400e point pour Hischier, 200e but pour Fiala Nico Hischier buteur et première étoile du match contre Utah Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Les Suisses ont marqué la nuit dernière en NHL. Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier et Pius Suter ont tous allumé la lampe. Première étoile du match contre Utah, Hischier a aidé à la victoire 3-1 de son équipe. En inscrivant son 25e but de l'exercice, il a aussi réussi son 400e points en NHL. Son coéquipier et compatriote Timo Meier a lui aussi marqué. Kevin Fiala a lui été le seul buteur des Los Angeles Kings à St-Louis. L'attaquant saint-gallois a ouvert le score à la 4e minute d'un tir puissant en power-play. Mais il ne gardera pas un immense souvenir de son 200e but, puisque les Kings se sont finalement inclinés 4-1. Même issue pour Pius Suter avec les Vancouver Canucks. L'attaquant zurichois a inscrit son 16e but de l'exercice, mais les Canadiens ont été dominés 6-3 à Seattle.

Super League: Yverdon reçoit Lucerne Yverdon reçoit Lucerne, l'un des quatre co-leaders de la Super League, dimanche (16h30) au Stade municipal. Les Nord-Vaudois sont toujours sous la menace de Winterthour en bas du classement. YS est sur courant alternatif depuis quelques semaines. Après avoir assuré le coup face à la lanterne rouge début février (3-0), les joueurs de Paolo Tramezzani ont sombré sur les pelouses d'YB (6-1) et du LS (4-1), avant de rebondir à domicile contre Saint-Gall (1-0). La défaite lors de la dernière journée à Zurich (2-1) a une fois de plus souligné que le salut des vert et blanc passera par leur antre, où ils sont bien plus à leur aise qu'à l'extérieur depuis leur montée en Super League. Le FC Lucerne n'aura donc pas tâche aisée face à une équipe qui n'a pas perdu en 2025 dans son stade. Lugano tentera, pour sa part, de se relancer après une défaite subie à Berne (1-0). Les Tessinois accueillent le FC Zurich (14h15), trois jours après l'élimination du FCZ en quart de finale de la Coupe de Suisse par les Young Boys, qui affrontent quant à eux Grasshopper au Letzigrund (16h30).

Loïc Meillard de retour en champion du monde Loïc Meillard dispute dimanche à Kranjska Gora son premier slalom depuis son sacre mondial à Saalbach. Le skieur d'Hérémence vise un premier succès dans la discipline en Coupe du monde cette saison. Troisième du classement de la spécialité après 9 courses sur 12, Loïc Meillard est toujours dans le coup pour décrocher le petit globe. Il ne compte que 52 points de retard sur le Norvégien Henrik Kristoffersen. Ce dernier n'a remporté qu'un seul slalom cet hiver, mais s'est montré bien plus constant que Clément Noël et ses quatre succès. Le Français a été éliminé à deux reprises, sans oublier sa faute à Saalbach qui lui a couté une médaille mondiale. Loïc Meillard n'est monté qu'une seule fois sur le podium à Kranjska Gora. C'était en 2021, en géant, avec une deuxième place. Il avait terminé au pied de la boîte le lendemain lors du slalom, son meilleur résultat entre les piquets serrés dans la station slovène.

Alex Ovechkin marque son 884e goal mais perd contre Tampa Bay Alex Ovechkin félicité par ses coéquipiers pour son 884e but en NHL Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Alex Ovechkin se rapproche du record de buts de Wayne Gretzky en NHL. Le Russe en est désormais à 884 goals grâce à son but contre Tampa Bay. Ovechkin a inscrit la seule réussite de son équipe dans une défaite 3-1 face aux Floridiens. Il a encore besoin de dix goals pour égaler Gretzky. Il en est à 31 buts en 44 matches cette saison, à 39 ans. Avec Tampa, Janis Moser a joué 19'50 sans avoir un grand impact au niveau des statistiques. Mais pour le Seelandais, l'important est de rejouer après sa blessure. Et sur ses quatre matches de reprise, Tampa Bay s'est à chaque fois imposé. Dans l'autre match qui s'est joué en soirée pour les Européens, Nashville a été battu 7-4 par les New York Islanders. Roman Josi est toujours blessé.

