Lundskog a la tête de Rappi ++ Fernandes et Elvedi honorés

Le Stade Nyonnais limoge Christophe Caschili Clap de fin pour Christophe Caschili ! Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Révolution à Nyon ! Le Stade Nyonnais a décidé de faire le grand ménage pour basculer dans la nouvelle année avec un nouvel entraîneur. Malgré quatre derniers matches sans défaite qui lui ont permis de remonter à la huitième place du classement, le Stade Nyonnais a décidé de se séparer de Christophe Caschili. Le Français avait été l’homme de la promotion au printemps 2023. "L’arrivée d’un nouveau coach marquera un tournant important pour le club, qui ambitionne de renforcer ses liens avec ses supporters, ses partenaires et la région nyonnaise", écrit le club vaudois dans un communiqué. Le nom du successeur de Christophe Caschili n’est pas encore connu.

Johan Lundskog a la tête de Rapperswil-Jona Johan Lundskog remettra-t-il Rapperswil-Jona sur les bons rails ? Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Rapperswil-Jona annonce la promotion interne de Johan Lundskog. Assistant de Stefan Hedlund limogé il y a neuf jours, le Canado-Suédois de 40 ans et le nouvel entraîneur des Lakers. Ancien entraîneur du CP Berne, Johan Lundskog sera secondé dans sa tâche par Fabian Gunnarsson et Pekka Kangasalusta jusqu'à la fin de la saison. Avant-dernier du classement avec dix victoires contre dix-neuf défaites, Rapperswil-Jona reçoit Berne ce mercredi pour la reprise du championnat après la pause internationale.

Edimilson Fernandes et Nico Elvedi dans le onze idéal Edimilson Fernandes: son prêt à Brest est une réussite. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Buteur en Ligue des Champions, Edimilson Fernandes brille également en Ligue 1. Le demi de Brest figure, en effet, dans le onze idéal de "L’Equipe" pour la 15e journée. Le Valaisan a reçu la note 7 pour sa performance face à Nantes. Le quotidien précise qu’il a récupéré neuf ballons dans un rôle de sentinelle qu’il a décliné à merveille lors de cette rencontre remportée 4-1 par les Bretons. Malheureux sous le maillot de l’équipe de Suisse lors de la récente campagne de Ligue des Nations, Nico Elvedi retrouve, quant à lui, des couleurs. Le défenseur de Mönchengladbach est également à l’honneur avec sa première nomination de la saison dans le onze idéal du "Kicker" Nico Elvedi a été récompensé pour son labeur lors du succès 4-1 à domicile face à Kiel. Ecarté en novembre par Gerardo Seoane, le défenseur de 28 ans semble avoir surmonté la passe la plus difficile de sa carrière.

Un dixième succès pour les Blackhawks Un succès qui fait du bien pour Anders Sorensen et Chicago. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Chicago a cédé la "lanterne rouge" de la NHL au Nashville de Roman Josi. Les Blackhawks ont cueilli leur dixième succès en trente-et-un match avec une victoire 5-3 à domicile face aux Islanders. Philipp Kurashev n'a pas vraiment pesé dans cette rencontre. "Muet" pour un neuvième match de rang, le Bernois a, en effet, accusé un bilan de... -2 pour un temps de jeu de 13'40''. Ce succès, les Blackhawks le doivent avant tout à Connor Bedard qui a marqué le 4-3 à 54’’ de la sirène.

Pas de miracle pour les Wizards Jayson Tatum déborde Jordan Poole pour une septième victoire de rang de Boston face à Washington. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Privé pour un cinquième match de rang de Kyshawn George, Washington n’a pas réussi l’impossible. Les Wizards se sont inclinés 112-98 sur leur parquet face à Boston, le Champion en titre. Emmenés par Jayson Tatum auteur de 28 points, les Celtics ont signé une septième victoire d’affilée face à Washington, la troisième déjà cette saison. Boston a réussi un partiel de 15-0 entre la fin du premier quarter et le début du deuxième pour prendre la main. Washington a concédé une 21e défaite en 24 rencontres. Blessé à la cheville le 3 décembre face à Cleveland, Kyshawn George espère retrouver les parquets ce jeudi lors de la réception de Charlotte. Ce dimanche a par ailleurs été marqué par le... 80e triple double de Luka Doncic. A San Francisco, le Slovène a, avec ses 45 points, 13 assists et 11 rebonds, mené Dallas à la victoire (143-133) face à Golden State.

