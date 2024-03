Lugano pousse Gottéron à un 7e match ++ Le titre pour La Tchaux

L'Allemagne confirme son regain de forme face aux Pays-Bas Kroos (de dos) et l'Allemagne ont confirmé leur regain de forme mardi Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner L'Allemagne a confirmé son regain de forme à un peu moins de trois mois de l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet) à domicile. La Mannschaft a battu les Pays-Bas 2-1 mardi soir à Francfort, trois jours après avoir dominé une bien pâle équipe de France Menés au score à la quatrième minute de jeu sur une reprise de volée de Joey Veerman, les hommes de Julian Nagelsmann ont inversé la rencontre par des réalisations de Maximilian Mittelstädt (11e) et de Niclas Füllkrug (85e) pour emmagasiner un maximum de confiance en vue du tournoi continental. Parmi les adversaires de la Suisse à l'Euro, la Hongrie a également connu la victoire mardi, s'imposant 2-0 face au Kosovo en forçant la décision en deuxième mi-temps pour signer un 14e match consécutif sans défaite. L'Ecosse s'est en revanche inclinée 1-0 à domicile devant l'Irlande du Nord.

Irlande-Suisse 0-1: Signé Shaqiri! Shaqiri (au centre) a signé le seul but du match Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après cinq matches sans le moindre succès, la Suisse a retrouvé le goût de la victoire. Elle s'est imposée 1-0 mardi soir à Dublin face à l'Irlande pour conclure le premier rassemblement de l'année sur une bonne note. Remplaçant samedi à Copenhague lors du 0-0 contre le Danemark, Xherdan Shaqiri fut le grand vainqueur de la soirée. Le Bâlois a inscrit le seul but de la rencontre à la 23e minute sur une frappe imparable. Avec son 30e but en sélection, il a rappelé à Murat Yakin qu'il restait, malgré ses 32 ans, ses kilos en trop et son manque de rythme, tout simplement irremplaçable. Dans ce nouveau système qui privilégie désormais l'art de bien défendre, se priver sans doute du seul joueur créatif de la sélection serait aberrant. Comme à Copenhague, cette Suisse version 2024 a ressemblé à une équipe qui ne cherche plus vraiment à imposer son football, mais qui se veut être bien incommode à affronter. La question est de savoir si cela permettra d'aller loin à l'Euro. Un très large turnover Sept changements: Murat Yakin avait procédé au large turnover attendu trois jours après le 0-0 de Copenhague. Seuls Fabian Schär, Granit Xhaka, Silvan Widmer et Dan Ndoye - déjà indispensable ? - ont été reconduits parmi ceux qui figuraient dans le onze de départ au Danemark. Avec le néophyte Vincent Sierro aux commandes, au côté bien sûr de Granit Xhaka, les Suisses ont pris très vite la main sur cette rencontre face à des Irlandais qui n'ont toujours que leur légendaire "fighting spirit" à offrir. Pour le reste, le jeu proposé demeure bien pauvre. L'honnêteté commande de préciser que celui de l'équipe de Suisse ne fut pas d'une grande richesse à l'image des manquements d'un Eray Cömert, dont les récentes performances sous le maillot du FC Nantes ne justifiaient pas vraiment sa titularisation. Comme samedi, Ndoye semblait, ainsi, le seul en mesure de porter le danger à l'image d'un premier déboulé à la 10e. Les Suisses pouvaient toutefois concrétiser leur supériorité grâce à Shaqiri. A l'origine de ce coup franc avec sa percée plein axe, Zeki Amdouni peut revendiquer une part de ce but qui mettait un terme à une longue disette de... 246 minutes pour l'équipe de Suisse. A la 40e, les Suisses étaient tout près de doubler la mise. Sur une erreur de relance adverse, Xhaka tentait sa chance de loin pour trouver le poteau gauche de Gavin Bazunu. Cela devait être la dernière action du capitaine, remplacé à la pause par Remo Freuler. Vincent Sierro peut y croire Sans son capitaine, la Suisse a trop vite abandonné l'initiative du jeu pour que la performance d'ensemble livrée à Dublin reste dans les mémoires. Brillant en début de rencontre, Sierro n'a ainsi, pas pu poursuivre dans le même registre. Mais il est indéniable que l'apport du Valaisan pourrait s'avérer précieux dans trois mois en Allemagne. Deuxième néophyte lancé dans le bain à Dublin, Dereck Kutesa a eu droit à la dernière demi-heure qui a surtout vu la Suisse s'accrocher à ce 0-0. Le Genevois part de plus loin que Sierro, mais rien ne dit qu'il ne pourra pas figurer dans la liste des 23 pour l'Euro si sa fin de saison est flamboyante comme peuvent l'espérer les supporters du Servette FC.

