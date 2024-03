Lukas Britschgi brille aux Mondiaux ++ Woods sera aux Masters

La Pologne en finale, face au Pays de Galles La joie des Polonais, qui affronteront le Pays de Galles en finale des barrages pour l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/Piotr Nowak La Pologne n'a pas failli jeudi soir. Vainqueurs 5-1 de l'Estonie, Robert Lewandowski et ses équipiers joueront la finale des barrages qualificatifs pour l'Euro 2024 dans la "voie A". Ils défieront le Pays de Galles pour un ticket pour l'Allemagne. Les Polonais n'ont pas douté bien longtemps dans leur Stade national de Varsovie. Ils ont ouvert la marque dès la 22e sur une réussite de Frankowski, et se sont retrouvés à 11 contre 10 cinq minutes plus tard après l'expulsion d'un défenseur estonien. La messe était déjà dite après le 2-0 signé Zielinski à la 50e. Le Pays de Galles n'a pas non plus tremblé en demi-finale, ouvrant la marque dès la 3e minute face à la Finlande. Les Gallois, qui se sont imposés 4-1, auront l'avantage de recevoir les Polonais mardi. Les autres finales mettront aux prises d'une part l'Islande et l'Ukraine - qui a renversé la Bosnie-Herzégovine dans le money time -, et d'autre part la Géorgie et la Grèce.

Zoug fait sombrer Berne et prend la main Fabrice Herzog (en bleu) a inscrit le quatrième but lors du festival de l'EVZ. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Zoug ne mène que 2-1 dans son quart de finale face à Berne, mais les joueurs de Suisse centrale ont sans doute frappé un grand coup jeudi à la Bossard Arena. Faciles vainqueurs des Ours sur le score de 6-1, les Zougois semblent un cran au-dessus dans cette série. Comme lors de l'acte II, les hommes de Dan Tangnes ont fait la différence dans le tiers médian, après avoir rapidement ouvert le score par Lukas Bengtsson. A la mi-match, Adam Reideborn a été chassé des filets du CP Berne après avoir à nouveau concédé deux buts coup sur coup, signés Niklas Hansson et Dario Simion. Assommés et sans réaction, les Bernois ont sombré dans la deuxième partie du match, tandis que les buteurs se sont multipliés côté zougois. Fabrice Herzog, Leon Muggli et Andreas Wingerli se sont ainsi joints à la fête. En toute fin de partie, Patrick Nemeth a bien sauvé l'honneur pour les joueurs de la capitale, mais ces derniers devront montrer un visage bien plus revanchard samedi à la PostFinance Arena s'ils entendent relancer cette série.

Lausanne prend les devants face à Davos Lukas Frick et Jiri Sekac peuvent sourire: le LHC mène 2-1 face à Davos. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne a imposé sa loi à domicile dans l'acte III du quart de finale de play-off de National League qui les oppose à Davos. Les Vaudois se sont imposés 3-2 et mènent 2-1 dans la série. Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Et si Lausanne a un peu tremblé sur la fin, c'est une forme de punition pour n'avoir pas su se détacher plus largement, notamment lors de la deuxième période. Mais au final, peu importe la façon puisque les Lions prennent les devants dans la série. Lausanne avait bien terminé l'acte II aux Grisons, il a parfaitement commencé le troisième à Malley. Concentrés, les Vaudois ont ouvert le score à la 9e. Un but en power-play tombé de la canne de Glauser sur un lancer de Pilut, qui a de nouveau "dansé" à la ligne bleue pour s'offrir une ligne de shoot. Mieux, les Lions ont doublé la mise à la 11e sur une action d'école. Une entrée en zone suivie d'un délai, puis Heldner trouve Suomela qui centre pour une habile déviation de Frick. En allant devant le but, les joueurs de Geoff Ward ont été récompensés. Et le fait que ces deux réussites soient venues de deux défenseurs très en forme ne surprendra pas ceux qui suivent le LHC depuis quelques semaines. Mais les Lausannois ont peut-être fait un peu trop fort trente secondes plus tard lorsque le coup de coude de Hügli a inutilement rencontré la tête de Chris Egli. Pénalité de 5 minutes assortie d'une pénalité de match totalement logique, et les Vaudois ont dû tuer ces 300 secondes en infériorité numérique. Le box-play a tenu le choc avec brio et permis aux Lions de conserver le momentum. Un score de 2-0 en hockey n'est cependant pas gage de victoire, et les Vaudois l'ont compris à la 38e, lorsque Marc Wieser a pu réduire le score alors que Davos avait été outrageusement dominé durant tout le tiers médian. Heureusement, les Lausannois ont eu la bonne idée de marquer très rapidement le 3-1 par Sekac à la 42e. La fin de match fut forcément tendue en raison de la réduction du score grisonne par Nussbaumer à la 53e sur un tir que Connor Hughes aurait dû bloquer. La série repart maintenant aux Grisons samedi pour l'acte IV.

