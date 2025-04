Les Suisses en forme ++ Les Hawks manquent leur affaire

Lausanne doit gagner à Zurich, une mission quasi impossible Battu 3-0 par un Zurich en tous points supérieur, Lausanne a perdu d'entrée l'avantage de la glace en finale de National League. Les Vaudois n'ont déjà plus le choix: ils devront faire chuter une équipe qui n'a plus perdu à domicile en play-off depuis deux ans. Il faut en effet remonter au 4 avril 2023 pour retrouver la trace d'une défaite des Zurich Lions dans leur patinoire lors des séries éliminatoires - l'acte IV d'une demi-finale perdue 4-0 contre Bienne. Depuis, le "Z" a remporté 14 matches consécutifs dans son antre et n'a été poussé en prolongations qu'une seule fois. C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend désormais les Lausannois. Hrubec n'a pas tremblé Ils devront dans tous les cas montrer un autre visage que celui affiché mardi à Malley, où les champions de Suisse et d'Europe n'ont pas vraiment eu à forcer leur talent pour empocher le premier point de cette finale. "Nous devons être meilleurs. Nous avons joué avec un peu d'hésitation, moi y compris", a reconnu le défenseur américain Gavin Bayreuther en zone mixte. "Zurich est une grande équipe, mais nous serons prêts pour le deuxième match", a-t-il assuré. "Muets" pour la première fois dans ces play-off, les Lions vaudois ont eu du mal à inquiéter le portier tchèque Simon Hrubec, qui a écarté sans sourciller les 29 tirs auxquels il a dû faire face. Il faut dire qu'aucune de ces tentatives n'a vraiment eu le poids d'un but, la faute à une défense zurichoise impressionnante. "Ils sont vraiment compacts dans la zone neutre et nous le savions, mais nous n'avons tout simplement pas été aussi bons que nous aurions dû l'être. Nous n'avons pas suffisamment déstabilisé Hrubec en travaillant devant le but", a justement analysé Gavin Bayreuther. Et même lorsque le LHC a pu s'installer dans le camp adverse, à l'occasion de trois situations de 5 contre 4 dans le troisième tiers-temps, Zurich n'a eu aucun mal à contrecarrer le jeu de puissance lausannois. Un duo de choc Pour faire la différence, Geoff Ward aimerait sans doute bien pouvoir compter sur un duo helvétique aussi létal que celui du "Z". Denis Malgin et Sven Andrighetto ont, en effet, fait étalage de toute leur classe lors de ce premier acte. "Cela n'a pas été très difficile pour eux ce soir (réd: mardi)", a lâché l'entraîneur canadien du LHC, l'air de dire que ses hommes auraient pu mieux faire pour stopper les deux attaquants de l'équipe de Suisse. Certes, Malgin, impliqué sur les deux premiers buts, et Andrighetto, auteur du 3-0, ont su exploiter les largesses lausannoises, mais il apparaît clair que le vainqueur de la saison régulière ne dispose pas dans ses rangs de joueurs helvétiques d'une telle qualité. "Aucune excuse" Le LHC, toujours privé de Michael Raffl, Michael Hügli, Fabian Heldner et Tim Bozon, peut légitimement invoquer l'excuse de l'infirmerie surchargée - ce que Geoff Ward n'a pas fait. L'Ontarien n'a pas non plus voulu entendre parler de fatigue, Lausanne ayant disputé trois matches de plus que Zurich pour atteindre la finale: "Il n'y a aucune excuse. Si vous ne pouvez pas pousser votre corps à cette période de l'année, alors vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez au final." Après ce premier rendez-vous manqué, Lausanne se retrouve déjà dans une position compliquée avant l'acte II prévu jeudi à Zurich. Mais il serait cavalier d'enterrer dès maintenant une formation qui a montré toute sa ténacité depuis le début des play-off. Fribourg-Gottéron, qui pensait avoir fait le plus dur en s'imposant deux fois à Malley en demi-finale, a bien fini par le constater.

