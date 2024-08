Les Suissesses en quarts ++ Noah Rod ne rejouera pas avant longtemps

La gymnaste roumaine Barbosu a récupéré sa médaille de bronze Ana Barbosu a récupéré sa médaille de bronze Image: KEYSTONE/AP/Vadim Ghirda La gymnaste roumaine Ana Barbosu a reçu vendredi à Bucarest sa médaille de bronze de l'épreuve individuelle au sol des JO de Paris. Celle-ci fut d'abord décernée à l'Américaine Jordan Chiles. Le 5 août, au 9e jour des compétitions olympiques, l'Américaine de 23 ans était montée sur la troisième marche du podium derrière la Brésilienne Rebeca Andrade, sacrée championne, et la superstar de la gym Simone Biles, médaillée d'argent. Ana Barbosu pensait pourtant avoir obtenu une meilleure note qu'elle, mais à la suite d'une réclamation, la note de Chiles avait été réévaluée à la hausse, lui permettant de dépasser la gymnaste roumaine. Saisie par la Roumanie, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a jugé que la réclamation du camp américain avait été posée hors délais et a réattribué la troisième place à Barbosu. Recevant sa médaille loin des projecteurs de Paris, la gymnaste roumaine s'est dit "très heureuse et reconnaissante" tout en faisant part de sa tristesse devant cet imbroglio. "Nous autres gymnastes n'avons absolument rien fait de mal", a poursuivi la jeune Roumaine, 18 ans. La veille, Jordan Chiles avait jugé "injuste" le retrait de sa médaille et avait fait part de son accablement. Sa fédération, USA Gymnastics, a promis d'"explorer toutes les voies et processus d'appel possibles" pour que la gymnaste récupère sa médaille.

Les deux paires féminines en quarts de finale Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré sont en quarts de finale des Championnats d'Europe Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder se sont qualifiées pour les quarts de finale des Européens aux Pays-Bas. Les deux équipes se sont imposées 2-1. Böbner/Vergé-Dépré ont remporté leur match contre le duo allemand Sarah Schneider/Margareta Kozuch. Les Suissesses ont renversé la situation après avoir perdu le premier set 21-17. En quarts de finale, la Lucernoise et la Bernoise affronteront les Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon. Vérge-Dépré/Mäder ont copié les jeunes. Après un premier set décevant, perdu 21-14, la Bernoise et la Zurichoise ont renversé la situation et remporté le match face aux Italiennes Reka Orsi Toth/Giada Bianchi. En quarts de finale, les deux Suissesses retrouveront d'autres Transalpines avec la paire Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Les quarts de finale des Suissesses se joueront vendredi soir. Victoires masculines Chez les messieurs, Quentin Métral et Yves Haussener se sont imposés face aux Polonais Piotr Kantor/Jakub Zdybek et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Métral/Haussener ont remporté le troisième set 16-14. Ils affronteront vendredi soir les Tchèques Jakub Sepka et Jiri Sedlak, deux adversaires contre lesquels ils ont perdu en deux sets lors du tour préliminaire. Marco Krattiger/Florian Breer ont fait de même un peu plus tard dans l'après-midi. Ils se sont imposés face aux Français Calvin Aye/Rémi Bassereau.

Xherdan Shaqiri de retour au FC Bâle Xherdan Shaqiri, ici lors de l'Euro 2024, foulera à nouveaux les pelouses de Super League. Image: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER A 32 ans, Xherdan Shaqiri est de retour à Bâle, douze ans après son départ. L'ex-joueur du Chicago Fire a signé un contrat de trois ans avec son club formateur, a annoncé le FC Bâle vendredi. L'hypothèse de revoir Shaqiri jouer en Suisse s'est donc concrétisée, quelques jours après l'annonce de son départ de Chicago, où il évoluait depuis 2022. L'homme aux 125 sélections avec l'équipe de Suisse, qui a annoncé sa retraite internationale après l'Euro 2024, foulera donc à nouveau les pelouses de Super League. "Cela me remplit de fierté et je suis très heureux de pouvoir retourner dans ma ville natale aujourd'hui. Je suis profondément lié au club et à la région depuis mon enfance", a déclaré Shaqiri, cité dans le communiqué du FC Bâle. Il avait quitté le club en 2012 après 130 matches (23 buts) disputé sous le maillot rotblau. Après trois saisons au Bayern Munich, Shaqiri a découvert la Serie A avec l'Inter Milan, avant de rallier l'Angleterre où il a évolué à Stoke City, puis à Liverpool. Transféré à Lyon, il n'y a passé qu'une saison avant de s'envoler aux Etats-Unis. "Nous discutons avec Xherdan depuis des semaines et sommes extrêmement heureux que son retour à Bâle se soit enfin concrétisé", a expliqué le directeur sportif bâlois Daniel Stucki. "La signature n'a été possible - notamment d'un point de vue financier - uniquement car le FCB, mais surtout Xherdan lui-même, désiraient vraiment ce retour." A Bâle, Xherdan Shaqiri retrouve un club qui a connu une dernière saison compliquée, même si les Rhénans ont retrouvé quelques couleurs sous les ordres de Fabio Celestini. Septième du championnat après quatre journées, le FCB reste sur une victoire éclatante acquise à Genève contre Servette (6-0).

