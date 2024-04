Macron rassure sur les JO ++ Oklahoma termine en tête

Macron évoque la piste d'un repli de la cérémonie d'ouverture Le Président Emmanuel Macron a fait le point à 100 jours de l'ouverture des JO Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT / POOL J-100: Emmanuel Macron a lancé lundi le compte à rebours des Jeux olympiques de Paris en rassurant sur la sécurité autour de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Il a esquissé pour la première fois des "plans B et C" en cas de menace terroriste. "Cette cérémonie d'ouverture" le long du fleuve de la capitale, le 26 juillet, "c'est une première au monde. On peut le faire et on va le faire", a dit le président de la République dans une interview sur BFMTV et RMC depuis le chantier du Grand Palais, à Paris, qui doit abriter plusieurs épreuves. Mais "il y a des plans B et même des plans C", "et on les prépare en parallèle", a-t-il ajouté. Le chef de l'Etat avait déjà assuré que des scénarios de repli étaient envisagés. Pour la première fois, il a commencé à les détailler. "On fera une analyse en temps réel" des risques, a-t-il ajouté. "On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro par exemple, et donc on ne ferait pas toute la Seine", "voire qu'on rapatrierait dans le stade de France", "parce que c'est ce qui se fait classiquement", a-t-il expliqué. Jusqu'ici, l'exécutif excluait officiellement un repli au Stade de France, notamment parce que l'enceinte de Seine-Saint-Denis reçoit des épreuves avant le 26 juillet. Rassurant Emmanuel Macron a néanmoins tenu à rassurer sur le dispositif de sécurité permettant de tenir le scénario fluvial, toujours privilégié. "On a anticipé, on met en place un périmètre de sécurité qui va être très large, où on va cribler tous les gens qui rentrent et qui sortent", a-t-il insisté. Pour assurer au mieux la sécurité, la dimension de la fête a d'ailleurs été revue à la baisse: le nombre de spectateurs pouvant y assister gratuitement est passé de 500'000 à 222'000. Avec ceux qui ont payé leur place en bas des quais, ils devraient être quelque 320'000 au total. A trois mois du lancement de cet événement planétaire, et alors que les nuages s'accumulent à l'international, le président a aussi tenté de relancer l'utilité diplomatique des Jeux. La France va "tout faire pour avoir une trêve olympique", a-t-il déclaré, promettant d'y travailler notamment avec le président chinois Xi Jinping. "Je lui ai demandé de m'aider", a-t-il ajouté, confirmant au passage sa venue à Paris "dans quelques semaines". Il est attendu début mai, selon des sources diplomatiques. L'Assemblée générale de l'ONU a appelé dès novembre tous les pays du monde à respecter la traditionnelle "trêve olympique" à l'occasion des Jeux de Paris.

Le Thunder finit en tête à l'Ouest Le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander (2) a terminé en tête de la Conférence Ouest Image: KEYSTONE/AP/Nate Billings Malgré la jeunesse de son effectif, le Thunder a réussi la prouesse de terminer la saison NBA en tête de la Conférence Ouest grâce à sa victoire face à Dallas (135-86) dimanche. Atlanta s'est pour sa part incliné face à Indiana, qui s'est assuré une qualification directe pour les play-off à l'Est. Alors que le suspense restait entier entre trois équipes, Oklahoma City a réussi à conserver la place de no 1 et donc l'avantage du terrain à l'Ouest. Le Thunder termine avec le même bilan que le champion Denver (57 victoires - 25 défaites), qu'il devance grâce à ses trois succès en quatre confrontations directes cette saison. Denver, grâce à son succès sur le parquet de Memphis (126-111), monte d'un cran à la 2e place devant les Minnesota Timberwolves, battus par Phoenix (125-106), leur futur adversaire au 1er tour des play-off qui débuteront le 20 avril. Les Los Angeles Lakers (8e) de LeBron James ont eux disposé des Pelicans de la Nouvelle-Orléans (124-108), qu'ils retrouveront dès mardi en Louisiane en barrages (play-in) avec en jeu une place en play-off. Les Golden State Warriors de Stephen Curry terminent 10es et joueront leur saison mardi sur le parquet voisin de Sacramento. Miami en barrages A l'Est, l'affiche du match 1 des barrages était déjà connue. Atlanta était certain de devoir défier Chicago mercredi en Illinois. Le coach des Hawks Quin Snyder avait d'ailleurs laissé Clint Capela au repos pour le dernier match de la saison régulière, lourdement perdu (157-115) par les Hawks sur le parquet des Pacers. La franchise de l'Indiana a ainsi arraché la 6e place, la dernière directement qualificative pour des play-off où les Pacers affronteront Milwaukee, qui espère pouvoir compter sur sa star Giannis Antetokounmpo. Miami, finaliste la saison dernière, termine finalement 8e et devra passer par les barrages. Le Heat se déplacera mercredi sur le parquet des Philadelphia 76ers, qui ont enregistré le retour depuis quelques jours du pivot Joel Embiid, pour un match sec qualificatif pour les play-off. Le perdant de cette rencontre affrontera vendredi Chicago ou Atlanta pour le dernier ticket et un duel face à Boston à la clé.

