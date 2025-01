Man City atomise Ipswich ++ Mbappé brille

Florentino Pérez réélu à la présidence du Real Madrid Florentino Perez a été réélu à la présidence du Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Le président du Real Madrid Florentino Pérez a été réélu dimanche pour un cinquième mandat d'affilée courant jusqu'en 2029. Il était le seul candidat à sa succession. "Comme il n'y avait qu'une candidature, (Florentino Pérez) est élu président du Real Madrid," a indiqué le club champion d'Europe et d'Espagne dans un communiqué publié après la large victoire (4-1) des "Merengues" contre Las Palmas qui leur permet de revenir en tête de la Liga. M. Perez, âgé de 77 ans, a été réélu à la tête du club madrilène sans discontinuer et sans opposition (2013, 2017, 2021 and 2025) depuis son retour en 2009. L'homme d'affaires avait été élu une première fois en 2000 à la présidence des "Galactiques", qui ont remporté 2 titres nationaux (2001, 2003) et une Ligue des champions (2002), avant de démissionner en 2006. Depuis 2009, le Real a enlevé cinq titres de champion d'Espagne et six Ligues des champions dont trois consécutives (2016, 2017, 2018).

Une 4e défaite d'affilée pour les Devils Timo Meier (28) et les Devils ont subi dimanche leur 4e défaite consécutive Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith New Jersey est décidément dans le dur en ce début d'année 2025. Les Devils et leur colonie suisse ont subi dimanche leur quatrième défaite d'affilée en NHL, s'inclinant 2-1 face à Ottawa à Newark. Battus 3-1 par Philadelphie samedi après-midi dans un match où ils n'avaient cadré que 13 tirs au total, les Devils ont pourtant entamé leur duel avec les Senators de la meilleure des manières: ils ont ainsi adressé pas moins de 17 tirs en direction de la cage adverse dans le premier tiers, contre 2 pour leurs adversaires. Mais Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et leurs coéquipiers manquent cruellement d'efficacité depuis quelques semaines. Et les Devils n'ont cadré que 9 tirs au cours des deux dernières périodes dimanche, Tomas Tatar inscrivant leur seul but à la 35e pour le 1-1. Brillant à la mi-décembre avec une série de six victoires en sept matches, New Jersey marque nettement le pas depuis Noël. Avec seulement deux succès dans leurs onze dernières sorties, les Devils restent néanmoins pour l'instant bien installés dans le top 3 de la Metropolitan Division.

Manchester City atomise Ipswich (6-0) avant le PSG Phil Foden a brillé face à Ipswich Town Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Les joueurs offensifs de Manchester City se sont régalés à Ipswich (6-0), dimanche en Premier League. Il s'agissait pour la troupe de Pep Guardiola de l'ultime galop d'essai avant le choc contre le Paris St-Germain mercredi en Ligue des champions. Les quadruples champions d'Angleterre en titre repoussent davantage le souvenir d'une première moitié de saison complètement ratée et remontent à la quatrième place avec 38 points, à six longueurs du troisième Nottingham Forest. En 2025, ils ont inscrit vingt buts en quatre matches. Le calendrier était certes accommodant, avec West Ham, Salford (4e division) en Coupe, et le promu Ipswich parmi les derniers adversaires. Mais tous les voyants sont au vert avant l'affiche de mercredi au Parc des Princes, déterminante pour l'avenir européen des deux équipes. Phil Foden, désigné homme du match, s'est offert un deuxième doublé de suite, cinq jours après celui à Brentford (2-2). Le meilleur joueur de la saison dernière n'avait marqué que deux buts depuis le début du championnat. Manuel Akanji a quant à lui passé une après-midi tranquille au sein de la défense des Cityzens, avant d'être remplacé à la 72e minute.

