Loïc Meillard craque ++ Lara Gut-Behrami 2e

Slalom de Kranjska Gora: Meillard et Nef au pied du podium Loïc Meillard échoue au pied du podium à Kranjska Gora Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Loïc Meillard (4e) et Tanguy Nef (5e) ont terminé au pied du podium lors du slalom de Kranjska Gora. Doublé norvégien avec Henrik Kristoffersen devant Timon Haugan et Manuel Feller. Si proches... Loïc Meillard et Tanguy Nef ne sont pas passés loin du podium dimanche en Slovénie. Mais ce sont finalement les Norvégiens qui ont eu le dernier mot avec un très joli doublé. Henrik Kristoffersen a devancé son compatriote Timon Haugan de 0''17 et l'Autrichien Manuel Feller de 0''23. Le skieur d'Hérémence a lui concédé...0''24 et manque donc le podium pour un centième. Tanguy Nef suit à 0''36. Premier à l'issue du tracé inaugural, Loïc Meillard avait 0''62 de bonus sur le Norvégien au moment de fermer le portillon. Le champion du monde de la discipline a parfaitement limité la casse sur le haut avant de faiblir sur le bas. A la recherche de son premier podium en Coupe du monde, Tanguy Nef n'a pas démérité. Troisième de la première manche, le Genevois a lui aussi bien négocié le haut de ce deuxième parcours, mais le dernier mur fut un chouia moins convaincant. Toujours est-il que cette 5e place est encore un excellent résultat pour un skieur de plus en plus constant. A la chasse aux points, Marc Rochat n'a pas pu totalement profiter de sa bonne première manche (14e). Sur une piste "trouée", le Vaudois a terminé 16e. Premier à s'élancer car 30e du parcours matinal, Luca Aerni a pu effectuer une belle remontée. Le skieur des Barzettes s'est classé 18e. Derrière Aerni, Ramon Zenhäusern s'en est pas mal sorti si l'on tient compte de ses dernières sorties. Le Haut-Valaisan a réussi à traduire en course ses bons entraînements, surtout lors du premier effort. Le géant de Bürchen termine au 20e rang. Il égale son meilleur résultat de la saison. 21e à l'issue de la première manche en raison d'une grosse faute, Daniel Yule n'a malheureusement pas rallié l'arrivée. Eliminé lors du combiné par équipe aux Championnats du monde de Saalbach, éliminé lors du slalom de ces Mondiaux, le skieur de La Fouly enchaîne un troisième résultat nul. Au classement de la discipline, Kristoffersen - vainqueur de son 33e succès en Coupe du monde et de son 25e slalom - conforte son dossard rouge de leader avec 567 points et 77 longueurs d'avance sur Clément Noël. Meillard suit avec 102 points de retard.

Super-G de Kvitfjell: Lara Gut-Behrami 2e derrière Brignone Lara Gut-Behrami 2e du Super-G de Kvitfjell Image: KEYSTONE/EPA/Stian Lysberg Solum Lara Gut-Behrami a pris la 2e place du Super-G de Kvitfjell dimanche. La Tessinoise a laissé la victoire à Federica Brignone pour 0''05, mais elle conserve le dossard rouge de leader de la discipline. Une erreur dans le S-Svingen et voilà la victoire qui échappe à Lara Gut-Behrami pour une poussière de temps. Sans ce coup de frein, la skieuse de Comano aurait été la seule à descendre sous les 1'30 pour fêter sa 47e victoire en Coupe du monde. LGB a conclu sa course en boulet de canon, reprenant 60 centièmes à sa grande rivale. Avec quelques mètres de plus, elle y serait sans doute parvenue, mais elle décroche son 98e podium en Coupe du monde. Mais au final, c'est donc Federica Brignone qui enlève sa 8e course cet hiver pour sa 35e victoire en carrière, la 12e en Super-G. L'Italienne a été la plus constante tout au long de la manche. Le podium est complété par Sofia Goggia à 0''09. Au classement de la discipline, Lara Gut-Behrami profite de deuxième place pour maintenir de l'avance sur Brignone. Elle possède 55 points de bonus sur la Valdôtaine. La bataille sera rude dans deux semaines à La Thuile, chez Federica Brignone. La station italienne organisera deux Super-G, après avoir récupéré celui qui avait dû être annulé à St-Moritz en décembre. Le reste de la délégation helvétique est plus loin. Mais avec sa 14e place à 0''95, Malorie Blanc obtient un bon résultat. Juste derrière la jeune Valaisanne, on retrouve Corinne Suter à 1''07. Joana Hählen est pour l'heure 25e à plus de deux secondes. Coupable d'une immense faute sur le bas du parcours, Michelle Gisin a terminé aux tréfonds du classement avec plus de 7 secondes de retard.

