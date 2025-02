Les Senators gâchent la fête ++ Les Wizards enchaînent

Lausanne-Sport: Antoine Bernede signe à Hellas Vérone Antoine Bernede: une nouvelle aventure va s'ouvrir en Italie Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Lausanne-Sport a perdu un de ses meilleurs éléments juste avant la clôture du mercato. Le milieu Antoine Bernede (25 ans) a été prêté avec option d'achat à Hellas Vérone, en Serie A. Bernede (25 ans) était arrivé au LS il y a deux ans en provenance du RB Salzbourg. Formé au PSG, il a inscrit cinq buts et donné six assists en 75 rencontres avec le club vaudois. Directeur sportif du Lausanne-Sport, Stéphane Henchoz a salué la contribution du milieu de terrain. "Antoine est arrivé chez nous il y a deux ans pour relancer sa carrière. Il s'est développé grâce à son travail et celui de son club au point d'attirer les convoitises de grands championnats européens", a déclaré l'ancien défenseur international.

Les Senators infligent une 5e défaite consécutive aux Predators Roman Josi (à droite) a réussi 1 assist lundi, mais son 957e match de saison régulière s'est soldé par une défaite Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Les Senators ont gâché la fête de Roman Josi, qui a établi lundi un nouveau record pour les Predators en disputant son 957e match de saison régulière en NHL. Ottawa s'est imposé 5-3 à Nashville. La soirée avait pourtant bien commencé pour Roman Josi et les Preds, qui ont ouvert la marque à la 24e minute sur une réussite de Filip Forsberg. Josi a signé la passe décisive sur ce but, pour son 27e assist et son 36e point de la saison (722 points au total en saison régulière). Les Predators ont également bien entamé le troisième tiers, égalisant à 2-2 après 47 secondes de jeu dans l'ultime période sur une supériorité numérique. Mais Ottawa a inscrit trois buts consécutifs - le dernier dans une cage vide - pour décrocher sa cinquième victoire consécutive. "Au final, nous nous battons à nouveau nous-mêmes", a regretté Roman Josi, qui a battu le record de David Legwand (ex-pigiste du HC Bâle en LNB durant le "lock-out" de 2004/05) en disputant son 957e match dans le championnat régulier. Cette défaite, la cinquième d'affilée pour eux, laisse les Predators à 16 points d'une place en play-off.

Un 2e succès d'affilée pour les Wizards Kyshawn George a réussi 6 points et 4 rebonds face à Charlotte lundi Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond Washington a signé lundi son deuxième succès consécutif en NBA, après avoir enchaîné une deuxième série de 16 défaites cette saison. Kyshawn George et les Wizards se sont imposés 124-114 à Charlotte. C'est simplement la deuxième fois dans cet exercice 2024/25 que les Wizards parviennent à décrocher deux victoires consécutives. Ils y étaient parvenus lors de leurs troisième et quatrième matches de la saison, en battant deux fois coup sur coup les Hawks de Clint Capela, mais avaient ensuite perdu 16 matches de suite. Washington - qui s'impose pour la troisième fois cette saison face aux Hornets - a fait la différence grâce à un deuxième quart-temps remporté 46-25. Les Wizards comptaient 23 longueurs d'avance à la mi-match. Présent dans le cinq de base, Kyshawn George n'a eu droit qu'à 18 minutes de jeu - dont une seule après la mi-temps. Le "rookie" valaisan a réussi 6 points et 4 rebonds. Toujours privés de Clint Capela (touché au dos, et vraisemblablement sur le départ), les Hawks ont quant à eux mis fin à leur série de huit défaites lundi. Atlanta est allé s'imposer 132-130 sur le parquet de Detroit, Trae Young inscrivant le panier de la victoire à 1''6 du "buzzer". Le meneur des Hawks fut d'ailleurs le grand homme du match avec ses 34 points et 9 passes décisives.

