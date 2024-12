Liverpool enfonce City ++ Verstappen s'impose

Liverpool enfonce City et s'envole en tête Mohamed Salah a été le principal artisan de la victoire de Liverpool contre City. Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Liverpool est bien le leader incontesté de Premier League. Les Reds ont remporté le choc du week-end en Angleterre en infligeant à Manchester City une quatrième défaite de rang en championnat (2-0). Avec 9 points d'avance sur ses deux premiers poursuivants londoniens, Arsenal et Chelsea, Liverpool possède désormais un matelas confortable. Tant en Premier League qu'en Ligue des champions, les Reds semblent irrésistibles sous la houlette d'Arne Slot. A Anfield Road, la différence est venue comme souvent de Mohamed Salah. L'Egyptien s'est fait l'auteur d'une inspiration géniale pour offrir le 1-0 à Cody Gakpo à la 12e minute de jeu. Il a ensuite assuré le succès des Reds en transformant un penalty (78e). Manuel Akanji et ses coéquipiers citizens enchaînent quant à eux un septième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues (6 défaites, 1 nul). Ils tombent à la cinquième place, à 11 points de leur adversaire du jour.

Verstappen s'impose, Guanyu dans les points Verstappen s'est imposé pour la 63e fois en GP dimanche Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le GP du Qatar, avant-dernière manche de la saison de F1. Le Néerlandais a devancé de 6''031 le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 2e. Huitième, Zhou Guanyu offre à l'écurie Sauber-Ferrari ses quatre premiers points de la saison. Assuré de décrocher le titre depuis une semaine, Max Verstappen a mené cette course de bout en bout pour cueillir son 63e succès en Grand Prix, le 9e de la saison. Troisième, Oscar Piastri (McLaren) a concédé 6''819, alors que le 4e George Russell (Mercedes) a franchi la ligne d'arrivée avec plus de 14 secondes de retard. Sauber-Ferrari ne connaîtra donc pas les affres d'une saison blanche. Après être passé à moins d'un dixième de seconde d'une place dans la troisième partie des qualifications samedi (top 10), le Chinois Zhou Guanyu a maîtrisé son sujet dimanche pour arracher la 8e place du GP qatari. Son coéquipier Valttero Bottas s'est quant à lui classé 11e. Le Finlandais a été "victime" de la folle course-poursuite menée par Lando Norris, pénalisé de 10 secondes et contraint de repasser par les stands alors qu'il pointait au 2e rang. Norris a fini 10e, en devançant de plus de 14'' Bottas. 21 points d'écart La mésaventure de Norris ne devrait pas empêcher McLaren de décrocher son premier titre des constructeurs depuis 1998. L'écurie britannique, qui a signé un doublé samedi au Qatar dans la course sprint (Piastri devant Norris), garde la main dans sa lutte avec Ferrari et Red Bull. La Scuderia accuse 21 longueurs de retard avant le GP d'Abou Dhabi prévu dimanche prochain.

Servette domine Lugano, même avec un homme de moins Enzo Crivelli et Servette ont fini par avoir raison d'Amir Saipi. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette reste au contact de la tête en Super League. Les Grenat ont signé une belle victoire à domicile face à Lugano dimanche (3-0), malgré l'expulsion de Timothé Cognat à la 59e minute. Les Servettiens auraient pu perdre pied lorsque leur numéro 8 a laissé traîner sa semelle sur la cheville de Milton Valenzuela et M. Wolfensberger est passé du jaune au rouge après visionnage de la VAR. Il n'en a rien été. Quatre minutes plus tôt, Servette était enfin parvenu à faire plier un Amir Saipi en état de grâce. Le portier luganais a multiplié les parades lors d'une première mi-temps largement dominée par les Genevois (13 tirs à 1), détournant par deux fois les tentatives de Miroslav Stevanovic (18e, 31e). Et lorsqu'il était battu, sa barre transversale est venue repousser deux envois de la tête de Yoan Severin (5e, 21e). Doublé de Rouiller En détonateur, Dereck Kutesa a finalement décoché une frappe que Saipi n'a pas pu bloquer. Enzo Crivelli en a profité pour inscrire son 4e but de la saison en Super League (55e). A 10 contre 11, les Grenat ont d'abord tenu le choc, avant de se mettre à l'abri sous l'impulsion de leur capitaine Steve Rouiller. Le défenseur a signé un joli doublé (82e, 88e) pour permettre à Servette de revenir à hauteur des Tessinois au classement, à un point du leader Bâle. YB bat Saint-Gall Dans un duel de la deuxième partie de tableau, Young Boys a battu Saint-Gall 3-1 au Wankdorf. Quelques jours après leur déroute en Ligue des champions face à l'Atalanta (défaite 6-1), les Bernois ont retrouvé le sourire grâce à des buts de Darian Males (23e), Cedric Itten (26e) et Silvère Ganvoula (96e).