Böbner/Vergé-Dépré en quart de finale Esmée Böbner (à droite) et Zoé Vergé-Dépré, ici lors du tournoi olympique à Paris, se sont qualifiées pour les quarts de finale des championnats d'Europe. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré se sont qualifiées vendredi pour les quarts de finale des Européens de beachvolley. La paire helvétique a battu les Allemandes Schneider/Kozuch 17-21 21-16 15-9. Eliminées en quart de finale du tournoi olympique la semaine dernière, Böbner et Vergé-Dépré rebondissent bien aux Pays-Bas où elles sont encore invaincues. Face à leurs adversaires allemandes, têtes de série no 15, les Suissesses (no 7) ont concédé le premier set avant de dominer la suite de la partie. Elles affronteront les Ukrainiennes Hladun/Lazarenko ou les Néerlandaises Stam/Schoon pour une place en demi-finale.

Noah Rod ne jouera pas avant 2025 Noah Rod s'est bless Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Coup du pour Genève-Servette. Les Grenat devront jouer une bonne partie de la saison sans leur capitaine Noah Rod, qui n'est toujours pas remis de sa blessure à l'épaule gauche subie le 13 février. Le GSHC a informé vendredi dans un communiqué que la guérison de Rod prenait plus de temps que prévu, en raison de la "complexité de sa blessure" survenue lors d'un match en Ajoie. Le capitaine des champions d'Europe ne devrait pas patiner pas avant début 2025, dans le meilleur de cas.

L'Australienne Raygun déplore la haine "assez dévastatrice" La breakeuse Raygun a été la cible de nombreuses critiques après sa performance aux JO de Paris. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr La breakeuse australienne Raygun est au centre des débats depuis sa performance aux Jeux olympiques de Paris. Elle dénonce la haine "assez dévastatrice" qui s'est déchaînée à son encontre sur le web. Rachael "Raygun" Gunn, 36 ans, chargée de cours à l'université de Sydney, a été ridiculisée par certains et acclamée par d'autres pour sa performance unique à Paris, où elle n'a remporté aucun de ses trois face-à-face avec d'autres B-Girls. Dans une vidéo postée jeudi depuis Bruxelles sur son compte Instagram, elle a remercié ses supporters et s'est dite heureuse de leur apporter un peu de joie. Mais elle a également déploré la vague de critiques à laquelle elle fait face. "Je n'avais pas réalisé que cela ouvrirait aussi la porte à tant de haine, ce qui a été franchement assez dévastateur", a-t-elle déclaré. "J'ai travaillé d'arrache-pied pour me préparer aux Jeux olympiques et j'ai donné tout ce que j'avais, vraiment." Les mouvements de Raygun, notamment son imitation d'un kangourou, et son survêtement aux couleurs de l'Australie ont été parodiés dans le monde entier, notamment par l'animateur de télévision américain Jimmy Fallon. Une pétition "trompeuse" Elle a fait l'objet de critiques et de moqueries beaucoup plus virulentes en ligne, remettant en cause le processus de sélection. Le Comité olympique australien (AOC) a ainsi dénoncé jeudi une pétition "vexatoire, trompeuse et intimidante" lancée sur Change.org. "En ce qui concerne les allégations et les informations erronées qui circulent, j'aimerais demander à tout le monde de se référer à la récente déclaration de l'AOC", a indiqué Mme Gunn dans sa vidéo. La pétition sur Change.org, qui a recueilli des dizaines de milliers de signatures exigeant des excuses publiques de la part de la danseuse, n'était plus disponible sur la plateforme vendredi. Alors qu'elle a pour l'instant décidé de rester quelque temps en Europe, Raygun a demandé aux médias de "cesser de harceler" sa famille, ses amis et la communauté du breakdancing. "Tout le monde a beaucoup souffert à cause de cette affaire, alors je vous demande de respecter leur vie privée", a-t-elle déclaré, promettant de répondre à d'autres questions à son retour en Australie, où elle a reçu le soutien du Premier ministre Anthony Albanese. Le break ne figurera pas au programme des prochains Jeux olympiques qui se tiendront à Los Angeles dans quatre ans.