La Suisse va connaître ses adversaires lors de "son" Euro L'équipe de Suisse féminine connaîtra lundi les adversaires qu'elle affrontera lors de "son" Euro l'été prochain. Le tirage au sort de la phase de groupes a lieu lundi soir à Lausanne (18h00). En tant qu'hôte, la Suisse fait partie des têtes de série et est assurée de figurer dans le groupe A. Elle disputera évidemment le match d'ouverture le 2 juillet à Bâle, au Parc Saint-Jacques contre un adversaire qu'elle découvrira demain au SwissTech Convention Center de l'EPFL. Ce ne sera en tout cas pas l'une des trois autres nations du pot 1: l'Espagne, l'Allemagne et la France. Le deuxième chapeau comprend l'Italie, l'Islande, le Danemark et les championnes d'Europe en titre anglaises. Les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et la Belgique font partie du troisième pot. La Finlande, la Pologne, le Portugal et le Pays de Galles sont dans le pot 4. Comme lors des éditions masculines pré-Euro 2016, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. La finale est prévue à Bâle le 27 juillet. Berne, Genève, Zurich, Saint-Gall, Lucerne, Sion et Thoune sont les autres villes-hôtes. Avec Shaqiri et Ian Wright Outre les délégations des pays participants - pour la Suisse le président de l'ASF Dominique Blanc, la responsable du football féminin Marion Daube et la sélectionneuse Pia Sundhage seront notamment présents - de nombreuses personnalités sont attendues à Lausanne lundi, comme l'ex-attaquant d'Arsenal Ian Wright, qui coanimera l'évènement. Xherdan Shaqiri, Lara Dickenmann, Leonardo Bonucci, Sami Khedira ou Raphaël Varane font partie des invités de marque. Outre le tirage au sort, la soirée devrait voir la mascotte Maddli faire une apparition. Le ballon officiel du tournoi sera également dévoilé.

Le Barça s'incline à domicile La joie des joueurs de Leganes après le but décisif de Sergio Gonzalez Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Le FC Barcelone marque le pas en championnat d'Espagne. Battus 1-0 à domicile par Leganes dimanche soir, les Catalans ont été rejoints en tête du classement par l'Atlético Madrid. Seulement 17e du classement de Liga avant cette 18e journée, Leganes a ouvert la marque après 4 minutes de jeu sur une réussite du défenseur Sergio Gonzalez. Le Barça a évidemment survolé les débats (80% de possession de balle) mais n'a cadré que quatre tirs tout au long du match. L'Atlético Madrid a signé de son côté une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues en s'imposant de justesse (1-0) dans l'après-midi face à son voisin Getafe. Les Colchoneros ont fait la différence grâce à un but de l'attaquant norvégien Alexander Sorloth (69e). L'Atléti affiche désormais le même nombre de points que le FC Barcelone (38), mais avec un match de moins que les Blaugrana. Le Real Madrid suit à une longueur, également avec un match en retard par rapport au Barça.

PSG-OL: chants insultants, brève interruption Le match PSG-OL a été brièvement interrompu après des chants insultants Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Des chants insultants ont été entonnés par une partie du virage Auteuil du Parc des Princes dimanche soir à l'encontre des Lyonnais lors du dernier match de la 15e journée PSG-OL. A la fin de la première période, des chants insultant les Lyonnais sont descendus pendant quelques secondes du virage Auteuil, obligeant le speaker du stade à prendre la parole: "Veuillez stopper les messages insultants (...), sinon le match pourrait être arrêté", a-t-il notamment déclaré au micro. D'autres ont été entonnés en seconde période, cette fois pendant au moins cinq minutes, ce qui a entraîné l'interruption du match pendant quelques minutes. A la 54e minute, Achraf Hakimi, capitaine dimanche soir, s'est dirigé au pied de la tribune pour demander de cesser les chants insultants. Le match a repris quelques minutes après, alors qu'un message a été de nouveau lu par le speaker et affiché sur grand écran: "les chants insultants sont interdits. Le match pourrait être arrêté ou perdu". Fin octobre, le club de la capitale a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP après les chants homophobes entonnés pendant une dizaine de minutes par des supporters du Collectif Ultras Paris à l'encontre des Marseillais lors de la réception de Strasbourg le 19 octobre, à huit jours du "classique" remporté (3-0) par le PSG au Vélodrome. Le club a écopé de la fermeture partielle pour un match de la tribune Auteuil, qui a été en partie vide lors de la venue de Toulouse le 22 novembre dernier.

