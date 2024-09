Marc Marquez revient fort ++ Hug et Debrunner titrés

Deuxième succès consécutif pour Marc Marquez Marc Marquez revient fort dans le championnat de MotoGP. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez a remporté dimanche à Misano le GP de Saint-Marin devant le champion en titre Francesco Bagnaia. Le leader Jorge Martin a été largué. Marquez (Ducati-Gresini) s'est imposé de manière convaincante devant Bagnaia (Ducati). L'Italien Enea Bastianini (Ducati) complète le podium de cette 13e manche de la saison. Au général, Martin, qui a subi une journée cauchemardesque, ne compte plus que sept points d'avance sur son dauphin Bagnaia. L'Espagnol de chez Ducati-Pramac paie une erreur de stratégie à cause d'une courte averse tombée durant la course. Il avait décidé de passer à la moto de secours équipée de pneus pluie alors que la pluie commençait à tomber. Les précipitations n'ont toutefois pas duré longtemps et Martin s'est vu contraint de passer à nouveau sur l'autre moto après quelques tours. Il a ainsi été le grand perdant de cette journée. Avant dimanche dernier, la dernière victoire de Marc Marquez en Grand Prix remontait à 1043 jours plus tôt. Revoilà l'Espagnol sur la plus haute marche du podium, seulement une semaine plus tard. Il est désormais en troisième position du classement avec 53 points de retard. Dettwiler encore hors des points Dans la catégorie Moto3, Noah Dettwiler, au guidon d'une KTM, a manqué une fois de plus son deuxième résultat probant. Le jeune Bâlois de 19 ans, qui a récemment souffert, s'est classé 20e. Son seul classement parmi les 15 premiers a été obtenu mi-avril grâce à une 14e place au Grand Prix d'Amérique à Austin, Texas. La course de Misano a été remportée à la surprise générale par Angel Piqueras, 17 ans. L'Espagnol a remporté sa première victoire en Grand Prix malgré deux pénalités qui l'ont obligé à parcourir deux fois un chemin plus long.

Un 5e or pour Catherine Debrunner, qui survole le marathon Catherine Debrunner a cueilli son 5e titre à Paris en gagnant le marathon dimanche Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Catherine Debrunner a conclu en beauté des Paralympiques 2024 fabuleux pour elle. La Thurgovienne de 29 ans s'est adjugé le marathon dimanche matin, s'offrant ainsi un cinquième titre dans ces Jeux après avoir déjà triomphé sur 400, 800, 1500 et 5000 m. La Suisse a donc signé le doublé en fauteuil roulant, Marcel Hug s'étant imposé pour la troisième fois consécutive sur les 42,195 km aux Paralympiques. La délégation helvétique boucle ainsi ces Jeux avec 21 médailles au total: 8 d'or - dont 6 conquises en para athlétisme - 8 d'argent et 5 de bronze. L'objectif minimum, à savoir faire au moins aussi bien qu'à Tokyo en 2021 (14 médailles, dont 7 en or), est ainsi largement dépassé. Les athlètes en fauteuil roulant sont comme de coutume les garants des succès helvétiques, avec 13 podiums cumulés. Les cyclistes en ont obtenu 5 et les nageurs 2, Ilara Renggli cueillant quant à elle une médaille de bronze historique en badminton (WH2). Plus de 4' d'avance Mais ce sont bien les exploits à répétition de Catherine Debrunner qui ont permis à la Suisse de faire les gros titres durant ces Paralympiques. La Thurgovienne n'a connu qu'un seul échec, relatif et auquel elle s'attendait, sur 100 m où elle s'est parée d'argent à 0''13 de la favorite Samantha Kinghorn. Dimanche, la quadruple championne du monde 2023 a survolé le marathon, se retrouvant très vite seule et largement en tête (déjà 16'' sur ses poursuivantes d'avance au km 5). Elle a franchi la ligne d'arrivée en 1h41'50, avec 4'23 d'avance sur la tenante du titre, l'Australienne Madison De Rozario. Le bronze est revenu à l'Américaine Susannah Scaroni, qui a concédé 4'39 à la gagnante. Deuxième meilleure Suissesse, Manuela Schär s'est classée 4e mais à près de trois minutes du podium.