Manchester City vise un cinquième titre consécutif Manchester City fait une fois encore figure de favori pour la nouvelle saison de Premier League, qui débute ce soir. Un cinquième titre consécutif semble possible, voire probable. L'exercice 2024/25 s'est ouvert le week-end dernier avec un premier trophée pour les Citizens de Pep Guardiola. Ils ont remporté le Community Shield à Wembley contre Manchester United. La victoire a été acquise aux tirs au but, le penalty décisif étant inscrit par Manuel Akanji. Le défenseur suisse a ainsi pris une petite revanche sur le sort, lui qui avait été le seul à échouer contre l'Angleterre lors du quart de finale de l'Euro. Cette saison sera vraisemblablement la dernière de Guardiola sur le banc du club. En huit ans, le technicien catalan a remporté la bagatelle de 18 trophées. La liste pourrait bien encore s'allonger d'ici l'été prochain. Seul Arsenal peut menacer City Selon les experts et les bookmakers, Manchester City ne semble avoir qu'un rival vraiment crédible dans la lutte au titre, soit Arsenal. Les Gunners attendent depuis 20 ans un 14e titre de champion. L'an dernier, ils ont mis la pression jusqu'au bout sur les Mancuniens. Un cran derrière, il s'agira de s'assurer une place dans le top 4. Liverpool, où Arne Slot aura la lourde tâche de faire oublier Jürgen Klopp, peut y prétendre même si les Reds n'ont pas (encore?) recruté le moindre joueur lors du mercato. Manchester United, à l'opposé, a beaucoup engagé et espère surfer sur la vague de son succès en FA Cup en mai dernier. Aston Villa, aussi très dépensier, nourrit également des ambitions certaines. Tottenham, Chelsea et le Newcastle de Fabian Schär (32 ans) - qui évolue avec les Magpies depuis 2018 - ont aussi l'espoir de se mêler à cette lutte pour les places européennes. Après une campagne de recrutement XXL, West Ham se doit aussi de s'établir dans la première moitié du tableau. Incertitudes pour Mbabu et Amdouni Un troisième joueur suisse figure - pour l'instant - dans l'effectif d'un club de Premier League, en l'occurrence Kevin Mbabu à Fulham. Mais ses perspectives d'être aligné semblent bien minces. Le Genevois devrait donc être transféré ou prêté, comme la saison dernière où il a passé six mois à Augsburg. Zeki Amdouni n'évoluera plus en Premier League, Burnley ayant été relégué en Championship. Mais rien ne permet d'affirmer que l'avenir de l'international suisse continuera de s'écrire avec les Clarets. Trois autres Helvètes batailleront en deuxième division, à savoir Christian Fassnacht (Norwich), Michael Frey (Queens Park Rangers) et Anthony Racioppi (Hull City).

