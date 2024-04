Liberty Media s'offre la MotoGP ++ Sinner 2e mondial

Liberty Media s'offre la MotoGP après la F1 Liberty Media a sorti le ch Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le groupe américain Liberty Media continue d'investir dans les sports motorisés. Après la formule 1, il a racheté la Dorna, qui possède les droits de la MotoGP. Liberty Media va acquérir, en cash et en actions, 86% de Dorna Sports, les dirigeants de l'entreprise conservant le contrôle des parts restantes. Le groupe va débourser 4,2 milliards d'euros pour cette société basée à Madrid. "Nous sommes très contents de développer notre portefeuille dans le secteur du sport et du divertissement avec l'acquisition du championnat de MotoGP", a commenté le PDG de Liberty Media Greg Maffei, cité dans un communiqué. "C'est une entreprise en développement, et nous voulons la faire croître encore pour les fans de MotoGP, les équipes, ses partenaires commerciaux et nos actionnaires". Etape idéale Dorna Sports, dont le PDG Carmelo Ezpeleta va rester en poste selon Liberty Media, était auparavant contrôlée par le fonds Bridgepoint et le Fonds d'investissement du régime de retraite du Canada. "C'est l'étape idéale dans l'évolution de la MotoGP, et nous sommes enthousiasmés par ce que ce nouveau jalon va apporter à Dorna, au paddock de MotoGP et aux fans de sports mécaniques", a salué Carmelo Ezpeleta, cité dans le même communiqué. L'opération, que Liberty Media dit espérer boucler d'ici fin 2024, reste soumise à l'approbation des autorités de régulation de plusieurs juridictions, rappelle le groupe américain. Le fonds luxembourgeois CVC, lui aussi propriétaire durant un temps de la formule 1 et de la MotoGP, avait été contraint par le gendarme européen de la concurrence de céder en 2006 le championnat moto après avoir acquis la F1, dont il a fini par céder le contrôle à Liberty Media en 2017.

ATP: Jannik Sinner désormais au deuxième rang mondial Jannik Sinner n'en finit pas de progresser Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Jannik Sinner est le nouveau dauphin de Novak Djokovic au classement ATP. L'Italien réalise un remarquable début de saison, marqué ce week-end par une victoire au Masters 1000 de Miami. A 22 ans, Sinner obtient le meilleur classement de sa jeune carrière, lui qui vit un début d'année 2024 rêvé avec notamment un triomphe à l'Open d'Australie en janvier, son premier titre en Grand Chelem. L'Italien, qui compte trois titres cette saison, avec l'ATP 500 de Rotterdam, n'a laissé aucune chance dimanche à Grigor Dimitrov (6-3 6-1) en Floride. Le Bulgare gagne de son côté trois places et intègre le top 10, en 9e position, devant le Polonais Hubert Hurkacz. Le classement est toujours dominé par le Serbe Novak Djokovic (36 ans), absent à Miami et qui s'est séparé la semaine dernière de son entraîneur croate Goran Ivanisevic. Quant à l'Espagnol Carlos Alcaraz, il descend pour la première fois des deux premières places depuis août 2022 pour se retrouver troisième. Progression de Danielle Collins Danielle Collins (30 ans), qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a progressé de 31 places pour figurer en 22e position de la hiérarchie WTA, grâce à son surprenant triomphe à Miami. L'Américaine a remporté samedi le premier tournoi WTA 1000 de sa carrière en battant la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 4). Alors que Miami a connu les éliminations précoces des trois premières mondiales, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Coco Gauff, la bonne opération dans le top 10 est pour la Grecque Maria Sakkari, quart de finaliste en Floride et qui gagne deux places (7e).

Vancouver quatre ans après Pius Suter (au centre): une première saison réussie avec Vancouver. Image: KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI Après un long mutisme de sept matches, Pius Suter a, enfin, ajouté une ligne à ses statistiques. Le Zurichois a comptabilisé un 27e point lors du succès 3-2 de Vancouver devant Anaheim. Pius Suter a délivré une passe décisive pour le 2-0 de Dakota Joshua sur une séquence à cinq contre quatre. Après avoir concédé l’égalisation, les Canucks ont raflé la mise grâce à une réussite de de même Joshua à 2’13’’ de la sirène. Avec ce 46e succès, Vancouver a fêté de belle manière l’officialisation la veille de sa qualification pour les play-off. C’est la première fois depuis 2020 que les Canucks disputeront les séries finales. Avec le fol espoir d’un premier sacre.

