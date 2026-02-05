Malorie Blanc retenue ++ Les Schwaller battus

Suter, Blanc, Flury et Schmitt sur la descente féminine Corinne Suter avait remporté l'or olympique en 2022 à Pékin. Image: KEYSTONE/EPA Les quatre Suissesses sélectionnées pour la descente olympique de dimanche à Cortina d'Ampezzo sont connues. Les entraîneurs ont retenu Corinne Suter, Jasmine Flury, Malorie Blanc et Janine Schmitt.

Après l'annulation du premier entraînement jeudi en raison des chutes de neige, il n'y aura au maximum que deux essais avant la descente dominicale. Comme l'a expliqué l'entraîneur en chef Beat Tschuor, le staff helvétique n'a pas voulu imposer une pression supplémentaire sur les skieuses avec une qualification interne, d'autant plus que la situation météorologique demeure incertaine.

La cinquième spécialiste de vitesse, Delia Durrer, est donc remplaçante, mais elle reste une option reste une option pour l'épreuve par équipe prévue mardi.



Le couple Schwaller perd son deuxième match Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller ont été dominés par le duo étasunien. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le double mixte suisse a perdu son deuxième match aux Jeux olympiques jeudi à Cortina d'Ampezzo. Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller se sont inclinés 7-4 face aux Etats-Unis.

Victorieux de son premier match mercredi contre l'Estonie (9-7), le duo suisse a pris l'avantage au 2e end, avant de voir les Américains Cory Thiesse et Korey Dropkin enchaîner les coups de deux. La pierre marquée au 7e end n'a pas suffi aux Schwaller pour se relancer dans cette partie.

Le duo helvétique aura l'occasion de se relancer dès jeudi soir face à la Corée du Sud (19h05).



JO: Stefan Rogentin devrait être le quatrième Suisse en descente Le Suisse Stefan Rogentin a fait mieux que Niels Hintermann lors du 2e entraînement, alors que tous deux sont en lice pour la quatrième et dernière place au départ de la descente olympique. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le deuxième entraînement de la descente olympique de Bormio a permis à Stefan Rogentin de composter son ticket pour la course de samedi. Le Grison a fait mieux que Niels Hintermann.

Après la petite polémique née mercredi de l'agacement de Niels Hintermann envers les critères de sélection, tout est rentré dans l'ordre jeudi. Le Zurichois s'était excusé mercredi sur ses réseaux sociaux, il a réitéré ses excuses devant la presse au sortir de ce deuxième galop d'essai qui ne lui a malheureusement pas souri.

Car c'est sous le soleil que la qualification pour la descente de samedi s'est jouée. Et pas besoin d'aller jusqu'en bas puisque les entraîneurs avaient fixé comme barème le quatrième temps intermédiaire juste avant le saut du San Pietro. Et à ce petit jeu-là, c'est Stefan Rogentin qui s'est montré le plus rapide. Mais il n'y a pas encore eu de communication officielle.

Forcément heureux, le Grison avait le sourire mais n'en faisait pas trop. "Cette qualification était un peu comme une course, a-t-il confié. Ma descente était bonne, j'ai pu faire ce que je voulais. J'avais de bonnes sensations sur mes skis et c'était agréable de descendre ici sous le soleil. Parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau!"

Agendée traditionnellement entre Noël et Nouvel-An au calendrier de la Coupe du monde, la descente de Bormio se fait en général dans l'ombre et sur une piste gelée. Mais en février, les conditions ne sont pas les mêmes. Et avec la neige tombée durant la nuit, le revêtement est dur mais ne ressemble pas à la patinoire de la fin décembre.

Excuses sincères Battu à la régulière, Niels Hintermann a accepté le verdict de la piste: "Je suis déçu et triste. J'aurais vraiment aimé courir. Je trouve que la piste est dans un état phénoménal, même si ça secoue un peu, mais c'est comme ça et je l'accepte." A la question de savoir s'il a une chance de prendre part au combiné par équipe de lundi, le Zurichois n'était pas franchement très enthousiaste: "Je ne sais pas. Pour être honnête, je n'ai pas très envie de rester ici à l'hôtel jusqu'à lundi. Nous verrons ce que je vais faire, mais je pense que je vais rentrer chez moi aujourd'hui."

