Les Suissesses contre l'Italie en demi ++ Atlanta lourdement battu

"C'est une véritable icône de notre sport et il inspirera les générations futures de jeunes triathlètes du monde entier", a-t-il poursuivi.

Le président de le Fédération internationale de triathlon Antonio Arimany a salué l'héritage de Brownlee. "La contribution d'Alistair au monde du triathlon pendant plus de deux décennies est incommensurable", a-t-il déclaré.

Brownlee s'était attiré les éloges lorsqu'il avait aidé son frère aîné Jonathan - médaillé d'argent à Rio et de bronze à Londres - à franchir la ligne alors que ce dernier était épuisé, lors des séries mondiales de triathlon au Mexique en 2016. L'image avait été abondamment relayée et visionnée sur les réseaux sociaux.

"Le triathlon a profondément façonné ma vie, j'en ai consacré près de la moitié à être un athlète professionnel, réalisant mon rêve d'enfant et accomplissant bien plus que je n'aurais jamais osé imaginer", ajoute-t-il.

Sacré aux JO de Londres en 2012, il avait conservé sa couronne à Rio en 2016, devenant le premier triathlète à réaliser cette performance. Le Britannique est également double champion du monde (2009 et 2011) et quadruple champion d'Europe.

Alistair Brownlee, à gauche, avait aidé son frère Jonathan à finir une course au Mexique

Les demi-finales sont programmées jeudi soir à partir de 18h. Les deux derniers duels entre la Suisse et l'Italie ont été très disputés et les Suissesses ont eu le dessus à chaque fois. Lors de la finale des derniers championnats d'Europe à Aberdeen, elles s'étaient imposées 6-5 et lors du tour préliminaire à Lohja 7-6.

Cette victoire permet au CC Aarau de porter sa série de victoires consécutives aux championnats d'Europe à 20. L'année dernière à Aberdeen, Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz avaient remporté leurs onze matchs pour empocher leur premier titre continental.

Pour ce dernier match du round robin, les Suissesses ont fait face à un défi plus important que prévu. Les Estoniennes, qui n'ont que rarement été aussi fortes, ont lutté jusqu'au 10e end avec l'avantage de la dernière pierre. Heureusement pour SIlvana Tirinzoni et ses coéquipières, leur pierre fut quelques millimètres plus proche du centre que celle des Estoniennes.

Alina Pätz et les Suissesses ont enchaîné 20 succès d'affilée sur le plan européen

Les Kings de Los Angeles ont aussi buté sur un portier en bonne forme, celui de Buffalo, vainqueur 1-0 en Californie. Le Finlandais des Sabres, Ukko-Pekka Luukkonen a stoppé les 24 tirs des Kings, dont les 3 tentatives de Kevin Fiala. L'attaquant saint-gallois n'a pas noirci la feuille des compteurs lors des six derniers matches.

Trois jours après un succès obtenu à Vancouver, les Predators ont rechuté sur la glace de Seattle (3-0). Il s'agit de la troisième défaite en quatre matches pour l'équipe du défenseur bernois et capitaine Roman Josi, qui a décidément bien du mal à lancer sa saison 2024/25.

Sale soirée pour les deux Suisses engagés en NHL mercredi. Roman Josi avec Nasvhille et Kevin Fiala avec Los Angeles, ont tous deux connu la défaite et sont restés muets, à l'image de leurs équipes.

Kevin Fiala est resté muet lors des six derniers matches en NHL.

Malgré un nouveau double double du pivot helvétique (11 points, 10 rebonds), le troisième lors des quatre derniers matches, les Hawks n'ont jamais vraiment inquiété les Californiens, qui ont compté jusqu'à 31 points d'avance dans le troisième quart-temps. Les Warriors ont pu compter sur Curry, auteur de 23 points (4/6 à 3 points) et sur l'ailier Andrew Wiggins, meilleur marqueur de la partie avec ses 27 unités.

