Les Suissesses peuvent y croire en slalom ++ 2e record pour Grant Fisher

Saalbach: Les Suissesses peuvent y croire en slalom Les Suissesses ont un coup à jouer samedi dans la dernière épreuve dames des Mondiaux de Saalbach, le slalom. Camille Rast aborde cette course en tant que leader de la Coupe du monde de la discipline. La skieuse de Vétroz saura-t-elle résister à la pression qui pèsera forcément sur ses épaules samedi matin ? Sa régularité cet hiver plaide en tout cas en sa faveur: elle a terminé les sept slaloms dans le top 5, décrochant ses deux premiers succès (Killington et Flachau) sur le front de la Coupe du monde. Troisième de cette Coupe du monde de slalom, Wendy Holdener aborde cette course avec une pression moindre. La Schwytzoise s'est parée d'argent en combiné en compagnie de Lara Gut-Behrami, grâce à une manche de feu en slalom. Et elle affiche déjà une médaille mondiale (l'argent en 2017) à son palmarès dans sa discipline de prédilection. Mélanie Meillard fait quant à elle partie des outsiders. La skieuse d'Hérémence témoigne elle aussi d'une régularité remarquable, avec sept top 10 en sept slaloms disputés cette saison. Le podium se refuse toujours à elle dans la spécialité, et elle ne pourrait pas trouver meilleure journée que ce samedi pour combler cette lacune. Quatrième Suissesse en lice, Eliane Christen vise elle le top 15. Shiffrin pour un 5e sacre Mais les cartes ont été redistribuées pour ce slalom depuis le retour aux affaires de Mikaela Shiffrin. L'Américaine, qui a conquis l'or du combiné par équipe à Saalbach, est la reine de la discipline. Elle vise un cinquième titre mondial en slalom, et un septième podium de suite aux Mondiaux. Deuxième de la Coupe du monde de slalom avec 41 points de retard sur Camille Rast, Zrinka Ljutic sera elle aussi à suivre de très près samedi. La Croate de 21 ans a gagné trois fois cet hiver en slalom, la dernière à Courchevel juste avant ces joutes, mais elle a également connu les affres d'une non-qualification à Flachau.

Un 2e record du monde pour Grant Fisher Grant Fisher détient désormais 2 records du monde en salle Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Grant Fisher tient la grande forme. L'Américain a battu vendredi à Boston le record du monde du 5000 m en salle, six jours après s'être approprié celui du 3000 m lors des Millrose Games de New York. Double médaillé de bronze aux JO de Paris (5000, 10'000), Grant Fisher a réalisé un chrono de 12'44''09 vendredi sur 5000 m. Il a ainsi mis une claque à l'ancienne meilleure marque (12'49''60), détenue depuis 2004 par la légende Kenenisa Bekele. Fisher a pourtant dû courir seul pendant près de la moitié de sa course. "Devoir réaliser seul des +splits" de 30 secondes sur 200 m, c'est dur. Peu de gens en sont capables. C'est l'un des trucs les plus durs que j'aie réalisés", a-t-il expliqué.

La Team C se qualifie pour le All-Star Game de NBA Stephon Castle et sa Team C joueront le All-Star Game de NBA dimanche Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass La "Team C", formée de joueurs de première et deuxième année, s'est qualifiée vendredi pour le All-Star Game de NBA. Elle se frottera donc aux superstars de la ligue dimanche à San Francisco. L'édition 2025 marque le lancement d'une nouvelle formule censée relancer l'intérêt du public pour un événement qui s'essoufflait sérieusement. Jusqu'ici, les joueurs qui participaient au Rising Stars, les matches entre éléments dans leur première ou deuxième année en NBA, ne s'affrontaient qu'entre eux, le vendredi. Mais cette année, la ligue nord-américaine offrait au gagnant de cette phase une place parmi les étoiles du All-Star Game, le dimanche. Le billet a été cueilli vendredi par la Team C, parrainée par l'ancien shooteur diabolique Chris Mullin, ex-vedette locale sous le maillot des Golden State Warriors. Cette équipe, emmenée par l'arrière des San Antonio Spurs Stephon Castle (12 points en finale), le shooteur des Lakers Dalton Knecht et le feu-follet du Jazz Keyonte George, a fait forte impression d'entrée. En finale, elle a nettement dominé (25-14) une escouade composée de joueurs de la G-League, la ligue de réserve de la NBA. La Team C a donc été conviée au All-Star Game qui se déroulera aussi sous forme de tournoi avec demi-finales et finale. Elle sera confrontée d'entrée aux "OGs" (les anciens), parmi lesquels figurent rien moins que LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant. "Je suis impatient", a dit l'ailier des Suns Ryan Dunn, membre de la Team C.

