Los Angeles égalise ++ 23 paniers à 3 points pour le Heat

Los Angeles égalise Kevin Fiala perd l'équilibre devant Ryan McLeod. Une image bien trompeuse... Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Kevin Fiala avait de bonnes raisons de croire au destin des Kings ! Victorieux 5-4 à Edmonton, Los Angeles a pris la main dans la série sans doute la plus indécise de la Conférence Ouest. Dans l’Alberta, les Kings se sont imposés 5-4 pour revenir à 1-1 dans la série et pour bénéficier désormais de l’avantage de la glace. Le capitaine Anze Kopitar a donné la victoire aux siens sur une réussite après 2’06’’ de jeu dans la prolongation. Kevin Fiala a, lui aussi, payé de sa personne. Le Saint-Gallois a inscrit son 30e but de la saison, son premier dans ces séries finales pour redonner l’avantage 4-3 aux Kings à la 42e. Il a armé un lancer depuis la bande dans un angle presque impossible pour surprendre le gardien Stuart Skinner. Aligné durant 18’56’’, il a toutefois été crédité d’un bilan de -1. L’Acte III de cette série aura lieu ce vendredi à Los Angeles.

23 paniers à 3 points pour le Heat Tyler Herro (14), l'homme du match. Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Meilleure équipe de la saison régulière, Boston est tombé de haut. Sur leur parquet, les Celtics se sont inclinés 111-101 devant Miami pour perdre l’avantage du terrain dans cette série. Finaliste malheureux l’an dernier face à Denver, contraint une fois de plus à passer par la case des play-in et privé de sa star Jimmy Butler, le Heat est revenu à 1-1 dans cette série grâce à un véritable festival derrière la ligne des 3 points. Emmené par Tyler Herro avec ses 24 points et ses 14 assists, Miami a, en effet, réussi 23 tirs primés pour forcer la décision. Avec 23 paniers inscrits sur 43 tentés, Miami a témoigné d’une réussite de 53,5 % dans les tirs à 3 points. Avec une telle adresse, tout devient possible.

Finale des play-off: place à l'acte V ce soir L'acte V de la finale des play-off est au programme ce soir dès 20h00. Les Zurich Lions reçoivent Lausanne pour une rencontre dont le vainqueur ne sera plus qu'à un succès du titre. Cette finale de National League est plus disputée que jamais. Après quatre matches, les deux équipes ont chacune gagné leurs rencontres à domicile, mais Lausanne arrive à faire douter Zurich. Le doute, pire ennemi des sportifs. Et à Zurich, on doute un petit peu. Parce qu'après avoir atteint la finale en huit matches, il semblait logique pour les Lions d'Altstetten de se sentir en confiance face à une formation qui a disputé quatre parties de plus et notamment un match de trois prolongations contre Fribourg en demi-finale. Pression Il y a le discours officiel et puis il y a le discours dans le vestiaire. Si devant les micros les Zurichois vont minimiser la pression qui repose sur leurs épaules, il est évident que pour eux et lors de chaque saison, le titre est l'unique objectif. Tandis qu'à Lausanne, tout ce qui arrive maintenant n'est que du bonus. Il n'y a que contre Davos lorsqu'ils étaient menés 3-2 qu'ils ont ressenti et vaincu cette pression en finissant par s'imposer 4-3 dans la série. Ce soir, celui qui perdra fera face à un potentiel titre adverse samedi à Malley lors de l'acte VI. Une situation bien plus difficile à vivre pour les joueurs de Marc Crawford que pour ceux de Geoff Ward. "Il n'y a pas de pression, assène le coach ontarien du LHC. La pression, tu te la mets toi-même. En général, tu ressens de la pression lorsque tu n'es pas préparé. Si tu es bien préparé et confiant dans ton jeu, tu ne ressens pas trop la pression. Nous, on doit jouer notre jeu sur la glace. Le groupe possède assez d'expérience parce que nous avons vécu tous les scénarios jusqu'à maintenant. Et c'est sur cette expérience que l'on va se reposer pour la suite."

