Les USA écrasent la Finlande ++ Akanji sur le flanc

Le vice-champion du monde de géant a aussi reconnu que la pause de fin janvier lui avait fait du bien, parce qu'elle lui a "permis de repartir à l'entraînement et que cela faisait un petit moment que je n'avais plus eu plusieurs jours de pratique d'affilée".

C'est dire la forme qui habite actuellement le 3e du général de la Coupe du monde. "Disons que les conditions de neige et le tracé du parcours me convenaient parfaitement, a humblement répondu le principal intéressé lorsqu'on lui a rapporté les propos de Yule. Tout était parfaitement aligné, mais tout sera remis à zéro."

Mais le grand frère de Mélanie se garde bien de donner trop de valeurs au passé. "Un podium ou une victoire sur une piste il y a quelques mois ne va pas me faire skier plus vite, relativise-t-il. Cela m'aide juste à savoir ce que je dois faire pour aller vite. C'est une piste jamais très raide ni jamais très plate. Il faut travailler en permanence pour créer la vitesse et la conserver."

Si l'on regarde son palmarès, le Valaisan d'origine neuchâteloise a connu ses premiers podiums en Coupe du monde dans la station autrichienne en 2018. Deux deuxièmes places, derrière Marcel Hirscher en slalom et Zan Kranjec en géant. Et l'an dernier lors des finales, Meillard avait enlevé le géant, pris la 2e place en Super-G et terminé 4e du slalom. Et l'on ne peut pas dire que l'or du combiné par équipe va changer cet état de fait.

Chaque skieur à son terrain de jeu préféré. Marco Odermatt se sent chez lui à Adelboden et à Wengen, Daniel Yule adore les pistes de Madonna et de Kitzbühel. Pour Loïc Meillard, c'est à Saalbach que le skieur d'Hérémence pourrait se dire "à la maison".

Ses principaux rivaux seront les Norvégiens Alexander Steen Olsen et Henrik Kristoffersen, respectivement 1er et 2e à Schladming. Mais le danger pourrait surtout venir de son propre camp: vice-champion du monde de géant en 2023, Loïc Meillard aborde cette épreuve en pleine confiance après son sacre en combiné avec Franjo von Allmen.

Au cours de sa longue carrière, Andres Ambühl a vécu une expérience de quatre ans hors des Grisons avec une saison 2009/2019 à Hartford en AHL et les trois suivantes aux Zurich Lions. Son palmarès s’orne de six titres de Campion de Suisse, cinq avec Davos et un avec Zurich, et de trois succès à la Coupe Spengler.

"Je me suis longuement interrogé quant à mon avenir pour arriver à la conclusion que cette saison est bien ma dernière saison", explique Andres Ambühl sur le site du HC Davos. Andres Ambühl a livré son premier match en LNA le 17 février 2001 lors d’un succès 5-2 contre Zoug. Mardi dernier face à ce même adversaire, il a disputé une 1305e rencontre au sein de l’élite. Le 10 octobre dernier, le no 10 avait surpassé le record du Bernois Beat Gerber avec son 1270e match.

Loin d'être submergée par les émotions, la Luganaise a prosaïquement rappelé que le week-end prochain la Coupe du monde reprenait ses droits avant de reparler de son père. "Ce n'est pas la fin de quelque chose, précise-t-elle. La semaine prochaine on recommence. Non vraiment, c'est plutôt la sensation de se dire qu'on a vécu tellement de choses. Je me suis souvenue de quand j'étais petite et que papa traçait. Et se dire que là c'est lui qui trace une manche aux Championnats du monde et que j'ai réussi à bien skier, même si ce n'est pas une médaille."

"J'ai essayé de faire de mon mieux, mais j'ai fait des fautes qui m'ont coûté cher, a lâché la championne olympique de Super-G. A la fin, je suis quand même contente parce que j'étais au départ et que c'est papa qui a tracé la première manche. C'était génial comme dernière course."