Le slalom, talon d'Achille du ski suisse Samedi et dimanche lors des slaloms, les deux derniers titres des Mondiaux de Saalbach seront décernés. Une discipline où les Suisses ont de la peine à briller dans les grands rendez-vous. Se pencher sur l'histoire du slalom suisse aux Championnats du monde, c'est accepter de ne pas avoir besoin de se perdre sur le nombre de médailles. Depuis le début de ce siècle, la Suisse en a remporté...2. A chaque fois dans les Grisons, à St-Moritz, et à chaque fois de l'argent, grâce à Wendy Holdener en 2017 et à Silvan Zurbriggen en 2003. Dans les années 90, deux breloques en bronze (Karin Roten en 1997 et Michael von Grünigen en 1996) en plus du seul titre mondial de Vreni Schneider à Saalbach en 1991. Grâce à Erika Hess, les années 80 se sont plutôt bien déroulées, mais chez les hommes il n'y a que deux occurrences si l'on remonte à 1950: le bronze de Jacques Lüthy en 1980 et l'or de Georg Schneider en 1950! Cela signifie quatre médailles mondiales en slalom masculin sur les 75 dernières années. La mise en bouche du combiné par équipe Et en dépit d'une excellente génération de slalomeurs valaisans (Yule, Zenhäusern, Aerni, Meillard), Il n'y a que l'argent de Ramon Zenhäusern aux JO de Pyeongchang en 2018 comme reconnaissance de la formation helvétique lors des grands rendez-vous. Grâce au combiné par équipe et ce formidable triplé suisse, Loïc Meillard, Tanguy Nef et Marc Rochat ont pu se mettre en évidence. Mais même si les trois slalomeurs ont réussi une excellente performance, ces médailles sont à partager avec les descendeurs. Compte tenu de la piste, des conditions et de ses qualités, Loïc Meillard semble le mieux placé pour jouer les chercheurs d'or, mais le slalom est certainement la discipline la plus ouverte avec des écarts extrêmement faibles. A Courchevel il y a deux ans, les 14 premiers étaient dans la même seconde! Et les six premiers provenaient de six nations différentes. On l'a toutefois vu lors de la manche du combiné par équipe, les Helvètes ne semblent pas largués sur cette piste. Sur un tracé salé où il a fallu composer avec des trous, Marc Rochat s'est montré à l'aise pour se parer de bronze. "J'ai pu prendre mes marques, explique le Vaudois. C'est une course d'un jour, sans pression. C'est vraiment autre chose que de se retrouver dans le portillon en Coupe du monde avec six échecs dans les jambes. Je suis tranquille et serein. Et quel honneur de faire partie des meilleurs et des quatre de la nation. Franchement, c'est un rêve de gosse." Le froid va durcir la piste La météo peut également jouer un rôle déterminant. Si la neige a fait son apparition vendredi, c'est le froid pendant les nuits de samedi et dimanche qui devrait durcir la piste. Conséquence, un Daniel Yule retrouverait un terrain de jeu plus en phase avec ses qualités. Pour le skieur du Val Ferret ou pour Loïc Meillard, plus habitués aux podiums et aux victoires, il est clair que seules les médailles comptent. Marc Rochat a un avis un peu différent sur la question. "Les gens disent que ce ne sont que les médailles qui comptent, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point de vue-là, réagit le Vaudois. Mon sujet de maturité, c'était Pierre de Coubertin avec "L'important, c'est de participer". Je trouvais ça complètement débile et puis avec un peu de recul, j'ai réalisé l'importance de cette phrase. Car c'est vrai que tant qu'on ne participe pas, on ne peut pas gagner une médaille. Le simple de fait d'être ici, c'est déjà une victoire." Chez les dames, trois Suissesses peuvent prétendre chasser du métal en slalom samedi avec Camille Rast, dossard rouge de la discipline, Wendy Holdener et Mélanie Meillard. La cote de la Schwytzoise est la plus basse parmi les Suissesses auprès des bookmakers. La skieuse d'Unteriberg possède la troisième cote la plus basse derrière Zrinka Ljutic et Mikaela Shiffrin. Camille Rast suit juste derrière sa compatriote.