Lugano emmène Fribourg au match 7 Marco Müller (en noir) et le HC Lugano ont obtenu le droit de disputer un septième match face à Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le quart de finale entre Fribourg et Lugano se décidera lors d'un acte VII de tous les dangers pour les Dragons. Mardi au Tessin, les bianconeri ont gagné 4-2 et reviennent à 3-3 dans la série. Les Fribourgeois ont une nouvelle fois payé leur indiscipline au Tessin. A la 6e minute de jeu, Benoît Jecker a été prié de rejoindre les vestiaires après un coup de genou asséné à Michael Joly et a forcé ses coéquipiers à jouer à 4 contre 5 pendant cinq minutes. Le Canadien du HCL s'est fait justice lui-même en se retrouvant à la conclusion d'une triangulation initiée par Daniel Carr et Calvin Thürkauf (8e). Reto Berra a ensuite vu son poteau renvoyer un essai de Calle Andersson. Fribourg aurait pu égaliser lors du premier tiers-temps, mais Christoph Bertschy a buté à deux reprises (14e, 16e) sur un Niklas Schlegel à nouveau en grande forme. Le portier de Lugano s'affirme comme le grand homme de cette série côté tessinois. Il a tout de même cédé face à Raphael Diaz, auteur du 1-1 à la 23e après un joli numéro derrière son but. Le défenseur de Gottéron n'avait pas encore marqué cette saison en National League. Deux buts en 67'' Mais Lugano a rapidement repris les devants, en frappant par deux fois en l'espace de 67 secondes. Santeri Alatalo, d'un envoi lointain placé au-dessus de la jambe droite de Berra (25e, encore à 5 contre 4) et Stéphane Patry, d'un maître-tir dans la lucarne du portier fribourgeois, ont marqué les buts décisifs. Killian Mottet a bien réduit le score juste après la mi-match (32e), mais les hommes de Christian Dubé ne sont pas parvenus à empêcher Lugano de revenir à leur hauteur dans cette série. Dans la cage vide, Mario Kempe a même aggravé la marque à 17 secondes du terme.

La Chaux-de-Fonds remporte un deuxième titre consécutif La joie des joueurs du HCC, qui ont conquis un 2e titre consécutif de champion de Swiss League Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le HC Chaux-de-Fonds est champion de Swiss League! Les Abeilles ont remporté un deuxième titre consécutif en battant les GCK Lions 3-1 dans l'acte V de la finale des play-off, mardi à la patinoire des Mélèzes. Le HCC est la première équipe depuis Lausanne en 2010 à conserver son titre de champion de deuxième division. Un an après avoir battu Olten en quatre matches, les joueurs de Louis Matte ont cette fois disposé des GCK Lions au terme de cinq duels. Lors de cet acte V, les Chaux-de-Fonniers ont construit leur succès dans le tiers médian, d'abord par Toms Andersons, opportuniste pour reprendre un centre en retrait de Sondre Olden (23e). Une rupture éclair des Abeilles a ensuite permis à Loïc In-Albon de doubler la mise (34e). Déjà buteur lors du dernier acte de la finale l'année dernière à Olten, In-Albon s'est offert un doublé en envoyant une belle passe d'Andersons dans la lucarne de Lorin Grüter (44e). Les Lionceaux ont sauvé l'honneur à la 56e minute avec un but de Timotée Schaller.

La Géorgie bat la Grèce aux tirs au but en finale des barrages La Géorgie de Willy Sagnol disputera son premier Euro cet été Image: KEYSTONE/EPA La Géorgie jouera sa première phase finale dans un championnat international cet été en Allemagne. La sélection de l'ex-international français Willy Sagnol s'est qualifiée pour l'Euro 2024 en sortant la Grèce en finale des barrages. Les Géorgiens se sont imposés 4-2 aux penalties mardi à Tbilissi, alors que le score était de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Ils figureront dans le groupe F de l'Euro en compagnie de la Turquie - leur premier adversaire en Allemagne -, du Portugal et de la Tchèque. Pour la Grèce, championne d'Europe il y a tout juste 20 ans, la disette se poursuit en revanche dans les grands rendez-vous. Les Grecs ont manqué les deux derniers championnats d'Europe ainsi que les deux dernières Coupes du monde.

