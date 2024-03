Loïc Meillard remporte le géant de Saalbach ++ Marco Odermatt éliminé

Meillard s'impose en géant, Odermatt part à la faute Loïc Meillard (de face) est félicité par Thomas Tumler (3e) après sa victoire en géant Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt n'est pas invincible en géant. Le Nidwaldien est parti à la faute en deuxième manche à Saalbach, où la victoire est revenue à un Loïc Meillard euphorique en cette fin de saison. L'impensable s'est donc produit dans ces finales. Vainqueur des 12 derniers géants disputés en Coupe du monde, leader après la première manche, Marco Odermatt n'est pas parvenu à se ressaisir après que son ski intérieur avait accroché dans une neige molle. Il préférait d'ailleurs en rire. Deuxième des deux géants d'Aspen à moins de 0''4 de Marco Odermatt et victorieux en slalom dans le Colorado, Loïc Meillard a logiquement profité des malheurs de son chef de file. Le skieur d'Hérémence, 2e après la manche initiale, a signé son deuxième succès consécutif, la quatrième au total sur le Cirque blanc. Loïc Meillard, qui en est à quatre podiums consécutifs, a devancé de 0''71 le surprenant Andorran Joan Verdu et de 0''79 le Grison Thomas Tumler. Il termine au 2e rang de la Coupe du monde 2023/24 de géant derrière Marco Odermatt, et grimpe en outre à la 2e place du général avec une marge de 71 points sur Manuel Feller. Thomas Tumler a donc conclu en beauté sa meilleure saison sur le Cirque blanc avec cette 3e place, synonyme de 7e rang au classement de la discipline. Le Grison de 34 ans s'est offert son troisième podium à ce niveau, le premier depuis février 2020. Gino Caviezel a quant à lui terminé 6e.

Gremaud battue en slopestyle pour la première fois de l'hiver Mathilde Gremaud a terminé 2e en slopestyle à Tignes Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Mathilde Gremaud n'est pas parvenue à signer son quatrième succès en quatre concours de slopestyle en cette Coupe du monde 2023/24. La Fribourgeoise de 24 ans a dû se contenter du 2e rang en finale samedi à Tignes, où elle a été devancée par Tess Ledeux. Victorieuse en Big Air vendredi soir dans la station française, Mathilde Gremaud en reste donc à six victoires cet hiver, en huit épreuves disputées. Elle a remporté trois concours sur quatre tant en Big Air qu'en slopestyle, de quoi lui assurer les deux petits Globes ainsi que celui du général "Park&Pipe". La championne olympique et championne du monde en titre de slopestyle a été créditée de 75,56 points samedi pour son deuxième "run", la Française Tess Ledeux s'imposant avec 80,43 points obtenus là aussi sur son second passage. Deuxième Suissesse en lice dans cette finale, la Genevoise Sarah Höfflin s'est classée 4e. Mathilde Gremaud était assurée de s'adjuger la Coupe du monde de slopestyle en se qualifiant pour cette finale (top 8), sa dauphine Jay Riccomini ayant échoué en qualification. Elle tentera de devenir la première skieuse freestyle de l'histoire à obtenir sept victoires au cours d'un même hiver dimanche prochain à Silvaplana, théâtre du dernier concours de slopestyle de la saison.

1re manche du slalom: Swenn Larsson en tête devant Shiffrin Anna Swenn Larsson est en tête du slalom de Saalbach après la 1re manche Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Anna Swenn Larsson a signé le meilleur temps de la première manche de l'ultime slalom de la saison samedi à Saalbach, devant Mikaela Shiffrin (2e). Meilleure Suissesse, Camille Rast est 12e. Gagnante du seul slalom pour lequel Mikaela Shiffrin a dû déclarer pendant sa pause forcée, Anna Swenn Larsson devance l'Américaine de 0''11 à l'issue de ce premier parcours. Seules trois autres skieuses ont perdu moins d'une seconde sur la Suédoise, la Croate Zrinka Ljutic pointant au 3e rang à 0''67. Les Suissesses ont manqué leur affaire sur ce premier tracé. Quatrième de la Coupe du monde de slalom avant cette course, Michelle Gisin a concédé 2''27 pour se retrouver 15e. Elle pourrait être dépassée par Anna Swenn Larsson au classement de la discipline. Camille Rast est la meilleure Helvète avec sa 12e place. La Valaisanne a terminé à 2''14 de Mikaela Shiffrin, lâchant 0''72 sur les 13 dernières secondes de course. Mélanie Meillard a quant à elle réalisé le 17e temps, à 2''41. A noter le forfait de Federica Brignone pour ce slalom. L'Italienne reste donc à 282 points de Lara Gut-Behrami au classement général, alors qu'elle ne peut plus espérer conquérir que 300 points jusqu'au terme de la saison.