Marcel Hug sacré pour la 3e fois consécutive sur le marathon Marcel Hug a remporté son 3e titre paralympique d'affilée sur le marathon Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Sacré sur le marathon dimanche, Marcel Hug a offert à la Suisse sa 20e médaille dans les Paralympiques de Paris. Le Thurgovien de 38 ans a ainsi cueilli son troisième or consécutif sur la distance mythique des 42,195 km, le septième au total. Battu sur 800 (3e), 1500 (2e) et 5000 m (2e également) au Stade de France alors qu'il s'était imposé dans ces trois épreuves à Tokyo en 2021, Marcel Hug n'a pas manqué son grand rendez-vous. Le recordman du monde en catégorie T54 a fait la course en tête de bout en bout dimanche matin avant de triompher sur l'Esplanade des Invalides. Seul Helvète en lice dans ce marathon masculin en fauteuil roulant, le Thurgovien s'est retrouvé seul juste avant la mi-course, lâchant alors le seul homme ayant cherché à suivre son rythme, Jin Hua. Il s'est imposé en 1h27'39, avec une marge de 3'40 sur son dauphin chinois et de 3'44 sur le Japonais Tomoki Suzuki (3e).

La Suisse pour une première Deux ans après un succès 2-1 à Saragosse, la Suisse défie à nouveau l’Espagne. Ce dimanche à Genève, elle rêve de battre la Roja pour la troisième fois de son histoire, la première sur son sol. Battue 1-0 par le Danemark jeudi lors de son entame dans cette Ligue des Nations dont... l’Espagne est la tenante du titre, la Suisse est condamnée à l'exploit. Sans son capitaine Granit Xhaka suspendu et avec des joueurs qui accusent un réel déficit sur le plan du rythme, Murat Yakin n'aborde pas vraiment cette rencontre avec les meilleures cartes dans les mains. Et en face il y a une Espagne qui a été sacrée cet été Championne d'Europe en Allemagne et Championne olympique à Paris, et qui possède avec Lamine Yamal un prodige de 17 ans capable de forcer la décision à tout instant. Mais avec l'appui du public dans un Stade de Genève à guichets fermés, la Suisse se croit capable de renverser la Roja. Un succès lui permettrait de gommer la défaite de Copenhague. Seulement, les Espagnols, tenus en échec par la Serbie jeudi à Belgrade (0-0), ont perdu l'habitude d'enchaîner deux rencontres sans la moindre victoire...

