Les Schwaller au pied du podium ++ Les Mavericks savent défendre

Les Schwaller au pied du podium en Suède Yannick Schwaller et son Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Déception pour Briar et Yannick Schwaller au Mondial de double mixte à Östersund. Les Soleurois échouent au pied du podium après s'être inclinés 6-5 face à la Norvège dans la petite finale. Les époux Schwaller ont montré deux visages bien distincts en Suède. Après avoir remporté leurs six premiers matches, ils n'ont remporté qu'une seule de leurs six dernières parties, le quart de finale contre l'Ecosse. Face à la Norvège (Kristin Skaslien/Magnus Nedregotten), le duo helvétique a mené 3-2 avant de concéder un coup de trois fatal dans le cinquième end. Avec seulement 71% de réussite sur leurs pierres, les Schwaller ne pouvaient espérer un meilleur sort. Mais leur 4e place constitue un excellent résultat dans l'optique d'une place aux JO 2026.

Les Mavericks savent aussi défendre Kyrie Irving décisif dans le troisième quarter. Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Grâce à sa défense de fer, Dallas a fait la moitié du chemin. Les Mavericks mènent 2-1 dans leur série face aux Clippers après leur succès 101-90 lors de l’Acte III disputé au Texas. Sous l’impulsion de Luka Doncic à une passe décisive d’un triple double (22 points/10 rebonds/9 assists), Dallas a su réduire le rayon d’action James Harden, l’atout no 1 de la franchise de L.A. en raison de l’extrême discrétion affichée par Paul George et par Kawhi Leonard. Harden n’a inscrit que 7 points après la pause alors qu’il en avait marqué 14 en première période. Les 8 points inscrits par Kyrie Irving en l’espace seulement de 78’’ à la fin du troisième quarter ont également compté. Ils ont permis à Dallas de bénéficier d’un avantage de 11 points (78-65) à l’entame de l’ultime période . L’affaire était classée. Dans les autres rencontres de la soirée, Indiana , sur son parquet, a battu Milwaukee 121-118 en prolongation pour mener 2-1 dans la série. Privés depuis le début de ces play-off de Giannis Antetokounmpo touché au mollet, les Bucks joueront gros dimanche dans l’Acte IV qui se déroulera également à Indianapolis. A Phoenix, Minnesota s’est imposé 126-109 pour sa troisième victoire en trois rencontres dans une série bien déséquilibrée.

Pius Suter et Vancouver s'imposent à Nashville Pius Suter (24) à la lutte avec Alexandre Carrier. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Pius Suter sera-t-il le seul Suisse toujours en vie après le 1er tour des play-off ? Le Zurichois patine dans une équipe qui gagne contrairement à Roman Josi, Kevin Fiala et Nino Niederreiter. Vancouver s’est, en effet, imposé 2-1 à Nashville pour mener 2-1 dans la série. Parfaitement protégés par leur gardien remplaçant Casey DeSmith, Pius Suter et les Canucks ont témoigné d’une réelle efficience. Vancouver est la première équipe depuis sept ans à avoir remporté une rencontre de play-off avec seulement... 12 tirs adressés vers la cage adverse. Pius Suter a été crédité d’un bilan neutre pour une présence de 12’38’’ sur la glace. Aligné durant... 30’31’’ dans le camp adverse, Roman Josi a terminé la rencontre sur un bilan identique. A Denver, Winnipeg et Nino Niederreiter se sont inclinés 6-2 face à l’Avalanche après avoir pourtant mené 2-1 à l’issue du deuxième tiers. Les Jets ont concédé trois buts en l’espace de 6 minutes, dont deux à quatre contre cinq, pour être menés désormais 2-1 dans la série. Nino Niederreiter a quitté la glace avec un bilan de -1 pour une présence de 12’59’’. Enfin à Los Angeles, Kevin Fiala et les Kings se sont inclinés 6-1 devant Edmonton. Mené 3-0 à l fin du premier tiers, Los Angeles a très vite été dépassé par des Oilers euphoriques qui possèdent avec Leo Draisaitl (2 buts et 1 assists) et Connor McDavid (1 but et 2 assists) deux attaquants inarrêtables. Kevin Fiala, crédité d'un bilan neutre, et ses coéquipiers sont menés 2-1 dans cette série.