Honnête, le Zurichois donc tenu à s'excuser: "Hier j'étais très en colère et en colère contre moi-même, parce que j'ai skié en étant bloqué. Mes paroles n'étaient pas dirigées contre quelqu'un en particulier. J'ai simplement explosé émotionnellement et je n'ai pas réalisé l'ampleur que cela avait pris dans les médias. Ma femme m'a dit de regarder et j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires avec des gens divisés et je ne voulais en aucun cas ça. Le sport doit rassembler et pas devenir un terreau pour la haine. Ce n'était pas dirigé contre Stefan ni Alexis. Alexis est meilleur cette année. Je leur souhaite le meilleur et je m'excuse pour ce que j'ai dit."

Si l'on ne prend pas le temps final mais celui après le 4e intermédiaire, on a donc Florian Schieder devant Nils Allegre, Rogentin et Monney puisque Mattia Casse a été disqualifié pour avoir manqué une porte. Hintermannn a cédé 0''43 à son collègue d'équipe. Très rapide sur le haut, Franjo von Allmen a tenté des choses, tout comme Marco Odermatt. Il est en outre possible que les qualifiés ne prennent pas part au troisième entraînement prévu vendredi.



Niederreiter et Smith porte-drapeau suisses à Milan-Cortina Fanny Smith et Nino Niederreiter seront les porte-drapeau de la Suisse lors des cérémonies d'ouverture de JO 2026. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La skieuse de skicross Fanny Smith et le joueur de hockey sur glace Nino Niederreiter porteront le drapeau suisse à Livigno et à Milan lors des cérémonies d'ouverture des JO 2026 vendredi.

Le concept décentralisé des Jeux olympiques de 2026 se reflète également dans les cérémonies d'ouverture qui se dérouleront dans quatre lieux différents. C'est pourquoi les deux porte-drapeau suisses – comme c'est l'usage depuis quelques années, une femme et un homme – n'entreront pas ensemble au stade San Siro à Milan. C'est une première depuis le passage à deux porte-drapeau.

Le choix n'a pas été facile, comme toujours, explique Ralph Stöckli, chef de la délégation suisse. Les restrictions concernent les engagements des athlètes le samedi ou leur "disponibilité". Ainsi, tous les joueurs de la NHL ne seront pas déjà à Milan vendredi soir. Mais Nino Niederreiter, avec ses quatre médailles d'argent aux Championnats du monde, tenait absolument à être présent, selon Ralph Stöckli.

Fanny Smith n'entrera en lice qu'à la fin des Jeux, à Livigno, près de la frontière suisse. La Vaudoise est double médaillée de bronze olympique en 2018 et 2022.

La cérémonie d'ouverture principale aura lieu vendredi soir à partir de 20h00 au stade San Siro à Milan, d'autres cérémonies sont prévues à Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo dans le Val di Fiemme.



NHL: Josi et Fiala défaits mais auteurs de deux points Roman Josi a s'est fait l'auteur d'une belle prestation avec Nashville Predators jeudi. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Les Suisses Roman Josi et Kevin Fiala se sont inclinés en NHL jeudi malgré leurs deux points respectifs inscrits. Le gardien de la sélection suisse aux JO Akira Schmid s'est illustré avec Las Vegas.

Roman Josi et les Nashville Predators ont été défaits en prolongation 6-5 par le Minnesota Wild après deux victoires de rang. Le défenseur a égalisé à cinq partout à la 56e, et a distillé une passe décisive sur le deuxième but de son équipe, marqué par Filip Forsberg. Cette saison, Josi s'est déjà fait l'auteur de 39 points, dont onze buts.

Une 7e réussite pour Kurashev De son côté, Philipp Kuraschev s'est incliné avec les San Jose Sharks 4-2 face à Colorado Avalanche, actuels leaders de NHL. L'attaquant bernois a cependant marqué son septième but du championnat en cours lors de l'égalisation 2-2.