Le lanceur du bidon visant MVDP reconnaît "un geste stupide" Le spectateur qui avait visé van der Poel avec un bidon a reconnu que son geste était stupide Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le spectateur qui a lancé un bidon au visage de Mathieu van der Poel dans le final de Paris-Roubaix dimanche, s'est "excusé" par écrit auprès du vainqueur de la Reine des classiques. Il reconnait "un geste stupide", selon le journal belge Het Laatse Nieuws. "Je suis tellement heureux qu'il ait franchi la ligne d'arrivée en premier dimanche, malgré mon geste stupide. Mais en même temps, je me rends compte que je dois m'excuser auprès de tous les coureurs et de tous les fans de course", a écrit ce Belge originaire de Waregem, dans un mail rendu public par le quotidien flamand mercredi. "Un bidon d'eau était dans l'herbe. Je l'ai ramassé et je l'ai lancé quand il est passé. Sans réfléchir. Au bout d'une demi-seconde, j'ai réalisé à quel point c'était stupide et dangereux. J'ai été très gêné pendant des jours", a expliqué le jeune homme âgé de 28 ans, reconnaissant "avoir beaucoup bu" durant la journée. L'équipe Alpecin-Deceuninck a annoncé lundi qu'elle allait porter plainte contre ce spectateur. L'Union cycliste internationale (UCI) envisage également de se joindre à la plainte. Le parquet de Lille a aussi ouvert une enquête sur cet incident survenu dans le secteur pavé de Templeuve, à environ 33 kilomètres de l'arrivée à Roubaix. "Inacceptable" "C'est inacceptable. C'était un bidon plein, il pesait un demi-kilo et je roulais à 40 km/h. C'est comme recevoir une pierre dans la figure. Ca m'a fait très mal. J'espère que nous pourrons identifier le spectateur et engager des poursuites", avait déclaré le Néerlandais Mathieu van der Poel dimanche. Le spectateur s'est défendu d'être un supporter de Wout Van Aert, rival de "MVDP", assurant qu'il n'avait pas eu l'intention de faire perdre le Néerlandais et ne "pas avoir de coureur préféré". Le champion du monde 2023 avait déjà été visé par des crachats sur d'autres courses, notamment lors de l'E3 Classic en mars. Le spectateur auteur de ce crachat a été identifié mardi par la police belge sur base des images TV. Il sera sanctionné d'une amende administrative pouvant atteindre 350 euros.

Toujours pas de Tournée des Quatre tremplins pour les dames Nika Prevc et ses rivales n'auront toujours pas droit à leur Tournée des Quatre tremplins Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT L'attente des sauteuses à ski se poursuit. Elles n'auront toujours pas droit à leur Tournée des Quatre tremplins la saison prochaine, selon le calendrier publié par la FIS. Les compétitions du "Two Nights Tour" à Garmisch-Partenkirchen (31 décembre 2025) et Oberstdorf (1er janvier 2026) font certes à nouveau partie de la Coupe du monde dames. Mais, contrairement aux messieurs, les meilleures sauteuses à ski de la planète n'enchaîneront pas à Innsbruck et Bischofshofen. Leurs compétitions suivantes sont prévues les 3 et 4 janvier à Villach. Chez les messieurs, les quatre concours de la tournée austro-allemande sont programmés le 29 décembre 2025, le 1er, le 4 et le 6 janvier 2026.

3 points pour Meier, 2 pour Hischier et pour Fiala Hischier et les Devils ont renou Image: KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ Les attaquants suisses sont en forme à quelques jours du début des play-off de NHL. Timo Meier et Nico Hischier ont réussi respectivement 3 et 2 points mardi sous le maillot des Devils, Kevin Fiala signant quant à lui 2 assists avec Los Angeles. Timo Meier a inscrit son 26e but de la saison pour ouvrir la marque à la 8e minute dans un match gagné 5-4 après prolongation par New Jersey, qui restait sur trois défaites de suite, à Boston. L'Appenzellois a ensuite réussi 2 assists, dont 1 sur le but de la victoire marqué par Brian Dumoulin après 1'30 en "overtime". Son capitaine Nico Hischier a quant à lui signé deux passes décisives pour ses 33e et 34e assists de la saison. Le centre valaisan affiche désormais 69 points à son compteur personnel avant le dernier match que livreront les Devils en saison régulière, mercredi face à Detroit. A la lutte avec Hischier pour le titre de meilleur buteur suisse de la saison, Kevin Fiala n'a pas non plus marqué mardi et en reste également à 35 réalisations. Mais le Saint-Gallois a réussi ses 24e et 25e assists dans un match gagné 6-4 par les Los Angeles Kings à Seattle. Fiala, qui a atteint mardi la barre des 60 points dans cet exercice 2024/25, en a cumulé 8 dans ses quatre dernières sorties. Les Kings ont quant à eux décroché leur quatrième victoire consécutive, la huitième dans leurs neuf dernières parties. Le défenseur de Tampa Bay Janis Moser s'est également illustré mardi. Le Seelandais a réussi un assist - son 12e de la saison - dans un match gagné 5-1 par le Lightning face aux Florida Panthers. Les deux équipes floridiennes se retrouveront au 1er tour des play-off, comme l'an dernier. Un ticket à attribuer A noter qu'il ne reste plus qu'une place disponible pour les play-off après que Minnesota et St. Louis se sont assuré les "wild cards" disponibles à l'Ouest. Cette place reviendra soit aux Canadiens de Montréal soit aux Columbus Blue Jackets. Montréal, qui a 2 points d'avance sur Columbus, peut valider son ticket dès mercredi avec la réception de Carolina.

