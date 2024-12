Marc Crawford s'en va ++ Thiébaud dit stop

Zurich Lions: Marc Crawford quitte son poste d'entraîneur Fin de parcours à Zurich pour Marc Crawforf Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Le Canadien Marc Crawford a quitté son poste d'entraîneur des Zurich Lions pour raisons de santé mentale. Il sera remplacé jusqu'au terme de la saison par Marco Bayer, qui dirigeait les GCK Lions. Crawford (63 ans) a pris cette décision difficile après des mois de réflexion. Il avait déjà averti le club de ses problèmes, qui n'ont pas pu être résolus. "J'ai toujours attendu de mes joueurs qu'ils donnent le 100% pour l'équipe. Maintenant, je constate que je ne suis plus en mesure d'en faire de même, d'avoir le même engagement, la même concentration et la même dévotion", a expliqué le Canadien dans le communiqué publié par le club champion de Suisse. "C'est pourquoi je dois me retirer, pour permettre à ce groupe talentueux de continuer avec quelqu'un qui peut faire les efforts que l'équipe mérite", a poursuivi Crawford, qui a mené les Lions à deux titres de champion (2014, 2024). Il avait déjà entraîné le club de 2012 à 2016, avant de revenir aux affaires en décembre 2022. Son successeur était déjà dans l'organisation puisqu'il s'occupait des GCK Lions en Swiss League. Bayer (52 ans) a évolué de 1992 à 1994 avec le ZSC durant sa longue carrière de joueur (18 ans). Il entraîne depuis 15 ans et était aux commandes des GCK Lions depuis la saison dernière.

Valère Thiébaud met un terme à sa carrière Valère Thiébaud en plein effort Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le Neuchâtelois Valère Thiébaud a décidé de mettre un terme à sa carrière, a indiqué Swiss Cycling. Le membre du quatuor de poursuite par équipe a évoqué des causes d'ordre sportif et financier. Thiébaud (25 ans) a comme meilleur résultat une médaille d'argent en poursuite par équipe aux championnats d'Europe 2021 à Granges. Il avait aussi remporté un diplôme dans la même discipline aux Jeux olympiques 2021 à Tokyo. Mais la déception d'avoir manqué la qualification pour les JO de Paris cet été a pesé lourd. D'autre part, le cycle olympique en vue des JO de Los Angeles 2028 vient de débuter et il est très difficile pour un pistard de subvenir à ses besoins financiers.

Le Mîlan AC aura un nouvel entraîneur Paulo Fonseca: par ici la sortie... Image: KEYSTONE/EPA/FILIPPO VENEZIA L'AC Milan va se séparer de son entraîneur Paulo Fonseca, en poste depuis juillet, rapporte la presse italienne. Le Portugais ne survivra pas au nul concédé dimanche contre la Roma (1-1). Selon le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, les dirigeants de l'AC Milan ont annoncé leur décision à Fonseca à l'issue du match. Elle sera officialisée dans la journée. L'AC Milan, dont le 19ème et dernier Scudetto remonte à 2022, est distancé dans la course au titre de champion d'Italie: il occupe la 8e place à 14 points du leader, l'Atalanta Bergame, avec toutefois un match en moins. Depuis son arrivée, Fonseca, 51 ans, n'a remporté que 12 matches sur 24 disputés, toutes compétitions confondues. Son équipe a certes battu l'Inter (2-1) dans le derby de Milan en septembre ou s'est imposé à Madrid face au Real en Ligue des champions (3-1) début novembre, mais elle n'est jamais parvenue à enchaîner les victoires. Selon la presse italienne, un autre technicien portugais, Sergio Conceicao, sans poste depuis son départ de Porto en juin dernier, va succéder à Fonseca.

Un 14e but pour Kevin Fiala Kevin Fiala (à droite) déborde Egor Zamula. Image: KEYSTONE/AP/William Liang Kevin Fiala a signé son 14e but de la saison lors du succès 5-4 à domicile de Los Angeles face à Philadelphia. Le St. Gallois a ouvert le score à la 6e minute. Kevin Fiala a marqué dans un angle fermé sur un lancer mal apprécié par le portier Aleksei Kolosov. Crédité d’un bilan de -2, le St. Gallois n’a toutefois pas été aussi déterminant dans ce succès que son capitaine Anze Kopitar, auteur des deux derniers buts des Kings lors d’un troisième tiers renversant. A Chicago, Lian Bichsel et Dallas ont infligé une 25e défaite aux Blackhawks de Philipp Kurashev. Aligné durant 12’41’’, Lian Bichsel présente un bilan de +1, celui de Kurashev dans le camp adverse fut neutre. Enfin à Detroit, l’ancien pigiste du HC Bienne Patrick Kane a atteint le seuil des 1300 points avec un but et un assist lors du succès 4-2 des Red Wings devant Washington. La soirée ne fut toutefois pas perdue pour Alexei Ovechkin qui est en passe de signer un retour tonitruant après avoir été absent pendant 16 matches. Le Russe a, à nouveau, marqué pour n’être plus qu’à 25 longueurs du fabuleux record des 894 buts de Wayne Gretzky.