Mykolas Alekna bat le plus ancien record du monde masculin Le record du monde de Jürgen Schult est tombé dimanche Image: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY Mykolas Alekna a battu le plus vieux record du monde masculin dimanche à Ramona en Oklahoma. Le jeune Lituanien de 21 ans a lancé le disque à 74m35 pour effacer les 74m08 de l'ex-Allemand de l'Est Jürgen Schult qui tenaient depuis le 6 juin 1986 soit près de 38 ans. La performance, établie lors d'une compétition mineure, a été annoncée par World Athletics sur ses réseaux sociaux. Le plus vieux record du monde de l'athlétisme, hommes et femmes confondus, reste la propriété depuis juillet 1983 de la Tchèque Jarmila Kratochvilova (alors Tchécoslovaque), en 1'53''28 sur 800 m. Mykolas Alekna n'est autre que le fils du double champion olympique du lancer du disque Virgilijus Alekna (2000 et 2004). Il compte déjà deux médailles mondiales, l'argent à Eugene en 2022 et le bronze décroché à Budapest l'été dernier, et fait partie des favoris pour le podium olympique cet été à Paris. Avant cette compétition, son record était de 71m00, établi en avril 2023. Aidé par un fort vent d'après une vidéo du lancer, Alekna a battu le record du monde à l'occasion du "Oklahoma Throws Series World invitational", une compétition mineure non diffusée à la télévision. Les conditions y semblaient parfaites: la discobole cubaine Yaime Perez avait déjà impressionné samedi avec un jet à 73m09, le plus lointain depuis 1989, à un peu plus de trois mètres du record du monde de l'Allemande Gabriele Reinsch (76m80 en 1988). Plus loin que son père Mykolas Alekna, étudiant à l'Université de Californie à Berkeley, a au passage battu le record familial: son père Virgilijus était le deuxième performeur de l'histoire (73m88 en 2000) jusqu'à dimanche, en plus de détenir trois médailles olympiques (or en 2000 et 2004, bronze en 2008) et quatre médailles mondiales (titres en 2003 et 2005, argent en 1997 et 2001).

Scheffler remporte le Masters pour la 2e fois Scottie Scheffler a pu enfiler sa 2e veste verte Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Scottie Scheffler a remporté pour la deuxième fois le prestigieux Masters, dimanche à Augusta en Géorgie. L'Américain avait déjà triomphé en 2022. Scheffler, no 1 mondial âgé de 27 ans, a devancé de quatre coups le Suédois Ludvig Aberg, la légende Tiger Woods terminant 60e. L'Anglais Tommy Fleetwood et les Américains Collin Morikawa et Max Homa se sont partagé la troisième place à sept coups du vainqueur. Scottie Scheffler a ainsi enfilé pour la deuxième fois la prestigieuse veste verte dévolue au vainqueur du tournoi, en plus d'une prime record de 3,6 millions de dollars. L'Américain devient ainsi le quatrième golfeur le plus jeune à remporter plusieurs Masters, après Tiger Woods, Jack Nicklaus et Seve Ballesteros. Il vise désormais des succès sur les trois autres grands tournois du calendrier: le PGA Championship (16-19 mai à Louisville, Kentucky), l'US Open (13-16 juin à Pinehurst, Caroline du Nord) et le British Open (18-21 juillet à Troon en Ecosse). Très attendu pour son retour en tournoi majeur après son opération à une cheville, Tiger Woods a passé le cut avant de s'effondrer samedi lors du troisième tour, terminant finalement 60e. Il a ainsi retrouvé à 48 ans un grand tournoi, sans effacer les interrogations qui entourent sa capacité à retrouver un très haut niveau, lui le vainqueur de 15 tournois majeurs.

L'Inter Milan de Yann Sommer tenu en échec par Cagliari Alexis Sanchez (à gauche) et l'Inter Milan ont été accrochés par Cagliari et Ibrahim Sulemana. Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI L'Inter Milan de Yann Sommer a été tenu en échec par Cagliari dimanche (2-2). Les Nerazzurri auront tout de même l'occasion de décrocher un 20e titre de champion d'Italie lors du derby milanais. Les intéristes comptent quatorze points d'avance sur l'AC Milan, qui a lui aussi concédé le match nul à Sassuolo (3-3) malgré un but de Noah Okafor, alors qu'il reste six journées de championnat. Une victoire contre les rossoneri leur assurerait donc de remporter le Scudetto pour la première fois depuis 2021. Face à Cagliari, l'Inter a mené deux fois au score grâce à des buts de Thuram (12e) et Calhanoglu (74e, sur penalty). Mais des réussites de Shomurodov (64e) et Viola (82e) ont permis aux Sardes de revenir au score à chaque fois.