Britschgi brillant 5e du programme court Lukas Britschgi a signé une performance de choix jeudi à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Lukas Britschgi a brillé dans le programme court des Mondiaux de Montréal. Le médaillé de bronze des championnats d'Europe 2023 pointe au 5e rang avant le libre prévu samedi soir. Britschgi a signé un nouveau record personnel pour un programme court en récoltant 93,41 points. A titre de comparaison, il avait obtenu 91,17 points en janvier aux Européens de Kaunas, où il était 2e après le programme court, et 86,18 points lors des Mondiaux 2023 de Saitama, où il pointait au 9e rang après le court (8e au final). Le Schaffhousois de 26 ans devra mieux maîtriser ses nerfs qu'à Kaunas, où il avait manqué son programme libre pour reculer au 5e rang final. Mais il doit à nouveau faire face à une certaine pression, même si le podium semble hors d'atteinte: son retard sur le 3e du programme court est en effet de plus de 12 points. Trois hommes ont en effet survolé les débats jeudi sur la glace québécoise. Le Japonais Shoma Uno, double tenant du titre, pointe en tête avec 107,72 points, devant son compatriote Yuma Kagiyama (106,35 points) et l'Américain Ilia Malinin (105,97).

Woods sur la liste des inscrits pour le Masters Tiger Woods est inscrit pour le Masters d'Augusta Image: KEYSTONE/AP/RYAN SUN Tiger Woods figure sur la liste des inscrits pour le Masters d'Augusta, dévoilée jeudi sur le site du tournoi majeur organisé en avril. Sa forme physique suscite pourtant des interrogations. Woods (48 ans) apparaît parmi les 85 joueurs censés participer à ce Masters qui se tiendra du 11 au 14 avril, et pas dans une deuxième liste faisant référence aux "champions passés qui ne joueront pas". L'ex-no 1 mondial n'a plus joué depuis son abandon, malade, lors d'un tournoi de reprise à Los Angeles mi-février. Le golfeur aux cinq succès aux Masters (1997, 2001, 2002, 2005, 2019) avait annoncé vouloir jouer une compétition par mois en 2024, en se concentrant sur les tournois majeurs. Il n'est plus allé au bout des quatre tours en tournoi majeur depuis le Masters 2022, où il avait pris la 47e place au retour de sa grave blessure due à un accident de voiture en 2021.

Adieu Adidas: la Mannschaft jouera en Nike à partir de 2027 La Mannschaft ne sera plus équipée par Adidas dès 2027 Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER La Fédération allemande (DFB) a annoncé jeudi avoir signé un contrat de partenariat avec le géant américain Nike pour la période 2027 à 2034. Cette décision constitue un gros coup dur pour l'équipementier allemand Adidas, qui était sous contrat avec la Mannschaft depuis 70 ans. Nike équipera "toutes les équipes nationales de la DFB et promouvra le football allemand dans son intégralité", indique le communiqué. Nike a présenté "de loin la meilleure offre économique" dont le montant n'a pas été communiqué, selon le président du conseil d'administration de la Fédération Holger Blask.