Monaco retarde le sacre du PSG Un succès sans prix pour Denis Zakaria et l'AS Monaco. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L’AS Monaco a retardé le sacre du PSG. Victorieux 1-0 de Lille sur leur pelouse, les Monégasques ont contraint Paris à attendre samedi et son match contre le Havre pour célébrer son titre. Deux heures après la victoire 4-1 du PSG à Lorient, l’AS Monaco a battu Lille 1-0 grâce à une superbe réussite de Youssouf Fofana à la 62e minute. Buteur dimanche à Brest, Denis Zakaria a, à nouveau, livré une performance de choix alors que Breel Embolo, introduit à la 68e pour sa deuxième apparition de la saison, monte doucement en puissance. A la faveur de ce succès, Monaco a pris une option sans doute décisive sur la conquête de la deuxième place. Les dauphins du PSG comptent désormais 5 points d’avance sur Brest et 6 sur Lille.

Xavi sera toujours l'entraîneur du FC Barcelone Xavi reste à la barre du FC Barcelone. Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Après avoir annoncé fin janvier qu'il quitterait son poste à la fin de la saison, Xavi Hernandez sera toujours l'entraîneur du FC Barcelone. Le Barça a officialisé cette nouvelle mercredi. Comme l'affirmaient ces dernières heures les médias espagnols, le technicien catalan, qui avait prolongé jusqu'en 2025 à l'automne dernier, a accepté d'honorer son contrat, au terme d'une journée de réunions avec son président Joan Laporta et le directeur sportif Deco. L'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions et la défaite dimanche à Madrid lors du Clasico face au Real n'ont apparemment refroidi le Champion du monde 2010...

Un nouveau miracle pour Nyon Laure Margot (avec le ballon) a inscrit le lancer-franc qui a envoyé Nyon en prolongation. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Rien n'est encore fait dans la finale des play-off. Contre toute attente, Nyon a obtenu le droit de disputer un cinquième match décisif ce dimanche à Fribourg face au grandissime favori Elfic. Après leur victoire au buzzer dimanche, les Vaudoises ont égalisé dans la série à la faveur d'un succès 66-63 arraché en prolongation. Cette nouvelle victoire face à une équipe que l'on croyait tout simplement invincible tient encore du miracle. Les Fribourgeoises ont, en effet, mené de 12 points (53-41) alors qu’il ne restait plus que 4’36’’ à jouer dans le temps réglementaire. Emmenées par la remarquable Ana Carolina Costa Rodriguez qui a inscrit 31 points, les Nyonnaises devaient signer un partiel de 12-0 pour entretenir ce rêve fou de remporter le championnat.

Le dernier acte d'une saison magnifique pour le NUC Une saison 2023/2024 exceptionnelle pour le NUC. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Un titre de plus pour le NUC ! Victorieuse 3-1 de Guin lors de l’Acte III de la finale des play-off, les Neuchâteloises remportent pour la cinquième année de suite le Championnat de Suisse. Malgré la perte du premier set, le NUC a transformé sa première balle de match pour s’imposer sur le score de 22-25 25-17 25-11 25-22 et couronner une saison magnifique. On rappellera que le NUC a disputé la finale de la CEV Cup. La formation dirigée par Lauren Bertolacci a exercé une domination presque écrasante sur le plan national. La coach australienne ne va toutefois pas savourer très longtemps ce nouveau sacre dans la mesure où le prochain départ de ses étrangères vers d’autres cieux plus lucratifs l’oblige à reconstruire une équipe. Les Américaines Tessa Grubbs, Maddie Haynes et Jasmine Gross ne seront plus là la saison prochaine. Au même titre d'ailleurs que Chiara Petitat, Sarah Trösch et Tabea Dalliard.

Dembélé et Mbappé trop forts pour Mvogo Ousmane Dembélé arme sa frappe face à Yvon Mvogo. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Yvon Mvogo n’a rien pu faire ! Malgré toute sa bravoure, le portier de Lorient a été désarmé devant la verve d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé qui ont mené le PSG à la victoire 4-1. En Bretagne, les deux attaquants ont joué au chat et à la souris avec la défense adverse. Ils ont signé chacun un doublé pour signer la victoire qui peut offrir le titre à leurs couleurs. Le PSG sera, en effet, sacré ce mercredi si Monaco ne bat pas Lille en Principauté. Avant-dernier donc relégable, Lorient n’a pas vraiment existé lors de cette rencontre. Yvon Mvogo n’endosse aucune responsabilité sur les quatre buts encaissés. Le Fribourgeois a empêché que l’addition soit plus lourde encore.

