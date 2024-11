Les relais suisses loin du compte ++ Camille Rast en embuscade

Lors du relais mixte (à quatre), la cheffe de file de l'équipe de Suisse Lena Häcki-Gross a déçu, devant réaliser deux tours de pénalité à cause de plusieurs tirs manqués en position debout. Le quatuor qu'elle composait avec Elisa Gasparin, Jérémy Finello et Niklas Hartweg n'a terminé qu'au 12e rang, à plus de cinq minutes de la Norvège. Les Français et les Suédois ont complété le podium.

Le duo Amy Baserga et Sebastian Stalder a fini à 59'' des Suédois, vainqueurs devant la France et l'Allemagne de la première course de l'hiver. Les deux Zurichois ont perdu du temps en raison de neuf recharges au total au stand de tir.

En tête on retrouve donc Mikaela Shiffrin, impeccable malgré le vent et la neige. L'Américaine pourrait atteindre la marque symbolique des 100 victoires en Coupe du monde en cas de succès. Et hormis Sara Hector à 0''32, Shiffrin possède une sacrée marge sur la concurrence.

On appelle cela la confiance. Après avoir obtenu le week-end dernier son premier podium en Coupe du monde lors du slalom de Gurgl, Camille Rast semble sur son petit nuage. Et cette confiance lui permet d'aborder n'importe quelle manche avec une certaine sérénité. Très bonne sur le haut, la skieuse de Vétroz a bien résisté tout au long du parcours. Son meilleur résultat dans la discipline demeure une 7e place à Lienz en 2021.

Les hommes d'Hansi Flick ont été surpris par des buts de Sandro Ramirez (49e) et Fabio Silva (67e), malgré une réussite de Raphinha (61e) et une large domination (26 tirs à 5). Ce troisième revers de la saison des Catalans pourrait permettre au Real Madrid de revenir à un point en cas de succès dimanche contre Getafe (16h15).

Les Sauber-Ferrari n'ont pas pu inscrire leurs premiers points de la saison samedi. Le Finlandais Valtteri Bottas a terminé 12e, mais à près de 13 secondes du top 8, alors que le Chinois s'est classé au 19e et avant-dernier à plus d'une minute du vainqueur.

En tête du classement des constructeurs, McLaren a donc fait un nouveau pas vers son premier titre mondial depuis 1998. L'écurie britannique affiche une marge de 30 points sur Ferrari, qui a placé Carlos Sainz et Charles Leclerc aux 4e et 5e rangs, alors qu'il reste deux Grands Prix dominicaux au menu.

"Il existe une probabilité non négligeable que la compétition serve de catalyseur pour les réformes en cours et à venir, et contribue à générer des retombées positives qui dépassent le cadre de la compétition en matière de droits humains pour la population de l'Arabie saoudite et des pays environnants", ajoute toutefois la FIFA dans le document.

Le dossier de candidature de l'Arabie saoudite pour 2034 "constitue une proposition très solide d'une manière générale, ce qui se reflète dans le résultat de l'évaluation technique portant sur les infrastructures proposées (sportives et autres) et dans son potentiel commercial. (...) Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, la candidature a clairement démontré sa capacité à accueillir la Coupe du Monde 2034", note la FIFA.

Les Houston Rockets et les Golden State Warriors sont également qualifiés pour les quarts de finale de cette NBA Cup, prévus les 10 et 11 décembre. Présents dans la même poule qu'Atlanta mais au repos vendredi, les Wizards de Kyshawn George sont quant à eux d'ores et déjà éliminés de cette compétition.

La victoire face aux Cavaliers, combinée à la défaite subie un peu plus tard par Chicago face à Boston, permet à Atlanta de s'assurer la 1re place finale dans le Groupe C Est en NBA Cup. Ils devancent Boston, qui affiche le même bilan (3 succès-1 défaite) mais avait perdu la confrontation directe le 12 novembre pour... 1 point.

Clint Capela et les Hawks ont en effet validé quelques heures plus tard leur ticket pour les quarts de finale de la NBA Cup, qui vit sa deuxième édition cette saison.

L'Appenzellois a inscrit son 8e but de la saison après 18'00, permettant à New Jersey d'égaliser à 2-2 après avoir été mené 2-0. Les Devils ont bénéficié de ce "power play" après un coach's challenge perdu par Detroit sur le premier but de New Jersey.

Les Devils ont trouvé la faille à trois reprises avec un homme de plus sur la glace, face il est vrai au plus mauvais "box-play" de la Ligue. Suspendu deux jours plus tôt face aux Blues, Timo Meier a converti l'un de ses avantages numériques.

La joie de Nico Hischier, auteur d'un but et d'un assist vendredi

La joie de Nico Hischier, auteur d'un but et d'un assist vendredi Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio

Parmi les favorites du géant, on retrouve bien entendu Federica Brignone, vainqueure à Sölden, Alice Robinson et Mikaela Shiffrin, même si celle-ci ne s'est jamais imposée en géant sur ses terres.