Une quatrième victoire de rang pour le Servette FC Miroslav Stevanovic transforme son penalty pour sceller l'issue de ce derby lémanique sans grande saveur. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Servette FC a bien enclenché une série vertueuse. Les Grenat ont remporté 1-0 le derby à Lausanne pour signer un quatrième succès de rang. Il leur permet de conserver la première place. Devant 10'147 spectateurs qui n’ont malheureusement pas suivi un grand derby, le Servette FC a forcé la décision sur un penalty de Miroslav Stevanovic à la 14e. Il avait été dicté pour une faute de main de Marvin Senaya qui n’avait pas échappé à la VAR sur une action presque anodine. Après cette ouverture du score heureuse, les Grenat ont livré une performance très aboutie sur le plan défensif. Une fois de plus, Steve Rouiller a rayonné dans ses trente derniers mètres. Le Valaisan est bien le grand patron d’une équipe qui ne cesse désormais de gagner. Elle le fait toutefois sans convaincre sur le plan du jeu. Thomas Häberli est sans doute conscient que son équipe peut encore jouer beaucoup mieux au football qu’elle ne le fait depuis un mois. Désormais à 8 points du FC Bâle et du Servette FC, le Lausanne-Sport ne gagnera pas le titre. C’est une certitude après cette défaite. Le demi-finaliste de la Coupe de Suisse doit désormais limiter ses ambitions en championnat à une présence dans le top-6. L’immense talent d’Alvyn Sanches ne peut gommer le rendement insuffisant des attaquants. Ce derby a rappelé que Ludovic Magnin ne possède pas vraiment dans ses rangs un no 9 et des ailiers vraiment capables d’allumer la lumière lorsque les circonstances l'exigent.

Fribourg dans le top 6, Genève et Bienne en vacances Christoph Bertschy jubile pour le 4-1 fribourgeois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg dans le top 6, Genève et Bienne en vacances, Rapperswil en play-in. La dernière soirée de National League fut absolument passionnante. C'était vraiment "Barres Wars" pour cette 52e et dernière soirée de la saison régulière. Celle entre la 6e et la 7e place ne concernait que deux clubs, Fribourg et Kloten. Avec un point d'avance, les Dragons avaient leur destin en mains et ils n'ont pas tremblé, même devant leur ex, Chris DiDomenico, venu avec Ambri pour solidifier sa place en play-in. Un succès 4-1 qui a pris forme dans le troisième tiers grâce à un 2-1 très rapidement inscrit par Schmid après 37 secondes dans le troisième tiers. Wallmark et Bertschy ont classé l'affaire autour de la 50e. Kloten a finalement perdu Comme jeudi à Lausanne, Christoph Bertschy a joué tous les rôles: celui du buteur et celui de l'indiscipliné qui place son équipe en infériorité numérique. Face au LHC, cela n'avait pas eu de conséquences. Contre Ambri, Maillet a mis 12 secondes pour égaliser à la 39e, répondant à l'ouverture du score de Bertschy à la 23e. Mais peu importe au final puisque Fribourg va jouer contre Berne en quarts de finale des play-off. Dans le derby zurichois, les Lions ont dominé Kloten 4-2. Mais le champion de Suisse en titre a eu chaud après avoir mené 3-0. Revenu à 3-2 dans le tiers médian, les Aviateurs ont finalement encaissé le 4-2 de Malgin dans la dernière minute. Zurich termine la saison à la deuxième place, tandis que Kloten (7e) jouera le play-in contre Langnau (8e). Sur sa glace et face à Ajoie, Langnau n'a jamais tremblé pour valider son ticket. Un succès 5-1 qui était déjà entériné à la mi-match puisque les Emmentalois menaient 4-0, grâce notamment à trois buts des "Super Darios", Rohrbach et Allenspach. Rapperswil passe par les poils La lutte pour les places en play-in fut haletante. Car même si Genève a très rapidement perdu pied à Berne pour finalement s'incliner 5-1, il existait un scénario où les Aigles pouvaient quand même passer du bon côté. Il fallait pour cela que Bienne s'incline à Lugano et que Rapperswil perde face à Davos en prolongation ou aux tirs au but. Si Bienne a subi le réveil de Jiri Sekac, auteur d'un doublé, pour une défaite 4-2, tous les regards se sont tournés vers Rapperswil. Le score était de 1-1 jusqu'à 59'10, moment choisi par Nicklas Jensen pour tromper Aeschlimann et offrir le play-in à ses couleurs devant un public en délire. Clin d'oeil du destin, Jensen avait manqué une immense opportunité quelques minutes plus tôt en power-play. 9e, Rapperswil affrontera donc Ambri-Piotta en play-in. Et pour rappel, le vainqueur de cette série jouera ensuite contre le perdant de la série entre Kloten et Langnau pour la dernière place en play-off. Bienne termine la saison au 11e rang et Genève au 12e. Dans le dernier match, Lausanne est reparti de Zoug avec une défaite 4-1. Les Zougois accueilleront Davos en quarts de finale.