Vincent Sierro titulaire Vincent Sierro: un baptême du feu ce soir à Dublin. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Murat Yakin a opéré sept changements pour affronter l’Irlande ce soir à Dublin par rapport à son onze de départ contre le Danemark. Titulaire, Vincent Sierro fera ses premiers pas en équipe de Suisse. Le Valaisan évoluera au cœur du jeu aux côtés de Granit Xhaka et de Michel Aebischer. Murat Yakin a reconduit son système en 3-5-2 avec, comme samedi à Copenhague, Silvan Widmer et Dan Ndoye sur les côtés. Xherdan Shaqiri et Zeki Amdouni formeront le duo d’attaque. Légèrement touchés, Manuel Akanji et Ruben Vargas ne figurent pas sur la feuille de match. A noter enfin que Fabian Schär honorera sa 80e sélection. Le Saint-Gallois avait connu son baptême du feu le 14 août 2013 à Bâle lors de la victoire 1-0 en match amical face au Brésil. La Suisse évoluera ce soir dans la composition suivante : Mvogo ; Cömert, Schär, Elvedi ; Widmer, Sierro, Xhaka, Aebischer, Ndoye ; Shaqiri, Amdouni.

La Suisse s'impose en Albanie et garde la tête de son groupe Franck Surdez (à gauche) a inscrit le premier but des Rougets sur coup-franc. Image: KEYSTONE/Carole Lauener L'équipe de Suisse est toujours invaincue dans les qualifications pour le prochain Euro M21. Opposés à l'Albanie mardi à Tirana, les Rougets se sont imposés 3-1. L'ouverture du score des Suisses est venue du pied de Franck Surdez. L'ancien joueur de Neuchâtel Xamax, transféré à La Gantoise cet hiver, a transformé un coup-franc direct à l'orée de la surface albanaise, peu avant la demi-heure de jeu (28e). Les joueurs du sélectionneur Sascha Stauch ont assuré leur succès en deuxième période. Quelques instants après avoir remplacé Surdez, le milieu de terrain du LS Alvyn Sanches a permis à la Suisse de doubler la mise sur corner (59e). Le troisième but a été marqué par Aaron Keller (76e), avant une réduction du score tardive des Albanais. Avec ce succès, les Rougets gardent la tête du groupe E avec un point d'avance sur la Roumanie, victorieuse en Arménie plus tôt dans l'après-midi. Leurs deux prochains matches de qualification sont agendés au mois de septembre, avec la réception de l'Albanie et un déplacement au Monténégro.

Les JO devraient coûter de 3 à 5 milliards d'euros d'argent public Selon Pierre Moscovici, les JO 2024 coûteront de 3 à 5 milliards d'euros d'argent public Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les Jeux olympiques de Paris "devraient coûter" entre trois et cinq milliards d'euros d'argent public. Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, l'a affirmé sur France Inter mardi. "On ne connait pas encore le coût des JO", a dit M. Moscovici, "la Cour des comptes va l'auditer après les JO". "Ces Jeux devraient coûter entre 3, 4, 5 milliards, nous verrons bien mais ce n'est pas cela qui va avoir un impact absolument massif" sur la dette, a-t-il précisé. A la question d'une auditrice sur l'impact des JO 2024 sur la dette, M. Moscovici a répondu qu'il serait "modéré". Jusqu'à présent, Pierre Moscovici évoquait le chiffre de 3 milliards d'euros d'argent public pour les JO. En 2023, les documents budgétaires faisaient état d'investissements publics de 2,44 milliards d'euros (dont 1,3 milliard pour l'Etat ou encore 260 millions pour la ville de Paris). Mais, au total, la facture publique n'est pas possible à faire car tous les coûts ne sont pas connus. Se sont ajoutées récemment par exemple les primes de 1900 euros données aux policiers, qui pourraient grever la facture publique de 500 millions d'euros. 96% d'argent privé Actuellement, la facture provisoire des JO - argent public et privé mêlé - est d'environ 9 milliards d'euros. Le comité d'organisation des JO (Cojo) a un budget de 4,4 milliards d'euros composé à 96% d'argent privé, auquel s'ajoute le budget de la Solideo, chargée de construire les ouvrages pérennes, environ 4,4 milliards d'euros également dont 1,7 milliard d'argent public. Signe que les temps sont durs pour boucler le budget à quatre mois pile des JO, le Cojo a récemment sollicité la région Ile-de-France pour lui demander si elle pouvait prendre en charge financièrement les déplacements de 200'000 accrédités (athlètes, officiels, journalistes...), soit un budget d'un peu moins de 10 millions d'euros.

