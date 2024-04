Leverkusen se rapproche du titre ++ Quatre à la suite pour Elfic

Le NUC se succède à lui-même Le NUC a dominé collectivement Lugano. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Déjà vainqueur en 2019 et 2023, le NUC a décroché sa troisième Coupe de Suisse féminine, samedi à Wintherthour. Comme l'an dernier, la formation de Lauren Bertolacci a pris la mesure de Lugano 3-0 (25-20 25-10 25-19). Il y a douze mois, les Neuchâteloises avaient dû recourir au 5e set pour renverser une finale mal emmanchée (0-2). Cette année, le NUC n'a pas laissé planer le doute sur le nom du futur vainqueur. Au passage, les Neuchâteloises ont confirmé leur suprématie sur des Tessinoises qu'elles viennent d'éliminer en demi-finale du championnat. Le retour de Fabiana Mottis Concentrées et appliquées dès le coup d'envoi, les récentes finalistes de la CEV Cup ont fait preuve d'efficacité, notamment dans leurs attaques au 1 mètre. Cette finale a permis à la libera Fabiana Mottis, blessée depuis l'Euro 2023, d'effectuer son retour à la compétition et à Lauren Bertolacci d'ouvrir son banc un peu plus que de coutume. Dès le dimanche 14 avril, le NUC tentera de réaliser le triplé (Supercoupe, Coupe, championnat). Pour y parvenir, Sarah Trösch et ses coéquipières devront battre Guin en finale des play-off. Amriswil puissance 8 Chez les messieurs, Amriswil a gagné sa huitième finale, 3-1 contre Schönenwerd (25-20 25-22 17-25 25-17). Les Thurgoviens auront surtout fait la différence dans les deux premières manches, face à des Soleurois battus pour la 4e fois en.... quatre finales.

Leverkusen et Granit Xhaka à une victioire du titre Le titre dimanche prochain déjà pour Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen ? Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Une victoire de plus pour conserver son extraordinaire invincibilité cette saison : le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka est bien en passe de réussir quelque chose d’unique. Désormais invaincu en... 41 matches toutes compétitions confondues, le Bayer s’est imposé 1-0 à Berlin face à Union sur un penalty inscrit juste avant la pause par Florian Wirtz. L’expulsion quelques secondes auparavant de Robin Gossens a grandement facilité la tâche du leader. A onze contre dix et avec l’avantage au score, plus rien ne pouvait s’opposer à cette 24e victoire en 28 journées du Bayer. Comme le Bayern Munich a eu la mauvaise idée de s’incliner 3-2 chez le néo-promu Heindeheim après avoir pourtant mené 2-0 à la pause, Granit Xhaka et ses coéquipiers pourraient être déjà sacrés dimanche prochain lors de la venue du Werder Brême. Un succès lui offrira le premier titre de son histoire. Fort désormais d’un avantage de 16 points au classement, le Bayer a littéralement écrasé ce championnat après onze de règne sans partage du Bayern Munich. On rappellera que Leverkusen s'apprête à livrer un quart de finale de l'Europa League face à West Ham avant de disputer la finale de la Coupe d'Allemagne le 25 mai contre le FC Kaiserslautern (D2). Le triplé n'a rien d'une utopie.

Le quatre à la suite d'Elfic Fribourg Un titre de plus pour Abigail Fogg et Elfic Fribourg Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Elfic Fribourg est toujours aussi intouchable. Invaincu en finale de la Coupe de Suisse depuis 2019, Elfic Fribourg a remporté pour la cinquième fois le trophée. Face à Troistorrents, les pensionnaires de Saint-Léonard ont été accrochées jusqu'à la 28e minute (47-42), sans pour autant donner l'impression de pouvoir perdre. Score final: 78-61 (41-35). Pour les Fribourgeoises, il s'agit du 15e trophée consécutif, toutes compétitions confondues, dont quatre Coupes de Suisse. Dans cette finale disputée devant 1750 spectateurs, Troistorrents a évolué sans complexe durant le premier quart (18-18). Si elles ont concédé beaucoup trop de balles perdues qui ont fait le bonheur des Fribourgeoises en début de deuxième période (34-22 à la 15e), les Chorgues ont su revenir à hauteur, peu avant la mi-temps (35-35e à la 18e), avant de se casser les dents sur la défense adverse. La mobilité d'Abigail Fogg dans le jeu intérieur 18 points, 13 rebonds), l'efficacité de Qadashah Hoopie (22 points, 8 assists) auront été les autres atouts décisifs des Elfes avec cette rigueur défensive de tous les instants. En poste depuis octobre dernier, Alexandra Arena ne sera pas, par ailleurs, reconduite dans ses fonctions à la tête de l'équipe chablaisienne, la saison prochaine, selon une information recueillie par Keystone-ATS auprès du comité du club valaisan.