Si les Los Angeles Kings ont concédé une quatrième défaite d'affilée contre les Seattle Kraken 4-2, Kevin Fiala a signé deux assists, pour désormais atteindre les 40 points cette saison, ce qui fait de lui le deuxième meilleur compteur suisse de NHL derrière Nico Hischier (41 points).

Le portier des Golden Knights Akira Schmid a livré une super performance en effectuant 21 arrêts lors de la victoire de son équipe 5-2 face aux Vancouver Canucks, ce qui lui a valu d'être nommé troisième étoile du match. Grâce à ce succès, Las Vegas a renoué avec le succès après cinq revers consécutifs.



Yverdon entame "un nouveau cycle", selon Adrian Ursea Vainqueur de Xamax mardi (2-1), Yverdon est à nouveau aux portes de la finale de la Coupe de Suisse, quatre ans après sa dernière demie. Le club est au début d'un nouveau cycle, selon Adrian Ursea.

Au terme d'une rencontre où les deux équipes de Challenge League ont joué le coup à fond, la satisfaction était de mise chez les Yverdonnois. "On a su faire le dos rond, j'ai vu des gars se battre sur chaque ballon", a réagi le Vaudois Anthony Sauthier en conférence de presse. "Nous ne sommes pas loin de la finale, on va savourer maintenant", a renchéri son coach Ursea.

"Nous savions que Xamax est en difficulté contre les blocs bas. On a défendu calmement et intelligemment" a expliqué Adrian Ursea à propos de la prestation de son équipe. "Et on a su profiter des espaces qui s'ouvraient à nous" s'est-il félicité.

Marcher avant de courir Adrian Ursea, dont l'équipe pointe à la troisième place de Challenge League, n'a pas cité les siens à l'heure d'évoquer les favoris à une promotion dans l'élite du foot suisse. "Nous sommes au début d'un nouveau cycle, alors que Vaduz et Aarau y sont depuis deux ans. A Yverdon, nous avons changé pratiquement vingt joueurs lors de la relégation."

Le technicien vaudois a insisté sur l'objectif de développer une identité de jeu propre. "Il nous manque de la régularité et de la constance dans la performance, parfois durant une même rencontre. Mais nous travaillons durement pour améliorer ça."

Concernant le championnat où Yverdon est distancé de la tête, le coach a tenu à modérer les attentes. "Le président en veut toujours plus et il est ambitieux. Je lui ai donné ma réponse, à savoir qu'avant de courir, il faut savoir marcher", a-t-il ajouté.

Pourtant, les seize dernières journées de Challenge League ne sont pas figées pour autant, comme l'a fait remarquer Anthony Sauthier: "On croyait aussi la saison terminée lorsqu'on avait 12 points d'avance sur Winterthour en Super League et au final, c'est nous qui avions été relégués."

"Honteux de ne pas avoir la VAR" Du côté de Neuchâtel Xamax, la frustration l'a emporté sur "l'une des performances les plus abouties de la saison", selon les termes de l'entraîneur Anthony Braizat. "Je suis très déçu pour mes joueurs, c'est honteux de ne pas avoir la VAR", a lâché le technicien, faisant référence à l'égalisation d'Elias Pasche, entachée d'une faute de main non sifflée.

"Nous avons commis une petite erreur sur le deuxième but d'Yverdon, mais je garde en tête que nous avons retrouvé des vertus, qu'il faut maintenant reproduire en championnat pour obtenir des résultats", a-t-il ajouté.

Sur la performance de l'adversaire, Braizat s'est montré concis. "Ils sont expérimentés et ont été réalistes, efficaces. Yverdon a bien joué la contre-attaque, mais on les a énormément déstabilisés. Il faut désormais faut à autre chose, mais en jouant des matches comme celui-ci, on va en gagner beaucoup", s'est encore convaincu l'entraîneur rouge et noir.

