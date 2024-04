Lugano enfonce GC ++ La Suisse reste dans le groupe A

GP des Amériques: podium 100% espagnol dans le sprint Maverick Vinales sans rival lors du sprint à Austin Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS L'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) a remporté le sprint du GP des Amériques MotoGP à Austin. Il a devancé ses compatriotes Marc Marquez (Ducati-Gresini) et Jorge Martin (Ducati-Pramac). Auteur de la pole position, Vinales - qui avait déjà gagné le sprint au Portugal - a pris la tête dès le départ et n'a pas été inquiété durant les 10 tours de la course. Il s'est imposé avec 2''294 d'avance sur Marc Marquez, toujours à l'aise à Austin. Les Espagnols ont même signé un quintuplé. Le rookie Pedro Acosta (Gas Gas) a en effet fini 4e devant Aleix Espargaro (Aprilia).

Super League: bonne opération pour Saint-Gall Victor Ruiz jubile après avoir marqué le 2-1 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall a obtenu un succès important en battant Yverdon 5-1 lors de la 32e journée de Super League. Les Brodeurs ont ainsi fait un pas vers le bon côté de la barre. Ce sont pourtant les visiteurs qui ont tiré les premiers par Liziero dès la 4e. Mais ensuite, les Saint-Gallois ont nettement dominé et souvent menacé la défense yverdonnoise. Zanotti a égalisé (17e) avant que son équipe ne fasse la différence en seconde période par Ruiz (49e), Akolo (56e), Toma (84e) et Witzig (90e/pen). Avec ces trois points, Saint-Gall se hisse au 5e rang avec 47 points, un de moins que le FC Zurich. Winterthour (6e/46 pts) et Lucerne (7e/43 pts) auront donc la pression dimanche lors de leurs déplacements respectifs à Lausanne contre le Stade Lausanne-Ouchy et à Berne face aux Young Boys.

Super League: Lugano enfonce GC Celar marque sur penalty Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Le choc psychologique n'a pas fonctionné pour Grasshopper. Malgré l'arrivée de Marco Schällibaum sur le banc, l'équipe zurichoise a subi un nouveau revers, 1-0 à domicile contre Lugano. Lors de cette 32e journée de Super League, les Sauterelles n'ont pas montré les progrès attendus par leurs fans. Menés rapidement après un penalty de Celar (10e) consécutif à une main, les hommes de Schällibaum ont surtout affiché de grosses limites, surtout offensives, qui les laissent en position de barragiste. Lugano, pour sa part, poursuit sur sa lancée positive avec désormais sept succès et un nul lors de ses huit derniers matches. Les bianconeri occupent même le 2e rang en attendant les rencontres dominicales. Le Lausanne-Sport a confirmé sa bonne forme en prenant la mesure du FC Zurich 1-0 grâce à Diabaté (26e). Les Vaudois ont ainsi joué un mauvais tour aux Zurichois, qui sont toujours en lutte pour figurer dans le top 6 au soir de la 33e ronde du championnat.

La Suisse bat l'Allemagne et reste dans le groupe A Colin Muller et ses joueuses ont conservé leur place dans le groupe A Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'équipe de Suisse dames a conclu le championnat du monde d'Utica sur une note positive, mais dans la douleur. Les protégées du coach Colin Muller ont battu l'Allemagne 3-2 après prolongation dans le match pour la 5e place et figureront donc toujours dans le groupe A lors du Mondial 2025. Battues dans leurs cinq premiers matches disputés dans l'Etat de New York, les Suissesses ont donc relevé la tête au meilleur moment samedi. Elles se conteront d'avoir assuré leur place parmi les cinq meilleures nations du monde, même si elles rêvaient de médaille dans ces joutes. Samedi, la star de l'équipe Alina Müller a su prendre ses responsabilités face à des Allemandes résilientes. L'attaquante de Boston dans la nouvelle Professionnal Women's Hockey League a inscrit le premier but du match à la 18e, avant d'offrir la victoire à son équipe à 57'' de la fin de la prolongation.