Les Hawks d'Atlanta ont subi une lourde défaite mercredi à San Francisco. Clint Capela et ses coéquipiers ont été battus 120-97 par les Warriors de Golden State de Stephen Curry, en NBA.

Clint Capela (en rouge) et les Hawks ont été dominés par les Warriors.

A Lausanne, on a préservé Kevin Pasche en le remplaçant par Antoine Keller après deux tiers. Le portier tricolore a encaissé quatre buts! Dans les rangs grenat, on surveillera l'état de santé de Sakari Manninen qui a dû quitter ses partenaires lors de la troisième période.

Le Valaisan a même décidé de passer en mode super guerrier dans cette rencontre. Il a ainsi ajouté trois goals à son total (24e, 42e et 48e) pour un savoureux quadruplé. Celui qui a resigné pour quatre ans avec les Aigles a donc inscrit plus de buts en une partie de CHL qu'en 16 rencontres de National League (3).

Les joueurs de Geoff Ward ont commencé la partie en profitant d'une erreur de Praplan pour ouvrir la marque par Riat (2e). Mais Genève a bien réagi en répondant deux fois par Palve (7e) et Praplan (8e), qui s'est fait pardonner sa bévue.

Il n'y avait pas vraiment de suspense après l'écart creusé au sortir du premier match à Malley. Pour les Grenat, il fallait gérer, et pour les Vaudois il fallait montrer autre chose que la prestation d'il y a huit jours.

Alors que la Slovaquie a manqué son deuxième titre dans la compétition par équipes après 2002, les Italiennes ont fêté leur cinquième sacre. Elles avaient déjà remporté la Billie Jean King Cup en 2006, 2009, 2010 et 2013.

Dans le premier duel de la finale, Bronzetti (WTA 78) n'a eu aucun mal à battre Viktoria Hruncakova (WTA 238) 6-2 6-4. Ce fut encore plus net dans le deuxième simple. Si Rebecca Sramkova (WTA 43) a pu éviter l'élimination en demi-finale contre la Grande-Bretagne mardi, la Slovaque n'a cette fois eu aucune chance contre Paolini en subissant sa première défaite dans la compétition. La numéro 4 mondiale s'est imposée 6-2 6-1.

Après leur défaite en finale l'année dernière contre le Canada, les Italiennes avaient envie de prendre leur revanche face à la Slovaquie. Les Transalpines ont assumé leur rôle de favorites et elles ont pu fêter leur triomphe après les deux simples.

L'Italie s'est imposée sans problème contre la Slovaquie en finale de la Billie Jean King Cup à Malaga. Lucia Bronzetti et Jasmine Paolini ont permis un succès rapide 2-0.

A l'occasion des courses de Coupe du monde de Beaver Creek (14 et 15 décembre), la femme aux 82 victoires en Coupe du monde et championne olympique de descente en 2010 espère pouvoir officier en tant qu'ouvreuse.

En attendant son retour en Coupe du monde, la skieuse de 40 ans participera à de petites courses FIS en Amérique du Nord pour accumuler des points afin de revenir en Coupe du monde. Cela lui permettra également de tester son genou artificiel en course. En avril, Vonn s'est fait mettre une prothèse.

Lindsey Vonn pourrait faire son retour lors des courses de St-Moritz juste avant Noël. La fédération américaine a demandé une wild card pour les Super-G des 21 et 22 décembre.

Ce nouveau mécanisme de répartition a été rendu possible par la généralisation des passeports électroniques. Auparavant, les clubs formateurs étaient chargés d'identifier par leurs propres moyens les rétributions auxquels ils avaient droit. Ce processus, ainsi que les paiements, sont désormais automatisés grâce aux passeports électroniques.

Le skip Yannick Schwaller et ses co

Pour l'ex-numéro 1 mondial et capitaine de l'Australie Lleyton Hewitt, Nadal a été "un des plus grands joueurs de tous les temps". Ou comme l'a exprimé le speaker dans un ultime cri du coeur: "Pour toujours. Rafa Nadal!"