Le vainqueur du Tour de Romandie devrait être connu à Leysin Zinal, Thyon, Villars-sur-Ollon... Les ascensions finales de l'étape-reine du Tour de Romandie font souvent figure de juge de paix du classement général. Cela devrait être une nouvelle fois le cas samedi à Leysin, une habituée de l'épreuve. C'est en effet la 7e fois qu'une étape de la boucle romande se terminera sur les hauteurs d'Aigle. La dernière arrivée dans la station vaudoise remonte à 2017, également lors de la 4e étape du samedi. Simon Yates s'était alors imposé dans un sprint à deux devant Richie Porte et endossé le maillot jaune, mais il l'avait rendu à l'Australien le lendemain après le contre-la-montre final. Lors de la dernière édition, l'autre jumeau Yates, Adam, avait pour sa part conservé son bien après l'avoir dérobé à son coéquipier Juan Ayuso à Thyon lors de l'étape-reine. L'homme qui enfilera la tunique jaune sur le podium samedi devrait selon toute vraisemblance lui aussi la conserver jusqu'au terme du Tour, dimanche à Vernier. "Un autre défi pour les organismes" Mathias Frank connaît bien les pentes du Tour de Romandie. L'ancien grimpeur suisse, retraité depuis 2021 et désormais directeur sportif de la formation Swiss Cycling, a pris onze fois le départ du TdR durant sa carrière. "Ces ascensions sont différentes de celles des grands tours, elles sont généralement plus courtes et aussi plus fraîches. C'est un tout autre défi pour les organismes", témoigne celui qui avait terminé 8e du Tour de France 2015. L'arrivée à Leysin, le Lucernois l'a vécue. Mais ce n'est pas celle qui l'a le plus marqué. "Je retiens plutôt celle de Villars-sur-Ollon, par où nous sommes souvent passés, et aussi lors de certains contre-la-montre. C'est l'ascension qui représente le Tour de Romandie à mes yeux et qui est aussi devenue un rendez-vous du Tour de Suisse", dit-il. Quant à celles qu'il préférait éviter quand il parcourait les routes romandes au sein du peloton, Mathias Frank n'hésite pas à citer Thyon, théâtre d'arrivées souvent dantesques. "Pour le coup, celle-ci est très longue et très dure (réd: 20 km à 7,6% de moyenne). L'année dernière, j'étais bien content d'être au chaud dans la voiture sans devoir la faire à vélo", rigole-t-il. "Imposer un tempo élevé" Samedi, la météo et la pente seront plus clémentes. "La montée de Leysin n'est pas trop raide et plutôt roulante (14 km à 6% de moyenne). C'est possible de rester dans les roues pendant un long moment, mais cela dépendra du rythme imposé en tête de peloton. Celui qui voudra faire la différence devra mettre son équipe devant et imposer un tempo élevé", analyse Mathias Frank. Reste à savoir si la décision se fera lors de l'ascension finale, ou si des premières manoeuvres auront lieu plus tôt dans la journée, comme dans la montée d'Ovronnaz, plus courte et intense (9 km à 9%). Son placement à 100 km de la ligne d'arrivée paraît toutefois trop lointain pour que des favoris s'essaient à partir à l'attaque. Le scénario devrait en revanche être différent de celui de la 2e étape, où un gros peloton s'est présenté au pied des Marécottes, à la poursuite de cinq fuyards. Le groupe des favoris devrait être bien moins garni à Aigle, au pied de la dernière difficulté du jour, et du Tour.