Les Hawks manquent leur première occasion Paolo Banchero et Orlando ont dominé Atlanta mardi Image: KEYSTONE/AP/John Raoux Atlanta a manqué une première occasion de décrocher un ticket pour les play-off de NBA. Les Hawks se sont inclinés 120-95 face à Orlando dans le match no 1 du play-in de la Conférence Est. Toujours privés des services de Clint Capela (blessure à la main gauche), les Hawks bénéficieront d'une seconde opportunité d'accrocher le bon wagon vendredi à domicile. Ils accueilleront le perdant du duel Chicago-Miami, dans une rencontre dont le vainqueur défiera la tête de série no 1 Cleveland au 1er tour des play-off. Atlanta a été largement dominé par Orlando, qui a gagné le droit d'affronter Boston (no 2 à l'Est) en quart de finale de Conférence. Menés de 22 points (57-35) au deuxième quart, les Hawks sont revenus à 3 longueurs à 3'00 de la fin du troisième quart (71-68) avant de craquer dans une ultime période perdue 41-22. A l'Ouest, c'est Golden State qui a validé son ticket pour les play-off mardi. Les Warriors, qui ont battu Memphis 121-116 grâce à 74 points cumulés par le duo Butler/Curry, se frotteront aux Houston Rockets au 1er tour des play-off. Memphis aura une deuxième chance vendredi, face au perdant du duel Sacramento-Dallas).

Le Real Madrid et Mbappé en mission remontada face à Arsenal Corrigé 3-0 à l'aller à Londres, le Real de Mbappé, champion d'Europe en titre, va tenter de faire marcher sa magie. Ceci pour renverser Arsenal en quart de finale retour de la Ligue des champions. Il faudra un exploit, une nouvelle nuit magique, pour que le roi d'Europe reste en vie, dans "sa" compétition mercredi. Car la marche, une équipe d'Arsenal rodée collectivement et qui a largement dominé l'aller, paraît bien haute, même pour le géant espagnol, spécialiste des renversements épiques sur la scène européenne. Le club madrilène a donc tenté d'invoquer les esprits en publiant avant cette manche retour les images des dernières "remontadas" sur les réseaux sociaux, contre Wolfsburg, en 2016 (2-0, 3-0) ou Paris (1-0, 3-1), Chelsea (1-3, 3-2) et Manchester City (4-3, 3-2), en 2022. "C'est ainsi que remonte Madrid" "Asi, asi remontada el Madrid" (c'est ainsi, ainsi que remonte Madrid), titre également le quotidien "Marca", en rappelant les autres exploits similaires, contre Derby County en 1975, le Celtic Glasgow en 1980, ou l'Inter en 1986. "S'il y a bien une équipe capable de le faire, c'est le Real", martelaient un à un les joueurs madrilènes mardi dernier. "Oui, bien sûr qu'on peut le faire", avait glissé Kylian Mbappé. "Si on regarde le match de ce soir, on peut se dire qu'il n'y a quasiment aucune chance. Mais dans le football il se passe des choses imprévisibles. Personne ne s'attendait à ce que Rice marque deux buts sur coup franc, mais il l'a fait", avait poursuivi l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti. "Nous devons y croire, avoir confiance en nous-mêmes, parce que parfois, souvent, il se passe des choses de ce type au Bernabéu", avait-il ajouté. Mbappé attendu en sauveur Des "choses de ce type", comme la qualification pour la finale de l'an dernier, sur la route d'une 15e couronne, en terrassant le Bayern Munich sur le gong en demi-finale retour avec un doublé en trois minutes de l'Espagnol Joselu (88e, 91e). Pour mercredi, les Merengues placent leurs espoirs en Kylian Mbappé, leur recrue star de l'été dernier, venue pour vivre ce genre de soirée du bon côté, après l'avoir subie avec le PSG en 2022. L'attaquant français, toujours en quête d'une première Ligue des champions et du Ballon d'Or, avait prouvé face à Manchester City en février dernier qu'il était capable de faire tomber un géant presque à lui seul, avec un triplé retentissant (3-1). "Je rêvais de ces moments-là depuis mon enfance. De jouer pour ce club et de ressentir ce que c'est une grande soirée au Bernabéu. Beaucoup de gens m'en ont parlé, maintenant j'ai pu le voir de mes yeux, et j'espère que nous allons en connaître beaucoup d'autres", avait-il savouré. Expulsé pour une violente semelle ce week-end face à Alavés, le meilleur buteur merengue (33 buts en 49 matchs) se sait une nouvelle fois attendu au tournant par ses supporters, euphoriques à son arrivée, considérant qu'il était le joyau capable de rapporter au Real une 16e Ligue des champions. Avec un déficit de trois buts à remonter, le capitaine de l'équipe de France fait donc face à un défi majeur pour maintenir son équipe, et sa quête de gloire personnelle, en vie.