Mbappé brille, le Real Madrid reprend la tête Mbappé a brillé dimanche face à Las Palmas Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Sous l'impulsion d'un Kylian Mbappé étincelant, le Real Madrid a renversé puis corrigé Las Palmas (4-1) dimanche en Liga. Les Madrilènes, pourtant menés après 27 secondes de jeu, reprennent ainsi la première place du classement. Cinq mois après ses débuts avec "le club de ses rêves", Mbappé tient peut-être son match référence. Avec un coup de rein retrouvé et une grosse implication offensive, l'attaquant français a confirmé son retour en forme en livrant une énorme prestation, récompensée par un doublé (18e sur penalty, 36e). Impliqué sur les deux autres buts de Brahim Diaz (33e) et Rodrygo (57e), Mbappé a même cru inscrire son premier triplé sous le maillot blanc. Mais son troisième but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu au départ de l'action (43e) et sa reprise du droit en fin de première mi-temps a heurté le poteau. Le Real (1er, 46 points), champion en titre, récupère donc son trône. Les Merengues devancent de deux points l'Atlético Madrid (2e) et de sept points le FC Barcelone (3e), frustrés respectivement par Leganés (1-0) et Getafe (1-1) samedi.

Statu quo en tête du classement Mattia Croci-Torti et Lugano toujours en tête de la Super League. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les positions n’ont pas bougé dans la lutte pour le titre. Le leader Lugano a partagé l’enjeu avec le FC Bâle 2-2 alors que le Lausanne-Sport n’a pas trouvé l’ouverture face à Lucerne (0-0). Après cette journée de reprise, les six premiers ne sont séparés que par deux points. Lugano a pu croire réaliser la bonne affaire dimanche. Les Tessinois ont mené jusqu’à la 87e minute avant de concéder une l’égalisation sur un penalty transformé par Xherdan Shaqiri qui avait été dicté pour un mauvais réflexe de Milton Valenzuela sur Bénie Traoré. Le nouveau capitaine rhénan a, encore une fois, payé de sa personne. C’est lui, en effet, qui a été à l’origine de l’ouverture du score de Kevin Carlos à la 24e avec une passe subtile dans le dos des défenseurs. Malmené par un FC Bâle parfois très impressionnant, le FC Lugano a retourné la situation grâce à ses défenseurs. Mattia Zanotti poussait Dominik Schmid à la faute pour le penalty du 1-1 juste avant la pause. A la 53e, un centre de Valenzuela trouvait Albian Hajdari pour le 2-1. Sur ces deux actions, la défense rhénane a témoigné d’une extrême naïveté qu’un candidat au titre ne devrait pas avoir... Lausanne rate le coche Le Lausanne-Sport n’a pas cueilli un septième succès à domicile qui lui aurait permis de s’asseoir sur le fauteuil de leader. Les Vaudois se sont cassé les dents devant le brio devant Pascal Loretz. Le portier a sorti les arrêts qu’il fallait, notamment à la 90e minute sur une tête de Noë Dussenne pour fermer la porte. Maîtres du ballon avec une possession chiffrée à 60 %, les Lausannois n’ont pas seulement manqué d’efficience dans le dernier geste. Ils ont eu de la peine à emballer vraiment la rencontre. A Ludovic Magnin de corriger le tir d’ici le déplacement le week-end prochain à St. Gall.

Olympic gagne le choc au sommet face aux Lions Le Fribourg Olympic de Thibaut Petit a maîtrisé son sujet dimanche face aux Lions Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Olympic est toujours invaincu en SBL cette saison. Le sextuple champion de Suisse en titre a dominé les Lions de Genève 99-84 à St-Léonard dimanche dans le choc de la 15e journée pour cueillir son 12e succès en 12 sorties. Les Fribourgeois ont rapidement pris les commandes, signant un partiel de 8-0 en moins d'une minute pour mener 14-6 après 4'36'' de jeu. Ils ont pleinement maîtrisé leur sujet pour compter jusqu'à 11 longueurs d'avance avant même la mi-temps (47-36 à la 19e). Un 13-3 réalisé au retour des vestiaires sous l'impulsion de Natan Jurkovitz (17 points et 6 rebonds dimanche) a assommé Genève, dont le retard a atteint les 25 unités à la 25e (71-46). Les Lions ont ainsi concédé leur deuxième défaite de la saison en championnat après celle subie le 2 novembre face au même adversaire.