Le coup double de Dorian Godon Dorian Godon (à gauche), célèbre sa victoire à Fribourg, son coéquipier Andrea Vendrame également. l Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Coup double pour Dorian Godon à Fribourg ! Le Français de l’équipe Decathlon a remporté la 1ère étape du Tour de Romandie qui était partie de Château d’Oex pour endosser le maillot jaune de leader. Sur la ligne, Dorian Godon a devancé son coéquipier, l’Italien Andrea Vendrame. Sur le boulevard de Perolles, la formation Decathlon a réussi le sprint parfait pour offrir à Dorian Godon l’une des plus belles victoires de sa carrière. Le coureur de Vitry -sur-Seine, âgé de 27 ans, avait enlevé l’an dernier la Flèche brabançonne. Malgré son final accidenté, cette étape a donc souri aux sprinters. Avec une longue échappée de six coureurs – aucun Suisse n’y figurait -, une attaque de Jan Christen dans la Lorette et une longue accélération de Julian Alaphilippe, elle aurait peut-être pu proposer un autre scénario. Le vainqueur du prologue et porteur du maillot jaune Maikel Zijlaard a été la grande victime de la journée. Le Néerlandais de l’équipe Tudor a été parmi les premiers lâchés. Jeudi, l’étape qui conduira le peloton sur les hauteurs des Marécottes offrira aux favoris un terrain propice pour prendre toutes leurs responsabilités.

Guri Knotten va rentrer en Norvège Guri Knotten: retour en Norvège Image: KEYSTONE/YANIK BUERKLI Swiss-Ski va perdre sa directrice du secteur nordique Guri Knotten. La Norvégienne âgée de 49 ans a décidé de retourner dans son pays après deux ans en Suisse. Son contrat se terminera à fin août. De par ses fonctions, Guri Knotten était responsable du ski de fond, du saut, du combiné nordique et du biathlon. "La décision de quitter Swiss-Ski a été difficile à prendre. J'ai passé deux années passionnantes sur le plan professionnel", a-t-elle dit selon le communiqué de la Fédération. Pour diriger et établir les stratégies des quatre disciplines de son ressort, une forte présence en Suisse est indispensable. "Ces derniers mois, j'ai de plus en plus senti que j'avais besoin de mon environnement familial. C'est pourquoi je veux désormais à nouveau travailler en Norvège", a expliqué Guri Knotten. La question de sa succession à Swiss-Ski n'a pas encore été réglée.

Neuchâtel UC: Lauren Bertolacci repart pour un tour Lauren Bertolacci accumule les titres avec le NUC Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Lauren Bertolacci restera sur le banc du Neuchâtel UC la saison prochaine, révèle Arcinfo. L'Australienne est en poste depuis six ans déjà. Sous sa direction, le NUC a accumulé les succès. Le club neuchâtelois a ainsi remporté quatre titres de champion et trois Coupes de Suisse. Il a aussi récemment brillé sur la scène européenne et disputé la finale de la CEV Cup. Un nouveau titre de champion semble probable. Le NUC mène 2-0 contre Guin en finale et n'a plus besoin que d'une victoire. Elle pourrait survenir mercredi soir à la Riveraine.

Coupe du monde: Hirscher sur le point de revenir Marcel Hirscher réfléchit sérieusement à un retour en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/KERSTIN JOENSSON Marcel Hirscher (35 ans) envisage sérieusement de revenir à la compétition, selon les médias autrichiens. L'octuple vainqueur de la Coupe du monde avait pris sa retraite en 2019. Hirscher ne porterait plus les couleurs de l'Autriche, mais celles des Pays-Bas, d'où vient sa mère. Mais la Fédération autrichienne devrait donner son accord à ce changement. Selon le Tiroler Tageszeitung, Marcel Hirscher veut aller cet été en Nouvelle-Zélande pour accumuler des points FIS afin de pouvoir ensuite courir en Coupe du monde. Le double champion olympique et septuple champion du monde a remporté 67 courses à ce niveau. Depuis sa retraite, l'Autrichien ne s'est pas éloigné du monde de la compétition. On l'a souvent vu au bord des pistes. En 2021, il a fondé sa propre marque de skis, appelée Van Deer.