Super League: Sion reçoit le FC Zurich dès 18h00 Sion espère enfin gagner son premier match en 2025 ce soir. Lors de la 24e journée de Super League, les Valaisans accueillent le FC Zurich dès 18h00. En cinq matches depuis la reprise, Sion (9e/27 points) n'a obtenu qu'un petit point. La venue d'un FCZ (8e/33 pts) aux performances en dents de scie peut constituer une occasion de se relancer pour les pensionnaires de Tourbillon. A 18h00 aussi, le Cornaredo sera le théâtre d'un match au sommet. Lugano (3e/39 pts) recevra Lucerne (2e/39 pts). Les deux équipes sont à une longueur du leader Bâle. Dès 20h30, Winterthour (12e/14 pts) aura la lourde tâche de se mesurer aux Young Boys (7e/34 pts). Avec trois succès et deux nuls, les Bernois présentent le meilleur bilan en 2025. Ils n'ont plus qu'un point de retard sur la barre.

Duplantis lance sa saison avec un saut à 6m10 Armand Duplantis a réussi 6m10 vendredi à Berlin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Armand Duplantis, détenteur du record du monde du saut à la perche (6m26), a lancé sa saison 2025 par une victoire à 6m10 vendredi soir à Berlin. Double champion olympique (2021, 2024) et double champion du monde en extérieur (2022, 2023), le Suédois s'empare ainsi de la meilleure performance mondiale de la saison. Il a devancé le médaillé de bronze des Jeux de Paris 2024, le Grec Emmanouil Karalis, qui a franchi une barre à 5m94. "Mondo" Duplantis a effacé vendredi à Berlin ses quatre premières barres (5m55, 5m85, 5m94 et 6m02) au premier essai, avant d'effacer 6m10 à sa deuxième tentative. Il s'est ensuite attaqué à deux reprises à une barre à 6m27, sans engager le saut, avant de renoncer à un troisième essai.