Faute d'avoir payé la caution, Alves reste en prison pour l'instant Dani Alves va passer une nuit de plus en prison Image: KEYSTONE/EPA/ALBERTO ESTEVEZ Dani Alves doit rester au moins une nuit supplémentaire en prison. Le Brésilien n'a pas déposé la caution d'un million d'euros exigée mercredi par un tribunal espagnol pour sa remise en liberté après sa condamnation pour viol. La défense d'Alves, condamné à quatre ans et demi de prison le mois dernier, n'avait, en effet, pas versé la somme en question jeudi à 14h locales, heure limite quotidienne pour ce genre de démarches, ont indiqué des sources judiciaires à l'AFP. L'ancienne star du FC Barcelone aura de nouveau l'occasion de verser cette caution vendredi. Mais dans l'immédiat, il doit passer au moins une autre nuit dans cette prison proche de Barcelone où il est détenu depuis janvier 2023. Outre le paiement de cette caution d'un million d'euros, le tribunal avait mis comme conditions à sa sortie de prison la confiscation de ses deux passeports espagnol et brésilien, l'obligation de pointer chaque semaine au tribunal, l'interdiction de sortir d'Espagne, ainsi que l'interdiction de s'approcher de la victime et de communiquer avec elle. Une peine inférieure aux réquisitions Dani Alves avait demandé sa remise en liberté, dans l'attente de son procès en appel, mardi lors d'une brève session à huis clos devant un tribunal de Barcelone. Le parquet comme la partie civile s'étaient opposés à cette demande, estimant que le risque de fuite était important. L'avocate de la victime, Ester García, a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait faire appel de cette décision de remise en liberté, fustigeant "une justice pour les riches". Un argument repris par le président du Brésil lui-même, Luiz Inacio Lula da Silva, qui a estimé mercredi soir que "l'argent que possède Daniel Alves, l'argent que quelqu'un pourrait lui prêter, ne peut pas racheter l'offense d'un homme envers une femme qu'il a violée". Alves a été condamné le 22 février à quatre ans et demi d'emprisonnement pour le viol d'une jeune femme dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans une discothèque de Barcelone, une peine très inférieure aux réquisitions du parquet, qui réclamait neuf ans de prison.

Robinho saisit la Cour suprême pour éviter la prison Robinho a saisi la Cour suprême du Brésil pour éviter la prison Image: KEYSTONE/AP/NATACHA PISARENKO Robinho a saisi la Cour suprême du Brésil, a indiqué un de ses avocats jeudi à l'AFP. L'ex-international brésilien espère pouvoir ainsi éviter une incarcération après qu'un tribunal a ordonné qu'il purge dans son pays une condamnation à neuf ans de prison pour viol prononcée en Italie. Mercredi soir, à Brasilia, les magistrats du Tribunal supérieur de justice (STJ) ont décidé par une large majorité de neuf votes sur onze que l'ex-international brésilien pourrait être incarcéré au Brésil, une décision "à effet immédiat". Ses avocats ont présenté à la Cour suprême une demande d'"habeas corpus" afin qu'il demeure en liberté jusqu'à ce que tous les recours possibles soient épuisés. L'approbation ou le rejet de cette demande devait être décidée ce jeudi déjà par l'un des juges de la Cour suprême, Luiz Fux. Robinho, 40 ans, a été condamné à neuf ans de réclusion par un tribunal italien en 2017, pour un viol en réunion commis en 2013 quand il était joueur de l'AC Milan. Il était déjà rentré au Brésil au moment du procès. La peine a été confirmée par la Cour de cassation d'Italie en janvier 2022. Comme la Constitution du Brésil ne permet pas l'extradition de ses ressortissants, la justice italienne a réclamé que Robinho purge sa peine dans son pays natal, une demande acceptée mercredi par le STJ. L'ancien attaquant aux 100 sélections a toujours clamé son innocence, affirmant avoir eu une relation "consentie" avec la victime, une Albanaise de 23 ans, dans une boîte de nuit milanaise.

Sörensen et Sprunger rattrapés par la patrouille Julien Sprunger: une pénalité de match qui peut coûter cher à Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron sera privé ce vendredi à Lugano lors de l'Acte IV de son quart de finale de ses deux attaquants Marcus Sörensen et Julien Sprunger. Ils ont été suspendus pour une rencontre. Meilleur compteur de la saison régulière, le Suédois a commis une faute sur le défenseur luganais Bernd Wolf mercredi soir après la fin du match perdu 2-1 en prolongation par les Fribourgeois. Quant au capitaine, il est également suspendu après sa charge à l'encontre de Mirco Müller qui fut sanctionnée d'une pénalité de match. Lugano ne se présentera également pas vendredi avec ses meilleurs atouts. Son attaquant John Quenneville sera suspendu pour son coup de poing sur Lucas Wallmark. Ces trois joueurs sont frappés d’une amende de Fr. 2500.- Par ailleurs, l’attaquant zougois Jan Kovar ne disputera pas ce soir la rencontre contre Berne. Il a été suspendu en raison d’une infraction contre un arbitre lors de l’Acte III de cette série mardi soir. Une procédure ordinaire a été ouverte à son encontre.