Pas rancunier, Anthony Braizat a finalement enjoint son confrère "d'aller en finale" avant de rejoindre le vestiaire. "Je te paie une bouffe si c'est le cas!", a répondu Adrian Ursea du tac au tac, goguenard.



Les vraies têtes d'affiche: les stars de la NHL La descente masculine n'est pas l'événement à la plus forte portée médiatique des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Les plus grandes stars, ce sont les artistes de la rondelle qui patinent en NHL.

Certes, les Jeux olympiques font leur retour après vingt ans en Europe centrale, le berceau du ski alpin. Mais les véritables superstars à l'aura mondiale proviennent majoritairement d'Amérique et d'Asie. La comparaison de leur présence sur les réseaux sociaux est frappante.

Lindsey Vonn est la reine des sports d'hiver avec ses 2,7 millions d'abonnés sur Instagram. La star du freestyle américano-chinoise Eileen Gu en compte un peu plus de deux millions. A titre de comparaison, Marco Odermatt n'atteint qu'un peu plus d'un cinquième du total de Vonn, et Mathilde Gremaud ne compte qu'une fraction des followers de Gu, bien que la Fribourgeoise ait remporté leur duel pour la médaille d'or en slopestyle voici quatre ans à Pékin.

Ce sont bien ces vedettes sur lesquelles les regards du monde du sport seront tournés du 6 au 22 février.

Crosby, McDavid et consorts A Milan, les stars de la NHL seront sous les projecteurs. Pour la première fois depuis Sotchi 2014, la prestigieuse ligue nord-américaine interrompra à nouveau sa saison pour les Jeux olympiques.

Le Canada a triomphé lors des deux dernières éditions où patinaient les as du puck. Cette fois encore, la sélection à la feuille d'érable est considérée comme la grande favorite.

En 2010 et en 2014, Sidney Crosby en était déjà le capitaine et avait marqué en finale. Ce sera en revanche une grande première pour Connor McDavid, sans doute le meilleur hockeyeur du monde actuellement.

Les retours de Vonn et Shiffrin De retour à la compétition à plus de 40 ans, Lindsey Vonn fascine le monde du sport et suscite un intérêt inédit pour le ski alpin aux Etats-Unis. Mais sera-t-elle remise de sa chute subie vendredi dernier en descente à Crans-Montana? Rien n'est moins sûr, même si la "Speed Queen" est la reine des "comebacks".

Mikaela Shiffrin espère elle aussi vivre une forme de renaissance à Cortina d'Ampezzo. La reine des techniciennes n'avait pas encore 23 ans qu'elle était déjà double championne olympique (slalom en 2014, géant en 2018). Il y a quatre ans en Chine, Mikaela Shiffrin était toutefois passée à côté de ses Jeux. La skieuse de Vail veut désormais chasser ces démons.

Gu, une star dans deux mondes Si l'on ajoute ses abonnés sur les réseaux sociaux chinois, Eileen Gu dépasse Lindsey Vonn en termes de popularité mondiale. Née à San Francisco d'un père américain et d'une mère chinoise, elle évolue avec aisance dans les univers des deux grandes puissances.

Lors des JO de Pékin, elle avait triomphé en halfpipe et en Big Air, mais elle avait dû se contenter de l'argent en slopestyle derrière Mathilde Gremaud. Nul doute que ses prestations à Livigno attireront des centaines de millions de téléspectateurs à travers le globe.

La snowboardeuse Chloe Kim, née en Californie de parents coréens, enthousiasme elle aussi les foules sur plusieurs continents. La chaîne étasunienne ESPN l'a déjà désignée à cinq reprises sportive de l'année dans la catégorie des sports extrêmes, à seulement 25 ans.

Sacrée championne du monde de halfpipe pour la troisième fois il y a un an lors des Mondiaux en Engadine, Chloe Kim vise un triplé inédit aux Jeux olympiques après ses sacres en 2018 et 2022 dans le demi-tube.

La chasse aux records de Klaebo Le ski de fond n'est généralement pas le sport qui fait les plus gros titres à l'échelle mondiale. Mais Johannes Klaebo est peut-être en passe de changer la donne.