Atlanta enchaîne Clint Capela (à gauche) à la lutte avec A.J. Lawson pour un nouveau succès des Hawks. Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Clint Capela et Atlanta ont cueilli un quatrième succès de rang. Les Hawks se sont imposés 136-107 à Toronto face à une équipe qui a concédé sa dixième défaite d’affilée. Avec ses 34 points et ses 10 assists, Trae Young a été le leader des Hawks qui ont forcé la décision dans un troisième quarter remporté 40-24. Les Hawks ont ainsi entamé de la plus belle des manières leur série de six matches à l’extérieur qui les conduira à Denver le mercredi du Nouvel An pour un superbe défi face aux Nuggets de Nikola Jokic. Clint Capela a conclu son année sur une performance de choix. Le pivot genevois a signé son septième double double de la saison avec 11 points et 13 rebonds pour un différentiel de +15.

Un derby suisse en demi-finale Les Davosiens peuvent se congratuler. Ils sont toujours en vie dans "leur" Coupe Spengler. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Il y aura bien un derby suisse en demi-finale de la Coupe Spengler. Il opposera ce lundi soir Fribourg-Gottéron au HC Davos. Les Grisons ont assuré leur qualification à la faveur de leur succès 4-3 devant Kärpät Oulou. Ils nourrissent l’ambition de remporter "leur" Coupe Spengler une dix-septième fois. Mais pour y parvenir, ils devront éliminer des Fribourgeois qui auront l’avantage de la fraîcheur dans la mesure où ils n’ont pas dû passer par la case des quarts de finale. Le HC Davos a vraiment dû cravacher pour éviter toute mauvaise surprise dans son quart de finale. Les Grisons ont réussi une entame idéale pour mener 3-0 à la 25e, puis 4-1 à la 30e. Seulement, une pénalité de cinq minutes infligée à Nico Gross pour une charge contre la tête a brisé leur élan. Les Finlandais pouvaient revenir à 4-2. Ils signaient le 4-3 à la 48e minute sans toutefois pouvoir mener à bien leur remontada, Préféré à Sando Aeschlimann dans la cage davosienne, Luca Hollenstein a livré la marchandise dans les dernières minutes pour offrir à cette Coupe Spengler cette demi-finale alléchante. La première mettra aux prises dans l’après-midi le Team Canada aux Straubing Tigers.

Une troisième défaite en trois matches pour la Suisse Un dimanche difficile pour Elijah Neuenschwander, "chassé" après le premier tiers. Image: KEYSTONE/AP/Spencer Colby Troisième défaite en trois matches pour la Suisse au Championnat de monde M20 d’Ottawa ! Après avoir été battue par la République tchèque et la Slovaquie, elle s’est inclinée 7-5 devant la Suède. Menée 6-1 à l’appel de la troisième période, la formation de Marcel Jenni a marqué à quatre reprises en power play pour concéder une défaite que l’on peut qualifier d’honorable. Avant ce baroud d’honneur, les Suisses avaient toutefois accusé trop de largesses sur le plan défensif pour mériter un meilleur sort. Le remplacement d’Elijah Neuenschwander par Christian Kirsch dans la cage après le premier tiers n’a, ainsi, pas vraiment payé. Impliqué sur quatre des cinq buts suisses, Kimo Gruber fut la bonne surprise de cette rencontre. Le joueur des Zurich Lions devra évoluer dans le même registre mardi face au Kazakhstan dans une rencontre dont l’enjeu sera une place en quart de finale. Comme les Suisses, les Kazakhs n’ont pas encore cueilli le moindre point dans ce tournoi.