Troisième défaite de rang pour Lausanne Lausanne? et Antoine Keller ont eu fort à faire avec DiDomenico et Ambri Image: KEYSTONE/TI-PRESS Lausanne a subi sa troisième défaite consécutive en National League. A Ambri, les Vaudois se sont inclinés 4-3 tab et cèdent la troisième place à Berne qui a battu Rapperswil. Un point c'est mieux que rien se diront certains supporters des Lions. En espérant un retour prochain de Rochette, Glauser et Oksanen, les Vaudois ont disputé une meilleure partie que jeudi face à Davos, même s'ils ont encaissé trop de buts. Les hommes de Geoff Ward ont réalisé un bon premier tiers en prenant deux buts d'avance par Kuokkanen et Jäger quelques centièmes avant la sirène. Ce but aurait pu faire mal aux Léventins, mais ces derniers ont réduit le score après 35 secondes dans le tiers médian, puis Dominik Kubalik s'est signalé en inscrivant un doublé avec le deuxième juste avant la pause là aussi. Il a fallu un très beau jeu de Frick et Riat pour que le numéro 9 des Lions égalise à la 51e d'un tir habilement placé. Les Lausannois ont ensuite donné le sentiment d'être plus proche du 4-3 que les Tessinois, mais plus rien n'a été marqué durant cette période, ni même au cours de la prolongation, là aussi dominée par les Lausannois, mais de manière assez stérile, hormis une occasion pour Suomela. Les tirs au but ont donc décidé de l'octroi du deuxième point de cette partie et à ce jeu ce sont les Léventins qui se sont montrés les plus efficaces en en réussisant trois contre seulement deux pour les Vaudois. Dans le deuxième match de la journée, Berne a poursuivi sa très bonne période en signant sa quatrième victoire de suite. Devant près de 17'000 spectateurs à domicile, les Ours ont pris le meilleur sur Rapperswil 4-2.

Slalom de Killington: Rast et Meillard à la bagarre Camille Rast 3e après la première manche du slalom de Killington Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Camille Rast et Mélanie Meillard sont dans le coup lors de la première manche du slalom de Coupe du monde de Killington. Les deux Valaisannes sont 3e et 4e, alors que Lena Dürr mène. Profiter au maximum de l'état de grâce et d'un matériel qui fonctionne bien. Sur le podium lors de ses deux dernières courses, Camille Rast se pose actuellement en leader technique des Suissesses. Et sur la piste Superstar, la skieuse de Vétroz s'est aussi bien sentie que la veille en géant. Si elle parvient à gommer quelques petites erreurs sur le haut, Camille Rast peut même rêver à un troisième podium de suite. En l'absence de Mikaela Shiffrin, blessée la veille en géant, et Petra Vlhova, pas encore remise de sa blessure de l'an dernier, Lena Dürr a profité pour virer en tête. Mais l'Allemande ne compte que 0''11 d'avance sur Anna Swenn Larsson et 0''12 sur Rast. Si la 3e place de Rast ne surprend plus, la 4e provisoire de Meillard à 0''43 un peu plus. Même si la skieuse d'origine neuchâteloise a pris la 7e place à Levi et la 10e à Gurgl, la voir si proche de la tête renvoie à la saison 2017/18 juste avant qu'elle ne se blesse gravement au genou. Performance correcte pour Wendy Holdener, 9e à 1''08. Sortie plus compliquée pour Michelle Gisin, seulement 23e provisoire à 2''03. Quant à Nicole Good, elle a été éliminée très rapidement.