Meschack Elia rejoint le FC Nantes Meschack Elia rejoint le FC Nantes Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Meschack Elia quitte également Young Boys. L'attaquant international congolais va terminer la saison avec le FC Nantes, a annoncé le club de Ligue 1 tard lundi. Il s'est engagé sous forme de prêt, avec une option d'achat estimée à 3 millions d'euros par L'Equipe. Elia (27 ans) évoluait depuis l'hiver 2020 sous le maillot des Young Boys, où son contrat porte jusqu'à l'été 2026. Il a décroché trois titres de champion de Suisse (2020, 2021, 2023) et une Coupe de Suisse (2023) avec la formation bernoise. Son transfert a été finalisé dans les dernières minutes du mercato, précise le FC Nantes.

Noah Okafor prêté à Naples Noah Okafor quitte Milan et rejoint le Napoli Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI Indésirable au Milan AC, Noah Okafor va tout de même poursuivre l'aventure en Serie A. L'attaquant international suisse a été prêté à Naples. Ce transfert, officialisé dans les dernières minutes du mercato, coûterait 2 millions d'euros aux Napolitains. L'option d'achat est estimée à plus de 20 millions. Formé à Bâle, Okafor (24 ans) avait débarqué à San Siro en 2023 après s'être révélé sous le maillot de Salzbourg avec qui il a décroché quatre titres de champion d'Autriche d'affilée (2020-2023). Il s'était engagé jusqu'en 2028 avec l'AC Milan, pour qui il a inscrit 7 buts en Serie A en 29 apparitions. Auteur d'une seule réussite en 11 matches disputés dans le championnat d'Italie 2024/25, Noah Okafor se remet tout juste d'une déchirure à un mollet. Le Bâlois aurait dû rejoindre Leipzig durant ce mercato hivernal, mais le transfert avait capoté lors de sa visite médicale. A Naples, Okafor aura la lourde tâche de succéder à la star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia, pour qui le Paris St-Germain a investi plus de 70 millions d'euros. Il tentera de se relancer sous la houlette de l'entraîneur Antonio Conte, au sein d'une équipe qui pointe en tête de la Serie A devant l'Inter Milan de Yann Sommer.

Delphine Darbellay, invitée-surprise du team event Avec Wendy Holdener, Luca Aerni et Thomas Tumler, Delphine Darbellay fait partie du quatuor suisse pour le team event des Mondiaux mardi (15h15). Et la Valaisanne de 22 ans est très excitée. Un rire communicatif envahit la Swiss-Ski Stübli, la maison suisse installée à Saalbach pendant ces joutes. Comme sa copine Malorie Blanc, Delphine Darbellay entend bien profiter à fond de son expérience autrichienne. Et elle le fait savoir. "J'étais à Oberjoch, je me préparais pour les courses de Coupe d'Europe qui auront lieu les 9 et 10 février, explique la skieuse de La Fouly au moment de décrire sa convocation. J'étais très surprise, j'ai eu un moment de +Wow, comment je vais faire ça+. Mais j'étais très contente." Delphine Darbellay écume les courses de Coupe d'Europe depuis six ans, mais la Coupe du monde depuis cette année seulement. Elle a pris part à son premier géant à Semmering entre Noël et Nouvel-An, puis a pu courir à Kranjska Gora et à Plan de Corones. Une sortie de piste et deux non-qualifications, mais de l'expérience pour la suite. Une première en 2022 Celles et ceux possédant une bonne mémoire se souviennent de sa participation au team event des finales de Méribel/Courchevel en 2022. Elle avait remporté la victoire avec Andrea Ellenberger, Livio Simonet et Fadri Janutin. "J'étais encore à l'école et on m'avait appelé en me disant que je devais faire le parallèle le lendemain, rappelle la Valaisanne. L'expérience était géniale et j'étais très stressée. Là, je vais essayer de profiter à fond. Je me suis entraînée samedi et lundi en parallèle. Courir pour les autres, c'est une autre ambiance, mais ça me plaît." L'athlète du Val Ferret espère pouvoir transposer le ski qu'elle produit en Coupe d'Europe au niveau de la Coupe du monde et bien entendu des Championnats du monde. "Mon ski en Coupe d'Europe va bien, et j'ai un travail mental à faire en Coupe du monde", souligne-t-elle. "C'était super d'avoir mes premiers départs, mais j'avais davantage d'attentes parce qu'à l'entraînement cela fonctionnait bien. Mais c'est un processus d'apprentissage, j'ai parfois trop d'attentes et un complexe: j'ai l'impression que je dois faire mieux que ce que je sais faire", conclut-elle.