Deux podiums en deux jours pour Gut-Behrami Lara Gut-Behrami a signé dimanche son 40e podium dans un super-G de Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Lara Gut-Behrami a lancé véritablement sa saison à Beaver Creek, même si la victoire lui a échappé. Troisième de la descente samedi, la Tessinoise a terminé dimanche 2e d'un super-G remporté par une impressionnante Sofia Goggia. Forfait pour le géant d'ouverture de Sölden fin cotobre, 13e un mois plus tard à Killington dans la même discipline, Lara Gut-Behrami est de retour aux avant-postes. Elle a cueilli dimanche son 92e podium en Coupe du monde, le 40e dans une discipline qu'elle domine depuis des années. A l'aise dans le Colorado, la championne olympique 2022 et championne du monde 2021 de super-G fut la première des favorites à s'élancer avec le dossard 9. Elle a livré une manche propre pour prendre la tête. La gagnante de la descente de samedi Cornelia Hütter n'est d'ailleurs pas parvenue à faire mieux, concédant 0''12 pour se classer 4e. Sofia Goggia a en revanche su jouer les funambules sur cette Birds of Prey, tirant des trajectoires bien plus tendues que Lara Gut-Behrami en prenant - comme toujours - tous les risques. Et l'Italienne a franchi la ligne d'arrivée avec quasiment une demi-seconde (0''48) d'avance sur LGB. Le podium a finalement été complété par l'Autrichienne Ariane Rädler, 3e à 0''55. Deux top 10 en deux jours pour Gisin Côté suisse, Michelle Gisin a également tiré son épingle du jeu dans le Colorado, reprenant ainsi confiance après un début de saison compliqué en technique. L'Obwaldienne, 8e en descente, s'est classée 9e du super-G dominical. En manque de repères, la "revenante" Corinne Suter a en revanche terminé hors du top 15 tant en descente qu'en super-G.

Euro Hockey Tour: une Suisse "mieux qu'en novembre" Patrick Fischer a tiré un bilan positif du tournoi disputé à Fribourg Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Avec un succès pour deux défaites, le bilan helvétique de cette étape à domicile de l’Euro Hockey Tour est correct. La Suisse est surtout montée en puissance au fil du tournoi. Deux buts marqués pour six encaissés. Vu sous cet angle, il n’y a pas franchement de quoi pavoiser pour Patrick Fischer et son staff. Mais en regardant plus en détails, on constate que la Suisse est passée d’une défaite 4-1 contre la Suède à un revers 2-0 devant les Tchèques, pour terminer sur une victoire face à la Finlande 1-0. On peut même ajouter que les Helvètes n’ont pas encaissé de buts lors des cinq derniers tiers disputés. Ce n’est pas la méthode Coué que de dire que les joueurs de Patrick Fischer ont disputé un tournoi d’honnête facture. Il y a eu ce tiers cauchemardesque jeudi contre la Suède et ce manque de réaction face aux Tchèques dans le premier tiers, mais tout n’était clairement pas à jeter lors de ces deux défaites. “Je suis content en tant que coach des choses que l’on a pu installer durant ce tournoi, a d’ailleurs relevé le sélectionneur au moment de tirer un bilan de ce tournoi à domicile. La zone neutre, le forechecking, le jeu en zone d’attaque et en zone de défense, tout était mieux qu’en novembre.” Face à la Finlande, la Suisse a appliqué les principes voulus par le staff et l’envie a fait le reste. Certainement que les mots durs du sélectionneur au terme de la deuxième défaite ont résonné sous les casques des joueurs et que ces derniers ont présenté la meilleure version d’eux-mêmes dimanche. Des gardiens solides “Je suis heureux de voir comment l’équipe a réagi dans ce troisième match face à la Finlande dans le premier tiers, note Patrick Fischer. On s’est créé beaucoup d’occasions, mais le gardien Larmi a été incroyable. Il faudrait maintenant que l’on trouve un peu plus de relâchement face au but.” Satisfaction également concernant la performance des gardiens: “Même si Charlin a encaissé quatre buts contre la Suède, il connaît une saison magnifique. Waeber a été très bon et a mérité ce deuxième match dimanche. Au niveau des gardiens, on est vraiment dans une meilleure situation qu’il y a quatre ans avec Aeschlimann qui a un peu d’expérience, Hughes et Schmid en Amérique du Nord et les gardiens qui jouent en Suisse.” Pour le troisième rassemblement en Suède en février, Fischer composera vraisemblablement un effectif mixte avec des joueurs sélectionnés en novembre et des hommes appelés en décembre selon le principe du deux sur trois, car avec les play-off en mars, il sera difficile voire impossible de mettre sur pied une équipe “complète”.