L'avocate de M. Rubiales a estimé jeudi que "des preuves" montraient qu'il y avait bien eu un consentement de Jenni Hermoso. La première est une vidéo réalisée par la joueuse dans les vestiaires juste après le baiser. "On y voit de la bonne humeur, de la joie, une certaine euphorie" de la part de Jenni Hermoso, qui, de plus, "boit du champagne", a fait valoir l'avocate.

La magistrate avait aussi confirmé ses réquisitions à l'encontre des coaccusés de Luis Rubiales: l'ancien sélectionneur de la "Roja" féminine Jorge Vilda et deux anciens responsables de la RFEF, Rubén Rivera et Albert Luque, contre qui elle a demandé un an et demi de prison pour les pressions.

Lors de ses réquisitions jeudi, la procureure avait confirmé les peines réclamées contre l'ancien président de la Fédération espagnole (RFEF) avant le procès: un an pour agression sexuelle et un an et demi pour coercition.

Hermoso accuse Rubiales d'un baiser non consenti en 2023. Dans ses conclusions, Me Olga Tabau Martínez a affirmé qu'il y avait eu "consentement" et que la conduite de son client, tout en étant "inappropriée", ne pouvait être considérée comme "criminelle".

L'avocate de Luis Rubiales a demandé la relaxe pure et simple de l'ex-patron du football espagnol lors de son procès pour agression sexuelle et coercition à l'encontre de la joueuse Jenni Hermoso.

Larguées à plus de 3 secondes en première manche, les trois autres Suissesses en lice ont par ailleurs fini hors du top 10. Si la Valaisanne Camille Rast, 13e le matin, a relevé la tête en remontant au 11e rang, Wendy Holdener et Michelle Gisin ont sombré au-delà de la 20e place.

Favorite de cette course, la grande dame de la saison Federica Brignone a obtenu sa deuxième médaille dans ces joutes après l'argent du super-G. L'Italienne prend date à un an des JO de Milan/Cortina avec ce deuxième sacre mondial, elle qui avait remporté l'or du combiné en 2023.

La skieuse de Comano a pourtant fini très fort sur le second parcours. Mais elle a échoué à 0''05 de la Norvégienne Thea Louise Stjernesund, en tête avant son passage. Stjernesund doit d'ailleurs être encore plus frustrée puisqu'elle a manqué la 3e place, décrochée par l'Américaine Paula Moltzan, pour 1 centième!

Swiss-Ski n'a pas encore communiqué si le Valaisan serait remplacé par un autre skieur. Grâce au titre de Marco Odermatt il y a deux ans, la Suisse dispose de cinq places. Les autres athlètes annoncés sur cette course sont Loïc Meillard, Thomas Tumler et Luca Aerni.

Huitième de la descente de dimanche, le Bagnard de 33 ans avait pu prendre part au combiné par équipe et avait à nouveau réussi une assez bonne manche de descente. Mais il souffre depuis quelques temps du genou droit. Il l'avait d'ailleurs préservé en renonçant aux géants d'Adelboden et de Schladming.

Thea Louise Stjernesund (6e à 1''78) et Lena Dürr (7e à 1''89) peuvent encore rêver de podium. Cela n'est en revanche pas le cas des trois autres Suissesses en lice: Camille Rast est 13e après 38 passages (à 3''32), Wendy Holdener 17e à 3''56 et Michelle Gisin 26e à 4''70.

En quête d'un deuxième or mondial après celui glané en combiné en 2023, la favorite Federica Brignone a sorti le grand jeu sur ce premier tracé. Seules six concurrentes ont lâché moins de deux secondes sur l'Italienne de 34 ans, l'outsider Sara Hector ( 5e à 1''43) se trouvant sur les talons de Gut-Behrami.

Officiellement touché au dos, Clint Capela a pour sa part manqué un neuvième match consécutif mercredi. Son coach Quin Snyder a souligné à New York que le pivot genevois était en train de "se renforcer" et qu'il devrait faire son retour après la pause du All-Star Game, prévu ce week-end.