Granit Xhaka: "C'est indescriptible !" Granit Xhaka savoure son premier titre en Bundesliga Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner "Je n'arrive pas encore à réaliser ce que nous avons accompli", a déclaré Granit Xhaka à la chaîne DAZN peu après le sacre du Bayer Leverkusen. "C'est indescriptible", a poursuivi le milieu helvétique, buteur dimanche face à Brême (5-0). "Nous avons déjà fait la fête avec les supporters sur le terrain et ensuite dans le vestiaire avec l'équipe", a raconté le capitaine de l'équipe de Suisse. Il a admis qu'il ne croyait pas au titre de champion au tout début de la saison: "On ne pouvait pas l'imaginer quand on regarde les dernières saisons", a-t-il souligné. "Ce n'est qu'au bout d'un certain temps, lorsque nous avons commencé à gagner beaucoup de matches en jouant de manière dominante, que la confiance s'est installée et que nous avons commencé à nous dire que nous pouvions faire plus qu'une bonne saison et qu'une qualification pour la Ligue des champions", a raconté Granit Xhaka.

Une première pour Dettwiler à Austin Noah Dettwiler a inscrit ses premiers points en championnat du monde dimanche Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Noah Dettwiler (KTM) a cueilli dimanche à Austin ses deux premiers points dans le championnat du monde de vitesse. Le Bâlois de 18 ans a terminé 14e de la course des Moto3 du GP des Amériques, remportée par le Colombien David Alonso (KTM). Dettwiler disputait simplement sa cinquième course chez les "grands", lui qui vit sa première saison en tant que titulaire. Il a notamment profité des chutes pour devenir le premier Suisse à marquer des points dans cette catégorie depuis le regretté Fribourgeois Jason Dupasquier lors du GP de France 2021.

Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka sacré champion Granit Xhaka a marqué le but du 2-0 face au Werder Brême. Image: KEYSTONE/EPA Le Bayer Leverkusen a remporté dimanche le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire. Les coéquipiers de Granit Xhaka, buteur, ont assuré leur sacre s'imposant 5-0 face au Werder Brême. Un penalty marqué par Victor Boniface (25e) a mis Leverkusen sur les bons rails en première mi-temps, avant que Granit Xhaka ne libère ses couleurs d'une magnifique frappe du pied gauche à 25 mètres du but adverse (60e). Florian Wirz a parachevé le succès du Bayer avec un remarquable triplé (68e, 83e, 90e). Avec cette 25e victoire en 29 journées de championnat, les hommes de Xabi Alonso ne peuvent plus être rattrapés en tête du classement de la Bundesliga, alors qu'il leur reste cinq matches à disputer. Ils sont toujours en course pour terminer la saison invaincus. Le Bayern Munich doit donc rendre sa couronne de champion après onze années de suprématie. C'est la première fois depuis 2012 et le titre du Borussia Dortmund que les Bavarois ne remportent pas le "Meisterschale".

Super League: tout est dit dans la lutte pour le top 6 Monteiro a marqué deux fois contre Lucerne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tout est dit dans la lutte pour le top 6 au terme de la 32e journée de Super League. Lucerne, battu 4-2 à Berne par Young Boys, devra évoluer dans le Relegation Group. Les Lucernois ont toutefois lutté avec vaillance. Ils menaient 2-1 à la pause grâce à un doublé de Kabak (3e/33e) entrecoupé par une réussite de Ganvoula (27e). Mais YB a réagi dès le retour des vestiaires et marqué trois fois en quelques minutes par Elia (47e) et Monteiro (49e/53e). Cela permet aux Bernois de compter six points d'avance sur Lugano et huit sur Servette à six journées du terme de la saison. Winterthour s'est pour sa part imposé 1-0 à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy, qui a été réduit à dix dès la 28e après l'expulsion de Camara. Après de nombreuses occasions manquées, les visiteurs ont fini par trouver la récompense de leurs efforts par Turkes (68e). "Winti" se hisse ainsi au 4e rang avec 49 points et sera donc du bon côté de la barre, tout comme le FC Zurich (48 pts) et Saint-Gall (47 pts).

Serie A: sixième but de la saison pour Okafor Noah Okafor: son but a permis Image: KEYSTONE/EPA ANSA Noah Okafor a permis à l'AC Milan de sauver le nul 3-3 à Sassuolo lors de la 32e journée de Serie A. L'international suisse a égalisé à la 84e, deux minutes après son entrée en jeu. Okafor en est désormais à six buts inscrits pour sa première saison en championnat d'Italie, malgré le plus souvent un rôle de joker et quelques blessures.