Ligue des champions: le PSG et Barcelone dans le dernier carré McGinn c閘鑒re son but, mais le PSG file en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein ll n'y a pas eu de surprise mardi lors des deux premiers quarts de finale retour de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain et Barcelone se sont hissés dans le dernier carré, non sans mal. Vainqueur 3-1 au Parc des Princes à l'aller, le PSG a mené 2-0 avant de finalement s'incliner 3-2 face à un Aston Villa qui a joué sa chance à fond. Le Barça, pour sa part, a perdu 3-1 sur la pelouse du Borussia Dortmund. Les Catalans avaient fait l'essentiel à l'aller en gagnant 4-0. Plein de maîtrise, certain de sa force, le PSG a pris un départ idéal à Villa Park. Sur un contre, Hakimi a profité d'un mauvais renvoi de Martinez pour donner l'avantage aux visiteurs (11e). Cette réussite a éteint les supporters anglais, en fusion dans les premières minutes, et douché les espoirs des Villans de renverser la vapeur. Nuno Mendes, sur un nouveau contre dévastateur, a encore mis les visiteurs sur la voie royale (27e). Les Anglais n'ont jamais renoncé Mais les Anglais n'ont jamais renoncé, pour le plus grand bonheur du prince William, fan avéré du club de Birmingham. Tielemans a réduit l'écart (34e) avant que le capitaine McGinn ne remette les deux équipes à 2-2 (55e). Konsa faisait ensuite exploser le stade (58e) et relançait totalement ce duel qui semblait pourtant plié à la demi-heure. Donnarumma a dû s'employer en plusieurs circonstances pour éviter aux siens d'être embarqués dans les prolongations. Les visiteurs ont vraiment tremblé jusqu'au bout - sauvetage sur la ligne de Pacho à la 93e! - même s'ils ont aussi eu des occasions d'égaliser sur des contres en fin de match. Le Borussia y a cru A Dortmund, le Borussia, qui a mis beaucoup d'intensité dans son jeu, a pu croire un moment réussir un incroyable retour. Après sa correction subie à l'aller, le BVB du gardien suisse Gregor Kobel a en effet fait la moitié du chemin et mené 2-0 après un doublé de Guirassy (11e pen/49e). Mais cinq minutes après le deuxième but, le Barça a sorti la tête de l'eau grâce à un malheureux autogoal de Bensebaini. Ce coup du sort a cassé l'élan des Allemands, qui ont quand même eu le mérite de sérieusement inquiéter les Catalans. L'espoir est revenu après le troisième but signé Guirassy à la 76e, après un mauvais dégagement d'Araujo. Le score n'a cependant plus bougé.