Record de Suisse et meilleure performance mondiale pour Noè Ponti Noè Ponti de plus en plus fort. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Noè Ponti a signé la meilleure performance mondiale du 100 m papillon. Le Tessinois a signé un chrono de 50''16 en séries des Championnats de Suisse d'Uster. Il a abaissé de 0''58 son précédent record national. Jeudi, il avait réalisé une performance identique sur le 50 m papillon. La finale du 100 m aura lieu ce samedi à 17.00.

Une 36e pole position pour Max Verstappen Max Verstappen entend reprendre la main dimanche au Japon- Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix du Japon. Le pilote Red Bull s’élancera dimanche à Suzuka pour la 36e fois de sa carrière en pole position. A Suzuka, il a devancé son coéquipier Sergio Perez de 0’’066. Contraint à l’abandon il y a deux semaines à Melbourne, le Néerlandais entend reprendre la main au Japon où il s’est imposé ces deux dernières années. En quatre Grands Prix cette année, aucun coureur n’est encore parvenu à le devancer dans cet exercice si particulier des qualifications. La deuxième ligne sera occupée par le Britannique Lando Norris (McLöaren) et par le vainqueur du Grand Prix d’Australie Carlos Sainz (Ferrari).

Match de folie pour Janis Moser et Arizona Janis Moser: une soir Image: KEYSTONE/FR7226 AP Janis Moser n’oubliera pas de sitôt la soirée du 5 avril. Le défenseur biennois a été l’un des acteurs d’une remontada stupéfiante. Sur sa glace de Tempe, Arizona s’est imposé 7-4 devant Vegas, le détenteur de la Coupe Stanley, après avoir pourtant été mené 4-1 à l’issue de la deuxième période. Mais les Coyotes ont renversé la table dans l’ultime période avec notamment trois buts inscrits en l’espace de... 67’’ par Josh Doan, Nick Bjugstad et Michael Carcone. Cette 32e victoire de la saison restera dans les annales pour Arizona, écarté depuis de trop longues semaines de la course des play-off. Janis Moser n’a comptabilisé aucun point face à Vegas pour accuser un bilan de -1. Le défenseur reste donc sur ses 5 buts et 21 assists.

Une nouvelle défaite pour les Suissesses Laura Zimmermann (à gauche) en échec devant la gardienne Emerance Maschmeyer. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Moins de 48 heures après sa défaite devant les Etats-Unis, la Suisse a concédé un nouveau revers au Championnat du monde dames d’Utica. Elle s’est inclinée 3-0 devant le Canada. La formation de Colin Muller a lâché prise d’entrée avec l’ouverture du score qui est survenue après seulement 70’’ de jeu. Le 2-0 est tombé à la 8e minute pour signifier aux Suissesses que leur sort était bien consommé. Le 3-0 a été inscrit dans la cage vide à 17’’ de la sirène. Sur le plan offensif, la Suisse a adressé 17 lancers sans toutefois trouver le chemin des filets. Le premier but est espéré pour lundi face à la Finlande. On rappellera que les Suissesses sont assurées de disputer les quarts de finale même si elles devaient également s'incliner devant les Finlandaises et les Tchèques lors de leurs deux derniers matches de la phase de poules.

