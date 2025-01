Lugano prolonge son coach ++ Sarrazin fait des progrès

FC Lugano prolonge Croci-Torti de 3 ans Mattia Croci-Torti a prolongé son contrat avec Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le FC Lugano s'engage sur le long terme avec Mattia Croci-Torti. Le leader de la Super League annonce avoir prolongé de trois années le contrat de son entraîneur, qui arrivait à échéance cet été. Croci-Torti (42 ans) avait repris la direction ad interim après le départ du Brésilien Abel Braga, en septembre 2021, et avait conduit le club à la victoire en Coupe l'année suivante. Lugano a également atteint la finale de la Coupe en 2023 et 2024. Le club tessinois est devenu un candidat sérieux au titre de Champion de Suisse sous la direction de Croci-Torti. Il avait pris la 2e place lors de l'exercice 2023/24 de Super League.

Sarrazin "progresse" et "communique", se réjouit le camp français Cyprien Sarrazin progresse et communique, selon ses co Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Cyprien Sarrazin "progresse" et "communique", ont expliqué ses coéquipiers réunis dans la station de Wengen. Le Français s'est gravement blessé à la tête lors d'une chute fin décembre à Bormio. "Il est conscient, il est souriant, il communique et il regarde déjà le ski", a raconté Blaise Giezendanner à la veille du super-G de Coupe du monde de Wengen, que Sarrazin avait remporté l'an dernier, avant la mythique descente du Lauberhorn samedi. Nils Allègre voulait de son côté "aller voir Cyprien le week-end dernier" en rééducation à Lyon, sans que ce soit encore possible. "Mais mardi en me réveillant de la sieste, j'ai eu la bonne surprise d'avoir un message de +Cyp+ me demandant de l'appeler, ce que j'ai fait aussitôt. Il progresse, il fait un pas en avant chaque jour, ça nous allège le coeur. On pense tous à lui", a confié son coéquipier. Matthieu Bailet a lui reçu "un petit message vocal" dans lequel le skieur de Dévoluy se montrait "content des avancées" et "positif". "Après, dire que les choses vont bien ou pas, ce n'est pas à moi de le dire, je ne suis pas médecin, mais en tant que pote et collègue de groupe, ça m'a fait plaisir d'avoir de ses nouvelles", a ajouté Bailet. Vendredi dernier, le médecin de l'équipe de France de ski avait indiqué que "face à l'évolution favorable de son état", Cyprien Sarrazin avait quitté le service neurologique du Médipole de Lyon pour être transféré "en service de rééducation au centre Henry Gabrielle" dans la même ville. Sans garantie Mais la convalescence s'annonce longue pour le no 2 mondial de descente la saison dernière: après sa violente chute le 27 décembre, il a souffert d'un "hématome intracrânien aigu", et son crâne a dû être percé d'un "trou de trépan" pour drainer le sang, selon la même source. "On parle en mois, on n'est pas du tout sur une récupération en semaines", avait prévenu Stéphane Bulle début janvier, confirmant que la saison du Haut-Alpin de 30 ans était terminée. "On va commencer à lui permettre de faire des choses que tout le monde fait, à savoir s'asseoir, manger, se mettre debout", avait-il ajouté, expliquant que l'objectif était de permettre à Sarrazin de reprendre sa carrière, mais sans garantie après une telle blessure.

Sinner lâche un set dans son 2e tour Jannik Sinner a lâché un set dans son 2e tour Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Tenant du titre, Jannik Sinner a laissé filer une manche au 2e tour de l'Open d'Australie jeudi. Le no 1 mondial s'est imposé 4-6 6-4 6-1 6-3 contre l'Australien Tristan Schoolkate (ATP 173), premier joueur à lui prendre un set en 14 matches. L'Italien de 23 ans a mis près d'une heure pour trouver ses marques face à cet adversaire bénéficiaire d'une invitation des organisateurs du premier Grand Chelem de la saison. Il jouera sa place en 8es de finale contre l'Américain Marcos Giron (ATP 46). Ce dernier a battu au 2e tour l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 38), qui était le dernier joueur avant Schoolkate à avoir réussi à prendre un set à Jannik Sinner. C'était début octobre au Masters 1000 de Shanghai. Jeudi, Sinner a rejoint au 3e tour de l'Open d'Australie ses rivaux Alexander Zverev (2e), Carlos Alcaraz (3e) et le décuple vainqueur Novak Djokovic (7e), qualifiés dès mercredi, ainsi que l'Américain Taylor Fritz (4e), qui a obtenu son billet plus tôt dans la journée.