Langnau met fin à sa série noire Stéphane Charlin (38) a brillé devant le filet de Langnau dimanche Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Battu lors de ses six prédécentes sorties, Langnau a renoué avec la victoire dimanche en National League. Les Tigers se sont imposés 3-1 face à Rapperswil-Jona dans le seul match de la journée. Langnau a maîtrisé son sujet dans cette partie. Des réussites de Sean Malone (6e, à 5 contre 4) et de Saku Mäenalanen (9e) ont ainsi permis aux Emmentalois de prendre rapidement deux longueurs d'avance. Ces deux buts ont suffi à un Stéphane Charlin une nouvelle fois remarquable devant son filet (35 arrêts dont 17 au 3e tiers). "Rappi" a pu revenir à 2-1 à la 28e grâce à son "sniper" Malte Strömwall (19e réussite de la saison), mais le premier but dans l'élite de Jiri Felcman (19 ans) a permis à Langnau de se redonner de l'air à la 34e. Les Tigers, 10es du classement, laissent ainsi Genève-Servette (11e) à quatre longueurs, en ayant toutefois joué deux matches de plus que le GSHC.

La Suisse qualifiée pour le tour principal Nikola Portner et la Suisse joueront le tour principal du Mondial Image: KEYSTONE/TIL BUERGY L'équipe de Suisse masculine a validé son ticket pour le tour principal du championnat du monde 2025. Elle s'est assuré l'une des trois premières places du groupe A en battant la Pologne 30-28 pour son troisième et dernier match dans la phase préliminaire. La formation du coach Andy Schmid, à qui un match nul suffisait pour atteindre son objectif minimum dans cette compétition, a joué à se faire peur dimanche à Herning. Après avoir pris six longueurs d'avance à la 34e (21-15) grâce à un partiel de 5-0, la sélection helvétique a laissé son adversaire revenir à 22-22. Bien aidée par quelques parades décisives de Nikola Portner, l'équipe de Suisse a toutefois su serrer sa garde dans le "money time" pour s'éviter toute mauvaise surprise. Elle a ainsi repris quatre buts d'avance à 2'35 de la fin (30-26) pour ôter tout espoir de retour aux Polonais.

Yverdon cède à la 87e... Cheveyo Tsawa (FCZ) inscrit le 1-0. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Il aura manqué une poignée de minutes à Yverdon Sport pour cueillir le point du 0-0 au Letzigrund. Les Vaudois se sont inclinés 1-0 devant le FC Zurich sur une réussite de Cheveyo Tsawa à la 87e. Le joueur de 18 ans a exploité d’une sortie non-maîtrisée de Paul Bernardoni sur un coup franc admirablement tiré par Antonio Marchesino pour une offrir une victoire précieuse à ses couleurs. Le FC Zurich n’avait pas, faut-il le rappeler, remporté un seul de ses six derniers matches de championnat disputés avant la trêve. Placé dans un rôle de 9,5, Steven Zuber a apporté une certaine créativité dans le jeu d'un FCZ qui fut parfois vraiment à la peine. Le transfuge de l’AEK Athènes a toutefois encore besoin de temps avant de donner sa pleine mesure. Cette issue est bien cruelle pour Paolo Tramezzani pour sa grande première à la tête d’Yverdon. Son équipe a longtemps bien défendu avec une ligne de quatre. L’introduction de Varol Tasar à la 71e devait insuffler un certain allant pour, pourquoi pas, forcer la décision. Seulement, l’ailier devait commettre la faute qui a entraîné le coup franc de Marchesano. L’absence de Boris Cespedes, le régulateur, a pesé. L’international bolivien aurait certainement donné plus de liant à son équipe. Son retour samedi prochain pour la réception du Servette FC serait bien sûr souhaitable pour une équipe qui est désormais barragiste.