LeBron James rejoint Michael Jordan LeBron James acclam Image: KEYSTONE/AP/John Munson Eternel LeBron James ! A 39 ans, le maître à jouer des Lakers est toujours capable de réussir des matches à 40 points. Il l‘a démontré dimanche à Brooklyn lors du succès 116-104 des Lakers avec un 9 sur 10 extraordinaire derrière la ligne des 3 points. Il rejoint ainsi Michael Jordan dans le livre des records. Les deux hommes sont les seuls à avoir inscrit à plus d’une reprise au moins 40 points à 39 ans bien sonnés. James l’a fait deux fois en attendant mieux, Jordan, qui a joué jusqu’à 40 ans, trois fois. Malgré la verve de LeBron James, les Lakers n’occupent que la neuvième place de la Conférence Ouest. Tout indique qu’ils devront passer par la case des play-in pour avoir une chance de disputer les séries finales.

Xherdan Shaqiri: 80 minutes sur le banc Xherdan Shaqiri;: une semaine contrastée. Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER Buteur providentiel mardi dernier à Dublin avec la Suisse, Xherdan Shaqiri a connu un dimanche pascal bien sombre à Atlanta. Il l’a passé en plus grande partie sur le banc. Le Bâlois n’a, en effet, été introduit à la 80e minute lors de la défaite sans appel 3-0 de Chicago. Auteur d’un doublé, le Sénégalais Jamal Thiaré, un transfuge du Havre, a été le "bourreau" du Fire qui comptait dans son onze de départ les deux ex-Luganais Allan Arigoni et Maren Haile-Selassie. Cette mesure forte du coach Frank Klopas de débuter sans Xherdan Shaqiri n’a pas vraiment payé. Elle souligne toutefois le manque de considération dont jouit actuellement le Bâlois à Chicago. Sa troisième et sans doute dernière saison avec le Fire s’annonce bien tortueuse.

Les Young Boys à Yverdon pour prendre le large Après la défaite samedi du Servette FC à Winterthour, les Young Boys creuseront-ils à nouveau un écart ? Les Bernois bénéficient en ce lundi pascal d’une occasion en or pour reprendre la main. Le Champion en titre se déplace à Yverdon avec la possibilité en cas de succès de compter 3 points d’avance sur le Servette FC. Face à une équipe qui a perdu quatre de ses cinq derniers matches et qui paie un lourd tribut au poids des absences, les Bernois aborderont cette rencontre avec les – larges – faveurs du pronostic. A condition toutefois de ne pas présenter le même visage désolant qu’à Lausanne il y a deux semaines et de savoir comment composer en défense centrale sans Aurèle Amenda et Mohamed Cabara qui sont suspendus. En fin d’après-midi, Lausanne tentera d’enchaîner après sa belle victoire sur les Young Boys. Les Vaudois se déplacent au Letzigrund pour affronter les Grasshoppers dans une rencontre cruciale dans la lutte pour échapper au barrage de promotion/relégation. Un succès permettrait aux Vaudois de laisser les Zurichois à 5 points. Mais Ludovic Magnin et ses joueurs n’oublient pas qu’ils s’étaient inclinés... 5-0 le 2 décembre dernier sur la pelouse du Leztzigrund face à ces mêmes Grasshoppers.