Super League: Lausanne-Sport désormais sur le podium Deux buts sur penalty pour Dussenne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne-Sport a parfaitement fini l'année. Les hommes de Ludovic Magnin se sont imposés 4-1 sur la pelouse de Lugano, leader de Super League. Cela leur permet de se hisser sur le podium. Dans ce championnat si serré, le LS est devenu l'équipe romande la mieux classée grâce à ce succès acquis au Cornaredo. Il a été construit en première mi-temps grâce à une superbe réussite du joyau Alvyn Sanches (10e) et à un penalty de Noë Dussenne (45e). Derrière le rassurant et impeccable Letica, la défense vaudoise a ensuite confirmé sa solidité, même si Przybylko a réduit l'écart à la 69e. Dussenne a ensuite permis aux visiteurs de terminer sans trop de stress en transformant un deuxième penalty (85e) avant que Sène ne sale l'addition à la 95e, encore sur penalty! Malgré cette défaite, Lugano est champion d'automne et vire en tête avec 31 points. Mais Bâle et Lausanne ne comptent qu'une longueur de retard alors que Lucerne et Servette sont à deux points. Rarement le championnat n'a semblé aussi ouvert... Au Letzigrund, Saint-Gall l'a emporté 2-0 face au FC Zurich grâce à Mambimbi (33e) et Akolo (88e). Les Brodeurs remontent au 8e rang avec 25 points et ne sont qu'à deux unités de la 6e place occupée par un FCZ qui fait du surplace depuis quelques semaines.

La Suisse enfin victorieuse chez elle Christoph Bertschy inscrit ici le but de la victoire face aux Tchèques Image: KEYSTONE/AP/Peter Schneider L'équipe de Suisse a terminé l'étape fribourgeoise du Euro Hockey Tour sur un succès. Les joueurs de Patrick Fischer ont battu la Finlande 1-0 dimanche sur un but de Christoph Bertschy. Enfin! Après dix revers sur son sol face aux trois meilleures nations européennes depuis qu'elle a rejoint l'Euro Hockey Tour, la Suisse est parvenue à s'imposer. Un succès sur le plus petit des scores pourtant parfaitement mérité. Les Suisses ont notamment livré un premier tiers remarquable. Ce fut clairement leur meilleure période du tournoi. Dès les premiers coups de patin, les joueurs de Patrick Fischer ont affiché une envie de ne pas se laisser dominer. Ce sont eux qui sont allés finir leurs charges et qui ont récupéré plusieurs pucks dangereux. Alors oui, cette attitude offensive a bien failli leur coûter un but comme à la 2e, mais ce sont bien eux qui ont ouvert le score à la 15e. Superbement lancé par Fabian Heldner, Christoph Bertschy a pu plonger au milieu de la zone de défense finlandaise. Le joueur de Fribourg a parfaitement su utiliser sa vitesse pour ensuite battre Emil Larmi d'une jolie feinte. La Suisse aurait pu clore cette période initiale avec un avantage plus net si le tir de Lukas Frick (13e) n'avait pas embrassé le poteau. Et à la 19e, Sven Andrighetto s'est heurté à Larmi. Waeber marque des points Le gardien de Växjö s'est encore mis en évidence à la 21e sur une tentative de Herzog, mais en ce qui concerne les arrêts de haute volée, c'est bien Ludovic Waeber qui a sorti le grand jeu à la 38e pour empêcher les Finlandais d'égaliser lors d'une face à face devant un attaquant des Leijonat. En parlant de Waeber, on ne sait pas si ce tournoi aura un impact sur la décision de Patrick Fischer quant aux gardiens qu'il entend prendre avec lui à Herning en mai prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'après n'avoir encaissé que deux buts samedi face aux Tchèques, le dernier rempart de Kloten s'est montré sous son meilleur jour en réalisant un blanchissage. Il a sûrement marqué des points par rapport à Stéphane Charlin, aligné jeudi contre les Suédois.

