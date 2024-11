Lugano écrase Zurich ++ Noël gagne, Meillard 5e

Super League: Lugano prend la tête Deux buts pour Renato Steffen Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Lugano a remporté le choc au sommet de Super League dimanche au Cornaredo. Les Tessinois ont laminé le FC Zurich 4-1 et ont ainsi pris provisoirement la tête du classement. Pourtant, les visiteurs ont pris le meilleur départ et ouvert le score par Chouiar dès la 9e. Mais la réaction des bianconeri a été fulgurante. Steffen a égalisé (22e) avant que Grgic (26e/pen) et Vladi (30e) ne placent Lugano sur les bons rails. Après le repos, Steffen a encore augmenté l'avantage des bianconeri (50e). Saipi a ensuite effectué deux belles parades pour maintenir les Zurichois à bonne distance. Ceux-ci ont de plus été réduits à dix après l'expulsion de Perea (62e), ce qui a mis fin à leurs espoirs de revenir dans la partie.

Meillard 5e à Gurgl après une superbe remontée, Noël victorieux Loïc Meillard a terminé 5e dimanche à Gurgl Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Loïc Meillard est bien l'homme fort de l'équipe de Suisse de slalom. Le skieur d'Hérémence a pris la 5e place dimanche à Gurgl après une superbe remontée en deuxième manche. La victoire est revenue à Clément Noël, comme en Finlande. Seulement 14e au terme de la manche initiale, Loïc Meillard a parfaitement su se reprendre l'après-midi. Le skieur d'Hérémence, 3e à Levi où il n'avait ressenti aucune douleur au dos, a produit un ski bien plus fluide sur le second tracé. Avec à la clé le 2e chrono de cette seconde manche. Loïc Meillard, qui pointait à 1''78 de Clément Noël et à plus de huit dixièmes du podium après une manche, échoue finalement à 0''61 du vainqueur et à 0''17 de la 3e place accrochée par le Norvégien Atle Lie McGrath. Symbole de sa constance au plus haut niveau, il a signé son sixième top 10 consécutif en slalom. Clément Noël a lui décroché son deuxième succès d'affilée, le 12e au total en slalom. Il se retrouve ainsi à une longueur du recordman français de victoires dans la discipline, Jean-Noël Augier. Dimanche, il a géré son effort après une première manche de rêve, s'imposant avec 0''43 d'avance sur le Suédois Kristoffer Jakobsen. Yule 13e Loïc Meillard fut le seul Suisse à s'illustrer dimanche. Daniel Yule doit ainsi se contenter d'une 13e place. Le Valaisan, seulement 22e à Levi et 21e sur le tracé initial dimanche, a néanmoins su lâcher les chevaux en deuxième manche à Gurgl où il avait fini 5e un an plus tôt. Yule a pu intégrer le top 15 notamment en raison de la contre-performance de Tanguy Nef sur le second tracé. Le Genevois, 9e le matin, a accumulé les fautes l'après-midi pour reculer au 22e rang. Il n'a ainsi pas confirmé sa remarquable 5e place de Levi, même s'il a montré de belles choses sur le premier parcours à Gurgl. Zenhäusern dans le dur Luca Aerni, qui avait largement manqué la qualification à Levi (40e sur le tracé initial), a pour sa part retrouvé un rang plus en adéquation avec son statut. Mais sa 24e place ne le satisfera certainement pas. Journée difficile également pour Ramon Zenhäusern, qui avait obtenu de justesse - pour 0''02 - le 30e et dernier ticket de finaliste. A la peine dans le mur, le Haut-Valaisan a signé le moins bon temps sur le second parcours et se classe au 30e et dernier rang.