Bienne se donne de l'air en écrasant Genève La joie des Biennois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le HC Bienne a entamé idéalement un week-end capital. Les Seelandais se sont imposés 7-4 vendredi en National League face à Genève-Servette, un concurrent direct pour une place en play-in qu'ils repoussent à 7 points. Le GSHC, qui restait sur deux victoires d'affilée, conserve sa 12e place. Les Grenat sont à égalité de points avec Lugano (13e), qui compte toutefois un match de plus. Bienne, désormais 9e, prend pour sa part trois longueurs d'avance sur le 11e Rapperswi-Jona qui s'est écroulé à Zoug (6-1). Bienne a rapidement trouvé l’ouverture vendredi, après seulement 16 secondes de jeu, par Aleksi Heponiemi. Le GSHC a pourtant bien résisté dans un premier temps et n'était mené que 4-3 après 40 minutes de jeu. Mais le troisième tiers fut de trop pour Genève: Fabio Hofer (48e) et Anthony Greco (51e et 56e) ont "tué" la rencontre en permettant à leur équipe de prendre le large (7-3). Bienne abordera donc sereinement son déplacement de samedi à "Rappi", alors que Genève devra se relancer face à Langnau. Précieux succès fribourgeois Fribourg-Gottéron a pour sa part fait un pas supplémentaire vers les play-off en allant s'imposer 3-2 après prolongation sur la glace des Zurich Lions. C'est le duo suédois Wallmark/Sörensen qui a forcé la décision, Marcus Sörensen signant sa deuxième réussite de la soirée après 64'06 pour offrir un quatrième succès d'affilée à son équipe. Mené 2-0 à la 17e, le "Z" a profité de deux erreurs de Christoph Bertschy pour recoller grâce à des buts de Denis Malgin (19e) et de Vinzenz Rohrer (48e). Les Lions ont malmené la défense fribourgeoise en fin de troisième tiers, en vain. Et ils n'ont rien pu faire face à la maestria de Wallmark et Sörensen en "overtime". Un LHC en contrôle Leader indiscutable, le LHC est allé s’imposer sur la glace de Kloten (3-1) dans le même temps. Tout en gestion, les Vaudois ont d’abord vu les Aviateurs ouvrir le score par Pontus Aberg (7e). Mais les Lions ont rapidement repris le contrôle du jeu grâce à Lauri Pajuniemi (11e) et à Damien Riat (18e). Michael Raffl a enfoncé le clou dans la cage vide (60e) pour des Lausannois qui prennent huit longueurs d'avance sur leurs dauphins, les Zurich Lions, qui sont eux aussi mathématiquement assurés de jouer le titre ce printemps. Un choc de Lions figure d'ailleurs au programme samedi à Prilly. Nouvelle défaite pour Ajoie Comdamné depuis longtemps à devoir lutter pour son maintien dans l'élite, Ajoie s'est par ailleurs incliné 5-2 face à Davos à Porrentruy. Concédant l’ouverture du score (16e), les Jurassiens sont parvenus à égaliser en power-play grâce à la crosse de Pierre-Edouard Bellemare (18e). Mais les Ajoulots n'ont pas réussi à faire trembler le HC Davos, 5e du classement, qui est assuré de disputer au minimum les play-in. Zoug (3e) et le CP Berne (4e), qui est allé s'imposer 3-1 à Lugano vendredi, sont d'ailleurs dans le même cas. Quant à Gottéron (6e), il a cinq points d'avance sur son premier poursuivant Langnau.

Un temps canon pour Ponti sur 50 pap' Noè Ponti a brillé pour sa première course de l'année en grand bassin Image: KEYSTONE/EPA MTI/TIBOR ILLYES Héros des Mondiaux 2024 en petit bassin, Noè Ponti tient toujours la grande forme. Le Tessinois a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 50 m papillon en grand bassin vendredi à Dubai. Sacré sur la distance aux Mondiaux en petit bassin de Budapest avec un nouveau record du monde à la clé (21''32), Noè Ponti a nagé en 22''83 vendredi à l'occasion des "Dubai Open Swimming Championships". Il sort tout juste d'un camp d'entraînement en altitude à St-Moritz, souligne Swiss Aquatics dans un communiqué. Le Tessinois, qui n'avait plus nagé en compétition dans un bassin de 50 mètres depuis les JO de Paris, est le premier nageur à passer sous les 23 secondes cette saison dans la discipline. Il a manqué de 0''18 seulement son record national, établi l'an dernier.