Serie A: Sohm marque deux fois en vain Simon Sohm célèbre un but Image: KEYSTONE/AP/Spada Simon Sohm a inscrit le premier doublé de sa carrière. Le milieu international suisse a marqué les deux buts de Parme lors de la défaite 3-2 à domicile contre Hellas Vérone. Sohm a égalisé à 1-1 à la 19e et réduit l'écart en vain à la 90e. Avec ce revers, Parme se retrouve ainsi en pleine lutte contre la relégation. Bologne a mis fin à la belle série de la Fiorentina, qui avait gagné ses huit derniers matches. Odgaard a inscrit le seul but de la rencontre sur un service de Remo Freuler. Dan Ndoye a été remplacé à la pause après avoir reçu un coup.

Smolders gagne le Grand Prix, Fuchs 8e Martin Fuchs doit se contenter d'une 8e place dans le GP du CHI de Genève Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Les Suisses ont manqué leur affaire dans le Grand Prix dominical du CHI de Genève. Martin Fuchs, qui rêvait d'un somptueux doublé après son succès dans la Finale du Top 10 vendredi sur Leone Jei, a terminé 8e et meilleur Helvète dans une épreuve remportée par Harrie Smolders et Monaco. Brillant tout au long de la semaine avec deux autres succès obtenus jeudi dans le Trophée de Genève (avec Conner Jei) et samedi dans un saut au temps (sur Commissar Pezi), Martin Fuchs en a peut-être trop demandé à Leone Jei. Le deuxième obstacle du barrage fut ainsi déjà fatal au Zurichois et à sa monture. Le couple avait pourtant parfaitement géré le premier parcours de ce Grand Prix, l'un des quatre estampillés Grand Chelem avec Aix-la-Chapelle, Bois-le-Duc et Calgary. Mais il a détruit le premier oxer du barrage, Fuchs perdant alors toute chance de triompher pour la troisième fois dans ce GP genevois. Premier partant dans ce barrage, Harrie Smolders a mis tout le monde d'accord en bouclant ce parcours immaculé en 41''74. L'Italienne Giulia Martinengo Marquet, 2e sur Delta Del'isle, a ainsi mis deux secondes de plus! Quatrième avec Ilex, McLain Ward a réalisé 41''48 mais en faisant tomber l'ultime perche. Guerdat abandonne Martin Fuchs est le seul cavalier suisse à s'être invité dans un barrage qui a réuni 10 concurrents. Le Genevois Edouard Schmitz et Gamin ont manqué de peu la qualification pour ce "jump-off", se classant 14e avec une faute. Tout comme Romain Duguet, 21e sur Hunger Games avec 4 points également Pourtant en confiance après sa victoire dans la Coupe de Genève avec Venard de Cerisy samedi, Steve Guerdat a échoué plus nettement. Il a rapidement senti que Dynamix de Belheme n'était pas dans un grand jour. Le Jurassien, en argent aux JO de Paris sur cette jument, a abandonné après sa troisième perche. A noter que les cavaliers romands ont brillé dans les autres disciplines du sport équestre à Palexpo. Jérôme Voutaz a pris dimanche la 3e place de la manche de Coupe du monde d'attelage, remportée par l'Australien Boyd Exell, alors que Mélody Johner avait gagné le cross vendredi.