Sion prend ses distances avec le bas du classement Ilyas Chouaref (no 7) a ouvert le score pour Sion en première mi-temps. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Sion a obtenu un précieux succès à Winterthour dimanche en Super League. Les Sédunois se sont imposés 3-1 à la Schützenwiese et comptent désormais 9 points d'avance sur la lanterne rouge Grasshopper. Les hommes de Didier Tholot rebondissent ainsi rapidement après le revers concédé à Lausanne lors de la précédente journée (1-0). Ils se rapprochent même à quatre longueurs de la sixième place du LS, qui a obtenu un point samedi à Bâle (1-1). A Winterthour, les Valaisans ont bien réagi après l'égalisation sur penalty de Granit Lekaj à la 54e. Théo Berdayes (64e) et Joël Schmied (68e) ont assuré coup sur coup le succès sédunois en l'espace de quatre minutes. Ilyas Chouaref avait lui ouvert le score en première période, d'une frappe déviée par Lekaj qui avait pris le portier de "Winti" Stéfanos Kapino à contre-pied.

Maxime Dominguez entre dans l'histoire Maxime Dominguez (à droite), lorsqu'il évoluait sous le maillot de Neuchâtel Xamax en 2021 (archives). Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Maxime Dominguez est entré dans l'histoire du football suisse samedi. Le Genevois, qui évolue depuis septembre à Vasco de Gama, est devenu le premier Suisse à marquer dans le championnat brésilien. Le milieu de terrain formé à Servette et passé notamment par Zurich, Lausanne et Neuchâtel Xamax est le premier footballeur helvétique à fouler les pelouses de la Série A brésilienne depuis son arrivée en septembre à Rio de Janeiro. Il y a rejoint, entre autres, le Français Dimitri Payet et le Brésilien Philippe Coutihno. Et il a donc ouvert son compteur sous le maillot noir et blanc du club carioca samedi devant son public, face à l'Atlético Goianiense. Entré en jeu à la 70e minute à la place de Coutinho, alors que Vasco de Gama était mené 2-0, Dominguez à relancé son équipe cinq minutes plus tard d'une frappe croisée dans le petit filet adverse. Son coéquipier Alex Teixeira a arraché l'égalisation à la 93e minute (2-2). A deux matches de la fin du championnat brésilien, qui compte 20 équipes, Vasco de Gama se trouve au milieu du classement, à la 10e place.

Tadesse Abraham bat le record de Suisse pour son dernier marathon Tadesse Abraham a battu son record de Suisse à l'occasion de son dernier marathon Image: KEYSTONE/EPA/KAI FORSTERLING Tadesse Abraham a une nouvelle fois créé la surprise pour le dernier marathon de sa carrière dimanche à Valence. Le Genevois de 42 ans a tout simplement battu son record de Suisse, parcourant les 42,195 km en 2h04'40. Dans des conditions idéales, Abraham a toujours couru à la limite, mais de manière contrôlée. Il a tenu son objectif de 1h02 à la marque du semi-marathon et a pu ensuite poursuivre sur sa lancée, parmi les meilleurs. Au final, le futur retraité s'est classé cinquième, le Kényan de 29 ans Sebastian Sawe ayant remporté son premier marathon en 2h02'05. Abraham a amélioré pour la cinquième fois le record de Suisse, cette fois-ci de 21 secondes, son précédent chrono de référence ayant été établi en mars dernier à Barcelone (2h05'01). Grâce aux développements dans le domaine des chaussures, l'Erythréen d'origine peut encore battre des records à plus de 40 ans. Et c'est aussi un vétéran en pleine forme. Dans sa catégorie d'âge, seule la star mondiale Kenenisa Bekele a couru une fois un marathon plus vite (Valence 2023, 2h04'19). Encore trois courses sur route Tadesse Abraham va maintenant faire une petite tournée d'adieux en Suisse et participer à la Course de l'Escalade à Genève, à la Course de Noël à Sion et à la Zürcher Silvesterlauf. Pendant plus de dix ans, il a été l'une des figures de proue de l'athlétisme suisse. Lors des Championnats d'Europe 2014 à Zurich, il a pu représenter pour la première fois son pays d'accueil. Depuis, il n'a cessé de convaincre chaque année avec des performances impressionnantes au plus haut niveau. Son palmarès comprend trois participations aux Jeux olympiques (avec un 7e rang à Rio en 2016), deux marathons mondiaux et quatre participations aux championnats d'Europe. Il a connu l'apogée de sa carrière aux championnats d'Europe 2016 à Amsterdam, où il a été sacré champion d'Europe du semi-marathon en individuel et par équipe.