LoÏc Meillard, en bronze et un poil frustré En bronze en géant, Loïc Meillard se montre un brin frustré Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Médaillé de bronze du géant des Mondiaux de Saalbach, Loïc Meillard n'a pas caché une pointe de frustration. Parce que le Valaisan d'origine neuchâteloise savait qu'il y avait un coup à jouer. "Deuxième médaille ici, cinquième médaille en carrière, c'est exceptionnel, a résumé le skieur d'Hérémence devant la presse. Mais quand on se bat pour chercher le maximum, on a envie d'un peu plus. On devient gourmand. Mais d'ici une heure, je serai plus que satisfait." Le champion du monde de combiné par équipe a tout de même poursuivi son histoire d'amour avec Saalbach le jour de la St-Valentin: "Bien sûr, chaque géant que j'ai fait ici, je l'ai fini sur le podium, donc ça continue d'être une belle histoire." Deuxième à l'issue du tracé matinal à seulement 0''02 du Norvégien Timon Haugan, Loïc Meillard n'a pas pu exploiter parfaitement le parcours piqueté pourtant par l'entraîneur suisse Helmut Krug. "Avec des si et des la, on fait toujours de la belle musique. Il ne faut pas remuer davantage", poursuit Meillard, lorsque certains évoquent un parcours moins en phase avec ses qualités. Faire mieux qu'à Courchevel "Ca a été tracé de cette manière, j'ai fait des erreurs et c'est comme ça. Je peux totalement m'accommoder d'une 4e place si j'ai fait deux manches parfaites, je n'ai donc aucun problème avec ça. Même si je sens que j'aurais pu faire mieux", glisse-t-il. Mais pas question pour Meillard de bouder son plaisir et d'éviter la fête à la maison suisse. "Je vais aller prendre un verre, mais c'est clair que je ne vais pas finir à 4h du matin, couché sous un banc alors qu'il y a une course dans deux jours", a répondu en souriant celui qui sera l'un des favoris du slalom de dimanche. "Je suis en confiance, en forme tant physiquement que mentalement. On va essayer de faire plus de portes qu'à Courchevel (red: il avait été rapidement éliminé lors du slalom des Mondiaux 2023), ce sera déjà pas mal, conclut le skieur d'Hérémence. Qu'il fasse plus froid ou qu'ils mettent du sel, ça sera pour tout le monde pareil et ça me conviendra. Il faudra skier sans se poser trop de questions."

Swiatek sortie en demi-finale à Doha Iga Swiatek s'est inclinée dès les demi-finales à Doha Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Triple tenante du titre. Iga Swiatek a été éliminée en demi-finales du tournoi WTA 1000 de Doha. La Polonaise, 2e mondiale, a subi la loi de sa bête noire Jelena Ostapenko (WTA 37). Battue par la future championne Madison Keys en demi-finale du récent Open d'Australie, Iga Swiatek s'est même lourdement inclinée (6-3 6-1, en 70' de jeu) devant la cogneuse lettone. Il s'agit de sa cinquième défaite en autant de duels livrés face à la lauréate de Roland-Garros 2017. Grâce à sa victoire contre la dernière des seize têtes de série en lice à Doha, Jelena Ostapenko a réussi pour la première fois à battre deux joueuses du top 5 dans un même tournoi. Elle avait vaincu la 4e mondiale Jasmine Paolini deux jours plus tôt. La Lettone tentera samedi de décrocher son premier titre en WTA 1000, la catégorie de tournois la plus prestigieuse après les quatre tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open). Elle affrontera en finale la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 26) ou l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 41). Swiatek, dont la deuxième partie de saison 2024 a été assombrie par une affaire de dopage qui lui a valu une suspension d'un mois, n'avait jusqu'alors jamais été battue cinq fois par la même joueuse. Elle n'a pas gagné le moindre titre depuis son sacre à Roland-Garros il y a plus de huit mois.

Häcki-Gross à 1''4 du podium en sprint Lena Häcki-Gross a échoué à moins de 2'' du podium en sprint Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lena Häcki-Gross a manqué d'un rien la première médaille de l'histoire pour la Suisse dans des Mondiaux. L'Obwaldienne a échoué à 1''4 de la 3e place du sprint jeudi à Lenzerheide, se classant 4e. Privée de podium pour 1''2 lors des Mondiaux 2024 de Nove Mesto au sein du relais mixte, Lena Häcki-Gross doit la trouver vraiment saumâtre. Elle a en effet été devancée de 1''4 par la Finlandaise Suvi Minkkinen, médaillée de bronze, et de 1''6 par l'Allemande Franziska Preuss, en argent jeudi! Longtemps 3e d'un sprint qui s'est disputé sur 7,5 km dans des conditions difficiles, l'Obwaldienne a été boutée hors du podium par Justine Braisaz-Bouchet. La Française a mis tout le monde d'accord, s'imposant avec 9''8 d'avance sur Franziska Preuss pour offrir à son pays un deuxième titre en deux épreuves disputées dans ces joutes. Lena Häcki-Gross va forcément regretter l'issue de cette course. Mais elle n'a rien à se reprocher, elle qui a réussi un sans-faute au tir et a eu le désavantage de s'élancer avant ses rivales du jour. Et elle abordera la poursuite dominicale sur 10 km dans une position idéale pour jouer le podium.