Lausanne perd l'acte I et l'avantage de la glace Patrick Geering (no 4) et Zurich ont marqué le premier point de cette finale en s'imposant à Malley. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a perdu le premier match de la finale des play-off de National League mardi. A domicile, les Vaudois sont restés "muets" face à Zurich. Les champions en titre se sont imposés 3-0. Le LHC va devoir faire mieux pour prendre sa revanche sur le "Z" dans ce remake de la finale de l'an dernier. Malgré le soutien de leur public, les Lausannois ont commis trop d'erreurs dans ce premier acte pour espérer autre chose qu'une défaite qui ne souffre aucune discussion. Zurich, qui a bénéficié de deux jours de repos supplémentaires après sa qualification en six matches contre Davos, a pleinement exploité deux situations spéciales pour faire le break dès le premier tiers-temps, en l'espace de 61 secondes. Malgin en détonateur Les champions d'Europe ont profité d'une pénalité différée pour ouvrir le score à la 12e minute. A 6 contre 5, Denis Malgin a pris le meilleur sur le Canadien Brendan Perlini, préféré au Finlandais Lauri Pajuniemi dans l'alignement du LHC, avant d'envoyer le puck au-dessus de l'épaule droite de Kevin Pasche. S'il endosse une légère responsabilité sur ce but, le jeune gardien lausannois n'a, en revanche, pas été aidé par ses coéquipiers une minute plus tard. Ni Théo Rochette, ni David Sklenicka ne sont parvenus à dégager le puck alors que le LHC évoluait à 4 contre 5. Il n'en fallait pas plus à Malgin, qui n'a eu qu'à décaler Derek Grant pour le 2-0 (13e). Andrighetto clinique Sonnés, les joueurs de Geoff Ward ont bien tenté de répliquer lors du tiers médian, mais ont eu bien de la peine à se créer des occasions, se limitant à des envois sur les côtés qui n'ont pas vraiment inquiété le portier tchèque du "Z" Simon Hrubec. Et les Lions alémaniques n'ont eu besoin que d'un exploit personnel de Sven Andrighetto pour clore les débats. A la 33e, le meilleur compteur des play-off (8 buts, 12 assists en 12 matches) a enrhumé Andrea Glauser et nettoyé la lucarne de Kevin Pasche. Un troisième but dont ne se sont pas remis les Lausannois, qui n'ont pas su concrétiser trois power-plays en troisième période. L'avantage de la glace désormais perdu, le LHC devra impérativement s'imposer au moins une fois à Zurich. Il y a un an, c'est tout ce qui lui avait manqué pour décrocher son premier titre de champion de Suisse.

Wawrinka s'incline en deux sets face à Davidovich Fokina Stan Wawrinka a chuté dès le 1er tour à Barcelone Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 162) a chuté d'entrée à Barcelone, comme à Monte-Carlo huit jours plus tôt. Le Vaudois de 40 ans s'est incliné 6-1 6-4 au 1er tour devant l'un des hommes en forme du début de saison, Alejandro Davidovich Fokina (ATP 30). Malmené dans un premier set où il a concédé trois fois son service, Stan Wawrinka a pourtant eu sa chance face à l'Espagnol, demi-finaliste à Monte-Carlo. L'ex-no 3 mondial s'est ainsi procuré une balle de double break à 4-2 dans la seconde manche. Mais Stan Wawrinka n'a pas su enfoncer le clou. Il a perdu les quatre derniers jeux du deuxième set, concédant un cinquième et dernier break dans l'ultime jeu. Non sans avoir bénéficié de deux balles de 5-5 à 40/15 sur son service.

Lucerne sera privé de Klidjé durant quatre semaines Klidjé lors de son but contre YB Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Lucerne sera privé durant quatre semaines de son attaquant Thibault Klidjé (23 ans). Le Togolais a été victime d'une déchirure musculaire dimanche contre les Young Boys (5-0). Klidjé est le meilleur buteur lucernois cette saison avec dix réussites en Super League. Contre YB, il avait inscrit le premier but avant de se blesser peu après, sans intervention adverse.

Une moquerie à 2500 francs pour Andrea Glauser Andrea Glauser a d Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Andrea Glauser a écopé de 2500 francs d'amende. Le défenseur lausannois est puni pour s'être moqué des officiels lors du match VII entre le LHC et Fribourg samedi dernier. Après la charge de Walser sur Kevin Pasche en fin de deuxième tiers et alors que le score était de 3-0 en faveur des Vaudois, Glauser avait fini sur le banc des pénalités pour avoir participé à une bagarre. Sur le banc, le Singinois s'était caché les yeux et avait mimé un arbitre donnant des pénalités au hasard avec son bras. Ce geste n'a donc pas été du goût des officiels qui ont sanctionné le numéro 96 lausannois. Le futur arrière de Fribourg pourra se consoler en se disant que son geste a fait le tour des réseaux sociaux et qu'il sera certainement réutilisé de nombreuses fois à l'avenir.