Olympic et Massagno s'imposent à domicile Kazadi (à droite) a brillé samedi face aux Lions Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les favoris ont imposé leur loi à domicile samedi dans l'acte I des demi-finales de SBL messieurs. Olympic et Massagno ont tous deux signé leur quatrième succès en autant de matches dans ces play-off. Quintuple tenant du titre et vainqueur de la phase préliminaire, Fribourg a écrasé les Lions de Genève 95-61 à St-Léonard. Deuxième du tour qualificatif, Massagno s'est pour sa part imposé 93-72 devant l'invité-surprise du dernier carré, Union Neuchâtel. Olympic a fait la différence d'entrée face aux Lions, qui ont eu besoin de cinq matches pour mater Monthey en quart de finale. Les hommes du coach Thibaut Petit ont inscrit les 15 premiers points du match, prenant jusqu'à 24 longueurs d'avance (31-7) après quelques secondes de jeu dans le deuxième quart. Un partiel de 11-0 a alors permis aux Lions de Genève de se relancer. Porté par Jonathan Kazadi (17 points, 6 rebonds), Olympic n'a cependant pas desserré son étreinte, remportant le troisième quart sur le score de 20-10 pour entamer l'ultime période avec une marge de 27 unités (68-41). Massagno n'a pas non plus tremblé face à Union, qui a créé la surprise en sortant Vevey Riviera en quart. Keith Clanton (17 points, 13 rebonds, 6 assists) et ses équipiers ont rapidement pris les commandes, menant 25-16 après 10' de jeu. Les Tessinois ont enfoncé définitivement le clou dans le troisième quart en s'offrant un matelas de 18 points (69-51 après 29'16).

Une finale Ruud - Tsitsipas à Monte-Carlo Casper Ruud a sorti Novak Djokovic en demi-finale à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le Masters 1000 de Monte-Carlo n'aura pas droit à sa finale de rêve. Novak Djokovic (ATP 1) et Jannik Sinner (ATP 2) ont tous deux été sortis en demi-finales, battus respectivement par Casper Ruud (ATP 10) et Stefanos Tsitsipas (ATP 12). Novak Djokovic devra donc encore patienter avant de jouer sa première finale de l'année. Le no 1 mondial, sorti en demi-finale à Melbourne et en 16e de finale à Indian Wells pour ses deux premiers tournois de la saison, s'est incliné 6-4 1-6 6-4 devant Casper Ruud samedi après-midi. En rodage cette semaine, Novak Djokovic a pourtant survolé les débats dans le deuxième set après avoir été lâché par son coup droit dans la manche initiale. Et il a trouvé les ressources pour revenir de 1-4 à 4-4 dans l'ultime set. Mais il a craqué sur son service à 4-5, commettant même une double faute sur le dernier point. Casper Ruud a donc décroché son premier succès face à Novak Djokovic, à l'occasion de leur sixième duel. Le Norvégien, double finaliste à Roland-Garros, n'avait en outre jamais battu de membre du top 3 avant cette demi-finale (11 défaites en autant de matches jusque-là, et même aucun set remporté auparavant!). La première demi-finale a vu Stefanos Tsitsipas infliger sa deuxième défaite de l'année à Jannik Sinner. Le Grec, sacré en 2021 et 2022 à Monte-Carlo, s'est imposé 6-4 3-6 6-4 devant l'Italien, qui visait son quatrième titre de la saison après Melbourne, Rotterdam et Miami. Il est revenu de loin au troisième set, où il fut mené 4-2. Une erreur d'arbitrage fatale Jannik Sinner s'est montré fataliste au sujet d'une erreur d'arbitrage qui l'a privé d'un double break dans le dernier set, alors qu'il menait 3-1. "C'est arrivé... On ne peut plus rien y faire, c'est déjà du passé", a commenté en conférence de presse le no 2 mondial, qui a souffert de crampes aux cuisses en fin de match. Une double faute non signalée de Stefanos Tsitsipas aurait en effet dû lui permettre de mener 4-1 service à suivre. "Mais oui, c'est difficile à accepter. C'est difficile à avaler parce que par moments je jouais vraiment bien et tactiquement, tout allait dans le bon sens pour moi", a-t-il ajouté.

Grand National: victoire d'un des favoris Paul Townsend jubile après sa victoire Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland I am Maximus, monté par Paul Townsend, a remporté le Grand National à Aintree. Ce cheval était co-favori à 7 contre 1 lors de cette légendaire course de steeplechase longue de 6,907 km. Vainqueur l'an passé, Corach Rambler n'a pas été en mesure de rééditer son exploit, avec une chute dès le premier des trente obstacles à franchir. I am Maximus l'a emporté devant Delta Work (Jack Kennedy) et Minella Indo (Rachael Blackmore), qui étaient tous deux cotés à 28 contre 1. Rachael Blackmore était devenue la première femme à remporter le Grand National en 2021. La première édition de cette course tenue près de Liverpool avait eu lieu en 1839.