Le PSG favori, mais Monaco et Marseille veulent y croire La Ligue 1 reprend ses droits ce soir. Une fois encore, le chemin du titre passera par le PSG. Mais la concurrence nourrit quelques espoirs. Après avoir perdu en l’espace de douze mois ses trois stars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain peut-il rentrer dans le rang ? Cette interrogation nourrit bien tous les débats avant la reprise de la Ligue 1. Le départ au Real Madrid de Kylian Mbappé, sextuple meilleur buteur du championnat, ouvre le jeu. A Monaco et à Marseille, on veut croire que le titre est à nouveau possible. Les Monégasques ne l’ont plus gagné depuis 2017 grâce notamment à la classe inouïe d’un junior nommé Kylian Mbappé, les Phocéens depuis 2010 avec Didier Deschamps à leur tête. Mais avec plus de 150 millions d’euros dépensés cet été sur le front des transferts, le PSG possède une force de frappe unique qui lui confère toujours une longueur d’avance. Denis Zakaria taille patron Cette saison 2024/2025 sera-t-elle celle de tous les bonheurs pour Denis Zakaria et Breel Embolo ? Promu capitaine, le Genevois doit, en effet, s’imposer comme le leader de cet AS Monaco qui retrouve cette saison la Ligue des champions. Blessé pendant l’Euro jusqu’au quart de finale contre l’Angleterre - il a disputé les 23 dernières minutes de ce funeste quart de finale -, il sera sur le terrain le premier relais d’Adi Hütter. A lui de canaliser une équipe trop souvent inconstante, mais qui pourra s’appuyer à nouveau sur un Embolo en pleine possession de ses moyens après une saison 2023/2024 quasiment "blanche". La non-reconduction du contrat de Wissam Ben Yedder lui permet en quelque sorte de prendre les clés de l’attaque. Un troisième Suisse est appelé à tenir un rôle important. Philipp Köhn retrouve, en effet, sa place dans la cage en raison de la blessure à la cheville du Polonais Radoslaw Majecki. Titulaire l’an dernier avant de tout perdre en février sur un coup franc de... Vincent Sierro, celui qui fut le quatrième gardien de l’équipe de Suisse au Qatar lors de la Coupe du monde 2022 a deux moins devant lui pour immiscer le doute dans l’esprit de son entraîneur. Ulisses Garcia prié d'aller voir ailleurs A Marseille, l’avenir d’Ulisses Garcia est bien plus sombre. Le Genevois ne figure pas dans les plans du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi et a été prié de trouver un nouveau club moins de six mois après son arrivée. A Marseille où le mouvement est perpétuel, on a fait une sorte de banco avec De Zerbi qui a signé un contrat en or de trois ans. L’ancien mentor de Brighton a, surtout, validé l’arrivée de Mason Grenwood qui s’est relancé la saison dernière à Getafe après avoir été contraint de quitter Manchester United en raison des accusations de violences conjugales portées à son encontre. A mi-terrain, le Danois Pierre-Emile Höjbjerg, venu de Tottenham, aura, comme Zakaria à Monaco, la lourde tâche de veiller au bon équilibre de l’équipe. Objectifs modestes Vincent Sierro est l’autre capitaine suisse de la Ligue 1. Avec Toulouse, le Valaisan poursuit des objectifs plus modestes. Une place dans la première partie du tableau suffira au bonheur de l’équipe de la ville rose. A Nice, Jordan Lotomba devra, lui, se battre pour regagner une place de titulaire qu’il a perdue avec la venue de Jonathan Claus, "chassé" de Marseille sans la moindre élégance. Enfin à Montpellier dans un club qui est contraint de miser sur la stabilité, Becir Omeragic veut confirmer une première saison réussite. A 22 ans, le défenseur genevois est sans aucun doute un joueur sur lequel va compter Murat Yakin.

Lugano assuré de disputer une phase de groupes Les Luganais célèbrent le but décisif de Hadj Mahmoud (à droite) en prolongations. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lugano jouera une phase de groupes européenne cet automne. Les Tessinois ont arraché le nul jeudi à Thoune face au Partizan Belgrade (2-2 ap), au 3e tour qualificatif de l'Europa League. L'avantage d'un but acquis par les bianconeri en Serbie la semaine passée s'est avéré décisif. Car les hommes de Mattia Croci-Torti auraient bien pu tout perdre dans ce match retour. Ce sont eux qui ont cédé les premiers, juste avant la pause, avant que Renato Steffen ne redonne l'avantage à ses couleurs à la 48e. Mais un but du Partizan à la 67e et l'expulsion d'Albian Hajdari à la 88e ont mis les Luganais en bien mauvaise posture. L'égalisation de Mahmoud en prolongation (111e) leur a toutefois offert la voie des play-off de l'Europa League, où ils affronteront les Turcs de Besiktas, quelques semaines après leur double confrontation contre Fenerbahce en Ligue des champions. En cas de défaite, ils seraient reversés en phase de groupes de la Conference League. Zurich éliminé Comme prévu, l'aventure européenne du FC Zurich a quant à elle pris fin au Portugal. Après leur défaite 3-0 concédée à domicile face au Vitoria Guimaraes, les Zurichois ont été battus 2-0 au match retour et sont éliminés de la Conference League.