Olympic pour un sextuplé Olympic vise un sixième titre national consécutif. Les Fribourgeois partent avec les faveurs du pronostic face à Massagno dans une finale des play-off de SBL qui démarre samedi. Vainqueur de la phase préliminaire avec une seule défaite au compteur et six victoires de plus que son dauphin Massagno, sacré en Coupe de la Ligue puis en Coupe de Suisse, Olympic vit une première saison remarquable sous la houlette de Thibaut Petit. Mais seul un sacre en championnat la rendra parfaite. Le technicien belge a pour l'heure repris là où son prédécesseur Petar Aleksic s'était arrêté l'an dernier, avec une domination sans partage. Ou presque: Olympic a entamé sa saison en Suisse sur un échec en SuperCoupe face à... Massagno, qui allait ensuite infliger aux Fribourgeois leur seule défaite de la phase préliminaire. Ce duel est d'ailleurs le dernier en date entre les deux équipes, qui se sont aussi affrontées en demi-finale de SBL Cup cette saison. Massagno s'est imposé 90-76 le 17 février grâce notamment aux 16 points, 8 rebonds et 4 assists d'Isaiah Williams. Depuis, les deux formations n'ont subi qu'une seule défaite en championnat. Olympic et Massagno ont conclu la saison régulière en trombe, avant de s'imposer 3-0 au 1er tour des play-off face respectivement à Nyon et à Pully Lausanne. Fribourgeois et Tessinois ont ensuite tous deux perdu un match en quart de finale, où ils étaient opposés aux Lions de Genève et à Union Neuchâtel. Les frères Mladjan en mission La profondeur de banc des Fribourgeois, si précieuse sur la scène nationale, pourrait à nouveau faire pencher la balance. Thibaut Petit s'appuie sur un trio helvétique Kazadi-Jurkovic-Cotture parfaitement rodé, ainsi que sur un Eric Nottage percutant (11,9 points, 5,4 assists et 4,7 rebonds par match en play-off). Le coach tessinois Robbi Gubitosa, qui avait mené le club à son premier trophée la saison passée (SBL Cup 2022/23), compte quant à lui notamment sur deux hommes en mission. Les frères Dusan (37 ans) et Marko Mladjan (31 ans) espèrent en effet toujours offrir un premier titre national à leur club de coeur. Un remake Le temps presse pour eux. Mais il semble ne pas avoir d'emprise: l'aîné tourne à 16,4 points par match dans ces play-off, avec 41,3 % de réussite à 3 points, le cadet à 11 points de moyenne. Avec le duo Clanton/Ballard dans la raquette, le "supporting cast" semble par ailleurs mieux armé qu'en 2022/23. Les deux équipes se retrouvent pour la troisième fois dans les séries finales depuis que les frères Mladjan sont revenus à Massagno à l'été 2019. Battus 2-0 en demi-finale en 2021, les Tessinois s'étaient inclinés 3-1 en finale en 2023, un an après un cuisant échec en demi-finale face à Neuchâtel. Leur heure a-t-elle sonné? Tout n'est cependant pas rose du côté de Massagno à l'heure d'entamer cette finale. Disqualifié mardi à Neuchâtel, Marko Mladjan sera suspendu au moins pour l'acte I samedi, apprend-on dans La Liberté. Quant au meneur Yuri Solca, il est sur la touche en raison d'une blessure à un genou.

Sion vise une 15e finale de Coupe, de préférence face au SFC Après une longue attente de 13 ans, la finale de la Coupe de Suisse du 2 juin sera-t-elle à nouveau romande ? A Sion et à Genève, la perspective de retrouver son meilleur ennemi au Wankdorf fait tourner les têtes. Samedi, ce sont ainsi 15'000 spectateurs qui se presseront à Tourbillon pour le grand défi du FC Sion. L'équipe qui n'a gagné qu'un point sur douze face à FC Thoune en Challenge League affronte sans doute la meilleure formation de Suisse du moment. Le FC Lugano vient, en effet, de cueillir 25 points sur 27 en Super League. Avec le retour des blessés et un Renato Steffen qui s'est imposé comme le grand patron de son onze, Mattia Croci-Torti a bâti une équipe qui peut vraiment viser le doublé cette saison. Rien donc ne devrait s'opposer à la présence de Lugano en finale de la Coupe de Suisse pour la troisième année consécutive. Sauf que tout peut se produire à Tourbillon avec un FC Sion qui a été capable de marcher sur les Young Boys il y a deux mois en quart de finale. Après la défaite 1-0 à Thoune lundi, Christian Constantin a poussé son traditionnel coup de gueule présidentiel pour inciter ses joueurs et le public à se dépasser. Sion devra emballer le match L'unique chance du FC Sion sera d'emballer le match, de contraindre les Luganais à sortir de leur zone de confort. Si la rencontre n'épouse pas une sorte de scénario improbable, on voit mal comment les Sédunois pourraient signer l'exploit. Leur défense concède bien trop d'occasions. Redoutables dans le jeu de rupture, les Luganais sauront trouver les espaces pour punir l'adversaire. Mais Christian Constantin et son entraîneur Didier Tholot veulent croire que la magie de la Coupe peut opérer une fois de plus. Qu'une quinzième finale, face à Winterthour ou à Servette, sera au bout de la nuit.