Servette doit se ressaisir Après trois derniers matches manqués, Servette doit se reprendre lors de la 31e journée de Super League. Mais les Genevois n'auront pas la tâche facile contre Zurich samedi à la Praille (20h30). Les deux dernières défaites - à Winterthour et surtout à domicile face au SLO - ont fait mal au groupe de René Weiler dans la lutte à distance avec le leader YB. Il s'agit désormais de retrouver la confiance en accueillant Zurich. Et même si les Zurichois occupent la 4e place du classement, ils n'ont plus gagné depuis le 3 mars face à YB. Et derrière le FCZ, ça pousse avec Winterthour, St-Gall et Lucerne, 7e à trois longueurs des Zurichois. Winterthour devra lui se montrer sous son meilleur jour avant de défier Lugano. Les Tessinois comptent six succès de rang en championnat et ont inscrit 26 points sur les 33 derniers mis en jeu. Le SLO reçoit lui Bâle à la Pontaise à 18h pour, en cas de victoire, mettre la pression sur GC et Bâle.

Un troisième affrontement très important Fribourgeois et Lausannois se retrouvent samedi à Fribourg pour l'acte III de la demi-finale des play-off de National League (1-1 dans la série). Les Dragons vont-ils profiter de jouer à domicile? Après avoir dû en découdre pendant 107 minutes au cours du deuxième duel mercredi, Fribourg et Lausanne auront-ils encore assez d'énergie dans leurs batteries pour se livrer un combat aussi titanesque? C'est bien là toute la beauté des play-off et de ces affrontements tous les deux jours. D'un côté, le LHC ne peut pas fanfaronner d'avoir triomphé mercredi, et de l'autre Fribourg doit vite oublier ce match et n'en faire qu'une péripétie. De ressortir le vieil adage qui veut que peu importe le score, au final cela reste un seul point marqué. La récupération va être cruciale dans les deux camps, car au-delà de la longueur du match, il y a l'accumulation de la fatigue des duels précédents et certainement quelques petites blessures cachées, car on joue les play-off. Dans le camp vaudois, trois défenseurs ont vu leur temps de jeu exploser. Christian Djoos a passé près de 51 minutes sur la glace mercredi, Andrea Glauser plus de 48 et Lawrence Pilut plus de 45. A Fribourg, Ryan Gunderson a dépassé les 42 minutes et Andreas Borgman les 41. Quant à Chris DiDomenico, il a presque joué 40 minutes, impressionnant pour un attaquant. Aux buts, l'inamovible titulaire Reto Berra pourrait commencer à sentir le poids de ses 37 ans. En face, l'entraîneur Geoff Ward peut envisager d'envoyer son jeune gardien Kevin Pasche pour reposer Connor Hughes.

Une entame réussie pour la Suisse La joie des Suissesses après l'ouverture du score de Viola Calligaris. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La Suisse a entamé de belle manière le tour préliminaire de "son" Euro 2025. A Zurich au Letzigrund, elle a battu la Turquie 3-1. Elle livrera son prochain match mardi en Azerbaïdjan. Devant 5490 spectateurs, les Suissesses ont eu le bonheur de marquer à trois reprises de la tête, par Viola Calligaris (30e et et 79e) et par Luana Bühler (52e). Les réussites des deux défenseuses illustrent leur emprise sur le plan athlétique. Les protégées de Pia Sundhage ont signé un succès vraiment probant dans la mesure où elles n’ont cessé de porter le danger devant la cage adverse. Ramona Bachmann demeure l’atout maître de cette équipe de Suisse. La future joueuse de Houston fut dans tous les bons coups pour rappeler qu’il faudra toujours miser sur elle l’an prochain malgré son exil et le poids des ans. On rappellera que la Suisse est, bien sûr, déjà qualifiée pour l’Euro 2025. Mais elle peut par le biais de ce tour préliminaire retrouver une place dans le groupe A de la Ligue des Nations qu’elle vient de quitter. Elle se doit ainsi de remporter son groupe qui comprend également la Hongrie, tenue en échec (1-1) par l’Azerbaïdjan.