Italie: Naples et l'Inter Milan se neutralisent Federico Dimarco célèbre son but Image: KEYSTONE/AP/Alfredo Falcone Le match au sommet de la 27e journée de Serie A n'a pas trouvé de vainqueur. Naples et l'Inter Milan se sont séparés sur un nul 1-1 qui laisse les nerazzurri en tête avec un point d'avance. Toujours sans Yann Sommer blessé, les visiteurs lombards ont marqué par l'ancien Sédunois Dimarco à la 22e. Le même joueur a encore tiré sur le poteau dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Mais Naples a arraché une précieuse égalisation à la 87e par Billing, empêchant ainsi les Milanais de faire le break en tête du classement.

Le FC Sion renonce trop vite à Bâle Timothy Fayulu impuissant sur la tête de... Benjamin Kololli pour l'autogoal du 1-0. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI 2025 est, pour l’instant, une année bien difficile pour le FC Sion. Battus 2-0 à Bâle, les Sédunois ont concédé une sixième défaite en huit matches cette année. Avec seulement 4 points pris sur 24, le FC Sion fait face à des vents bien contraires depuis le début de l’année. Au Parc St. Jacques face à un adversaire qui restait pourtant sur trois matches en championnat sans la moindre victoire et qui avait frôlé la correctionnelle il y a moins de trois jours à Carouge en Coupe de Suisse, le FC Sion offert la réplique espérée pendant le premier quart d’heure avant de sombrer en raison de ses errances défensives. Et traverser les cinq autres quarts d’heure dans une tristesse infinie, comme si son hiver ne finira jamais. A la 17e, Benjamin Kololli ouvrait le score pour son... ancien club sur une tête qui abusait le malheureux Timothy Fayulu. Le FC Sion signait ainsi un deuxième autogoal "superbe" en l’espace d’une semaine après celui de Kreshnik Hajrizi à Lucerne. Huit minutes plus tard, Xherdan Shaqiri pliait l’affaire sur un petit délice qui laissait sans réaction une défense bien trop perméable. Une part de responsabilité Même s’il bénéficie d’une circonstance atténuante avec un calendrier ardu et si son vécu demeure encore un rempart, Didier Tholot endosse sa part de responsabilité dans cette crise de résultats. Le Bordelais ne sait pas faire bien défendre son équipe. A lui de rectifier le tir d’ici la réception de Lugano dimanche prochain dans une rencontre où il jouera gros. A la faveur de cette victoire, le FC Bâle s’empare provisoirement seul de la tête du classement. Même si elle souffre encore de certains déséquilibres, cette équipe dégage une sorte de force tranquille. Comme si elle savait que Xherdan Shaqiri pouvait, à n’importe quel instant, trouver la clé du succès. Dans l’autre rencontre qui a débuté à 18h00, le FC Winterthour s’est imposé 4-0 devant le FC St. Gall. Les Zurichois ont cueilli leur plus large succès de leur histoire en Super League. Le public de la Schützenwiese gardera encore longtemps en mémoire le 3-0 de Basil Stillhart à la 40e: un enchaînement magnifique à l’orée de la surface pour une frappe du droit imparable. Ce succès de la "lanterne rouge" ne fait pas l’affaire des Grasshoppers et d’Yverdon. Winterthour est revenu à 3 points des Grasshoppers et à 4 d’Yverdon. Uli Forte et ses joueurs peuvent croire en leurs chances d’échapper à la relégation directe.

Un premier sacre en skiathlon pour Klaebo Les Norvégiens ont dominé le skiathlon devant leur public. Image: KEYSTONE/EPA/Lise Aserud La star norvégienne Johannes Klaebo a atteint son grand objectif en devenant pour la première fois champion du monde de skiathlon à Trondheim samedi. Meilleur Suisse, Jonas Baumann termine 20e. Johannes Klaebo, qui a grandi et habite à Trondheim, a remporté à 28 ans sa 11e médaille d'or mondiale, mais la première dans une course individuelle en longue distance. Sur les 10 km de classique et les 10 km de skating, les concurrents n'ont pas réussi à distancer le Norvégien. Et dans le final, le quadruple champion du monde et double champion olympique de sprint était naturellement imbattable. Devant 24'000 spectateurs enthousiastes dans le stade et des milliers le long du parcours, Martin Nyenget (2e) et Harald Amundsen (3e) ont offert un fabuleux triplé à la Norvège, comme il y a deux ans à Planica. Jonas Baumann a de son côté réalisé une bonne course. Le Grison de 34 ans a pu rester dans le groupe de tête jusqu'au 13e kilomètre avant de lâcher prise. Le meilleur des quatre Suisses en lice a franchi la ligne d'arrivée à la 20e place, à 1'17 de Klaebo. Jason Rüesch a lui aussi réussi à se hisser dans le top 30 en terminant 22e.