Un but et un assist pour Kevin Fiala Kevin Fiala (à droite) inscrit le 2-0. Image: KEYSTONE/AP/Yannick Peterhans Au lendemain de son succès 6-2 sur Chicago, Los Angeles a réalisé un nouveau festival. Sur leur glace, les Kings se sont imposés 6-0 devant Minnesota. Kevin Fiala a sonné la charge. Auteur de deux assists la veille, le Saint-Gallois a offert une passe décisive à Philipp Danault pour l’ouverture du score à la 6e avant de signer le 2-0 à la 16e. Il comptabilise désormais 62 points (23 buts/39 assists) dans une équipe qui a consolidé sa troisième place au classement de la Pacific Division derrière Vancouver et Edmonton. Passeur sur la réussite de Kevin Fiala et buteur pour le 6-0, Anze Kopitar a, pour sa part, passé le seuil des 1200 points en saison régulière. Agé de 36 ans, le capitaine des Kings est le 52e joueur de l’histoire à dépasser ce total de 1200 points. On rappellera que le Slovène porte depuis dix-huit ans, soit depuis ses premiers pas en NHL, les couleurs de Los Angeles.

Les Suissesses loin du compte Une 12e place seulement pour Kimmy Repond. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Les Suissesses ne sont malheureusement pas dans le coup aux Championnats du monde de Montréal. Livia Kaiser et Kimmy Repont ont déçu lors du programme court. Livia Kaiser occupe, avant le libre, la dixième place du classement avec un total de 64,05 points. Elle accuse un retard de 9,5 points sur la troisième, la Sud-Coréenne Lee Hae-In. Quant à Kimmy Repond, médaillée de bronze aux Européens d'Helsinki l'an dernier, elle est douzième, à 10'91 points du podium. Championne d'Europe en titre, la Belge Loena Hendrickx (76,98 points) abordera le libre en tête. Elle devance l'Américaine Isabeau Levito (73,73).

Le NUC a joué les passeurs d’émotions Le NUC est rentré en Suisse sans la CEV Cup, battu en finale par les Italiennes de Chieri. Pas de quoi ternir le plus beaucoup parcours d'un club helvétique sur la scène internationale depuis 20 ans. Il n’aura manqué que le bonheur de soulever le trophée. Le parcours du NUC en Coupe d’Europe restera longtemps gravé dans les annales. Certes, les joueuses de Lauren Bertolacci ont perdu la finale face à Cheri (0-3 et 1-3). Il n’empêche, personne n’aurait parié, voici encore six mois, sur ce parcours continental XXL des volleyeuses de la Riveraine. "Cette médaille d’argent me rend très fière", concède l’entraîneur du NUC. Des exploits, le NUC en aura réalisé plus d’un durant cette épopée européenne. Parmi ceux-ci, on citera la victoire à Dresde en qualifications, la qualification au " golden set" contre les Serbes de Jedinstvo Stara Pazova en quart de finale, le succès à Lodz en demi-finale aller et encore un "golden set" gagné au match retour dans une ambiance indescriptible. "Mon meilleur souvenir", soulignent conjointement Caroline Delley et Alix de Micheli. Ou quand le sport devient magie et passeur d’émotions. Revivre de telles émotions Ce n’est donc pas un sentiment d’abattement qui a habité joueuses, membres du staff et dirigeants au terme du match de mercredi soir à Turin. Parce quand on perd contre plus fort que soit, on ne peut que s’incliner et féliciter ses adversaires. C’est donc bien la fierté qui a rapidement pris la mesure de cette déception toute relative. "Sur le moment, tu es triste, mais recevoir la médaille de finaliste, c’est déjà une sacrée fierté", avoue la libera Caroline Delley. "Cela donne envie de revivre de telles émotions." La capitaine Sarah Trösch confirme: "la tristesse s’est rapidement muée en fierté." Dignes ambassadrices "Dans cette campagne, nous avons été les ambassadrices de Neuchâtel, de tout le volley suisse et du sport féminin", estime, tout sourire, Alix de Micheli qui s’est sentie "impuissante" lors d’un premier set 100% italien mercredi. "Nos adversaires nous ont mis une très grosse pression, d’emblée. Il a fallu attendre la fin du 2e set pour que nous jouions à notre niveau", résume Méline Pierret, la joueuse suisse la plus souvent alignée dans cette CEV Cup. "Gagner un set a fait du bien au moral", concède Caroline Delley. En l’espace de trois semaines, Neuchâtel et sa région ont regoûté au sport de très haut niveau. Plus avec le Xamax de Gilbert Fachinetti, mais avec le NUC de l’emblématique présidente Jo Gutknecht. Tout comme son illustre prédécesseur, elle est parvenue à amener son club parmi ceux qui comptent sur la scène européenne de son sport. Un sacré exploit. Conserver Scambray et Grubbs Et la suite ? "Si nous devions être sacrées championne de Suisse, nous déciderions en mai de nous inscrire encore une fois à la CEV Cup ou à la Ligue des champions en jouant à la patinoire du Littoral. Tout en sachant qu'il y a 10% de chances qu'on y parvienne", confie la présidente, qui estime que l’aventure européenne de son équipe permettra de dégager un petit bénéfice. Côté contingent, le retour de Fabiana Mottis permettra de compléter le poste de libero. Quant au duo Scambray-Grubbs, il reste LA priorité des priorités pour la saison prochaine, pour un club qui visera, ces prochaines semaines, le doublé Coupe-championnat.