Heinz Günthardt: "Nous étions vraiment proches" Heinz Günthardt retenait le positif de ce week-end biennois Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Malgré la défaite des Suissesses en match de qualification de la Billie Jean King Cup (0-4), le capitaine Heinz Günthardt retient le positif de ces deux jours de compétition. "Nous étions vraiment proches. Les joueuses ont très bien joué et ont tout donné contre une équipe polonaise qui est sans doute l'une des meilleures du monde", a déclaré le Zurichois en conférence de presse. Pour le capitaine, le résultat du deuxième simple, perdu en trois manches par Céline Naef, a décidé du sort de la rencontre. "A 1-1, la pression aurait été sur les favorites et même si Swiatek avait gagné son deuxième simple, nous aurions pu revenir à 2-2. Ensuite, tout aurait été possible sur le double." Passée à deux points de la victoire vendredi contre Magdalena Frech, la Schwytzoise n'a néanmoins pas trop de regrets. "J'ai tout donné, mais à la fin ces deux points m'ont manqué. C'est difficile de dire ce que j'aurais pu faire différemment car mes adversaires ne m'ont fait aucun cadeau", a-t-elle lâché. Malgré cette défaite, Heinz Günthardt reste confiant en vue du barrage que la Suisse devra disputer pour espérer conserver sa place dans l'élite mondiale. "Cela dépendra de notre adversaire, nous n'avons pas été vernis par le tirage au sort ces derniers temps", a-t-il lâché. "Je ne connais pas non plus le futur programme de Belinda Bencic, mais quoiqu'il en soit nous serons en mesure d'aligner une équipe compétitive."

Tstitsipas sort Sinner en demi-finale à Monte-Carlo Stefanos Tsitsipas peut rêver d'un 3e titre à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Sacré en 2021 et 2022 dans la Principauté, Stefanos Tsitsipas (ATP 12), disputera dimanche sa troisième finale à Monte-Carlo. Le Grec a sorti Jannik Sinner (ATP 2) en demi-finale samedi après-midi. Stefanos Tsitsipas s'est imposé 6-4 3-6 6-4 en 2h40' face au vainqueur de l'Open d'Australie, qui subit ainsi sa deuxième défaite de l'année en 27 matches disputés. Le Grec pourrait bien retrouver dimanche le no 1 mondial Novak Djokovic, qui doit affronter Casper Ruud dans la deuxième demi-finale. Jannik Sinner, dont le seul précédent échec de l'année avait été enregistré en demi-finale à Indian Wells face à Carlos Alcaraz, semblait pourtant avoir le match en main. L'Italien s'est ainsi procuré deux balles de double break à 3-1 dans le set décisif, avant de mener 4-2. Mais l'Italien a craqué sur le plan physique, souffrant même de crampes en fin de partie. Après avoir écarté 10 balles de break consécutives, il a cédé sur la 11e à 4-3. Stefanos Tsitsipas a fini en trombe, signant le break sur ses deux derniers jeux de retour pour s'adjuger les quatre derniers jeux du match.

La Suisse éliminée en phase de poule à Hong Kong Molteni (15) et la Suisse ont éliminés en phase de poule du TQO de Hong Kong Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse masculine a laissé filer sa première opportunité de décrocher un ticket pour le tournoi olympique de 3x3. Les Helvètes ont été sortis dès la phase de poules dans le TQO de Hong Kong, où un seul ticket par genre est attribué. Battus 22-15 par les Pays-Bas vendredi, Jonathan Dubas, Marco Lehmann, Gilles Martin et Westher Molteni ont pourtant battu successivement l'Autriche (19-18) puis Hong Kong (21-19) samedi. Mais ils connaissaient leur sort avant même d'affronter l'hôte de ce premier Tournoi de qualification olympique. La victoire arrachée sur le fil par l'Autriche face aux Pays-Bas (18-17) a en effet ôté tout espoir de qualification à la Suisse. Après avoir marqué 34 points dans ses deux premières sorties, la sélection helvétique ne pouvait plus espérer dépasser l'Autriche (2 victoires, 57 points inscrits) et les Pays-Bas (2 victoires, 55 points). Il lui aura manqué 1 panier au final... L'équipe de Suisse, qui devait sa place dans ce premier TQO au retrait d'Israël, peut toujours espérer se qualifier pour Paris 2024. Elle bénéficiera d'une deuxième opportunité à l'occasion du troisième TQO (16-19 mai à Debrecen), où trois tickets par genre seront attribués. Elle pourra alors aussi compter sur le renfort éventuel des joueurs de Fribourg Olympic Natan Jurkovitz et Jonathan Kazadi, pas disponibles en avril.