Marc Marquez remporte le premier Grand Prix MotoGP de la saison Marc Marquez s'est imposé en Thaïlande Image: KEYSTONE/AP/Kittinun Rodsupan Marc Marquez, six fois champion du monde, a remporté dimanche le premier Grand Prix de la saison de MotoGP, sur le circuit de Buriram en Thaïlande. Des débuts idéaux sur sa Ducati. L'Espagnol a devancé son petit frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati). Il complète en apothéose un week-end parfait, après sa victoire lors de la course sprint samedi. Le Catalan a pris tous les points en jeu (37), au coup d'envoi de la saison la plus longue de l'histoire, avec 22 dates jusqu'à fin novembre. Il n'avait plus remporté la première course d'une saison depuis 2014. Les frères Marquez ont dominé la course, mais dans un scénario inattendu, sous une chaleur écrasante (36 degrés au départ) qui a poussé les pilotes à multiplier les précautions pour conserver la qualité de leurs pneus, sensibles aux fortes températures, sur la durée du GP (26 tours). Marc a cédé la première place à Alex au 7e tour, sans qu'un problème mécanique apparent ne l'ait contraint à ralentir. Mais les espoirs d'une première victoire pour Alex n'ont pas duré. Jamais distancé, Marc a porté l'estocade à quatre tours de la fin. Le champion du monde sortant Jorge Martin (Aprilia) a déclaré forfait avant le GP, en raison de fractures causées par une série de chutes durant la présaison. Son équipe a annoncé son forfait pour le prochain GP, en Argentine (14-17 mars), sans préciser de date de retour.

Slalom de Kranjska Gora: Meillard domine, Nef 3e Lo Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Loïc Meillard est en tête à l'issue de la première manche du slalom de Kranjska Gora. Le champion du monde devance de 0''05 Timon Haugan et de 0''21 Tanguy Nef. Match Suisse-Norvège dans la station slovène. Les quatre premières places sont occupées par deux Helvètes et deux Scandinaves. L'avance de Loïc Meillard est toutefois mince. Le skieur d'Hérémence a réussi une première moitié de manche impeccable avant de concéder un peu de temps sur le dernier mur. A la recherche de son premier podium en Coupe du monde, Tanguy Nef s'est très bien comporté sur la Podkoren. Mais les écarts sont faibles, puisque Kristoffersen et Feller, tous deux 6es à égalité, ne sont qu'à 0''62 de Meillard et donc à 0''41 de Nef. Matinée plus compliquée pour Daniel Yule. Coupable d'une grosse faute, le skieur du Val Ferret accuse 2''05 de retard sur son pote d'équipe. Il se retrouve repoussé au 18e rang provisoire. Il pourrait avoir une bonne piste sur le second tracé dès 12h30. A la chasse aux points, Marc Rochat a réalisé une bonne première manche. Le Vaudois compte 1''75 de débours et occupe une excellente 13e place. Juste devant lui, c'est Ramon Zenhäusern (à 1''62) qui a effectué un très bel effort. Le Haut-Valaisan a réussi à traduire en course ses bons entraînements. Luca Aerni n'a lui pas trouvé les clefs. Il a concédé 3''03 et ce sera difficile de participer à la deuxième manche (25e).