Une troisième victoire en Coupe du monde pour Dario Caveziel Dario Caveziel victorieux dimanche en Bulgarie. Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Dario Caviezel a enlevé le slalom géant parallèle de Bansko pour cueillir un troisième succès en Coupe du monde. Il s'est imposé en finale devant l'Italien Gabriel Messner. Décevant samedi avec une... 31e place dans les qualifications, le Grison de 29 ans a rebondi de la plus belle des manières. Deuxième à Davos juste avant Noël, il a confirmé son retour au premier plan de manière éclatante en Bullgarie où il s'était déjà imposé il y a deux ans.

Slalom de Wengen: Suisses placés, triplé norvégiens Tanguy Nef heureux de sa 4e place à Wengen Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Nef (4e), Meillard (5e) et Yule (6e) ont joué placés lors du slalom de Wengen. Mais les Suisses ont été battus par les Norvégiens auteurs d'un triplé avec McGrath devant Haugan et Kristoffersen. La Männlichen se refuse toujours aux slalomeurs helvétiques, contrairement au Lauberhorn. En 2025, elle s'est déclinée en norvégien avec un superbe triplé qui démontre la classe des techniciens scandinaves. Atle Lie McGrath a remporté son 3e slalom en carrière après deux succès en 2022. Les Romands ont fait le job, mais il a manqué ce petit quelque chose pour aller ennuyer les Norvégiens. Tanguy Nef a réussi son meilleur résultat en Coupe du monde avec cette 4e place à 0''33 de McGrath et à seulement quatre centièmes de la troisième place de Kristoffersen. Le Genevois a livré deux très belles prestations en étant offensif. Décevant après la première manche et une 24e place indigne de son talent, Loïc Meillard a rectifié le tir à l'occasion de son deuxième effort. Tout ne fut pas parfait, mais le skieur d'Hérémence, seul coureur sous les 50 secondes lors de la deuxième manche, a retrouvé le sourire après la déception d'Adelboden le week-end dernier. "J'ai pris le rythme et poussé, a analysé Meillard au micro de la RTS. La neige était facile ce matin et je n'ai pas trouvé la clef. Sur la deuxième, je me suis dit qu'il fallait attaquer, chercher la limite et y aller à fond plutôt que de marquer cinq points." Sans cette timidité en matinée, Meillard aurait pu prétendre à mieux. Deuxième en 2022, Daniel Yule revient gentiment à son meilleur niveau. Le skieur du Val Ferret a fait plaisir au public en attaquant sur les deux parcours. Le Valaisan a forcément fait des fautes, mais il n'a pas eu peur et ça a payé. Il faut remonter à sa victoire à Chamonix l'hiver dernier pour trouver trace d'un aussi bon résultat. Quatrième Helvète qualifié pour le second run, Marc Rochat est passé par les poils pour finalement terminer au 25e rang. "Ca fait des points, je ne suis pas déçu, mais pas non plus pleinement satisfait, a reconnu le Vaudois. J'ai eu de la peine à prendre des risques sur les secteurs techniques." Luca Aerni (38e) et Ramon Zenhäusern (43e) n'ont eux pas eu droit à prendre part à la deuxième manche.

Un quart de finale qui promet Novak Djokovic: un mental toujours aussi fort. Image: KEYSTONE/AP Melbourne aura bien droit à son "thriller" mardi soir : le quart de finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic s’avance comme le premier grand choc de l’Open d’Australie. Comme l’Espagnol qui a mené 7-5 6-2 avant Jack Draper n’abandonne, Novak Djokovic s’est montré expéditif. Le Serbe s’est imposé 6-3 6-4 7-6 (7/4) devant Jiri Lehecka (ATP 29), qui était encore invaincu cette année. Après deux premières manches sans histoire, Novak Djokovic a dû serrer sa garde face au Tchèque, récent vainqueur du tournoi de Brisbane. A deux points de perdre ce ser à 5-4 30-30, il a toutefois su élever le curseur pour conclure en 2h39’ sur sa première balle de match. Avec ce succès, Novak Djokovic a égalé un record de Roger Federer : quinze qualifications pour les quarts de finale de l’Open d’Australie. On précisera que le Serbe a enlevé à dix reprises déjà ce tournoi.