Faute de preuves concluantes, Acerbi échappe à une sanction Francesco Acerbi (à droite) échappe à une sanction après avoir été accusé de racisme Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Francesco Acerbi n'a pas été sanctionné faute de preuves concluantes. Le défenseur de l'Inter était accusé d'insulte à caractère raciste par le défenseur de Naples Juan Jesus. "Considérant que le niveau minimal de certitude raisonnable quant au contenu discriminatoire de l'infraction commise n'a pas été atteint, il a été décidé de ne pas appliquer les sanctions prévues par l'article 28 du Code de la justice sportive", a expliqué dans un communiqué Gerardo Mastandrea, le juge de la Fédération italienne en charge des questions disciplinaires. Selon cet article, Francesco Acerbi (36 ans) était passible d'une suspension d'au moins dix matches de championnat, ce qui aurait mis fin à sa saison et compromis fortement sa participation à l'Euro-2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet). "Le contenu discriminatoire, sans remettre en cause la bonne foi (de Juan Jesus), ne semble avoir été perçu que par le seul joueur offensé, sans l'appui d'aucune preuve externe, que ce soit audio, vidéo et même témoignage", relève le jugement de la FIGC. "Insupportable" Le 17 mars dernier, lors du choc de la 29e journée entre l'Inter Milan, leader de la Serie A, et Naples, champion en titre, Juan Jesus avait averti l'arbitre du match qu'Acerbi lui a fait une remarque raciste alors que les deux joueurs étaient à la lutte sur un corner. A l'issue de la rencontre, Jesus avait expliqué qu'Acerbi s'était "rendu compte qu'il était allé trop loin" et lui avait présenté ses excuses. Le lendemain, Acerbi, convoqué pour deux matches amicaux de l'Italie, avait quitté le rassemblement de la Nazionale après avoir donné sa version des faits et déclaré qu'il "n'avait pas (eu) l'intention d'être diffamatoire, dénigrant ou raciste". "Les commentaires d'Acerbi ne correspondent pas à la réalité et avec ce qu'il m'a dit", avait réagi Juan Jesus sur ses réseaux sociaux. "C'est insupportable (...) il faut combattre le racisme ici et maintenant".

Championnats de Suisse: Meillard en or en géant Lo Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Loïc Meillard a décroché à Lenzerheide son deuxième titre national en géant après 2022. En l'absence de Marco Odermatt, il a devancé Gino Caviezel de 0''47 et Sandro Zurbrügg de 0''75. Meillard (27 ans) était deuxième après le parcours initial, à 0''21 de Justin Murisier. Mais celui-ci a manqué sa seconde manche et aSki reculé au 10e rang. Marco Odermatt, qui était le tenant du titre, a cette fois renoncé à s'aligner. Il s'est rendu en vacances en Egypte avec son amie. Premier titre pour Nicole Good Nicole Good (26 ans) a pour sa part obtenu son premier titre national en remportant le slalom devant Aline Höpli et Lorina Zelger. Mais c'est Michelle Gisin (30 ans) qui aurait dû l'emporter. La double championne olympique de combiné (2018/2022) n'a encore jamais été sacrée au niveau national. Elle a obtenu une fois l'argent et six fois le bronze, mais jamais l'or. A Lenzerheide, elle a dominé la manche initiale, prenant notamment 1''32 à Nicole Good. En finale, elle a encore augmenté son avance... avant de ralentir nettement sur la fin, de manière volontaire! Michelle Gisin a ainsi montré avoir les capacités pour gagner, mais elle a choisi de laisser les points FIS aux jeunes skieuses qui en ont plus besoin qu'elle. Un geste généreux, mais qui fera sans doute parler.

Noè Ponti désigné nageur européen de l'année Noè Ponti avait brillé aux Européens en petit bassin Image: KEYSTONE/AP/ALEXANDRU DOBRE Noè Ponti (22 ans) a été désigné nageur européen de l'année, a indiqué Swiss Aquatics. Le Tessinois a reçu l'European Aquatics Award 2023. Il est le premier Suisse à recevoir cette distinction. Ponti a notamment brillé lors des Européens en petit bassin. Il avait alors amassé trois médailles d'or en papillon (50 m/100 m/200 m) et une d'argent sur 100 m 4 nages, tout en établissant un record d'Europe sur 100 m papillon.