Fritz, un pas de géant pour décrocher la lune face à Sinner Le no 1 mondial Jannik Sinner, seul cador à avoir tenu son rang, sera favori de sa première finale de l'US Open dimanche. Mais Taylor Fritz aura le soutien inconditionnel du bouillonnant Stade Arthur Ashe qui attend depuis 2003 un successeur à Andy Roddick, dernier Américain à avoir inscrit son nom au palmarès d'un Majeur. "Cela ne fait aucun doute, le public sera plutôt de son côté, mais c'est normal, prédit Sinner. Alors je vais l'accepter, sachant que j'ai derrière moi mon équipe et des gens qui me sont proches. Et je garde à l'esprit qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde à la télévision en Italie et qui me soutient", ajoute-t-il. L'Italien de 23 ans et l'Américain de 26 ans, 12e mondial qui gravite autour de la 10e place depuis plus de deux ans avec une pointe au 5e rang en février 2023, ne se sont affrontés qu'à deux reprises, à Indian Wells. Ils en sont à une victoire chacun. Mais la dernière fois qu'ils ont croisé le fer remonte à quasiment un an et demi, en 2023. Jannik Sinner s'était alors difficilement imposé en quart de finale. Autre planète Mais ça, c'était avant. Car depuis, l'Italien a changé de planète: il a remporté son premier titre du Grand Chelem en janvier à l'Open d'Australie, est devenu no 1 mondial et prétendant au titre de tous les tournois auxquels il participe. Ce qui n'est pas le cas de Fritz dont le palmarès est aussi sobre que le joueur: huit titres au total depuis 2019, dont deux cette année. Son trophée le plus prestigieux est celui du Masters 1000 d'Indian Wells remporté en 2022. Cette année à Flushing Meadows, Sinner n'a pas eu à affronter, dans une demie qui s'annonçait épique, son principal adversaire générationnel du circuit Carlos Alcaraz, qui a perdu dès le 2e tour. Mais il s'est défait avec assurance en quart d'un autre prétendant, le Russe Daniil Medvedev, vainqueur du tournoi en 2021. Et l'Italien, sans jouer son meilleur tennis, a fait preuve d'une grande maîtrise en demie face à Jack Draper qu'il a écarté en trois sets. Le seul moment tendu du match est intervenu dans le deuxième set lorsque Sinner est tombé sur son poignet gauche. "Après l'intervention du physio, qui m'a immédiatement fait du bien, la douleur est partie en jouant. On verra comment ce sera demain (samedi) à froid, mais je suis relativement confiant parce que si ça avait été grave, je l'aurais senti sur le coup", a raconté le droitier qui pourrait être handicapé pour son revers à deux mains. Des finales "différentes" Fritz n'a pas encore soulevé de trophée du Grand Chelem, mais il a joué au total 14 finales sur le circuit ATP. Comme pour commencer son travail de sape psychologique, Sinner prévient: "en Grand Chelem, les finales sont un peu différentes. On ressent énormément de tension". Lui, il est à 100% de réussite en finale de Grand Chelem: une jouée et gagnée. Et il souhaite terminer la saison des Majeurs comme il l'a commencée, avec un titre, synonyme de partage des titres du Grand Chelem avec Alcaraz, vainqueur à Roland-Garros et Wimbledon. La nervosité, Fritz l'a déjà longuement combattue en demie pour battre son compatriote Frances Tiafoe en cinq sets. "Nous étions tous les deux nerveux en arrivant sur le court, mais il s'est détendu plus vite que moi. J'ai eu du mal à avaler la perte du premier set parce que je menais avec un break d'avance et je le lui ai donné à cause de fautes liées à ma nervosité", souligne-t-il. Fritz a fini par reprendre le contrôle de ses nerfs avant d'écraser quelques larmes sous l'ovation du public. "Quand je suis très heureux, je pleure. C'est comme ça", explique l'Américain. "Le public m'acclamait, j'ai réalisé que je venais de me qualifier pour la finale de l'US Open... C'est le rêve d'une vie qui se réalise. J'ai travaillé toute ma vie pour arriver là", développe-t-il, persuadé que "le niveau affiché" lui permettra de remporter le titre. Il n'est plus qu'à une marche. Une marche de géant pour lui et pour toute l'Amérique.

Un 3e titre majeur pour Sabalenka Aryna Sabalenka a triomphé pour la 1re fois à New York Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Aryna Sabalenka (no 2) a décroché samedi son troisième titre du Grand Chelem, le premier à New York. La Bélarusse a dominé l'Américaine Jessica Pegula (no 6) 7-5 7-5 en 1h53' en finale de l'US Open. Double tenante du titre à l'Open d'Australie, Aryna Sabalenka ajoute donc un troisième trophée majeur sur dur à son palmarès. Ceci un an après avoir subi la loi d'une autre Américaine, Coco Gauff, pour sa première finale à Flushing Meadows (2-6 6-2 6-3). La Bélarusse de 26 ans a d'ailleurs bel et bien retenu les leçons de la finale 2023, dans laquelle elle n'avait su maîtriser ni ses nerfs ni ses émotions après que le public du Stade Arthur Ashe avait mis le feu pour pousser Coco Gauff. La première manche aurait pourtant pu tourner au cauchemar pour elle, la deuxième plus encore. Un scenario improbable Aryna Sabelenka menait en effet tranquillement 5-2 dans le premier set, avant de perdre le fil de son tennis. A 5-5, elle a même dû écarter une balle de break qui aurait pu tout changer. Mais elle a tenu son service, avant de s'adjuger la première manche sur sa cinquième balle de set grâce à un revers slicé parfaitement touché. La joueuse de Minsk a également su garder son calme dans une seconde manche au scenario encore plus déroutant. Elle s'est ainsi retrouvée menée 3-5, après avoir manqué une balle de 4-0 qui avait le poids d'une balle de match. Mais elle a su élever son niveau de jeu dans le "money time" pour effacer le traumatisme vécu un an plus tôt. A deux longueurs de Swiatek Aryna Sabalenka est ainsi la première joueuse à gagner les deux Majeurs disputés sur dur durant une même saison depuis la jeune retraitée Angelique Kerber en 2016. Avec trois sacres au total, elle grimpe par ailleurs au 4e rang parmi les joueuses en activité comptant le plus de titres du Grand Chelem, derrière Venus Williams (7), le no 1 mondial Iga Swiatek (5) et Naomi Osaka (4).