Un 4e succès en 4 matches pour la Suisse La Suisse d'Ilias Papatheodorou est toujours invaincue en pré-qualification à la Coupe du monde 2027 Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD L'équipe de Suisse masculine est toujours invaincue dans la 1re phase des pré-qualifications à la Coupe du monde 2027. Elle a cueilli en Azerbaïdjan son quatrième succès en quatre sorties. Les joueurs d'Ilias Papatheodorou sont allés s'imposer 85-55 dimanche à Bakou, trois jours après avoir écrasé le Kosovo 75-43 pour la der' de Jonathan Kazadi sous le maillot national. Sans Roberto Kovac, blessé, ils ont forcé la décision dans un troisième quart conclu sur un partiel de 16-1. Cette rencontre, programmée dès 14h heure locale, avait pourtant démarré de la pire des manières pour une sélection helvétique dont la marge n'était que de deux unités à la mi-temps (35-37). L'Azerbaïdjan menait ainsi 11-0 après seulement 2'27 de jeu face à une équipe de Suisse amorphe. Le temps-mort demandé à cet instant par Ilias Papatheodorou a permis aux Helvètes de se ressaisir. Un partiel de 7-0 - avec 5 points de Dylan Ducommun au passage - en leur faveur a suivi, et ils ont pris pour la première fois l'avantage à la 17e (28-29) après un lay-up de Toni Rokac au bout d'une contre-attaque. Rokac et Ducommun furent d'ailleurs deux des principaux garants du succès helvétique, qui s'est dessiné entre la 26e (42-45) et la 33e minute (43-68). L'ailier-fort du Cibona Zagreb a réussi 19 points, avec un 8/10 au tir, le meneur d'Union Neuchâtel cumulant 14 points, 5 passes décisives et 3 rebonds. Selin Fofana (14 points et 11 assists) s'est également illustré dimanche. Deux matches en février Avec quatre victoires en quatre sorties, la Suisse est pratiquement assurée de disputer la seconde phase pré-qualificative, le meilleur 2e accompagnant les trois vainqueurs de groupe au 2e tour. Elle disputera ses deux derniers matches dans ce groupe A en février, le 20 face à l'Irlande et trois jours plus tard au Kosovo.

1re manche: Noël survole les débats, les Suisses loin du compte Clément Noël a survolé la 1re manche à Gurgl Image: KEYSTONE/AP Vainqueur une semaine plus tôt à Levi, Clément Noël a survolé les débats dans la première manche du slalom de Gurgl. Le Français a repoussé tous ses rivaux à plus de huit dixièmes de seconde. Les Suisses ont quant à eux manqué leur affaire. Meilleur Helvète, Tanguy Nef a signé le 9e chrono sur un tracé pourtant concocté par leur coach, à 1''45 de Noël. Le Genevois, en pleine confiance après avoir signé son meilleur résultat en Coupe du monde à Levi (5e), aurait certainement titillé le podium provisoire sans une grosse faute commise sur le bas du mur. Loïc Meillard pointe quant à lui au 13e rang, à 1''78 du leader et à 0''84 du top 3. Le skieur d'Hérémence, 3e à Levi où il n'avait pas ressenti de douleur au dos, n'a jamais trouvé le bon rythme, que ce soit dans le mur ou sur la partie finale où il s'agissait de laisser aller ses skis. Seuls le Norvégien Atle Lie McGrath (2e à 0''88) et un autre Français, Steven Amiez (3e à 0''94), ont perdu moins d'une seconde sur Clément Noël. Les autres Suisses en lice en Autriche ont concédé plus de deux secondes: Daniel Yule est 17e après 30 concurrents (à 2''08), Luca Aerni 18e (à 2''12) et Ramon Zenhäusern 22e (à 2''75). Une 2e élimination pour Rochat Marc Rochat a pour sa part été éliminé avant la mi-course, pris sur l'arrière des skis. Le Vaudois, 9e de la Coupe du monde de slalom 2023/24, avait connu pareil sort à Levi. Détenteur du petit Globe de la discipline et vainqueur l'an dernier à Gurgl, Manuel Feller a quant à lui vécu sa troisième élimination en trois courses cet hiver.