La France est favorite de l'Euro 2024, selon Philipp Lahm Philipp Lahm avec la mascotte de l'Euro 2024 Image: KEYSTONE/DPA/FEDERICO GAMBARINI La France est favorite de l'Euro 2024. L'ancien international allemand Philipp Lahm, patron du comité d'organisation, l'a affirmé en louant l'exceptionnel vivier de joueurs chez les Bleus. A la question de savoir qui il voit remporter l'Euro 2024 (14 juin - 14 juillet), l'ancien capitaine de l'Allemagne, champion du monde en 2014, est catégorique: "La France, tout simplement parce qu'ils ont, je dirai, 40 joueurs, ils ont vraiment beaucoup de joueurs très talentueux". "Ils ont un groupe très équilibré et peuvent facilement procéder à des changements, amener des joueurs du banc qui auraient normalement la légitimité de jouer dès le début. Mais ce qui est décisif, c'est de se présenter en équipe sur le terrain", a ajouté Philipp Lahm. Une équipe surprise L'organisateur en chef de l'Euro estime que les "grandes nations européennes de football" ont les meilleures chances de remporter le tournoi. Mais il "souhaite aussi qu'il y ait une équipe surprise, que de petites nations aillent assez loin dans le tournoi, encouragées par leurs supporters". "Le titre, j'en suis presque sûr, ce sera une nation de football qui le remportera, un favori qui a toujours gagné ces dernières années", a ajouté Lahm. Ancien capitaine de la Mannschaft, Lahm a apprécié la performance de l'Allemagne samedi contre la France (victoire 2-0 à Lyon): "Julian Nagelsmann a trouvé une formation claire, il a ses défenseurs centraux, ses latéraux. Il a construit un milieu de terrain établi, et aussi de jeunes joueurs très dynamiques." Progrès à confirmer "Evidemment, ça donne de la confiance", a-t-il glissé, précisant toutefois que ces progrès seraient à confirmer sur la durée. "Il est important aussi pour l'Allemagne et pour l'euphorie dans notre pays, que la Mannschaft joue un bon football, avec passion. Samedi, c'était un premier pas, mais on va pouvoir le juger plus tard sur la durée", a-t-il prévenu. Florian Wirtz et Jamal Musiala ont "assurément le talent pour élever la Mannschaft à un autre niveau", selon Lahm. "C'est important que tout fonctionne en même temps, que toutes les pièces du puzzle s'imbriquent. C'est ce qui s'était passé pour nous en 2014, chacun s'était identifié à son rôle et avait mis ses qualités au service de l'équipe", a-t-il rappelé.

Longue absence en vue pour Andy Murray Andy Murray va devoir effectuer une pause pour se soigner Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Le Britannique Andy Murray va être absent pour une "période prolongée". Il s'est gravement blessé à la cheville lors de son élimination au troisième tour de l'Open de Miami dimanche. Murray (ATP 62) a quitté le court, visiblement en très grande souffrance, en fin de match, après avoir été battu par le Tchèque Tomas Machac 5-7 7-5 7-6 (7/5). Bien qu'il ait continué à jouer et qu'il ait d'abord été optimiste au sujet de sa cheville, l'Écossais a déclaré lundi qu'il avait subi une rupture complète du ligament talo-fibulaire antérieur et une rupture presque complète du ligament calcanéo-fibulaire. "Difficile à encaisser" "Je vais voir un spécialiste de la cheville à mon retour pour déterminer les prochaines étapes", a précisé Murray sur Instagram. "Il va sans dire que c'est difficile à encaisser et que je serai absent pour une période prolongée", a-t-il ajouté. Victime de nombreuses blessures depuis 2017, Murray aura 37 ans en mai et s'est notamment fait poser une prothèse métallique de hanche en 2019. Il a déjà indiqué qu'il prendrait sa retraite cette saison. S'il est remis, il est probable que le médaillé d'or en simple de Londres en 2012 et de Rio en 2016 participe aux Jeux olympiques de Paris. Sir Andy Murray compte trois titres en Grand Chelem, soit l'US Open en 2012 et Wimbledon en 2013 et 2016. Il avait entamé sa carrière professionnelle en 2005 et a gagné 46 tournois.

Pas de "Sunshine Double" pour Swiatek Iga Swiatek a Image: KEYSTONE/EPA Iga Swiatek (WTA 1) a été éliminée dès les 8es de finale du WTA 1000 de Miami. La Polonaise s'est inclinée lourdement (6-4 6-2) face à la Russe Ekaterina Alexandrova, 16e mondiale, lundi. Titrée à Indian Wells le 17 mars, Iga Swiatek ne réussira donc pas pour la deuxième fois un "Sunshine Double" qu'elle était devenue la quatrième joueuse à réaliser en 2022. Elle a été nettement dominée par Ekaterina Alexandrova, qui a joué d'entrée un tennis offensif pour signer son premier succès en quatre duels avec la Polonaise. Aucune des trois premières du classement mondial ne disputera ainsi les quarts de finale du tournoi floridien. Aryna Sabalenka, qui pleure le décès de son ex-compagnon, avait été éliminée au 3e tour, alors que Coco Gauff a également été sortie en 8e de finale.