Luka Modric devient actionnaire de Swansea, en 2e division anglaise Luka Modric devient actionnaire de Swansea Image: KEYSTONE/EPA/Mariscal Le milieu de terrain croate du Real Madrid Luka Modric, Ballon d'Or 2018, est devenu actionnaire minoritaire et co-propriétaire de Swansea. Le club de Championship l'a annoncé. "L'investissement de Luka dans le club est une reconnaissance de l'ambition et de la vision du club. Il jouera un rôle-clé en aidant le club à attirer l'attention du monde entier et à progresser tant sur le terrain qu'en dehors", a écrit Swansea dans un communiqué. Le club, détenu par un consortium américain depuis 2016, n'a pas révélé le montant de l'investissement de la star croate de 39 ans. "C'est une opportunité passionnante. Swansea a une identité forte, une communauté de supporters incroyable et l'ambition de rivaliser au plus haut niveau", a expliqué Modric dans le communiqué, ajoutant vouloir "apporter (son) expérience" au club gallois, actuellement 12e de Championship et qui n'a pas évolué en Premier League depuis 2018. Modric n'est pas le premier joueur du Real à investir dans un club ces derniers temps, Kylian Mbappé étant devenu actionnaire majoritaire du SM Caen (Ligue 2) et Vinicius Junior celui du FC Alverca (D2 portugaise). En 13 saisons passées à Madrid, après quatre à Tottenham, Modric a remporté six fois la Ligue des champions et quatre fois le championnat. Son contrat arrive à expiration en fin de saison même s'il peut rester encore un an au Real. Capitaine de la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, il en est aussi le joueur le plus sélectionné (186). Mercredi en quart de finale de Ligue des champions, le Real Madrid de Modric a pour mission de renverser la défaite 3-0 subie à Londres contre Arsenal la semaine dernière.

Jan Christen et Bissegger présents Tour de Romandie Jan Christen sera présent sur les routes romandes à la fin du mois Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Jan Christen et Stefan Bissegger seront les atouts suisses au Tour de Romandie, qui se déroulera du 29 avril au 4 mai. Les organisateurs ont confirmé la participation de l'Argovien et du Thurgovien. Au sein de l'UAE Team Emirates, Jan Christen tentera, avec le Portugais Joao Almeida, de marquer de son empreinte la boucle romande. Ils défieront Remco Evenepoel, double champion olympique à Paris et 3e du dernier Tour de France. On sait depuis un certain temps que le Belge, qui a gravement chuté en décembre, sera le leader de l'équipe Soudal QuickStep. Avec le prologue à Saint-Imier et le contre-la-montre final à Genève, Bissegger aura lui deux occasions de se mettre en évidence sur l'effort solitaire.

Kevin Fiala et les Kings enchaînent Kevin Fiala (22) a inscrit son 35e but de la saison lundi face aux Oilers Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Kevin Fiala et les Kings montent en puissance à la veille des play-off. L'attaquant saint-gallois a signé sa 35e réussite de la saison lundi dans un match gagné 5-0 par Los Angeles sur la glace d'Edmonton, où les Kings ont cueilli un troisième succès d'affilée. Auteur d'un doublé dans chacun de ses deux derniers matches, Kevin Fiala a inscrit le 4-0 à 28e en supériorité numérique, après avoir réussi un assist sur le 2-0 de Quinton Byfield (10e). Avec 35 buts - dont 14 marqués en "powerplay", il revient à hauteur du capitaine des Devils Nico Hischier, meilleur buteur suisse de la saison. Fiala (58 points désormais dans cet exercice 2024/25) a inscrit 7 buts sur ses six dernières sorties. Ses L.A. Kings, qui ont gagné sept de leurs huit dernières rencontres, sont désormais assurés d'avoir l'avantage de la glace dans le 1er tour des play-off qui les opposera à... Edmonton. Lian Bichsel a également trouvé le chemin des filets lundi, pour sa 4e réussite en NHL. Mais les Stars et leur défenseur soleurois n'ont eu que peu de raisons de se réjouir à Detroit, où Dallas s'est incliné 6-4 pour subir sa sixième défaite consécutive. La franchise texane n'a plus qu'un match à négocier en saison régulière avant d'affronter Colorado au 1er tour des play-off.