Super-G de Cortina: Gut-Behrami et Suter sur le podium Lara Gut-Behrami a pris la 2e place du Super-G de Cortina Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Lara Gut-Behrami (2e) et Corinne Suter (3e) sont montées sur le podium lors du Super-G de Cortina. La victoire est allée à l'Italienne Federica Brignone. Sans une performance exceptionnelle de Federica Brignone, Lara Gut-Behrami aurait pu aller chercher le 46e succès de sa carrière et un quatrième bouquet dans les Dolomites en Super-G. Très féline, la Tessinoise a maîtrisé les passages-clefs de cette piste Olimpia delle Tofane, hormis un passage assez moyen à la sortie du Rumerlo. Seulement pour la skieuse de Comano qui doit se contenter d'un 94e podium en Coupe du monde, le 42e dans sa discipline de prédilection, Federica Brignone a skié comme dans un rêve. La Valdôtaine, leader du général de la Coupe du monde, s'est montrée irrésistible pour aller décrocher son 31e succès en Coupe du monde, le 11e dans la discipline. En tête à tous les pointages, elle n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Cinquième de la descente samedi, Corinne Suter retrouve gentiment son meilleur niveau. La championne olympique de descente n'était plus montée sur un podium en Super-G depuis sa victoire fin 2022 à Lake Louise. Et ce n'était pas évident pour la Schwytzoise qui s'élançait avec le dossard 1, une position rarement souhaitée dans cette discipline où il n'y a qu'une reconnaissance en matinée. Douce sur les skis et efficace dans le troisième secteur, elle est allée chercher le 25e podium de sa carrière, le 9e en Super-G. Sortie nettement plus compliquée pour les autres Suissesses en lice. Michelle Gisin n'a jamais trouvé le bon rythme et occupe le 20e rang provisoire, Joana Hählen suit au 21e rang et Jasmina Suter au 23e. Priska Ming-Nufer a elle connu l'élimination.

Slalom de Wengen: Nef et Yule à la bagarre Tanguy Nef à la bagarre pour le podium à Wengen Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Tanguy Nef (3e) et Daniel Yule (4e) sont à la bagarre pour le podium à l'issue de la première manche du slalom de Wengen. Les deux Romands suivent les Norvégiens McGrath et Kristoffersen. Il n'y aura peut-être pas de nouveau doublé suisse, mais le public aura de quoi se réjouir pour la deuxième manche (13h15). Car sur la Männlichen, Tanguy Nef et Daniel Yule ont fait le boulot. Dans la lignée de son deuxième effort à Adelboden, le Genevois a sorti une superbe manche pour se retrouver à 0''53 d'Atle Lie McGrath et à seulement 0''10 d'Henrik Kristoffersen. "J'ai vu Manuel Feller et j'ai changé de skis, a expliqué le Genevois de 28 ans au micro de la RTS. C'était un bon choix tactique et j'ai réussi à mettre de la vie dans mon ski. Ce sera le même plan en 2e manche." Quatorze centièmes derrière Nef, Daniel Yule prouve lui aussi monter en puissance. On sait que le Valaisan va mieux depuis le slalom d'Alta Badia et une bonne 9e place. Il faut remonter au slalom de Kitzbühel l'an dernier pour trouver trace d'une aussi bonne première manche de la part du skieur du Val Ferret. "La neige est relativement lente et il n'y a pas beaucoup de répit, a avoué le Valaisan. Le feeling n'était pas excellent, mais il fallait se bouger et aller chercher la ligne de pente." Ce fut nettement moins bon pour les autres représentants de Swiss-Ski. Loïc Meillard a été beaucoup trop tendre pour espérer tutoyer les sommets. Le Valaisan d'origine neuchâteloise n'a pas su gérer les ruptures de pente aussi bien que ses adversaires et le voici 23e à 1''75 et sous la menace d'une non-qualification. 26e provisoire, Marc Rochat va devoir prier pour aller en deuxième manche, tandis que Luca Aerni (28e) ne devrait pas avoir droit à un second effort. Idem pour Ramon Zenhäusern, 30e à 3''07.