1re manche du géant: Odermatt 1er, Meillard 2e à 0''40 Marco Odermatt est idéalement placé pour cuelllir son 13e succès de suite en géant Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche du dernier géant de l'hiver samedi à Sölden. Seul Loïc Meillard a concédé moins d'une seconde au Nidwaldien, lequel vise un 13e succès consécutif dans la discipline en Coupe du monde. Parti avec le dossard 2, Marco Odermatt a amélioré de 0''40 le chrono établi par son compère pour prendre les commandes. Le triple vainqueur du gros Globe de cristal a, comme souvent, forcé la décision sur le bas d'un très long parcours (1'17''): il a repris 0''41 au skieur d'Hérémence sur les 17 dernières secondes de course. Deux fois deuxième en géant à Aspen où il avait triomphé en slalom il y a 13 jours, Loïc Meillard est bien le seul géantiste capable de résister à son chef de file. Troisième de cette première manche, le Norvégien Alexander Steen Olsen a ainsi lâché 1''39. Sixième, Atle Lie McGrath pointe déjà à plus de 2''! Troisième meilleur Suisse sur ce premier parcours, Gino Caviezel a signé le 7e chrono, à 2''17. Il devance de 0''02 un autre Grison, Thomas Tumler (8e), qui espère conclure en beauté sa meilleure saison sur le Cirque blanc.

Maria Sakkari défiera Iga Swiatek en finale à Indian Wells Iga Swiatek jouera la finale à Indian Wells, face à Maria Sakkari Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO La finale du WTA 1000 d'Indian Wells opposera Iga Swiatek, no 1 mondial, et Maria Sakkari, 9e du classement WTA. La Polonaise a eu besoin de 69' pour battre Marta Kostyuk (WTA 32), alors que la Grecque a mis 2h42' pour vaincre la résistance de Coco Gauff (WTA 3). Iga Swiatek, qui avait remporté le titre en 2022 dans le désert californien, s'est imposée 6-2 6-1 face à Marta Kostyuk. "Je pense que c'est le match le plus propre que j'ai joué ici", a déclaré la Polonaise, qui a réussi 14 coups gagnants pour seulement 6 fautes directes et n'a pas eu à défendre la moindre balle de break. "Je n'ai pas eu de moment où je n'étais pas en confiance", a ajouté Iga Swiatek (22 ans), qui devra donc battre Maria Sakkari pour décrocher son deuxième titre de la saison - après celui conquis à Doha le mois dernier -, le 19e sur le circuit principal. Elle est menée 3-2 dans son face-à-face avec la Grecque (28 ans), mais a remporté leurs deux derniers duels. Maria Sakkari, qui reste sur une défaite face à la Polonaise en finale à Indian Wells en 2022 (6-4 6-1), a pour sa part battu Coco Gauff 6-4 6-7 (5/7) 6-2 dans une partie qui a été interrompue par la pluie. En quête d'un troisième titre sur le circuit, la Grecque a parfaitement su se ressaisir au troisième set après avoir manqué trois balles de match dans la deuxième manche à 5-4 sur son service.

Les Jets de Niederreiter et les Kings de Fiala frappent fort Niederreiter (62) et les Jets ont écrasé Anaheim 6-0 vendredi Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Les Jets de Nino Niederreiter et les Kings de Kevin Fiala ont conforté leur place dans le top 8 de la Conférence Ouest de NHL vendredi. Winnipeg a écrasé Anaheim 6-0, alors que Los Angeles est allé s'imposer 5-0 sur la glace des Blackhawks de Philipp Kurashev. Winnipeg, qui restait sur une défaite 4-2 face aux Predators de Roman Josi, a forcé la décision grâce notamment à un doublé de l'ancien Devil Tyler Toffoli. Celui-ci a inscrit ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Nino Niederreiter est en revanche resté "muet", comme lors de ses quatre matches précédents. Les Jets se retrouvent ainsi en tête de la Central Division à égalité avec Colorado et Dallas avec 89 points, mais avec un match en moins que l'Avalanche et deux de moins que les Stars. Winnipeg n'accuse plus que trois longueurs de retard sur les Canucks de Pius Suter, leaders de la Conférence Ouest. Les Kings (79 points), qui pointent quant à eux au 7e rang à l'Ouest avec une marge de six longueurs sur la barre, ont pour leur part fait la différence face à Chicago grâce à un doublé du Slovène Anze Kopitar. Kevin Fiala n'a pas marqué de point, et ce pour la troisième fois consécutive.