Marc Hirschi battu d'un rien par Tom Pidcock à Valkenburg Marc Hirschi a terminé 2e de l'Amstel Gold Race dimanche Image: KEYSTONE/EPA ANSA Marc Hirschi (UAE) a terminé deuxième de l'Amstel Gold Race dimanche. Le coureur bernois a été battu au sprint par le Britannique Tom Pidcock (Ineos) à Valkenburg (NED). Hirschi a été le véritable dynamiteur de cette première classique ardennaise qui a mis du temps à se décanter. Le champion de Suisse sur route a lancé une attaque décisive à 35 kilomètres de l'arrivée qui a surpris le grand favori Mathieu Van der Poel (Alpecin), vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix. Accompagné par une dizaine de coureurs, Hirschi a ensuite redoublé d'effort au sommet du Geulhemmeberg, l'avant-dernière difficulté de la course. Seuls les Belges Tiejs Benoot (Visma) et Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) ainsi que Tom Pidcock sont parvenus à suivre l'accélération du Bernois. Mais ce dernier s'est retrouvé quelque peu piégé lors du sprint final. Il lui aura finalement manqué une demi-roue pour battre le champion olympique de VTT et devenir le premier vainqueur suisse de l'Amstel Gold Race au 21e siècle.

Premier League: Liverpool chute à domicile Alisson fait un arrêt, mais Liverpool a perdu gros Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Trois jours après avoir sans doute enterré ses espoirs en Europa League, Liverpool a aussi perdu gros en Premier League. Les Reds ont été battus 1-0 chez eux par Crystal Palace lors de la 33e journée. Les hommes de Jürgen Klopp semblent en panne d'énergie et de réussite au mauvais moment. Ils ont encore une fois galvaudé de grosses occasions tout en affichant une fragilité défensive coupable. Les visiteurs londoniens ont marqué par Eze dès la 14e et ont ensuite bien et massivement défendu. Cette défaite laisse désormais Liverpool à deux points de Manchester City, tout comme Arsenal. Mais les Gunners pourraient s'installer en tête en cas de succès dès 17h30 contre Aston Villa.

Tsitsipas signe le triplé sur le Rocher Stefanos Tsitsipas a triomphé pour la 3e fois à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Stefanos Tsitsipas est le nouveau roi de Monte-Carlo. Le Grec a cueilli son troisième titre en quatre ans sur le Rocher en s'imposant 6-1 6-4 face à Casper Ruud dimanche en finale. Déjà sacré en 2021 et en 2022 sur la terre battue de la Principauté, Stefanos Tsitsipas a décroché dimanche son 11e titre sur le circuit principal, le premier depuis son sacre à Los Cabos en août 2023. Vainqueur de Jannik Sinner (ATP 3) samedi, il a dominé les débats dimanche, face à un Casper Ruud il est vrai peu inspiré. Le Grec de 25 ans a notamment témoigné d'une grande efficacité sur les points importants. Plus entreprenant à l'échange, il a effacé les 8 balles de break auxquelles il a dû faire face. Et il a pu convertir 4 des 8 opportunités dont il a bénéficié à la relance, signant le seul break de la deuxième manche dans le dernier jeu. Plafond de verre Tombeur du no 1 mondial Novak Djokovic en demi-finale, Casper Ruud a manqué son affaire dans cette finale, même s'il s'est bien repris après un premier set catastrophique. Le Norvégien en reste à 10 titres, tous conquis dans des tournois estampillés ATP 250. Son dernier sacre remonte à plus d'un an, à Estoril en avril 2023. Le double finaliste de Roland-Garros (2022, 2023) grimpera néanmoins de la 10e à la 6e place mondiale, son meilleur classement depuis septembre dernier. Il figurera juste devant Stefanos Tsitsipas, 12e lundi dernier et qui retrouvera pour sa part sa place dans le top 10 huit semaines après l'avoir quitté.

Hüsler passe l'écueil des qualifications à Munich Marc-Andrea Hüsler a passé l'écueil des qualifications à Munich Image: KEYSTONE/EPA ANP/SANDER KONING Marc-Andrea Hüsler (ATP 232) figure dans le tableau final de l'ATP 250 de Munich. Le gaucher zurichois a passé l'écueil des qualifications en battant le Britannique Jan Choinski (ATP 185) 7-6 (9/7) 6-7 (4/7) 6-3 dimanche au 2e et dernier tour. Hüsler intègre ainsi le tableau final d'un tournoi du circuit principal pour la première fois depuis le début du mois de janvier à Hong Kong. Il était alors déjà parvenu à sortir des qualifications, avant de remporter un match dans le tableau final.