Camille Rast allie talent et régularité

En tête de la Coupe du monde de slalom, Camille Rast a le droit de rêver à une médaille samedi aux Mondiaux de Saalbach. Mais avant cela, la Valaisanne de 25 ans va se frotter au géant dès jeudi.

Comme les Minions sur son casque de slalom, Camille Rast a la "banana". La Vétrozaine a enfin réussi à débloquer son fantastique potentiel. Il y a un peu plus d'une année à Kranjska Gora, la championne du monde juniors de slalom en 2017 prenait la quatrième place du slalom.

Sur les douze slaloms qui ont suivi, la Valaisanne n'a manqué le top 10 qu'à une reprise (à Äre l'hiver dernier). Cette saison, c'est le top 5 qu'elle a refusé de quitter avec deux 5e places, deux 4e places, une 3e place et deux succès à Killington et Flachau, ses premiers en Coupe du monde.

Avec pareille régularité, pas étonnant que Camille Rast arbore le dossard rouge de leader de la discipline. Comme sa grande copine Mélanie Meillard, elle profite de l'expertise de Denis Wicki pour progresser.

"On a mis les deux les choses en place pour que ça fonctionne sur la neige avec Denis, raconte-t-elle. On peut parler en français et je dirais qu'on se comprend même sans se parler et cela rend les choses tellement plus faciles. Denis est un perfectionniste et c'est une chance pour nous de travailler avec lui. Il nous pousse toujours plus loin. Il ne nous met pas l'une contre l'autre, il nous met l'une avec l'autre pour aller encore plus vite et je pense que c'est la bonne recette."

Appuyer sur le bon bouton

Amatrice de pentes raides et verglacées, la Valaisanne a appris à jouer devant sur tous les terrains. Un switch au niveau mental qui fait toute la différence. "J'ai fait de gros progrès sur les plats cette année et je me pose moins de questions sur le profil de la piste, précise-t-elle. On a vu que je savais aussi négocier les trous. Je peux m'adapter et je dois juste appuyer sur le bon bouton pour que ça aille."

A 0''23 du podium en combiné par équipe avec Corinne Suter, Camille Rast a pu prendre ses marques avec la piste Ulli Maier. Et se rendre compte qu'en étant meilleure sur la première partie, elle aurait pu viser une médaille. "Hmmm j'ai vu mieux, mais j'ai vu bien pire, on en reparlera l'année prochaine aux JO, estime la Valaisanne au moment de parler du terrain de jeu de ces Mondiaux. On a appris que ce ne sera pas sur la piste de slalom, mais sur la piste de vitesse donc on peut sortir le niveau à bulles."

La régularité chevillée au corps

Fière de sa régularité cette saison, Camille Rast ne voit pas ces Mondiaux comme le sommet de sa saison: "Tout peut arriver. Cela reste une journée de course comme une autre. Je vais faire la même routine et donner tout ce que j'ai. Si tout se passe bien, ce ne sera pas une petite coupe, mais une médaille que je pourrai ramener à la maison. Si elle est là, tant mieux et sinon vous me reposerez la question à Crans-Montana dans deux ans."

A la question de savoir si elle préfère une médaille en géant ou en slalom, la Vétrozaine ne se défile pas: "L'histoire serait plus belle en slalom après mon titre chez les juniors (réd: à Äre en 2017)." Avec Mélanie Meillard à ses côtés: "C'est notre objectif commun d'être ensemble sur le podium."

Mais comme une joueuse d'échecs, la fan de VTT a deux coups d'avance et se projette déjà sur les prochaines courses. "A l'entraînement, on parlait avec Denis et dans ma tête je pensais déjà aux épreuves de Coupe du monde à Sestrières et Äre, alors qu'il y a une semaine de Championnats du monde entre deux. Pour moi ça ne s'arrête jamais et j'ai vraiment envie de continuer sur cette bonne dynamique en Coupe du monde."