Sur les six sacres de l'Espagne, le Majorquin a participé à cinq campagnes victorieuses (2004, 2008, 2009, 2011, 2019) mais n'ayant pas joué la finale en 2008, il ne compte à son palmarès que quatre Saladiers d'argent. Mais plus que pour "les titres" ou "les statistiques", Rafa espère être remémoré comme "une bonne personne venue d'un petit village".

Mardi, les spectateurs étaient déjà présents en nombre aux abords du Palais des sports de Malaga bien avant le début du match. Venus d'Elche (sud-est de l'Espagne), Miquel Zapata Diez et Sergio Medina en étaient convaincus: "Rafa" allait jouer et l'Espagne gagner.

L'éternel rival du Suisse Roger Federer (20 titres du Grand Chelem) et du Serbe Novak Djokovic (24 titres) - désormais le seul membre du trio de titans du tennis encore en activité - n'avait plus disputé de match officiel depuis sa défaite le 31 juillet en quarts de finale du tournoi olympique.

"Bien sûr qu'on est déçus, mais je suis fier de mes joueurs", a affirmé Ferrer au coeur de la nuit andalouse. "Le plus important est que Nadal s’en aille heureux, serein et fier".

Les meilleures choses ont pourtant une fin. Après 23 années sur le circuit et presque autant de titres du Grand Chelem (22), ce sont les Pays-Bas et leur surprenant numéro 2 Botic van de Zandschulp qui ont poussé Nadal vers la sortie à 38 ans.

"On aurait tous aimé ne jamais arriver au moment où Rafa prendrait sa retraite", a renchéri Marcel Granollers, équipier de longue date de Nadal sous les couleurs espagnoles.

Nadal a ensuite reçu les félicitations du gratin du tennis et du sport mondial par vidéo interposée: Serena Williams, Andres Iniesta, Roger Federer, David Beckham, Novak Djokovic, Andy Murray... "Tu as été notre exemple", l'a complimenté le capitaine de l'Espagne David Ferrer.

Sa voix s'est brisée sous le coup de l'émotion quand il a remercié sa famille, qui a joué un rôle essentiel dans sa carrière, particulièrement son oncle et entraîneur au long cours Toni Nadal. "Vous ne m'avez jamais fait défaut, vous avez fait en sorte que je garde les pieds sur terre, je pars serein", a affirmé le gaucher.

Mais "je me sens tellement chanceux", a lancé un Nadal d'abord souriant dans une salle debout pour l'acclamer, y compris dans les tribunes réservées aux spectateurs néerlandais.

"Ca ne s'est pas terminé comme on l'aurait tous aimé", à savoir par une qualification de l'Espagne pour les demi-finales de la Coupe Davis, a regretté le héros du jour lors d'une cérémonie d'hommage qui a commencé par une litanie de remerciements.

Aucun autre exploit n'est venu seconder les tentatives débridées, mais au moins réelles, de Vinicius Jr, dont le dernier but sous le maillot brésilien remonte à juin pendant la Copa America.

Dans un match enfin débridé, où la possession restait majoritairement dans les pieds brésiliens, Raphinha a vu son centre au second poteau repoussé de la tête qui échouait sur Gerson à l'entrée de la surface. Le milieu de Flamengo a instantanément repris de volée du pied gauche, son tir canon ne laissant aucune chance à Rochet (1-1, 62e).

Les deux victoires et le renouveau entrevu en octobre contre le Chili (2-1), puis le Pérou (4-0) est déjà loin. Les critiques étaient revenues de plus belle au retour du Venezuela sur le manque de réalisme du duo d'attaque et de créativité du milieu de terrain.

C'est inévitablement de Messi qu'est venue l'étincelle, avec une incursion du capitaine argentin dans la surface qui a monopolisé quatre défenseurs. Sa remise parfaite a trouvé Lautaro Martinez au point de penalty qui s'élevait pour une reprise de volée du gauche tout en puissance pour son 32e but en sélection. Imparable (1-0, 55e).