Angleterre: quatrième but de la saison pour Fabian Schär Isak ouvre le score pour Newcastle Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Fabian Schär continue de briller en Premier League. Le défenseur suisse a inscrit son quatrième but de la saison lors du large succès 4-0 de Newcastle contre Tottenham lors de la 33e journée. Schär a marqué le dernier but de la tête sur un corner botté par Gordon à la 87e. Les autres réussites des Magpies ont été l'oeuvre d'Isak (30e/51e) et de Gordon (32e). Ce revers cinglant constitue une mauvaise opération pour Tottenham dans la lutte en vue du top 4 qualificatif pour la Ligue des champions.

Naef battue par Swiatek, la Suisse éliminée C Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Battue par la Pologne, la Suisse ne participera pas à la phase finale de la Billie Jean King Cup. Iga Swiatek a apporté samedi le troisième point à son pays en dominant Céline Naef 6-4 6-3. Malgré une belle entame de match et une réaction d'orgueil dans le deuxième set, la jeune Schwytzoise (18 ans) n'a pas réalisé l'exploit nécessaire à la Suisse samedi à Bienne. Très entreprenante, et profitant des imprécisions de la no 1 mondiale, Céline Naef a pourtant réalisé un break blanc dès le troisième jeune du match, avant de le confirmer avec autorité, laissant la Polonaise sur place lors de plusieurs échanges. Mais Iga Swiatek a montré pourquoi elle domine le circuit féminin depuis maintenant trois ans. Elle a ainsi récupéré sa mise en jeu et s'est adjugé la manche initiale sur sa première opportunité. Menée 4-0 dans le deuxième set, Céline Naef a bien signé le break à deux reprises pour se relancer, mais cela n'a pas suffi à faire douter la Polonaise. Direction les barrages Cette défaite en qualifications envoie l'équipe du capitaine Heinz Günthardt en barrages. Elle y affrontera une nation de l'échelon inférieur au mois de novembre avec l'objectif de garder sa place dans l'élite mondiale.

Nadal affrontera Cobolli pour son retour Nadal affrontera Flavio Cobolli à Barcelone pour son retour aux affaires Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Rafael Nadal (37 ans), qui n'a plus joué en compétition depuis plus de trois mois, fera son retour sur la terre battue du tournoi ATP 500 de Barcelone la semaine prochaine. Le gaucher espagnol affrontera au 1er tour l'Italien Flavio Cobolli, selon le tirage au sort effectué samedi. Il mène 6-0 dans leur face-à-face. Le Majorquin aux 22 titres du Grand Chelem, redescendu à la 646e place mondiale, n'a plus joué sur le circuit depuis sa défaite en quart de finale à Brisbane le 5 janvier. Il a depuis déclaré forfait successivement à Doha, Indian Wells et Monte-Carlo, invoquant à chaque fois la même raison: "Mon corps ne me le permet pas."

La Suisse bat l'Autriche et conserve ses chances Westher Molteni (ici avec le Team Lausanne) et la Suisse ont signé une première victoire au TQO de Hong Kong (photo d'archives). Image: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY L'équipe de Suisse de 3x3 peut toujours espérer obtenir son billet pour les JO de Paris ce week-end. A Hong-Kong, elle a remporté son deuxième match du tournoi qualificatif contre l'Autriche (19-18). La partie a pourtant très mal débuté pour les Suisses, rapidement menés 4-0. Il a fallu attendre deux lancers francs de Jonathan Dubas pour les voir inscrire leurs premiers points. L'équipe helvétique s'est ensuite accrochée et a profité des nombreuses fautes autrichiennes pour rester au contact. Un tir primé de Dubas a ensuite permis à la Suisse d'égaliser à 17-17, avant que Marco Lehmann n'offre la victoire à ses couleurs d'un lay-up décisif. Pour se qualifier pour les demi-finales, les Suisses devront s'imposer avec une bonne marge lors de leur troisième et dernier match de poule contre Hong-Kong. Cette rencontre est prévue à 14h50, heure suisse.