"Ce titre est différent des autres", explique Verstappen Max Verstappen savoure un titre "différent des autres" Image: KEYSTONE/AP/Matt York "Ce titre est différent des autres", a estimé Max Verstappen (Red Bull), qui s'est battu pour être sacré champion du monde de F1 pour la quatrième fois consécutive dans la nuit de samedi à Las Vegas. - Quelle est votre réaction à ce quatrième titre consécutif? "Ca fait plaisir bien sûr. En grandissant en tant que pilote on voit ces statistiques de pilotes légendaires, très impressionnants, et on espère juste monter sur un podium, gagner une course, peut-être un titre. C'est déjà tellement dur d'en gagner un... Il faut un peu de chance aussi pour être dans la bonne équipe au bon moment. Ce titre est différent des autres, on avait bien commencé la saison, mais on a eu des courses difficiles ensuite, c'est là que je suis fier de l'équipe, nous n'avions pas la voiture la plus rapide, on est restés soudés, on a fait un gros travail d'équipe à l'usine, on a su rester calme, on a fait très peu d'erreurs. On a maximisé notre potentiel". - Christian Horner, le patron de votre équipe, estime que c'est votre titre le plus impressionnant... "Je suis d'accord. L'an passé j'avais une voiture dominatrice, mais je ne pense pas que les gens ont apprécié à leur juste valeur notre série de dix victoires. Je suis très fier de cette année parce que je pense que 70% du temps nous n'avions pas la meilleure voiture. Nous avons eu beaucoup de problèmes en milieu de saison, des choses que nous ne comprenions pas. On a répondu parfaitement. Personnellement j'ai su rester calme dans ces situations. Je suis difficile à perturber, je suis toujours concentré sur la course, le pilotage. Quand je monte dans ma voiture, j'oublie tout, le positif comme le négatif". - Lewis Hamilton possède sept titres. Pensez-vous pouvoir l'égaler ou le dépasser? "Il faut toujours être dans la bonne équipe pour réussir cela sur une si longue période. Je n'y pense pas, mais si ça arrive tant mieux. Je suis déjà très fier avec quatre titres. Finalement, un titre ou sept c'est pareil non? Je sais que si j'ai encore l'opportunité de me battre pour le trophée, même si je n'ai pas la meilleure voiture, je le ferai. Je donnerai tout quand je serai derrière le volant. Aussi, ces dernières années j'ai progressé en tant que pilote, je suis devenu plus complet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner les prochaines années".

Verstappen s'assure un 4e titre mondial d'affilée Max Verstappen fête son 4e titre mondial consécutif Image: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW Max Verstappen (Red Bull) s'est assuré son quatrième titre mondial consécutif en Formule 1. Une 3e place dans le GP de Las Vegas, remporté par George Russell (Mercedes), suffit au bonheur du Néerlandais de 27 ans. Son dernier rival Lando Norris (McLaren) n'a terminé que 6e, plus de 25 secondes derrière lui. Vainqueur de huit des 22 courses disputées jusqu'ici cette saison, Max Verstappen est le cinquième pilote de l'histoire de la catégorie-reine à cueillir quatre titres mondiaux d'affilée. Il rejoint Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton dans la légende, seul Alain Prost s'ajoutant à la liste des quadruples champions du monde. Verstappen a maîtrisé son sujet à Las Vegas, dans un Grand Prix disputé samedi soir en nocturne. Cinquième sur la grille, juste devant Lando Norris, il a pris un bon départ pour étouffer d'emblée les velléités du Britannique. Il s'est même retrouvé 2e après quelques tours, mais a assuré le coup dans le dernier tiers de la course. Un 3e succès pour Russell Les Mercedes ont dominé les débats dans le 22e des 24 GP que compte cette saison de Formule 1, signant leur premier doublé depuis plus de deux ans (Brésil 2022). Parti en pole position, George Russell comptait ainsi plus de huit secondes d'avance sur son plus proche poursuivant après 11 des 50 tours, au moment des premiers changements de pneumatiques. Le Britannique de 26 ans a cueilli son troisième succès en F1 après le Brésil en 2022 et l'Autriche en juin dernier. Il a devancé de plus de 7'' son compatriote et coéquipier Lewis Hamilton, les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc terminant respectivement 3e et 4e. Toujours pas de point en revanche cette saison pour les Kick Sauber de Zhou Guanyou (13e) et Valtteri Bottas (18e).