Janick Steinmann nouveau directeur sportif de Lugano Nouveau directeur sportif de Lugano, Janick Steinmann a disputé deux saisons avec les Tessinois en tant que joueur. Il posait pour les photographes il y a plus de dix ans Image: KEYSTONE/TI-PRESS/CARLO REGUZZI Lugano annonce dimanche matin avoir trouvé son nouveau directeur sportif. Il s'agit de Janick Steinmann, actuellement à Rapperswil. Agé de 38 ans, Steinmann officie sur les bords du Lac de Zurich depuis la saison 2019/20. Il a réussi un excellent travail avec le club saint-gallois en trouvant souvent des joueurs qui avaient besoin de se relancer. Les Lakers ont disputé une demi-finale de National League et participé à la Champions League à deux reprises. Il a signé un contrat à durée indéterminée avec les Bianconeri. Ces derniers ont besoin de retrouver de la stabilité après une saison catastrophique où ils ont terminé à la 13e place. Les Luganais attendent de savoir si Viège se qualifie pour la finale de Swiss League et donc si le play-out contre Ajoie va avoir lieu. Steinmann succède à Hnat Domenichelli qui avait commencé son poste de directeur sportif au Tessin lors de la saison 2019/20 et qui a été relevé de ses fonctions en janvier.

Record de fréquentation pour la National League Berne domine toujours le classement du nombre de spectateurs en National League avec plus de 15'800 spectateurs de moyenne par match Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER 2,68 millions, c'est le nombre de spectateurs qui ont afflué cette saison dans les patinoires des 14 clubs de National League. Il s'agit d'un nouveau record pour le championnat de Suisse. Concrètement, cela correspond à une moyenne de 7365 personnes par match, soit 235 de plus que la saison dernière. Avec 15'821 fans par match, Berne est comme toujours largement devant. C'est 331 spectateurs de plus qu'en 23/24. Mais la plus forte progression nous vient de Romandie et plus précisément de Lausanne qui enregistre un bond de 1826 spectateurs pour une moyenne de 9116, après sa finale perdue l'an dernier au 7e match contre Zurich et grâce à son bel exercice terminé à la première place cette année. Le LHC se situe au quatrième rang national derrière Berne, Zurich (11'404) et Fribourg (9194). Pour la deuxième saison consécutive, tous les matchs à domicile de Gottéron se sont joués à guichets fermés. La patinoire a même connu des augmentations successives en cours de saison. Sur l'ensemble des patinoires, le taux d'occupation a été légèrement supérieur à 90%. Seuls Servette (-192) et Bienne (-108) ont accueilli moins de spectateurs que la saison précédente. Pour les finalistes des play-off de 2023, la saison s'est terminée prématurément samedi après avoir manqué le play-in. La lanterne rouge du tableau des spectateurs est, comme sur le plan sportif, le HC Ajoie, dernier du classement, avec une moyenne de 4472 spectateurs par match à domicile.

400e point pour Hischier, 200e but pour Fiala Nico Hischier buteur et première étoile du match contre Utah Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Les Suisses ont marqué la nuit dernière en NHL. Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier et Pius Suter ont tous allumé la lampe. Première étoile du match contre Utah, Hischier a aidé à la victoire 3-1 de son équipe. En inscrivant son 25e but de l'exercice, il a aussi réussi son 400e points en NHL. Son coéquipier et compatriote Timo Meier a lui aussi marqué. Kevin Fiala a lui été le seul buteur des Los Angeles Kings à St-Louis. L'attaquant saint-gallois a ouvert le score à la 4e minute d'un tir puissant en power-play. Mais il ne gardera pas un immense souvenir de son 200e but, puisque les Kings se sont finalement inclinés 4-1. Même issue pour Pius Suter avec les Vancouver Canucks. L'attaquant zurichois a inscrit son 16e but de l'exercice, mais les Canadiens ont été dominés 6-3 à Seattle.