Le Norvégien de 29 ans compte déjà cinq sacres olympiques et est bien capable de remporter les six épreuves sur lesquelles il s'alignera à Val di Fiemme, comme lors des derniers Championnats du monde de Trondheim.

Il n'a besoin que de "seulement" quatre médailles d'or pour devenir le sportif le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver. Et avec un six sur six, il réaliserait un exploit encore inédit.

Les chances des Italiens Le succès des Jeux olympiques dépend toujours aussi des résultats du pays hôte. Les Italiens ont connu leur plus grand succès en 1994 à Lillehammer avec 20 médailles (dont 7 en or). Il y a quatre ans, ils en avaient décroché 17 (2 en or).

Cette année, leurs meilleures chances résident certainement en snowboard alpin, en curling, en biathlon et bien sûr en ski alpin, même si la star Federica Brignone revient tout juste de blessure. L'hymne Fratelli d'Italia devrait retentir à coup sûr plus de deux fois lors de la quinzaine olympique.



Odermatt, Rast et Cie en quête d'exploits Après avoir obtenu 15 médailles en 2018 et en 2022, Swiss Olympic n'affiche pas d'objectif chiffré avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina. Mais les candidats sont nombreux et aguerris.

Pas moins de 116 titres seront décernés lors des Jeux de Milan-Cortina (6-22 février). La Suisse sera représentée dans 14 des 16 disciplines sportives au programme. Ce large éventail permet d'espérer un nombre de médailles similaire à celui des derniers Jeux d'hiver, voire supérieur si les étoiles s'alignent.

Avec 175 athlètes, la délégation suisse est non seulement la plus grande de tous les temps pour des Jeux d'hiver, mais elle comprend aussi de solides têtes d'affiche. Huit des onze médaillés de Pékin 2022 sont ainsi toujours de la partie et sauront faire parler leur expérience, comme la Vaudoise Fanny Smith en skicross.

Et les surprises ne sont pas à exclure dans le contexte si particulier des Jeux olympiques. Des noms comme Marie-Theres Nadig, Sonny Schönbächler, Gian Simmen, Simon Ammann ou Tanja Frieden en sont de parfaits exemples dans le camp suisse.

Stars, favoris et espoirs Marco Odermatt a sans aucun doute le plus grand potentiel pour devenir l'un des visages marquants de ces Jeux. Le champion olympique 2022 de géant peut raisonnablement envisager trois titres. Le Nidwaldien pointe d'ailleurs en tête de la Coupe du monde dans les trois disciplines (descente, géant et super-G).

Mais Odi n'est pas seul. L'équipe de Suisse de ski alpin s'appuie sur trois autres champions du monde individuels avec Franjo von Allmen (descente), Loïc Meillard (slalom) et Camille Rast (slalom). Alexis Monney en descente, Loïc Meillard en géant ou pourquoi pas Tanguy Nef en slalom ont aussi des ambitions légitimes.

Et la Suisse ne comptera pas que sur ses skieuses et skieurs alpins. En curling, tant la Team Genève de Benoît Schwarz-Van Berkel que le CC Aarau ont des arguments à faire valoir. Finaliste malheureuse des deux derniers Mondiaux, l'équipe de Suisse messieurs de hockey sur glace rêve de briller enfin sur la scène olympique avec le concours de toutes ses stars de NHL.

Douze ans après leur sensationnelle médaille de bronze, le chef de mission Ralph Stöckli croit par ailleurs à nouveau en un exploit des hockeyeuses. Il estime en outre que l'attente d'une première médaille suisse en bobsleigh depuis 2014 et l'or de Beat Hefti en bob à deux pourrait prendre fin.

Avec quatre champions olympiques de 2022 Sur les sept champions olympiques suisses de Pékin, quatre sont toujours sur le devant de la scène. Outre Odermatt, la freestyleuse Mathilde Gremaud fait également partie des prétendantes au podium. La skieuse fribourgeoise, qui possède déjà un set complet de breloques olympiques, vise un métal en Big Air et en slopestyle.