L'Allemagne surclasse la Hongrie 5-0 Kai Havertz a inscrit le 5-0 face à la Hongrie Image: KEYSTONE/EPA L'Allemagne a entamé sa Ligue des nations en dominant la Hongrie 5-0 samedi à Düsseldorf. La "Mannschaft" jouera aux Pays-Bas mercredi lors de la 2e journée. Niclas Füllkrug a inscrit le premier but, de près, à la conclusion d'une superbe action collective (27e), puis Jamal Musiala, au terme d'une rapide contre-attaque (58e) a aggravé le score. Florian Wirtz (66e) a corsé l'addition, alourdie par Aleksandar Pavlovic (77e) puis Kai Havertz sur penalty (81e). Les Pays-Bas ont également entamé de manière idéale cette Ligue des nations 2024/25. Les Oranje ont dominé la Bosnie-Herzégovine 5-2 samedi soir.

L'équipe Red Bull de Roglic touchée par une "vague de maladies" Une vague de maladies touche l'équipe de Primoz Roglic Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON L'équipe Red Bull du leader de la Vuelta, Primoz Roglic, a été touchée par une "vague de maladies". Celle-ci a contraint plusieurs coureurs et membres de l'encadrement à se retirer à la veille de la dernière étape, a indiqué l'équipe samedi soir sur son site internet. La formation Red Bull a perdu trois coureurs samedi. Mais Roglic a conservé la tête du classement général et dit se sentir "plutôt bien" avant d'aborder le contre-la-montre final de 24 km dimanche dans les rues de Madrid. Il possède un peu plus de deux minutes d'avance sur son dauphin, l'Australien Ben O'Connor. "Nous avons été submergés la nuit dernière par des maladies en série", a confirmé le directeur sportif de l'équipe, Patxi Vila, dans un communiqué. "Nous enquêtons actuellement pour savoir si une intoxication alimentaire en est la cause. Plusieurs membres du staff sont affectés et ont dû se retirer de la course aujourd'hui (samedi)", a-t-il ajouté. Le Colombien Daniel Felipe Martinez et l'Autrichien Patrick Gamper ont abandonné, l'Allemand Nico Denz a terminé hors délai tandis que le Russe Aleksandr Vlasov est arrivé avec plus d'une demi-heure de retard. "L'équipe n'était pas au mieux de sa forme", a reconnu Roglic après l'étape au micro des organisateurs.

Alex Formenton met fin à sa carrière Alex Formenton met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Alex Formenton met un terme à sa carrière à l'âge de 24 ans, selon différents médias nord-américains. L'attaquant canadien, qui était encore sous contrat avec Ambri-Piotta en début d'année, est l'un des cinq anciens joueurs de l'équipe M20 du Canada accusés d'agression sexuelle. Alex Formenton et quatre autres joueurs de l'équipe à la feuille d'érable sacrée au Mondial M20 de 2018 ont été inculpés pour avoir eu des relations sexuelles non consenties avec une femme après leur titre mondial. Formenton s'est rendu à la police en janvier, mais a toujours clamé son innocence. Le désormais ex-attaquant travaille actuellement à plein temps dans le secteur de la construction. Il a choisi cette voie pour s'assurer un revenu régulier afin de pouvoir subvenir à ses besoins et payer les frais de justice, selon des documents judiciaires obtenus par la chaîne de télévision canadienne CBC. En mai 2022, Hockey Canada avait été secoué par des révélations dans la presse l'accusant d'avoir voulu cacher cette affaire de viol collectif. Ses dirigeants avaient tenté d'étouffer l'affaire en concluant un accord confidentiel de plusieurs millions de dollars avec la victime. Quelques mois plus tard, la police canadienne avait rouvert son enquête. Puis à l'automne, le président de la fédération avait dû démissionner et le financement public de l'institution sportive avait été suspendu dix mois par le gouvernement canadien.