Une 3e défaite de rang pour les Hawks Capela et les Hawks ont subi la loi du Jazz vendredi Image: KEYSTONE/AP/Spenser Heaps Atlanta a concédé sa troisième défaite d'affilée vendredi en NBA. Clint Capela et ses équipiers se sont inclinés 124-122 sur le parquet du Utah Jazz. Les Hawks, qui avaient remporté trois matches de suite juste avant cette série négative, ont pourtant eu leurs chances en fin de match. Ils ont même bénéficié de trois possessions de balle après qu'un panier primé de Dejounte Murray (33 points au total) leur avait permis de recoller à 2 points (124-122) à 1'18'' de la fin du match. Mais Murray, à deux reprises, puis Vit Krejci à 1''2 du "buzzer" ont manqué la cible. En cherchant à chaque fois à marquer le panier de la victoire à 3 points, comme de coutume en NBA, alors que 2 points auraient suffi pour offrir une prolongation aux Hawks. Krejci n'a d'ailleurs rentré aucun tir tenté derrière l'arc vendredi... Clint Capela n'a rien à se reprocher au terme de cette partie, qu'il a terminée avec un différentiel équilibré. L'intérieur genevois a signé son quatrième double double consécutif en cumulant 10 points et 15 rebonds (dont 7 captés en phase offensive). Il s'est également fait l'auteur de 4 assists et 2 contres, en 32' de jeu. Malgré ce revers, leur 29e en 66 matches dans cet exercice 2023/24, les Hawks s'accrochent à la 10e place de la Conférence Est, la dernière synonyme de play-in. Atlanta, pour qui il s'agit de la sixième série de la saison à trois défaites ou plus, tentera de rebondir dimanche à Los Angeles face aux Clippers.

Yverdon en déplacement à Lugano Une semaine après un succès important arraché face à Zurich (3-2), Yverdon Sport se déplace samedi (20h30) en Super League au Tessin pour affronter une équipe de Lugano en pleine bourre. Les bianconeri restent en effet sur quatre victoires de rang, la dernière acquise à Saint-Gall (2-3), et ont profité de la défaite du FCZ pour s'installer sur le podium, à dix longueurs de Servette. La tâche s'annonce d'autant plus ardue que l'unique succès des Nord-Vaudois loin de leurs terres cette saison remonte au 6 août. Sans oublier que Lugano ne semble pas être un adversaire qui leur convient, en témoignent les claques reçues lors des deux premiers duels (6-1 et 5-0 pour les Tessinois). Le FC Bâle accueille quant à lui Winterthour (18h) pour ce qui ressemble à sa dernière occasion de se rapprocher du top 6, tandis que Saint-Gall défie Grasshopper au Letzigrund (18h) afin de conserver sa place dans le bon wagon.