Thierry Neuville enfin champion du monde Thierry Neuville a offert à Hyundai son premier titre mondial des pilotes Image: KEYSTONE/EPA ANA-MPA Thierry Neuville a enfin été couronné champion du monde des rallyes WRC dimanche, après avoir échoué pas moins de cinq fois à la deuxième place (et trois fois à la troisième). Il s'agit d'une consécration non seulement pour le pilote belge mais aussi pour le constructeur Hyundai pour lequel il court depuis dix ans. "Je ne sais pas trop quoi dire... Mais je pense qu'on le mérite. La saison a été très compliquée, nous avions beaucoup de pression, notamment ce week-end. Nous sommes très heureux et soulagés donc on va pouvoir pousser à fond pour espérer gagner aussi le titre des constructeurs", a déclaré Neuville après la 2e spéciale de la journée de dimanche dans le Rallye du Japon. A 36 ans, le natif de Saint-Vith, dans la région germanophone de Belgique, a remporté le titre avant même la fin d'un rallye qu'il avait abordé avec un matelas confortable de 25 points d'avance sur son équipier estonien Ott Tänak. Ce dernier, leader de la course depuis vendredi, a été victime d'une sortie de piste dimanche, offrant ainsi le titre à son adversaire. Dans l'ombre d'Ogier Agé de 36 ans, Thierry Neuville - qui a découvert le WRC en 2009 - a souffert pendant sa carrière de la domination du Français Sébastien Ogier. Avec huit titres entre 2013 et 2021 ce dernier a écrasé le rallye mondial, barrant la route à Neuville, second en 2013 puis à nouveau de 2016 à 2019. Et lorsque Sébastien Ogier a pris une semi-retraite en 2022, ne disputant que quelques rallyes dans l'année, c'est le jeune Finlandais Kalle Rovanperä qui a pris sa succession en décrochant le titre en 2022 et 2023. Mais cette année, tant Ogier que Rovanperä n'ont pas participé à la totalité des 13 manches de la saison, ouvrant la voie à Neuville. Le Français a bien décidé de participer aux six dernières manches du championnat lorsqu'il a vu que le titre était à sa portée, mais l'avance de Neuville était déjà trop grande. Fidèle Neuville a rejoint en 2014 Hyundai, à qui il est resté fidèle depuis. C'est la première fois cette année que la marque sud-coréenne remporte le titre des pilotes après s'être adjugé deux fois le titre des constructeurs en 2019 et 2020. Thierry Neuville compte aujourd'hui 21 victoires en WRC dont 2 acquises cette année. Pouvant se montrer très rapide, le Belge est aussi coutumier de petites erreurs qui lui ont valu plusieurs accidents spectaculaires. Mais après 168 départs en rallyes WRC sans pouvoir décrocher le titre, il a mis fin à la malédiction.