Une première depuis cinq ans Pour la première fois depuis cinq ans, les quatre meilleures équipes de la saison régulière sont au rendez-vous des demi-finales. Zurich affronte Zoug et Fribourg-Gottéron sera opposé au Lausanne HC. La série alémanique sera la revanche de la finale de 2022, remportée par Zoug après avoir pourtant connu la défaite lors des trois premières rencontres. Cette année, Zurich partira avec les faveurs du pronostic. La meilleure équipe de la saison régulière n’a pas entamé ses réserves lors de son quart de finale face à Bienne conclu en quatre rencontres. Dans le même temps, Zoug a dû batailler jusqu’à l’Acte VII pour éliminer Berne samedi soir. Si Zurich a déjà remporté le titre à neuf reprises et Zoug à trois reprises, Fribourg-Gottéron et le Lausanne HC rêvent toujours d’ouvrir leur palmarès. Une année après le sacre de Genève-Servette qui a remis la Suisse romande enfin au centre du jeu, Fribourgeois et Lausannois veulent croire que leur heure a enfin sonné. Qualifié samedi soir après son succès 3-0 devant le HC Davos, le LHC n’aura pas l’avantage de la fraîcheur ni celui de la glace face à Fribourg-Gottéron. Victime d’une charge du Davosien Sven Jung, son topscorer Antti Suomela est de surcroît incertain. On redoute pour le Finlandais une commotion cérébrale même si les premiers examens subis à l’hôpital se sont voulus rassurants. Comme Zoug et Zurich, les deux équipes se sont affrontées il y a deux ans pour l’unique série qui les a mis aux prises à ce jour. En quart de finale, Fribourg s’était qualifié en cinq matches. Mais trois des cinq rencontres de cette série étaient allés en prolongations. Avec trois victoires contre une défaite, Fribourg-Gottéron avance également un bilan positif face au LHC lors de la saison régulière. Comme les Zurich Lions, Fribourg-Gottéron, aborde ce rendez-vous qui va déchaîner bien des passions dans la peau du favori. D’autant plus que la victoire vendredi face à Lugano dans un Acte VII irrespirable a peut-être agi comme un véritable déclic dans les têtes du capitaine Julien Sprunger et de ses coéquipiers.

Masters 1000 de Miami: Sinner domine Dimitrov en deux sets Jannik Sinner: une finale bien maîtrisée à Miami Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Jannik Sinner (ATP 3) a remporté le Masters 1000 de Miami. En finale, l'Italien a battu le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 12) en deux sets, 6-3 6-1. C'est la première fois que Sinner (22 ans) inscrit son nom au palmarès de l'épreuve, après avoir perdu en finale tant en 2021 qu'en 2023. Le vainqueur de l'Open d'Australie a nettement dominé les débats face à Dimitrov pour gagner son deuxième Masters 1000 après celui de Toronto l'an passé. L'Italien s'est adjugé la première manche en 42 minutes, prenant à deux reprises le service de son adversaire. Celui-ci, après un bon début, a commis trop de fautes directes pour pouvoir résister. Au deuxième set, Sinner a fait le break pour prendre l'avantage 3-1, après avoir été pourtant mené 40/15. Il se trouvait dès lors sur la voie royale et bouclait la partie en 1h12 seulement.

Tour des Flandres dames: Marlen Reusser blessée Pas de chance pour Marlen Reusser Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Marlen Reusser a été blessée dans une chute après 10 km lors du Tour des Flandres. La Bernoise s'est cassé la mâchoire ainsi que plusieurs dents, a indiqué son équipe SD Worx-Protime. La Suissesse âgée de 32 ans est rentrée en Suisse dimanche encore. Elle va se soumettre à des examens complémentaires lundi à l'hôpital de l'Ile à Berne. La durée de son indisponibilité n'est pas connue pour le moment. La chute dans laquelle Marlen Reusser a été prise a causé aussi les abandons des Britanniques Lizzie Deignan et Monica Greenwood. D'autres ont pu par contre poursuivre la course, qui a vu la victoire de l'Italienne Elisa Longo Borghini. Marlen Reusser s'était régulièrement illustrée sur le Tour des Flandres. Elle avait, en effet, pris les 7e, 5e et 9e places des trois dernières éditions.

Premier League: Liverpool en tête Mohamed Salah s'est montré une fois encore décisif Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Liverpool a assuré l'essentiel lors de la 29e journée de Premier League. Les Reds ont péniblement battu Brighton 2-1 pour s'installer en tête du classement avant le choc Manchester City - Arsenal. Les visiteurs ont choqué Anfield Road en ouvrant le score par Welbeck dès la 2e. Mais Liverpool a trouvé les ressources pour arracher les trois points grâce à des réussites de Luis Diaz (27e) et Salah (65e).