Wendy Holdener et Michelle Gisin seront également attendues, même si les deux femmes ont davantage de chances de faire des étincelles dimanche lors du slalom. On se souvient que Wendy Holdener couche sur trois podiums en slalom dans le Vermont et qu'elle avait enlevé là-bas son premier slalom en 2022.

Coleader du classement avec Lugano, le FC Bâle reçoit le Lausanne-Sport ce samedi à 18.00 dans le match le plus attendu de la 16e journée. Il opposera les deux équipes les plus en forme du moment.

Les Hawks ont fait la différence lors du troisième quart-temps, remporté 39-23, alors que les deux équipes avaient rejoint les vestiaires au coude-à-coude (52-50 pour Atlanta). L'équipe basée en Géorgie a pu compter sur trois joueurs à plus de 20 points vendredi: De'Andre Hunter (23), Trae Young (21) et Jalen Johnson (20)

Victoires importantes de Fribourg et Genève

Jacob De la Rose aminscrit un but important contre Zoug Image: KEYSTONE/� Adrien Perritaz

Fribourg s'est bien repris en National League après trois défaites de rang. Les Dragons ont dominé Zoug 4-1, alors que Genève a eu besoin des tirs aux buts pour battre Rapperswil 4-3.

Et Fribourg cède sa 13e place à Lugano. Un constat pas si évident puisque les joueurs de Pat Emond affrontaient Zoug, un adversaire jamais facile. Surtout lorsque les Zougois sortent d'un revers 4-0 face à Zurich. Et encore plus lorsque l'on doit se passer de son top scorer Marcus Sörensen.

Contraint de remanier ses trios, Pat Emond a en revanche pu compter sur un Lucas Wallmark qui a su enfiler son costume de leader. Les Dragons ont fait la différence durant le tiers médian. Tout d'abord à la 21e en power-play grâce à Linden Vey. On n'osera pas parler de "ré-Vey", mais de voir le Canadien prendre ses responsabilités ne doit pas ennuyer le directoire fribourgeois. Et ensuite à la 32e sur une erreur du jeune portier Santo Simmchen, incapable de bloquer un lancer flottant de Wallmark et offrant un rebond sur lequel De la Rose s'est jeté.

La réduction du score de Bengtsson n'a pas fait paniquer les Dragons qui ont pu planter le 3-1 décisif par Marchon, avant que Schmid ne clôture le score dans la cage vide.

Genève prend deux points

A Genève en ce moment, on compte les jours avant le retour de Teemu Hartikainen et on laisse bosser Markus Granlund et Manninen. Les deux Finlandais sont en quelque sorte l'assurance tous risques du GSHC. Buteur et passeur comme Manninen ou simplement passeur comme Granlund, les deux Nordiques rendent leurs coéquipiers meilleurs comme Praplan mercredi dernier et Marc-Antoine Pouliot cette fois-ci.

Le 3-2 de Henauer à la 54 aurait pu faire mal, mais Tim Berni, déjà buteur mercredi soir, a remis ça 45 secondes après la réussite de l'ancien Bernois. La partie est partie en prolongation puis aux tirs aux buts. Et à ce jeu, ce sont les Aigles qui se sont montrés les plus efficaces. Un homme s'est distingué lors de cette séance: Oula Palve. Le Finlandais, prêté par Ajoie, a sorti deux penalties de grande classe et Robert Mayer a su s'interposer devant Jensen lors de son deuxième passage. Ce succès, le troisième consécutif, permet au GSHC de rester positif, même si la 10e place actuelle avec 31 points n'est pas l'objectif du club.

Ajoie magnifique d'abnégation

Un doublé d'Arno Nussbaumer et une victoire 5-4 ap pour les Jurassiens contre les Tessinois, voilà le résumé grossier de cette partie. A Porrentruy, on pensait certainement l'affaire classée lorsque Calvin Thürkauf a inscrit le 0-3 à la 35e en double supériorité numérique. C'était sans compter sur un incroyable retour des Jurassiens en...moins de quatre minutes.

Un retour initié par Jerry Turkulainen, le maître à jouer du HCA, qui a réduit la marque à la 36e. Puis Lugano a commis deux irrégularités et c'est Ajoie qui a bénéficié d'un double avantage numérique, et qui en a profité pour tromper deux fois Schlegel par Devos et Bellemare, à chaque fois sur des caviars de Turkulainen.

Les Jurassiens ont dû revenir une nouvelle fois au score, à 4-4, avant de s'imposer finalement en prolongation. Le nom du héros? Arno Nussbaumer. Une jolie histoire.

Bienne s'incline

Flamboyants contre Lausanne mardi avec six buts marqués, les Biennois sont redescendus sur terre face à Berne (0-1). Malgré l'appui de leur public, les joueurs de Martin Filander n'ont pas réussi à tromper la vigilance de Philip Wüthrich. Il n'y a d'ailleurs pas eu beaucoup de grosses occasions dans un match assez fermé. Les Ours se sont finalement imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de Merelä à la 49e.

Dans les deux autres matches de la soirée, Zurich a pris le meilleur sur Kloten 3-1 dans le derby zurichois, tandis que Langnau a écarté Ambri 4-1.