Les champions du monde, qui venaient d'essuyer leur troisième défaite (2-1 au Paraguay, après des revers contre l'Uruguay et la Colombie), ont remis la marche en avant dans la Bombonera de Buenos Aires contre le dernier de cette poule unique qui n'a pas encore gagné le moindre match (3 points).

Enfin, Chicago a essuyé un troisième revers de rang. Alors qu'ils menaient 2-1, Philipp Kurashev et compagnie ont finalement perdu 3-2 dans leur antre face aux Ducks d'Anaheim.

Vancouver, l'équipe de l'attaquant zurichois Pius Suter, s'est pour sa part inclinée à domicile face aux New York Rangers (4-3). Suter a réussi un assist sur l'égalisation des Canucks à 3-3, mais les joueurs de Big Apple ont forcé la décision dans le troisième tiers grâce à un but de Chris Keider.

Le défenseur seelandais, qui vit sa première saison avec le Lightning, a servi son coéquipier Brayden Point après 62 secondes en "overtime". Le Canadien, depuis l'arrière du but des Penguins, a mystifié le portier adverse Tristan Jarry.

Le Lightning de Tampa Bay a renversé les Penguins de Pittsburgh mardi en NHL (3-2 ap). En Pennsylvanie, Janis Moser s'est illustré sur le but de la victoire des Floridiens tombé en prolongation.

La grande affiche de ce début d'année, entre l'équipe du moment et le champion en titre - qui s'étaient affrontés au 2e tour des play-off au printemps pour un succès de Boston 4-1 - a en partie tenu ses promesses, après un début de match qui laissait craindre une démonstration de Boston.

Les Cavaliers (en blanc) ne sont plus invaincus, la faute aux Celtics de Boston.

"J'ai fermé les yeux pendant la finale du 100 m"

Ajla Del Ponte a fait son deuil le samedi 3 août, dans les tribunes du Stade de France, au bout d'une troisième saison de galère.

"J'ai fermé les yeux pendant la finale du 100 m" aux JO de Paris, confie la Tessinoise, qui a accordé un long entretien à Keystone-ATS mercredi dernier sur les bords du Lac Majeur.

"Physiquement je me sens bien, mentalement aussi", lâche d'emblée Ajla Del Ponte, qui peut tout faire à l'entraînement. "Certaines choses doivent encore revenir, surtout au niveau de la vitesse. Je ne suis pas loin des autres, je suis même parfois devant lorsque je m'entraîne avec les autres filles", se réjouit-elle.

Il n'y a donc plus aucune gêne au niveau de sa cuisse droite ? "Il y avait une certaine appréhension à l'heure de la reprise cet automne. J'ai même un traumatisme lié au 18 octobre: je me suis blessée deux fois à cette date", raconte-t-elle. "Je ne veux pas dire que je ne me suis pas entraînée le 18 octobre dernier, mais...", sourit-elle.

"Je peux encore ressentir parfois une légère douleur quand j'accélère. Mais c'est surtout de l'appréhension, et je travaille là-dessus. Sur les échographies on voit très bien la cicatrice, ce qui est positif. Et le test de force et de résistance que je fais chaque semaine montre que mon muscle tient de mieux en mieux."

Envie de tout arrêter

A 28 ans, Ajla Del Ponte veut croire que tout est encore possible pour elle après trois saisons marquées par ces problèmes récurrents à la cuisse droite et par une opération due à une triple fracture du tibia en novembre 2022. Mais elle ne cache pas avoir parfois eu envie de tout plaquer.

"J'y ai réfléchi plein de fois. Je me demandais pourquoi tout cela m'arrivait, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire de faux. Deux fois j'ai dit à Laurent (red: Meuwly, son coach) que j'allais arrêter. La dernière, c'était en mai dernier après le meeting de Bâle", où elle avait coupé son effort pour sa deuxième course de la journée.