L'Angleterre gagne en Irlande pour la première de Carsley L'Angleterre de Grealish (au centre) s'est imposée 2-0 en Irlande samedi Image: KEYSTONE/AP/Peter Morrison Le sélectionneur intérimaire Lee Carsley a fêté des débuts victorieux à la tête de l'Angleterre. Les Three Lions ont battu l'Irlande 2-0 samedi à Dublin en Ligue des nations pour la première du successeur de Gareth Southgate, qui avait quitté son poste après la finale de l'Euro 2024 perdue contre l'Espagne. Les vice-champions d'Europe, retombés en Ligue B (deuxième division) il y a deux ans, ont lancé victorieusement leur campagne 2024/25 grâce à des réussites signées Declan Rice (11e, 1-0) et Jack Grealish (26e, 2-0). Ironie de l'histoire, les deux buteurs avaient porté le maillot irlandais chez les juniors...

Le leader Matt Wallace résiste, Gugler désormais 5e Cedric Gugler pointe au 5e rang avant l'ultime tour à Crans-Montana Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Matt Wallace reste solidement installé en tête de l'European Masters de Crans-Montana à l'issue du 3e tour. L'Anglais a pourtant souffert samedi, rendant une carte de 73 (+3). Meilleur Helvète, Cedric Gugler occupe un superbe 5e rang. Rares sont les joueurs à avoir terminé ce 3e tour en dessous du par, le vent ayant joué les trouble-fête sur le Haut-Plateau samedi. Matt Wallace, coupable de six bogeys, possède ainsi toujours quatre coups d'avance sur son plus proche poursuivant avant l'ultime journée de compétition. L'Anglais a conclu en beauté sa journée avec un birdie sur le no 18. Avec une carte totale de -11, il devance de quatre coups l'Espagnol Alfredo Garcia-Heredia (+1 samedi), seul au 2e rang, alors que le Suédois Henrik Norlander (+3 samedi) et l'Anglais Andrew Johnston (+2 samedi) sont ex-aequo au 3e rang à cinq coups. Gugler peut y croire Dans le coup depuis son premier coup jeudi, Cedric Gugler est donc parvenu à se maintenir dans le top 10 samedi. Mieux encore: le Bâlois de 24 ans, 7e à l'issue de la première journée et 10e après deux tours, a gagné cinq places au classement dans des conditions pourtant difficiles. Gugler (+1 samedi) a souffert dans le final, commettant un bogey sur le trou no 16 puis sur le 18. A égalité notamment avec l'Italien Edoardo Molinari, qui a rendu une carte de -1 au terme de ce 3e tour, il peut néanmoins toujours espérer finir parmi les trois premiers de ce tournoi.

Dunbar s'impose au Picon Blanco, Roglic assure Eddie Dunbar a fêté son deuxième succès sur cette Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON L'Irlandais Eddie Dunbar a remporté samedi la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Espagne au sommet du Picon Blanco. Le Slovène Primoz Roglic, 3e, a consolidé sa place de leader à la veille de l'arrivée à Madrid. Au terme de 172 km d'une course exigeante avec pas moins de sept ascensions - et 5000 mètres de dénivelé positif - Dunbar (Jayco) s'est imposé pour sept secondes devant l'Espagnol Enric Mas. L'Irlandais avait attaqué à 2 km du but. Dimanche, la dernière étape prendra la forme d'un contre-la-montre de 24 kilomètres dans les rues de Madrid. Sauf incident, Roglic, qui possède désormais deux minutes d'avance sur son dauphin Ben O'Connor, devrait remporter la Vuelta pour la quatrième fois.