Rien n'est encore fait pour Fribourg-Gottéron Marcus Sörensen échoue devant le gardien Niklas Schlegel, l'homme de cet Acte III. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Rien n’est encore fait pour Fribourg-Gottéron ! Battue par Lugano 2-1 sur sa glace lors de l’Acte III, la formation de Christian Dubé ne mène plus que 2-1 dans son quart de finale. Dans un match très heurté, les Tessinois ont forcé la décision après 2’49’’ de jeu dans la prolongation. Arttu Ruotsalainen pouvait battre Reto Berra sur une action de grande classe pour relancer cette série. Quelques secondes avant le but du Finlandais, Jacob De la Rose avait galvaudé une occasion en or pour donner la victoire à ses couleurs, une victoire qui aurait permis aux Fribourgeois de prendre une option sans doute décisive sur leur qualification pour les demi-finales. Marquée par les pénalités de match infligées à Julien Sprunger (5e) et à John Quenneville (38e), cette rencontre a validé le choix fort de Luca Gianinazzi. Le coach tessinois avait, en effet, titularisé Niklas Schlegel dans la cage pour un Mikko Koskinen guère à son avantage lors des deux premiers matches. Pour sa première rencontre depuis le 23 janvier, Niklas Schlegel a réussi 37 arrêts pour s’affirmer comme le grand homme de la soirée. Il lui reste toutefois le plus dur à faire: enchaîner dès vendredi pour un Acte IV qui ne manquera pas de sel.

Pas de miracle pour le NUC à Turin Rien à faire pour le NUC à Turin. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le NUC n'est pas devenu la première équipe suisse à remporter une Coupe d'Europe. Battues 3-0 lors de la finale aller, les Neuchâteloises ont perdu 3-1 le match retour à Turin, contre Chieri. En finale de cette CEV Cup, les filles du NUC seront tombées contre une équipe tout simplement plus forte, plus complète, plus homogène et plus expérimentée à ce niveau de la compétition. A tel point que les Transalpines ont réalisé un impressionnant cavalier seul lors de ce match retour. En atteste le 25-9 du premier set. Classé en deux sets Dans une arène pleine comme un œuf (5000 spectateurs dont 220 supporters visiteurs), le NUC se sera accroché jusqu'à 10-9 dans la deuxième manche. Un bon passage qui n'aura toutefois pas suffi face à l’efficacité des Turinoises, nettement supérieures au bloc et dans la vitesse d'exécution. Un gain de la 2e manche (25-20) synonyme de victoire finale dans cette CEV Cup. Vainqueur au mental de la troisième manche où il a présenté un jeu beaucoup plus efficace (25-20), le collectif suisse s'est finalement incliné 25-13 dans le quatrième et dernier set. Face à la cinquième équipe du championnat italien – l’un des meilleurs du monde -, Le NUC aura eu le mérite de remporter un set sur cette double confrontation, sans compter les deux manches perdues au match aller par deux points d'écart. Cela n’aura pas remis en cause le sacre des Piémontaises, mais donne au score une allure plus conforme à la prestation des Universitaires. Au final, malgré la lourde défaite concédée en Italie, c’est davantage la fierté d’un parcours européen réussi au-delà de tous les pronostics que la déception de ne pas avoir gagné la finale qui prédomine au sein du collectif neuchâtelois.