Marco Odermatt encore battu en géant Marco Odermatt (à droite) a été battu par Henrik Kristoffersen (au centre) et Lucas Pinheiro Braathen (à gauche). Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Marco Odermatt a pris la 3e place du géant de Coupe du monde de Kranjska Gora samedi. Il a été battu par le Norvégien Henrik Kristoffersen, vainqueur devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Le détenteur du gros globe de cristal devra patienter avant d'égaler le Luxembourgeois Marc Girardelli et Lara Gut-Behrami avec un 46e succès en Coupe du monde. En Slovénie, il est tombé sur plus fort que lui, comme lors des derniers géants qu'il a disputés. Troisième à Schladming puis quatrième aux Mondiaux, le Nidwaldien est moins dominateur dans sa discipline fétiche cette saison, malgré trois succès consécutifs entre le 14 décembre et le 12 janvier (Val d'Isère, Alta Badia, Adelboden). Une discipline dans laquelle il voit son avance au classement fondre comme neige au soleil. Le triple vainqueur du petit globe du géant ne compte désormais plus que 41 points d'avance sur Henrik Kristoffersen, qui n'a pas tremblé au moment de fermer le portillon de départ samedi. Le Norvégien a signé son 32e succès en Coupe du monde, le 8e en géant sur une piste qu'il affectionne particulièrement. Deuxième après son premier passage, Marco Odermatt n'a réussi que le 21e chrono lors de la deuxième manche pour finalement terminer à 0''52 de Kristoffersen. Il a aussi été battu par Lucas Pinheiro Braathen, 2e à 0''41 du Norvégien, et qui signe son quatrième podium sous les couleurs brésiliennes. Meillard et Tumler dans le top 10 Derrière les trois hommes, Loïc Meillard a pris une bonne 6e place (+0''91) qui aurait pu être plus élevée sans une grosse erreur sur le bas du premier tracé. Vice-champion du monde du géant à Saalbach devant le skieur d'Hérémence, Thomas Tumler a lui pris la 8e place, à 1''07 du vainqueur du jour. Quant au jeune Lenz Hächler (21 ans), il manqué l'occasion de marquer ses premiers points en Coupe du monde. Après son 23e rang en première manche, le Zougois a commis une faute en début d'après-midi et a été éliminé.

Premier succès pour Emma Aicher, les Suissesses dans le top 10 Emma Aicher a décroché son premier succès en Coupe du monde en Norvège. Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati L'Allemande Emma Aicher a remporté la deuxième descente de Kvitfjell samedi, son premier succès en Coupe du monde. Lara Gut-Behrami (7e) et Corinne Suter (8e) ont terminé dans le top 10. Battue pour 15 centièmes par l'Autrichienne Cornelia Hütter vendredi lors de la première descente, Emma Aicher a apporté à l'Allemagne à un succès attendu depuis février 2020 et la dernière victoire de Viktoria Rebensburg à Garmisch. A 21 ans, celle qui possède aussi la nationalité suédoise et qui a vécu plusieurs années avec ses parents à Engelberg, semble avoir passé un cap. La polyvalente skieuse - elle évolue dans toutes les disciplines - n'a pas été techniquement parfaite sur l'Olympiabakken, mais elle a été la plus rapide sur le dernier secteur pour devancer de trois centièmes Lauren Macuga. L'Américaine, médaillée de bronze en super-G aux Mondiaux de Saalbach, a elle aussi devancé les trois premières du classement de la descente. Cornelia Hütter (3e, +0''19) et les Italiennes Federica Brignone (4e, +0''33) et Sofia Goggia (6e, +0''36) continuent leur lutte pour le petit globe. Désormais deuxième, l'Autrichienne de 32 ans n'est plus qu'à 16 points de Brignone tandis que Goggia compte 34 longueurs de retard sur sa compatriote. Du mieux chez les Suissesses Reléguées à plus d'une seconde vendredi et hors du top 10, Lara Gut-Behrami et Corinne Suter ont rectifié le tir lors de cette deuxième descente. Les deux leaders de l'équipe de Suisse de vitesse ont respectivement pris la 7e (+0''51) et la 8e (+0''54) place. Comme la veille, la Tessinoise a bien négocié les passages techniques de cette piste peu pentue. Son manque de vitesse sur la partie de glisse finale lui a toutefois coûté quelques dixièmes. Priska Ming-Nufer a aussi terminé dans la même seconde que la vainqueure du jour avec sa 14e place. Delia Durrer (20e), Michelle Gisin (21e) et la Valaisanne Malorie Blanc (26e) ont fini un peu plus loin.