Super League: Yverdon reçoit Lucerne Yverdon reçoit Lucerne, l'un des quatre co-leaders de la Super League, dimanche (16h30) au Stade municipal. Les Nord-Vaudois sont toujours sous la menace de Winterthour en bas du classement. YS est sur courant alternatif depuis quelques semaines. Après avoir assuré le coup face à la lanterne rouge début février (3-0), les joueurs de Paolo Tramezzani ont sombré sur les pelouses d'YB (6-1) et du LS (4-1), avant de rebondir à domicile contre Saint-Gall (1-0). La défaite lors de la dernière journée à Zurich (2-1) a une fois de plus souligné que le salut des vert et blanc passera par leur antre, où ils sont bien plus à leur aise qu'à l'extérieur depuis leur montée en Super League. Le FC Lucerne n'aura donc pas tâche aisée face à une équipe qui n'a pas perdu en 2025 dans son stade. Lugano tentera, pour sa part, de se relancer après une défaite subie à Berne (1-0). Les Tessinois accueillent le FC Zurich (14h15), trois jours après l'élimination du FCZ en quart de finale de la Coupe de Suisse par les Young Boys, qui affrontent quant à eux Grasshopper au Letzigrund (16h30).

Loïc Meillard de retour en champion du monde Loïc Meillard dispute dimanche à Kranjska Gora son premier slalom depuis son sacre mondial à Saalbach. Le skieur d'Hérémence vise un premier succès dans la discipline en Coupe du monde cette saison. Troisième du classement de la spécialité après 9 courses sur 12, Loïc Meillard est toujours dans le coup pour décrocher le petit globe. Il ne compte que 52 points de retard sur le Norvégien Henrik Kristoffersen. Ce dernier n'a remporté qu'un seul slalom cet hiver, mais s'est montré bien plus constant que Clément Noël et ses quatre succès. Le Français a été éliminé à deux reprises, sans oublier sa faute à Saalbach qui lui a couté une médaille mondiale. Loïc Meillard n'est monté qu'une seule fois sur le podium à Kranjska Gora. C'était en 2021, en géant, avec une deuxième place. Il avait terminé au pied de la boîte le lendemain lors du slalom, son meilleur résultat entre les piquets serrés dans la station slovène.

Alex Ovechkin marque son 884e goal mais perd contre Tampa Bay Alex Ovechkin félicité par ses coéquipiers pour son 884e but en NHL Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Alex Ovechkin se rapproche du record de buts de Wayne Gretzky en NHL. Le Russe en est désormais à 884 goals grâce à son but contre Tampa Bay. Ovechkin a inscrit la seule réussite de son équipe dans une défaite 3-1 face aux Floridiens. Il a encore besoin de dix goals pour égaler Gretzky. Il en est à 31 buts en 44 matches cette saison, à 39 ans. Avec Tampa, Janis Moser a joué 19'50 sans avoir un grand impact au niveau des statistiques. Mais pour le Seelandais, l'important est de rejouer après sa blessure. Et sur ses quatre matches de reprise, Tampa Bay s'est à chaque fois imposé. Dans l'autre match qui s'est joué en soirée pour les Européens, Nashville a été battu 7-4 par les New York Islanders. Roman Josi est toujours blessé.

