n'a pas tremblé pour battre les Kazakhs du Kairat Almaty à Lisbonne (4-1).