Murat Yakin: "Le défi est magnifique" Murat Yakin affiche un large sourire à la veille de défier la Roja Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "L'équipe a très vite basculé sur le match contre l'Espagne !" Murat Yakin l'assure: la funeste soirée de jeudi à Copenhague ne pèsera pas dans les têtes de ses joueurs à l'heure de défier la Roja. "Nous jouerons contre le Champion d'Europe en titre dans un stade plein qui sera derrière nous. Le défi est magnifique, souligne un Murat Yakin dont le bonheur de disputer un tel match est vraiment perceptible. Nous ne devrons pas reculer. Jouer avec une très grande intensité. Faire les courses qu'il faudra faire. Gagner les duels qu'il faudra gagner. Nous ne sommes pas favoris devant une telle équipe, c'est vrai, mais nous ferons tout pour lui faire mal." Le sélectionneur - et aussi Granit Xhaka qui est resté avec l'équipe après son carton rouge de Copenhague - trouveront certainement les mots justes pour insuffler cette détermination extrême qui a sans doute manqué à Copenhague. "Granit a tout de suite indiqué sa volonté de venir à Genève. Il s'est aussi excusé devant l'équipe pour son expulsion, précise Murat Yakin. Tout cela démontre une certaine grandeur de sa part." Denis Zakaria retrouve la lumière Le capitaine, qui cédera dimanche son brassard à Manuel Akanji, sera remplacé par Denis Zakaria. Devant son public, le Genevois retrouvera la lumière après avoir dû soigner pendant pratiquement tout l'Euro une déchirure musculaire et après avoir entamé le match de jeudi sur le banc. "Je ne veux pas parler d'un nouveau départ. Cela fait quand même un bon moment que je joue en équipe nationale", sourit le Genevois, dont la première sélection remonte au 28 mai 2016 lors de la rencontre amicale perdue 1-0 contre la Belgique à... Genève. "Ce n'était pas facile d'accepter mon sort durant l'Euro avec cette blessure. J'ai travaillé énormément pour être en mesure de jouer la fin de la prolongation contre l'Angleterre, raconte Denis Zakaria. Maintenant, je suis Denis Zakaria et non Granit Xhaka. Je veux aider l'équipe. Nous avons la chance de nous appuyer sur un cadre élargi. A ceux qui ne jouent pas beaucoup de prendre leurs responsabilités." Murat Yakin a, par ailleurs, officialisé la titularisation de Gregory Wüthrich en défense centrale pour remplacer Nico Elvedi, le premier expulsé de Copenhague. "Gregory a fait une bonne entrée jeudi. Il est en pleine confiance", précise le sélectionneur. Kobel titulaire Par ailleurs, Gregor Kobel sera à nouveau titularisé dans la cage. "Il a besoin de jouer un tel match", précise Murat Yakin au sujet de son nouveau no 1. Pour le sélectionneur, l'exigence de résultats que commande cette Ligue des nations n'autorise pas vraiment à multiplier les essais. "Et c'est l'Espagne en face tout de même", glisse-t-il.

Martin remporte le sprint à Misano, devant Bagnaia Jorge Martin a remporté la course sprint à Misano Image: KEYSTONE/EPA/Javier Cebollada Le leader du championnat du monde de MotoGP Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté la course sprint du GP de Saint-Marin. Il a devancé le champion du monde en titre Francesco Bagnaia, 2e. Sur le circuit italien de Misano et sous une chaleur écrasante, "Martinator" a signé un départ en boulet de canon depuis la 4e place, prenant la tête dès le premier virage. Un temps sous la menace de Bagnaia, parti en pole, l'Espagnol s'est finalement imposé avec 1''495 d'avance sur son dauphin au championnat. Au classement général, Jorge Martin conforte sa position de leader et compte désormais 26 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Le sextuple champion du monde Marc Marquez (Ducati-Gresini), 3e du championnat, a terminé 6e après être parti 9e sur la grille.