Une quatrième victoire de rang pour le Servette FC Miroslav Stevanovic transforme son penalty pour sceller l'issue de ce derby lémanique sans grande saveur. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Servette FC a bien enclenché une série vertueuse. Les Grenat ont remporté 1-0 le derby à Lausanne pour signer un quatrième succès de rang. Il leur permet de conserver la première place. Devant 10'147 spectateurs qui n’ont malheureusement pas suivi un grand derby, le Servette FC a forcé la décision sur un penalty de Miroslav Stevanovic à la 14e. Il avait été dicté pour une faute de main de Marvin Senaya qui n’avait pas échappé à la VAR sur une action presque anodine. Après cette ouverture du score heureuse, les Grenat ont livré une performance très aboutie sur le plan défensif. Une fois de plus, Steve Rouiller a rayonné dans ses trente derniers mètres. Le Valaisan est bien le grand patron d’une équipe qui ne cesse désormais de gagner. Elle le fait toutefois sans convaincre sur le plan du jeu. Thomas Häberli est sans doute conscient que son équipe peut encore jouer beaucoup mieux au football qu’elle ne le fait depuis un mois. Désormais à 8 points du FC Bâle et du Servette FC, le Lausanne-Sport ne gagnera pas le titre. C’est une certitude après cette défaite. Le demi-finaliste de la Coupe de Suisse doit désormais limiter ses ambitions en championnat à une présence dans le top-6. L’immense talent d’Alvyn Sanches ne peut gommer le rendement insuffisant des attaquants. Ce derby a rappelé que Ludovic Magnin ne possède pas vraiment dans ses rangs un no 9 et des ailiers vraiment capables d’allumer la lumière lorsque les circonstances l'exigent.

Fribourg dans le top 6, Genève et Bienne en vacances Christoph Bertschy jubile pour le 4-1 fribourgeois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg dans le top 6, Genève et Bienne en vacances, Rapperswil en play-in. La dernière soirée de National League fut absolument passionnante. C'était vraiment "Barres Wars" pour cette 52e et dernière soirée de la saison régulière. Celle entre la 6e et la 7e place ne concernait que deux clubs, Fribourg et Kloten. Avec un point d'avance, les Dragons avaient leur destin en mains et ils n'ont pas tremblé, même devant leur ex, Chris DiDomenico, venu avec Ambri pour solidifier sa place en play-in. Un succès 4-1 qui a pris forme dans le troisième tiers grâce à un 2-1 très rapidement inscrit par Schmid après 37 secondes dans le troisième tiers. Wallmark et Bertschy ont classé l'affaire autour de la 50e. Kloten a finalement perdu Comme jeudi à Lausanne, Christoph Bertschy a joué tous les rôles: celui du buteur et celui de l'indiscipliné qui place son équipe en infériorité numérique. Face au LHC, cela n'avait pas eu de conséquences. Contre Ambri, Maillet a mis 12 secondes pour égaliser à la 39e, répondant à l'ouverture du score de Bertschy à la 23e. Mais peu importe au final puisque Fribourg va jouer contre Berne en quarts de finale des play-off. Dans le derby zurichois, les Lions ont dominé Kloten 4-2. Mais le champion de Suisse en titre a eu chaud après avoir mené 3-0. Revenu à 3-2 dans le tiers médian, les Aviateurs ont finalement encaissé le 4-2 de Malgin dans la dernière minute. Zurich termine la saison à la deuxième place, tandis que Kloten (7e) jouera le play-in contre Langnau (8e). Sur sa glace et face à Ajoie, Langnau n'a jamais tremblé pour valider son ticket. Un succès 5-1 qui était déjà entériné à la mi-match puisque les Emmentalois menaient 4-0, grâce notamment à trois buts des "Super Darios", Rohrbach et Allenspach. Rapperswil passe par les poils La lutte pour les places en play-in fut haletante. Car même si Genève a très rapidement perdu pied à Berne pour finalement s'incliner 5-1, il existait un scénario où les Aigles pouvaient quand même passer du bon côté. Il fallait pour cela que Bienne s'incline à Lugano et que Rapperswil perde face à Davos en prolongation ou aux tirs au but. Si Bienne a subi le réveil de Jiri Sekac, auteur d'un doublé, pour une défaite 4-2, tous les regards se sont tournés vers Rapperswil. Le score était de 1-1 jusqu'à 59'10, moment choisi par Nicklas Jensen pour tromper Aeschlimann et offrir le play-in à ses couleurs devant un public en délire. Clin d'oeil du destin, Jensen avait manqué une immense opportunité quelques minutes plus tôt en power-play. 9e, Rapperswil affrontera donc Ambri-Piotta en play-in. Et pour rappel, le vainqueur de cette série jouera ensuite contre le perdant de la série entre Kloten et Langnau pour la dernière place en play-off. Bienne termine la saison au 11e rang et Genève au 12e. Dans le dernier match, Lausanne est reparti de Zoug avec une défaite 4-1. Les Zougois accueilleront Davos en quarts de finale.