Finale des play-off: Un premier puck de titre pour le "Z" Le titre de champion de Suisse 2023/2024 pourrait être attribué samedi en fin de soirée. Battu 3-0 jeudi sur la glace des Zurich Lions, Lausanne est en effet dos au mur, mené 3-2 en finale des play-off de National League. Le LHC a jusqu'ici toujours su répondre présent à domicile, s'imposant à deux reprises en terre vaudoise pour égaliser à 1-1 puis à 2-2 dans la série. Il n'a plus été battu sur sa glace depuis le quart de finale face à Davos, qui avait même gagné deux fois à Lausanne pour prendre notamment l'avantage 3-2. Les hommes du coach Geoff Ward avaient parfaitement su réagir face aux Grisons, dominant l'acte VI 5-2 à Davos avant de gagner le match no 7 sur le score de 3-0. Mais la pression sera évidemment plus forte samedi soir dès 20h, Zurich bénéficiant d'une première occasion de décrocher le 10e titre national de son histoire. Le "Z" a décroché un succès probant jeudi, son portier Simon Hrubec ayant signé un blanchissage deux jours après avoir commis deux erreurs fatales dans l'acte IV. Dominés en début de match, les joueurs de Marc Crawford ont forcé la décision en marquant deux buts en l'espace de 51 secondes au deuxième tiers. Les stars zurichoises Sven Andrighetto et Denis Malgin sont pourtant restées "muettes", alors que leurs coéquipiers Rudolfs Balcers et Yannick Weber sont sortis sur blessure. Mais le "Z" est bien en mission, deux ans après avoir été battu 4-3 par Zoug dans une finale dont les Zurichois avaient gagné les trois premiers matches.