Shiffrin renonce au slalom de Killington Mikaela Shiffrin a renoncé au slalom de Killington Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Mikaela Shiffrin ne disputera pas le slalom de Killington dimanche. La star américaine a lourdement chuté samedi en géant dans la station du Vermont, où elle espérait bien cueillir son 100e succès en Coupe du monde. Grande favorite du slalom, Mikaela Shiffrin a annoncé son forfait sur X (ex-Twitter), tout en rassurant sur son état après sa chute lors de la seconde manche du géant. "Je souhaite bonne chance à mes coéquipières demain ! Je les encouragerai depuis le bord de la piste", a écrit Shiffrin samedi. Dans la vidéo jointe à ce message, l'Américaine de 29 ans a indiqué qu'il n'y avait "pas vraiment de raison de s'inquiéter" de son état, tout en précisant qu'elle avait "une bonne écorchure et que quelque chose (l')a poignardée", à priori sans gravité, au niveau de la hanche gauche. Une rare chute Dernière skieuse à s'élancer en seconde manche après avoir dominé la première, Mikaela Shiffrin possédait encore 17 centièmes de seconde d'avance sur la future gagnante Hector après le deuxième secteur de la piste. L'Américaine a ensuite commis une première erreur sur un virage à droite avant que la pente ne devienne plus raide. Quatre portes plus tard, sur un nouveau "pied gauche", une seconde faute l'a entraînée à terre, la tête en avant, avant de la faire percuter deux portes puis de la projeter dans les filets de sécurité. Après être restée à terre plusieurs secondes, "Mikaela a descendu la piste dans une barquette", a indiqué la fédération américaine. Les chutes de Mikaela Shiffrin - laquelle a demandé ses temps intermédiaires après sa chute - sont très rares: elle n'a abandonné que 21 fois en 274 départs de Coupe du monde depuis ses débuts en 2011. Elle avait en revanche sombré lors des Jeux olympiques de Pékin en 2022, avec trois chutes et aucune médaille.

Les New York Red Bulls en finale de la MLS Les New York Red Bulls joueront la finale de la MLS Image: KEYSTONE/AP/Kevin Kolczynski Les New York Red Bulls se sont qualifiés pour la finale du championnat nord-américain (MLS) grâce à un succès 1-0 face à Orlando samedi en Floride. New York aura ainsi une chance de remporter son premier trophée le 7 décembre, face au Los Angeles Galaxy ou aux Seattle Sounders du gardien suisse Stefan Frei. Un but de la tête de l'international colombien Andrés Reyes (47e) a donné la victoire aux Red Bulls, équipe-surprise de ces play-off après n'avoir pris que la 7e place de la Conférence Est en saison régulière. La franchise new-yorkaise a notamment éliminé le champion en titre Columbus au premier tour.

Un 3e succès d'affilée pour Atlanta Clint Capela (15) et les Hawks en sont à trois victoires d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Matt Kelley Atlanta a enchaîné un troisième succès consécutif en NBA, après les deux fêtés coup sur coup face à la meilleure équipe de la Ligue Cleveland. Les Hawks sont allés s'imposer 107-104 à Charlotte. Clint Capela n'a pas apporté grand-chose sur le plan offensif samedi, se contentant de 4 points à 2/6 au tir. Mais l'intérieur genevois a parfaitement tenu son rôle sous les panneaux face aux Hornets en captant 14 rebonds - dont 4 en phase offensive - et en contrant 2 tirs adverses. Cette victoire, leur 10e en 21 parties livrées cette saison, permet aux Hawks de conforter leur 7e place dans la Conférence Est. Les Washington Wizards de Kyshawn George pointent quant à eux au dernier rang de cette Conférence après avoir subi samedi leur 14e défaite d'affilée. Washington s'est incliné 124-114 à Milwaukee, qui a pu compter sur un grand Giannis Antetokounmpo (42 points, 12 rebonds, 11 assists). Les Wizards ont craqué dans le "money time", encaissant un 10-0 fatal après être revenus à 2 points (105-103) à 4'57 du "buzzer". George est resté discret samedi (4 points, 2 rebonds, 2 assists).