Un nouveau triomphe du champion olympique de skicross Ryan Regez et de la championne olympique de descente Corinne Suter, laquelle est toujours en quête de ses meilleures sensations après une chute à l'entraînement en décembre, serait en revanche une surprise. Tous deux ont connu des difficultés cette saison.

Mais Corinne Suter n'aura au moins pas perdu sa course contre la montre. Ses coéquipières Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin ont dû abandonner leur rêve olympique après avoir chuté très tôt dans la saison. Avec le retraité Beat Feuz, ce sont donc trois champions olympiques de 2022 qui manquent à l'appel.

La tradition de la nouveauté Le CIO a apporté plusieurs modifications au programme des 25e Jeux d'hiver, notamment en ski alpin. Le Team Event a été supprimé, et le combiné individuel remplacé par un combiné par équipe pour les dames et les messieurs. Une épreuve qui a rapporté quatre médailles aux Mondiaux 2025, avec un triplé chez les messieurs.

Nouvelle discipline ajoutée par rapport à Pékin 2022, le ski alpinisme pourrait par ailleurs aussi apporter son lot de bonnes surprises dans le camp suisse. Marianne Fatton était ainsi devenue championne du monde de sprint en 2025 à Morgins, Jon Kistler s'étant paré de bronze dans la même épreuve. Et la Suisse a l'habitude de briller dans les nouvelles disciplines...



Coupe de Suisse: Saint-Gall élimine le FC Bâle Aliou Baldé a posé des problèmes à la défense bâloise Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Tenant du trophée, le FC Bâle a été sorti en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les Rhénans ont perdu 2-1 à Saint-Gall.

Le succès des Brodeurs est mérité, car ils ont globalement dominé les débats. Ils ont marqué dès la 1re minute par Baldé et auraient pu creuser l'écart en première mi-temps. Le FCB a haussé son niveau de jeu à la reprise et égalisé grâce à Koloto (65e).

Mais Saint-Gall a repris l'ascendant ensuite, se créant plusieurs occasions nettes. Alors que les prolongations semblaient se profiler, Boukhalfa a donné la qualification aux Saint-Gallois à la 93e.

Stephan Lichtsteiner a donc subi un troisième revers en autant de matches depuis son arrivée sur le banc des Rhénans. Les dirigeants doivent peut-être commencer à regretter de s'être séparés de Ludovic Magnin...



Coupe de Suisse: exploit du Stade Lausanne-Ouchy La joie de Keasse Bah après son but Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Stade Lausanne-Ouchy a réussi un très joli exploit en se hissant dans le dernier carré de la Coupe de Suisse. Le club vaudois de Challenge League a sorti Lucerne, battu 2-1 à la Pontaise.

Après avoir éliminé Winterthour au tour précédent, le SLO s'est donc offert le scalp d'une deuxième formation de l'élite. Les buts ont été inscrits par Barbet (4e) et Bah (17e), qui ont rapidement mis leur équipe sur la bonne voie contre un adversaire en panne de confiance.

Lucerne n'a en effet gagné qu'un seul de ses dix derniers matches en Super League. Avec cette élimination sans gloire, les joueurs de Suisse centrale ont manqué l'occasion de sauver une partie de leur saison. Et le pire pour eux, c'est que le SLO n'a rien volé du tout.

Le pensionnaire de Challenge League a proposé un jeu plus cohérent et efficace que les Lucernois. Il a trouvé une juste récompense avec cette accession dans le dernier carré, acquise malgré la réduction du score de Ferreira à la 88e.



ATP 250 de Montpellier: Wawrinka passe le 1er tour Un succès pour Wawrinka à Montpellier Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Stan Wawrinka (ATP 113) a franchi le 1er tour du tournoi ATP 250 de Montpellier. Le quadragénaire vaudois a battu le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 80) en deux sets, 7-6 (7/3) 6-4, et en 1h38.