Un doublé pour Josi face à Winnipeg Le capitaine Roman Josi a sign Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Roman Josi a brillé samedi en NHL. Le capitaine de Nashville a signé un doublé dans un match gagné 4-1 par les Predators face aux Winnipeg Jets de Nino Niederreiter, auteur quant à lui d'un assist. Aligné durant près de 26 minutes, Roman Josi a ouvert la marque après 9'55 sur un "slap shot" avant de sceller le score dans une cage vide à 1'20 de la fin du troisième tiers. Crédité d'un bilan de +3, il a été désigné deuxième étoile de ce match, la première revenant à son coéquipier Jonathan Marchessault (1 but, 1 assist). Les Predators, qui ont fait la différence dans un troisième tiers gagné 3-0, ont ainsi infligé à la meilleure équipe de la Ligue sa 4e défaite seulement en 21 parties. Pour Nashville, il s'agit simplement de la 7e victoire, en 21 sorties également, mais de la deuxième dans ses trois derniers matches. "Chaque match est important", a expliqué Roman Josi, cité sur le site de la NHL. "Il est encore tôt dans la saison, mais chaque match compte beaucoup pour nous. Dès demain (lundi), nous irons au New Jersey et nous affronterons une autre grande équipe. Nous devons continuer à construire et à jouer encore mieux." Un assist pour Hischier Nashville ira en effet défier lundi à Newark une autre équipe en forme. Leaders de la Conférence Est avec 30 points cumulés en 23 matches, New Jersey et sa colonie suisse ont cueilli samedi un quatrième succès dans leurs cinq dernières rencontres en allant s'imposer 3-2 à Washington. Capitaine des Devils, Nico Hischier en est désormais à 10 matches de suite sans but marqué. "Scotché" à 10 réalisations depuis le 30 octobre, le centre valaisan continue néanmoins de s'illustrer: auteur d'un assist sur le 3-1 de Dougie Hamilton à la 36e, il affiche désormais 21 points à son compteur personnel. Ses coéquipiers Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont quant à eux restés plus discrets dans cette partie. Un autre joueur suisse s'est toutefois mis en valeur samedi, mais sur la côte Ouest: Kevin Fiala a réussi son 6e assist de la saison pour les Kings, vainqueurs 2-1 du Seattle Kraken à Los Angeles.

Lugano-Zurich et Bâle-Servette au menu dimanche Leader de Super League, le FC Zurich pourrait céder son trône dimanche à l'issue de la 15e journée. Le FCZ se déplace dimanche sur le terrain de l'un de ses trois poursuivants immédiats, Lugano, qui accuse comme Bâle et Servette un seul point de retard. Zurich et Lugano, qui en découdront dès 14h15, restent sur une sortie peu convaincante avant la fenêtre internationale. Les Zurichois s'étaient contentés d'un nul - leur deuxième consécutif - à Genève face au Servette FC, alors que les Tessinois s'étaient inclinés 2-1 face à Young Boys au Wankdorf. Les deux autres équipes de tête seront d'ailleurs également aux prises dimanche, à 16h30. Bâle, qui reste sur cinq succès dans ses six derniers matches de Super League, accueille un Servette FC en quête de revanche après l'humiliante défaite (0-6) subie face au FCB le 11 août au Stade de Genève. Le dernier match de cette 15e journée verra Yverdon se déplacer à St-Gall (16h30). Les Yverdonnois feront tout pour éviter une quatrième défaite consécutive en championnat qui les repousserait à huit longueurs des Brodeurs, 6es du classement avant la fenêtre internationale à égalité avec Lausanne.

Max Verstappen puissance 4 à Las Vegas? Dernière ligne droite pour la saison de F1 et première balle de titre pour Max Verstappen, qui a une première chance de conserver sa couronne dimanche à Las Vegas. Dans le faste des rues de la cité du jeu, qui lance le marathon final de trois Grands Prix en trois semaines, avec le Qatar puis l'ultime rendez-vous de l'année début décembre à Abou Dhabi, "Super Max" peut s'offrir son quatrième titre consécutif dans la catégorie reine du sport automobile. Pour y arriver, il lui suffit simplement de devancer le Britannique Lando Norris à l'arrivée du Grand Prix. S'il terminait derrière son concurrent, Verstappen ne devrait alors pas céder plus de deux points au pilote McLaren, tandis que 60 points resteront à distribuer à l'issue de cette 22e manche (sur 24) de la saison. Pour le retour du GP de Las Vegas l'an dernier plus de quarante ans après deux premières courses, Verstappen s'était montré peu emballé par un évènement tourné vers le showbiz à l'issue duquel il s'était imposé. En nocturne S'il ne fait quasiment plus aucun doute que Verstappen conservera sa couronne cette année, en revanche, chez les constructeurs, tout reste à jouer puisque les trois équipes de tête se tiennent en 49 points seulement. McLaren (593 points), devenue mi-septembre la première force du plateau, compte 36 points d'avance sur Ferrari tandis que Red Bull (544 points) complète le top 3 provisoire. Ce Grand Prix aura lieu non pas le dimanche comme d'habitude mais samedi et en nocturne, avec un départ à 22 heures (07h dimanche en Suisse) au coeur du célèbre Strip où des températures particulièrement fraîches sont attendues - ce qui ne manquera pas de compliquer l'exploitation des pneus.