Saint-Gall passe difficilement Bastien Toma et Saint-Gall joueront les play-off de Conference League. Image: KEYSTONE/EPA/Maciej Kulczynski Saint-Gall peut toujours rêver d'une phase de groupes européenne. Malgré leur défaite face au Slask Wroclaw (2-3), les Brodeurs ont passé le cap du 3e tour qualificatif de la Conference League. Rien n'a été facile pour les Saint-Gallois, qui disposaient pourtant d'un matelas confortable de deux buts après leur victoire à domicile il y a une semaine. Leur avance s'est même accentuée après l'ouverture du score de Bastien Toma (21e) à Wroclaw. Mais les hommes d'Enciro Maassen ont complètement sombré avant la pause. Ils ont encaissé trois buts en l'espace de six minutes pour voir leur avantage s'envoler. A 11 contre 10, Saint-Gall a finalement passé l'épaule à la fin d'un temps additionnel interminable - 25 minutes au terme desquelles les Polonais ont terminé à 8 - grâce à un penalty. Christian Witzig a d'abord raté sa tentative, mais l'arbitre a fait retirer en raison d'un mouvement trop précoce du gardien polonais. C'est finalement William Geubbels qui a offert à Saint-Gall la qualification pour les play-off, où les Brodeurs affronteront les Turcs de Trabzonspor pour une place en phase de groupes.

Jérémy Frick: "On aurait dû gagner à Braga" Jérémy Frick (de dos) face à la joie des Portugais. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Le regret, c’est le match aller ! On aurait dû gagner à Braga." A chaud, Jérémy Frick ne masquait pas son immense dépit. Pour le capitaine grenat, le coup était jouable. "Ce soir, nous avons été à la hauteur de Braga pendant un bon moment, poursuit-il. Seulement, la justesse technique des Portugais a parlé dans les moments importants. Le premier but nous a fait mal. D’autant plus qu’il y a eu un rebond favorable qui leur a souri sur cette action... Nous avons été trop doux défensivement sur les deux buts concédés." Le gardien servettien déplorait aussi "un manque de précision dans la dernière passe en phase offensive". "Après le 2-0, nous avons plongé un moment avant que le but de Kutesa ne nous redonne une chance", soupire Jérémy Frick. Après cette élimination, Jérémy Frick était bien contraint de se tourner vers le barrage contre Chelsea en Conference League avec le match aller dès jeudi prochain à Stamford Bridge. "Chelsea est, bien sûr, le grand favori. Mais ces deux matches restent à jouer, glisse-t-il. On a vu tant de choses dans le football. Il faudra juste montrer que nous serons prêts à entrer dans le combat."

Un échec douloureux pour le Servette FC Les Servettiens Keigo Tsunemoto (au sol) et Alexis Antunes (à droite) ont été trop courts pour battre Braga. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI A moins d’un miracle lors de la double confrontation contre Chelsea, le Servette FC ne vivra pas de destin européen cette saison. Les Grenat ont échoué devant le Sporting Braga. Séduisant jeudi dernier lors du 0-0 ramené du Portugal, le Servette FC s’est incliné 2-1 au Stade de Genève devant 15'179 spectateurs en match retour du 3e tour préliminaire de l'Europa League. Cette défaite qui ne souffre aucune discussion en raison de la pauvreté de leur expression offensive oblige les Grenat à défier Chelsea pour une place en phase de poules de la Conference League. Même si Chelsea n’est plus le grand Chelsea, la tâche qui attend les Genevois semble bien insurmontable. Une absence trop pesante Il y avait pourtant la place pour passer face au quatrième du dernier championnat du Portugal. Le but de Dereck Kutesa à la 91e minute a rappelé, malheureusement bien trop tardivement, que la défense de Braga n'était pas invulnérable. L'intensité placée en début de rencontre devait susciter bien des espoirs. Mais au fil des minutes, le public a compris que son équipe n'est pas vraiment armée cet été pour rivaliser sur la scène européenne. L'absence d'un no 9 de valeur que ne sont pas Enzo Crivelli et Jérémy Guillemenot est trop pesante. Comme la semaine dernière à Braga, la prudence était la première consignée délivrée par les deux entraîneurs. La première période fut ainsi beaucoup trop fermée pour donner l’occasion au public de s’emballer vraiment. On ne devait dénombrer qu’une seule véritable occasion avant la pause. Elle fut pour Braga et, surtout, elle fut convertie par Amine El Ouazzani pour l’ouverture du score dans le temps additionnel. Incapables de dessiner une attaque digne de ce nom en l’absence de Miroslav Stevanovic et de Dereck Kutesa, sur le banc, les Grenat regagnaient les vestiaires avec le sentiment de devoir gravir un sommet en tongs. La chance de Crivelli Le Servette FC aurait pu revenir dans le match à la 52e minute. Seulement, Crivelli fut trop court sur un centre de David Douline. C’est Timothé Cognat qui avait trouvé le décalage sur la seule action dangereuse des Grenat. L’entrée de Dereck Kutesa à la 63e ne changeait pas vraiment la donne. Celui qui semble prêt à céder aux sirènes saoudiennes n'a plus l’allant qui lui avait permis il y a douze mois d’ouvrir le score contre les Rangers lors d'une soirée mémorable. Six minutes après l’introduction de l’international suisse, le Sporting Braga signait le 2-0 pour classer l’affaire par Roberto Fernandez à la conclusion d’un mouvement de toute beauté. Le but de Kutesa dans le temps additionnel n'était que celui de l'honneur.