"Quand j'ai reçu les résultats de l'IRM et que j'ai vu que le muscle était complètement arraché, comme en 2023, je me suis dit que je ne pourrais pas refaire tout le processus encore une fois", poursuit Ajla Del Ponte. "Je pensais que c'était mort pour Paris. Mais mes médecins m'ont dit qu'il y avait encore une chance".

Une chance infime, mais qu'elle a voulu saisir. "Ca m'a redonné un peu d'espoir. Mes médecins ne m'ont rien promis, ils m'ont juste dit que je pouvais essayer. Ils pensaient que je pourrais participer aux championnats de Suisse" à la fin juin à Winterthour, où elle s'est toutefois arrêtée en demi-finale sans obtenir son ticket pour Paris.

"Je savais qu'il y avait un risque que le muscle ne tienne pas, il n'y avait que cinq semaines pour me remettre entre ma blessure et les championnats de Suisse. Mais c'était à moi de décider, et j'ai décidé de tenter le coup", glisse la championne d'Europe 2021 du 60 m en salle.

"Le soutien de mes médecins m'a redonné envie de poursuivre ma carrière", ajoute Ajla Del Ponte, qui n'a pas peur d'en demander trop à son corps. "Tant que ce n'est que musculaire, ça ne va pas m'empêcher de vivre normalement après ma carrière d'athlète", assure-t-elle.

"On ne doit pas se plaindre"

"Le sport de haut niveau est usant, même si on ne le dit pas souvent. Mais il est surtout usant mentalement", enchaîne la Tessinoise, qui ne cache pas avoir souffert d'épisodes dépressifs. "On a tendance à cacher ces choses. Moi, j'ai même tendance à ne pas les accepter..."

Mais pourquoi la santé mentale est-elle longtemps restée un tabou? "On veut avant tout se cacher du regard des autres. Il y a un regard négatif sur la dépression, qui est associée à la faiblesse voire à la fainéantise. C'est propre à notre culture suisse: on ne doit pas se plaindre. Quand on parle de cela, il y a toujours un moment de gêne", assure-t-elle.

Alors pourquoi s'être infligé cet été de vivre dans les gradins une finale olympique à laquelle elle avait pris part trois ans plus tôt à Tokyo avec une extraordinaire 5e place à la clé? "C'était une façon de faire mon deuil", explique la deuxième Suissesse la plus rapide de l'histoire (10''90 en 2021).

Le geste était prémédité, même si elle a beaucoup hésité. "J'avais des billets pour mes parents. Je voulais y aller pour lâcher prise. Je voulais être dans le stade pour cette finale. En plus on ne sait pas quand on aura une prochaine opportunité d'assister à des Jeux en Europe en tant que spectateur", précise-t-elle.

"J'ai fermé les yeux pendant la finale. C'était ma manière de laisser tout cela derrière moi. J'avoue que cela fait mal au coeur parfois. Le fait de ne pas avoir pu y participer restera toujours une déception. Ce fut une phase douloureuse. Mais je devais accepter que ce n'était pas mon moment", souligne-t-elle.

"On fonctionne avec des objectifs"

"Je n'aurais jamais pu laisser tout cela derrière moi si je m'étais répété que ma place était sur la piste ce jour-là", ajoute-t-elle, précisant toutefois qu'il était tout autant important d'avoir tout essayé pour décrocher sa qualification pour ces JO. "J'aurais regretté toute ma vie de ne pas avoir tout tenté", soupire-t-elle.

Son esprit est tourné vers l'avenir. Mais pas question de se fixer trop rapidement des objectifs. "Pour l'instant je laisse les choses venir. Mais on est des athlètes, on fonctionne avec des objectifs. Ce serait déjà génial de remettre le maillot de l'équipe de Suisse, mais la concurrence est rude en sprint", rappelle-t-elle.

"Je dois prendre les choses les unes après les autres. L'objectif premier est de pouvoir faire une saison complète en salle", saison indoor qu'elle abordera dans un bon mois après le traditionnel camp d'entraînement en Afrique du Sud. "Mais le chrono ne compte pas pour l'instant. Je veux surtout retrouver le plaisir de concourir."