Un Romand pour succéder à Genève? Les play-off de National League commencent ce soir avec Zurich-Bienne et Fribourg-Lugano. Lausanne entre quant à lui en lice dimanche face à Davos. Et si un autre club romand imitait Genève-Servette en allant chercher le titre cette saison? Même si la route est longue et les Zurich Lions impressionnants, la question est loin d'être saugrenue. Parce que Fribourg et Lausanne ont démontré toute leur solidité durant les 52 matches de saison régulière. En terminant 2e avec 102 points, un record pour le club, Fribourg-Gottéron a prouvé sa constance tout au long de l'exercice. Emmenés par un flamboyant Marcus Sörensen, meilleur compteur de National League avec 63 points (dont 31 buts), les Dragons ont le droit d'avoir des ambitions. Battus 2-0 par Lugano en pré-play-off l'an dernier, les hommes de Christian Dubé ont une revanche à prendre, mais pas forcément sur les Tessinois. Plutôt une revanche à prendre par rapport à eux-mêmes. Troisième derrière Fribourg avec là aussi un record de points à la clef (91), le LHC peut s'autoriser à envisager les demi-finales, un exploit accompli à une seule reprise dans l'histoire du club en 2019. Les Lions ont eux aussi connu une superbe séquence avec sept succès consécutifs entre les mois de novembre et décembre. Sans deux parties face à leur bête noire Rapperswil, les Vaudois auraient certainement fait mieux. Par la suite, la seule fois où ils ont connu une série négative remonte à la fin janvier/début février avec trois défaites, dont une face à... Rapperswil. Fort heureusement pour la troupe de Geoff Ward, les Saint-Gallois sont en vacances. Meilleure équipe en infériorité numérique, le LHC s'appuie sur un excellent duo de gardiens composé de Connor Hughes et Kevin Pasche. Arrivé de Fribourg, Hughes affiche un pourcentage d’arrêts de 94,01% en 19 parties. Pasche en est lui à 92,46% en 20 rencontres. Lausanne peut en outre compter sur une belle homogénéité en attaque avec sept attaquants à plus de 11 buts. De quoi permettre à Geoff Ward de ne pas se reposer uniquement sur un trio offensif. Reste que si Dragons et Lions lausannois ont de quoi viser le dernier carré, le favori au titre demeure Zurich. L'équipe dirigée par Marc Crawford n'a connu que deux séquences négatives, toutes au mois de janvier. Trois défaites de rang (une aux tirs au but et deux en prolongation), puis deux revers en "back to back" contre Kloten lors du derby zurichois. Difficile donc d'imaginer Bienne refaire le coup de la saison dernière en demi-finale, lorsque les Seelandais avaient balayé le "Z" 4-0.

Finales de Saalbach: Odermatt et Gut-Behrami pour une razzia Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami peuvent permettre au ski suisse de fêter un triomphe historique lors des finales de Coupe du monde à Saalbach. Tous deux ont quatre globes en point de mire. La pression est moindre sur les épaules de Marco Odermatt avant le week-end réservé aux épreuves techniques. Le Nidwaldien est déjà assuré de s'adjuger le gros Globe, pour la troisième année consécutive, ainsi que celui du géant après avoir remporté les 9 courses disputées jusqu'ici cet hiver. "Odi" tentera la passe de 10 samedi en Autriche, où il visera même une 13e victoire consécutive dans un géant de Coupe du monde. Il jouera plus gros le week-end suivant en vitesse: il abordera le super-G (vendredi 22) avec 81 points d'avance sur son dauphin Vincent Kriechmayer et la descente (dimanche 24) avec une marge de 42 unités sur son plus proche poursuivant Cyprien Sarrazin. Lara Gut-Behrami n'a quant à elle pas encore de Globe en poche. La Tessinoise peut valider son premier sacre en géant dès dimanche. Cela devrait n'être qu'une formalité, avec ses 95 points d'avance sur Federica Brignone. Une 15e place lui suffira en effet même si l'Italienne s'impose. "LGB" est également à la lutte avec Federica Brignone au classement général, où elle possède là aussi un matelas confortable (282 unités). Elle raflera un deuxième gros Globe - après celui de 2015/16 - dès dimanche si son avance est toujours supérieure à 200 points après le géant. La Tessinoise de bientôt 33 ans est aussi idéalement placée dans les disciplines de vitesse. Une 8e place lui suffira le vendredi 22 pour s'adjuger son cinquième Globe du super-G, alors qu'un 7e rang le lendemain lui permettra de s'assurer pour la première fois celui de la descente.