Mené 3-2, Lausanne n'est de loin pas abattu Damien Riat et le LHC continuent de croire en leur étoile Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne n'aura pas le droit à l'erreur samedi soir à Malley. Les Vaudois devront battre une troisième fois Zurich à domicile pour avoir le droit de disputer une "finalissima" en Suisse alémanique mardi. Les Lausannois savent parfaitement quand et comment ils ont perdu la cinquième manche. Un tir de Juho Lammikko dans un angle très fermé avec pourtant Lawrence Pilut en couverture, un Connor Hughes qui ne parvient pas à bloquer le puck et voilà Zurich en avance d'une longueur. Puis 51 secondes plus tard, Andrea Glauser perd sa canne alors que Zurich s'installe dans la zone de défense lausannoise. Le Singinois hésite à la récupérer. Lorsqu'il y va, Vinzenz Rohrer se trouve dans le slot et peut battre imparablement Hughes. Sans ce premier but sous forme de coup du sort, il y a fort à parier que les Lions de Malley n'auraient pas encaissé le deuxième. C'est sans doute pour cela que les joueurs de Geoff Ward sont apparus sereins devant la presse. "On doit transformer nos occasions, relevait Miikka Salomäki en zone mixte après la rencontre. Jouer deux périodes n'est pas suffisant en finale." Se concentrer sur soi Lorsque Geoff Ward dit ne pas paniquer, le Canadien ne cherche pas à (se) rassurer. En dépit de vents parfois contraires, l'Ontarien est resté fidèle à son mantra "jamais trop bas, jamais trop haut". Buriné d'expérience, Geoff Ward n'y croit pas pour y croire, il sait parfaitement que ses joueurs ont les moyens de répondre. Car, depuis une défaite lors de l'acte V des quarts de finale face à Davos, les Lausannois ont maîtrisé leur sujet devant leur public. Et durant cette finale, les Vaudois l'ont emporté 4-2 puis 5-2. "On va se préparer comme il le faut pour le match de samedi, explique le coach vaudois. Et comme d'habitude, nous nous concentrons sur nous-mêmes et pas sur l'adversaire. Il y a certainement des choses à améliorer pour samedi, notamment lors de la deuxième période, et c'est ce qu'on va faire." Vu de l'extérieur, on a le sentiment de voir une équipe en mission. Quand les joueurs du LHC s'expriment, ils ne donnent jamais l'impression d'être sous pression. La philosophie de leur coach ruisselle sur eux. A les entendre, l'acte VI de samedi ne sera pas la destination finale de leur voyage. Damien Riat a d'ailleurs donné rendez-vous à la presse la semaine prochaine: "Malheureusement pour vous, il va falloir revenir ici mardi pour un septième match." Un Zurich diminué? Quand Joël Genazzi évoque le vestiaire et la cohésion qui s'en dégage, le co-capitaine des Lions de Malley ne se perd pas en conjectures. La voix est posée. Le ton, très honnête, peut même parfois surprendre. Plutôt que l'abattement, les Lausannois transpirent la confiance en eux. Et avec le dernier changement en sa faveur samedi, le routinier Ward aura un léger avantage tactique. Dans les rangs zurichois, Marc Crawford ne savait pas après le match de jeudi si Yannick Weber et Rudolfs Balcers, blessés au cours de la première période, allaient pouvoir tenir leur place samedi. Les Zurichois auraient la possibilité de faire jouer le défenseur Scott Harrington. Le Canadien de 31 ans a disputé 19 rencontres cette saison, dont les quatre contre Bienne en quarts de finale en raison de la blessure de Lammikko, mais il n'a plus été aligné depuis. Ce qui est certain, c'est que Lausanne aura besoin de ses quatre lignes pour sortir vainqueur de ce duel et faire de la prédiction de Damien Riat une vérité.

La Suisse déroule devant la Lettonie Samuel Kreis (à gauche) affole la défense lettone. Image: Keystone/AP/Martial Trezzini La Suisse a enfin réussi un match digne de son rang. A Lausanne, les hommes de Patrick Fischer se sont imposés 5-1 contre la Lettonie. Il était temps, serait-on tenté d'écrire. Après avoir peiné contre la Slovaquie et battu difficilement la France à deux reprises, les Suisses ont cette fois réussi un match presque complet. Sans un but tardif de Krastenbergs, les hommes de Patrick Fischer auraient pu offrir un blanchissage à Leonatrdo Genoni. La première période a duré bien trop longtemps en raison des nombreuses pénalités et de la nervosité des deux équipes. Marc Marchon a même dû rejoindre les vestiaires plus tôt que ses coéquipiers. A la 14e, le futur joueur de Berne a scotché un Letton à la bande et les arbitres, après visionnage des images, ont choisi de renvoyer l'attaquant de l'équipe de Suisse. On pourrait attribuer ce genre de fautes à l'envie des joueurs de bien se faire voir aux yeux du sélectionneur à l'heure où ce dernier doit effectuer des coupes dans son alignement. Un deuxième tiers de feu Mais ce coup du sort n'a pas porté à conséquence. Elle a juste retardé le premier but de l'équipe de Suisse. A la 18e, Tanner Richard a pu entrer dans la zone de défense lettone et battre Ivars Punnenovs alors que les Helvètes évoluaient avec un homme de moins sur la glace. La sélection de Patrick Fischer a pu doubler la mise à la 22e en avantage numérique, même si la réussite de Christoph Bertschy doit plus à sa vitesse et à la vision de jeu de Dominik Egli qu'à une action placée. La Suisse a enfoncé le clou à la 29e sur un nouveau power-play. Après que le puck a heurté la transversale, les joueurs à croix blanche ont maintenu le puck autour du filet de Punnenovs et c'est finalement Marco Lehmann qui a pu le glisser au fond. Totalement dominateurs, les Suisses ont ajouté une quatrième réussite à la 32e par Senteler d'un très joli tir. Puis à la 37e, c'est Loeffel qui a salé l'addition lors d'une pénalité différée. Les deux équipes se retrouvent samedi en fin d'après-midi à Kloten pour une revanche. Mais la Suisse devra faire attention de ne pas trop prendre en compte cette rencontre face à une Lettonie curieusement faible. Seulement dans le contexte actuel, toute victoire large est très bonne à prendre.