Un sacré défi samedi pour Gaël Monfils Gaël Monfils: le cap vers un 16e de finale contre Taylor Fritz. Image: KEYSTONE/AP Indestructible Gaël Monfils (ATP 41) ! Le Français de 38 ans a signé un septième succès de rang pour se hisser en seizième de finale de l’Open d’Australie. Après son succès en cinq sets devant le Champion de Bâle Giovanni Mpetshi Perricard, le vainqueur d’Auckland s’est imposé 7-5 6-3 7-6 (7/3) devant l’Allemand Daniel Altmeier. Il atteint ainsi pour la... douzième fois ce cap du troisième tour à Melbourne. Seul Novak Djokovic, parmi les joueurs en activité, a fait mieux. Samedi, Gaël Monfils affrontera le no 4 mondial Taylor Fritz. L’Américain n’a perdu que trois jeux – 6-2 6-1 6-0 - face au Chilien Cristian Garin (ATP 150) après n’en avoir laissé filer que cinq lors de son premier tour contre son compatriote Jenson Brooksby... Des statistiques impressionnantes mais il ne faut jamais jurer de rien avec Gaël Monfils, le joueur qui ne cesse de défier le temps.

Atlanta gagne à Chicago 11 points et 10 rebonds pour Clint Capela à Chicago. Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Au lendemain de son succès 122-117 à domicile devant Phoenix, Atlanta a enchaîné. Les Hawks se sont imposés 110-94 à Chicago malgré l’absence de Trae Young, blessé à une côte. Auteur de 27 points, Keaton Wallace a su compenser l’absence de l'atout maitre. Venu de la G League, le guard a inscrit 4 paniers à 3 points et a délivré 6 passes décisives pour la plus belle performance de sa carrière. Les 19 points du néophyte Daeqwon Plowden ont également pesé, tout comme le neuvième double-double de la saison de Clint Capela. Aligné durant 21 minutes, le pivot genevois a inscrit 11 points et a capté 10 rebonds pour un différentiel de + 8. Clint Capela et ses coéquipiers ont toujours eu la main sur cette rencontre. Ils ont mené 61-47 avant la pause avant de signer un partiel de 12-2 dans le troisième quarter.

Mathilde Gremaud va mieux, merci pour elle Mathilde Gremaud est à nouveau d'attaque. Malade en décembre, la triple médaillée olympique est prête à en découdre à Laax, où elle cherchera à briller en finale du slopestyle vendredi. Habituée à jouer les premiers rôles avec notamment ces trois Globes conquis au printemps dernier, Mathilde Gremaud reste sur deux contre-performances consécutives. Huitième du Big Air de Klagenfurt le 4 janvier, elle a surtout échoué dès les qualifications dans la même discipline à Kreischberg cinq jours plus tard. "J'étais un peu malade en décembre", a-t-elle confié à Keystone-ATS au lendemain des qualifications de l'épreuve de slopestyle, dont elle a pris la 2e place derrière la star Eileen Gu mardi matin. "Ca n'était jamais si mauvais que cela, mais je n'étais jamais à 100%", a-t-elle souligné. "Ca va mieux. Je me suis bien remise, je ne ressens plus de fatigue. Je pense que c'est passé", poursuit la championne olympique 2022 de slopestyle, qui "espère apporter encore d'autres choses" dans ses figures. Et qui se félicite que "mes nouvelles tricks ont bien fonctionné en Chine". Mathilde Gremaud, qui avait terminé 2e du slopestyle de Stubai fin novembre puis 4e du Big Air de Pékin début décembre avant de tomber malade, regrette toutefois un certain manque d'entraînement. "On n'a pas eu énormément de jours d'entraînement, et je n'avais pas la forme en décembre", a-t-elle rappelé. "Et maintenant, les compétitions vont s'enchaîner", avec déjà en ligne de mire les Mondiaux de Silvaplana en mars. "Mais ce sont aussi des jours passés sur la neige, et je dois également pouvoir en profiter pour améliorer mon niveau", a encore assuré celle qui est aussi championne du monde en titre de slopestyle. "Pas que la performance qui compte" La confiance est en tout cas toujours là. "Ca ne me gêne pas d'avoir eu deux compétitions qui ont moins bien marché, ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. On m'a fait remarquer que ce n'est pas habituel pour moi, c'est donc une raison de plus de ne pas avoir peur de ça", a-t-elle souligné. "Et il n'y a pas que la performance qui compte en sport", a-t-elle enchaîné. "Etre malade ne m'a pas aidée au niveau de l'énergie. Je n'arrivais pas à mettre sous tension mon corps, qui ne suivait pas à 100%. Ces contre-performances ne sont donc pas un souci, même si suis je suis plutôt habituée à être tout devant."