Mondiaux à Saalbach: premières médailles décernées cet après-midi Les Championnats du monde de Saalbach commencent cet après-midi dès 15h15 avec le team event. Une compétition par équipe qui peine à convaincre et qui n'a pas souvent souri aux Suisses. Comme une mise en bouche avant le plat de résistance. Agendé au début de ces Mondiaux, le parallèle par équipe est certainement la compétition qui génère le moins d'intérêt de la part des amateurs de ski. Cela fait maintenant vingt ans que la FIS a introduit cette confrontation par nation qui a évolué au fil du temps. Créé à Bormio en 2005, le team event s'est longtemps cherché pour être le plus juste possible. Aujourd'hui et depuis 2021, la course se fait sur un géant parallèle. Swiss-Ski a mis sur pied un bon quatuor avec l'inépuisable Wendy Holdener, la jeune Valaisanne Delphine Darbellay (22 ans), Luca Aerni et Thomas Tumler. 4e à Val d'Isère et 7e à Adelboden, Aerni est plus à l'aise en géant qu'en slalom cet hiver. Quant à Thomas Tumler, vainqueur à Beaver Creek et 4e à Adelboden, il sait comment gagner. Et Saalbach lui rappelle de bons souvenirs puisqu'il avait terminé 3e du géant des finales l'an dernier.

Super League: un derby à Tourbillon ce soir La 22e journée de Super League débute ce soir (20h30) avec deux rencontres. Il y aura notamment un derby romand entre Sion et Servette, qui restent tous deux sur un début d'année mitigé. Le FC Sion (9e/26 pts), qui avait agréablement surpris au premier tour, fait du surplace depuis la reprise: trois matches, trois défaites. A la décharge des Valaisans, ils se sont déplacés chez les deux premiers du classement, soit Bâle et Lugano. La venue de Servette (4e/32 pts) à Tourbillon s'accompagne donc d'une certaine pression, un succès étant essentiel si les Sédunois veulent garder leurs chances d'accrocher le top 6. De leur côté, les Genevois viennent d'aligner trois matches nuls après des prestations assez peu convaincantes. Pour eux, les trois points sont une nécessité absolue s'ils entendent encore lutter pour le titre, eux qui accusent désormais six points de retard sur Lugano (1er/38 pts). L'autre rencontre opposera Grasshopper (11e/20 pts) au Lausanne-Sport (5e/31 pts). Les Vaudois, qui avaient fini 2024 en trombe, ne sont pas repartis sur les mêmes bases. Ils n'ont pris qu'un point depuis la reprise. Le déplacement chez l'avant-dernier pourrait relancer les actions du LS.

Wawrinka battu en trois sets par Medvedev à Rotterdam Stan Wawrinka a offert une superbe r Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Troisième match de la saison, et troisième défaite pour Stan Wawrinka (ATP 155). Le Vaudois de bientôt 40 ans s'est incliné d'entrée dans l'ATP 500 de Rotterdam, non sans avoir offert une superbe résistance à Daniil Medvedev (ATP 7). Sacré il y a tout juste dix ans dans la cité néerlandaise, Stan Wawrinka a été battu 6-7 (8/10) 6-4 6-1 après 2h30' de jeu par le vainqueur de l'édition 2023 lundi soir. Il restait sur deux succès face au Russe, le plus récent ayant toutefois été obtenu il y a plus de deux ans (à l'automne 2022 à Metz). L'ex-no 3 mondial a en tout cas fait honneur à l'invitation qu'il a reçue. Il a ainsi écarté deux balles de premier set - dont une à 7/8 dans le tie-break sur le service adverse - avant de conclure cette manche sur sa quatrième opportunité. Après avoir pourtant vu son adversaire gagner quatre jeux d'affilée et mener 5-3! Mais Stan Wawrinka n'est pas parvenu à enchaîner après ce premier set bouclé en un peu moins de 70 minutes. Daniil Medvedev, qui cherche à se relancer après son élimination au 2e tour de l'Open d'Australie, a signé le break d'entrée dans la deuxième manche pour prendre la main. Il n'a dès lors plus lâché son os. Stan Wawrinka - à qui Andy Murray a rendu hommage sur X durant la seconde manche - s'est pourtant accroché tant bien que mal. Il a notamment mené 0/40 à la relance dans le quatrième jeu du deuxième set. Mais il a craqué dans la manche décisive, perdant ses deux premiers jeux de service en même temps que ses dernières illusions.