Italie: Naples et l'Inter Milan se neutralisent Federico Dimarco célèbre son but Image: KEYSTONE/AP/Alfredo Falcone Le match au sommet de la 27e journée de Serie A n'a pas trouvé de vainqueur. Naples et l'Inter Milan se sont séparés sur un nul 1-1 qui laisse les nerazzurri en tête avec un point d'avance. Toujours sans Yann Sommer blessé, les visiteurs lombards ont marqué par l'ancien Sédunois Dimarco à la 22e. Le même joueur a encore tiré sur le poteau dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Mais Naples a arraché une précieuse égalisation à la 87e par Billing, empêchant ainsi les Milanais de faire le break en tête du classement.

Le FC Sion renonce trop vite à Bâle Timothy Fayulu impuissant sur la tête de... Benjamin Kololli pour l'autogoal du 1-0. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI 2025 est, pour l’instant, une année bien difficile pour le FC Sion. Battus 2-0 à Bâle, les Sédunois ont concédé une sixième défaite en huit matches cette année. Avec seulement 4 points pris sur 24, le FC Sion fait face à des vents bien contraires depuis le début de l’année. Au Parc St. Jacques face à un adversaire qui restait pourtant sur trois matches en championnat sans la moindre victoire et qui avait frôlé la correctionnelle il y a moins de trois jours à Carouge en Coupe de Suisse, le FC Sion offert la réplique espérée pendant le premier quart d’heure avant de sombrer en raison de ses errances défensives. Et traverser les cinq autres quarts d’heure dans une tristesse infinie, comme si son hiver ne finira jamais. A la 17e, Benjamin Kololli ouvrait le score pour son... ancien club sur une tête qui abusait le malheureux Timothy Fayulu. Le FC Sion signait ainsi un deuxième autogoal "superbe" en l’espace d’une semaine après celui de Kreshnik Hajrizi à Lucerne. Huit minutes plus tard, Xherdan Shaqiri pliait l’affaire sur un petit délice qui laissait sans réaction une défense bien trop perméable. Une part de responsabilité Même s’il bénéficie d’une circonstance atténuante avec un calendrier ardu et si son vécu demeure encore un rempart, Didier Tholot endosse sa part de responsabilité dans cette crise de résultats. Le Bordelais ne sait pas faire bien défendre son équipe. A lui de rectifier le tir d’ici la réception de Lugano dimanche prochain dans une rencontre où il jouera gros. A la faveur de cette victoire, le FC Bâle s’empare provisoirement seul de la tête du classement. Même si elle souffre encore de certains déséquilibres, cette équipe dégage une sorte de force tranquille. Comme si elle savait que Xherdan Shaqiri pouvait, à n’importe quel instant, trouver la clé du succès. Dans l’autre rencontre qui a débuté à 18h00, le FC Winterthour s’est imposé 4-0 devant le FC St. Gall. Les Zurichois ont cueilli leur plus large succès de leur histoire en Super League. Le public de la Schützenwiese gardera encore longtemps en mémoire le 3-0 de Basil Stillhart à la 40e: un enchaînement magnifique à l’orée de la surface pour une frappe du droit imparable. Ce succès de la "lanterne rouge" ne fait pas l’affaire des Grasshoppers et d’Yverdon. Winterthour est revenu à 3 points des Grasshoppers et à 4 d’Yverdon. Uli Forte et ses joueurs peuvent croire en leurs chances d’échapper à la relégation directe.