Fatale dernière pierre Benoît Schwarz: une erreur de longueur sur son dernier lancer. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Immense désillusion à Schaffhouse ! La Suisse n’a pas survécu au round-robin de "son" championnat du monde. Le CC Genève s’est incliné 7-6 devant l’Allemagne malgré l’avantage de la dernière pierre lors du 10e et dernier end. Cette troisième défaite de rang lui ferme les portes des quarts de finale. Pablo Lachat, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoît Schwarz auraient eu, en revanche, l’assurance de se qualifier en cas de succès même avant leur ultime match contre le Canada. Benoît Schwarz a sans doute été trahi par ses nerfs sur le dernier lancer de la partie. Il a donné trop de longueur à sa pierre sur un geste qu’il maitrise le plus souvent à la perfection. L’erreur du no 4 a donc été fatale à l’équipe de Suisse qui aura tout connu lors de ce round-robin : l’euphorie avec une série de cinq succès de rang avant de perdre les trois matches qui ont suivi...

Sept athlètes avec le statut d'équipe nationale Nadine Fähndrich toujours membre du cadre de l'équipe nationale Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sept athlètes disposeront du statut d'équipe nationale en nordique chez Swiss-Ski l'hiver prochain. En fond, on retrouve Cyril Fähndrich, Valerio Grond, Beda Klee et Nadine Fähndrich. S'ajoutent à ces quatre fondeurs le sauteur à ski Gregor Deschwanden, ainsi que les biathlètes Sebastian Stalder et Lena Häcki-Gross. Nadine Fähndrich et Grond faisaient déjà partie de l'équipe nationale la saison dernière. Cyril Fähndrich et Beda Klee ont réussi à se hisser depuis le cadre A. Janik Riebli a lui fait le chemin inverse. Deschwanden a également conservé son statut. Simon Ammann a été rétrogradé du cadre A au cadre B. En biathlon, Häcki-Gross, victorieuse de deux épreuves en Coupe du monde, est logiquement remontée de l'équipe A à l'équipe nationale. Stalder a conservé son statut, tandis que Niklas Hartweg est désormais affecté au cadre A.

Vingegaard touché aussi aux poumons Jonas Vingegaard, ici à Tirreno-Adriatico, a subi de grosses blessures lors d'une chute au Tour du Pays basque Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Victime d'une chute jeudi au Tour du Pays Basque, Jonas Vingegaard souffre d'un pneumothorax et d'une contusion pulmonaire. Ceci en plus de fractures à la clavicule et aux côtes, a annoncé son équipe. "Un examen plus approfondi à l'hôpital a révélé qu'il souffrait également d'une contusion pulmonaire et d'un pneumothorax. Son état est stable et il a passé une bonne nuit. Il reste à l'hôpital", a indiqué la formation Visma-Lease a bike sur le réseau social X (Twitter). Jeudi après sa chute, le double vainqueur du Tour de France de 27 ans avait passé de longues minutes en position latérale de sécurité sur le bas-côté. Il portait une minerve ainsi qu'un système d'assistance respiratoire lorsqu'on l'a fait monter dans l'ambulance, sur une civière. La contusion pulmonaire est une lésion des poumons, sans perforation, qui survient lors de traumatismes graves du thorax. Elle peut se traduire par un essoufflement, une difficulté à respirer, une douleur thoracique, une toux avec des expectorations de sang, selon la définition du Vidal, dictionnaire à usage médical. Quant au pneumothorax, il se caractérise par une accumulation anormale d'air dans la plèvre, pouvant causer une insuffisance respiratoire. Huit coureurs ont été accidentés dans cette chute. Outre Vingegaard, l'autre grande victime est le Belge Remco Evenepoel qui souffre lui d'une fracture à la clavicule et à l'omoplate droite. Ces deux coureurs ont fait du Tour de France l'objectif principal de leur saison. La Grande Boucle débute dans trois mois. Cette chute s'ajoute à une série de crashs dramatiques ce printemps sur les courses cyclistes. Mercredi dernier, Wout Van Aert a notamment été pris dans une chute collective dans A travers la Flandre. Polytraumatisé, le champion belge a été victime de brûlures au dos et surtout de fractures à la clavicule, aux côtes et au sternum, sifflant la fin de son rêve de gagner le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix dimanche. Mercredi, Roglic et Ayuso avaient déjà été pris dans une chute relativement violente sur le Tour du Pays Basque, mais ils avaient repris la course.