Super League: bonne opération pour le Lausanne-Sport Okou (no 92) jubile après son but Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne-Sport a remporté le derby romand contre Sion lors de la 15e journée de Super League. Une réussite d'Okou à la 81e a fait basculer un match qui semblait destiné à se finir sur un 0-0. Ce succès du LS est précieux dans l'optique de la course aux six premières places. Avec 23 points, l'équipe de Ludovic Magnin pointe désormais du bon côté de la barre. Pour leur part, les Valaisans restent à 17 unités, au 8e rang. Sion a légèrement dominé en première mi-temps alors que le LS s'est montré plus entreprenant après le thé. Les occasions nettes ont été rares. Chouaref a eu la meilleure pour les Valaisans (35e), alors que Fayulu a effectué un arrêt magnifique sur une reprise de Sanches (55e). Mais son exploit a finalement été vain, puisqu'Okou a arraché les trois points après un service d'Oviedo, décisif quelques secondes après son entrée en jeu.

Les Romands battus Genève a eu de la peine à battre Philip Wüthrich Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI La soirée de National League ne fut pas une réussite pour les clubs romands. Genève s'est incliné 3-2 contre Berne, alors que Fribourg a été dominé 5-3 à Ambri. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble comme l'eau et l'huile. Ou comme Genève et une victoire à domicile. Les Aigles semblent allergiques à la victoire aux Vernets depuis leur premier match contre Rapperswil. Cette défaite face aux Ours est en effet la sixième de suite aux Vernets. Et les hommes de Jan Cadieux ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas eu d'opportunités, eux qui se sont retrouvés pendant cinq minutes à 5 contre 4 à la suite de la pénalité de match envers Austin Czarnik (29e). Teemu Hartikainen a d'ailleurs pu égaliser à la toute fin, mais les Genevois auraient dû faire davantage. Revenus à 2-2 grâce à Manninen (52e), les Grenat ont vu les Bernois reprendre les devants, pour de bon, à la 58e, grâce à Untersander. Fribourg se délite Battu à domicile par Lausanne vendredi soir, Fribourg n'avait pas le droit de ne faire un week-end qu'à un point. C'est pourtant ce qui s'est passé avec une défaite 5-3 au Tessin. Après s'être répondu au cours du premier tiers, Schmid ouvrant la marque et Douay égalisant, les deux équipes ont laissé les pénalités décider de la suite du match. Ambri n'a pas su en profiter, alors que Gottéron a pu prendre les devants par De la Rose (28e). Seulement Fribourg a perdu pied au début du troisième tiers, comme la veille face au LHC, mais avec de plus graves conséquences. Les Léventins ont inscrit trois buts en moins de quatre minutes. Sur le 2-2 et le 4-2, difficile de ne pas accuser Bryan Rüegger. Le remplaçant de Berra n'a pas été à la hauteur. Diaz a redonné un peu d'espoir à la 46e, mais cela n'a pas suffi. A noter les trois assists de DiDomenico, ancien Dragon passé à Ambri. Ajoie s'incline de peu Après leur exploit de la veille et cette victoire 2-1 face à Zurich, les Jurassiens n'avaient vraiment pas la tâche facile en devant se rendre aux Grisons pour affronter Davos. Les joueurs de Josh Holden ont d'ailleurs bien pris soin d'appuyer très tôt sur l'accélérateur histoire de profiter de leur plus grande adaptation à l'altitude. Après vingt minutes, les locaux menaient 3-0 et Greg Ireland a sorti Ciaccio au profit de Benjamin Conz. Contraints de présenter un autre visage, les Ajoulots ont utilisé leur power-play pour revenir à une longueur sur deux buts de Devos. Kessler a redonné de l'air aux Davosiens et le 4-3 de Hazen à la 56e est venu trop tard. Et de quatre! Bienne a enchaîné pour sa part un quatrième revers de rang en allant s'incliner 4-3 ap à Kloten. Et les Seelandais peuvent nourrir des regrets puisqu'ils menaient 3-2 à la 45e sur un très joli but de Nicolas Müller, parfaitement servi par le jeune Niklas Blessing. Seulement les Bernois ont subi l'égalisation à la 59e lorsque les Aviateurs ont sorti leur gardien. Et lors de la prolongation, c'est le désormais meilleur buteur du championnat Miro Aaltonen qui a donné la victoire aux Zurichois en supériorité numérique à la 64e. Dans le dernier match de la soirée, Zurich a disposé de Lugano 5-1. Les Lions sont deuxièmes avec trois points de retard sur Davos, mais avec deux parties en moins.