Les Suisses qualifiés pour la phase à élimination directe Marco Krattiger (à droite) et Florian Breer, ici à Gstaad en juillet, sont encore en course aux championnats d'Europe de beachvolley, malgré deux défaites. Image: Keystone/PETER SCHNEIDER Les deux paires masculines helvétiques joueront la phase à élimination directe des Européens. Métral/Haussener et Krattiger/Breer devront toutefois jouer un match de barrage avant d'éventuels 8es.. Au lendemain de leur succès initial, Quentin Métral et Yves Haussener ont perdu leurs deux matches suivants jeudi. Ils se sont d'abord inclinés face aux Néerlandais Brouwer/Meeuwsen en matinée (16-21 24-22 15-7), avant de courber l'échine contre les Tchèques Sepka/Sedlak (21-19 21-17). L'autre duo suisse, Marco Krattiger et Florian Breer, n'a pas eu à jouer jeudi matin, leurs adversaires allemands Pfretzschner/Winter ayant dû déclarer forfait en raison d'une blessure de Pfretzschner. Ils ont ensuite été battus par la paire lettone Plavins/Fokerots (19-21 21-19 15-12). Les deux équipes suisses bouclent ainsi cette phase de groupes à la troisième place. Suffisant pour rallier la phase à élimination directe qui débutera avec huit matches de barrage entre les 2es et 3es de groupe. Les huit vainqueurs de groupe se sont eux directement qualifiés pour les huitièmes de finale.

Letsile Tebogo courra à la Pontaise Letsile Tebogo sera l'une des têtes d'affiche d'Athletissima jeudi 22 août. Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Le plateau d'Athletissima s'enrichit toujours plus. Champion olympique du 200 m à Paris, le Botswanais Letsile Tebogo participera au demi-tour de piste jeudi 22 août à la Pontaise. Tebogo est devenu à Paris le premier Africain à décrocher le titre olympique sur 200 m. A Lausanne, il sera opposé notamment à l'Américain Fred Kerley, médaillé de bronze sur 100 m au Stade de France, et au jeune prodige Erriyon Knighton (USA), ont indiqué jeudi les organisateurs d'Athletissima. L'épreuve du saut en longueur s'annonce également relevée avec la présence du quatuor de tête olympique: le Grec Miltiadis Tentoglou, le Jamaïcain Wayne Pinnock, l'Italien Mattia Furlani et le Suisse Simon Ehammer. 800 m très relevé Sur le 800 m masculin, quatre des cinq premiers des Jeux seront également de la partie. Le champion olympique kényan Emmanuel Wanyonyi, troisième homme le plus rapide de l'histoire, se mesurera à nouveau à son dauphin à Paris, le Canadien Marco Arop. Dans leur communiqué, les organisateurs annoncent également les présences de la Britannique Dina Asher-Smith et de l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou-Smith sur 100 m. Pour rappel, le recordman du monde du saut à la perche Armand Duplantis participera également à cette 49e édition d'Athletissima. Le Suédois sautera à Ouchy la veille du meeting, dans le cadre du City Event.