Mondiaux à Saalbach: argent pour Tumler, bronze pour Meillard Loïc Meillard et Thomas Tumler: deux nouvelles médailles suisses Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Autrichien Raphael Haaser a provoqué la surprise en remportant le géant des Mondiaux de Saalbach. Il a précédé les Suisses Thomas Tumler (à 0''23) et Loïc Meillard (à 0''51). L'équipe de Suisse n'a donc pas pu réussir le Grand Chelem et rafler un nouveau titre chez les messieurs. Mais il s'en est fallu de peu. Pourtant, la situation semblait très favorable après la manche initiale, avec Meillard 2e à 0''02 du Norvégien Timon Haugan et Marco Odermatt 3e à 0''24. La seconde manche a vu ceux qui étaient un peu plus loin revenir en force. Haaser, 5e après le premier parcours, a mis la pression sur les autres en passant devant Tumler, qui était 6e ex-aequo. Mais tous ceux qui ont suivi ont échoué par rapport au chrono de l'Autrichien, qui a fait exploser de joie le public. Tumler (35 ans) a finalement été le Suisse le mieux classé, après une manche très chahutée mais rapide. Il a au final concédé 0''23 à Haaser, alors que Meillard a sauvé le bronze (à 0''51) avec 0''07 d'avance sur un Marco Odermatt pour une fois pas à son meilleur niveau. Le tenant du titre quitte Saalbach avec juste la médaille d'or du Super-G. Il espérait sans doute une récolte plus fructueuse. Haaser (27 ans) a littéralement explosé lors de ces Mondiaux, après avoir obtenu l'argent en Super-G. L'Autrichien n'a jamais gagné en Coupe du monde.

Bayern Munich: avec Jamal Musiala jusqu'en 2030 Jamal Musiala a prolongé son bail avec le Bayern Munich Image: KEYSTONE/DPA/MAGDALENA HENKEL Le Bayern Munich a prolongé le contrat de son joyau Jamal Musiala (21 ans) de quatre saisons, soit jusqu'à l'été 2030. Le milieu de terrain offensif sera le visage du club pour les prochaines années. Les détails de la prolongation du contrat de Jamal Musiala n'ont pas été donnés par le Bayern, mais la presse allemande évoque une double clause libératoire (175 millions d'euros deux ans avant la fin du contrat et 100 mio un an avant) et une hausse considérable du salaire annuel (au niveau de Harry Kane autour de 24 à 25 mio d'euros contre 9 actuellement). "Le Bayern est l'un des clubs les plus importants au monde. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas dans le football professionnel et je suis convaincu de pouvoir réaliser de grandes choses avec ce club dans les années à venir", a réagi Jamal Musiala cité dans le communiqué du Bayern. "Jamal Musiala marque le présent et l'avenir, et est un visage de notre nouvelle génération. Avec Jamal, nous avons convaincu l'un des joueurs les plus convoités au monde de rester au Bayern à moyen terme", a estimé le directeur sportif du club Max Eberl.

Sprint de Falun: deuxième place pour Nadine Fähndrich Une belle performance pour Nadine Fähndrich Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a pris la deuxième place du sprint classique de Coupe du monde à Falun. La Lucernoise n'a été devancée que par la Suédoise Linn Svahn, victorieuse pour 0''89. C'est la quatrième fois de l'hiver que la Suissesse âgée de 29 ans se hisse sur le podium en Coupe du monde. A deux semaines des Mondiaux, elle a ainsi encore démontré se trouver dans une forme réjouissante. Derrière Svahn et Fähndrich, qui ont nettement dominé la finale, la troisième place est revenue à la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad, mais déjà à 2''60. Lea Fischer, l'autre Suissesse engagée dans la station suédoise, a été sortie en quarts de finale. Elle a pris la cinquième place de sa course. Chez les messieurs, où aucun Helvète n'était présent, les Norvégiens ont écrasé la concurrence. Ils ont monopolisé les trois marches du podium avec la victoire de Johannes Hoesflot Klaebo devant Erik Valnes (à 1''31) et Oskar Opstad Vike (à 2''52).