Gregor Deschwanden sixième à Oberstdorf Gregor Deschwanden: une sixième place à Oberstdorf qui lui permet de rester dans la course à la victoire dans la Tournée des Quatre Tremplins. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader L’Autriche a signé le triplé à Oberstdorf lors de la première étape de la Tournée des Quatre Tremplins. La victoire est revenue à Stefan Kraft qui a devancé Jan Hörl et Daniel Tschofenig. Gregor Deschwanden a pris la sixième place sur ce tremplin du Schattenberg, un résultat qui lui permet toujours de nourrir l’ambition de remporter cette tournée. Crédité du plus long saut de la première manche avec ses 140 m, le Lucernois a bondi à 136,5 m lors de la finale. Il n’a sans doute pas bénéficié des meilleures conditions de vent lors de ce second saut. Malgré toute sa classe, Gregor Deschwanden n’a toutefois pas pu rivaliser avec Stefan Kraft. Victorieux de cette tournée en 2015, le sauteur de 31 ans s’impose pour la troisième fois sur cette première étape. Il est bien le leader d’une équipe d’Autriche impressionnante, qui avait également réussi un triplé le week-end dernier à Engelberg. Comme Gregor Deschwanden, Killian Peier a tiré son épingle du jeu. Le Vaudois a signé son meilleur résultat de l’hiver sur le front de la Coupe du monde avec 131,5 m et 132,5 m pour le 12e rang. Lui aussi, il peut encore aller plus loin mercredi à Garmisch-Partenkirchen pour le concours du Nouvel An.

Les Straubing Tigers en demi-finale Skyler McKenzie et les Straubing Tigers s'envolent vers les demi-finales. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE La première demi-finale lundi après-midi de la Coupe Spengler opposera le Team Canada aux Straubing Tigers. Les Allemands ont éliminé contre toute attente le Dynamo Pardubice. Battue 5-0 par Davos et 6-3 par le Team Canada lors de ses deux premiers matches, la formation bavaroise s'est imposée 4-2 face aux Tchèques grâce à un dernier tiers renversant. Elle a forcé la décision sur deux buts inscrits en l’espace de 26’’. Menés 2-1 après 40 minutes de jeu, les Tigers ont tout d’abord égalisé par leur défenseur Justin Braun à la 48e avant le 3-2 de Philipp Samuelsson à la 57e à cinq contre quatre et le 4-2 de Joshua Samanski. Toujours privés de Roman Cervenka, les Tchèques se sont battus tout seuls. Ils ont concédé l’ouverture en supériorité numérique avant de multiplier les mauvais choix devant la cage de l’excellent Zane McIntyre.

Manuel Akanji: un sauvetage décisif Manuel Akanji (à droite) interpelle l'arbitre Michael Oliver dans une après-midi qui aura vu Manchester City gagner dans la souffrance. Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Manuel Akanji et Manchester City ont bouclé leur année contrastée sur une bonne note : une victoire 2-0 à Leicester. Sans toucher au génie et sans, surtout, témoigner de sa maîtrise passée, le quadruple Champion en titre a forcé la décision grâce au premier but en Premier League du Brésilien Savinho (21e) et grâce à une tête imparable d’Erling Haaland sur un centre de ce même Savinho (74e). La formation de Pep Guardiola restait sur une série de quatre matches sans victoire en championnat. Manuel Akanji a tenu un rôle déterminant cette rencontre. Le Zurichois a, en effet, suppléé son gardien sur la ligne à la 62e sur une tentative de James Justin. Il a été l’un des rares à garder la tête froide dans les rangs mancuniens face à la pression adverse dans une seconde période bien incertaine avant le but libérateur de Haaland.

Pas de podium pour Rast (4e), qui garde néanmoins le dossard rouge Camille Rast a pris la 4e place du slalom de Semmering Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Pas de podium pour les Suissesses dimanche dans le slalom de Semmering. Quatrième d'une course gagnée par une impressionnante Zrinka Ljutic, Camille Rast conserve néanmoins la 1re place du classement de la discipline. La Valaisanne reprend en outre les commandes du général. Les slalomeuses helvétiques sont donc redescendues de leur nuage après leur doublé de Killington (Rast 1re, Wendy Holdener 2e). Elles ont toutefois signé à nouveau une superbe performance d'ensemble: Holdener a terminé 6e, Mélanie Meillard 7e et la surprenante Eliane Christen 12e. Troisième sur le premier parcours, Camille Rast n'a pu faire mieux que le 18e chrono sur le deuxième tracé. Elle a perdu une place au profit de l'Autrichienne Katharina Liensberger, qui est passée du 7e au 3e rang. Lena Dürr a quant à elle conservé la 2e place mais n'a rien pu faire face à la tornade Zrinka Ljutic. Deuxième du géant de Killington à la fin novembre, Zrinka Ljutic a survolé les débats dimanche tant en première qu'en deuxième manche pour devancer Lena Dürr de 1''75 au final. La Croate de 20 ans, qui signe son premier succès à ce niveau, se hisse ainsi au 2e rang du classement général et au 3e de celui du slalom. Constance Leader du classement de la discipline, Camille Rast a parfaitement su gérer une pression forcément plus forte depuis son succès de Killington. La Vétrozienne de 25 ans affiche une régularité remarquable en slalom cet hiver: 5e à Levi, 3e à Gurgl, 1re à Killington et 4e à Semmering. Mélanie Meillard a, elle aussi, confirmé sa constance en décrochant son quatrième top 10 en quatre slaloms disputés cet hiver. La skieuse d'Hérémence pourra néanmoins regretter la faute commise sur le bas du second tracé, sans laquelle elle aurait pu viser le top 5. Mais elle semble mûre pour un premier podium en slalom.