Après avoir passé deux tours à l'Open d'Australie, Wawrinka, très solide sur son service, a confirmé sa bonne forme actuelle avec un succès convaincant contre un adversaire mieux classé que lui. Le Vaudois sera opposé en 8es de finale au Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 8), tête de série no 1 de l'Open d'Occitanie à Montpellier. Il pourra évoluer en toute décontraction avec un statut d'outsider.



Belinda Bencic déclare forfait à Abou Dhabi et va sortir du top 10 Belinda Bencic va sortir du top 10 suite à son forfait à Abou Dhabi. Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Belinda Bencic ne disputera finalement pas le tournoi d'Abou Dhabi, a annoncé la WTA. Malade, la Saint-Galloise a déclaré forfait mercredi avant son 8e de finale contre la Britannique Sonay Kartal.

Exemptée de 1er tour, Bencic a été remplacée au pied levé par la "lucky loser" mexicaine Renata Zarazua. En tant que tenante du titre, la Suissesse, actuellement classée 9e, va perdre de nombreux points ainsi que sa place dans le top 10 dans le prochain classement WTA.

Après un excellent début de saison, Bencic avait déjà connu une grosse déception à l'Open d'Australie, où elle a été éliminée dès le 2e tour.



Les Suisses placés lors du premier entraînement de descente Marco Odermatt s'est montré plutôt à l'aise lors du premier entraînement de descente olympique. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le premier entraînement de la descente olympique prévue samedi à Bormio a été plutôt favorable aux Suisses. Marco Odermatt (3e) et Alexis Monney (4e) sont dans le top 5.

Le vainqueur de ce premier galop d'essai sur la Stelvio se nomme Ryan Cochran-Siegle. L'Américain a devancé l'Italien Giovanni Franzoni de 0''16 et Marco Odermatt de 0''40. Alexis Monney suit à la 4e place à 0''66. "Mais j'ai manqué une porte sur le haut", regrettait le Fribourgeois dans l'aire d'arrivée.

Toujours est-il que sur une neige molle, les Suisses ont quand même tenu le haut du pavé avec Franjo von Allmen 7e et Stefan Rogentin 8e. Le Grison, à la lutte avec Niels Hintermann pour la quatrième place en descente, a devancé le Zurichois (18e) de 0''82. Pas de quoi inquiéter l'un ou l'autre. Les deux hommes savent que la qualification se jouera lors d'un prochain entraînement.

Impressionnant sur le haut avec d'excellents temps de passage sur les secteurs 2, 3 et 4, Marco Odermatt a prouvé qu'il faudrait bien évidemment compter sur lui. "Je me suis bien senti sur les skis, mais beaucoup de choses ont évolué entre la reconnaissance et le passage en course", a avoué le Nidwaldien, qui apprécie également d'avoir un hôtel au pied de la piste.

Coup dur en revanche pour le Norvégien Fredrik Möller. Le vainqueur du Super-G fin 2024 a chuté et a dû être évacué en hélicoptère.



Le Fribourgeois Liam Rivera sacré champion du monde de freeride Liam Rivera, ici photographié lors de l'Xtreme de Verbier en 2024, a réussi un sacré exploit en Andorre. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le snowboarder fribourgeois Liam Rivera a remporté la médaille d'or aux Championnats du monde de freeride mardi à Ordino Arcalis, en Andorre. Il s'agissait des premiers Mondiaux organisés par la FIS.

Dans la poudre des Pyrénées, le Singinois s'est imposé devant le Français Victor de Le Rue et l'Américain Michael Mawn. Il a obtenu une note de 84,33 pour son "run", suffisant pour battre le Français (80,00), quadruple vainqueur du Freeride World Tour.

"Devenir le premier champion du monde de freeride, c'est comme un rêve. Cette victoire appartient à mon équipe, à mes collègues athlètes suisses et à tous ceux qui ont soutenu la Suisse", a réagi Liam Rivera, cité sur le site de la FIS.

En ski masculin, les Valaisans Martin Bender (6e) et Victor Hale-Woods (11e) ont également signé de belles performances.

Après son entrée dans le giron de la FIS, le freeride est également candidat pourrait devenir une discipline olympique en 2030 dans les Alpes françaises.