Odermatt derrière Kristoffersen après la première manche Marco Odermatt partira en avant-dernière position lors de la deuxième manche. Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Marco Odermatt est dans le coup pour un 46e succès en Coupe du monde. Le Nidwaldien a pris la 2e place de la première manche du géant de Kranjska Gora samedi, à 0''15 d'Henrik Kristoffersen. Sur une neige loin d'être idéale, la faute à la pluie tombée durant la semaine dans la station slovène, le Suisse a d'abord frappé fort en repoussant le Norvégien Alexander Steen Olsen, son premier poursuivant au classement du géant, à plus de six dixièmes. Et puis Henrik Kristoffersen a montré qu'il était capable de rivaliser avec le leader du classement général en s'emparant de la première place. Le podium provisoire a été complété par l'Andorran Joan Verdu (+0''52), lui aussi à l'aise sur cette neige particulière. Loïc Meillard a également montré de belles choses avant de réaliser une faute sur le bas du tracé qui lui a fait perdre plus d'une demi-seconde. Sixième, le champion du monde de slalom pointe à 0''84 de Kristoffersen mais pourra viser le podium. Les autres Suisses sont pour l'instant hors du top 10. Médaillé d'argent à Saalbach en géant, Thomas Tumler est 12e (1''33) tandis que Luca Aerni est 19e (+2''09). La deuxième manche est prévue à 12h30.

Marc Marquez remporte la course sprint pour ses débuts avec Ducati Marc Marquez a réussi ses débuts avec l'écurie officielle Ducati. Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Le pilote vedette Marc Marquez, parti de la pole position, a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Thaïlande. Il a réussi ses grands débuts avec l'écurie officielle Ducati. L'Espagnol, six fois champion du monde dans la catégorie reine, devance son petit frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati). Il a dominé la course de bout en bout, sans flancher malgré la pression et la chaleur, qui a culminé à 37 degrés à l'extinction des feux. A l'aube de la saison de la plus longue de l'histoire (22 dates), cette victoire propulse Marc Marquez en tête du classement général, ce que ne lui était plus arrivé depuis son titre de 2019. "C'est un samedi parfait. Je me sens très bien sur la moto", a-t-il réagi. "Dream Team" Il figure parmi les deux grands favoris de la saison, aux côtés de Bagnaia, les deux coéquipiers disposant de la moto considérée comme la plus rapide du paddock. La "Dream Team" Ducati s'élancera de la première ligne dimanche pour le Grand Prix (9h00). Alex Marquez, deuxième chrono des qualifications, complète le top 3. Le débutant japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) a signé la surprise de l'après-midi, avec une 4e place pour sa première course en MotoGP.

Fanny Smith à nouveau sur le podium Fanny Smith est encore montée sur le podium en Géorgie (archives). Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press L'air géorgien réussit bien à Fanny Smith. Victorieuse vendredi de la première course de Gudauri, la Vaudoise a pris la deuxième place samedi derrière l'Italienne Jole Galli. Comme la veille, les deux femmes ont été au coude-à-coude en finale, mais cette fois la Transalpine a pris le dessus en fin de course pour signer son deuxième succès en Coupe du monde. Pour Fanny Smith, qui skiait diminuée, il s'agit du 80e podium en individuel, plus de 15 ans après son premier obtenu à Lake Placid, en janvier 2010. Le joli week-end de la double médaillée de bronze olympique (2018 et 2022) est de bon augure à deux semaines des championnats du monde de ski freestyle, qui se dérouleront en Engadine. Ryan Regez 4e Chez les hommes, un Suisse a encore manqué de peu le podium. Après Tobias Baur, c'est Ryan Regez qui a fini à la 4e place d'une finale remportée par le Canadien Reece Howden. Les skieurs helvétiques ont cumulé les places d'honneur puisque Romain Détraz et Alex Fiva, éliminés en demi-finale, ont respectivement terminé à la 6e et à la 7e place.