La très belle semaine de Vincent Sierro Cinq jours qui ont compté pour Vincent Sierro. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Cinq jours après ses grands débuts internationaux en Irlande, Vincent Sierro a connu une nouvelle première qui va marquer sa carrière : un doublé en Ligue 1. Le Valaisan a, en effet, inscrit deux réussites lors du succès 3-0 de Toulouse à Clermont. Il a tout d’abord ouvert la marque sur penalty à la 8e avant de signer le 3-0 à la 79e d’une reprise du droit placée qui n’a laissé aucune chance à l’ancien portier de Lausanne Mory Diaw. Vincent Sierro compte désormais six réussites cette saison en Ligue 1. Avec ce succès, Toulouse a fait un pas sans doute décisif vers le maintien. Il compte désormais 6 points d’avance sur le barragiste Lorient et 9 sur le premier relégable Metz.

Tour des Flandres: troisième succès de van der Poel Mathieu van der Poel impérial Image: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL LORENZO Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin) a remporté le Tour des Flandres pour la troisième fois. Le champion du monde s'est imposé en solitaire après une superbe démonstration. Le petit-fils de Raymond Poulidor est devenu le septième coureur de l'histoire à remporter le Ronde pour la troisième fois en gagnant dans des conditions apocalyptiques, à l'issue d'un raid solitaire de 44 kilomètres. Il a rejoint au palmarès les Belges Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw et Tom Boonen, l'Italien Fiorenzo Magni et le Suisse Fabian Cancellara. Grandissime favori en l'absence de Wout Van Aert et Tadej Pogacar, le coureur d'Alpecin a fait la différence dans le Koppenberg, un mont particulièrement raide. Il a réussi à rester sur son vélo alors que la plupart de ses concurrents ont mis pied à terre sur des pavés rendus terriblement glissants par la pluie.

Une première victoire pour la Suisse Un premier succès pour Benoît Schwarz et la Suisse. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Au lendemain de sa défaite contre les Etats-Unis, la Suisse a relevé la tête au Championnat du monde de Schaffhouse. La formation du CC Genève a battu la Norvège 10-5. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont su élever leur niveau de jeu pour effacer leur défaite initiale. No 4, Benoît Schwarz a, ainsi, été crédité de 93 % de réussite sur ses lancers contre 71 % la veille. Son vis-à-vis Magnus Ramsfjell a, pour sa part, raté une pierre sur quatre. La Suisse livrera un second match en ce dimanche pascal. Elle affrontera la Suède.

Philipp Kurashev prend date Philipp Kurashev: un but,un assist et la première étoile à Philadelphie. Image: KEYSTONE/FR170553 AP Philipp Kurashev sera très certainement un atout majeur pour la Suisse lors du prochain Championnat du monde. Le Bernois ne cesse, en effet, de briller en NHL. A Philadelphie face à une formation qui est encore en course pour les play-off presque à la surprise générale, il a été l’homme du match lors du succès 5-1 de Chicago avec un but et un assist. Avec ses 49 points, il traverse bien une très belle saison au sein d’une équipe qui se débat malheureusement dans les tréfonds du classement. Kevin Fiala a également comptabilisé deux points lors de ce samedi pascal. Le Saint-Gallois a délivré deux assists lors de la défaite 4-2 de Los Angeles à Calgary pour porter son total de la saison à 65 points. Kevin Fiala accuse toutefois un déficit de 11 points sur Roman Josi pour le titre honorifique du meilleur compteur de la NHL. Le Bernois est resté "muet" pour la première fois depuis.... 8 rencontres à Denver où Nashville s’est incliné 7-4 face à Colorado après avoir pourtant mené 4-2. Enfin, Nino Niederreiter et Winnipeg ne cessent de décevoir sans toutefois que leur présence lors de séries finales ne soit remise en question. Sur leur glace, les Jets se sont inclinés 3-2 devant Ottawa pour concéder une sixième défaite de rang. Quant à "El Nino", il a livré un douzième match sans comptabiliser le moindre point. Un tel mutisme fait tache.