Dallas revient à 1-1 face aux Clippers Doncic et les Mavericks ont gagné l'acte II mardi à L.A. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Dallas a pris l'avantage du parquet dans le quart de finale de la Conflrence Ouest qui l'oppose aux Clippers en NBA. Les Mavericks sont allés s'imposer 96-93 mardi à Los Angeles pour égaliser à 1-1 dans cette série prévue au meilleur des sept matches. La franchise texane a fait la différence grâce à son adresse mardi en Californie: les Mavs ont rentré 14 de leurs 33 tentatives à 3 points, les Clippers affichant quant à eux un piètre 8 sur 30 dans cet exercice. Star de Dallas, Luka Doncic n'a pourtant pas brillé derrière l'arc, avec un 5/14. Mais le meneur slovène a tout de même réussi 32 points, ajoutant 9 passes décisives et 6 rebonds. Et tant P.J. Washington (3/4 à 3 points, 18 points au total) que Kyrie Irving (4/8 derrière l'arc, 23 points au final) ont témoigné d'une belle efficacité, contrairement à James Harden (2/10 à 3 points) du côté des Clippers. Toujours à l'Ouest, Minnesota a pris l'avantage 2-0 face aux Phoenix Suns en s'imposant 105-93 mardi grâce notamment à 25 points de Jaden McDaniels. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de la franchise que les Timberwolves mènent 2-0 dans une série de play-off, après un 1er tour gagné 4-1 face à Denver en 2004! A l'Est, les Pacers sont revenus à 1-1 face aux Bucks. Indiana a survolé les débats mardi (125-108) sur le parquet de Milwaukee, qui a pourtant pu compter sur un excellent Damian Lillard (34 points, dont 26 en 1re mi-temps). Mais l'homme du match fut bien Pascal Siakam, auteur de 37 points, 11 rebonds et 6 assists pour les Pacers.

Brittney Griner a envisagé le suicide lors de son emprisonnement Brittney Griner a confié avoir songé au suicide pendant son emprisonnement Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin La star américaine Brittney Griner a révélé mardi qu'elle avait envisagé le suicide lors de ses neuf mois d'emprisonnement en Russie en 2022. Elle s'est exprimée dans une interview à la chaîne NBC. Griner avait été arrêtée en février 2022 en Russie en possession d'une vapoteuse et de liquide contenant du cannabis, un produit interdit en Russie, puis condamnée à neuf ans de prison. Elle avait été libérée en décembre 2022 lors d'un échange de prisonniers. Sa captivité l'avait parfois faite se sentir "moins qu'humaine", raconte la joueuse de 33 ans dans son interview à la chaîne de télévision américaine ABC. "Il y a eu des moments où vous avez envisagé d'en finir?", lui demande la journaliste dans un extrait diffusé mardi. "Oui, je ne me pensais pas capable d'endurer ce à quoi je devais faire face", répond, émue, Brittney Griner. "Le matelas avait une énorme trace de sang. Je n'avais ni savon, ni papier hygiénique. A ce moment-là je me sentais moins qu'humaine", ajoute la basketteuse à propos de ses conditions de détention. Lorsqu'elle a été condamnée à neuf ans de prison, "j'avais peur de tout ce qui pouvait m'arriver, j'entrais dans l'inconnu", indique Griner, qui jouait à l'époque pour un club russe lors de l'intersaison du championnat professionnel américain (WNBA). ABC a publié mardi des extraits de l'interview, qui sera diffusée le 1er mai. Griner publiera le mois prochain un livre à propos de la détention, titré "Coming home" ("Rentrer à la maison"). A Paris cet été? Déjà double championne olympique (2016 et 2021), Brittney Griner faisait partie du dernier camp d'entraînement de Team USA début avril, en préparation des Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août). Cette figure de la communauté LGBT+, joueuse de l'équipe WNBA du Phoenix Mercury neuf fois All-Star, avait prévenu qu'elle ne jouerait plus jamais à l'étranger sauf pour une éventuelle sélection aux JO.