Le skieur Alex Fiva "pas sûr de continuer l'année prochaine" Les départs de la maison sont "de plus en plus dur" pour le skieur Alex Fiva, père de deux enfants âgés de trois et cinq ans (archives). Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le skieur spécialiste du skicross, Alex Fiva, émet des doutes sur sa participation aux Mondiaux de 2025 en Engadine. Ce seront sa femme et ses enfants qui décideront s'il continue l'année prochaine. "Pour être honnête, je ne suis pas sûr de continuer l'année prochaine, affirme le Grison samedi sur le site du Matin. C'est dur d'être si souvent loin de la maison, franchement". "J'ai deux enfants, vous savez... S'ils sont d'accord, alors peut-être, ajoute-t-il. Ce seront eux, ainsi que ma femme, qui prendront la décision". Le skieur de 38 ans a deux enfants âgés de trois et cinq ans. "Le plus vieux commence vraiment à comprendre ce que je fais comme métier et où je vais quand je dois partir de la maison. Donc ça devient de plus en plus dur", raconte-t-il. "Après, s'ils disent les trois oui, c'est clair que les Mondiaux à la maison deviendront un gros but", souligne Alex Fiva. "Mais bon, avec l'équipe qu'on a, il faudra déjà se qualifier en premier lieu", précise-t-il. Le skieur, champion du monde 2021 et médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 2022, participe ce week-end à l'avant-dernière étape de la saison de skicross à Veysonnaz (VS). A trois courses de la fin, il occupe la deuxième place du classement général de la Coupe du monde, 18 points derrière le Canadien Reece Howden.

Challenge League: tout est relancé Les joueurs de Thoune fêtent leur succès Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le match au sommet de la 26e journée de Challenge League n'a pas souri au FC Sion. Le leader s'est incliné 2-1 à Tourbillon contre Thoune, qui revient ainsi à 2 points de la tête. Les Oberlandais ont ouvert le score dès la 3e par Gutbub. Sion a égalisé sur un penalty de Ziegler (39e), mais les visiteurs, mieux inspirés, ont fait la décision par Sutter à la 79e. Thoune a ainsi infligé une deuxième défaite cette saison aux hommes de Didier Tholot, contre qui ils ont pris sept points sur neuf cette saison. Ce revers, qui arrive après le nul 0-0 concédé la semaine dernière à Neuchâtel, relance totalement la course à la promotion directe en Super League. L'autre rencontre de la soirée a permis à Schaffhouse de poursuivre son opération redressement. Le succès 2-1 acquis face à Bellinzone propulse le club au 8e rang, à égalité de points avec les Tessinois mais avec une meilleure différence de buts.

Trois globes pour Mathilde Gremaud Mathilde Gremaud: un hiver plein de satisfactions Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Mathilde Gremaud (24 ans) a remporté le Big Air de Coupe du monde à Tignes. La Fribourgeoise est ainsi assurée de truster les globes du classement général, du Big Air et du slopestyle. Elle a fêté le 13e succès de sa carrière à ce niveau. Mathilde Gremaud, qui est aussi championne olympique et du monde de slopestyle, a fait la différence à Tignes dès son premier saut avec 92,25 points. Son deuxième essai lui en a rapporté 86 et elle était déjà certaine de la victoire avant le troisième saut. La Suissesse a encore deux objectifs cet hiver en slopestyle, avec les dernières épreuves de Coupe du monde à Tignes samedi puis à Silvaplana la semaine prochaine.

Fabio Celestini prolonge jusqu'en 2026 à Bâle Fabio Celestini a prolongé jusqu'en 2026 à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle mise sur Fabio Celestini. Le technicien vaudois a prolongé jusqu'à l'été 2026 le contrat le liant au FCB, annonce le club rhénan dans un communiqué. Il avait été engagé le 31 octobre dernier, initialement jusqu'au terme de la saison actuelle. "J'ai senti dès le début une grande confiance de la commission sportive envers mon travail, ce qui est très important pour moi en tant qu'entraîneur, en particulier dans les moments difficiles", déclare Fabio Celestini dans le communiqué. Lanterne rouge avec cinq points de retard sur l'avant-dernier au moment de l'arrivée de Celestini sur le banc, Bâle a depuis redressé la barre et pointe désormais au 9e rang. Avec 12 points d'avance sur le SLO, le danger de la relégation semble définitivement écarté. "Dès les premiers matches, la patte de Fabio était reconnaissable", affirme Ruedi Zbinden, membre de la commission sportive du FC Bâle. "Il a pu stabiliser l'équipe en très peu de temps et fournir les résultats dont nous avions tant besoin." "Les mêmes idées" "Nous avons les mêmes idées pour l'avenir et que nous savons ce sur quoi nous devons travailler pour retrouver le chemin du succès", ajoute Fabio Celestini. "Nous voulons construire quelque chose ensemble et je m'en réjouis beaucoup." Après avoir entraîné Lausanne, Lugano et Lucerne, Fabio Celestini avait connu une courte expérience au FC Sion la saison dernière. Il avait été licencié après seulement six matches (deux nuls et quatre défaites).