Monney (3e) confirme en super-G, Möller s'impose Alexis Monney a terminé 3e du super-G de Bormio Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Les Suisses ont signé un superbe tir groupé dimanche dans le super-G de Bormio, même si la victoire leur a échappé. Le héros de la descente Alexis Monney s'est classé 3e, Stefan Rogentin 4e, Marco Odermatt 5e et Franjo von Allmen 6e, dans une course remportée par le Norvégien Fredrik Möller. Improbable vainqueur de la descente samedi sur la Stelvio, Alexis Monney a donc confirmé de manière éclatante ce premier succès en Coupe du monde. Comme la veille, le Fribourgeois de 24 ans a fini très fort pour venir échouer à 0''24 de Fredrik Möller, alors que son handicap était de 0''57 après 22 secondes de course. Jamais mieux classé que 8e en Coupe du monde avant ce week-end de folie, le champion du monde junior 2020 de descente est venu bouter Stefan Rogentin hors du podium pour 18 centièmes. Il a devancé de 21 centièmes Marco Odermatt, Franjo von Allmen concédant pour sa part quatre dixièmes à Monney. Cinquième d'une descente dans laquelle il avait vu son airbag s'ouvrir, Marco Odermatt a donc échoué une deuxième fois de suite hors du top 3. Le Nidwaldien faisait la moue à l'arrivée après qu'une erreur de ligne commise à l'entrée d'une traverse lui avait fait perdre beaucoup de temps. Lourde chute pour Caviezel Quatrième des deux premiers super-G de la saison, à Beaver Creek puis à Val Gardena, Fredrik Möller a franchi un cap supplémentaire en cueillant à 24 ans son premier succès en Coupe du monde. La progression du Norvégien est remarquable: avant cet exercice 2024/25, il affichait un 21e rang comme meilleur résultat ! Ce super-G avait par ailleurs démarré de la pire des manières pour les représentants de Swiss-Ski. Porteur du dossard 1, Gino Caviezel a chuté lourdement après avoir enfourché à pleine vitesse une porte après quelque 45 secondes de course. Visiblement touché à une jambe, le Grison a été évacué par hélicoptère.

1re manche: Rast 3e, Holdener 4e, Ljutic en tête Camille Rast pointe au 3e rang après la 1re manche du slalom de Semmering Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Leader du classement de la discipline, Camille Rast a signé le 3e temps de la première manche du slalom de Semmering dimanche matin. La Valaisanne accuse néanmoins près d'une seconde de retard sur Zrinka Ljutic, auteure du meilleur chrono. Porteuse du dossard 2, Zrinka Ljutic a sorti le grand jeu sur un parcours tracé par son entraîneur de père Amir Ljutic. La Croate de 20 ans, qui lorgne un premier succès en Coupe du monde, a franchi la ligne avec une marge de 0''51 sur l'Allemande Lena Dürr. Personne n'a approché le chrono de Ljutic. Troisième à s'élancer, la gagnante du slalom de Killington Camille Rast a lâché 0''98. Mais la Valaisanne a conservé ce 3e rang, la Schwytzoise Wendy Holdener terminant juste derrière avec 1''13 de retard. Neja Dvornik (5e à 1''16) et Sara Hector (6e à 1''49) semblent également en mesure de viser le podium en deuxième manche (dès 13h30). Ce sera en revanche plus compliqué pour la skieuse d'Hérémence Mélanie Meillard, 10e après le passage de 30 concurrentes mais avec un handicap de 2''25.

Simon Ammann quitte la Tournée des Quatre Tremplins Simon Ammann n'ira pas au bout de la Tournée des Quatre Tremplins Image: KEYSTONE/EPA/PHILIPP SCHMIDLI Simon Ammann n'ira pas au bout de la Tournée des Quatre tremplins. Le St-Gallois de 43 ans a tiré les conséquences de son échec en qualification du premier concours samedi à Oberstdorf, a annoncé Swiss-Ski dans un communiqué dimanche. Quadruple champion olympique, Simon Ammann n'a pu faire mieux que 51e du saut qualificatif à Oberstdorf. Il va s'astreindre à un bloc d'entraînement au lieu de s'aligner sur les trois derniers rendez-vous de la traditionnelle Tournée austro-allemande. Cet hiver, il n'a glané que 2 points en Coupe du monde.