CHL: Genève-Servette écrasé 6-1 à domicile en demi-finale Les visages crispés sur le banc genevois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette ne va pas pouvoir défendre son titre de champion d'Europe. Aux Vernets lors du match aller de la demi-finale contre Zurich, les Aigles se sont inclinés 6-1. Gênant, voilà le terme qui semble le mieux définir la "performance" des Genevois dans cette partie. Inquiétant pour la suite aussi. Même si les Aigles peuvent en appeler à la malchance, notamment lors du premier tiers, l'impression est qu'ils ont lâché prise trop rapidement. On peut dire que le 3-0 de Lehtonen (22e), inscrit sur une erreur du portier Raanta, a sonné le glas des maigres espoirs grenat. Le gardien finlandais a même cédé sa place à Robert Mayer à la 28e après le 4-0 zurichois, marqué au terme d'un superbe jeu d'équipe à une touche conclu par Balcers. Les joueurs du duo Treille-Franzen y ont cru au début du match. Seulement, l'égalisation refusée à Granlund à la 10e pour un hors-jeu bien détecté par le staff zurichois a eu pour effet de crisper les Genevois. Surtout qu'une minute plus tard, Nicolas Baechler a pu doubler la mise. Genève a aussi trouvé par deux fois les montants (15e et 26e), mais résumer pareille déculottée à un manque de réussite tiendrait de la malhonnêteté. En dépit de la présence de Sakari Manninen, suspendu en National League mais par sur la scène européenne, les Aigles n'ont pas semblé en mesure de contrecarrer le jeu des Lions. Accumulation de pénalités Interrogé après vingt minutes par le speaker, Alessio Bertaggia assurait que les joueurs avaient tout donné et qu'ils allaient continuer dans cette voie. Ces derniers ont malheureusement accumulé les pénalités et l'ont payé très cher. Le but d'Eric Schneller à la 49e n'a rien changé à l'issue de cette rencontre. Genève reçoit Kloten vendredi, puis se déplace à Rapperswil. Il s'agira de montrer un autre état d'esprit en National League sous peine de voir le train de la 10e place s'éloigner. Le match retour mardi prochain à Zurich ne sera qu'une formalité et sauf cataclysme, la finale se jouera le 18 février à Karlstad en Suède entre Färjestad et Zurich, puisque les Scandinaves ont été s'imposer 6-2 à Prague face au Sparta.

National League: Fribourg-Gottéron met fin à la série de Lausanne Les joueurs fribourgeois peuvent se congratuler Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Fribourg-Gottéron semble bien avoir trouvé la bonne carburation. Les Dragons ont confirmé leur bonne forme en battant le leader Lausanne 4-1 mercredi en National League. Le LHC, qui restait sur une impressionnante série de huit victoires, a été dominé par des Fribourgeois revigorés depuis que Lars Leuenberger a remplacé Pat Emond à la bande. Gottéron est parti très fort et a marqué par Lilja après... 47 secondes seulement. Streule a ajouté le 2-0 à la 7e. Les visiteurs ont répliqué par Heldner (22e), mais Sörensen a permis à Fribourg de reprendre ses distances (32e). Rathgeb (55e) a ensuite assuré aux siens une fin de match tranquille. Ce succès probant - contre un adversaire qui avait gagné leurs deux premiers duels de la saison - permet aux Dragons de remonter au 7e rang, à six points de Kloten (6e). Bienne gagne un rang Dans l'optique de la lutte pour figurer au moins en play-in, Bienne a réussi une belle opération. Les Seelandais sont allés l'emporter 5-1 sur la glace des Langnau Tigers, ce qui les fait passer juste devant les Emmentalois, à la 9e place. Ajoie n'est pas parvenu à enchaîner après ses récents bons résultats, les Jurassiens s'inclinant 3-1 à Rapperswil. Zoug a battu Kloten 3-2 dans une rencontre serrée entre deux équipes très proches au classement. Les Zougois ont renforcé leur 5e place, avec désormais trois unités d'avance sur les Aviateurs. Dauphin du LHC, Berne a aussi perdu: les Ours ont été battus 4-2 chez eux par Ambri-Piotta. Les biancoblu (11es) ne sont qu'à deux longueurs de Langnau. Il y a vraiment de l'incertitude partout...