Pauline Brunner aux Jeux de Paris Toute la rage de vaincre de Pauline Brunner. Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Pauline Brunner disputera le tournoi olympique à l'épée. La Neuchâteloise de 29 s’est qualifiée pour les Jeux de Paris à la faveur de son succès au tournoi de Differdange. Dans le Grand-Duché, la gauchère, qui est 33e mondiale, a battu 15-10 en finale l’Israélienne Dar Hecht qu’elle avait déjà dominée en phase de poules. Son assaut le plus difficile fut sa demi-finale contre la Suédoise Emma Fransson. Elle l’a battue 15-13 dans une rencontre où elle a dû longtemps courir derrière le score, relate Arcinfo. Ancienne Championne d’Europe juniors, Pauline Brunner avait signé son meilleur résultat en Coupe du monde en novembre dernier à Legnano où elle avait pris la deuxième place. Sa victoire au Luxembourg n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où elle était la tête de série no 1 du tableau. Mais le fait d’avoir pu justifier son rang en dit long sur sa force de caractère. Ce dimanche, le Valaisan Alexis Bayard tentera, au Luxembourg aussi, d’arracher sa qualification pour les Jeux de Paris dans un tournoi qu’il devra, comme Pauline Brunner vendredi, impérativement gagner.

L'étape pour McNulty, le jaune pour Ayuso Brandon McNulty intouchable dans le chrono d'Oron. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Brandon McNulty a enlevé la 3e étape du Tour de Romandie, un contre-la-montre de 15,5 km à Oron. Son coéquipier au sein de l’équipe UAE Juan Ayuso endosse le maillot de leader. L’Américain a su pleinement exploiter l’avantage de rouler avant la pluie. Il s’impose avec une marge de 13’’ sur son compatriote Magnus Sheffield. Également membre de la formation UAE, l’Autrichien Felix Grossschartner a pris la 3e place à 15’’, juste devant Ayuso qui a été relégué à 21’’. Ce dernier abordera l’étape de samedi vers Leysin avec un avantage de 7’ sur le Belge Ilan Van Wilder, de 10’’ sur le Russe Aleksandr Vlasov et de 11’’ sur son compatriote Carlos Rodriguez. La victoire finale devrait se jouer entre ces quatre hommes. Porteur du maillot jaune lors de ce contre-la-montre, le Belge Thibau Nys n'occupe plus que la 13e place du général. Sur le plan suisse, Yannis Voisard tire toujours parfaitement son épingle du jeu. Le Jurassien a pris la 24e place de l’étape pour figurer au 9e rang du général à 36’’ d’Ayuso. Le coureur de la formation Tudor a largement les moyens de terminer ce Tour de Romandie parmi les dix premiers. Samedi, la quatrième étape conduira le peloton de Saillon sur les hauteurs de Leysin.