Lugano renoue avec la victoire Jiri Sekac a inscrit l'un des deux buts luganais lundi Image: KEYSTONE/Alessandro Crinari Battu lors de ses trois dernières sorties, Lugano a renoué avec la victoire lundi en National League. Les hommes du coach Uwe Krupp se sont imposés 2-1 en prolongation face aux Zurich Lions. Ils reviennent ainsi à quatre longueurs du 10e Rapperswil-Jona. Lugano (12e du classement, avec 3 points d'avance sur le GSHC) a forcé la décision à 38'' de la fin de la période supplémentaire sur une réussite de son buteur Luca Fazzini, auteur de sa 20e réussite de la saison. Il s'agissait du 48e tir cadré par les Tessinois. Simon Hrubec a en effet sorti le grand jeu devant le filet zurichois. Il s'était incliné une première fois après 10'00 sur un but de Jiri Sekac, mais Yannick Zehnder avait remis les deux équipes à égalité dès la 16e minute. Les Lions zurichois concèdent ainsi leur deuxième défaite d'affilée après celle subie samedi à Berne. Ils accusent cinq longueurs de retard sur le leader de la National League, le Lausanne HC, avec deux matches en retard.

"Aucune pression" pour Vonn, qui vise quand même une médaille Lindsey Vonn aborde les Mondiaux sans aucune pression Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Lindsey Vonn, de retour sur le circuit à l'âge de 40 ans après six années d'absence, aborde les Mondiaux de Saalbach "sans aucune pression". Mais avec l'envie d'aller y chercher une médaille. "Quand on a commencé à discuter de la possibilité de revenir à la compétition cette saison, mon but était d'être ouvreuse pour les Mondiaux et peut-être d'y être consultante", a raconté la "Queen Speed" lors d'une conférence de presse lundi. "Mais être là en tant qu'athlète, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas anticipé." L'Américaine, qui s'est fait poser une prothèse en titane à un genou, a fait son grand retour en Coupe du monde en décembre et a connu depuis des hauts (6e de la descente et 4e du super-G à Sankt Anton) et des bas (chute à l'entraînement, 20e de la descente et sortie de piste en super-G à Cortina en Italie). Elle vivra à Saalbach ses neuvièmes Mondiaux, vingt ans après ses premiers. "Je n'avais pas prévu d'être là mais ce qui a changé, c'est que je suis rapide", a affirmé Lindsey Vonn. "Je suis compétitive et je suis prête à aller chercher une médaille et c'est tout ce qui compte lors de Championnats du monde." Championne du monde de la descente et du super-G en 2009, elle assure qu'elle aborde le rendez-vous de Saalbach sans aucune pression. "Je n'ai rien à prouver à personne", a-t-elle répété. "La plupart des filles, elles ont la pression d'elles-mêmes, de leur équipe, il y a des attentes. Moi, je n'ai rien de tout ça, aucune pression." "Je n'ai pas perdu mon talent" "Mon ambition n'a jamais été d'être compétitive dès cette année", a-t-elle encore souligné, rappelant que son véritable objectif, ce sont les JO 2026 à Milan/Cortina. "Cette saison, c'est juste un test après l'autre pour être au top l'année prochaine, et les Mondiaux ne sont pour cela en rien différent d'une étape de Coupe du monde." Etre au départ du super-G jeudi et de la descente samedi, dit-elle, n'est donc qu'une "cerise sur le gâteau". "Je suis juste heureuse d'être là et je vois ça comme l'occasion d'être encore plus compétitive l'année prochaine." Mais même sans pression, Lindsey Vonn se dit capable de gagner, à court ou moyen terme. "Je sais que je peux le faire, peut-être dès cet hiver ou peut-être la saison prochaine, mais je n'ai pas perdu mon talent et je sais ce que ça implique de gagner et je sais que ça va venir", a-t-elle souligné.