Mondial: la Suisse tenue en échec par la Tchéquie Huit buts pour Lenny Rubin, mais la Suisse a dû se contenter du nul Image: KEYSTONE/TIL BUERGY La Suisse a entamé le championnat du monde à Herning sur un nul 17-17 contre la Tchéquie. Avec 8 buts, Lenny Rubin a été l'Helvète le plus prolifique. Les Suisses ont le plus souvent mené au score. Ils ont compté jusqu'à quatre longueurs d'avance (6-2), mais ont peut-être payé cher un passage à vide qui a vu le tableau d'affichage passer de 8-5 à 8-10. Les Tchèques ont pris l'avantage à la 57e, mais Rubin a pu égaliser peu après. Le gardien Nikola Portner a réussi quinze arrêts. Il a logiquement été désigné homme du match. Les hommes d'Andy Schmid disputeront leur rencontre match vendredi contre l'Allemagne, qui est le favori du groupe. Elle affrontera ensuite la Pologne dimanche. Il faut finir parmi les trois premiers pour être qualifié pour le tour principal.

Coupe du monde: Hartweg et Burkhalter dans le top 10 Niklas Hartweg a manqu Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Les Suisses ont fait bonne figure lors de l'individuel de Coupe du monde à Ruhpolding. Niklas Hartweg (4e) et Joscha Burkhalter (10e) se sont en effet classés dans le top 10. Hartweg n'est pas passé loin de son troisième podium à ce niveau. Mais il a payé cher son unique erreur au stand au tir couché, qui lui a valu une minute de pénalité. Il lui a manqué 24 secondes pour obtenir la troisième place. Et sans cette faute, le Schwytzois aurait même fini deuxième. Pour sa part, Burkhalter a lui aussi manqué une seule des vingt cibles, mais au tir debout. Le Bernois n'en a pas moins égalé le meilleur classement de sa carrière en Coupe du monde. Voici trois ans, il avait déjà pris le 10e rang lors du sprint de Ruhpolding. Le Zurichois Sebastian Stalder a lui fait tomber toutes les cibles, mais il est actuellement en retrait sur les skis. Il a ainsi pris le 23e rang à 2'41''7. Le Genevois Jeremy Finello (60e/5 fautes) et le Fribourgeois James Pacal (75e/2 fautes) pourront raconter à leur descendance qu'ils ont une fois battu le grand dominateur de la discipline, Johannes Thingnes Boe: le Norvégien a connu une journée sans, avec cinq cibles manquées, et a été relégué au... 85e rang! Le Norvégien Vebjörn Soerum, champion du monde junior de sprint en 2020 à Lenzerheide, s'est imposé avec un 20/20 au stand. Il a précédé le Français Emilien Claude, lui aussi parfait au tir, de 52''1.

Mensik sort Ruud au 2e tour à Melbourne La joie de Jakub Mensik, tombeur de Casper Ruud au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan Tenant du titre et triple vainqueur du Geneva Open, Casper Ruud (ATP 6) a connu l'élimination dès le 2e tour de l'Open d'Australie. Mais sa défaite ne constitue qu'une demi-surprise. D'une part, le Norvégien s'est incliné face à l'un des grands espoirs du circuit masculin, Jakub Mensik (ATP 48). Il a été battu 6-2 3-6 6-1 6-4 par le Tchèque de 19 ans, qui a servi le plomb en armant 22 aces et a lâché pas moins de 62 coups gagnants pour "seulement" 35 fautes directes. D'autre part, Casper Ruud n'a jamais été à l'aise à l'Open d'Australie. L'ex-no 2 mondial, triple finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2022 et 2023, US Open 2022), n'a jamais dépassé le stade des 8es de finale à Melbourne, et n'y a gagné que huit matches en six apparitions dans le tableau final. Jakub Mensik, qui forme avec Jiri Lehecka et Tomas Machac le nouveau trio de choc du tennis tchèque, confirme ainsi son excellente saison 2024. Il a disputé l'an dernier sa première finale ATP, à Doha en février, et a atteint quelques mois plus tard les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai en battant deux top 10 au passage.

