Lustenberger continue avec YB ++ Ça passe pour Wawrinka

Auteur d’un 6 sur 6 au tir, Vit Krejci a marqué 18 points pour battre son record personnel et pour permettre à Atlanta de cueillir une cinquième victoire en six rencontres. Dixièmes de la Conférence Est, les Hawks ne sont plus qu’à une demi-victoire de leurs adversaires du soir.

Malgré sa récente série noire, Winnipeg disputera les séries finales.Les Jets possèdent, en effet, un matelas très confortable de 12 points sur la barre. Celui des Kings est plus mince avec seulement 3 points d’avance sur St. Louis dans la lutte pour la deuxième et dernière wild card de la Conférence Ouest. Une victoire mercredi lors de la venue de Seattle semble impérative pour Kevin Fiala et ses coéquipiers.

A défaut de comptabiliser un point – il n’en a plus marqué depuis... 13 matches -, Nino Niederreiter sait toujours gagner un match de hockey. Le Grison et Winnipeg ont battu Los Angeles.

L'Inter a marqué par l'ex-Sédunois Federico Dimarco et par Alexis Sanchez pour une victoire de plus qui le rapproche du Scudetto. Son avance sur son dauphin, le Milan AC, se chiffre à 14 points.

Un peu maladroit, Gottéron a dû attendre le retour du premier "thé" et une troisième opportunité à 5 contre 4 pour égaliser. Plein axe, Ryan Gunderson a armé un tir puissant et précis qui n'a laissé aucune chance à Kevin Pasche (22e), titularisé dans les buts du LHC à la place de Connor Hughes.

Et face à Zoug qui a dû batailler pendant sept matches pour écarter Berne, ils ont en plus l’avantage de la fraîcheur après leur quart de finale contre Berne plié en quatre rencontres. Sans compter celui de la glace, souvent crucial dans les séries finales.

Même si ce fait de jeu a favorisé leurs desseins, les Lions ont laissé une très grande impression lors de cet Acte I. Avec Denis Malgin, une fois de plus remarquable et Derek Grant, qui a signé un triplé, ils peuvent compter sur deux individualités capables de frapper à tout instant.

Ce succès sur une pelouse où Lausanne n’avait plus gagné depuis dix ans efface l’"horrible" 5-0 du 2 décembre face à ce même adversaire. Il n’a, surtout, pas de prix pour Ludovic Magnin et ses joueurs. Il leur permet de se hisser à la huitième place du classement, devant Yverdon et Bâle, pour creuser un écart de 5 points sur les Grasshoppers, qui occupent la place peu enviable de barragiste.

Yverdon tient les Young Boys en échec

Rien à faire pour Cedric Itten (à gauche) conre Boris Cespedes et Yverdon. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

La pause internationale n’a pas soigné les maux des Young Boys. Tenu en échec à Yverdon (0-0), le Champion en titre est toujours en souffrance.

Quinze jours après leur défaite 2-0 à Lausanne, les Bernois ont dévoilé une fois de plus bien des limites en terre vaudoise. Incapables d’emballer vraiment la rencontre malgré un ascendant territorial très net, ils ont laissé passer une occasion en or de reprendre leurs distances sur le Servette FC, battu 1-0 samedi à Winterthour. Ils ne comptent qu’un point d’avance sur les Grenat au lieu des trois espérés et ils doivent désormais garder un œil aussi sur le FC Lugano qui n’est plus qu’à six longueurs. Et rien n’interdit aux Tessinois de commencer à rêver.

Cédric Itten et Meschak Elia toujours aussi timorés à la pointe de l’attaque, Joël Magnin est en panne de solutions. Le successeur de Raphaël Wicky doit mesurer pleinement l’ampleur de sa tâche. Son équipe, aujourd’hui, ne fait plus à personne.

Pas à Yverdon en premier lieu qui mérite amplement ce point du 0-0. Toujours privés de ses deux tauliers William Le Pogam et Anthony Sauthier, les Vaudois ont témoigné d’un esprit de corps et d’une solidarité qui vont compter dans la lutte contre la relégation. Avant de se déplacer jeudi à Lucerne et de recevoir les Grasshoppers dimanche, Yverdon s’est rassuré.

Cette rencontre aura, en effet, été peut-être la dernière de Fabian Lustenberger. Le défenseur bernois, qui a annoncé la semaine dernière sa décision de mettre un terme à sa carrière en fin de saison, s’est blessé tout seul juste avant la mi-temps derrière la cuisse. Au bord des larmes, il a sans doute compris au moment de quitter la pelouse que son magnifique parcours a pris fin en ce lundi pascal.