Premier League: le champion fait du surplace Un doublé pour James Maddison Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City fait du surplace en Premier League. Les quadruples champions en titre ont concédé un troisième revers consécutif, s'inclinant 4-0 à domicile contre Tottenham lors de la 12e journée. Toutes compétitions confondues, cela fait même désormais cinq défaites de suite pour l'équipe de Pep Guardiola. Le technicien catalan n'avait jamais encore connu une telle série noire dans sa carrière. Avec Manuel Akanji, les Citizens ont rapidement été surpris par les Spurs. Un doublé de Maddison (13e/20e) a mis les Londoniens sur la bonne voie avant que Porro (52e) et Johnson (93e) ne mettent fin à 52 matches d'invincibilité à domicile pour City. Liverpool, qui se déplacera dimanche chez la lanterne rouge Southampton, aura l'occasion de faire le trou en tête. En cas de succès, les Reds prendraient huit points d'avance sur Manchester City. Chelsea (2-1 à Leicester), Arsenal (3-0 contre Nottingham) et Brighton (2-1 à Bournemouth) ont tous gagné samedi et sont sur les talons des Citizens, à une longueur.

Super League: Lucerne et YB dos à dos Thibault Klidje égalise pour Lucerne Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Les Young Boys n'ont pas décroché le succès espéré samedi lors de la 15e journée de Super League. Les Bernois ont fait 1-1 à Lucerne et restent ainsi sous la barre. Sur une pelouse débarrassée de la neige grâce aux supporters lucernois, qui ont travaillé toute la journée, le match a été très disputé, avec beaucoup d'engagement et de fautes. Les visiteurs ont ouvert le score par Males (34e), après un contre bien mené et une passe décisive de Virginius. Lucerne, qui a souvent dominé dans le jeu, a obtenu la récompense de ses efforts avec l'égalisation de Klidje (79e), validée par la VAR après un long examen. Nul entre les deux derniers Le duel entre les deux derniers s'est conclu sur un nul 1-1 au Letzigrund entre Grasshopper et Winterthour. Les Sauterelles ont cru empocher les trois points après la réussite du joker Muci à la 78e, cinq minutes après son entrée en jeu. Mais les visiteurs ont égalisé dans les arrêts de jeu par Arnold (91e). Le nouvel entraîneur de GC, Thomas Oral, a pu mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend. Son équipe reste dernière avec dix points, soit deux de moins que "Winti".