Le "contre-la-montre" de Shiffrin et Vlhova De nombreux points d'interrogation subsistent concernant le retour de Mikaela Shiffrin Image: KEYSTONE/AP Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova livrent un vrai contre-la-montre. L'Américaine et la Slovaque espèrent toujours être de la partie lors des Mondiaux qui débuteront le 4 février à Saalbach-Hinterglemm. La situation de Mikaela Shiffrin, victime d'une lourde chute à la fin novembre, s'accompagne de nombreux points d'interrogation. Il n'y a toujours pas de calendrier précis en vue d'un retour, a assuré une porte-parole de l'Américaine à l'agence de presse autrichienne APA. Son cas est réévalué jour après jour. "Les Championnats du monde demeurent l'objectif", a déclaré de son côté le chef de course d'Atomic Christian Höflehner en marge du slalom de Flachau. Mikaela Shiffrin fait à nouveau différents exercices sur la piste, "mais elle ne s'entraîne pas encore pour la course. C'était et c'est toujours difficile de calculer avec cette blessure, car on a peu d'exemples de comparaison." La quintuple vainqueur du gros Globe de cristal avait chuté à domicile dans le géant de Killington, alors qu'elle était en route vers sa 100e victoire en Coupe du monde. Probablement à cause d'un de ses bâtons, elle avait subi un véritable coup de poignard dans l'abdomen et des dommages musculaires dans la région du bassin. Comme la guérison ne s'était pas déroulée comme espéré, elle avait dû être opérée une nouvelle fois à la mi-décembre. Plus concret pour Vlhova Le calendrier est plus concret pour Petra Vlhova, la rivale de toujours de Mikaela Shiffrin en slalom. Selon les médias locaux, la Slovaque devrait reprendre l'entraînement de course à la fin janvier. La championne olympique de slalom s'était déchiré le ligament croisé et le ligament interne du genou droit il y a tout juste un an, également à domicile, à Jasna. Après des complications au niveau du cartilage, elle a récemment intensifié ses efforts pour reconstruire de la substance musculaire autour du genou. Avec le géant de Plan de Corones (21 janvier) et le slalom de Courchevel (30 janvier), les deux convalescentes ont encore deux chances de faire leur retour avant les Championnats du monde. Elles ont encore une certaine marge avant d'entrer en scène dans leurs disciplines de prédilection aux Mondiaux, le géant et le slalom étant respectivement programmés les 13 et 15 février.

Djokovic lâche encore un set Novak Djokovic jouera les 16es de finale de l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Comme lors de son entrée en lice, Novak Djokovic a lâché un set au 2e tour de l'Open d'Australie. Mais le décuple vainqueur du tournoi a assuré l'essentiel en se qualifiant pour les 16es de finale. Tête de série no 7 du tableau, Novak Djokovic s'est imposé 6-1 6-7 (4/7) 6-3 6-2 devant le qualifié portugais Jaime Faria (ATP 125/21 ans) mercredi. Cette partie s'est disputée sous le toit de la Rod Laver Arena, la pluie s'étant invitée dans l'après-midi en Australie. Novak Djokovic, qui vise un historique 25e sacre dans un tournoi majeur, s'est parfaitement repris après la perte de la deuxième manche. Il n'a pas concédé le moindre jeu de service dans les deux derniers sets, effaçant une seule balle de break au passage. Le Serbe de 37 ans, qui jouait mercredi son 430e match en Grand Chelem - soit 1 de plus que Roger Federer -, l'a conclu en claquant son 14e ace de la journée. Il se frottera en 16e de finale au Tchèque Tomas Machac (ATP 25), face à qui il reste sur une défaite en demi-finale du dernier Geneva Open.

Une 20e victoire pour les Hawks Clint Capela (à gauche) et les Hawks ont battu Phoenix mardi en NBA Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart Atlanta a cueilli mardi sa 20e victoire de la saison en NBA, en 39 matches. Les Hawks de Clint Capela se sont imposés 122-117 face à Phoenix, qu'ils ont battu pour la 11e fois d'affilée en Géorgie. Clint Capela s'est montré discret face aux Suns. L'intérieur genevois, qui n'a eu droit qu'à 20 minutes de jeu, s'est contenté de 3 points (à 1/2 tant au tir qu'au lancer-franc). Il a certes capté 8 rebonds, mais a terminé la partie avec un différentiel de -7. L'autre pivot des Hawks, Onyeka Okongwu, a en revanche brillé en cumulant 22 points et 21 rebonds. L'homme du match dans le camp d'Atlanta fut néanmoins l'arrière Trae Young, auteur de 43 points - son record cette saison - grâce notamment à ses 6 paniers primés. Battus à quatre reprises dans leurs cinq dernières sorties, les Hawks ont fait la différence dans le "money time". Un partiel de 13-3 réalisé en un peu plus de trois minutes leur a permis de faire passer le score de 101-101 à 114-104 à 3'00 de la fin.