Fiala réussit 1 but et 1 assist face aux Senators Kevin Fiala (de dos) est félicité par un coéquipier après avoir marqué le 2-2 face aux Senators Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Kevin Fiala s'est montré décisif samedi en NHL. L'attaquant saint-gallois a réussi un but et un assist dans un match gagné 5-2 par les Kings face à Ottawa à Los Angeles. Menés 2-1 après 26'11, les Kings ont égalisé à 2-2 seulement 75 secondes plus tard grâce au 9e but inscrit cette saison par Kevin Fiala. Auteur de la passe décisive sur le 4-2 marqué par Adrian Kempe à la 57e en supériorité numérique, le vice-champion du monde 2024 a été désigné première étoile de cette rencontre. Cette victoire est la troisième fêtée consécutivement par la franchise de Los Angeles, qui n'avait jusqu'ici jamais gagné plus de deux matches d'affilée cette saison. Deuxièmes de la Pacific Division avec 31 points, ils n'accusent que 5 longueurs de retard sur les co-leaders de la Conférence Ouest Winnipeg et Minnesota. 10 secondes fatales aux Devils Une équipe de Minnesota qui a elle aussi cueilli son troisième succès de rang samedi, aux dépens de Nashville (3-2 après prolongation). Auteur d'un doublé la veille dans un match perdu face à Tampa Bay, le défenseur bernois Roman Josi s'est donc à nouveau illustré en vain. Le capitaine de Nashville a réussi 2 assists face au Wild. Nico Hischier (1 but) et Timo Meier (2 assists) n'ont quant à eux pas pu mener les Devils à la victoire face à Washington, qui a pour sa part décroché son quatrième succès d'affilée (6-5). Mené 4-2 après avoir encaissé trois buts consécutifs en infériorité numérique, New Jersey a recollé à 4-4 à la 45e avant de craquer en encaissant deux buts en 10 secondes à six minutes de la fin.

Les Grenat dos au mur Avec deux points seulement cueillis lors de ses quatre derniers matches, le Servette FC est le dos au mur. Il se doit de réagir ce dimanche lors de la venue au Stade de Genève du FC Lugano ! La formation de Thomas Häberli ne doit pas laisser filer les Tessinois. S’ils s’inclinent face à une équipe remarquable jeudi soir face à la Gantoise, les Grenat accuseront 6 points de retard sur la tête du classement. Autant dire qu’ils devront abandonner un petit moment leur rêve de titre. Crucifié par Xherdan Shaqiri dimanche dernier à Bâle, le Servette FC devra se méfier particulièrement de Renato Steffen. Auteur d’un doublé lors du succès 4-1 contre le FC Zurich, l’Argovien n’a jamais été aussi fort depuis que Murat Yakin ne le retient plus en sélection... A 14.30, le FC Sion affrontera pour sa part le FC Winterthour à la Schützenwiese. Huit jours après une performance en demi-teinte à Lausanne dans un derby perdu 1-0, les Sédunois n’ont également pas le choix : ils doivent vaincre pour rester dans la course à la sixième place. Le dernier match de cette 16e journée opposera les Young Boys à St. Gall au Wankdorf. Humiliés par l’Atalanta en Ligue des Champions, les Bernois auront beaucoup à se faire pardonner.

Botafogo sacré pour la première fois en battant l'Atlético Mineiro Botafogo célèbre sa victoire en Copa Libertadores Image: KEYSTONE/AP/Ignacio Amiconi Botafogo a remporté samedi au stade Monumental de Buenos Aires sa première Copa Libertadores. Ceci en battant l'Atlético Mineiro 3-1 après avoir passé pratiquement tout le match à 10. Dans cette finale 100% brésilienne, le club de Rio, qui appartient à John Textor également propriétaire de l'Olympique Lyonnais, s'est imposé grâce à des buts de ses internationaux brésiliens Luiz Henrique (35e) et Alex Telles (44e s.p.), malgré le carton rouge reçu par Gregore dès la première minute de jeu. Le Chilien Eduardo Vargas a réduit le score pour l'Atlético juste après la pause (47e), mais Junior Santos a mis fin au suspense dans le temps additionnel (97e).