Pedro Rocha désigné président de la Fédération Pedro Rocha est le nouveau patron de la fédération espagnole de football Image: KEYSTONE/AP/PAUL WHITE Pedro Rocha a été nommé vendredi à la présidence de la Fédération espagnole (RFEF), a annoncé celle-ci dans un communiqué. Il est pourtant inculpé dans l'affaire de corruption qui secoue la RFEF. "Pedro Rocha a été désigné aujourd'hui nouveau président de la Fédération espagnole, après avoir reçu le soutien de la majorité de l'assemblée de l'institution", a écrit la RFEF dans un communiqué. Il était le seul candidat à des élections qui devaient initialement se tenir le 6 mai si plusieurs personnes s'étaient présentées. Cette annonce intervient au lendemain de la décision du gouvernement espagnol de placer sous tutelle la Fédération. Celle-ci est en crise depuis le scandale du baiser forcé de Luis Rubiales, ex-président de l'instance dont Pedro Rocha assurait l'intérim depuis le mois d'août. Concrètement, "une commission de supervision, de normalisation et de représentation" créée par le Conseil supérieur du sport (CSD), un organisme dépendant du ministère des Sports, exercera "la tutelle de la RFEF durant les prochains mois", dans "l'intérêt de l'Espagne", future organisatrice du Mondial 2030 conjointement avec le Portugal et le Maroc, avait annoncé jeudi le CSD. Enquête pour corruption Déjà secouée par le scandale du baiser forcé à la championne du monde Jenni Hermoso après le sacre mondial de la "Roja" en août, qui a mené à la démission de Rubiales, la RFEF est désormais au centre d'une enquête pour corruption dans laquelle l'ancien homme fort du foot espagnol et Pedro Rocha ont été mis en examen. Cette affaire porte sur des irrégularités dans les contrats signés par la RFEF au cours des cinq dernières années, pendant la présidence de Luis Rubiales, dont le juteux contrat conclu pour délocaliser la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

Nico Hülkenberg va passer chez Audi Nico Hülkenberg pilotera une Audi l'an prochain Image: KEYSTONE/EPA/SZILARD KOSZTICSAK Les responsables de la future écurie de Formule 1 Audi apportent une première clarification sur la question des pilotes. L'Allemand Nico Hülkenberg sera au volant de l'une des deux monoplaces de la future ex-équipe Sauber à partir de la saison prochaine. La nomination de Nico Hülkenberg n'est pas une surprise. Le nom de l'Allemand de 36 ans, qui s'est engagé sur le long terme, figurait depuis longtemps en tête de la liste des candidats potentiels à un poste de pilote chez Audi. Depuis ses débuts en Formule 1 il y a 14 ans, l'expérimenté Nico Hülkenberg a couru 208 Grands Prix, terminant 7e du championnat du monde 2018 au volant d'une Renault. Ancien pilote de Sauber (en 2013) notamment, il dispute actuellement sa deuxième saison au sein de l'écurie américaine Haas. Le nom du deuxième pilote de l'écurie Audi, qui succédera officiellement à la "Stake F1 Team Kick Sauber" en 2025, n'est pas encore connu. Mais il ne s'agira probablement pas de l'un des deux pilotes actuels de Sauber, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu. Une collaboration avec Carlos Sainz est en revanche possible, l'Espagnol devant céder sa place à Lewis Hamilton chez Ferrari.

Embiid annonce souffrir de la maladie de Bell Joel Embiid a annoncé souffrir de la maladie de Bell Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Star des Sixers, Joel Embiid a confirmé qu'il souffrait de la maladie de Bell, jeudi après la victoire des siens contre les Knicks. Cette maladie se manifeste par une paralysie du nerf facial. Des articles avaient été publiés jeudi dans la presse selon lesquels l'ailier-fort de 2m13, âgé de 30 ans et MVP de la saison 2022/2023, avait subi un traitement afin de soigner cette maladie. "(Le traitement) a dû commencer un ou deux jours avant un match à Miami", a expliqué le joueur né au Cameroun, en précisant qu'il souffrait à ce moment-là de migraines et qu'une faiblesse musculaire lui provoquait une paralysie de l'oeil gauche et de la bouche. "Oui, c'est assez ennuyeux", a déclaré Embiid, qui portait des lunettes noires, aux journalistes après le match. Cette paralysie, qui disparaît généralement en quelques semaines ou quelques mois, touche "le côté gauche de mon visage, ma bouche et mon oeil", a-t-il continué. "C'est difficile, mais je ne veux pas baisser les bras". Ce mal dont il souffre et dont il ne connaît pas l'origine pourrait selon certains analystes être une réaction provoquée par une infection virale. En rémission, Joel Embiid a porté les 76ers vers la victoire sur les Knicks 125-114 jeudi soir en inscrivant 50 points, le meilleur total de sa carrière en play-off. Une victoire qui permet aux 76ers de revenir à 2-1 dans la série.