Lara Gut-Behrami: "Mes derniers Mondiaux" Lara Gut-Behrami disputera bien ses derniers Mondiaux à Saalbach Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami va disputer à Saalbach ses derniers Mondiaux. La Tessinoise de 33 ans devrait donc aller jusqu'aux JO de Cortina avant de tirer sa révérence. Dans une note transmise aux médias présents en Autriche, la Tessinoise plante d'emblée le décor: "Voilà, mes prochains Championnats du monde qui vont être aussi mes derniers vont bientôt commencer. C'est dit, c'est fait, ce seront mes derniers. Mais je n'aurais jamais imaginé à Val d'Isère en 2009 avoir une carrière pareille et être encore là après toutes ces années. Je suis surtout concentrée sur ça et heureuse de ça." La skieuse de Comano explique aussi que la piste de la station autrichienne n'est pas forcément taillée pour ses qualités: "Ce n'est pas ma favorite, mais c'est assez difficile à décrire. Je ne suis pas la fan numéro un des mouvements de terrain construits artificiellement, et à chaque porte il y a des mouvements de terrain. Je serai toutefois au départ et je saisirai mes chances." La détentrice du gros globe a encore donné une précision sur son programme en Autriche: "Je ne pense pas que je serai au départ du combiné par équipe (red: prévu le mardi 11). Ma priorité demeure le géant (réd: le jeudi 13) et les jours précédents je vais essayer de bien m'entraîner près de Saalbach", explique encore "LGB", qui s'alignera cette semaine en super-G (jeudi) et en descente (samedi).

Une cascade de forfaits en équipe de Suisse Romain Loeffel est l'un des huit joueurs ayant déclaré forfait pour le rassemblement de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Patrick Fischer fait face à une cascade de forfaits pour l'étape du Euro Hockey Tour prévue cette semaine. Outre le portier de Langnau Stéphane Charlin, pas moins de sept autres joueurs ont renoncé à leur sélection pour cause de blessure ou de maladie. Un deuxième gardien, Ludovic Waeber, les défenseurs Tobias Geisser et Romain Loeffel ainsi que les attaquants Enzo Corvi, Tyler Moy, Théo Rochette et Tristan Scherwey ont dû déclarer forfait pour les matches prévus à Langnau (jeudi face à la Finlande) puis à Stockholm (samedi face à la Suède et dimanche face à la Tchéquie). Pour les remplacer, Patrick Fischer a convoqué les gardiens Sandro Aeschlimann et Gilles Senn, le défenseur Lukas Frick et les attaquants Marc Marchon, Fabian Ritzmann, Yanick Sablatnig et Jonas Taibel. Pour Ritzmann (Berne), Sablatnig (Bienne) et Taibel (Rapperswil-Jona), il s'agit de la première convocation en équipe A.

Manuel Neuer prolonge d'un an au Bayern Manuel Neuer restera au Bayern au moins jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Manuel Neuer poursuivra sa carrière au Bayern Munich. Le gardien international allemand de 38 ans a prolongé d'un an son contrat qui expirait à l'été 2025, a annoncé le "Rekordmeister" lundi. Neuer, qui était arrivé en Bavière en 2011 en provenance de Schalke, vivra donc une 15e saison sous le maillot de l'actuel leader de Bundesliga. Le champion du monde 2014 a remporté avec le Bayern deux Ligues des champions, onze titres de champion d'Allemagne et cinq Coupes nationales.